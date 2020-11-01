AI-очки, AR, MR, VR и XR: в чём разница и что выбрать

AI-очки, smart glasses, AR-очки, MR и XR часто называют почти взаимозаменяемыми словами. Из-за этого может показаться, что Ray-Ban Meta, очки с небольшим дисплеем, XREAL и полноценная VR-гарнитура относятся к одной категории. На практике это совершенно разные устройства.

Главная причина путаницы в том, что эти обозначения описывают разные свойства техники. AI говорит об интеллектуальных возможностях устройства, а AR, MR, VR и XR относятся к тому, как цифровой контент связан с реальным или виртуальным пространством.

Поэтому одни очки могут одновременно быть AI- и AR-устройством, другие используют искусственный интеллект, но вообще не имеют дисплея, а третьи показывают большой виртуальный экран, хотя почти ничего не знают об окружающем мире.

Если нужно понять современные умные очки и XR-устройства, сначала нужно разобраться именно в этой классификации.

Коротко: чем отличаются AI, AR, MR, VR и XR

Термин Что означает Нужен дисплей Виден реальный мир Понимание пространства обязательно Smart glasses Общее бытовое название электронных очков Не обязательно Обычно да Нет AI-очки Очки с функциями искусственного интеллекта Не обязательно Обычно да Нет HUD / display glasses Очки, выводящие информацию непосредственно перед глазами Да Да Не обязательно AR Дополнение реального мира цифровой информацией Да Да Не всегда MR Более тесное взаимодействие цифровых объектов с реальным пространством Да Да или через камеры Обычно да VR Замена окружающего мира виртуальной средой Да Нет либо только через passthrough Обычно да; современные системы чаще используют 6DoF XR Зонтичное понятие для AR, MR, VR и связанных пространственных технологий Зависит от устройства Зависит от режима Зависит от класса устройства

Это упрощённая классификация. Границы между категориями постепенно размываются, а производители иногда используют одни и те же термины по-разному. Поэтому при выборе устройства важнее смотреть не на слово «AR» или «AI» в рекламе, а на конкретные технические возможности.

Что такое smart glasses

Smart glasses, или умные очки, это самое широкое бытовое название электронных устройств, выполненных в форме очков.

Внутри оправы могут находиться микрофоны, динамики, камеры, Bluetooth, Wi-Fi, процессор, аккумулятор, датчики движения, сенсорные элементы управления или дисплей.

Но наличие всех этих компонентов не обязательно.

Например, одни smart glasses фактически являются open-ear гарнитурой. Другие дополнительно умеют фотографировать. Третьи подключают AI-ассистента. Более сложные модели выводят информацию непосредственно в линзу.

Поэтому термин «умные очки» почти ничего не говорит о типе дисплея и пространственных возможностях устройства.

Что такое AI-очки

AI-очки, или AI glasses, это умные очки, в которых искусственный интеллект является одной из основных функций.

Типичный набор компонентов включает камеру, микрофоны, динамики и связь со смартфоном или интернетом. Камера позволяет AI получать визуальный контекст, микрофоны передают вопрос пользователя, а ответ воспроизводится голосом или показывается на дисплее, если он предусмотрен конструкцией.

AI-очки могут:

отвечать на вопросы о том, что видит пользователь;

распознавать предметы и текст;

переводить речь и надписи;

создавать голосовые заметки;

фотографировать и записывать видео;

выполнять поиск;

работать с сообщениями и звонками;

запускать связанные приложения и сервисы;

давать контекстные подсказки.

Ключевой момент: AI-очкам совершенно не обязательно иметь экран.

Именно поэтому выражения «AI-очки» и «AR-очки» нельзя считать синонимами.

AI-очки без дисплея

Самая простая современная архитектура выглядит так:

камера + микрофоны + динамики + AI + связь со смартфоном или облаком.

Пользователь смотрит на предмет и спрашивает о нём голосом. Камера передаёт изображение системе, AI анализирует его, а ответ возвращается через встроенные динамики.

Перед глазами при этом ничего не появляется.

