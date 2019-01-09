Аккумулятор и ИБП зимой: AGM, GEL и LiFePO4 на морозе

ИБП • Аккумуляторы • Мороз Аккумулятор и ИБП зимой: почему падает ёмкость, что происходит при зарядке на морозе AGM, GEL и LiFePO4 ведут себя на холоде по-разному. Сравниваем разряд и заряд, ограничения BMS, технические параметры ИБП и размещение резерва для котла, камер и сети в гараже или неотапливаемом помещении.

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01 / Короткий ответ Почему ИБП на морозе работает меньше, а батарея может не заряжаться С понижением температуры электрохимические реакции в аккумуляторе замедляются, внутреннее сопротивление обычно растёт, доступная ёмкость и отдаваемая мощность могут уменьшаться. Но важнее разделить два разных режима: разряд (питание нагрузки от батареи) и заряд (пополнение энергии). Ограничения у них различаются. Главное: AGM и GEL относятся к свинцово-кислотным аккумуляторам, а LiFePO4 — к литий-железо-фосфатным. Для свинцовых батарей зимой критичны потеря доступной ёмкости, состояние заряда и корректная температурная компенсация зарядного напряжения. Для LiFePO4 особенно важен допустимый диапазон зарядки: BMS может запретить заряд при низкой температуре. При этом сам электронный ИБП также имеет собственные ограничения по температуре и влажности. Распространённая ошибка: увидеть в описании аккумулятора «эксплуатация до −20 °C» и решить, что при −20 °C его можно штатно заряжать от любого зарядного устройства. Диапазоны хранения, разряда и заряда всегда проверяются отдельно.

02 / Сравнение химий AGM, GEL и LiFePO4 зимой: основные отличия Характеристика AGM GEL LiFePO4 Электрохимия Свинцово-кислотная, электролит удерживается стекловолокном Свинцово-кислотная, электролит загущён в гель Литий-железо-фосфатная На холоде при разряде Меньше доступная ёмкость, сильнее просадка напряжения под нагрузкой Тоже снижается доступная ёмкость, результат зависит от исполнения Снижается доступная энергия и мощность; возможны ограничения BMS Зарядка на холоде Нужны параметры заряда и температурная компенсация по паспорту Нужны предназначенный для GEL профиль и температурная компенсация по паспорту Нужен контроль температуры и запрет заряда ниже порога конкретной батареи Особая опасность Глубокий разряд, длительное недозаряженное состояние, газовыделение Неподходящий зарядный профиль, переразряд, газовыделение Заряд ниже разрешённой температуры, отключение BMS, неподходящее зарядное Для ИБП Часто применяется в заводских UPS, выбирать по списку совместимости Только если профиль зарядки и модель позволяют Только при явной совместимости UPS/зарядного устройства, BMS и батареи Эта таблица описывает общие свойства химии, а не гарантированный рабочий диапазон любой модели. Разные производители ограничивают заряд, разряд, хранение, ток, способ установки и использование в составе ИБП по-разному.

03 / Свинцовые АКБ Что происходит с AGM и GEL на морозе Меньше автономность при прежней нагрузке На холоде свинцово-кислотная батарея при той же нагрузке может раньше достичь конечного напряжения разряда. ИБП воспринимает это как исчерпание доступного запаса и отключает выход. После согревания часть доступной ёмкости может восстановиться, но это не делает глубокий разряд безвредным. Нужна температурная компенсация заряда Для свинцовых батарей оптимальное напряжение зарядки зависит от температуры: в холоде требуемое напряжение обычно выше, в тепле ниже. Однако повышать зарядное напряжение «вручную на глаз» нельзя. Параметры, датчик и компенсационный коэффициент задаются для конкретной батареи и зарядного устройства. Разряд на морозе и замерзание электролита У сильно разряженной свинцово-кислотной батареи возрастает риск повреждения при отрицательных температурах; свойства электролита зависят от степени заряда. Хранить разряженную AGM/GEL-батарею в неотапливаемом гараже всю зиму — плохая идея. Поддерживающий заряд и хранение должны соответствовать паспорту, с учётом вентиляции и исключения источников воспламенения. AGM/GEL не означает «газов нет совсем». Даже герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы имеют клапаны и при нештатной зарядке могут выделять газы. Требования к вентиляции, расположению и защите от искр нельзя игнорировать. Работать с аккумуляторными клеммами, предохранителями и силовыми проводами должен компетентный специалист.

