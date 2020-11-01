Видеодомофон не открывает дверь: причины и проверка

Видеодомофон · электрозамок · реле · блок питания · блок сопряжения Почему видеодомофон не открывает дверь: замок, реле, питание и блок сопряжения Вызов может приходить, изображение и разговор работать нормально, но после нажатия кнопки «Открыть» дверь остаётся закрытой. Это не одна неисправность. Команда проходит через монитор или приложение, вызывную панель, реле, контроллер, блок питания, кабель и сам замок. Для подъездной двери в цепочку дополнительно входит блок сопряжения и общедомовая домофонная линия. Короткий ответ Сначала определите, на каком участке теряется команда. Если дверь открывается кнопкой выхода или ключом, механика и часть системы доступа работают. Если слышен щелчок реле, но замок не срабатывает, проверяют питание, кабель, контакты и сам исполнительный механизм. Если вызов из подъезда проходит, а открытие нет, проверяют совместимость и исправность блока сопряжения. Если монитор открывает дверь, а приложение нет, причина чаще в правах пользователя, выбранном реле или настройках удалённого доступа. Отправить схему в MAX Написать в Telegram Диагностика видеодомофона

Какой именно симптом наблюдается Точное описание позволяет не разбирать исправную часть системы. Симптом 1 Кнопка нажимается, но ничего не слышно Проверяются права пользователя, выбранная дверь, команда от монитора, настройки реле и связь с панелью. Симптом 2 Реле щёлкает, но замок молчит Команда до реле дошла. Дальше проверяют питание замка, контакты, кабель и исполнительное устройство. Симптом 3 Замок щёлкает, но дверь не открывается Вероятны перекос полотна, давление на защёлку, неправильная регулировка ответной части или недостаточный импульс. Симптом 4 С кнопки выхода открывает, с домофона нет Замок и блок питания могут быть исправны. Проверяется вход контроллера, реле панели и кабель команды. Симптом 5 Подъездный вызов проходит, дверь не открывается Проверяется тип общедомовой системы, блок сопряжения, его режим, полярность и совместимость с монитором. Симптом 6 Монитор открывает, смартфон нет Локальная цепь исправна. Проверяются права мобильного пользователя, выбранный канал двери и удалённая команда. Симптом 7 Открывает через раз Частые причины: просадка напряжения, слабый блок питания, плохой контакт, короткий импульс или механическое заедание. Симптом 8 При открытии сбрасывается разговор Проверяются блок сопряжения, общая линия питания, неправильное соединение цепей и совместимость оборудования. Полезная формулировка для диагностики: «Вызов и звук работают, при нажатии кнопки реле щёлкает, замок не издаёт звука» намного информативнее, чем «домофон сломался».

Что можно безопасно проверить без вскрытия оборудования Проверить другой способ открытия. Ключ, карта, кнопка выхода или штатная трубка покажут, работает ли замок независимо от нового видеодомофона. Сравнить монитор и приложение. Если монитор открывает, силовая цепь замка и реле, вероятнее всего, исправны. Прислушаться к реле и замку. Отдельно фиксируется щелчок панели, контроллера и самого замка. Проверить дверь без нагрузки. Слегка прижать или потянуть полотно и повторить штатное открытие. Если результат меняется, вероятна механическая проблема. Проверить все источники вызова. Отдельная панель у квартиры и подъездный домофон могут использовать разные цепи открытия. Записать момент неисправности. Видео со звуком помогает понять, щёлкает ли реле, замок и сбрасывается ли разговор. Не замыкайте контакты и не подавайте напряжение самостоятельно. Даже низковольтная ошибка может повредить панель, монитор, контроллер или общедомовую линию. Измерения выполняют на обесточенной и понятной схеме либо специалистом с подходящими приборами.

Из каких этапов состоит открытие двери Монитор или приложение → Панель или контроллер → Реле NO, NC, COM → Блок питания и кабель → Замок и механика двери 01 Команда Пользователь должен иметь право открыть именно эту дверь, а устройство должно получить команду. 02 Коммутация Реле меняет состояние контактов на установленное время. Оно не обязательно выдаёт питание. 03 Электропитание Блок питания и кабель должны обеспечить напряжение и ток на самом замке. 04 Исполнительный механизм Электрозащёлка, электромеханический или электромагнитный замок работают по разной логике. 05 Механика Ригель или защёлка должны свободно выйти из ответной части без перекоса и избыточного давления. 06 Возврат в исходное состояние После заданного времени дверь должна снова запираться, а датчик положения корректно показывать состояние.

