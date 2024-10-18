Инженерный разбор • Резервное питание • Газовое отопление Газовый котёл не работает от EcoFlow и зарядной станции: почему возникает ошибка и как решить проблему От розетки котёл запускается без проблем, а от EcoFlow, Bluetti, Jackery или другой портативной электростанции вентилятор работает, розжиг происходит, но отопление отключается с ошибкой. Иногда котёл вообще не начинает розжиг. Почему так, если станция выдаёт 230 В, чистую синусоиду и имеет запас мощности в несколько раз? Разберём характерный случай Vaillant VHR 18-22 C с ошибкой F06, а также особенности питания популярных котлов BAXI, Bosch, Protherm, Navien и Ariston. 230 В Само напряжение не гарантирует совместимость. 50 Гц Важно соблюдать параметры конкретного котла. N / PE Нейтраль и защитный проводник выполняют разные функции.

01 / Главное Почему от сети котёл работает, а от зарядной станции нет Газовый котёл не является обычной нагрузкой вроде лампы накаливания. Его электронная плата контролирует состояние газового клапана, вентилятора, датчиков, насоса и наличие пламени. При нарушении любого обязательного условия автоматика прекращает подачу газа. У многих котлов контроль пламени электрически связан с металлическими деталями горелки и опорным потенциалом электронной платы. При питании от автономного инвертора эта цепь может работать иначе, чем от бытовой сети. Главный принцип диагностики: если один и тот же котёл стабильно работает от штатной сети, но повторяемо отказывает на автономном питании, сначала проверяют отличия между двумя источниками. Это не доказывает, что котёл исправен во всех отношениях, но позволяет избежать необоснованной замены платы, электрода или газового клапана. Горелка зажигается и гаснет В первую очередь исследуют подтверждение пламени, опорный потенциал, PE и параметры сети. Дисплей перезагружается Вероятны провал напряжения, переход EPS, перегрузка или проблема блока питания платы. Розжиг не начинается Проверяют этап самодиагностики, разрешение от автоматики, вентилятор и первичный код неисправности. Котёл отключается через час Проверяют энергосбережение AC-выхода, заряд аккумулятора, температуру станции и периодические нагрузки.

02 / Конкретный случай Vaillant VHR 18-22 C от EcoFlow DELTA 2: ошибка F06 F06 Vaillant hrSOLIDE VHR 18-22 C От сети работает. При автономном питании не запускается. После появления сбоя на дисплее F06. В первую очередь необходимо уточнить полное обозначение котла на шильдике: VHR 18-22 C, VHR 18-22/3 C и более поздние модели не следует считать одним и тем же устройством. Для старого hrSOLIDE VHR 18-22 C существует отдельная документация. Руководство Vaillant 833049_10NL от октября 2003 года, страница 12, содержит важное замечание: если отключить и снова подать питание котлу, уже находящемуся в аварийном состоянии, дисплей покажет F06. Поэтому ошибка после перезапуска может быть вторичной, а не исходной. Сервисный справочник Vaillant Storingssleutel VHR для ранних hrSOLIDE относит F06 к группе электронных неисправностей. Для определённых версий автоматики MCBA (начиная с U.0.1, модели с 2000 года) предусмотрено чтение уточняющего внутреннего кода при одновременном нажатии «+» и «−» до сброса. Наличие такой функции и порядок её использования необходимо сверить с конкретной платой; расшифровку выполняет сервисный специалист. Примеры уточняющих кодов старого hrSOLIDE при основном F06 Внутренний код Группа неисправности F03 / F07 / F44 Управление газовым клапаном или его реле F04 / F05 Внутренний сбой, микропроцессор F06 Ошибка входа, в справочнике связан с регулятором OpenTherm F13–F17 Выходные цепи, чтение датчиков или электронные цепи контроля В том же справочнике первичная F01 у старого hrSOLIDE относится к сбою пламени. Среди направлений проверки указано заземление автоматики, котла и электроустановки. Следовательно, при отказе от резервного источника цепь ионизации входит в число обоснованных гипотез, но F06 сама по себе её не подтверждает. Как отличить три возможных сценария F06 появляется сразу после подачи автономного питания. Нужно отделить сохранённую блокировку от нового сбоя при включении. Сервису требуется первоначальная ошибка и внутренний код, если он доступен. Перед F06 были попытки розжига. Следует установить, был ли сигнал пламени, не произошёл ли отказ питания или контроля горения, пока станция работала от батареи. F06 возникает даже при штатном сетевом питании. Нельзя ограничиваться объяснением про нейтраль инвертора. Необходима полноценная диагностика платы, электропитания и связанных цепей. У Vaillant других поколений код F.06 может иметь другое значение. Советы из таблицы ошибок atmoTEC, turboTEC или нового ecoTEC нельзя автоматически применять к VHR 18-22 C. Документация: руководство Vaillant hrSOLIDE, стр. 12; сервисный справочник Vaillant, стр. 24–26 (архивные копии документов производителя).

