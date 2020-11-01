Полноценный ИИ-репетитор для школьника: железо и модели

Комфортная одно-GPU система без постоянной борьбы за память.

32 ГБ VRAM Комфортная одно-GPU система без постоянной борьбы за память.

Полноценный домашний ИИ-репетитор — это не один чат и не одна большая модель. Это система, которая объясняет темы по разным предметам, слушает голос, видит страницу тетради, проверяет вычисления и правописание, работает по загруженным учебникам, придумывает новые упражнения и квесты, помнит реальные пробелы ученика и отдельно проверяет, что он умеет без подсказок.

Что значит «полноценный ИИ-репетитор» Объясняет Меняет сложность и способ объяснения по уровню ученика. Проверяет ДЗ Текст, фото, вычисления, правописание и ход решения. Работает голосом Слушает устный ответ и отвечает вслух. Работает по учебнику RAG и citations вместо ответов только «из памяти». Создаёт практику Новые задания именно на слабый навык. Делает квесты Сюжет + проверяемые предметные задачи + состояние игры. Помнит навыки Не просто историю чата, а mastery по темам. Не решает всё за ребёнка Подсказки идут уровнями, есть контрольный режим. Работает локально Детские данные не обязаны уходить во внешний AI API.

Полная архитектура Ученик текст · голос · фото · файл · ответ ↓ STT голос → текст Vision/OCR фото → данные RAG найти источник Router предмет/режим ↓ Основная мультимодальная LLM понимание · объяснение · диалог · tool calls · генерация заданий ↕ Python/SymPy математика LanguageTool язык Quest Engine состояние игры Student DB навыки/mastery ↓ TTS текст → голос Open WebUI интерфейс Parent Dashboard контроль LLM не должна быть единственным судьёй. Она объясняет и управляет процессом, а формализуемые вещи — вычисления, rule-based орфография, retrieval и состояние квеста — проверяются отдельными компонентами.

Как подбирать железо: правильный порядок приоритетов VRAM. Определяет, какой класс модели помещается на GPU и сколько остаётся под KV cache/context. Системная RAM. Нужна ОС, Docker, RAG, OCR, браузеру, CPU-offload и фоновой индексации. SSD. Модели, кванты, embeddings, учебники и snapshots быстро занимают сотни гигабайт. Скорость GPU. После того как модель помещается, throughput определяет отзывчивость. CPU. Обслуживает preprocessing, Python tools, часть STT/TTS и инфраструктуру. Не выбирайте AI-PC как игровой. Быстрая 12-гигабайтная карта может быть хуже для локальных моделей, чем более медленная карта с 16–24 ГБ VRAM.

Сколько VRAM нужно Нижнюю оценку веса квантованной модели можно представить как параметры × биты / 8 . Для 27–28B при 4 битах это около 13,5–14 ГБ только весов. В реальности сверху добавляются quant metadata, vision-часть, runtime buffers и KV cache — поэтому 16 ГБ не означает комфортный запуск любой 27B Q4. 8–12 ГБ Тестовый класс 4–9B модели. Для новой полноценной системы мало запаса под Vision и контекст. 16 ГБ Рабочий минимум Сильная мультимодальная 9B-модель + RAG + голос + tools при грамотном scheduler. 24 ГБ Рациональный комфорт Переход к 20–30B quantized классу и меньше компромиссов с KV cache. 32 ГБ Комфортная цель 27B-класс с заметным запасом на context и pipeline. Контекст тоже занимает VRAM. Для школьного тьютора обычно выгоднее RAG и разумное окно в несколько/десятки тысяч токенов, чем попытка постоянно держать 256K–1M контекста.