Что означают контакты NO, NC и COM На многих панелях и контроллерах выход замка является сухим переключающим контактом. Он не питает замок, а только соединяет или разъединяет внешнюю цепь. COM Общий контакт Участвует в обеих схемах переключения. Его назначение нельзя определять только по цвету провода. NO Нормально разомкнутый В дежурном режиме не соединён с COM, а во время команды кратковременно замыкается. NC Нормально замкнутый В дежурном режиме соединён с COM, а во время команды размыкается. Почему неправильная пара контактов не открывает дверь Электрозащёлка обычно получает питание только на время открытия, а электромагнитный замок, наоборот, удерживает дверь при постоянном питании и открывается при снятии напряжения. Поэтому им часто требуются разные состояния реле. В официальном руководстве Hikvision для панелей 6 Series указано, что NC/COM по умолчанию используется для магнитного замка или электрического ригеля, а NO/COM для электрозащёлки. Это пример конкретного оборудования. Окончательная схема определяется документацией панели, замка и контроллера. Нельзя переносить схему по одному названию замка. У конкретной модели может быть собственный контроллер, импульсный блок, встроенная электроника или другой режим управления.

Почему замку не хватает питания Реле может исправно щёлкать, но силовая цепь не обеспечивает работу замка. Это особенно заметно на длинных линиях, тонком кабеле и после добавления новых устройств к старому блоку питания. Слабый источник Не хватает тока Напряжение без нагрузки выглядит нормальным, но во время срабатывания проседает. Длинный кабель Падение напряжения На замке остаётся меньше напряжения, чем около блока питания. Плохой контакт Переходное сопротивление Скрутка, окисление, слабая клемма или повреждённая жила создают дополнительную потерю. Общая линия Панель перезагружается Замок забирает ток из того же слабого источника, после чего пропадает изображение или обрывается разговор. Почему проверка только мультиметром без нагрузки вводит в заблуждение Неисправная линия может показывать номинальное напряжение в покое и резко проседать при попытке открыть дверь. Специалист измеряет параметры в момент срабатывания и сравнивает их с паспортом замка. Нужно ли питать замок от панели Только если производитель прямо предусматривает питаемый выход с достаточными характеристиками. Во многих системах панель предоставляет сухие контакты, а замок получает питание от отдельного источника. Практический признак: если при открытии панель гаснет, монитор теряет связь или разговор обрывается, нужно проверять общую цепь питания и падение напряжения.

Замок срабатывает, но дверь остаётся закрытой Электрозащёлка Давление на язычок Если уплотнитель или доводчик прижимает полотно, защёлка может щёлкнуть, но не освободить дверь. Электромеханический замок Недостаточный импульс Механизм не доходит до рабочего положения из-за просадки напряжения, загрязнения или износа. Электромагнитный замок Питание не снимается Реле выбрано неправильно, контакты залипли либо цепь магнита запитана в обход управляющего устройства. Ригельный замок Несовпадение с ответной частью Дверь просела, коробка изменила геометрию или датчик положения не подтверждает закрытие. Почему помогает прижать или потянуть дверь Если при изменении нагрузки замок начинает открываться, электрическая команда, вероятно, доходит. Основная проблема находится в регулировке полотна, доводчика, ответной планки или уплотнителя. Не увеличивайте время и напряжение открытия наугад. Это может перегреть катушку и скрыть механическую неисправность, не устранив её.

Зачем нужен безопасный модуль реле Если реле находится внутри наружной панели, теоретически доступ к проводам панели может создать риск несанкционированного открытия. Безопасный модуль переносит управление замком внутрь защищённой зоны. Наружная панель защищённый интерфейс Безопасный модуль внутри реле и питание Замок Например, Hikvision DS-K2M060 имеет отдельные интерфейсы управления замком, кнопки выхода и датчика двери, а связь с основным устройством выполняется через RS-485. Такой модуль решает задачу безопасности, но не компенсирует слабый блок питания или неверно выбранный замок. Когда отдельный контроллер полезнее реле панели нужны карта, код, кнопка выхода и журнал доступа;

требуется безопасное размещение реле внутри;

нужен датчик положения двери;

планируются временные права и несколько пользователей;

замок имеет отдельные требования к питанию и логике. Подробнее: СКУД для дома и квартиры.

