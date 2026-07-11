mmWave-датчик присутствия: PIR, 24 и 60 ГГц

Умный дом, освещение и автоматизация помещений mmWave-датчик присутствия для умного дома: PIR, 24 и 60 ГГц, зоны и настройка Обычный датчик движения хорошо замечает человека, который вошёл в комнату, но может перестать видеть его, когда он сел за стол, лёг на кровать или спокойно смотрит телевизор. Радарный mmWave-датчик способен фиксировать более слабые движения и поддерживать состояние присутствия, однако требует правильного места установки, настройки дальности и проверки ложных срабатываний.

Короткий ответ PIR-датчик реагирует прежде всего на изменение теплового изображения, поэтому хорошо подходит для коридора, прихожей, кладовой и других проходных зон. mmWave-радар излучает радиосигнал и анализирует отражения, благодаря чему способен обнаруживать не только движение по комнате, но и небольшие движения сидящего или лежащего человека. mmWave не является безусловно лучшей заменой PIR. Радар может реагировать через дверь или лёгкую перегородку, видеть движение шторы, вентилятора, робота-пылесоса или человека в соседней зоне. Для стабильной автоматизации часто лучше комбинировать PIR, mmWave, датчик двери и освещённость. Выбирать датчик нужно не только по частоте 24 или 60 ГГц. Важнее реальная дальность, угол обзора, количество зон, способ монтажа, возможность настроить чувствительность, локальная работа и совместимость с контроллером умного дома.

Что такое mmWave-датчик присутствия mmWave расшифровывается как millimeter wave, миллиметровые волны. В бытовых датчиках присутствия используются радарные модули, которые передают радиосигнал и анализируют отражение от окружающих объектов. 01 Излучение сигнала Радарный модуль передаёт маломощный радиосигнал в контролируемую область. 02 Получение отражений Сигнал отражается от человека, мебели, стен и других объектов. 03 Обработка изменений Электроника анализирует движение, расстояние, скорость или положение цели. 04 Формирование события Датчик передаёт присутствие, движение, координаты или состояние отдельной зоны. Простейший радар выдаёт только два состояния: присутствие есть или присутствия нет. Более сложная модель может отдельно показывать движущуюся и неподвижную цель, расстояние, направление, количество людей и координаты внутри помещения. Возможности зависят от конкретного датчика и его программного обеспечения. Одинаковая надпись «24 ГГц» или «60 ГГц» не означает одинаковую точность, зоны и качество фильтрации помех.

Чем mmWave отличается от обычного PIR-датчика Параметр PIR-датчик движения mmWave-датчик присутствия Принцип работы Фиксирует изменение теплового изображения Анализирует отражение радиосигнала Человек идёт по комнате Обычно обнаруживает хорошо Обычно обнаруживает хорошо Человек сидит неподвижно Может перестать обнаруживать Может видеть мелкие движения тела Скорость реакции Часто очень высокая Зависит от алгоритма и фильтрации Ложные срабатывания Возможны из-за солнца, нагрева, воздушных потоков и движения животных Возможны из-за движения за перегородкой, штор, вентиляторов, вибраций и отражений Питание от батарейки Распространено Чаще требуется постоянное питание, но появляются экономичные гибридные модели Определение зон Обычно ограниченное Доступно у многозонных моделей Определение положения человека Обычно отсутствует Возможно у координатных моделей Стоимость Обычно ниже Обычно выше Сложность настройки Небольшая Может потребоваться настройка каждой зоны Когда достаточно PIR прихожая;

коридор;

лестница;

кладовая;

гардеробная;

проходной участок;

уличное освещение;

зона, где человек постоянно движется. Когда полезен mmWave рабочий кабинет;

гостиная с диваном;

спальня;

обеденная зона;

ванная комната;

туалет;

комната пожилого человека;

переговорная;

кабинет с длительной неподвижной работой. Для быстрого включения света и надёжного удержания присутствия часто используют гибридную схему: PIR мгновенно фиксирует вход, а mmWave не даёт сценарию выключить свет, пока человек остаётся в помещении.