04 / Литиевая батарея LiFePO4: почему батарея разряжается, но не принимает заряд Часть LiFePO4-аккумуляторов допускает разряд при умеренных отрицательных температурах, но заряд при этом блокирует BMS — система управления батареей. Это защитная функция, а не неисправность. Возобновление заряда зависит от температуры элементов и настроек производителя. Конкретный пример по документации В руководстве Victron Energy Lithium Battery Smart для соответствующих моделей указан диапазон разряда от −20 до +50 °C и заряда от +5 до +50 °C. Настройка минимальной разрешённой температуры заряда по умолчанию составляет +5 °C, а снижение ниже неё производитель прямо не разрешает в рамках гарантийных условий. Это не универсальный норматив для всех LiFePO4: у других аккумуляторов, BMS и обогреваемых исполнений ограничения могут отличаться. +5 °C нижняя граница заряда именно Victron Lithium Battery Smart −20 °C нижняя граница разряда этой линейки по паспорту BMS может раздельно ограничивать заряд и разряд Почему «есть BMS» не означает, что система готова к морозу Не все BMS имеют температурный датчик на элементах; иногда данные измеряются не там, где находится самая холодная ячейка.

Ограничение заряда может работать лишь при правильном соединении BMS с зарядным устройством или контактором.

Некоторые устройства отключают батарею от нагрузки при предельных условиях — отопление внезапно остаётся без резерва.

Встроенный нагрев батареи может потреблять часть запасённой энергии; его наличие и условия включения нужно проверить в руководстве модели.

Диапазон хранения не равен диапазону зарядки. Долгое хранение при низком SOC может дополнительно вредить ресурсу. Не обходите температурную блокировку BMS и не подключайте сомнительные самодельные подогреватели к батарее. Корректное решение — подходящая модель, штатная система подогрева (если предусмотрена) или размещение батареи в допустимой среде.

05 / Реальные цифры Как температура уменьшает ёмкость: пример из паспорта батареи В опубликованной спецификации Victron Lithium Battery Smart для модели 12,8 В / 100 А·ч приводятся следующие номинальные значения ёмкости при разных температурах. Они относятся к конкретной линейке и условиям испытаний производителя, не ко всем аккумуляторам LiFePO4. Температура Ёмкость по паспорту Относительно 25 °C +25 °C 100 А·ч 100 % 0 °C 80 А·ч 80 % −20 °C 50 А·ч 50 % При сильном морозе запас доступной энергии может сократиться существенно, даже если батарея исправна. Результат при другой нагрузке, токе, SOC и состоянии батареи будет отличаться. Не путайте эти паспортные ёмкости с разрешением заряжать аккумулятор при отрицательной температуре.

06 / Сам ИБП ИБП тоже может быть не рассчитан на холодный гараж Рабочая температура батареи — только одна часть вопроса. У инвертора, сетевого зарядного устройства и корпуса ИБП есть собственный допустимый диапазон температуры, влажности и степень защиты. Например, для ряда моделей APC Smart-UPS производитель указывает эксплуатацию при 0…+40 °C и отсутствие конденсации. Нельзя считать любой офисный ИБП уличным устройством, даже если внутри установлен аккумулятор с допустимым разрядом на морозе. При переносе холодного устройства в тёплое помещение может образоваться конденсат. До включения следует выдержать время акклиматизации, указанное изготовителем, и убедиться в отсутствии влаги. Оборачивать ИБП теплоизоляцией без расчёта отвода тепла запрещено: электроника и зарядное устройство выделяют собственное тепло.

07 / Расчёт автономности Как оценить время работы без ложной точности Для предварительного приближения берут номинальную энергию батареи, долю доступной ёмкости и КПД инвертора, затем делят на среднюю электрическую мощность потребителей. Реальный результат ограничивают состоянием батареи, током разряда, температурой, порогами отключения и собственным потреблением ИБП. Оценка для постоянной нагрузки t ≈ (U × Ah × k доступн. × η) / P t — часы; U — номинальное напряжение батареи, В; Ah — ёмкость; k — доля доступной энергии; η — КПД; P — общая средняя нагрузка на выходе, Вт. Пример только для ориентира Пусть аккумулятор 12,8 В × 100 А·ч, суммарная нагрузка 100 Вт, условный КПД инвертора 85 %. При полной номинальной энергии и без прочих потерь получится около 10,9 часа. Если реальная доступная ёмкость уменьшилась до 80 % при прочих равных, оценка — около 8,7 часа. Если доступно 50 %, получится около 5,4 часа. Это модель, а не обещанное время работы ИБП. При питании газового котла нужно учитывать не только плату управления, но и вентилятор, насосы, возможные дополнительные узлы. При питании роутера и видеонаблюдения — PoE-коммутатор, точки доступа и ночную подсветку камер. Реальный ток разряда меняется, а ИБП имеет собственное потребление. Для более удобного предварительного расчёта есть калькулятор времени работы ИБП. Результат обязательно сверяют с графиком автономности производителя и испытанием системы.