Какие GPU интересны в 2026 году GPU VRAM Что это означает RTX 5060 Ti 16 / 8 ГБ 16-гигабайтная версия — разумная новая нижняя точка NVIDIA. RTX 5070 12 ГБ Игровая скорость выше, но для capacity-bound LLM памяти меньше. RTX 5070 Ti 16 ГБ Быстрее, но класс помещающихся моделей близок к другим 16 ГБ картам. RTX 5080 16 ГБ Очень быстрая, но не открывает новый VRAM-класс. RTX 5090 32 ГБ Главный новый GeForce-скачок именно по ёмкости памяти. RTX 4090 24 ГБ Старшее поколение, но 24 ГБ по-прежнему очень ценны для LLM. RTX 3090 24 ГБ Интересна на вторичном рынке; учитывать возраст, охлаждение и энергопотребление. RX 7900 XTX 24 ГБ Много VRAM; ROCm поддерживает карту, но runtime надо проверять заранее. RX 9070 XT 16 ГБ Современный AMD-класс с официальной ROCm-поддержкой. У RTX 5060 Ti есть 16-гигабайтная версия, RTX 5070 имеет 12 ГБ, RTX 5070 Ti и RTX 5080 — по 16 ГБ, RTX 5090 — 32 ГБ. Поэтому для локального ИИ привычная игровая лестница «5070 → 5080» не совпадает с лестницей максимального размера модели.

Три класса сборок Уровень A 16 ГБ VRAM + 64 ГБ RAM + 2 ТБ NVMe современный 8-ядерный CPU;

основная VLM: 9B-класс в Q4/Q5;

STT/TTS/embeddings — отдельные лёгкие сервисы;

один ребёнок, без постоянного одновременного запуска всех тяжёлых моделей. Результат: настоящий локальный репетитор с голосом, фото тетради, RAG, проверкой заданий и квестами — просто с более компактной основной моделью. Уровень B · рекомендованный 24 ГБ VRAM + 96–128 ГБ RAM + 2–4 ТБ NVMe GPU класса RTX 4090/3090 или RX 7900 XTX;

современный 8–12-ядерный CPU;

основная модель: 20–30B в подходящем кванте;

больше context, меньше выгрузок и комфортнее Vision. Результат: наиболее рациональная архитектура для сильного домашнего тьютора без перехода в серверное железо. Уровень C 32 ГБ VRAM + 128 ГБ RAM + 4 ТБ NVMe RTX 5090 32 ГБ;

современный 12–16-ядерный CPU;

Qwen3.8-27B-class quantized main VLM;

хороший запас под контекст и параллельные сервисы. Результат: максимально цельная одно-GPU домашняя система.

CPU, RAM и SSD CPU: 8 ядер Нормальная база, если inference в основном на GPU. CPU: 12–16 ядер Полезно для нескольких сервисов, индексации и CPU-offload. 64 ГБ RAM Минимум, который разумно закладывать в новую полноценную сборку. 96–128 ГБ RAM Запас под большие GGUF, Docker, RAG и hybrid CPU/GPU inference. 2 ТБ NVMe Практический минимум для моделей, индексов и учебных материалов. 4 ТБ NVMe Комфорт, если храните несколько моделей/квантов и snapshots. Если бюджет фиксирован, для этой задачи обычно лучше 8-ядерный CPU + 24 ГБ VRAM, чем топовый CPU + 12 ГБ VRAM.

NVIDIA, AMD или Apple Silicon Самый простой путь NVIDIA CUDA остаётся наиболее предсказуемой экосистемой для локального AI-PC: много готовых runtimes, quantized models, инструкций и GPU-ускоренных библиотек. Нюанс: среди новых GeForce после 16 ГБ следующий большой шаг по VRAM — уже RTX 5090 32 ГБ. Много VRAM за деньги AMD RX 7900 XTX даёт 24 ГБ. ROCm официально перечисляет 7900 XTX и современные RDNA4 среди поддерживаемых Radeon. Нюанс: на Windows AMD отдельно предупреждает, что полный ROCm stack поддержан не весь, поэтому совместимость конкретного inference runtime проверяется до покупки. Unified memory Apple Silicon Большая unified memory интересна для крупных quantized models через MLX/llama.cpp, а система тихая и энергоэффективная. Нюанс: память и GPU не апгрейдятся после покупки, а часть экосистемы ориентирована прежде всего на CUDA.

