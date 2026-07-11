Home Assistant и локальный умный дом Локальный голосовой помощник Home Assistant на русском: Whisper, Piper и Ollama Голосовой помощник для Home Assistant можно запустить внутри домашней сети, без постоянной передачи голосовых команд в облако. Для распознавания речи обычно используют Whisper, для озвучивания ответов Piper, а Home Assistant Assist выполняет команды умного дома. Локальная языковая модель через Ollama добавляется отдельно, когда нужны более свободные фразы и диалог.

Короткий ответ Для локального голосового управления умным домом достаточно связки Home Assistant Assist + Whisper + Piper. Whisper переводит речь в текст, Assist определяет команду и запускает действие, а Piper озвучивает ответ. Ollama не является обязательной частью системы. Локальная языковая модель нужна для более естественных формулировок, вопросов и сложных запросов. Команды, связанные с безопасностью, отоплением, воротами, замками, водой и мощными нагрузками, лучше выполнять через заранее заданные сценарии, а не через свободную интерпретацию LLM.

Как устроен локальный голосовой помощник Home Assistant Голосовой помощник состоит не из одной программы. Команда последовательно проходит через несколько компонентов. От качества каждого компонента зависит, насколько быстро и правильно система поймёт человека. 1 Ключевая фраза Терминал или сервер определяет фразу активации, например «Окей Набу» или другую поддерживаемую команду пробуждения. 2 Распознавание речи Whisper принимает аудиозапись и преобразует произнесённую фразу в текст на русском языке. 3 Понимание команды Home Assistant Assist или выбранный разговорный агент определяет, что именно пользователь просит сделать. 4 Выполнение действия Home Assistant включает свет, запускает сценарий, меняет температуру или получает состояние датчика. 5 Голосовой ответ Piper преобразует текстовый ответ Home Assistant в речь и передаёт его на динамик голосового терминала. Важно: локальная обработка не означает, что системе вообще не нужна сеть. Сервер, голосовой терминал, роутер и управляемые устройства должны видеть друг друга внутри локальной сети.

Что делают Whisper, Piper, Assist и Ollama Компонент Задача Обязателен Что влияет на результат Whisper Преобразует голос в текст Для полноценного локального распознавания Размер модели, процессор, видеокарта, шум и микрофон Home Assistant Assist Определяет команду и управляет устройствами Да Названия устройств, зоны, псевдонимы и доступные сущности Piper Озвучивает ответ Если нужен голосовой ответ Выбранная голосовая модель и производительность сервера openWakeWord или microWakeWord Определяет фразу пробуждения Для постоянного голосового терминала Язык, акустика помещения, модель и расположение микрофона Ollama Запускает локальную языковую модель Нет Модель, оперативная память, видеопамять и ограничения доступа Wyoming Связывает голосовые сервисы с Home Assistant Зависит от выбранной архитектуры Сеть, адреса сервисов, доступность портов и совместимость версий В бытовом умном доме основную часть команд разумнее отдавать обычному Assist. Он работает с известными сущностями и заранее определёнными действиями. Языковую модель стоит рассматривать как дополнительный разговорный слой, а не как единственный механизм управления.

Три варианта локального голосового управления Вариант 1 Заданные команды без LLM Система распознаёт основные команды умного дома: включение света, управление шторами, получение температуры, запуск сцен и изменение режима. минимальная вероятность неправильной интерпретации;

меньше требований к серверу;

понятное и предсказуемое поведение;

ограниченный набор формулировок. Подходит для простого и надёжного голосового управления. Рекомендуемый вариант Whisper + Assist + Piper Whisper распознаёт свободно произнесённую фразу, Assist связывает её с устройством или сценарием, Piper озвучивает результат. голос обрабатывается внутри домашней сети;

можно использовать разные голосовые терминалы;

поддерживаются устройства разных производителей;

не требуется локальная языковая модель. Оптимальный вариант для большинства квартир и домов. Вариант 3 Whisper + Ollama + Piper Локальная языковая модель помогает понимать более свободные фразы, поддерживать диалог и обрабатывать вопросы, которые не сводятся к простой команде. естественные формулировки;

возможность задавать общие вопросы;

повышенные требования к оборудованию;

необходимость ограничивать доступ модели к устройствам. Подходит для экспериментов и расширенных сценариев.