03 / Источник питания Что важно знать об EcoFlow DELTA 2 DELTA 2 европейской версии имеет инвертор с синусоидальным выходом. По мощности он значительно превосходит типичную электрическую нагрузку одного бытового газового котла. Но паспортная мощность не отвечает на вопрос о потенциалах относительно PE или поведении при переходе на батарею. 1024 Вт·ч Номинальная энергия аккумулятора 1800 Вт Суммарная номинальная мощность AC 230 В ~ Европейское исполнение, 50/60 Гц до 30 мс Переход на аккумулятор в режиме EPS Автономный режим и EPS не равнозначны Сеть есть Электросеть → DELTA 2

байпас → Котёл Сеть отключена Аккумулятор → DELTA 2

инвертор → Котёл Функциональная схема потоков энергии, не монтажная схема. Условия привязки выхода к PE могут отличаться между режимами. При наличии сети DELTA 2 в режиме EPS передаёт внешнее переменное питание на нагрузку. После исчезновения сети станция переключается на инвертор. Производитель допускает паузу до 30 мс; это не режим онлайн-ИБП с нулевым временем перехода. Если при заранее включённом автономном AC-выходе котёл запускается, но при исчезновении внешнего питания перезагружается, проблема может быть связана именно с переходом. Если котёл вообще не запускается с уже работающего инвертора, перерыв EPS не объясняет отказ. Настройки, которые следует проверить Частота AC-выхода соответствует паспорту котла (для большинства российских моделей 50 Гц).

Режим X-Boost отключён при испытании чувствительной автоматики. Он предназначен для питания некоторых нагрузок сверх номинальной мощности и не заменяет стабильное паспортное напряжение.

Таймер отключения AC-выхода настроен на непрерывную работу, если это предусмотрено приложением и прошивкой.

Аккумулятор заряжен, нет сигналов перегрузки или перегрева. На время диагностического испытания исключены посторонние нагрузки. Станции DELTA, RIVER, Bluetti, Jackery, Anker и других производителей имеют разные схемы выходных цепей. Нельзя переносить совместимость одной модели на весь бренд, особенно если устройство выпущено для другого рынка. Документация: EcoFlow DELTA 2, характеристики и EPS; центр загрузки EcoFlow.

