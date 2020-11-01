Как выбрать видеодомофон для квартиры: экран, смартфон и запись

Квартира · экран · смартфон · подъездный домофон · PoE · архив Как выбрать видеодомофон для квартиры: экран, смартфон, подъездная система и запись Выбор видеодомофона начинается не с диагонали экрана и бренда. Сначала нужно понять, откуда должен приходить вызов, кто будет отвечать, требуется ли открывать подъездную дверь, нужна ли отдельная панель у квартиры, где хранить запись и должна ли система работать локально при отключении интернета. Короткий ответ Для квартиры на этапе ремонта чаще всего разумна проводная IP-система: панель и дополнительная камера подключаются по Ethernet и PoE, вызов приходит на внутренний монитор и смартфоны, а запись хранится локально на NVR или NAS. В готовой квартире можно использовать Wi-Fi-панель, но нужно принять зависимость от сигнала, приложения и облака. Если требуется сохранить вызов от подъездного домофона, совместимость проверяют до покупки монитора. Отправить задачу в MAX Написать в Telegram Установка видеодомофона

Семь вопросов до покупки Откуда должен приходить вызов? От подъезда, панели около квартиры или из обоих мест. На чём отвечать? На мониторе, смартфоне или одновременно на нескольких устройствах. Нужно ли открывать дверь? Подъездную, отдельный электрозамок, калитку или только разговаривать. Нужна ли запись? Снимки вызовов, события по движению или непрерывный архив. Есть ли кабели? Витая пара, старая линия трубки, питание, резервная труба и шкаф. Кто будет пользоваться? Взрослые со смартфонами, дети, пожилые, гости или персонал. Что должно работать без интернета? Вызов, открытие, просмотр камеры и локальная запись. Сначала сценарий, потом модель. Два устройства с одинаковой диагональю и Wi-Fi могут отличаться по прямому вызову, локальному архиву и работе без внутренней станции.

Какой тип системы выбрать Простая локальная система Аналоговый четырёхпроводный Панель соединяется с монитором выделенным кабелем. Базовый вызов обычно работает без интернета. Подходит: для одной или двух панелей и простого монитора.

для одной или двух панелей и простого монитора. Плюс: локальная работа.

локальная работа. Минус: приложение и архив зависят от монитора.

приложение и архив зависят от монитора. Проверить: формат видео, кабель и длину линии. Гибкая современная система IP-видеодомофон Панель, монитор, камеры и архив работают по локальной сети через Ethernet, PoE и иногда Wi-Fi. Подходит: для смартфонов, нескольких экранов, NVR и NAS.

для смартфонов, нескольких экранов, NVR и NAS. Плюс: масштабирование и единая сеть.

масштабирование и единая сеть. Минус: требуется грамотная настройка.

требуется грамотная настройка. Проверить: прямой вызов, PoE, поток и локальную работу. Реконструкция проводки Фирменная двухпроводная система Питание и аудио-видео передаются по специальной двухпроводной шине через распределитель. Подходит: когда нельзя проложить полноценную сеть.

когда нельзя проложить полноценную сеть. Плюс: меньше новых кабелей.

меньше новых кабелей. Минус: привязка к экосистеме.

привязка к экосистеме. Проверить: длину, сечение, полярность и поколение серии. Готовый ремонт Wi-Fi-панель или видеозвонок Устройство подключается к беспроводной сети и отправляет вызов на смартфон. Подходит: когда нельзя провести Ethernet.

когда нельзя провести Ethernet. Плюс: быстрый монтаж.

быстрый монтаж. Минус: зависимость от сигнала, интернета и приложения.

зависимость от сигнала, интернета и приложения. Проверить: питание, запись и задержку вызова. Для новой квартиры При возможности проложить кабели лучше ориентироваться на IP и PoE. Это позволяет подключить смартфоны, дополнительную камеру, локальный архив и ИБП.

Нужен ли внутренний экран Локальный интерфейс Монитор внутри квартиры звонит независимо от заряда телефона;

удобен детям и пожилым;

может работать локально без внешнего интернета;

показывает панель и дополнительные камеры;

может хранить снимки и журнал. Минимум оборудования Только смартфон вызов можно принять вне дома;

не нужно место под монитор;

доступ получают несколько пользователей;

есть зависимость от телефона и уведомлений;

не каждая панель работает без станции. От монитора можно отказаться, когда все постоянные пользователи имеют смартфоны, интернет стабилен, панель официально поддерживает прямой мобильный вызов и предусмотрен резервный способ открыть дверь. Поддержка приложения не всегда означает работу без монитора. Hikvision прямо заявляет прямой вызов в Hik-Connect без внутренней станции для отдельных DS-KV6133-ME1 и DS-KV6133-WME1. Для других моделей станция может быть обязательной. Подробнее: видеодомофон без экрана.

