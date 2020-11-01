Электрика · PE/N · диагностика Почему между нулём и землёй есть напряжение: N–PE, причины и когда это опасно Мультиметр может показать между рабочим нулём N и защитным проводником PE не только 0 В. Причиной бывает обычное падение напряжения на нагруженной нейтрали, но также плохой контакт нуля, ошибка N–PE, оборванный PE, токи утечки, фантомное напряжение или особенности ИБП и инвертора. Разбираем, почему одного числа на дисплее недостаточно для диагноза.

0 В не обязательно под нагрузкой между N и PE может появляться небольшая разность потенциалов из-за падения напряжения на нейтрали Нет нормы «до 2 В» универсального бытового российского предела N–PE в вольтах для розетки нет Смотрите на поведение важны система заземления, точка измерения, нагрузка, состояние N и PE и тип источника питания

Короткий ответ: почему N и PE могут иметь разное напряжение В исправной системе рабочая нейтраль N и защитный проводник PE связаны с общей системой заземления, но выполняют разные функции. По N в нормальном режиме течёт рабочий ток нагрузки. По PE рабочий ток нагрузки течь не должен. У любого реального проводника есть сопротивление. Когда по нейтрали идёт ток, на ней появляется падение напряжения. Поэтому в удалённой розетке потенциал N может немного отличаться от потенциала PE. Упрощённо U N–PE ≈ I N × R N Чем больше ток и сопротивление пути нейтрали до точки её связи с системой заземления, тем заметнее может быть разность потенциалов. Это лишь объясняющая модель, а не формула для проверки безопасности электроустановки. Главное: ненулевое N–PE само по себе не доказывает неисправность. Но большое, нестабильное или резко растущее под нагрузкой напряжение требует поиска причины.

N и PE — не один и тот же проводник N Рабочая нейтраль Участвует в питании нагрузки. По ней возвращается рабочий ток, поэтому на её сопротивлении возникает падение напряжения. PE Защитный проводник Предназначен для защитных функций и уравнивания потенциалов. Его нельзя использовать как обычный рабочий ноль. Подробно разница между PE, N и PEN уже разобрана в статье «Заземление и зануление: PE, N, PEN и опасные ошибки». Эта страница отвечает на другой вопрос: почему именно при измерении между N и PE появляются вольты и как отличать нормальное падение напряжения от неисправности.

Причина №1. Падение напряжения на рабочем нуле Это базовая причина появления N–PE в исправной сети. Чем больше ток нагрузки, длина линии и сопротивление нейтрального проводника, тем больше падение напряжения на N. Fluke в материалах по диагностике качества электропитания прямо использует напряжение neutral-to-ground как косвенный показатель загрузки и падения напряжения на нейтрали: с ростом тока увеличивается и разность потенциалов между N и защитной системой. 01 Нагрузка выключена N–PE может быть очень небольшим. 02 Включается мощная нагрузка По N начинает течь больший рабочий ток. 03 Появляется падение на N Потенциал нейтрали в дальней точке смещается относительно PE. Сам факт изменения ещё не означает аварию. Важна величина, характер изменения и состояние линии. Если N–PE резко растёт, скачет или сопровождается просадкой L–N, нагревом и миганием света, нужно проверять сопротивление и соединения нейтрали.

Причина №2. Плохой контакт нейтрали Ослабленная клемма, подгоревшая нулевая шина, повреждённая жила, плохое соединение в коробке или вводе увеличивают сопротивление N. Под нагрузкой на таком участке растёт падение напряжения и нагрев. Опасное сочетание признаков Если N–PE заметно меняется вместе с нагрузкой, свет тускнеет или становится ярче, техника перезагружается, щит греется, слышен треск или появляется запах гари, это уже не вопрос «нормального количества вольт». Нужна проверка нулевых соединений и ввода. Для частного дома отдельный разбор есть в статье «Обрыв нуля в частном доме: признаки, последствия и защита техники». Нагрев нулевой шины и клемм подробно разобран в материале «Греется электрощит или пахнет гарью».

Причина №3. Ошибка N–PE или повторное соединение после разделения В системе TN-C-S после правильного разделения PEN на N и PE рабочую нейтраль и защитный проводник нельзя произвольно объединять снова в розетках, коробках и отходящих щитах. Самодельная перемычка меняет пути токов и может нарушить работу дифференциальной защиты. При такой ошибке часть рабочего тока способна пойти по защитным проводникам и связанным металлическим частям. Поэтому значение N–PE, близкое к нулю, само по себе не является доказательством идеального заземления: оно может получиться и при неправильной локальной перемычке. Если нужно понять, есть ли в розетке настоящий PE, ориентироваться на одно измерение недостаточно. Смотрите отдельный материал «Как проверить заземление в розетке».

