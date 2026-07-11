KNX IoT в ETS: настройка IPv6-устройств умного дома

Новости KNX и умного дома KNX IoT в ETS: как теперь настраивают IPv6-устройства умного дома KNX Association показала рабочий порядок добавления и настройки KNX IoT-устройств через ETS. Новая ветвь KNX использует IPv6 и может работать через Ethernet, Wi-Fi или Thread, но сохраняет привычную для интегратора структуру проекта, параметры, точки данных и защищённый ввод оборудования в систему. Главное: практическое руководство опубликовано 1 июня 2026 года. KNX IoT не отменяет KNX TP, KNX RF и KNXnet/IP. Он расширяет общую экосистему, а новые и существующие устройства могут быть объединены в одном проекте ETS.

Событие Что произошло 1 июня 2026 года KNX Association опубликовала практическое описание ввода KNX IoT-устройств в эксплуатацию и их конфигурации в ETS. Публикация важна не как объявление экспериментальной технологии, а как подтверждение того, что KNX IoT включён в обычный рабочий процесс KNX-интегратора. Поддержка KNX IoT появилась в ETS ранее. На момент публикации актуальная ветвь ETS6 включает ETS 6.4, а исправительный выпуск 6.4.1 вышел 2 апреля 2026 года. Новое руководство подробно показывает, как KNX IoT-устройство обнаруживается, добавляется в защищённый домен, получает параметры и связывается с другими объектами проекта. Важно: KNX IoT пока нельзя воспринимать как замену всему классическому KNX-оборудованию. Это дополнительный транспорт и технологическая ветвь внутри общей экосистемы. Реальная доступность устройств зависит от производителей и конкретного рынка.

Термины KNX IoT, KNXnet/IP, Thread и Matter: в чём разница Технология Основная роль Что важно понимать KNX TP Классическая проводная шина KNX Использует отдельную витую пару KNX, сохраняет распределённую логику и большую базу оборудования. KNXnet/IP Передача KNX по существующей IP-сети Применяется для магистралей, туннелирования, маршрутизации и связи ETS с установкой. KNX IoT Нативная IPv6-ветвь KNX Работает на IP-основе и сохраняет модель данных, конфигурацию и инструменты KNX. Thread Маломощная IPv6 mesh-сеть Может использоваться как беспроводной транспорт для KNX IoT, но сам по себе не является KNX или Matter. Matter Прикладной протокол совместимости бытовых устройств Работает через Wi-Fi, Ethernet или Thread, но имеет другую модель устройств и другую экосистему настройки. Главная ошибка заключается в сравнении технологий разных уровней. Thread отвечает за доставку IPv6-пакетов в mesh-сети, а KNX IoT определяет работу устройств внутри экосистемы KNX. Matter тоже может использовать Thread, но это не делает Matter-устройство KNX-устройством.

ETS Как KNX IoT-устройство добавляется в проект Устройство выбирают в онлайн-каталоге. Сертифицированное изделие добавляют в проект ETS так же, как другое KNX-оборудование. Создают KNX IoT-область. В смешанном проекте она располагается рядом с существующими линиями и областями KNX. Добавляют защищённые учётные данные. Устройство имеет серийный номер и секрет для безопасного ввода в KNX-домен. По назначению это похоже на FDSK у KNX Secure. Подключают устройство к выбранной сети. Способ зависит от транспорта: Ethernet, Wi-Fi, Thread или другой предусмотренный вариант. ETS обнаруживает устройство. В настройках соединения выбирают KNX IoT либо автоматический режим, после чего ETS сканирует локальную сеть. Настраивают параметры. Устройство имеет параметры и точки данных, знакомые по обычной работе с KNX. Создают связи. Точки данных связывают с функциями света, климата, жалюзи, энергии и другими объектами проекта. Загружают конфигурацию. ETS передаёт приложению устройства согласованные параметры и связи. Практический смысл: интегратору не требуется отдельная закрытая программа для каждого производителя. Общая логика проекта остаётся в ETS, что упрощает документацию, замену оборудования и дальнейшее обслуживание.

Сеть Какой транспорт может использовать KNX IoT Ethernet Подходит для стационарных контроллеров, шкафного оборудования и устройств рядом с сетевой инфраструктурой. Некоторые изделия требуют отдельного питания. Wi-Fi Позволяет использовать существующую беспроводную IP-сеть, но зависит от покрытия, роутера, каналов и правил доступа. Thread Подходит для маломощных mesh-устройств. Для связи с основной IP-сетью требуется соответствующий пограничный маршрутизатор. Смешанная архитектура В одном объекте могут одновременно использоваться KNX TP, KNX RF, KNXnet/IP и KNX IoT. Для смешанного проекта KNX рекомендует заранее продумать магистраль. В практическом руководстве в качестве основы топологии предлагается KNXnet/IP, чтобы не создавать ограничения при дальнейшем объединении TP- и IoT-сегментов. Не путать: наличие Ethernet-разъёма не означает питание PoE. Если производитель прямо не указал совместимый стандарт PoE, устройству требуется предусмотренный источник питания.

Совместимость Нужно ли менять существующую систему KNX TP Нет. KNX IoT задуман как расширение, а не как причина демонтировать рабочую шину. Существующие линии KNX TP, KNX RF и KNXnet/IP могут продолжить работу. Старые исполнительные модули света и жалюзи не требуют замены только из-за появления KNX IoT.

