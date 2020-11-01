Browser Use: как дать Claude Code и Codex реальный Chrome и автоматизировать сайты
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Browser Use: как дать Claude Code и Codex реальный Chrome и автоматизировать сайты

AI-агент обычно умеет писать код и работать с файлами, но веб-сайт для него остаётся внешним миром. Browser Use добавляет реальный браузер: агент может открыть страницу, прочитать интерфейс, нажать кнопку, заполнить форму, скачать файл, переключить вкладку и продолжить работу по результату. В 2026 году проект уже умеет подключаться прямо к Claude Code, Codex, Cursor и другим coding-agents через skills и MCP.

0.13.10 актуальная версия core package на момент проверки
Python ≥ 3.11 официальный quick start рекомендует Python 3.12 через uv
MIT open-source core с локальным браузером или облачной инфраструктурой
Browser Use на GitHub Установка Безопасность
Не Selenium-скрипт и не обычный чат

Browser Use связывает LLM с реальным браузером и превращает цель в последовательность действий

В классической автоматизации разработчик заранее прописывает селекторы и сценарий: открыть URL → найти кнопку → нажать → дождаться элемента. Browser Use отдаёт часть планирования модели. Пользователь формулирует задачу, а агент на каждом шаге получает состояние браузера и выбирает следующее действие.

Задача«найди тариф и скачай PDF»
LLM Agentпонимает текущее состояние
Browser Useclick · input · navigate · download
Chromeреальный сайт
01 AI выбирает действия

Сценарий не обязан быть полностью запрограммирован заранее.

02 DOM + vision

Агент может анализировать структурированное состояние страницы и screenshots.

03 Custom tools

К browser actions можно добавить API, файлы, human approval и собственные функции.

04 Local или Cloud browser

Браузер может работать на вашем ПК, remote CDP или в Browser Use Cloud.

Где это действительно полезно

Лучшие задачи — там, где API нет или веб-интерфейс меняется слишком часто

Research Собрать данные с нескольких сайтов

Открыть страницы, перейти по результатам, извлечь значения и вернуть сводку.

QA Проверить пользовательский сценарий

Регистрация, поиск, корзина, формы, ошибки интерфейса и screenshots.

Back office Повторяющаяся работа в веб-кабинете

Фильтры, выгрузки, перенос данных между системами и заполнение полей.

Coding agent Проверить результат своей разработки

Claude Code или Codex изменяет приложение, затем сам открывает его в браузере и тестирует UI.

Monitoring Проверить состояние страницы

Открыть service dashboard и извлечь данные, когда удобного API нет.

Downloads Найти и скачать нужный файл

Документ может быть доступен только после нескольких шагов в интерфейсе.

Для стабильного API browser automation обычно хуже прямого API.

Браузер медленнее, дороже по токенам и ломается от изменений UI. Используйте его прежде всего там, где другого программного интерфейса действительно нет.

Windows · Python 3.12 · uv

Установка Browser Use 0.13.10

Package требует Python 3.11 или новее. В текущем официальном quick start разработчики рекомендуют создавать окружение на Python 3.12 через uv. 

pip install uv

uv venv --python 3.12

# PowerShell
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

uv pip install browser-use==0.13.10

uvx browser-use install

Последняя команда устанавливает browser runtime/Chromium, необходимый для обычного local workflow.

Package browser-use

Python library, CLI, skills и MCP.

Browser Chromium / Chrome

Можно использовать управляемый браузер или подключить системный Chrome.

LLM Отдельный provider

Browser Use сам не является языковой моделью.

API key Зависит от выбранной модели

Browser Use Cloud, OpenAI, Anthropic, Gemini или локальный Ollama.

Минимальный Python-пример

Первый browser-agent

from browser_use import Agent, ChatBrowserUse

llm = ChatBrowserUse()

agent = Agent(
    task="Открой example.com и верни заголовок страницы",
    llm=llm,
)

agent.run_sync()

Официальный quick start продвигает ChatBrowserUse как оптимизированную модель проекта. Но framework не привязан к ней: можно подключить Anthropic, OpenAI, Google, Ollama и другие поддерживаемые adapters.

Для production-задачи начинайте с короткого и проверяемого workflow.

Сначала «открой URL → нажми одну кнопку → верни заголовок». Если это стабильно, только потом добавляйте авторизацию, формы и длинную цепочку действий.