Причина №4. Оборванный или «плавающий» PE Если защитный проводник фактически не соединён с PE-шиной или имеет плохой контакт, цифровой мультиметр может показывать относительно него самые разные значения. Высокоомный прибор почти не нагружает цепь и способен увидеть напряжение, наведённое через паразитные ёмкости соседних проводников. Такое показание часто называют фантомным или наведённым напряжением. Fluke отдельно предупреждает, что высокоомный мультиметр может показывать значительные значения на электрически «плавающем» проводнике из-за ёмкостной связи с проводом под напряжением. Важный диагностический признак: фантомное напряжение существует при очень малой доступной энергии и обычно резко уменьшается при корректном измерении прибором с низким входным сопротивлением. Но самостоятельно создавать нагрузку резистором, лампой или перемычкой для такой проверки опасно.

Почему обычный мультиметр иногда «видит» 20, 50 или даже больше вольт Современный цифровой мультиметр обычно имеет высокое входное сопротивление. Это полезно: прибор мало влияет на измеряемую цепь. Но именно поэтому он чувствителен к очень слабой ёмкостной связи между соседними проводниками. Фаза под напряжением создаёт электрическое поле → Паразитная ёмкость передаёт очень небольшой переменный ток → Высокоомный мультиметр показывает напряжение на плавающем проводнике Поэтому цифра вроде 30 или 70 В ещё не говорит, что провод способен отдать такой же ток, как нормальный сетевой источник. Но и автоматически объявлять любое странное напряжение «наводкой» нельзя: сначала нужно исключить реальный дефект N, PE или изоляции.

Причина №5. Фильтры помех и токи утечки техники Современная техника содержит сетевые EMI-фильтры. В них применяются в том числе конденсаторы, связанные с PE. Через такие цепи может протекать небольшой ток утечки, нормируемый для конкретного оборудования. Производители сетевых фильтров прямо указывают, что Y-конденсаторы формируют путь высокочастотных помех к PE и одновременно создают ток утечки на промышленной частоте. Поэтому подключённая техника способна немного влиять на потенциалы и измерения относительно PE. Если же PE отсутствует или оборван, корпус оборудования класса I может оказаться «плавающим». Высокоомный мультиметр при этом способен показать заметное напряжение относительно земли, а человек иногда ощущает лёгкое покалывание от металлического корпуса. Корпус техники не должен использовать человека как путь тока. Если стиральная машина, компьютер, бойлер или другой прибор ощутимо «щипается», нужно проверять PE, линию, УЗО/дифзащиту и сам прибор. Это не следует списывать на «нормальные конденсаторы» без диагностики.

Причина №6. ИБП, инвертор или изолированный источник с плавающей нейтралью В резервном или автономном режиме некоторые ИБП и инверторы не имеют жёстко связанной с PE нейтрали на своём выходе. Тогда оба выходных проводника могут «плавать» относительно земли, а мультиметр показывает необычные L–PE и N–PE. Похожая картина возможна на вторичной стороне разделительного трансформатора. Schneider Electric в техническом разъяснении показывает пример, где при нормальных 230 В между двумя проводниками высокоомный мультиметр измеряет разные ненулевые напряжения каждого проводника относительно PE из-за паразитных ёмкостей изолированной вторичной цепи. Нельзя самостоятельно делать перемычку N–PE на выходе ИБП или инвертора. Нужна схема именно конкретной модели: тип выхода, режим bypass, коммутация нейтрали, требования к УЗО и правила производителя. Ошибочная связь N–PE может создать опасный режим или нарушить работу защиты.

Почему система заземления меняет картину Система / источник Что важно для N–PE Что нельзя предполагать TN-S / TN-C-S после разделения N несёт рабочий ток, PE остаётся защитным; на удалённой точке возможно падение N относительно PE Что N и PE можно повторно объединять в розетке или групповом щите TT PE связан с локальным заземляющим устройством, а нейтраль заземлена у источника; потенциалы зависят от разных участков системы Что правила диагностики TN можно механически перенести на TT Старая TN-C В квартире отдельного PE может физически не быть Что защитный контакт розетки можно сделать перемычкой от N Изолированный источник / часть IT Проводники могут быть плавающими относительно PE, а высокоомный прибор показывает ёмкостные напряжения Что один из проводников автоматически является обычным N ИБП / инвертор Поведение зависит от топологии и режима работы конкретного устройства Что схема N–PE одинакова в сети, батарейном режиме и bypass