04 / Физика процесса Как газовый котёл определяет наличие пламени Во многих современных газовых котлах используется ионизационный контроль. В пламени образуются заряженные частицы, благодаря которым оно слабо проводит электрический ток. Электрод и корпус горелки имеют различную геометрию, поэтому проводимость в противоположных направлениях неодинакова. Этот эффект называют выпрямлением пламени. Плата Сигнал контроля → Электрод Ионизация → Пламя Микроток → Горелка Обратная цепь Обратная цепь к измерительному входу платы • зависит от конструкции котла Упрощённая физическая модель ионизационного контроля. PE не предназначен для использования вместо рабочего нулевого проводника. Измеряемая постоянная составляющая обычно имеет порядок единиц микроампер. Точное минимальное значение тока устанавливает изготовитель конкретной автоматики. Применение произвольного порога, например 2 или 5 мкА для всех котлов, некорректно. Обычная последовательность пуска выглядит так: запрос на тепло, самопроверка, работа вентилятора и проверка условий дымоудаления (если предусмотрено), искра и открытие газового клапана, подтверждение горения. Если подтверждения нет, автоматика прекращает подачу газа. Для ряда схем измерительный тракт зависит от связи между сетевым входом и металлическими деталями котла. При другом потенциале относительно корпуса, ошибке подключения, помехах или недостаточной проводимости контактов полезный сигнал может стать слишком слабым или нестабильным. Плата не подтверждает пламя, хотя оно физически кратковременно существует. Не все котлы устроены одинаково: в некоторых схемах измерительный тракт менее зависим от внешней нейтрали. Поэтому два котла одного производителя могут по-разному реагировать на один источник. Фазонезависимое исполнение также не означает, что разрешено отключать PE. Это защитная функция, а не лишняя блокировка. Запрещено имитировать ток ионизации, закорачивать электроды, обходить датчики тяги, изменять газовые настройки или пытаться принудительно удерживать открытым газовый клапан.

05 / Электрическая совместимость Что такое плавающая нейтраль и почему 230 В недостаточно В исправной электроустановке с системой TN рабочий нейтральный проводник N имеет связь с заземлённой точкой источника. Защитный проводник PE обеспечивает защитную функцию и не предназначен для передачи рабочего тока нагрузки. В системе TT нейтраль источника также заземлена, но защитное заземление потребителя организовано отдельно. У автономного инвертора между двумя выходными проводниками может присутствовать нормальное переменное напряжение, при этом ни один из них не имеет предусмотренной схемой жёсткой привязки к PE. Такой выход называют плавающим. Пока устройство автономно, называть один из двух проводников гарантированным N только по положению контакта розетки нельзя. Сеть с опорной нейтралью L ≈ 230 В N В исправной сети TN напряжение N относительно PE обычно небольшое, но не обязательно нулевое. Выход автономного инвертора A ≈ 230 В B Потенциалы A и B относительно PE зависят от конструкции, фильтров, подключённых приборов и измерения. Концептуальное сравнение: одинаковое напряжение между выходными проводниками не означает одинаковую систему заземления. Почему мультиметр показывает около 115 В на обоих контактах Входные и выходные фильтры, паразитные ёмкости и высокое входное сопротивление цифрового мультиметра могут формировать показания порядка половины линейного напряжения относительно плавающего защитного контакта или земли. Это возможный результат измерения, а не универсальное правило и не доказательство двухфазной сети. У разных инверторов показания могут быть намного ниже, выше или неустойчивыми. Они также могут измениться при подключении нагрузки. По одной индикаторной отвёртке или измерению 115/115 В невозможно определить безопасный способ формирования нейтрали. Такие проводники необходимо рассматривать как потенциально опасные. Фазировка при вилке Schuko В распространённой розетке с боковыми заземляющими контактами вилку допускается вставлять в двух положениях. У котла, для которого важны обозначения L и N на клеммах, это может влиять на работу контроля пламени. Проверить правильность фазировки полезно при наличии действительной опорной нейтрали. Но перестановка двух проводников плавающего выхода не создаёт нейтраль и не устраняет неизвестную схему защиты. Наличие заземляющих контактов на розетке станции не означает, что они соединены с заземляющим устройством дома или что один из выходных проводников является N. Это устанавливают по документации и профессиональным измерениям. Подробнее о защитных мерах в разных режимах: нейтраль гибридного инвертора и ИБП: N-PE, УЗО и островной режим.