Подобный подход позволяет сохранить внешний вид обычных очков, снизить массу и энергопотребление.

Google в собственной экосистеме Android XR отдельно выделяет audio glasses: это класс повседневных очков, где помощь предоставляется преимущественно голосом, хотя устройство может использовать камеры и понимать контекст окружающего мира.

AI-очки с дисплеем

Следующая ступень развития добавляет дисплей непосредственно в оптическую систему.

Например, перед пользователем могут появляться:

текстовый ответ AI;

уведомление;

направление движения;

субтитры;

перевод;

входящее сообщение;

информация о найденном объекте;

элементы интерфейса.

Для категории повседневных интеллектуальных очков Google называет такой формат display glasses. Однако сама платформа Android XR не ограничивается двумя типами очков: она также рассчитана на иммерсивные гарнитуры и проводные XR-устройства.

Наличие дисплея ещё не означает полноценную дополненную реальность.

Почему дисплей в очках ещё не делает их настоящими AR-очками

Представим очки, показывающие стрелку навигации в правом верхнем углу поля зрения.

Если стрелка остаётся в одном и том же месте относительно головы, это прежде всего heads-up display, или HUD.

Для пользователя это полезная цифровая информация поверх реального мира, однако система может вообще не знать геометрию помещения.

Более сложный уровень начинается, когда цифровой объект получает положение в пространстве.

Например, система может показать виртуальную стрелку непосредственно возле нужного поворота или закрепить цифровую инструкцию рядом с конкретным оборудованием.

Для этого нужны уже более сложные технологии отслеживания положения головы, камер, пространственного картирования и программного обеспечения.

Что такое AR

AR, Augmented Reality, или дополненная реальность, добавляет цифровые элементы к наблюдаемому реальному миру.

Пользователь продолжает видеть окружающее пространство, но поверх него появляется дополнительная информация.

Примеры:

стрелка навигации;

название объекта;

текстовый перевод;

инструкция;

виртуальное окно;

трёхмерная модель;

индикатор состояния оборудования.

AR бывает очень разной сложности. Простейшая система может выводить небольшую информационную область. Продвинутая может учитывать движение головы и положение реальных объектов.

Optical see-through и video passthrough: два принципиально разных способа видеть реальность

Optical see-through

Пользователь смотрит на реальный мир непосредственно через прозрачную оптику, а цифровое изображение накладывается поверх.

Если электроника выключится, окружающий мир обычно остаётся видимым через прозрачные линзы.

Такая архитектура особенно интересна для лёгких AR-очков.

Video passthrough

Внешний мир снимают камеры, а пользователь смотрит уже на его видеопредставление через внутренние дисплеи.

Это позволяет системе значительно свободнее смешивать реальное и виртуальное изображение, но между глазами и окружающим миром появляется камера, обработка изображения и экран.

Поэтому задержка, разрешение, динамический диапазон камер и качество обработки становятся критичными характеристиками.

Что такое MR

MR, Mixed Reality, или смешанная реальность, обычно используют для более глубокого объединения физических и цифровых объектов.

В простой AR-системе виртуальное окно может просто находиться перед пользователем. В MR-сценарии система стремится понимать помещение и учитывать его геометрию.

Например, цифровой объект может:

оставаться на конкретном столе после движения пользователя;

скрываться за реальным предметом;

реагировать на стены и поверхности;

сохранять своё положение в комнате;

взаимодействовать с руками пользователя.

Но строгой границы, после которой AR обязательно превращается в MR, в потребительских названиях нет. Производители используют эти понятия несколько по-разному.

Поэтому для практического сравнения полезнее проверять наличие конкретных возможностей: 6DoF, spatial mapping, anchors, hand tracking, depth sensing и понимания окружающей сцены.

Что означает 3DoF и 6DoF

Это одна из наиболее важных характеристик пространственных устройств.

3DoF

Three Degrees of Freedom означает отслеживание вращения головы:

поворот влево и вправо, наклон вверх и вниз, наклон головы в стороны.

Устройство понимает, куда человек смотрит, но не обязательно знает, переместился ли он на метр вперёд.