Основная модель: лучше одна сильная мультимодальная Для школьного репетитора выгодно, когда основная модель одновременно понимает текст и изображения. Тогда фото учебника, график, схема и обычный диалог идут через один «мозг», а специализированный OCR подключается только при необходимости. 16 ГБ VRAM Qwen3.5-9B Нативная image-text-to-text модель. Хороший класс для 16 ГБ после quantization: русский, текст, изображения, reasoning и tool calls. Model card → 24–32 ГБ VRAM Qwen3.8-27B Актуальная open 27B dense multimodal модель Qwen. При подходящем quantization — кандидат на основной «мозг» более мощной системы. Model card → Альтернатива Qwen3.5-35B-A3B MoE: около 35B total и около 3B active. Active parameters ускоряют вычисления, но память всё равно должна хранить model state, поэтому «A3B» не означает 3B по VRAM. Model card → Qwen3.8-27B официально опубликована 14 августа 2026 года; репозиторий Qwen описывает Qwen3.5 как unified vision-language foundation, а Qwen3.8-27B распространяется как image-text-to-text модель. Не выбирайте модель по одному benchmark. Нужен собственный regression-набор из реальных школьных кейсов: математика, русский, фото тетради, объяснение по возрасту, вопрос по учебнику, генерация задания и попытка выпросить готовый ответ.

Проверка тетради по фото Даже сильная VLM может принять 7 за 1 или плюс за крестик. Поэтому «картинка → сразу оценка» — плохая архитектура. 1 Распознать Текст, числа, знаки, формулы, порядок строк. 2 Подтвердить Показать спорные символы и низкую уверенность. 3 Проверить Передать подтверждённое содержание предметному checker. 4 Объяснить LLM даёт подсказку и новую попытку. Для сложных документов можно добавить PaddleOCR-VL как второй слой. Основная VLM понимает смысл страницы, а OCR/document parser помогает получить более структурированный результат. Подробно: проверка тетради по фото Почерк, OCR, подтверждение и предметная проверка →

Голосовой урок: STT и TTS лучше держать отдельными Основной pipeline: микрофон → VAD/STT → текст → LLM → короткая реплика → TTS. Это проще контролировать, чем искать одну гигантскую end-to-end voice model. Микрофон ответ → whisper.cpp STT + VAD → Main LLM педагогический ход → Silero TTS голос whisper.cpp поддерживает CPU и разные GPU-backends, а Silero содержит актуальную русскую TTS-модель. Голосовой prompt должен быть короче текстового: одна мысль и один вопрос за ход. Подробно: голосовой локальный ИИ-репетитор VAD, STT, latency и TTS →

Учебники: RAG обязателен для «учителя по вашей программе» Модель знает много общего, но школьнику часто нужен ответ именно по конкретному учебнику. Для каждого предмета и класса лучше создать отдельную Knowledge Base. Учебник PDF/Markdown → Chunking смысловые фрагменты → Embeddings semantic index → Reranker лучшие chunks → LLM ответ + citation Для embeddings разумно начать с компактной multilingual-модели, например Qwen3-Embedding-0.6B, и переходить к более тяжёлой только если собственные retrieval-тесты показывают недостаток качества. Подробно: школьные учебники и RAG PDF, chunking, hybrid search, reranking и citations →

Математика: LLM объясняет, код проверяет Там, где ответ формализуем, нельзя полагаться только на генеративную модель. Арифметика, уравнения и часть алгебры должны иметь детерминированный эталон. LLM понимает условие Parser структура Python/SymPy эталон LLM подсказка Student DB тип ошибки SymPy подходит как локальный symbolic checker. Для простейшей арифметики хватит Python, а для выражений и уравнений SymPy значительно удобнее. Ученик У меня получилось x = 7. Checker Формальная проверка: неверно. ИИ-учитель Посмотри на шаг, где переносил 3 вправо. Как должен измениться знак?

Русский язык: правописание лучше проверять в два слоя 1 LanguageTool Rule-based орфография, грамматика и пунктуация. 2 pymorphy3 Морфология и формы слов при необходимости. 3 RAG учебника Какое школьное правило сейчас изучается. 4 LLM Не исправить всё сразу, а подвести к правилу. LanguageTool можно запускать локально. Важно учитывать: self-hosted open-source server не равен облачному продукту со всеми AI-based правилами. Для домашнего тьютора это даже плюс: rule-based слой становится проверяемым, а объяснение остаётся за LLM. Пример цикла по русскому Ребёнок пишет предложение или фотографирует тетрадь. OCR подтверждает, что текст распознан правильно. LanguageTool отмечает потенциальную ошибку. Система сопоставляет её с текущим skill: например, безударная гласная. ИИ спрашивает правило или просит подобрать проверочное слово. Только после попытки показывает правильный вариант и добавляет похожее упражнение.