06 / Дифференциальная диагностика Другие причины, по которым котёл не запускается от зарядной станции Форма напряжения и помехи Даже синусоидальный инвертор имеет коммутационные помехи и характеристики регулирования. Ступенчатые выходы других ИБП могут дополнительно нарушать работу двигателей, трансформаторов и цепей контроля. Напряжение под нагрузкой На холостом ходу напряжение может быть нормальным, а в момент розжига или пуска нескольких насосов возникает краткий провал. Дисплей станции не обязан его фиксировать. Частота 60 вместо 50 Гц Неверная региональная настройка или недопустимое отклонение частоты у другого источника могут влиять на двигатели и синхронизацию электроники. Пусковой ток и полная мощность Насосы, вентилятор и импульсные блоки питания создают пиковые нагрузки. Проверять нужно не только активную мощность в ваттах, но также ток, коэффициент мощности и ограничения инвертора. Зависимые устройства Котёл запитан, а внешний насос, комнатный регулятор, привод зонального клапана или связанная автоматика остались без электричества. Сам котёл может быть ни при чём. Скрытая неисправность котла Старый электрод, окисленные контакты, деградация компонентов платы или повреждённый PE могут оставлять небольшой запас устойчивости от сети, который теряется при автономном питании. Таймер и режим ожидания Если котёл не потребляет достаточно энергии в паузе между циклами, некоторые станции отключают AC-выход. Следующий запрос отопления останется без питания. Переключение и внешняя сеть Обрыв питания при EPS, нештатное переключение L/N внешним АВР, связь цепей управления с другим источником или авария при возврате сети требуют отдельного анализа. Если при отключении света одновременно пропадает давление газа, прекращается работа внешней автоматики или возникает проблема с дымоудалением, совпадение с переходом на аккумулятор ещё не доказывает электрическую причину ошибки.

07 / Справочник Коды ошибок популярных газовых котлов при питании от ИБП и электростанций Ниже приведены не все ошибки котлов, а те, которые наиболее полезны при диагностике перехода на резерв. Значения относятся к указанным сериям. Одинаковый код у двух котлов не означает одинаковую неисправность. Расшифровка и приоритет проверки при отказе только на резерве Модель / серия Код Что означает Что проверять сначала Vaillant hrSOLIDE VHR 18-22 C F06 Группа сбоев электроники или индикация после перезапуска из аварии. Первичную ошибку, подкод MCBA, качество питания, внешнюю автоматику. Vaillant hrSOLIDE VHR 18-22 C F01 Сбой контроля пламени / розжига. Цепь ионизации, PE, параметры питания; затем газовую часть. Vaillant ecoTEC plus F.28 , F.29 Нет подтверждённого розжига; потеря пламени с неудачным повторным розжигом. PE, электрод, электрическую совместимость, подачу газа. Protherm Gepard Condens F.28 , F.29 Неудачный розжиг; потеря пламени. Ионизационную цепь и заземление, газ, качество электропитания. Protherm Gepard Condens F.27 Ошибка обнаружения пламени. Прекратить попытки запуска, необходим сервис: электроника, влажность, газовый клапан. BAXI ECO Four / ECO-4s E01 , E04 * Нет розжига; блокировка при повторном отсутствии пламени. Фазировка, опорная нейтраль, PE, цепь ионизации. BAXI ECO Four / ECO-4s E35 Паразитный сигнал пламени. Сервисная проверка цепи обнаружения, платы и газового клапана; качество питания. BAXI ECO Four / ECO-4s E96 Пониженное напряжение питания. Провал при пуске, соединения, перегрузку источника. BAXI ECO-4s E97 Некорректная частота питания. Настройки и реальную частоту источника. Bosch Gaz 6000 W EA Не получен сигнал пламени. Электропитание, защитное заземление, электроды; газ и дымоход. Bosch Gaz 6000 W F7 , FA Пламя обнаружено в выключенном состоянии или после закрытия газа. Прекратить попытки запуска. Обслуживающая организация проверяет электроды, плату, клапан. Navien Deluxe 03 , 12 Нет розжига; отсутствует пламя. Питание и PE, цепь розжига, газовую часть. Navien Deluxe 04 , 15 Ложное пламя; сбой платы соответственно. Для 04 исключить опасный дефект контроля или клапана, для 15 проверить питание и электронику. Navien Deluxe 09 , 10 Вентилятор; система дымоудаления. Параметры питания вентилятора и реальную исправность воздушного тракта. Ariston Genus Premium EVO / SENSYS 501 , 5P1 , 5P2 Нет пламени при розжиге; неудачные попытки розжига. Питание, ионизацию и штатную цепь розжига. Ariston Genus Premium EVO / SENSYS 504 , 5P3 Отрыв пламени. Устойчивость контроля пламени, подачу газа, дымоудаление. Ariston Genus Premium EVO / SENSYS 502 Пламя при закрытом газовом клапане. Остановить запуск и вызвать сервис, исключить опасную неисправность. * E04 присутствует у соответствующих редакций автоматики; точную расшифровку сверяют с инструкцией. В более новых линейках BAXI, Vaillant, Navien и Ariston обозначения могут изменяться. Для BAXI есть отдельная рекомендация производителя по работе от генераторов: фазозависимой автоматике необходим корректный опорный ноль. В ней особо оговорено соблюдение требований безопасности и ограничений изготовителя генератора. Нельзя применять это как разрешение на самостоятельную перемычку внутри любой зарядной станции. Ошибки ложного пламени требуют особого внимания. Они могут обозначать не только электрические помехи, но и неисправность газовой арматуры. Не пытайтесь многократно сбрасывать ошибку, чтобы добиться пуска. Документы: Vaillant, BAXI ECO-4s, BAXI ECO Four, рекомендация BAXI, Bosch Gaz 6000 W, Protherm Gepard Condens, Navien Deluxe, Ariston SENSYS.

