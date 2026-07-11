KNX IoT в ETS: настройка IPv6-устройств умного дома

KNX IoT в ETS: как теперь настраивают IPv6-устройства умного дома
KNX Association показала рабочий порядок добавления и настройки KNX IoT-устройств через ETS. Новая ветвь KNX использует IPv6 и может работать через Ethernet, Wi-Fi или Thread, но сохраняет привычную для интегратора структуру проекта, параметры, точки данных и защищённый ввод оборудования в систему.
Что произошло 1 июня 2026 года
KNX Association опубликовала практическое описание ввода KNX IoT-устройств в эксплуатацию и их конфигурации в ETS. Публикация важна не как объявление экспериментальной технологии, а как подтверждение того, что KNX IoT включён в обычный рабочий процесс KNX-интегратора.
Поддержка KNX IoT появилась в ETS ранее. На момент публикации актуальная ветвь ETS6 включает ETS 6.4, а исправительный выпуск 6.4.1 вышел 2 апреля 2026 года. Новое руководство подробно показывает, как KNX IoT-устройство обнаруживается, добавляется в защищённый домен, получает параметры и связывается с другими объектами проекта.
KNX IoT, KNXnet/IP, Thread и Matter: в чём разница
|Технология
|Основная роль
|Что важно понимать
|KNX TP
|Классическая проводная шина KNX
|Использует отдельную витую пару KNX, сохраняет распределённую логику и большую базу оборудования.
|KNXnet/IP
|Передача KNX по существующей IP-сети
|Применяется для магистралей, туннелирования, маршрутизации и связи ETS с установкой.
|KNX IoT
|Нативная IPv6-ветвь KNX
|Работает на IP-основе и сохраняет модель данных, конфигурацию и инструменты KNX.
|Thread
|Маломощная IPv6 mesh-сеть
|Может использоваться как беспроводной транспорт для KNX IoT, но сам по себе не является KNX или Matter.
|Matter
|Прикладной протокол совместимости бытовых устройств
|Работает через Wi-Fi, Ethernet или Thread, но имеет другую модель устройств и другую экосистему настройки.
Главная ошибка заключается в сравнении технологий разных уровней. Thread отвечает за доставку IPv6-пакетов в mesh-сети, а KNX IoT определяет работу устройств внутри экосистемы KNX. Matter тоже может использовать Thread, но это не делает Matter-устройство KNX-устройством.
Как KNX IoT-устройство добавляется в проект
- Устройство выбирают в онлайн-каталоге. Сертифицированное изделие добавляют в проект ETS так же, как другое KNX-оборудование.
- Создают KNX IoT-область. В смешанном проекте она располагается рядом с существующими линиями и областями KNX.
- Добавляют защищённые учётные данные. Устройство имеет серийный номер и секрет для безопасного ввода в KNX-домен. По назначению это похоже на FDSK у KNX Secure.
- Подключают устройство к выбранной сети. Способ зависит от транспорта: Ethernet, Wi-Fi, Thread или другой предусмотренный вариант.
- ETS обнаруживает устройство. В настройках соединения выбирают KNX IoT либо автоматический режим, после чего ETS сканирует локальную сеть.
- Настраивают параметры. Устройство имеет параметры и точки данных, знакомые по обычной работе с KNX.
- Создают связи. Точки данных связывают с функциями света, климата, жалюзи, энергии и другими объектами проекта.
- Загружают конфигурацию. ETS передаёт приложению устройства согласованные параметры и связи.
Какой транспорт может использовать KNX IoT
Ethernet
Подходит для стационарных контроллеров, шкафного оборудования и устройств рядом с сетевой инфраструктурой. Некоторые изделия требуют отдельного питания.
Wi-Fi
Позволяет использовать существующую беспроводную IP-сеть, но зависит от покрытия, роутера, каналов и правил доступа.
Thread
Подходит для маломощных mesh-устройств. Для связи с основной IP-сетью требуется соответствующий пограничный маршрутизатор.
Смешанная архитектура
В одном объекте могут одновременно использоваться KNX TP, KNX RF, KNXnet/IP и KNX IoT.
Для смешанного проекта KNX рекомендует заранее продумать магистраль. В практическом руководстве в качестве основы топологии предлагается KNXnet/IP, чтобы не создавать ограничения при дальнейшем объединении TP- и IoT-сегментов.
Нужно ли менять существующую систему KNX TP
Нет. KNX IoT задуман как расширение, а не как причина демонтировать рабочую шину. Существующие линии KNX TP, KNX RF и KNXnet/IP могут продолжить работу.
- Старые исполнительные модули света и жалюзи не требуют замены только из-за появления KNX IoT.
- Новые IoT-устройства можно добавлять по мере появления реальной задачи.
- Смешанная система сохраняется в одном ETS-проекте.
- Для взаимодействия разных сегментов потребуется подходящий KNX IoT Router или другое предусмотренное системное устройство.
- Обновление лучше начинать с резервной копии проекта и проверки лицензии ETS.
- Нельзя добавлять IP-сегмент без анализа сети, адресации, резервирования и кибербезопасности.