6DoF

Six Degrees of Freedom дополнительно отслеживает перемещение в пространстве:

вперёд и назад, влево и вправо, вверх и вниз.

Вместе с тремя вращательными координатами получается шесть степеней свободы.

6DoF позволяет виртуальному объекту действительно оставаться в определённой точке пространства, когда пользователь ходит вокруг него.

Что такое spatial tracking

Пространственное отслеживание позволяет системе определять положение устройства относительно окружающего мира.

Для этого могут использоваться:

камеры;

акселерометры;

гироскопы;

магнитометры;

датчики глубины;

алгоритмы визуальной одометрии;

SLAM;

информация об окружающих поверхностях.

Качественный пространственный трекинг необходим для устойчивого закрепления виртуальных объектов в реальном помещении.

Что такое spatial anchor

Пространственный якорь связывает цифровой объект с определённым местом.

Представим виртуальную инструкцию возле электрощита. Если пользователь отвернулся, прошёл несколько метров и снова посмотрел на щит, инструкция должна остаться около него, а не переместиться вслед за головой.

Для этого система должна понимать собственное положение и сохранять связь цифрового объекта с координатами реального пространства.

Именно такие функции отличают пространственные вычисления от простого экрана перед глазами.

Что такое VR

VR, Virtual Reality, или виртуальная реальность, работает иначе.

Основная задача VR заключается не в дополнении реального мира, а в замене визуального окружения виртуальным.

Пользователь надевает гарнитуру и видит созданную компьютером среду.

Современные VR-устройства могут иметь внешние камеры и показывать изображение комнаты через passthrough. Это позволяет временно возвращать реальное пространство или использовать смешанные сценарии.

Поэтому современная VR-гарнитура способна выполнять MR-функции, однако её базовая архитектура всё равно отличается от прозрачных повседневных очков.

Примеры современных VR/MR-гарнитур

К этому классу относятся, например, Meta Quest 3*, Apple Vision Pro и Samsung Galaxy XR. Внешние камеры таких устройств позволяют показывать окружающий мир через video passthrough и совмещать его с цифровыми окнами и объектами.

Samsung Galaxy XR особенно показателен для современной терминологии: Google называет его первым устройством на Android XR. Гарнитура сочетает иммерсивные сценарии с просмотром реального пространства через камеры, а управление может использовать голос, руки и взгляд.

Что такое XR

XR, Extended Reality, удобнее всего понимать как обобщающее понятие.

В спецификации OpenXR консорциума Khronos XR охватывает континуум компьютерно создаваемых реальных и виртуальных сред и включает технологии, связанные с VR, AR и MR.

Поэтому XR не следует считать ещё одним отдельным режимом наряду с AR и VR.

XR = общее семейство пространственных технологий.

Именно поэтому Android XR используется на устройствах разных форм-факторов: от гарнитур до повседневных и проводных XR-очков.

А где тогда находятся AI-очки

AI находится на другой оси классификации.

Это проще представить так:

Устройство AI Дисплей AR/XR Очки с камерой и голосовым AI Да Нет Не обязательно Очки с AI и небольшим HUD Да Да Частично / зависит от реализации Полноценные пространственные AR-очки с AI Да Да Да AR-очки без современного AI-ассистента Не обязательно Да Да

Таким образом, правильный вопрос звучит не «AI или AR?», а «какие AI-функции и какие пространственные функции поддерживает конкретное устройство?»

Пример: Ray-Ban Meta*

Семейство Ray-Ban Meta хорошо показывает разницу между AI-функциями и дополненной реальностью.

Камера позволяет системе получать визуальный контекст, микрофоны слышат пользователя, а встроенная акустика используется для ответов, звонков и музыки.

Такое устройство может быть функциональным AI-ассистентом, но отсутствие визуального дисплея принципиально отличает его от полноценных AR-систем с изображением перед глазами.

Пример: Meta Ray-Ban Display*

Meta Ray-Ban Display хорошо показывают промежуточный класс между обычными AI-очками и полноценными пространственными AR/XR-системами.