Как учесть подъездный домофон Покупать монитор до проверки подъездной системы рискованно. В доме может использоваться координатная, цифровая, аналоговая видеосистема, фирменная двухпроводная или IP-архитектура. 1 Найти модель Сфотографировать подъездную панель, трубку, маркировку и провода. → 2 Определить линию Два провода не доказывают координатную или цифровую систему. → 3 Проверить адаптер Уточнить блок сопряжения или штатную станцию. → 4 Проверить функции Вызов, разговор, открытие и изображение тестируются отдельно. Появится ли изображение от подъезда Только если общедомовая система передаёт видеосигнал до квартиры и выбранный монитор может его принять. Камера у входа сама по себе этого не гарантирует. Можно ли вывести подъездный вызов на смартфон Иногда да, но не автоматически. Старый вызов может приходить только на монитор через блок сопряжения, а мобильное дублирование зависит от возможностей монитора. Подробнее: подключение к подъездному домофону.

Как выбрать вызывную панель 01 Ракурс Камера должна показывать лицо посетителя, а не максимальную площадь стены. 02 Ночной режим Проверяются подсветка, засвет от стены и качество лица. 03 Звук Разговор должен быть понятным без сильного эха и самовозбуждения. 04 Монтаж Накладная или врезная установка выбирается по месту и обслуживанию. 05 Исполнение Для тамбура и улицы проверяются температура и защита корпуса. 06 Интерфейсы PoE, 12 В, реле, датчик двери, ONVIF, RTSP и приложение. Сверхширокий объектив не всегда лучше. Он показывает больше боковых стен и уменьшает лицо. Подход от лифта удобнее контролировать отдельной камерой.

PoE, отдельное питание или Wi-Fi Предпочтительно при ремонте Ethernet и PoE данные и питание по одному кабелю;

стабильнее Wi-Fi;

проще подключить к ИБП;

удобно для NVR;

легче диагностировать. Когда PoE нет Ethernet и 12 В сеть остаётся проводной;

нужен блок питания;

проверяется падение напряжения;

нужно место обслуживания;

ИБП резервирует обе цепи. Компромисс после ремонта Wi-Fi не нужен сетевой кабель;

дверь ослабляет сигнал;

остаётся питание или аккумулятор;

роутер влияет на вызов;

нужен тест в точке монтажа. Wi-Fi не означает полностью беспроводную систему. Панель всё равно требует постоянного питания или регулярной зарядки. Подробнее: какой кабель заложить для видеодомофона.

Как выбрать способ записи Хранилище Когда подходит Что учитывать Карта памяти Нужны снимки и короткие ролики вызовов. Объём, формат событий и доступ к архиву при отказе устройства. Облачная история Важен простой просмотр через приложение. Интернет, подписка, срок хранения и зависимость от сервиса. NVR Есть панель и несколько камер, нужен локальный архив. Совместимость, поток, звук, события, диск и ИБП. Synology NAS NAS уже работает и есть лицензия Surveillance Station. Список совместимости, лицензия, нагрузка и права. VMS-сервер Много камер, аналитика и интеграция. Обслуживание ОС, дисков, базы и резервных копий. Запись по кнопке или постоянно Запись только по кнопке показывает обращение посетителя, но не всегда сохраняет его подход и действия до вызова. Для входной зоны полезнее комбинировать домофонное событие с отдельной камерой или непрерывным архивом. Что проверить у панели Сетевой видеопоток, ONVIF или RTSP, передачу звука, событие кнопки, число подключений и совместимость с NVR или NAS. Подробнее: запись на NVR, Synology NAS или сервер.

Как выбрать управление электрозамком Кнопка «открыть» в приложении не означает, что любой замок можно подключить напрямую. Нужно проверить тип релейного выхода, питание, ток, безопасное поведение при отказе и расположение управляющего модуля. 01 Сухое реле Панель замыкает контакт, а отдельный блок питания подаёт напряжение на замок. 02 Питаемый выход Выдаёт ограниченное напряжение и ток. Нагрузка должна соответствовать характеристикам. 03 Безопасный модуль Реле размещается внутри, чтобы вскрытие наружной панели не открыло дверь. 04 Резервный доступ Механический ключ, кнопка выхода, карта или другой независимый способ. Замок и эвакуация требуют отдельной оценки. Электромагнитные и электромеханические устройства по-разному ведут себя при потере питания.

Несколько пользователей и права Основной владелец Привязывает устройство, управляет настройками и выдаёт доступ. Члены семьи Получают отдельные учётные записи и только необходимые права. Дети и пожилые Для них полезен локальный монитор, а не только приложение. Арендаторы и персонал Доступ должен отзываться отдельно без смены пароля у всех. Не используйте один общий аккаунт. Раздельные учётные записи позволяют ограничивать архив, настройки и управление дверью.