Работает ли Home Assistant Voice на русском языке Русский язык можно использовать в локальной голосовой цепочке, но качество зависит не только от Home Assistant. На результат влияют модель распознавания, произношение, акустика помещения, названия устройств, качество микрофона и производительность сервера. Что особенно важно для русского языка Названия помещений на русском. Используйте понятные названия: кухня, спальня, прихожая, котельная.

Используйте понятные названия: кухня, спальня, прихожая, котельная. Псевдонимы устройств. Для одного светильника можно добавить названия «люстра», «верхний свет» и «основной свет».

Для одного светильника можно добавить названия «люстра», «верхний свет» и «основной свет». Отсутствие одинаковых названий. Несколько сущностей с названием «лампа» увеличивают вероятность ошибки.

Несколько сущностей с названием «лампа» увеличивают вероятность ошибки. Понятные сценарии. Названия «Я ушёл», «Ночной режим» и «Выключить первый этаж» распознаются понятнее случайных технических обозначений.

Названия «Я ушёл», «Ночной режим» и «Выключить первый этаж» распознаются понятнее случайных технических обозначений. Проверка сложных слов. Английские названия брендов, комнат и устройств могут распознаваться по-разному. Для них лучше добавлять русские псевдонимы. Пример правильной структуры Плохо Реле 01, лампа 2, switch kitchen, device 17. Лучше Люстра на кухне, подсветка столешницы, свет над столом.

Какое оборудование потребуется Требования зависят от того, должна ли система только выполнять команды или также распознавать свободную речь и запускать локальную языковую модель. Оборудование Подходящие задачи Ограничения Home Assistant Green или одноплатный компьютер Home Assistant, Piper, простые голосовые команды Полноценное распознавание русского языка может работать медленно Мини-ПК начального уровня Home Assistant, Whisper небольшого размера, Piper Скорость зависит от модели Whisper и общей нагрузки Производительный мини-ПК или домашний сервер Whisper, несколько терминалов, камеры, базы данных, автоматизация Нужно контролировать температуру, резервные копии и питание Отдельный компьютер с совместимой видеокартой Крупные модели Whisper и локальные LLM Выше энергопотребление, шум и требования к охлаждению NAS или сервер виртуализации Home Assistant в виртуальной машине, Ollama и другие сервисы Нельзя перегружать один узел всеми критичными системами без резерва Почему нельзя выбрать сервер только по минимальным требованиям Маленький сервер может нормально выполнять автоматизации, но голосовая обработка создаёт кратковременную высокую нагрузку. Если одновременно работают камеры, база данных, распознавание речи и локальная LLM, задержки становятся заметными. Для системы, которая должна использоваться ежедневно, важны: достаточный запас оперативной памяти;

SSD вместо ненадёжной карты памяти;

стабильное охлаждение;

возможность создания резервной копии;

источник бесперебойного питания;

доступ к оборудованию для обслуживания. Подробнее о размещении сервера, UPS и сети читайте в материале «Home Assistant в частном доме» .

Голосовые терминалы, микрофоны и динамики Сервер может стоять в техническом помещении, но разговаривать пользователь будет с отдельным голосовым терминалом. Его часто называют голосовым спутником. Он содержит микрофон, динамик, кнопку отключения и сетевое подключение. Какие устройства можно использовать Home Assistant Voice Preview Edition Готовое устройство с микрофонами, динамиком, регулятором громкости и физическим отключением микрофонов. Это устройство для развития открытого голосового интерфейса, а не полная копия Яндекс Станции. ESP32-терминалы Подходят для самостоятельной сборки и распределения по помещениям. Итоговое качество сильно зависит от платы, микрофона, корпуса, питания и конфигурации ESPHome. Телефон или планшет Приложение Home Assistant позволяет запускать Assist с мобильного устройства. Постоянное ожидание ключевой фразы может оставаться экспериментальной функцией и увеличивать расход аккумулятора. Стационарная панель Настенная панель может объединять экран Home Assistant, микрофон и динамик. Нужно учитывать питание, перегрев, доступ к аккумулятору и возможность обслуживания. Где размещать голосовой терминал на открытом месте, а не внутри шкафа;

не вплотную к телевизору или акустической системе;

не рядом с вытяжкой, вентилятором и другими постоянными источниками шума;

в зоне стабильного Wi-Fi или проводной сети;

с доступным и качественным источником питания;

так, чтобы микрофон не был направлен в стену или мебель. Практический момент: дорогой сервер не исправит плохой микрофон, сильное эхо, работающий телевизор или неудачное расположение терминала. Перед установкой нескольких устройств стоит проверить один терминал в реальном помещении.

