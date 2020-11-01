Датчик двери СКУД не работает: причины | Тула

СКУД · датчик двери · геркон · доводчик Датчик двери СКУД не показывает закрытие: причины ложных тревог Дверь физически закрыта, но программа показывает «Открыто», постоянно появляется событие «Дверь оставлена открытой» или контроллер фиксирует взлом. Причина может быть в зазоре между датчиком и магнитом, люфте двери, доводчике, контактах NO/NC, кабеле, входе контроллера или неверных настройках времени. Короткий ответ: сначала проверяют, меняется ли состояние дверного контакта при реальном открывании и закрывании. Если сигнал не меняется, ищут проблему в положении датчика, магните, кабеле и входе контроллера. Если сигнал меняется, но события формируются неправильно, проверяют тип контакта, логику входа, время двери и сценарий контроллера. Написать в MAX Написать в Telegram Позвонить

01. Симптомы Как понять, где искать неисправность Датчик положения двери сообщает контроллеру, закрыта створка или открыта. Одинаковое сообщение в программе может быть вызвано неисправностью датчика, неправильной настройкой или реальной проблемой с дверью. Что происходит Что проверяют в первую очередь Дверь закрыта, программа показывает «Открыта» Зазор, положение магнита, контакт датчика, кабель и полярность входа Статус не меняется при открывании Замыкание линии, неисправный геркон, неверный вход или отключённый контроль Появляется «Дверь оставлена открытой» Доводчик, люфт створки, время двери и положение датчика Появляется «Взлом двери» при штатном проходе Команда открытия, время разблокировки и порядок событий Тревога возникает от хлопка или ветра Люфт, большой зазор, слабое крепление и фильтрация входа После замены доводчика начались ложные события Дохлоп, положение створки и повторная регулировка датчика На морозе калитка считается открытой Геометрия, обледенение, влага, кабель и изменение зазора Датчик работает наоборот Перепутаны NO/NC или неверно выбрана логика входа

02. Назначение Что датчик двери даёт системе доступа Статус Закрыта или открыта В программе отображается фактическое положение двери, калитки, шкафа или люка. Проход Штатное открывание Контроллер понимает, что после разрешения доступа дверь действительно открыли и закрыли. Тревога Открытие без команды Если створка открылась без разрешения, система может сформировать событие взлома. Время Дверь не закрылась Если створка не вернулась в закрытое положение, оператор получает уведомление. Без датчика: контроллер может открыть замок, но не узнает, открывалась ли дверь, закрылась ли она обратно и не удерживают ли её открытой.

03. События Чем отличаются основные сообщения СКУД Состояние Дверь открыта Текущий статус после карты, кнопки выхода, домофона или ручного открытия. Предупреждение Дверь оставлена открытой После разрешённого прохода контакт не вернулся в состояние «закрыто» за заданное время. Тревога Взлом двери Датчик показал открывание, когда контроллер не выдавал разрешение. Названия зависят от производителя. В руководствах Parsec применяются события «Взлом двери» и «Дверь оставлена открытой». В другой СКУД формулировки и алгоритмы могут отличаться.

04. Виды датчиков Как контролируют положение двери Накладной геркон Датчик ставят на коробку, магнит на створку. Решение заметное, простое и удобное для обслуживания. Врезной геркон Компоненты скрывают в профиле. Требуются точное сверление, правильный зазор и доступ к кабелю. Контакт внутри замка Некоторые замки имеют отдельный выход состояния ригеля или створки. Назначение уточняют по паспорту. Микропереключатель Механический контакт меняет состояние при нажатии дверью или механизмом. Уличный датчик Для калитки учитывают влагу, мороз, вибрацию, солнечный нагрев и большой зазор. Два сигнала Отдельно контролируют положение створки и состояние ригеля, чтобы отличать закрытие от запирания.

05. Причины Почему датчик показывает неправильное состояние 1 Слишком большой зазор Магнит находится вне рабочей зоны геркона. Если сильнее прижать дверь рукой, статус становится нормальным. 2 Магнит смещён относительно датчика После регулировки петель, удара или замены доводчика две части перестали совпадать. 3 Люфт закрытой створки Изношенная защёлка, слабые петли или давление воздуха вызывают кратковременное размыкание контакта. 4 Доводчик не дожимает дверь Слабый дохлоп, мороз, тяжёлая створка или уплотнитель оставляют дверь рядом с закрытым положением. 5 Дверь отскакивает Слишком резкий доводчик или жёсткий уплотнитель вызывают удар и повторное открытие контакта. 6 Перепутаны NO и NC Система показывает открытие при закрытии и закрытие при открытии. 7 Оборван кабель Слабая клемма, повреждение при ремонте или коррозия постоянно имитируют открытое состояние. 8 Линия замкнута между жилами Программа всегда показывает «Закрыто», даже когда створка открыта. 9 Подключён неправильный вход Открывание двери меняет статус кнопки, тампера или охранного шлейфа. 10 Слишком короткое время двери Тревога появляется через одинаковый интервал, хотя пользователь проходит в обычном темпе. 11 Домофон открывает замок в обход контроллера Дверь открывается штатно для пользователя, но СКУД считает событие несанкционированным. 12 Неисправен геркон Контакт залипает, повреждён ударом или переключается нестабильно. 13 Влага в уличном соединении После дождя или оттепели появляются утечки, окисление и случайные события. 14 Металлическая дверь влияет на монтаж Рабочая зона меняется после окончательного крепления датчика на профиль. 15 Контроль отключён в программе Сигнал электрически меняется, но вход не используется или назначен другой функции.