Что это меняет для квартиры, дома и небольшого бизнеса
Квартира и частный дом
KNX IoT может быть полезен там, где уже есть проводная автоматизация или планируется гибридная система. Стационарные исполнительные устройства остаются на KNX TP, а отдельные IP- или Thread-устройства добавляются без изменения общей модели управления.
Офис, магазин и небольшой коммерческий объект
Технология позволяет использовать существующую Ethernet-инфраструктуру для части автоматики, объединять освещение, климат, затенение и контроль энергии, а также сохранять единый инструмент обслуживания.
Реконструкция
При обновлении здания можно сохранить действующие KNX-линии и добавлять IP-сегменты в тех местах, где прокладка новой шины сложна или уже существует качественная локальная сеть.
|Ситуация
|Разумный подход
|Новый дом до отделки
|Сначала определить функции, затем выбрать проводную, IP-, Thread- или смешанную архитектуру.
|Уже работает KNX TP
|Не менять рабочую систему без необходимости, а расширять её совместимыми компонентами.
|Есть Ethernet по зданию
|Проверить топологию, питание, VLAN, адресацию и возможность использования KNX IoT.
|Нужны батарейные датчики
|Сравнить KNX IoT через Thread с KNX RF и другими доступными решениями.
|Простая квартира после ремонта
|Оценить, оправдана ли профессиональная KNX-архитектура или достаточно локального Zigbee/Matter-решения.
Что KNX IoT пока не решает автоматически
- Не делает любое устройство Matter, Thread или Wi-Fi совместимым с KNX.
- Не превращает слабую домашнюю сеть в надёжную инженерную инфраструктуру.
- Не отменяет необходимость ETS, документации и квалифицированной настройки.
- Не гарантирует большой выбор KNX IoT-оборудования у российских поставщиков.
- Не означает, что Ethernet-устройство поддерживает PoE.
- Не отменяет резервное ручное управление светом, отоплением, шторами и доступом.
- Не разрешает хранить пароли, сертификаты и проект ETS без защиты.
- Не заменяет обычные требования к электропроводке и защитным аппаратам.
Что проверить в IP-части KNX
- Защитить проект ETS. Использовать пароль проекта, архив и контролируемое хранение резервных копий.
- Не публиковать учётные данные устройств. Серийные номера, QR-коды, секреты и сертификаты нельзя оставлять на общедоступных фотографиях.
- Разделить права. Доступ интегратора, владельца и обслуживающей организации не должен быть общим бессрочным аккаунтом.
- Сегментировать сеть. Инженерное оборудование не следует без необходимости размещать вместе с гостевыми устройствами.
- Ограничить удалённый доступ. Не открывать интерфейсы и порты напрямую в интернет.
- Обновлять обдуманно. Перед обновлением ETS, маршрутизатора или устройства проверять совместимость и сохранять рабочую конфигурацию.
- Документировать топологию. Через несколько лет должно быть понятно, где расположен каждый сегмент, маршрутизатор и источник питания.
Какие требования учитывать в России
Международная сертификация KNX не отменяет российские требования к силовой проводке, кабельным линиям, пожарной безопасности и обработке данных. Для конкретного объекта учитывают назначение помещения и документацию производителя.
Стоит ли уже выбирать KNX IoT для умного дома
Рассматривать KNX IoT уже можно, особенно для нового объекта, реконструкции или расширения существующей KNX-системы. Технология стала частью штатного процесса ETS и использует современную IPv6-инфраструктуру.
Но выбирать её только ради новизны не стоит. Сначала определяют функции, стадии ремонта, доступные устройства, требования к обслуживанию и бюджет. Для простой квартиры после ремонта KNX IoT может оказаться избыточным, а для дома или коммерческого объекта с проводной автоматикой стать логичным расширением.
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Частые вопросы о KNX IoT и ETS
Когда опубликован порядок настройки KNX IoT в ETS?
Практическое руководство KNX Association опубликовано 1 июня 2026 года.
KNX IoT заменяет классический KNX TP?
Нет. KNX IoT расширяет экосистему. TP, RF, KNXnet/IP и IoT могут использоваться совместно.
Можно ли настраивать KNX IoT через ETS?
Да. KNX IoT является штатной частью ETS. Устройства добавляют в проект, настраивают, связывают и загружают аналогично другим KNX-устройствам.
Через какие сети работает KNX IoT?
IPv6 позволяет использовать Ethernet, Wi-Fi и Thread. Конкретный транспорт зависит от модели устройства и архитектуры проекта.
Является ли KNX IoT тем же самым, что Matter?
Нет. Это разные прикладные экосистемы. Обе могут использовать IP и Thread, но имеют разные модели устройств, конфигурацию и сертификацию.
Нужен ли отдельный KNX IoT Router?
Для объединения KNX IoT с другими сегментами KNX требуется предусмотренное системное устройство. Точная схема зависит от оборудования и топологии.
Подойдёт ли KNX IoT для обычной квартиры?
Может подойти при капитальном ремонте и сложной автоматизации. Для простой квартиры после ремонта система может оказаться дороже и сложнее, чем локальное беспроводное решение.