В правую линзу встроен монокулярный цветной дисплей 600 × 600 пикселей с полем зрения около 20°. На него могут выводиться сообщения, навигация, изображения, перевод, уведомления и визуальные ответы AI.

Для управления используется Meta Neural Band. Браслет применяет электромиографию, или EMG, и распознаёт электрические сигналы, возникающие при работе мышц запястья и кисти. Благодаря этому часть интерфейса можно контролировать небольшими движениями руки.

Однако небольшое монокулярное поле зрения и отсутствие полноценного пространственного полотна принципиально отличают такие очки от устройств, рассчитанных на работу с крупными виртуальными объектами, 6DoF и пространственными якорями.

Стартовая цена комплекта в США составляла 799 долларов. Цена и доступность зависят от рынка.

Пример: Android XR

Android XR является платформой не только для AI-очков. Она рассчитана также на иммерсивные гарнитуры и проводные XR-очки.

Например, Samsung Galaxy XR использует Android XR как полноценная гарнитура, а XREAL AURA представляет класс проводных XR-очков.

Отдельно для категории повседневных интеллектуальных очков Google выделяет два формата: audio glasses, которые дают преимущественно голосовую помощь, и display glasses, дополнительно выводящие информацию непосредственно в поле зрения.

Gemini при этом может использовать камеры и микрофоны, понимать окружающую ситуацию, работать с навигацией, переводом и приложениями.

Пример: XREAL AURA

XREAL AURA относятся уже к классу пространственных XR-устройств. По состоянию на 30 сентября 2026 года модель ещё не поступила в обычную продажу: XREAL принимает резервации, а запуск заявлен на осень 2026 года.

Очки используют прозрачную optical see-through оптику с полем зрения около 70° и разрешением 1920 × 1200 пикселей на глаз. Две внешние камеры обеспечивают пространственное отслеживание; заявлены 6DoF, spatial anchoring и hand tracking.

Архитектура разделена на две части: в самих очках работает пространственный сопроцессор XREAL X1S, а основные вычисления Android XR выполняет отдельный compute puck на платформе Snapdragon Reality Elite.

Поэтому AURA существенно ближе к полноценным пространственным вычислениям, чем очки с небольшим информационным HUD. Производитель заявляет цену базовой версии не выше 1500 долларов без учёта налогов.

Eye tracking в опубликованной на 30 сентября 2026 года спецификации производителем не заявлен.

Пример: Qwen Glasses

Alibaba развивает ещё один вариант эволюции AI-очков.

В рамках Apsara Conference 2026 Alibaba представила Qwen Glasses N1 и N1 Pro для китайского рынка. Обе модели серии получили 50-Мп сенсор для съёмки от первого лица.

Именно N1 Pro дополнительно получила eye tracking. Alibaba заявляет визуальное взаимодействие, распознавание объектов и подтверждение платёжных сценариев по радужной оболочке глаза.

Предзаказы открылись 22 сентября, официальное начало продаж назначено на 13 октября 2026 года.

Что такое eye tracking и почему он не равен AR

Eye tracking отслеживает направление взгляда пользователя.

Это способ ввода и получения контекста, а не тип дополненной реальности.

Система может использовать взгляд, чтобы:

понять, на какой объект смотрит пользователь;

выделить элемент интерфейса;

подтвердить выбор;

оптимизировать отрисовку изображения;

анализировать внимание;

участвовать в биометрических сценариях.

Поэтому устройство с eye tracking не обязательно является AR-гарнитурой. И наоборот, AR-система может существовать без отслеживания глаз.

Что такое hand tracking

Hand tracking позволяет камерам и алгоритмам распознавать положение рук и пальцев.

Вместо физического контроллера пользователь может указывать на виртуальные элементы, перемещать объекты, нажимать виртуальные кнопки или выполнять жесты.

Для пространственных интерфейсов это один из основных способов взаимодействия наряду с голосом, взглядом, сенсорными поверхностями и физическими контроллерами.

Чем пространственные AR-очки отличаются от «виртуального монитора»

Это ещё одна частая причина путаницы.