Сеть, питание и резерв для локального голосового помощника Голосовая цепочка работает локально только при исправной домашней сети. Терминал должен передать аудио серверу, сервер должен получить доступ к управляемым устройствам, а ответ должен вернуться на динамик. Что необходимо предусмотреть Стабильный роутер и точки доступа. Голосовой терминал не должен периодически отключаться от Wi-Fi.

Голосовой терминал не должен периодически отключаться от Wi-Fi. Проводное подключение сервера. Сервер Home Assistant лучше подключать к сети кабелем.

Сервер Home Assistant лучше подключать к сети кабелем. Постоянные сетевые адреса. Для серверов и отдельных голосовых сервисов удобно использовать резервирование адресов на роутере.

Для серверов и отдельных голосовых сервисов удобно использовать резервирование адресов на роутере. Отдельная IoT-сеть по задаче. Изоляция должна быть настроена так, чтобы Home Assistant, голосовые терминалы и управляемые устройства сохраняли необходимые связи.

Изоляция должна быть настроена так, чтобы Home Assistant, голосовые терминалы и управляемые устройства сохраняли необходимые связи. UPS. При кратковременном отключении должны продолжить работать сервер, роутер, коммутатор и критичные хабы.

При кратковременном отключении должны продолжить работать сервер, роутер, коммутатор и критичные хабы. Резервные копии. Конфигурацию Home Assistant и голосовых сервисов необходимо сохранять перед обновлениями и изменениями. О разделении домашней сети, камер и IoT-устройств подробно рассказано в статье о гостевой и отдельной IoT-сети . Электропитание Сервер, терминалы и сетевое оборудование должны питаться от исправных блоков питания и доступных розеток. Блоки питания нельзя замуровывать за отделкой или размещать в местах, где они перегреваются и недоступны для замены. Силовые цепи и линии малых напряжений нельзя прокладывать совместно без выполнения требований к разделению. Монтаж розеток, стационарных блоков питания, электрических щитов и скрытой проводки должен выполнять специалист.

Порядок настройки локального голосового помощника Шаг 1 Привести в порядок Home Assistant Проверить устройства, помещения, сущности, сценарии и права пользователей. Голос нельзя нормально настроить поверх хаотичной структуры. Шаг 2 Определить доступные голосу устройства Не нужно передавать голосовому помощнику каждую техническую сущность, датчик и служебный переключатель. Шаг 3 Установить локальное распознавание Настроить Whisper или совместимый сервис распознавания речи, выбрать язык и проверить скорость на используемом оборудовании. Шаг 4 Установить Piper Выбрать подходящий голос, настроить озвучивание ответов и проверить воспроизведение на голосовом терминале. Шаг 5 Создать голосовую цепочку В настройках голосовых помощников выбрать разговорный агент, распознавание речи, синтез речи и язык. Шаг 6 Подключить один терминал Сначала проверить систему в одном помещении. После этого можно добавлять устройства в кухню, спальни и другие зоны. Шаг 7 Добавить псевдонимы Для устройств и сценариев добавить варианты названий, которыми реально пользуются члены семьи. Шаг 8 Проверить журнал выполнения Если команда не выполняется, определить этап ошибки: пробуждение, распознавание, понимание команды или выполнение действия.

Какие команды удобно выполнять голосом Подходят для голоса включить или выключить свет;

запустить заранее проверенный сценарий;

узнать температуру в комнате;

закрыть шторы;

включить ночную подсветку;

проверить, открыто ли окно;

установить таймер;

озвучить уведомление. Требуют ограничений открытие ворот и электрозамков;

отключение охранных функций;

управление котлом вне разрешённых режимов;

отключение защиты или аварийной автоматики;

включение мощного оборудования без контроля;

управление водой без безопасного сценария;

любое действие, которое нельзя быстро отменить.