08 / Последовательность действий Как безопасно установить причину отказа Что можно проверить без вмешательства в проводку и газовую часть Запишите полные модели. Сфотографируйте шильдики котла и станции, запишите региональную версию и настройки. Запишите первый код. Если код меняется после выключения, важна исходная индикация. Не нажимайте сброс многократно. Отметьте момент сбоя. До розжига, при розжиге, после появления пламени, при переключении EPS или спустя длительное время. Наблюдайте только по штатной индикации и звуку, не вскрывая камеру сгорания. Проверьте доступные параметры станции. Заряд, частоту, состояние AC-выхода, предупреждения, энергосбережение, X-Boost. Проверьте сопутствующее оборудование. Питание наружных насосов, термостатов и запорной автоматики по их штатным индикаторам. Проверки холодного запуска от батареи, перехода EPS и возврата сети выполняют только при подтверждённой безопасной совместимости подключения. Если схему питания никто не проверял, следует прекратить эксперименты и обратиться к специалисту. Что измеряет электрик Измерения в штатном и автономном режимах Проверка Зачем Инструмент/метод Напряжение между выходными проводниками Выявить провалы и отклонения под нагрузкой. True RMS, регистратор событий. Частота и форма напряжения Исключить неверный режим и искажения. Анализатор качества питания; безопасный дифференциальный измерительный тракт. Потенциалы относительно PE Определить фактическое поведение выхода. Документация, измерения подходящими приборами, без произвольной коммутации. Защитный проводник Подтвердить непрерывность требуемой защитной цепи. Проверка на обесточенном оборудовании по допустимой методике. Пусковой ток / мощность Проверить запас инвертора и внешних нагрузок. Токоизмерительный прибор с регистрацией пуска; анализатор мощности. Автоматическое отключение и УЗО Проверить защиту при каждом источнике. Испытание по применимой системе защиты и ограничениям инвертора. Пауза переключения EPS Отличить переходный сбой от несовместимости автономного выхода. Регистратор переходных процессов. Обычный осциллограф с заземлённым общим проводом щупа может замкнуть измеряемую цепь автономного инвертора на PE. Такие измерения нельзя выполнять обычным способом без оценки измерительной схемы. Также нельзя намеренно замыкать выводы инвертора для проверки защиты. Что проверяет сервисный специалист по котлам В рамках допуска к газовому оборудованию сервис проверяет первичные и внутренние коды, величину и устойчивость сигнала ионизации по методике изготовителя, контакты горелки, электроды, плату, газовый клапан, параметры газа, вентилятор и дымоудаление. При возможности сопоставляет данные на двух безопасно организованных источниках питания. Результатом должна быть установленная причина. Например, «на автономном выходе пропадает сигнал ионизации», «при EPS возникает провал питания», «от батареи отключается внешний насос» или «плата имеет дефект при обоих источниках». Формулировки «не хватает ноля» без подтверждения недостаточно.