Некоторые очки подключаются к ноутбуку, смартфону или игровой системе и создают ощущение большого экрана перед пользователем.

Такое устройство может быть очень полезным для фильмов, игр или работы, но наличие виртуального экрана само по себе не означает полноценного понимания окружающего пространства.

Условно можно выделить три уровня:

экран следует за головой; экран фиксируется относительно пользователя или пространства; разные цифровые объекты существуют в координатах помещения и взаимодействуют с ним.

Только по названию продукта определить уровень невозможно.

Что означает FOV

FOV, Field of View, или поле зрения, показывает, какую часть поля зрения пользователя способен занимать цифровой контент.

Это одна из наиболее важных характеристик AR/XR-устройства.

При небольшом FOV пользователь может видеть лишь небольшое информационное окно. При большем поле зрения цифровые объекты могут занимать значительную часть окружающего пространства.

Но сравнивать устройства только по FOV тоже неправильно. На восприятие влияют разрешение, яркость, оптика, контраст, геометрия изображения, eye box и качество трекинга.

Что такое eye box

Eye box определяет область, в которой глаз должен находиться, чтобы видеть изображение правильно и полностью.

Слишком маленький eye box может приводить к тому, что изображение частично исчезает при небольшом смещении оправы.

Для повседневных очков это критично, потому что устройство должно нормально работать не несколько минут демонстрации, а во время обычного движения пользователя.

Что такое SLAM

SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, объединяет построение карты окружающего пространства и определение положения устройства внутри этой карты.

Это одна из базовых технологий многих робототехнических и XR-систем.

В очках SLAM может использовать изображения камер и данные датчиков движения, чтобы понимать, как пользователь перемещается относительно стен, пола, мебели и других ориентиров.

Почему AI становится особенно важен именно для очков

Смартфон обычно получает контекст после сознательного действия пользователя: нужно открыть приложение, сделать фотографию или напечатать запрос.

Очки находятся непосредственно на человеке и могут, с его разрешения, получать другой набор контекста:

куда человек смотрит;

что находится перед ним;

что он слышит;

где он находится;

куда движется;

с каким объектом взаимодействует.

Это делает AI-очки потенциально удобным интерфейсом для мультимодального искусственного интеллекта.

Но одновременно повышаются требования к приватности, безопасности и прозрачности обработки данных.

Что лучше для навигации

Здесь разница между классами устройств видна особенно хорошо.

AI-очки без дисплея могут сообщить: «через 100 метров поверните направо».

Очки с HUD могут дополнительно показать стрелку.

Пространственная AR-система теоретически способна связать навигационную подсказку непосредственно с окружающим пространством.

Чем глубже интеграция цифрового интерфейса с геометрией реального мира, тем сложнее требуемые камеры, датчики, вычисления и программное обеспечение.

Что лучше для перевода

Если нужен только перевод разговора, дисплей не обязателен. AI-очки могут воспроизводить перевод через динамики.

Для чтения иностранных надписей камера также способна распознать текст и озвучить результат.

Но очки с дисплеем дают более естественный сценарий: перевод может появляться непосредственно перед глазами в виде текста или субтитров.

Таким образом, одна и та же AI-функция сильно меняет пользовательский опыт в зависимости от аппаратной архитектуры.

Что лучше для работы

Для фотофиксации, видеосвязи от первого лица, голосовых заметок и простых подсказок достаточно AI-очков без сложной AR.

Если требуется видеть инструкцию непосредственно перед глазами, нужен дисплей.

Если цифровая инструкция должна быть привязана к конкретному агрегату, детали или точке в помещении, потребуется уже пространственное отслеживание.

Например, для электрика можно представить три разных сценария:

Задача Какой класс достаточен Снять состояние щита от первого лица AI-очки с камерой Видеть чек-лист перед глазами Очки с дисплеем Закрепить подсказки возле конкретных элементов оборудования AR/MR с пространственным трекингом

Безопасность AI- и AR-очков при работе

Умные очки следует рассматривать только как вспомогательное электронное устройство. Они не заменяют защитные очки, лицевой щиток, электрозащитные средства или другие СИЗ, требуемые условиями конкретной работы.