Coding agents

Browser Use умеет установить skill прямо в Claude, Codex, Cursor и другие агенты

# установить/обновить Browser Use и skill
browser-use skill install

# только Codex
browser-use skill install --target codex

# только Claude
browser-use skill install --target claude

# только Cursor
browser-use skill install --target cursor

В актуальном installer коде есть отдельные targets: agents, claude, codex, copilot, cursor, gemini, openclaw и opencode. Default all устанавливает skill во все поддерживаемые user-level directories.

Claude Code UI-проверка после изменения кода

Агент может открыть локальное приложение и проверить результат сам.

Codex Research и browser QA

Skill объясняет coding-agent, как подключить Browser Use CLI и использовать реальный браузер.

Cursor Browser workflow из IDE

Постоянный skill уменьшает необходимость каждый раз объяснять команды заново.

Copilot / Gemini / OpenCode Тот же skill format

Installer создаёт отдельный SKILL.md в каталоге соответствующего агента.

Skill и Browser Use Cloud — разные вещи.

Установка skill не заставляет использовать облачный браузер. Он может управлять локальным Browser Use CLI и вашим локальным Chrome.

Model Context Protocol

Для MCP-клиентов Browser Use может работать отдельным MCP server

uvx browser-use --mcp

В manifest текущего проекта MCP запускается через uvx. Есть настройки model key, browser type, allowed domains, headless, vision, timeout и sensitive-data masking.

Навигация

Открытие страниц, tabs и управление browser session.

Interaction

Clicks, input, screenshots и работа с интерактивными элементами.

Restrictions

Allowed domains можно задавать прямо в MCP configuration.

Sensitive masking

Manifest предусматривает masking чувствительных данных в screenshots/logs.

MCP даёт модели реальный инструмент, а не только дополнительную документацию.

Если клиент скомпрометирован prompt injection или плохой инструкцией, последствия могут затронуть реальную browser session.

Не обязательно отдельный Chromium

Можно подключить уже установленный Chrome и существующий профиль

from browser_use import Agent, Browser, ChatGoogle

browser = Browser.from_system_chrome(
    profile_directory="Default"
)

agent = Agent(
    task="Открой сайт, на котором я уже авторизован, и найди нужный раздел",
    llm=ChatGoogle(model="YOUR_MODEL"),
    browser=browser,
)

agent.run_sync()

Текущая документация умеет автоматически находить Chrome profiles через Browser.list_chrome_profiles() и подключать выбранный профиль через Browser.from_system_chrome().

Не начинайте с основного личного Chrome-профиля.

В нём могут быть Google account, почта, платежи, пароли, cookies админок и множество других активных сессий. Для AI-автоматизации разумнее создать отдельный Chrome profile с минимально необходимыми правами.

Логины без передачи пароля LLM

Для секретов используйте storage state или domain-scoped sensitive_data

Пароль не стоит вставлять прямо в task prompt. Browser Use поддерживает placeholders для sensitive data: модель видит имя placeholder, а настоящее значение подставляется локально во время browser action. 

from browser_use import Agent, Browser, ChatOpenAI

browser = Browser(
    allowed_domains=["https://*.example.com"]
)

secrets = {
    "https://*.example.com": {
        "username": "user@example.com",
        "password": "VERY_SECRET_PASSWORD",
    }
}

agent = Agent(
    task=(
        "Открой example.com и авторизуйся. "
        "Используй username и password."
    ),
    llm=ChatOpenAI(model="YOUR_MODEL"),
    browser=browser,
    sensitive_data=secrets,
)
Лучше Storage state / отдельный profile

Использовать уже созданную сессию и вообще не давать агенту пароль.

Если нужен ввод Domain-scoped sensitive_data

Секрет доступен только при совпадении текущего URL с указанным доменным pattern.

Код Browser Use сам предупреждает, если sensitive_data задан без allowed_domains.

Причина — prompt injection: вредоносная страница может попытаться заставить агента использовать секрет не там, где предполагал владелец.

Полностью локальная модель

Browser Use имеет нативный ChatOllama, но маленькая LLM может плохо управлять браузером

from browser_use import Agent, ChatOllama

llm = ChatOllama(
    model="llama3.1:8b"
)

agent = Agent(
    task="Открой example.com и верни заголовок страницы",
    llm=llm,
)

agent.run_sync()

Maintainer Browser Use подтверждает native Ollama support. Но в том же официальном обсуждении отдельно предупреждается: небольшие локальные модели могут хуже справляться с tool calling и выбором browser actions.