mmWave 24 или 60 ГГц: что лучше Нельзя выбирать датчик только по принципу «чем выше частота, тем устройство лучше». На результат влияют антенны, ширина используемого диапазона, вычислительный алгоритм, способ монтажа и качество прошивки. 24 ГГц Типичные особенности большой выбор недорогих модулей;

широкое применение в DIY и ESPHome;

часто доступна настройка дальности по секторам;

возможна чувствительность за лёгкими перегородками;

разные модели сильно отличаются по алгоритмам;

часто требуется постоянное питание. 60 ГГц Типичные особенности компактные антенные системы;

возможна точная оценка расстояния и положения;

применяется в многозонных датчиках;

доступно отслеживание нескольких целей у некоторых моделей;

выше требования к обработке сигнала;

обычно более высокая стоимость готового устройства. Что важнее указанной частоты минимальная и максимальная рабочая дальность;

угол обзора;

минимальная обнаруживаемая скорость;

поддержка неподвижной цели;

количество одновременно отслеживаемых людей;

настройка зон исключения;

раздельная чувствительность по расстоянию;

время подтверждения отсутствия;

локальный интерфейс;

наличие обновлений прошивки;

реальная интеграция с выбранной платформой. Дешёвый 60-ГГц датчик может работать хуже качественного 24-ГГц устройства. Сравнивайте готовые функции и результаты тестирования, а не только частоту на упаковке.

Что может определять радарный датчик присутствия Наличие человека Базовое состояние: помещение занято или свободно. Движение Фиксация человека, который идёт, поворачивается или меняет положение. Неподвижное присутствие Определение слабых движений сидящего или лежащего человека. Расстояние Приблизительное или более точное положение цели относительно датчика. Координаты Положение человека внутри плана комнаты у поддерживаемых моделей. Несколько людей Одновременное отслеживание нескольких целей, если это поддерживает оборудование. Направление движения Вход, выход или переход между виртуальными зонами. Скорость движения Используется алгоритмом для классификации и фильтрации отдельных событий. Падение или положение тела Доступно только у специализированных решений и требует отдельной проверки точности. Наличие в интерфейсе координат не означает медицинскую, охранную или измерительную точность. Для бытового сценария важнее устойчиво определить занятость комнаты и нужной зоны.

Чего mmWave-датчик не гарантирует Не устанавливает личность. Обычный радар не знает, кто именно находится в комнате.

Обычный радар не знает, кто именно находится в комнате. Не заменяет охранный извещатель. Бытовой датчик умного дома не следует считать сертифицированной системой охраны.

Бытовой датчик умного дома не следует считать сертифицированной системой охраны. Не всегда отличает человека от животного. Возможности фильтрации зависят от модели и положения цели.

Возможности фильтрации зависят от модели и положения цели. Не гарантирует точный подсчёт людей. Близко расположенные цели могут объединяться или теряться.

Близко расположенные цели могут объединяться или теряться. Не работает одинаково в любой комнате. Мебель, стекло, двери, стены и движение предметов меняют результат.

Мебель, стекло, двери, стены и движение предметов меняют результат. Не заменяет датчик освещённости. Наличие человека не означает, что свет нужно включать днём.

Наличие человека не означает, что свет нужно включать днём. Не отменяет ручной выключатель. Пользователь должен иметь понятное управление без приложения.

Пользователь должен иметь понятное управление без приложения. Не является медицинским прибором. Функции дыхания, сна или падения требуют отдельной оценки назначения.