Например, производитель Ray-Ban отдельно предупреждает, что smart glasses не предназначены для использования в качестве защитных очков или защиты глаз от механического воздействия. Для работ, где существует риск электрической дуги, механического повреждения или другого опасного воздействия, должны применяться предназначенные для этого средства защиты.

Дисплей, голосовые уведомления и взаимодействие с AI также способны отвлекать внимание. При операциях, где ошибка может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или травме, использование дополнительных интерфейсов не должно мешать безопасной последовательности работ.

AI- и AR-очки также не являются измерительными приборами. По изображению камеры нельзя подтверждать отсутствие напряжения, правильность защитного проводника, сопротивление изоляции или другие электрические параметры.

При фото- и видеосъёмке на объекте следует заранее согласовать её с заказчиком и учитывать, что в кадр могут попасть люди, документы, экраны, коды доступа, системы безопасности и другая непубличная информация.

Региональные ограничения AI-функций

Перед покупкой важно проверять не только аппаратные характеристики, но и доступность программных сервисов в конкретной стране.

Наличие Gemini, Meta AI и отдельных функций очков зависит от страны, учётной записи, языка и конкретного устройства. Например, Россия по состоянию на 30 сентября 2026 года отсутствует в опубликованных Google списках поддерживаемых стран для Gemini Apps, хотя русский язык поддерживается.

Ray-Ban Meta также официально не относятся к продуктам, которые производитель продаёт и поддерживает на российском рынке. Поэтому устройство, купленное через параллельный импорт, может иметь ограничения по AI-функциям, обновлениям, гарантийному обслуживанию и региональным сервисам.

Какие характеристики проверять вместо маркетингового названия

При сравнении современных очков полезнее проверить конкретные параметры:

есть ли вообще дисплей;

одна или две линзы используются для изображения;

оптический или видеопросмотровый способ отображения реальности;

разрешение дисплея;

поле зрения;

яркость;

поддержка 3DoF или 6DoF;

наличие камер пространственного трекинга;

hand tracking;

eye tracking;

spatial anchors;

работа без смартфона;

локальные и облачные AI-функции;

поддерживаемые языки;

совместимость со смартфонами;

доступность функций в конкретной стране;

время работы в реальном сценарии;

масса;

поддержка рецептурных линз.

Эта информация обычно гораздо полезнее надписи «AI», «AR» или «XR» на упаковке.

Как определить тип очков за минуту

Задайте пять вопросов.

1. Есть ли дисплей?

Если нет, перед нами не классические визуальные AR-очки, даже если устройство использует продвинутый AI.

2. Изображение просто висит перед глазами или привязано к окружающему миру?

Во втором случае речь уже идёт о пространственном отслеживании.

3. Устройство отслеживает перемещение головы в пространстве?

Ищите 6DoF и spatial tracking.

4. Система понимает поверхности и положение объектов?

Это признак более развитой AR/MR-архитектуры.

5. Что именно делает AI?

Распознаёт окружающий мир, отвечает голосом, управляет приложениями или непосредственно работает с пространственными объектами?

После этих пяти вопросов маркетинговое название становится гораздо менее важным.

AI-очки против AR-очков: что выбрать

Если основная задача состоит в звонках, фото, видео, голосовом ассистенте, переводе и вопросах об окружающем мире, сложная AR-система может оказаться вообще не нужна.

Если информация должна постоянно отображаться перед глазами, стоит смотреть на display glasses.

Если нужны большие виртуальные экраны, пространственные приложения и работа с объектами в помещении, следует изучать полноценные AR/XR-решения.

Если необходимо максимально глубокое погружение в виртуальную среду, это уже территория VR/XR-гарнитур.

Универсально «лучшего» класса нет. Разные технологии решают разные задачи.

Куда движется рынок

Различия между категориями постепенно уменьшаются.

AI-очки получают дисплеи. AR-системы получают мультимодальные AI-модели. Голос объединяется со зрением и отслеживанием взгляда. Пространственные платформы становятся легче и переходят из гарнитур в форм-фактор очков.

