АВТОМАТИЗАЦИЯ 3 мин чтения 9 ноября 2026 года IEK GROUP сообщила о расширении ассортимента датчиков температуры ONI. В линейке появились исполнения для нескольких типов измерительных задач: от контроля температуры помещения до измерений в трубопроводах и инженерном оборудовании.

Главное за минуту 01 Разные исполнения для воздуха, труб и оборудования

02 4–20 мА и HART указаны для отдельного преобразователя

03 Совместимость определяют по модели и выходному сигналу

Что добавили в линейку В сообщении перечислены кабельный погружной датчик с монтажным фланцем, погружной датчик с монтажной головкой, кабельный накладной датчик для поверхностей, настенное исполнение для помещений и внешний преобразователь сигналов. Отдельно для преобразователя указан выход 4–20 мА и протокол HART. Это не означает, что все перечисленные датчики имеют одинаковые выходы или поддерживают HART.

Где применяются разные типы Погружное исполнение выбирают для точек, в которых измерительный элемент должен контактировать с контролируемой средой через предназначенную для этого конструкцию. Накладное применяют для контроля температуры поверхности труб или оборудования при соблюдении требований к контакту и теплоизоляции. Настенный датчик предназначен для измерения температуры воздуха в помещении. Его расположение влияет на показания: близость к отопительным приборам, солнцу и холодным стенам может создавать погрешность.

На что смотреть при подборе Ключевые параметры: тип чувствительного элемента, измерительный диапазон, точность, материал корпуса или гильзы, длина кабеля, способ монтажа и электрический интерфейс. Для преобразователя с токовой петлёй дополнительно проверяют напряжение питания, нагрузочное сопротивление и совместимость входа контроллера. По одной фотографии или названию выбирать замену старому датчику нельзя.

Практика подключения Сначала устанавливают точную модель существующего оборудования и выясняют требуемый сигнал. Затем по паспорту сопоставляют монтажный размер, интерфейс и условия среды. Электромонтаж в шкафу управления выполняется при снятом напряжении. Проверку показаний и настройку системы проводят по инструкции производителя.

Частые вопросы Все датчики ONI работают по HART? Нет. HART и 4–20 мА в сообщении указаны для отдельного внешнего преобразователя. Можно заменить старый датчик ONI по внешнему виду? Нет. Сначала сопоставляют тип измерительного элемента, электрический интерфейс и монтажные параметры.