Где использовать датчик присутствия в квартире и доме Помещение Подходящая задача Что может мешать Гостиная Удержание света и климата, пока человек сидит на диване Шторы, робот-пылесос, движение за дверью Кабинет Свет, вентиляция и климат во время работы за столом Вентилятор компьютера, кресло, соседняя комната Спальня Ночная подсветка, сценарии сна и климат Движение за стеной, домашние животные, шторы Ванная Свет не гаснет во время душа, управление вытяжкой по нескольким условиям Влага, зона установки, стеклянная перегородка Туалет Удержание света при неподвижном человеке Очень маленькая зона, реакция через дверь Кухня Свет рабочей зоны, сценарии присутствия Вытяжка, вентилятор, бытовая техника и проходы Коридор Обычно достаточно быстрого PIR mmWave может удерживать свет из-за соседних комнат Переговорная Свет, вентиляция, занятость и климат Стеклянные стены, движение в коридоре Необязательно устанавливать mmWave в каждой комнате В проходных помещениях простой PIR часто работает быстрее, предсказуемее и дешевле. Радар имеет смысл там, где человек долго остаётся почти неподвижным или нужны отдельные зоны внутри комнаты.

Где устанавливать mmWave-датчик: на стене или потолке Место установки определяется диаграммой направленности и алгоритмом конкретного устройства. Настенный датчик нельзя автоматически переносить на потолок, если производитель не предусматривает такое положение. Настенная установка удобна для координат по плану комнаты;

можно направить датчик на диван или рабочую зону;

проще ограничить дальность до противоположной стены;

возможна реакция за дверью;

мебель может перекрывать часть обзора. Потолочная установка равномерный обзор помещения;

меньше перекрытий мебелью;

удобна для санузлов и офисов;

нужна модель с потолочным режимом;

важна высота установки. Установка в углу может охватить большую часть комнаты;

удобна при монтаже после ремонта;

возникают длинные диагональные зоны;

сложнее исключить соседний дверной проём;

требуется проверка мёртвых зон. Неудачные места непосредственно напротив открытой двери;

направление на коридор за пределами комнаты;

рядом с постоянно движущейся шторой;

на вибрирующей перегородке;

напротив большого вентилятора;

внутри металлического корпуса;

за плотной мебелью;

возле источника постоянных механических колебаний;

в месте, где устройство нельзя обслужить или перезагрузить. До сверления и окончательного крепления полезно временно установить датчик, проверить комнату несколько дней и только после этого закреплять его постоянно.

Как работают зоны присутствия Многозонный датчик может разделить комнату на виртуальные области. Каждая зона используется как отдельное условие автоматизации. Зона 1 Диван Удерживать мягкий свет, не включая рабочее освещение. Зона 2 Рабочий стол Включить свет стола и подходящий режим климата. Зона 3 Обеденный стол Управлять подвесным светильником только при недостатке освещённости. Исключение Дверной проём Не считать движущихся по коридору людьми в комнате. Почему зона может работать неточно неправильно задан масштаб комнаты;

датчик установлен не в указанной на плане точке;

изменено направление корпуса;

крупная мебель создаёт отражения и затенение;

люди находятся слишком близко друг к другу;

цель находится на границе двух зон;

прошивка передаёт координаты с задержкой;

в стороннюю систему передаётся только общее присутствие. Matter, Zigbee или другая интеграция может передавать только стандартное состояние занятости. Фирменные координаты, несколько целей и сложные зоны иногда остаются доступны только в приложении производителя.

Видит ли mmWave-датчик через стены, двери и стекло Утверждение «радар видит сквозь стены» слишком упрощено. Прохождение и отражение сигнала зависит от частоты, материала, толщины конструкции, угла, мощности, чувствительности и алгоритма датчика. Стекло Может пропускать или отражать часть сигнала. Результат зависит от типа стекла, покрытия и угла. Деревянная дверь Человек за дверью иногда продолжает определяться, особенно при высокой чувствительности. Гипсокартон и лёгкая перегородка Возможна реакция на движение в соседней комнате. Кирпич и бетон Обычно сильнее ослабляют сигнал, но универсальной границы нет. Металл Создаёт сильное отражение и может полностью закрывать область. Зеркало Металлизированный слой может менять картину отражений и создавать сложные зоны. Как ограничить обнаружение соседней комнаты уменьшить максимальную дальность;

снизить чувствительность дальних секторов;

изменить направление датчика;

перенести его с общей перегородки;

создать зону исключения возле двери;

использовать контакт двери как дополнительное условие;

выбрать модель с координатными зонами;

проверить другое место монтажа.