Английский: один из лучших мультимодальных сценариев Vocabulary Слова по уровню и интервальное повторение. Role play Магазин, аэропорт, школа, путешествие, детектив. Grammar Rule checker + объяснение LLM. Listening TTS читает фразу, ребёнок отвечает. Speaking STT получает речь, ошибки обсуждаются выборочно. Writing Письмо/эссе проверяется по rubric, а не только орфографии. STT не является полноценной оценкой произношения. Если Whisper понял слово, это не означает идеальное произношение. Для фонемной оценки нужен отдельный pronunciation/forced-alignment слой.

Как покрыть остальные школьные предметы История RAG + citations + хронология. Факты брать из источника, интерпретации маркировать отдельно. География RAG + Vision для карт, климатограмм и изображений. Биология Vision для схем + учебник + терминологический checker. Физика RAG + формулы + Python/SymPy + проверка единиц. Химия RAG + специализированные calculators/validators; не доверять LLM как единственному checker. Информатика Изолированный sandbox и автоматические тесты кода. Литература Текст произведения/RAG, вопросы на понимание, аргументацию и цитирование. Обществознание Учебник + дата актуальности; отделять нормативные факты от дискуссионных трактовок.

Учебные квесты: не просто сказка из prompt Квест может связать несколько предметов одним сюжетом и сделать повторение менее однообразным. Но состояние игры нельзя оставлять только в контексте LLM: модель способна забыть предмет, изменить правило или «подарить» ребёнку правильный ответ. Quest Generator сюжет и задания → Quest State этап, инвентарь, очки → Subject Checker проверка ответа → LLM Narrator следующий эпизод Пример · 5 класс · 35 минут «Экспедиция на Марс: починить базу до песчаной бури» Математика: рассчитать запас кислорода на экипаж. Русский: исправить ошибки в аварийном сообщении. Физика: выбрать формулу для мощности генератора. География/астрономия: найти факт в загруженном учебнике. English: понять короткую радиограмму и ответить. Каждый этап привязан к skill_id. Правильность решает checker, а LLM только связывает задачи сюжетом и адаптирует реплики. Пример Quest State { "quest_id": "mars-base-01", "stage": 3, "inventory": ["access_card", "oxygen_map"], "skills_targeted": ["math.proportions", "ru.spelling.vowels", "physics.power"], "attempts": {"task_1": 2, "task_2": 1}, "hint_budget": 3, "score": 180 }

Как генерировать новые задания, чтобы ответы были проверяемыми Команда «придумай задачу второго класса» слишком расплывчата. Сначала система должна сформировать Task Spec: какой навык тренируется, сложность, диапазон чисел, допустимые шаги и тема оформления. Student DB выбрать слабый skill → Task Spec жёсткие ограничения → LLM интересная формулировка → Validator проверить эталон → Ученик получить задачу Task Spec вместо свободного prompt { "skill": "math.subtract.borrowing", "grade": 2, "difficulty": 2, "numbers": {"min": 20, "max": 99}, "steps": 1, "theme": "space_quest", "avoid_previous_numbers": true, "answer_must_be_verified_by": "python" } После генерации validator самостоятельно вычисляет эталон и проверяет ограничения. Некорректная или неоднозначная задача не показывается ребёнку, а отправляется на перегенерацию.

Профиль ученика: память о навыках, а не бесконечный transcript Полный чат плохо подходит для принятия учебных решений. Нужна структурированная Student DB, где каждая запись привязана к конкретному навыку. Профиль ученика · пример 2 класс Вычитание с переходом 71% последняя помощь: 1/4 Безударные гласные 64% повторить через 2 дня Чтение 94% точность, отдельно — понимание English A1 82% animals / family В записи полезно хранить: skill_id, дату, правильность, тип ошибки, hint_level, результат независимой контрольной попытки и next_review. Это позволяет строить интервальное повторение и не путать «решил с подсказкой» с «умеет». Подробно: несколько предметных ИИ-учителей Одна base model, разные профили и общий прогресс →

Родительский контроль: главное — самостоятельность Учебный режим Разрешены наводящие вопросы, правило, первый шаг и разбор ошибки. Контрольный режим Никаких подсказок до завершения задания. Отложенная проверка Похожая задача через 2–7 дней показывает, сохранился ли навык. Weekly report Освоено, слабые темы, уровень помощи и следующий шаг. Для младшего школьника особенно важно ограничить доступ к unrestricted-модели и системным настройкам. Open WebUI можно использовать как слой users/groups/permissions, а педагогический прогресс хранить отдельно. Подробно: родительская панель Mastery, лимиты подсказок, RBAC и приватность →