09 / Что реально делать Безопасные способы обеспечить работу котла от зарядной станции Решение 1. Фирменный EcoFlow Grounding Adapter EcoFlow выпускает Portable Power Station Grounding Adapter. В европейском каталоге вариант C14 заявлен совместимым с DELTA 2, DELTA 2 Max, DELTA Max и рядом других моделей. Для устройства используется специальный кабель управления, не обычный USB-C кабель. Аксессуар предназначен для организации требуемой опорной связи в совместимых станциях. Официальная карточка описывает его прежде всего для питания зарядного оборудования электромобилей. Возможность использования именно с газовым котлом, его защитной схемой и конкретной региональной версией станции следует подтвердить у изготовителей и электрика. Это не самостоятельный заземлитель и не универсальная гарантия запуска Vaillant. Важное ограничение EcoFlow: руководство Grounding Adapter V1.4 запрещает зарядку станции от электросети при подключённом адаптере. Для одновременного использования сетевого AC-входа и AC-выхода адаптер необходимо отключить. Поэтому автоматическое резервирование EPS с постоянно подключённым аксессуаром не является разрешённым режимом по этой инструкции. Если причина отказа заключается не в опорном потенциале, а в неисправности автоматики, этот аксессуар её не устранит. Перед покупкой нужно получить подтверждение совместимости, технических условий и безопасного порядка эксплуатации. Официальная карточка EcoFlow Grounding Adapter · инструкция V1.4. Решение 2. Специализированный ИБП для газового котла Для постоянной эксплуатации отопления часто рациональнее выбрать ИБП, у которого изготовитель документирует совместимость с фазозависимой автоматикой, параметры нейтрали в сетевом и автономном режимах, тип защиты, время переключения и допустимые нагрузки. Онлайн-ИБП с двойным преобразованием способен устранить проблему кратковременного перерыва при переключении на батарею в штатном режиме преобразования. Но слово «онлайн» не гарантирует наличие фиксированной нейтрали. Режим байпаса, внутренняя схема N и PE и допустимая конфигурация электроустановки всё равно требуют проверки. Решение 3. Трансформатор 230/230 В с электрическим разделением Подходящий трансформатор с гальванически разделёнными обмотками иногда позволяет специалисту сформировать отдельную, согласованную с котлом вторичную систему питания. Сам по себе трансформатор не создаёт требуемой нейтрали и не исправляет частоту. Использование вторичной обмотки с привязкой одного вывода к земле меняет защитную концепцию, поэтому её нельзя одновременно считать цепью защитного электрического разделения без дополнительных условий. Трансформатор подбирают по полной мощности, пусковому току, потерям, температуре, допустимому току инвертора и применимой схеме защиты вторичной цепи. Автотрансформатор или обычный стабилизатор напряжения не дают эквивалентного электрического разделения. Решение 4. Стационарная система резервирования котельной Если требуется автоматическая работа в отсутствие хозяина, лучше предусмотреть отдельную резервируемую группу для котла, насосов и связанной автоматики с согласованной схемой переключения источников. Учитываются система заземления объекта, допустимость коммутации N, способ формирования опорного потенциала, защита инвертора и автоматическое отключение при повреждении. При переходе с сети на резерв нельзя допустить обратную подачу напряжения во внешнюю сеть. PE должен сохранять предусмотренную защитную непрерывность. PEN не коммутируют. Решение о коммутации нейтрали принимается исходя из схемы источников и применимых норм, а не по универсальной картинке из интернета. Решение 5. Устранить дефект котла или внешней автоматики Если ошибки фиксируются и от качественного штатного питания или измерения показывают нестабильность ионизации независимо от источника, необходимо устранить неисправность котла. Если причина в устройстве, оставшемся без резерва, нужно согласовать состав резервируемых нагрузок, а не изменять электрические или газовые защиты котла. Как выбрать направление решения Вариант Когда подходит Ограничение Grounding Adapter Автономный режим совместимой EcoFlow после подтверждения причины. Запрет сетевой зарядки при подключённом адаптере. Котельный ИБП Регулярное автоматическое резервирование. Нужна проверенная нейтраль и защита во всех режимах. Разделительный трансформатор В составе инженерно согласованной схемы. Потери, пусковой ток и новая защитная схема. Стационарный резерв Котёл, насосы и автоматика дома. Требует грамотного монтажа и испытаний.