Сколько вольт между N и PE считается нормой Универсальной российской нормы вида «0–2 В нормально, 2–5 В допустимо, выше 5 В авария» нет. Такие таблицы часто переписывают друг у друга без указания системы заземления, нагрузки, места измерения и нормативного документа. ГОСТ 29322-2014 устанавливает стандартные напряжения электрических систем, в том числе номинальное напряжение между фазой и нейтралью. Но он не задаёт универсальный бытовой предел напряжения N–PE в розетке. ГОСТ Р 50571.5.54-2024 регулирует заземляющие устройства и защитные проводники, ГОСТ Р 50571.4.41-2022 — защиту от поражения электрическим током, а ГОСТ Р 50571.16-2019 — испытания электроустановок. Диагностика строится по всей системе защиты и результатам необходимых проверок, а не по одному магическому числу N–PE. Миф «Если между нулём и землёй меньше 2 В, всё точно исправно» Нет. Близкое к нулю значение может быть и при небольшой нагрузке, и рядом с точкой связи системы, и при ошибочной перемычке N–PE. Одно измерение не подтверждает исправность PE.

Как интерпретировать поведение N–PE Что наблюдается Что это может означать Что важно проверить N–PE немного растёт при включении мощной нагрузки Падение напряжения на рабочей нейтрали Ток, длину и сечение линии, состояние соединений, фактическое падение напряжения N–PE резко растёт, свет тускнеет, есть нагрев Высокое сопротивление или плохой контакт N Нулевую шину, ввод, клеммы, соединения и нагрев Странное напряжение на отключённом или свободном проводнике Возможное фантомное напряжение Целостность проводника и измерение подходящим профессиональным прибором N–PE почти ноль везде, но есть другие признаки ошибки Возможна нежелательная связь N–PE Схему щита и отсутствие повторного объединения после разделения После перехода ИБП на батарею значения полностью меняются Особенности выходной топологии и плавающей нейтрали Инструкцию ИБП, коммутацию N, режим bypass и совместимость с защитой Напряжение появляется при подключении конкретного прибора Утечка, EMI-фильтр, дефект прибора или PE Сам прибор, защитный проводник, дифференциальную защиту

Что проверяет электрик, если между N и PE есть напряжение Правильная диагностика не начинается с вопроса «сколько вольт допустимо». Сначала нужно понять архитектуру электроустановки, а затем сопоставить измерения с нагрузкой. 01 Определяет систему питания и где формируются N, PE или PEN. 02 Проверяет щит, отдельность шин N и PE и отсутствие ошибочных перемычек. 03 Оценивает целостность защитных проводников и соединений. 04 Сравнивает L–N, L–PE и N–PE в нужных точках и при разных режимах нагрузки. 05 Проверяет ток нейтрали, состояние клемм и возможный нагрев. 06 Исключает смешанные нули после УЗО и ошибки в групповых цепях. 07 При необходимости выполняет предусмотренные стандартами испытания электроустановки. 08 Для ИБП, инвертора и генератора сверяет режим нейтрали с документацией источника. Не диагностируйте сетевую цепь экспериментальными перемычками. Нельзя соединять N с PE «для проверки», использовать батарею или трубы как землю, замыкать проводники или подключать самодельную контрольную лампу. Измерения внутри щита и работа с цепями 230/400 В требуют квалификации и подходящего измерительного оборудования.

Когда ситуация требует быстрой проверки Свет заметно меняет яркость. Особенно если разные группы ведут себя по-разному.

Особенно если разные группы ведут себя по-разному. Греется нулевая шина или ввод. Нагрев указывает на повышенное сопротивление контакта или перегрузку.

Нагрев указывает на повышенное сопротивление контакта или перегрузку. Есть запах гари, треск или потемнение пластика. Это уже аварийные признаки.

Это уже аварийные признаки. Корпуса техники щипаются или бьют током. Нужна проверка PE, утечки и защитных аппаратов.

Нужна проверка PE, утечки и защитных аппаратов. УЗО или дифавтомат начали срабатывать после переделки щита. Возможны смешанные N или связь N–PE.

Возможны смешанные N или связь N–PE. После включения мощной техники N–PE резко меняется. Нужно исключить плохой ноль.

Нужно исключить плохой ноль. После перехода на генератор, ИБП или инвертор появляется странное поведение защиты. Нужно проверить режим нейтрали источника.

Диагностика электрики в Туле Есть напряжение между N и PE, греется щит или техника ведёт себя странно? Нужно определить не только показание мультиметра, а причину: падение на нейтрали, плохой контакт, ошибка N–PE, проблема защитного проводника, утечка или особенность резервного источника. Выезд и диагностика по Туле — от 5000 ₽, при заказе работ сумма засчитывается.