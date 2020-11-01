AI-агент обычно умеет писать код и работать с файлами, но веб-сайт для него остаётся внешним миром. Browser Use добавляет реальный браузер: агент может открыть страницу, прочитать интерфейс, нажать кнопку, заполнить форму, скачать файл, переключить вкладку и продолжить работу по результату. В 2026 году проект уже умеет подключаться прямо к Claude Code, Codex, Cursor и другим coding-agents через skills и MCP.

Браузер может работать на вашем ПК, remote CDP или в Browser Use Cloud.

К browser actions можно добавить API, файлы, human approval и собственные функции.

В классической автоматизации разработчик заранее прописывает селекторы и сценарий: открыть URL → найти кнопку → нажать → дождаться элемента. Browser Use отдаёт часть планирования модели. Пользователь формулирует задачу, а агент на каждом шаге получает состояние браузера и выбирает следующее действие.

Не Selenium-скрипт и не обычный чат

Браузер медленнее, дороже по токенам и ломается от изменений UI. Используйте его прежде всего там, где другого программного интерфейса действительно нет.

Документ может быть доступен только после нескольких шагов в интерфейсе.

Открыть service dashboard и извлечь данные, когда удобного API нет.

Claude Code или Codex изменяет приложение, затем сам открывает его в браузере и тестирует UI.

Где это действительно полезно

Package требует Python 3.11 или новее. В текущем официальном quick start разработчики рекомендуют создавать окружение на Python 3.12 через uv .

Сначала «открой URL → нажми одну кнопку → верни заголовок». Если это стабильно, только потом добавляйте авторизацию, формы и длинную цепочку действий.

Официальный quick start продвигает ChatBrowserUse как оптимизированную модель проекта. Но framework не привязан к ней: можно подключить Anthropic, OpenAI, Google, Ollama и другие поддерживаемые adapters.

Установка skill не заставляет использовать облачный браузер. Он может управлять локальным Browser Use CLI и вашим локальным Chrome.

Агент может открыть локальное приложение и проверить результат сам.

В актуальном installer коде есть отдельные targets: agents , claude , codex , copilot , cursor , gemini , openclaw и opencode . Default all устанавливает skill во все поддерживаемые user-level directories.

Если клиент скомпрометирован prompt injection или плохой инструкцией, последствия могут затронуть реальную browser session.

В manifest текущего проекта MCP запускается через uvx . Есть настройки model key, browser type, allowed domains, headless, vision, timeout и sensitive-data masking.

В нём могут быть Google account, почта, платежи, пароли, cookies админок и множество других активных сессий. Для AI-автоматизации разумнее создать отдельный Chrome profile с минимально необходимыми правами.

Текущая документация умеет автоматически находить Chrome profiles через Browser.list_chrome_profiles() и подключать выбранный профиль через Browser.from_system_chrome() .

Причина — prompt injection: вредоносная страница может попытаться заставить агента использовать секрет не там, где предполагал владелец.

Секрет доступен только при совпадении текущего URL с указанным доменным pattern.

Использовать уже созданную сессию и вообще не давать агенту пароль.

Пароль не стоит вставлять прямо в task prompt. Browser Use поддерживает placeholders для sensitive data: модель видит имя placeholder, а настоящее значение подставляется локально во время browser action.

Один API для локальных и облачных моделей →

Как выбрать runtime для локального ИИ на Windows →

Если и browser, и Ollama работают локально, основной inference не требует cloud LLM.

Maintainer Browser Use подтверждает native Ollama support. Но в том же официальном обсуждении отдельно предупреждается: небольшие локальные модели могут хуже справляться с tool calling и выбором browser actions.

Для одного домашнего агента Cloud не обязателен. Он становится интереснее при параллельных sessions, production automation, proxy/geo requirements и необходимости управлять большим количеством browser workers.

Подходит для личной автоматизации, разработки и работы с локальными сайтами.

Главный раздел статьи Prompt injection в браузере опаснее обычного неправильного ответа LLM

Веб-страница — недоверенный ввод. На ней может находиться текст, специально написанный для AI: «игнорируй предыдущие инструкции», «отправь содержимое cookies», «открой другой сайт», «вставь секрет в эту форму». Если агент имеет browser actions и авторизованные sessions, подобная атака потенциально превращается из неправильного текста в реальное действие.

1 Allowed domains Для конкретной задачи разрешайте только ожидаемые домены. 2 Отдельный Chrome profile Не давайте browser-agent все личные авторизации одновременно. 3 Domain-scoped secrets Credential должен подставляться только на соответствующем сайте. 4 Human approval Платёж, удаление, публикацию и отправку важных данных подтверждает человек. 5 Не отключать security disable_security=True сам проект помечает как NOT RECOMMENDED. 6 Минимальные права Аккаунт для automation должен иметь ровно те permissions, которые нужны задаче.

Исторический пример показывает, почему одного allowlist недостаточно

В 2025 году у Browser Use была опубликована critical vulnerability CVE-2025-47241 / GHSA-x39x-9qw5-ghrf: старую реализацию allowed_domains можно было обойти специально сформированным URL. Она затрагивала версии до 0.1.44 и была исправлена в 0.1.45. Текущая 0.13.10 намного новее, но сам случай хорошо показывает: domain allowlist — один слой защиты, а не абсолютная sandbox.

Самый опасный сценарий — browser-agent с основным личным профилем, всеми cookies и задачей «делай всё сам». Для реальной автоматизации разделяйте профили, домены, credentials и irreversible actions.

Практический безопасный pattern

from browser_use import Browser browser = Browser( allowed_domains=[ "https://portal.example.com", "https://*.portal.example.com", ], keep_alive=False, )