10 / Расчёт На сколько часов EcoFlow DELTA 2 хватит для отопления Тепловая мощность котла, например 18 или 24 кВт, относится к мощности отопления за счёт газа. Для расчёта аккумулятора нужна электрическая мощность его платы, насоса, вентилятора и подключаемой автоматики в ваттах. t ≈ E × k / P ср t – часы; E – номинальная энергия батареи в Вт·ч; k – эффективная доля доступной энергии с учётом потерь и запаса; P ср – средняя мощность всех AC-нагрузок в ваттах. Для приблизительного расчёта примем E = 1024 Вт·ч и условный коэффициент k = 0,75–0,85. Это расчётное допущение, не измеренная эффективность DELTA 2. При малой нагрузке собственное потребление инвертора может заметно уменьшить результат. Если оно учтено отдельно, не нужно повторно закладывать те же потери в коэффициент. Пример времени работы DELTA 2 при полностью заряженной батарее Средняя AC-нагрузка Ориентир 60 Вт 12,8–14,5 ч 100 Вт 7,7–8,7 ч 150 Вт 5,1–5,8 ч 200 Вт 3,8–4,4 ч 300 Вт 2,6–2,9 ч Если котёл работает с переменной мощностью, полезно измерить его энергопотребление за характерный цикл, а лучше за сутки при сопоставимой погоде и настройках. Например, котёл в среднем потребляет 90 Вт, внешний насос 35 Вт и автоматика 10 Вт. Суммарно 135 Вт; при k = 0,8 расчёт составит примерно 6,1 часа. Пусковой запас оценивают отдельно. Что уменьшает реальное время работы Холодная батарея, ограниченный уровень заряда, старение аккумулятора, собственное потребление инвертора, повышенная работа насоса и вентилятора при морозе, внешний трансформатор, дополнительные нагрузки. Даже если расчет даёт восемь часов, нельзя без испытаний считать, что котельная гарантированно отработает столько зимой.

11 / Безопасность и приёмка Что необходимо проверить перед использованием резерва без присмотра Холодный запуск от штатной сети и безопасно организованного автономного источника.

Переход на батарею во время нагрева и в режиме ожидания.

Повторный автоматический запуск после полного остывания котла.

Подготовку горячей воды, если котёл двухконтурный.

Возврат сети и штатное восстановление заряда, если это разрешено конфигурацией.

Длительную работу с внешними насосами, сохранение питания в паузах и поведение при разряде.

Эффективность предусмотренных мер защиты в обоих режимах, включая УЗО там, где оно применяется. Какие действия недопустимы Делать самодельную вилку с перемычкой N–PE, не зная топологии инвертора.

Подключать один выход станции к газовой, водопроводной трубе или радиатору.

Отключать PE, УЗО и другую защиту для устранения ошибки.

Использовать кабель с двумя вилками для питания домашней сети от станции.

Подключать случайный адаптер для зарядки электромобиля к любой электростанции.