Google строит Android XR сразу для нескольких типов устройств. Meta* одновременно развивает AI-очки без традиционной пространственной AR и модели с дисплеем. XREAL переносит полноценные пространственные возможности в более компактную оптическую конструкцию. Alibaba объединяет Qwen с носимыми устройствами и eye tracking.

Поэтому в перспективе классификация станет ещё менее очевидной.

Покупателю будет важнее знать не название класса, а ответ на четыре вопроса: что устройство видит, что оно понимает, что показывает пользователю и как взаимодействует с пространством вокруг него.

Что выбрать для конкретной задачи

Фото, видео, звонки, перевод и голосовой AI: достаточно AI-очков с камерой без дисплея.

достаточно AI-очков с камерой без дисплея. Навигация, субтитры и короткие подсказки перед глазами: нужны display glasses или HUD.

нужны display glasses или HUD. Большой виртуальный монитор: нужны очки, рассчитанные на вывод пространственного или внешнего экрана.

нужны очки, рассчитанные на вывод пространственного или внешнего экрана. Закрепление цифровых объектов в помещении: ищите AR/XR с 6DoF, spatial tracking и spatial anchors.

ищите AR/XR с 6DoF, spatial tracking и spatial anchors. Работа с объектами руками в пространстве: дополнительно нужен hand tracking или контроллеры.

дополнительно нужен hand tracking или контроллеры. Максимальное погружение в виртуальный мир: лучше подходит VR/XR-гарнитура.

Главный вывод: AI и AR не являются взаимоисключающими категориями. При выборе нужно отдельно смотреть, что устройство понимает с помощью AI и какие возможности отображения и пространственного трекинга предоставляет его аппаратная часть.

Частые вопросы

AI-очки и AR-очки — это одно и то же?

Нет. AI относится к интеллектуальным функциям устройства, а AR — к отображению цифровой информации поверх реального мира. AI-очки могут вообще не иметь дисплея, а AR-очки могут использовать искусственный интеллект.

Все ли умные очки являются AR-очками?

Нет. Многие smart glasses работают как камера, гарнитура и AI-ассистент без изображения перед глазами.

В чём разница между AR и VR?

AR сохраняет видимость реального мира и добавляет к нему цифровой контент. VR в основном заменяет окружающий визуальный мир виртуальной средой.

Чем MR отличается от AR?

MR обычно используют для систем, где цифровые объекты глубже связаны с геометрией реального пространства: сохраняют положение, взаимодействуют с поверхностями и могут реагировать на пользователя. Однако производители используют границу между AR и MR неодинаково.

Что такое XR?

XR — обобщающее понятие для семейства технологий расширенной реальности, включая AR, VR и MR.

Если в очках есть дисплей, это AR?

Не обязательно. Дисплей может просто выводить фиксированную информацию перед глазами. Для развитой пространственной AR требуется отслеживание положения и связь цифрового контента с окружающим пространством.

Что важнее: 3DoF или 6DoF?

Для полноценного пространственного взаимодействия 6DoF функциональнее, поскольку позволяет отслеживать не только вращение головы, но и перемещение пользователя.

Что такое eye tracking?

Это определение направления взгляда. Eye tracking используется для управления, выбора объектов, оптимизации изображения и других функций, но сам по себе не превращает устройство в AR-очки.

Можно ли работать с AI-очками без интернета?

Зависит от модели. Часть аппаратных функций может работать локально, но современные мультимодальные AI-сервисы часто используют облачные вычисления. Это необходимо проверять для конкретного устройства и функции.

Какие очки нужны для большого виртуального монитора?

Нужны очки с подходящей дисплейной системой и поддержкой внешнего или самостоятельного вывода изображения. Обычные AI-очки без дисплея для этой задачи не подходят.

Какие очки нужны для работы с цифровыми объектами в помещении?

Следует искать полноценное AR/XR-устройство с 6DoF, пространственным трекингом и поддержкой пространственных якорей. Для сложных сценариев также полезны hand tracking и понимание геометрии помещения.

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