Безопасность Assist и локальной языковой модели Локальная LLM может неправильно интерпретировать фразу, выбрать неподходящее устройство или сформировать уверенный, но неверный ответ. Поэтому ей нельзя без ограничений передавать управление всеми сущностями Home Assistant. Безопасная схема открывать голосу только необходимые сущности;

критичные действия выполнять через заранее проверенные сценарии;

для ворот, замков и охраны использовать дополнительное подтверждение;

не позволять LLM изменять конфигурацию Home Assistant;

не передавать модели административные права без необходимости;

разделять бытовой голосовой интерфейс и техническое управление;

сохранять физические выключатели и ручной режим;

вести журнал действий и регулярно его проверять. Голосовой помощник является дополнительным интерфейсом. Он не должен быть единственным способом включить свет, остановить насос, управлять отоплением или открыть дверь. Подробнее о поведении локальных и облачных систем при сбоях читайте в материале «Умный дом без интернета» .

Почему локальный голосовой помощник работает плохо Не реагирует на ключевую фразу Проверяют микрофон, уровень шума, выбранную модель, расположение терминала и соединение с сервером. Неправильно распознаёт русский язык Проверяют выбранный язык, размер модели Whisper, качество записи, произношение названий и производительность сервера. Включает не тот свет Убирают одинаковые названия, назначают помещения, добавляют русские псевдонимы и ограничивают доступные сущности. Долго отвечает Проверяют загрузку процессора, размер Whisper, работу Ollama, скорость сети и другие сервисы на сервере. Слышит собственный ответ Настраивают громкость, акустическое подавление эха, расположение динамика и момент повторного включения микрофона. Перестаёт работать после обновления Проверяют совместимость компонентов, журналы Home Assistant, Wyoming-сервисы и при необходимости восстанавливают резервную копию. Работает в одной комнате, но не работает в другой Проверяют Wi-Fi, шум, эхо, расстояние до микрофона и особенности конкретного помещения. LLM выполняет неожиданную команду Сокращают список доступных сущностей, отключают управление критичными функциями и возвращают действия в обычные сценарии Assist.

Можно ли полностью заменить Алису Home Assistant Voice и Яндекс Станция решают частично разные задачи. Алиса удобна как готовая колонка с музыкой, сервисами Яндекса, общими вопросами и привычной настройкой. Локальная система Home Assistant интересна в другом: владелец сам определяет архитектуру системы;

можно объединять устройства разных производителей;

основные команды могут обрабатываться внутри дома;

можно выбирать распознавание речи и синтез голоса;

нет обязательной привязки к одной облачной экосистеме;

можно ограничить список устройств, доступных голосу;

система глубже связывается с локальными сценариями Home Assistant. При этом локальный помощник требует настройки, обслуживания, резервного копирования и более внимательного выбора оборудования. Его не следует представлять как готовую колонку, которую достаточно включить в розетку.

Нормативная и техническая основа Программная настройка Home Assistant отдельно не регулируется ПУЭ. Требования нормативных документов возникают при устройстве электропитания, монтаже розеток, блоков питания, электрического щита и кабельных трасс. ПУЭ, глава 2.1 «Электропроводки». Требования необходимо учитывать при совместной прокладке цепей разных напряжений, выборе каналов и разделении трасс.

Требования необходимо учитывать при совместной прокладке цепей разных напряжений, выборе каналов и разделении трасс. СП 256.1325800.2016. Устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок жилых и общественных зданий.

Устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок жилых и общественных зданий. ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Содержит требования к выбору и монтажу электропроводок.

Содержит требования к выбору и монтажу электропроводок. ТР ТС 004/2011. Устанавливает требования безопасности для оборудования, входящего в область применения регламента. ПУЭ, пункт 2.1.16 запрещает совместную прокладку цепей до 42 В с цепями выше 42 В в одной трубе, коробе или на одном лотке, кроме предусмотренных правилами решений с разделением. На практике питание голосовых терминалов, Ethernet, USB, линии датчиков и силовые кабели 230 В следует разводить с учётом назначения цепей, помех, типа кабеля и требований безопасности.

Кому подойдёт локальное голосовое управление Такое решение оправдано, если в доме уже используется Home Assistant или планируется единый локальный центр автоматизации. Особенно полезна система в частном доме, где связаны свет, климат, датчики, камеры, ворота, насосы, сеть и резервное питание. Для квартиры с несколькими лампами и розетками готовая голосовая экосистема может оказаться проще. Для сложного дома локальный голосовой интерфейс даёт больше контроля, но требует нормальной инфраструктуры.

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