Обходить контроль горения, дымоудаления и газовые защитные цепи. Плавающий выход сам по себе не означает, что изготовитель организовал полноценную систему IT со всеми требуемыми мерами защиты. Аналогично УЗО на выходе инвертора не гарантирует отключения при первом замыкании на корпус. Необходимая защитная мера зависит от фактической системы питания и путей аварийного тока. Нормативная основа для электроустановок в России При организации постоянного резервного питания применяют требования ПУЭ (в частности, главы 1.7 по заземлению и защитным мерам), ГОСТ Р 50571.29-2022 (раздел 551 по низковольтным генераторным агрегатам, включая статические преобразователи), ГОСТ Р 50571.4.41-2022 по защите от поражения электрическим током и ГОСТ Р 50571.5.54-2024 по заземляющим устройствам и защитным проводникам. Конкретные требования определяют по назначению, системе заземления и конфигурации электроустановки. Важны также руководства изготовителей котла, инвертора, аппаратов защиты и переключения. Раздел 551.4.2 ГОСТ Р 50571.29-2022 предусматривает сохранение эффективности предусмотренной защиты с использованием контроля дифференциального тока при различных сочетаниях источников. Раздел 551.6 рассматривает альтернативное питание установки и меры против непредусмотренной параллельной работы с сетью. ГОСТ Р 50571.29-2022 · ГОСТ Р 50571.5.54-2024. При запахе газа или срабатывании сигнализатора опасной концентрации не продолжайте диагностику. Не включайте и не отключайте электрические приборы в опасной зоне, покиньте помещение и вызовите аварийную газовую службу с безопасного места по номеру 104 или 112.

12 / Ответы на вопросы Частые вопросы о питании котлов от EcoFlow и ИБП Можно ли подключить газовый котёл к EcoFlow напрямую? Можно рассматривать такое подключение, если подтверждены требования к напряжению, частоте, нейтрали, PE, защите и режиму использования станции. Не все котлы совместимы с автономным выходом без дополнительных решений. Почему Vaillant VHR показывает F06 именно от батареи? У старого hrSOLIDE это может быть группа электронных сбоев или вторичная индикация после отключения питания в состоянии аварии. Первичная причина определяется по первоначальному коду, подкоду автоматики и проверке питания, а не только по F06. Если станция выдаёт чистую синусоиду, разве котёл не обязан работать? Нет. Форма напряжения важна, но отдельно оценивают фазировку, опорную нейтраль, защиту, качество питания под нагрузкой и устойчивость контроля пламени. Поможет ли перевернуть вилку? Иногда правильная фазировка влияет на котёл при источнике с установленной нейтралью. При плавающем выходе это не создаёт опорную нейтраль. Правильную схему определяет электрик. Достаточно ли заземлить корпус EcoFlow? Не обязательно. Защита корпуса и привязка выходной цепи к опорному потенциалу — разные вопросы. Допустимый способ подключения определяется документацией станции и электроустановкой. Можно ли поставить Grounding Adapter и постоянно держать DELTA 2 в сети? Нет, такая комбинация запрещена инструкцией адаптера V1.4 для сетевой зарядки. Для режима с одновременным использованием AC-входа и выхода его необходимо отключить. Поможет ли стабилизатор между станцией и котлом? Только если он решает установленную проблему напряжения и допускается для такого источника. Обычный стабилизатор не гарантирует формирования нейтрали, электрического разделения или устранения прерывания EPS. Почему котёл работает на батарее, но отключается при переходе EPS? Возможен сбой в момент переключения. Для DELTA 2 заявлен переход до 30 мс. Проверяют реакцию котла на краткий перерыв, переходную форму напряжения и состояние нейтрали в обоих режимах. Нужна ли зарядная станция на 1800 Вт только для котла? Не обязательно. У обычного газового котла электрическая мощность значительно меньше тепловой. Выбор зависит от пусковой нагрузки, связанных насосов, требуемой автономности и доказанной электрической совместимости. Какой ИБП лучше для фазозависимого котла? Тот, у которого подтверждены схема выхода, работоспособность защит, требования L/N/PE, запас по пусковому току и устойчивость перехода на аккумулятор. Ориентироваться исключительно на бренд или слово «котельный» недостаточно.