Почему датчик показывает присутствие в пустой комнате Человек за дверью или стеной Дальность и чувствительность захватывают соседнее помещение. Шторы и жалюзи Воздушный поток вызывает постоянное небольшое движение ткани. Вентилятор Вращающиеся лопасти и вибрация создают устойчивое движение. Робот-пылесос Движущееся устройство может определяться как цель в комнате. Домашнее животное Радар видит движение, если модель не умеет надёжно разделять цели. Качающаяся дверь Медленное движение дверного полотна поддерживает состояние присутствия. Вибрация корпуса Датчик установлен на лёгкой конструкции рядом с оборудованием. Отражения Металл, зеркало и стекло меняют картину радарного сигнала. Слишком длинная задержка Человек уже вышел, но система ещё удерживает старое состояние. Зависшее состояние Ошибка прошивки или связи не обновляет данные контроллера. Взаимное влияние радаров Близко расположенные устройства могут ухудшать работу отдельных моделей. Неправильная калибровка Пустая комната не была сохранена как базовое состояние. Порядок диагностики полностью освободить помещение; остановить вентилятор, шторы и робот-пылесос; закрыть дверь; проверить сырые данные датчика; уменьшить максимальную дальность; отключить дальние зоны; снизить чувствительность по одному параметру; проверить соседнее помещение; временно изменить направление датчика; обновить прошивку после сохранения настроек; проверить восстановление после перезагрузки.

Может ли mmWave отличать человека от животного Некоторые многозонные и координатные модели пытаются фильтровать небольшие цели по размеру, высоте, скорости и траектории. Это не означает гарантированного распознавания животного. Кошка на шкафу, крупная собака, человек на полу и робот-пылесос могут создавать сложные для алгоритма ситуации. Что помогает уменьшить реакцию на животных потолочный монтаж подходящей модели;

ограничение высоты зоны, если функция предусмотрена;

исключение пола возле лежанки;

минимальный размер цели;

подтверждение PIR на высоте человека;

логика по двери;

разные сценарии днём и ночью;

отказ от критичных действий по одному радару. Не используйте бытовой радар как единственное условие автоматического открытия двери, отключения охраны или управления опасным оборудованием.

Почему лучший датчик присутствия часто состоит из нескольких датчиков Sensor fusion означает объединение нескольких независимых признаков. Контроллер принимает решение не по одному событию, а по сочетанию данных. PIR Быстро подтверждает вход и активное движение. mmWave Удерживает присутствие при слабом движении. Датчик двери Помогает понять, вошёл человек или вышел. Освещённость Не позволяет включать свет, когда естественного света достаточно. Влажность Подтверждает использование душа и помогает управлять вытяжкой. Ручная кнопка Даёт пользователю понятный приоритет над автоматикой. Пример логики для ванной Включить свет: открылась дверь или PIR обнаружил движение, при этом освещённость ниже установленного уровня. Не выключать свет: mmWave подтверждает присутствие или влажность указывает на использование душа. Выключить свет: дверь открывалась после последнего присутствия, радар не видит человека и истекла безопасная задержка.

Zigbee, Matter, Thread, Wi-Fi или проводное подключение Подключение Преимущества Ограничения Zigbee Локальная сеть, небольшой трафик, интеграция с совместимым координатором Не все параметры доступны в ZHA, Zigbee2MQTT или фирменном хабе одинаково Thread и Matter IP-совместимость и работа в нескольких экосистемах Сложные зоны и координаты могут оставаться фирменными Wi-Fi Не нужен отдельный радиокоординатор, возможен локальный API Зависимость от качества Wi-Fi, облака или приложения конкретной модели Bluetooth Настройка и локальное подключение на небольшом расстоянии Не всегда подходит для постоянной домашней автоматизации ESPHome Гибкая локальная настройка, доступ к сырым параметрам Требуются сборка, обслуживание и понимание конфигурации Сухой контакт или дискретный выход Простая интеграция с контроллером, KNX или входным модулем Обычно передаётся только общее состояние без координат и диагностики RS-485 или другой проводной интерфейс Стабильная связь и применение в стационарных системах Необходимы совместимый протокол, кабель и настройка контроллера Что проверить до покупки Matter-датчика есть ли Matter-сертификат конкретной модели;

