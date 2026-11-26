ДОМАШНИЕ СЕТИ · БЕЗОПАСНОСТЬ · 19 НОЯБРЯ 2026 KeenDNS и CrazeDNS перестали работать: как обновить Keenetic и Netcraze Если после 19 ноября 2026 года роутер продолжает раздавать интернет, но перестал открываться по облачному адресу KeenDNS или CrazeDNS, проверьте установленную прошивку. Производители ввели ограничение для устройств без необходимых обновлений безопасности. Сбрасывать исправно работающий маршрутизатор или открывать дополнительные порты для восстановления доступа не нужно. 9,8 / 10 Оценка критической уязвимости по CVSS 3.1 в бюллетене Keenetic 19.11.2026 Дата введения ограничения облачного доступа

Какую прошивку установить

Номер версии зависит от аппаратной модели и канала обновлений. Для старых Keenetic выпущены отдельные исправления, поэтому переходить на пятую ветку любой ценой не требуется.

Устройство или канал Минимальное обновление KN-1110, KN-1210, KN-1310, KN-1410 3.7.8 KN-1510, KN-1610, KN-1710 3.8.10 Поддерживаемые устройства на 4.3 LTS 4.3.10 Поддерживаемые устройства на 5.1 Main 5.1.9 5.2 Preview 5.2 Beta 4

Установите актуальную исправленную версию, доступную именно для вашей модели. Например, для Keenetic Hero KN-1012 официальный журнал уже содержит 5.1.10 от 20 ноября. Для обычной домашней сети нет необходимости переходить на экспериментальную ветку только ради этого исправления. На Netcraze сверяйте доступные обновления NDMS по модели NC и каналу в интерфейсе устройства.

Что произошло и почему это важно

В бюллетене KEN-PSA-2026-WA01 описана ошибка проверки подлинности в интерфейсе удалённой конфигурации RCI. При доступности уязвимого HTTP API существует риск получения конфиденциальных данных и административного контроля над маршрутизатором. На дату выпуска бюллетеня производитель не сообщал о подтверждённой эксплуатации этой уязвимости. Это не повод откладывать исправление.

Важно: ограничения облака уменьшают риск, но не исправляют саму прошивку. В режиме прямого доступа внешний веб-интерфейс может оставаться доступным. HTTPS сам по себе не устраняет ошибку проверки подлинности. Если обновление невозможно прямо сейчас, отключите внешний доступ к веб-интерфейсу по HTTP и HTTPS, предусмотрев безопасный резервный способ управления.

Как определить, связана ли проблема с обновлением

Симптом Что проверить Интернет и локальная сеть работают, облачный адрес выдаёт защитную страницу Версию ОС и наличие исправления для данной модели. Не открывается интерфейс ретранслятора из панели Mesh Версии прошивок самого ретранслятора и главного роутера. VPN не подключается по доменному имени Зависимость конкретного VPN от KeenDNS/CrazeDNS, доступность имени и состояние сервера. Не работает и локальный доступ Питание, Ethernet или Wi-Fi, адрес устройства и состояние сети. Облачное ограничение само по себе этого не объясняет.

Порядок восстановления удалённого доступа

Уточните аппаратную модель и текущую версию ОС. Сохраните резервную копию конфигурации в защищённом месте. Для удалённого объекта заранее предусмотрите локального помощника или другой уже настроенный безопасный канал управления. Не отключайте единственный рабочий канал до проверки резервного. Установите исправление штатным способом через интерфейс, приложение или систему RMM, если соответствующий способ доступен и поддерживается устройством. Не загружайте образы от другой модели. После перезагрузки проверьте версию ОС, облачный адрес, необходимые VPN-подключения и доступ к внутренним сервисам с внешней сети. Проверьте список учётных записей, правила удалённого управления и переадресации. При признаках компрометации ограничьте внешний доступ и проведите диагностику конфигурации. Используйте уникальные пароли.

Для Mesh обновляйте не только контроллер, но и управляемые точки доступа. Планируйте перерывы связи так, чтобы камеры, контроллеры отопления и другие важные системы не остались без наблюдения на неопределённое время.

Удалённый доступ к камерам, NAS и умному дому

Нужно различать работу самого устройства и способ доступа к нему. Например, видеорегистратор может продолжать запись локально, хотя открыть его интерфейс через облачный адрес маршрутизатора не удаётся. Аналогично локальные сценарии умного дома могут работать без внешней связи. Проверять эти функции следует отдельно, а не считать недоступность домена доказательством неисправности всей системы.

Для удалённого обслуживания лучше заранее иметь защищённый независимый способ подключения. Не публикуйте напрямую интерфейсы регистратора, NAS или контроллера в интернете для обхода ограничения. Если VPN-клиент зависит от имени KeenDNS/CrazeDNS, его работа тоже может нарушиться до установки обновления. Варианты организации сети описаны в руководстве по Sprut.hub, Keenetic и VLAN.

Частые вопросы Нужно ли заново регистрировать имя KeenDNS? При ограничении, связанном именно с этим бюллетенем, доступ через облако должен восстановиться после установки исправленной версии. Если этого не произошло, проверьте регистрацию имени и состояние сервиса. Достаточно ли поменять пароль администратора? Нет. Ошибка находится в механизме проверки подлинности, поэтому необходимо обновление ОС. Проверка пользователей и смена паролей дополняют исправление. Что делать, если модель больше не получает обычные обновления? Сверьте её с перечнем старых моделей выше. Если исправление для вашего устройства отсутствует, не выставляйте интерфейс управления в интернет и рассмотрите замену на поддерживаемый маршрутизатор.

Диагностика домашней сети в Туле Если обновление требуется на объекте с видеонаблюдением, NAS или автоматизацией, сначала оцените схему удалённого доступа и риски потери связи. Настройка VPN и удалённого доступа