06. Логика контакта NO, NC и COM без путаницы NO Нормально разомкнутый В исходном состоянии цепь разомкнута, при воздействии магнита или механизма замыкается. NC Нормально замкнутый В исходном состоянии цепь замкнута, при изменении положения размыкается. COM Общий контакт Используется с NO или NC. Его нельзя считать плюсом, минусом или питанием. Пример, а не универсальное правило: в руководствах ряда контроллеров Parsec дверной контакт замкнут при закрытой двери и разомкнут при открытой. У другой системы допустима иная логика.

07. Диагностика Правильная последовательность проверки Шаг 1 Сравнить физическое и программное состояние Дверь медленно открывают и закрывают, наблюдая за статусом контроллера. Шаг 2 Проверить повторяемость закрывания Если статус зависит от силы закрывания, сначала исправляют механику и доводчик. Шаг 3 Проверить датчик и магнит Оценивают крепление, зазор, совпадение рабочих зон, влагу и люфт. Шаг 4 Проверить контакт и кабель Определяют тип контакта, целостность линии и состояние клемм. Шаг 5 Проверить вход контроллера Сверяют клемму, назначение, полярность и фильтрацию. Шаг 6 Проверить время и сценарий Настраивают время двери и связь с картой, кнопкой, домофоном и приложением. Шаг 7 Проверить все способы открытия Тестируют карту, кнопку выхода, домофон, замок и возврат двери доводчиком.

08. Механика Датчик нельзя настраивать отдельно от двери Петли и геометрия Створка не должна провисать, задевать коробку или менять положение под собственным весом. Доводчик и дохлоп Последняя фаза закрывания должна преодолеть уплотнитель и защёлку без сильного удара. Замок и ответная часть Замок не должен удерживать створку в положении, при котором датчик остаётся вне рабочей зоны. Практика производителей: в руководствах Parsec для предотвращения ложных тревог рекомендуется исключить срабатывание контакта из-за люфта и обеспечить закрывание двери доводчиком.

09. Безопасная проверка Что можно посмотреть без вскрытия контроллера Меняется ли статус при медленном открывании и закрывании.

Закрывается ли дверь без ручного дожима.

Есть ли люфт створки в закрытом положении.

Не сместились ли датчик или магнит.

Не увеличился ли зазор между частями.

Возникает ли тревога при ветре или хлопке.

Связана ли проблема с дождём или морозом.

При каком способе открытия появляется взлом.

Через сколько секунд появляется предупреждение.

Есть ли повреждение корпуса или видимого кабеля. Не замыкайте входы контроллера случайной перемычкой. Рядом могут находиться питание, кнопка выхода, тампер и цепи замка. Корпус блока питания может содержать сетевое напряжение 230 В.

10. Ошибки Что часто делают неправильно Увеличивают время двери Большая задержка скрывает плохое закрывание, но не устраняет люфт или неисправный доводчик. Замыкают жилы навсегда Программа видит дверь закрытой, но контроль взлома и незакрытой створки исчезает. Ставят сильный магнит наугад Рабочая зона меняется, а причина неправильной геометрии остаётся. Настраивают датчик до ремонта двери После регулировки петель, замка или доводчика положение створки изменится. Путают датчик двери и ригеля Закрытая створка не всегда означает, что замок фактически заперт. Игнорируют один способ открытия Домофон может открывать замок в обход контроллера и создавать ложный взлом.

11. Нормативная и техническая основа На какие документы опираются при настройке ГОСТ Р 51241-2008 устанавливает классификацию и общие технические требования к средствам и системам контроля и управления доступом. Изменение № 1 действует с 1 февраля 2025 года. Конкретная логика дверного входа, контактов, таймеров и событий определяется руководством установленного контроллера. ГОСТ Р 51241-2008 Общая нормативная основа для средств и систем контроля доступа. Руководство контроллера Определяет клеммы, типы датчиков, логику NO/NC и время двери. Документация датчика Указывает рабочий зазор, тип контакта и климатическое исполнение. Требования объекта Для эвакуационных дверей дополнительно учитывают безопасное открывание и противопожарную логику. Для коммерческих и общественных объектов: нельзя самовольно отключать контроль двери, аварийную разблокировку или связь с противопожарными системами.

12. Услуга Диагностика датчика двери и СКУД в Туле Проверим механику двери, доводчик, замок, положение датчика и магнита, кабель, вход контроллера, тип контакта, время двери и события программы. Найдём причину ложных тревог без отключения полезных функций контроля. Что можно выполнить отрегулировать положение датчика и магнита;

заменить неисправный геркон или микропереключатель;

восстановить кабель и соединения;

исправить подключение NO, NC и COM;

настроить дверной вход контроллера;

скорректировать время двери и задержку тревоги;

согласовать работу датчика, доводчика и замка;

проверить события карты, кнопки и домофона. Выезд и диагностика от 5000 ₽ При выполнении согласованных работ стоимость диагностики засчитывается в заказ. Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика. География: Тула и Тульская область, работа по предварительной записи. Формат: монтаж, настройка и практическая диагностика без лабораторных испытаний и официальных протоколов. Отправить фото в MAX Написать в Telegram