какой транспорт используется: Thread или Wi-Fi;

нужен ли Thread Border Router;

какие параметры видит ваша экосистема;

доступны ли несколько зон;

сохраняется ли локальная работа без интернета;

можно ли обновить прошивку;

что произойдёт после смены платформы.

mmWave-датчик в Home Assistant Home Assistant удобен тем, что позволяет объединить радар, PIR, дверь, освещённость, климат и ручные кнопки в одном локальном сценарии. Полезные сущности общее присутствие;

движущаяся цель;

неподвижная цель;

расстояние;

координаты целей;

занятость отдельных зон;

уровень освещённости;

чувствительность;

время удержания;

состояние подключения;

версия прошивки. Что важно для стабильной автоматизации автоматизация работает по событиям, а не частому опросу;

состояние отсутствия подтверждается задержкой;

после перезагрузки датчика не выполняется опасное действие;

недоступность устройства обрабатывается отдельно;

ручное включение света имеет понятный приоритет;

после ручного выключения автоматика не включает свет сразу снова;

журнал не заполняется ненужными координатами каждую секунду;

конфигурация и автоматизации имеют резервную копию. Подробнее о локальной платформе: Home Assistant в частном доме .

Как подготовить питание и проводку под датчик присутствия Большинство полноценных радарных датчиков требует постоянного питания. Это может быть USB-C, 5 В, 12 В, 24 В, PoE или непосредственное подключение к сети 230 В. До ремонта желательно определить место датчика;

настенный или потолочный монтаж;

тип питания;

место блока питания;

доступ для обслуживания;

нужен ли сигнальный кабель;

будет ли использоваться Ethernet или PoE;

можно ли заменить модель без вскрытия отделки;

как датчик связан с реле освещения;

где находится контроллер автоматизации. USB-C или 5 В Удобно после ремонта, но нужно скрыто и доступно разместить качественный блок питания. 12 или 24 В Подходит для централизованного слаботочного питания при правильном расчёте падения напряжения. PoE Один кабель передаёт питание и данные, но датчик должен поддерживать соответствующий стандарт. 230 В Удобно для готового потолочного устройства, но монтаж относится к стационарной электроустановке. Не размещайте обычный USB-блок питания недоступно за натяжным потолком, если для его замены потребуется разбирать отделку. Блоки питания и соединения должны оставаться доступными для обслуживания. Подготовка кабелей, реле и щита подробнее разобрана в статье «Подготовка электрики под умный дом» .

Как управлять освещением по присутствию Датчик не должен напрямую определять всю логику света. Контроллер дополнительно учитывает освещённость, время суток, ручное управление и назначение помещения. Коридор PIR быстро включает свет, выключение происходит после короткой задержки. Гостиная mmWave удерживает нужную сцену, пока человек остаётся на диване или за столом. Спальня Ночью включается только мягкая подсветка, а основной свет остаётся ручным. Ванная Свет не гаснет при неподвижном человеке, но отключается после подтверждённого выхода. Кабинет Рабочий свет зависит от занятости стола и уровня естественного освещения. Кухня Общий и рабочий свет управляются раздельно, а автоматическое выключение имеет достаточную задержку. Ручное управление обязательно обычная кнопка работает без смартфона;

ручное включение может временно заблокировать автовыключение;

ручное выключение не отменяется датчиком мгновенно;

при отказе контроллера свет остаётся управляемым;

автоматизация не создаёт неожиданных затемнений;

ночной и дневной режимы различаются. Подробнее: «Умное освещение: реле, датчики, диммеры и сценарии» .