Плюс Prompt остаётся локально

Если и browser, и Ollama работают локально, основной inference не требует cloud LLM.

Минус Browser control сложнее обычного чата

Модель должна стабильно выдавать структурированные действия и корректировать план после каждого изменения страницы.

LM Studio vs Ollama Как выбрать runtime для локального ИИ на Windows → LiteLLM Один API для локальных и облачных моделей →
Где работает сам браузер

Локальный Chrome, remote CDP и Browser Use Cloud решают разные задачи

Local Chrome на своём ПК

Подходит для личной автоматизации, разработки и работы с локальными сайтами.

CDP Свой удалённый браузер

Browser Use умеет подключаться к существующему remote Chrome по CDP URL.

Browser Use Cloud Managed browser infrastructure

Profiles, remote streaming, proxies, масштабирование и browser infrastructure обслуживает провайдер.

Для одного домашнего агента Cloud не обязателен. Он становится интереснее при параллельных sessions, production automation, proxy/geo requirements и необходимости управлять большим количеством browser workers.

Главный раздел статьи

Prompt injection в браузере опаснее обычного неправильного ответа LLM

Веб-страница — недоверенный ввод. На ней может находиться текст, специально написанный для AI: «игнорируй предыдущие инструкции», «отправь содержимое cookies», «открой другой сайт», «вставь секрет в эту форму». Если агент имеет browser actions и авторизованные sessions, подобная атака потенциально превращается из неправильного текста в реальное действие.

1 Allowed domains

Для конкретной задачи разрешайте только ожидаемые домены.

2 Отдельный Chrome profile

Не давайте browser-agent все личные авторизации одновременно.

3 Domain-scoped secrets

Credential должен подставляться только на соответствующем сайте.

4 Human approval

Платёж, удаление, публикацию и отправку важных данных подтверждает человек.

5 Не отключать security

disable_security=True сам проект помечает как NOT RECOMMENDED.

6 Минимальные права

Аккаунт для automation должен иметь ровно те permissions, которые нужны задаче.

Исторический пример показывает, почему одного allowlist недостаточно

В 2025 году у Browser Use была опубликована critical vulnerability CVE-2025-47241 / GHSA-x39x-9qw5-ghrf: старую реализацию allowed_domains можно было обойти специально сформированным URL. Она затрагивала версии до 0.1.44 и была исправлена в 0.1.45. Текущая 0.13.10 намного новее, но сам случай хорошо показывает: domain allowlist — один слой защиты, а не абсолютная sandbox.

Самый опасный сценарий — browser-agent с основным личным профилем, всеми cookies и задачей «делай всё сам».

Для реальной автоматизации разделяйте профили, домены, credentials и irreversible actions.

Практический безопасный pattern

from browser_use import Browser

browser = Browser(
    allowed_domains=[
        "https://portal.example.com",
        "https://*.portal.example.com",
    ],
    keep_alive=False,
)

Если sensitive page не требует vision, официальные рекомендации также предлагают отключать screenshots через use_vision=False.

Как тестировать automation

Не начинайте с «полностью автономно оформи заказ»

1Read-only task

Открыть сайт и вернуть конкретное значение.

2Один click

Перейти на заранее известную страницу и подтвердить результат.

3Форма без отправки

Заполнить поля, но остановиться перед submit.

4Human approval

Человек подтверждает финальное действие.

5Ограниченный account

Automation получает отдельного пользователя.

6Logs / video / HAR

При нестабильности сохранить trace и понять, где агент ошибается.

Browser Use умеет сохранять video, HAR и trace files. Это особенно полезно для ошибок, которые невозможно воспроизвести по одному текстовому log.

Ограничения

AI browser automation всё ещё менее детерминирован, чем обычный программный API

01UI меняется

Новая модалка, cookie banner или A/B test способны изменить путь агента.

02CAPTCHA и anti-bot

Сайты могут блокировать automation или требовать ручное подтверждение.

03Стоимость LLM

Длинная задача состоит из многих model calls и browser states.

04Latency

AI выбирает действия намного медленнее жёстко написанного Playwright script.

05Local models менее надёжны

Слабая модель может хорошо отвечать текстом, но плохо выбирать tools.