08 / Размещение Гараж, сарай, неотапливаемая котельная: где ставить батарею Отапливаемое техническое помещение Обычно проще обеспечить рабочий диапазон ИБП и батареи, защиту от воды, вентиляцию и обслуживание. Учитывают тепловыделение и требования по размещению, доступу и пожарной безопасности. Холодный гараж Нужно отдельно подтвердить допустимость температуры для батареи, инвертора, зарядного и BMS. Устройства ставят вне зон попадания воды, снега, химикатов и механических ударов. Утеплённый шкаф Возможен только при рассчитанном тепловом режиме, вентиляции и предусмотренном оборудовании. Само утепление без контролируемого подогрева не создаёт постоянную плюсовую температуру после долгого охлаждения. На улице или под навесом Обычные бытовые UPS не предназначены для такого размещения. Требуются соответствующие климатическое исполнение, защита корпуса и подтверждение пригодности всего комплекта. Какой контроль температуры нужен Измеряют температуру там, где находятся элементы батареи, а не только воздух у двери гаража.

Проверяют отдельные датчики зарядного устройства и батареи, если технология этого требует.

Предусматривают сигнализацию о выходе температуры и напряжения за индивидуально заданные пределы.

Изоляция, проводники DC, аппараты защиты и разъединение подбираются по расчетным токам и инструкции изготовителей.

09 / Неисправности Как понять, почему аккумулятор зимой работает неправильно Симптом Возможное объяснение Разумное действие ИБП выключается раньше обычного Падение доступной ёмкости, старение, нагрузка выше ожидаемой, просадка напряжения Сверить журнал, нагрузку, температуру и тест ёмкости по методике LiFePO4 питает нагрузку, но не заряжается Низкотемпературный запрет заряда BMS Проверить BMS и температуру элементов; не обходить блокировку UPS сообщает «replace battery» Потеря ёмкости/состояние батареи, ошибка диагностики при холоде, неисправность цепи Диагностика по руководству ИБП, замена совместимым модулем при подтверждении Аккумулятор не заряжается после мороза Температура вне допуска, защита, неисправный зарядный модуль, слишком глубокий разряд Проверить условия по паспорту, обратиться к специалисту В шкафу появляется влага Конденсация, перепады температуры, неверное исполнение шкафа Отключить опасное оборудование безопасным способом, устранить причину влаги

10 / Подбор Что проверить перед покупкой батареи или ИБП для зимы Модель каждого компонента. Аккумулятор, инвертор/UPS, зарядное устройство, BMS — полные артикулы, а не только химия и напряжение. Температурные диапазоны. Отдельно эксплуатация UPS, заряд/разряд батареи, хранение и конденсация. Токи. Номинальный и пусковой ток нагрузки, допустимый постоянный ток батареи и пиковая мощность инвертора. Совместимость. Профиль заряда и напряжения, разрешённые производителем батареи, сигнал управления BMS и зарядным. Место установки. Влага, вентиляция, охлаждение, доступ для обслуживания, защита от короткого замыкания и механических повреждений. Обслуживание. Самотестирование, события BMS, сроки замены, поведение после восстановления сети и фактическая автономность. Нельзя просто заменить AGM внутри стандартного UPS на LiFePO4 той же номинальной ёмкости, если производитель не подтверждает такую модернизацию. Совпадение напряжения или корпуса не доказывает совместимость алгоритма заряда, диагностики и безопасности.

11 / FAQ Частые вопросы о батареях зимой Можно ли держать AGM-аккумулятор в неотапливаемом гараже? Только в пределах паспортных температур и при подходящем режиме заряда и эксплуатации. На морозе доступная ёмкость падает, а оставленная разряженная батарея рискует повредиться. Учитывают вентиляцию и защиту от влаги. Можно ли заряжать LiFePO4 при 0 °C? Нельзя дать универсальное разрешение. Для ряда LiFePO4 заряд при 0 °C запрещён; пример Victron Lithium Battery Smart допускает заряд от +5 °C. Конкретный порог и возможный штатный подогрев берут только из паспорта модели. Почему батарея на морозе показывает нормальное напряжение, но быстро садится? Напряжение без нагрузки не показывает всю доступную энергию. При токе разряда и низкой температуре просадка может стать больше, а порог отключения ИБП наступить раньше. Поможет ли обогреваемый ящик? Возможно, если это технически рассчитанное, допускаемое изготовителем решение с температурным контролем, пожарной безопасностью, вентиляцией и без блокировки охлаждения UPS. Самодельный подогрев рядом с батареей без проекта опасен. Какой аккумулятор лучше для газового котла на даче? Ответ зависит от модели котла/насосов, характеристик ИБП, требуемой автономности и реальной температуры установки. Химия — только один из факторов; важнее совместимость и возможность безопасного заряда.