Управление климатом и вентиляцией по присутствию Информация о занятости помогает переводить комнату между комфортным и экономичным режимом. При этом климат не следует включать и выключать слишком часто. Подходящие сценарии снизить температуру после длительного отсутствия;

вернуть комфортную уставку при подтверждённом присутствии;

увеличить вентиляцию в занятой переговорной;

направить совместимый кондиционер в используемую зону;

не нагревать редко используемую комнату до полной температуры;

отключить необязательный вентилятор после освобождения помещения;

учитывать присутствие вместе с CO₂, температурой и влажностью. Радар не заменяет датчик CO₂, температуры или влажности. Присутствие является одним из условий, а не единственным основанием для управления вентиляцией и отоплением.

Приватность и безопасность радарного датчика Радар не формирует обычное видеоизображение и поэтому воспринимается как более приватная альтернатива камере. Однако данные о присутствии, времени сна, перемещении и использовании комнат также раскрывают поведение жильцов. Что проверить работает ли датчик без облака;

куда передаются координаты и события;

можно ли отключить удалённый доступ;

защищено ли приложение многофакторной аутентификацией;

получает ли устройство обновления;

есть ли локальный API;

можно ли удалить данные и учётную запись;

не открыт ли датчик из интернета;

отделена ли IoT-сеть от компьютеров и NAS. Для обычного домашнего сценария нет необходимости сохранять каждую координату человека в долгосрочной истории. Достаточно хранить события, которые реально используются для диагностики и автоматизации.

Как выбрать mmWave-датчик присутствия 01 Определить сценарий Просто удерживать свет или отслеживать несколько зон. 02 Измерить помещение Длина, ширина, высота, двери, стекло и перегородки. 03 Выбрать место Стена, потолок, угол и доступ к питанию. 04 Проверить зоны Нужны ли координаты, исключения и несколько целей. 05 Проверить интеграцию Какие сущности доступны в вашей платформе. 06 Проверить локальную работу Что останется доступно при отключении интернета. 07 Проверить питание Напряжение, блок питания, кабель и доступность обслуживания. 08 Проверить обновления Прошивка, поддержка и восстановление настроек. Минимальный набор полезных настроек максимальная дальность;

чувствительность движущейся цели;

чувствительность неподвижной цели;

время подтверждения отсутствия;

зона исключения;

состояние подключения;

локальная калибровка;

возможность резервного копирования конфигурации.

Пошаговая настройка датчика присутствия Установить датчик временно. Использовать крепление, позволяющее изменить угол и место. Создать план помещения. Отметить стены, двери, диван, кровать, стол, шторы и вентиляторы. Ограничить дальность. Не оставлять максимальное значение без необходимости. Настроить движущуюся цель. Проверить вход, выход и перемещение по комнате. Настроить неподвижную цель. Проверить человека за столом, на диване и кровати. Исключить дверной проём. Убедиться, что проходящий по коридору человек не занимает комнату. Проверить пустое помещение. Включить вентилятор, шторы и робот-пылесос по отдельности. Настроить задержку отсутствия. Свет не должен гаснуть от кратковременной потери цели. Добавить освещённость и ручную кнопку. Не включать свет днём и сохранить ручное управление. Проверить локальную работу. Отключить интернет и убедиться, что базовый сценарий сохраняется. Проверить перезагрузку. Датчик и контроллер должны восстановить правильное состояние. Закрепить устройство окончательно. Только после нескольких дней реальной эксплуатации.

Что проверить после монтажа Присутствие вход быстрым и медленным шагом;

неподвижная работа за столом;

чтение на диване;

человек под одеялом;

несколько людей в комнате;

выход через разные двери;

кратковременное возвращение. Ложные события движение в соседней комнате;

открытая и закрытая дверь;

вентилятор;

кондиционер;

робот-пылесос;

домашнее животное;

шторы при открытом окне;

ночной режим. Автоматизация свет включается только при недостатке освещённости;

ручное выключение имеет приоритет;

свет не гаснет при неподвижном человеке;

после выхода выдерживается подходящая задержка;

отказ интернета не отключает локальную логику;

недоступность датчика не создаёт опасное действие.