Что должно работать без интернета Функция Локальная IP-система Только смартфон и облако Вызов внутри квартиры Может работать на внутреннюю станцию. Обычно не работает без сервиса. Разговор Может оставаться доступным локально. Зависит от облака и интернета телефона. Открытие двери Монитор и локальное реле могут работать. Удалённая команда может не пройти. Запись на NVR или NAS Продолжается при наличии питания. Облачная история может быть недоступна. Удалённый вызов Не работает без внешнего интернета. Не работает. К ИБП подключают панель, монитор, PoE-коммутатор, роутер, NVR или NAS и при необходимости терминал провайдера. Резервирование одной панели не сохранит всю цепочку.

Готовые сценарии выбора Готовый ремонт Вызов на телефон Решение: проводная или Wi-Fi-панель с официальным прямым вызовом. Проверить: питание, сигнал и работу без монитора. Новостройка Система с запасом Решение: IP-панель и монитор по PoE, камера, NVR или NAS, ИБП. Проверить: отдельные витые пары и резервную трубу. Старая трубка Сохранить подъездный вызов Решение: совместимый монитор и блок сопряжения. Проверить: тип линии до покупки. Семья с детьми Понятный локальный вызов Решение: монитор плюс дублирование на смартфоны. Проверить: громкость и работу без интернета. Архив 30 дней Видеть подход к двери Решение: домофон плюс отдельная IP-камера на NVR или NAS. Проверить: битрейт, диск, ночь и ИБП. Минимум облака Локальная работа Решение: проводная IP-система с монитором и локальным архивом. Проверить: какие функции не требуют облака.

Коротко о законе и месте установки Важны точка крепления, реальный ракурс, запись звука и использование общего имущества многоквартирного дома. Меньше риск спора Устройство в собственной двери и видит пространство перед входом. Нужна оценка Панель или камера крепится на общей стене, потолке или откосе. Высокий риск Камера направлена на соседнюю дверь, интерьер или постоянно пишет разговоры. Подробнее: видеодомофон, закон и согласие соседей.

Чек-лист выбора видеодомофона Определены источники вызова. Решено, нужен ли монитор. Проверен прямой вызов на смартфон. Определён тип подъездной системы. Проверено открытие подъездной двери. Решено, нужен ли отдельный замок. Выбран безопасный способ управления реле. Проверены PoE, 12 В или аккумулятор. Wi-Fi проверен в точке установки. Определена работа без интернета. Выбран способ записи. Проверены ONVIF, RTSP и NVR. Рассчитан архив. Учтены несколько пользователей. Предусмотрен ИБП. Проверен безопасный ракурс.

Тула и Тульская область Нужно подобрать видеодомофон для квартиры Пришлите фотографию входной двери, трубки, подъездной панели, коридора и слаботочного шкафа. Подберём архитектуру под задачу: монитор, смартфоны, подъездный вызов, отдельную панель, камеру, замок и локальный архив. Выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается. Гарантия: 5 лет при рекомендованных материалах, 1 год при материалах заказчика. Отправить фото в MAX Написать в Telegram Позвонить

Частые вопросы Какой видеодомофон лучше для квартиры? Выбор зависит от подъездной системы, кабелей, пользователей, архива и работы без интернета. При ремонте чаще удобна проводная IP-система с PoE. Нужен ли внутренний экран? Не всегда. Но он удобен детям и пожилым и обеспечивает локальный вызов независимо от смартфона. Можно ли принимать вызов только на телефон? Да, если точная модель панели поддерживает прямой вызов без внутренней станции. Что лучше: аналоговый или IP? Аналоговый проще локально. IP удобнее для смартфонов, камер и архива. Что такое двухпроводный IP-домофон? Фирменная система с передачей питания и данных по специальной шине через распределитель. Можно ли заменить обычную трубку? Часто можно через совместимый блок сопряжения или штатную станцию. Будет ли изображение от подъезда? Только если видеоканал доведён до квартиры и поддерживается оборудованием. Что надёжнее: PoE или Wi-Fi? При новом монтаже предпочтительнее Ethernet и PoE. Нужен ли видеорегистратор? Для длительного локального архива панели и камер NVR обычно удобнее. Можно ли записывать на Synology? Можно при совместимости по модели, ONVIF или потоку и наличии лицензии. Работает ли система без интернета? Локальный монитор и NVR могут работать. Удалённый вызов обычно нет. Можно ли подключить несколько телефонов? Обычно да через отдельные учётные записи или совместный доступ. Нужен ли отдельный кабель к камере? Да, он позволяет независимо записывать подход к двери. Можно ли открыть замок напрямую? Только если реле и питание рассчитаны на выбранную схему. Нужно ли согласие соседей? Зависит от места крепления, общего имущества, ракурса и записи звука.