Почему видеодомофон не открывает подъездную дверь При подключении к общедомовой системе квартирный монитор обычно не управляет замком подъезда напрямую. Он передаёт команду через блок сопряжения или штатный сетевой интерфейс. 01 Неверный тип адаптера Координатная, цифровая и фирменная система требуют разных блоков и настроек. 02 Неполная совместимость Вызов и звук работают, но уровень или длительность команды открытия не распознаются. 03 Неисправный блок сопряжения Форумные случаи показывают, что замена блока иногда восстанавливает открытие при исправном вызове. 04 Проблема общедомовой линии Повреждение, плохой контакт или неправильная полярность влияют на передачу команды. 05 Неверный вход монитора Адаптер подключён как обычная панель, но монитор ожидает другой режим управления. 06 Конфликт с другой панелью Неправильное параллельное подключение двух источников вызова меняет уровни сигнала. Почему разговор сбрасывается при нажатии «Открыть» Такое поведение встречается при несовместимом или неисправном блоке сопряжения, неправильном соединении сигнальных проводов и просадке питания. Сам факт сброса разговора не доказывает неисправность замка подъезда. Подробнее: подключение видеодомофона к подъездной системе. Не вмешивайтесь самостоятельно в общедомовой шкаф и подъездную линию. Проверка выполняется с обслуживающей организацией или специалистом, чтобы не нарушить работу домофона у других квартир.

Почему дверь не открывается из приложения Права Пользователь может смотреть, но не открывать Общий доступ может разрешать видео и вызов, но запрещать управление дверью. Выбор двери Команда отправляется не на то реле У панели могут быть два выхода или несколько дверей в одной системе. Сеанс Кнопка доступна только во время вызова Некоторые системы ограничивают удалённое открытие активным разговором или подтверждённым событием. Облако Команда не доходит до устройства Панель Online для видео, но отдельная функция реле настроена неправильно или недоступна пользователю. Безопасность Требуется дополнительное подтверждение Приложение может запрашивать пароль, биометрию или право владельца. Локальная цепь Монитор тоже не открывает В таком случае проблема не ограничивается смартфоном. Проверяется реле, питание и замок. Главный тест: если один и тот же замок стабильно открывается с внутреннего монитора, но не открывается из приложения, силовую цепь сначала не переделывают.

Почему замок открывается через раз Проявление Вероятное направление проверки Лучше работает при открытой или прижатой двери Механика полотна, доводчик, защёлка, ответная планка. Хуже после нескольких открытий подряд Нагрев катушки, слабый источник, просадка аккумулятора. Панель перезагружается Общее питание замка и панели, короткое замыкание, недостаточная мощность. Щелчок реле есть не всегда Команда, настройки реле, повреждение управляющей линии, залипание контактов. Щелчок замка есть всегда Механическая регулировка, недостаточная длительность освобождения. Работает с кнопки, не работает с домофона Релейный выход панели, вход контроллера, кабель команды. Работает локально, не работает удалённо Права пользователя, облачная команда, выбранная дверь. Почему временное улучшение после перезагрузки не решает проблему Перезапуск может освободить зависший контроллер или восстановить связь, но не устраняет плохой контакт, слабое питание, механический перекос и повреждённое реле.