Типовые ошибки при выборе и настройке Радар поставлен вместо PIR в коридоре Свет долго не выключается из-за движения в соседних комнатах. Максимальная чувствительность Датчик захватывает стены, двери и лишние зоны. Нет датчика освещённости Свет включается днём, хотя в комнате достаточно светло. Нет ручного управления Любой сбой превращает освещение в неудобную систему. Датчик направлен на дверь Люди в коридоре постоянно поддерживают состояние присутствия. Блок питания скрыт без доступа Для замены адаптера приходится разбирать потолок или мебель. Выбран Matter только по логотипу В нужной экосистеме доступны только общее присутствие и освещённость. Зоны не проверены после перестановки Новая мебель меняет обзор, отражения и границы сценариев. Отсутствие выключается мгновенно Кратковременная потеря цели приводит к погасшему свету. Радар управляет охраной один Ложное состояние влияет на критичный сценарий безопасности. Несколько радаров стоят рядом Не проверено возможное взаимное влияние конкретных моделей. Тест выполнен только человеком в движении Главная функция неподвижного присутствия остаётся непроверенной.

Нормативная и техническая основа Специального российского свода правил, который определяет расположение бытовых mmWave-датчиков в каждой комнате, нет. Монтаж выполняют по инструкции изготовителя и требованиям, применимым к электропроводке, электронным выключателям, низковольтному оборудованию и системам автоматизации. ГОСТ IEC 60669-2-1-2016. Выключатели для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к электронным выключателям.

Выключатели для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к электронным выключателям. ГОСТ IEC 60730-1-2016. Общие требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам бытового и аналогичного назначения.

Общие требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам бытового и аналогичного назначения. ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Требования к выбору и монтажу электропроводок низковольтных электроустановок.

Требования к выбору и монтажу электропроводок низковольтных электроустановок. СП 256.1325800.2016. Правила проектирования и монтажа электроустановок жилых и общественных зданий.

Правила проектирования и монтажа электроустановок жилых и общественных зданий. ТР ТС 004/2011. Требования безопасности низковольтного оборудования.

Требования безопасности низковольтного оборудования. ТР ТС 020/2011. Требования электромагнитной совместимости технических средств.

Требования электромагнитной совместимости технических средств. ПУЭ, пункт 2.1.16. Устанавливает ограничения совместной прокладки цепей до 42 В с цепями более высокого напряжения. ПУЭ 2.1.16: «В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка... цепей до 42 В с цепями выше 42 В», кроме предусмотренных исключений. ТР ТС 004/2011 требует, чтобы низковольтное оборудование «не являлось источником возникновения пожара в нормальных и аварийных условиях работы». Если датчик подключается к сети 230 В, управляет стационарным реле, диммером, контактором или линией освещения, работы должен выполнять специалист при снятом напряжении. Для ванной и других влажных зон дополнительно учитывают расположение оборудования, степень защиты корпуса, документацию производителя и требования к электроустановке помещения.

Тула, Петровский и Тульская область Нужно настроить датчики присутствия и умное освещение? Поможем выбрать места для PIR и mmWave-датчиков, подготовить питание, установить реле или диммеры и настроить понятные сценарии для квартиры, дома или офиса. Можно объединить присутствие, движение, освещённость, двери, климат, вентиляцию и Home Assistant. Базовое управление светом останется доступным с обычных кнопок без обязательного использования смартфона. Помогаем продумать логику и выполняем монтаж по согласованной схеме. Официальную проектную документацию и инженерные разделы не разрабатываем. выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽;

стоимость может быть зачтена при выполнении работ;

гарантия 5 лет при рекомендованных материалах;

гарантия 1 год при материалах заказчика. Написать в MAX Написать в Telegram Умный свет Монтаж умного дома