Новые IoT-устройства можно добавлять по мере появления реальной задачи.

Смешанная система сохраняется в одном ETS-проекте.

Для взаимодействия разных сегментов потребуется подходящий KNX IoT Router или другое предусмотренное системное устройство.

Обновление лучше начинать с резервной копии проекта и проверки лицензии ETS.

Нельзя добавлять IP-сегмент без анализа сети, адресации, резервирования и кибербезопасности. Для владельца объекта: ценность KNX IoT заключается не в модном названии, а в возможности расширить существующую автоматизацию через стандартную IP-инфраструктуру без отказа от проверенной проводной основы.

Практическое применение Что это меняет для квартиры, дома и небольшого бизнеса Квартира и частный дом KNX IoT может быть полезен там, где уже есть проводная автоматизация или планируется гибридная система. Стационарные исполнительные устройства остаются на KNX TP, а отдельные IP- или Thread-устройства добавляются без изменения общей модели управления. Офис, магазин и небольшой коммерческий объект Технология позволяет использовать существующую Ethernet-инфраструктуру для части автоматики, объединять освещение, климат, затенение и контроль энергии, а также сохранять единый инструмент обслуживания. Реконструкция При обновлении здания можно сохранить действующие KNX-линии и добавлять IP-сегменты в тех местах, где прокладка новой шины сложна или уже существует качественная локальная сеть. Ситуация Разумный подход Новый дом до отделки Сначала определить функции, затем выбрать проводную, IP-, Thread- или смешанную архитектуру. Уже работает KNX TP Не менять рабочую систему без необходимости, а расширять её совместимыми компонентами. Есть Ethernet по зданию Проверить топологию, питание, VLAN, адресацию и возможность использования KNX IoT. Нужны батарейные датчики Сравнить KNX IoT через Thread с KNX RF и другими доступными решениями. Простая квартира после ремонта Оценить, оправдана ли профессиональная KNX-архитектура или достаточно локального Zigbee/Matter-решения.

Ограничения Что KNX IoT пока не решает автоматически Не делает любое устройство Matter, Thread или Wi-Fi совместимым с KNX.

Не превращает слабую домашнюю сеть в надёжную инженерную инфраструктуру.

Не отменяет необходимость ETS, документации и квалифицированной настройки.

Не гарантирует большой выбор KNX IoT-оборудования у российских поставщиков.

Не означает, что Ethernet-устройство поддерживает PoE.

Не отменяет резервное ручное управление светом, отоплением, шторами и доступом.

Не разрешает хранить пароли, сертификаты и проект ETS без защиты.

Не заменяет обычные требования к электропроводке и защитным аппаратам. Безопасность: устройства KNX могут управлять реле, контакторами, приводами, отоплением и другими нагрузками 230/400 В. Монтаж силовой части, щита, шинных блоков питания и исполнительных модулей должен выполнять специалист.

Кибербезопасность Что проверить в IP-части KNX Защитить проект ETS. Использовать пароль проекта, архив и контролируемое хранение резервных копий. Не публиковать учётные данные устройств. Серийные номера, QR-коды, секреты и сертификаты нельзя оставлять на общедоступных фотографиях. Разделить права. Доступ интегратора, владельца и обслуживающей организации не должен быть общим бессрочным аккаунтом. Сегментировать сеть. Инженерное оборудование не следует без необходимости размещать вместе с гостевыми устройствами. Ограничить удалённый доступ. Не открывать интерфейсы и порты напрямую в интернет. Обновлять обдуманно. Перед обновлением ETS, маршрутизатора или устройства проверять совместимость и сохранять рабочую конфигурацию. Документировать топологию. Через несколько лет должно быть понятно, где расположен каждый сегмент, маршрутизатор и источник питания.

Нормативная основа Какие требования учитывать в России СП 256.1325800.2016 Требования к электроустановкам жилых и общественных зданий с учётом действующих изменений. ГОСТ Р 50571.4.41-2022 Защита от поражения электрическим током. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электропроводок. ГОСТ Р 53246-2025 Общие технические требования к структурированным кабельным системам. ГОСТ 31565-2012 Пожарная безопасность кабельных изделий. Федеральные законы № 149-ФЗ и № 152-ФЗ Могут применяться к защите информации и обработке персональных данных в подключённых сервисах. Международная сертификация KNX не отменяет российские требования к силовой проводке, кабельным линиям, пожарной безопасности и обработке данных. Для конкретного объекта учитывают назначение помещения и документацию производителя.

Вывод Стоит ли уже выбирать KNX IoT для умного дома Рассматривать KNX IoT уже можно, особенно для нового объекта, реконструкции или расширения существующей KNX-системы. Технология стала частью штатного процесса ETS и использует современную IPv6-инфраструктуру. Но выбирать её только ради новизны не стоит. Сначала определяют функции, стадии ремонта, доступные устройства, требования к обслуживанию и бюджет. Для простой квартиры после ремонта KNX IoT может оказаться избыточным, а для дома или коммерческого объекта с проводной автоматикой стать логичным расширением. Полезно изучить: сравнение KNX, Modbus, Zigbee и Matter, как подготовить проводной умный дом, как выбрать систему автоматизации.

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