Нормативная основа и требования безопасности ГОСТ Р 51241-2008 СКУД как единая система Стандарт распространяется на средства и системы контроля физического доступа. С 1 февраля 2025 года действует Изменение № 1. Пункт 5.1.3 Обслуживание по документации Техническое обслуживание СКУД выполняют в соответствии с эксплуатационной документацией. Раздел 5.8 Электропитание и восстановление Актуальная редакция предусматривает требования к источникам питания, резервированию и восстановлению настроек после возврата напряжения. ГОСТ Р 58822 Электромагнитные замки Стандарт включён в нормативные ссылки актуализированного ГОСТ Р 51241-2008 для электромагнитных замков. Пункт 26 ППР РФ Свободный выход На соответствующих дверях эвакуационных выходов запоры должны обеспечивать свободное открывание изнутри без ключа. Документация изготовителя Точные параметры оборудования Состояние реле, напряжение, ток, длительность импульса и схема подключения определяются паспортами панели, контроллера и замка. Не каждая квартирная дверь автоматически относится к двери эвакуационного выхода с одинаковым набором требований. Назначение двери, объект и путь эвакуации оцениваются отдельно. Но электронная система не должна создавать опасную невозможность выйти при отказе питания, приложения или контроллера.

Чек-лист для диагностики Вызов приходит на правильный монитор. Определено, какая дверь не открывается. Проверен штатный ключ или карта. Проверена кнопка выхода. Сравнено открытие с монитора и смартфона. Зафиксирован щелчок реле. Зафиксирован звук самого замка. Проверено влияние прижатия двери. Определён тип замка. Определено, сухой или питаемый выход. Проверены паспортные NO, NC и COM. Проверен отдельный блок питания. Измерена просадка под нагрузкой специалистом. Проверены кабель и доступные соединения. Проверен блок сопряжения подъезда. Проверены права мобильного пользователя. Выбрано правильное реле двери. Учтён безопасный выход без приложения. Конфигурация сохранена до сброса. Общедомовой шкаф не вскрывался самостоятельно.

Тула и Тульская область Видеодомофон звонит, но не открывает дверь Проверим локальную и мобильную команду, реле панели, контроллер, блок сопряжения, питание замка, кабель и механику двери. Локализуем неисправность без случайной замены исправных компонентов и вмешательства в общедомовую систему. Выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается в стоимость. Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика. Отправить видео в MAX Написать в Telegram Позвонить

Частые вопросы Почему домофон звонит, но не открывает дверь? Вызов и открытие проходят по разным цепям. Проверяются реле, питание замка, кабель, контроллер и механика двери. Почему реле щёлкает, а замок не открывается? Команда до реле дошла. Дальше проверяют внешний блок питания, контакты, кабель и сам замок. Почему замок щёлкает, но дверь не открывается? Чаще всего дверь давит на защёлку, просело полотно или неправильно отрегулирована ответная часть. Что такое сухой контакт реле? Это переключающий контакт, который сам не выдаёт питание, а только коммутирует внешнюю цепь. Чем отличаются NO и NC? NO разомкнут в покое и замыкается при команде. NC замкнут в покое и размыкается при команде. Почему электромагнитный замок не отпускает дверь? Питание магнита не снимается из-за неправильных контактов реле, залипания или обходной цепи питания. Почему с кнопки выхода открывает, а с домофона нет? Замок и его питание могут быть исправны. Проверяются реле домофона, вход контроллера и управляющий кабель. Почему подъездный вызов работает, а дверь не открывается? Возможны несовместимость или неисправность блока сопряжения, неправильный тип системы и проблема абонентской линии. Почему при открытии сбрасывается разговор? Проверяются блок сопряжения, питание, сигнальные соединения и совместимость монитора с подъездной системой. Почему дверь открывается через раз? Причиной бывают просадка напряжения, слабая клемма, короткий импульс, нагрев замка или механическое заедание. Почему монитор открывает дверь, а приложение нет? Проверяются права пользователя, выбранная дверь, удалённая команда и условия открытия в приложении. Можно ли питать замок от вызывной панели? Только если это прямо разрешено документацией и выход обеспечивает необходимые напряжение и ток. Нужен ли отдельный блок питания замка? Во многих системах да, потому что панель предоставляет только сухие контакты реле. Зачем нужен безопасный модуль? Он переносит реле открытия внутрь защищённой зоны и снижает риск открытия через доступ к наружной панели. Стоит ли делать заводской сброс? Нет, пока не сохранена конфигурация и не установлено, что проблема находится в настройках устройства. Можно ли самостоятельно проверять напряжение на замке? Без понятной схемы это может повредить оборудование. Измерения под нагрузкой лучше поручить специалисту.