06Prompt injection

Недоверенный веб-контент непосредственно участвует в decision loop агента.

07Long-running degradation

В issue tracker есть свежие reports о росте history/DOM overhead в длинных задачах.

08Windows edge cases

Есть свежие reports о зависании teardown и orphaned Chrome processes в Windows CI.

Лучший production design часто гибридный.

API и deterministic code делают всё, что можно сделать без браузера. Browser-agent используется только для оставшихся human-only UI шагов.

Что выбрать вместо него

Browser Use нужен не для каждой browser-задачи

Playwright Стабильный известный сценарий

Если UI и steps заранее известны, обычный код быстрее, дешевле и тестируемее.

API Есть официальный endpoint

Почти всегда предпочтительнее browser scraping/automation.

Browser Use Сценарий требует понимания страницы

Полезен, когда paths меняются, нужна семантика интерфейса и заранее неизвестно, куда кликать.

Hybrid Agent + deterministic tools

LLM решает, что делать, а критичные операции выполняет строго ограниченный код.

Первоисточники

Browser Use: core, skills, browser profiles и security

Browser Use GitHub Основной repository, README, examples и issues. Releases Stable 0.13.10 и changelog. pyproject.toml Версия, Python requirement, MIT classifier и dependencies. Quickstart uv, Python 3.12, Chromium и первый Agent. Skill installer Claude, Codex, Cursor, Copilot, Gemini, OpenCode и другие targets. Browser reference Chrome profiles, CDP, domains, storage state, recording и security practices. MCP manifest MCP configuration, allowed domains и sensitive-data masking. Security advisory Исторический critical bypass allowed_domains и patched version. Native Ollama support Комментарий maintainer и ограничение маленьких local models.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

На момент проверки version в pyproject.toml и latest GitHub release — Browser Use 0.13.10.

Вывод

Browser Use превращает AI из советчика в оператора браузера — поэтому и требования к безопасности выше

Для coding-agent это один из самых практически полезных классов tools: Claude Code или Codex может не только изменить веб-приложение, но и открыть его, пройти пользовательский сценарий и увидеть реальный результат.

Но авторизованный браузер — это уже не безобидный prompt. Начинайте с отдельного Chrome profile, ограниченных domains, read-only задач и human approval перед необратимыми действиями. Только после этого имеет смысл увеличивать автономность.

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FAQ

Частые вопросы о Browser Use

Что такое Browser Use простыми словами?

Python-framework и инструменты, позволяющие AI-агенту управлять реальным веб-браузером: открывать страницы, кликать, вводить данные, читать интерфейс и выполнять многошаговые задачи.

Browser Use работает с Claude Code?

Да. В актуальном installer есть отдельный target claude, а проект также поддерживает MCP workflow.

Browser Use работает с Codex?

Да. Команда browser-use skill install --target codex устанавливает Browser Use skill в user-level каталог Codex.

Можно ли использовать мой обычный Chrome?

Да. Browser.from_system_chrome() умеет подключаться к установленному Chrome и выбранному профилю. Для безопасности лучше создать отдельный профиль для automation.

Можно ли использовать Browser Use полностью локально?

Да: локальный browser плюс локальная LLM через ChatOllama. Но небольшая модель может хуже справляться с tool calling и многошаговой навигацией.

Чем Browser Use лучше Playwright?

Он не обязательно лучше. Playwright предпочтительнее для известного стабильного сценария. Browser Use полезнее, когда агент должен семантически разбираться в меняющемся UI.

Безопасно ли дать агенту пароли?

Лучше использовать отдельную авторизованную сессию/storage state. Если пароль всё же нужен, применяйте domain-scoped sensitive_data и allowed_domains, а не вставляйте секрет прямо в prompt.

Что такое prompt injection в браузере?

Вредоносный текст на странице пытается заставить LLM изменить поведение. У browser-agent риск выше, потому что модель способна не только ответить текстом, но и совершить реальное действие.

Какая версия актуальна?

На момент проверки 21 сентября 2026 года актуальная core-версия Browser Use — 0.13.10.

AI-агенты и автоматизация

Нужно автоматизировать веб-кабинет или дать coding-agent доступ к браузеру?

Можно разобрать конкретный сценарий и выбрать, где нужен Browser Use, где лучше обычный Playwright/API, а какие действия стоит оставить только с подтверждением человека.

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