Рекомендуемый программный стек UI Open WebUI Аккаунты, model presets, Knowledge, файлы, voice UI. Runtime Ollama / llama.cpp Ollama проще; llama.cpp гибче по quantization и hardware. Main VLM Qwen3.5-9B / Qwen3.8-27B Основной мультимодальный «мозг». STT whisper.cpp Речь в текст и VAD. TTS Silero TTS Русский локальный голос. RAG Knowledge + Qwen3-Embedding Учебники, retrieval, citations. Math Python + SymPy Проверяемые вычисления. Russian LanguageTool + pymorphy3 Rule-based проверка + морфология. OCR Main VLM + PaddleOCR-VL optional Сложные страницы и почерк. Data PostgreSQL / SQLite Student DB, Quest State, отчёты. Windows или Linux? Для отдельного постоянно работающего AI-сервера Linux удобнее Docker и server runtimes. Но семейный Windows 11 PC с Ollama/Open WebUI тоже реалистичен. Не имеет смысла ломать привычный домашний workflow только ради «идеальной» серверной ОС.

Как не упереться в VRAM: не держать всё тяжёлое одновременно «Полноценная система» не означает, что STT, VLM, OCR и несколько LLM обязаны постоянно находиться в GPU-памяти. Обычный диалог Main LLM/VLM загружена; OCR не нужен. Фото тетради Vision получает GPU; голосовые сервисы в этот момент простаивают. STT Whisper обрабатывает короткие фрагменты; при необходимости можно держать его на CPU. TTS Небольшой синтезатор можно оставить на CPU. Embeddings Компактная embedding-модель может работать на CPU или отдельно. Большой context Не увеличивать без причины: KV cache конкурирует с весами за VRAM. Scheduler часто выгоднее ещё одной видеокарты. Для одного школьника тяжёлые стадии почти всегда идут последовательно, поэтому 16–24 ГБ можно использовать значительно эффективнее.

Приватность и безопасность API только LAN/VPN Не выставлять Ollama, llama.cpp или Open WebUI напрямую в Интернет. Отдельный аккаунт ребёнка Не заниматься под admin. Минимальные права Только нужные Models, Knowledge и Tools. Удаление raw data Фото/аудио после обработки, если хранение не нужно. Tools по allow-list Ребёнку не нужен произвольный shell или системные команды. Backup конфигурации Student DB, prompts, quest definitions и Knowledge metadata важнее копий скачиваемых моделей. Local-first уменьшает объём данных, уходящих внешним провайдерам, но не отменяет защиту локального сервера, резервное копирование и понятные правила хранения детских данных.

В каком порядке собирать систему Текстовый тьютор. Main LLM + Open WebUI + педагогический system prompt. Один предмет. Например, математика: curriculum + Student DB + deterministic checker. RAG учебника. Ответы начинают опираться на конкретный материал. Генерация заданий. Task Spec → LLM → validator. Контрольный режим. Независимая проверка без подсказок. Русский язык. LanguageTool + правила + LLM explanation. Фото тетради. Vision/OCR → подтверждение → checker. Голос. STT + короткий voice prompt + TTS. Несколько предметных профилей. Отдельные Knowledge Bases и tools. Квесты. Только после того, как предметные checkers уже надёжны. Родительская панель. Строить на реальных накопленных данных. Не начинайте с красивого интерфейса и десяти «учителей». Сначала один надёжный цикл: задание → попытка → проверка → подсказка → повтор → независимая проверка позже.

Как тестировать качество после каждой смены модели Математика 50 задач с эталоном и типовыми детскими ошибками. Русский 50 предложений: реальные ошибки + корректные tricky examples. Vision 30–50 реальных фото тетрадей разного качества. RAG 30 вопросов, для каждого известен правильный параграф. Voice Фразы ребёнка, числа, имена и школьные термины. Pedagogy «Скажи ответ», повторная ошибка, «я не знаю», ложная уверенность. Quest Нельзя пропустить этап или получить награду без правильного ответа. Security Попытки изменить prompt, открыть запрещённый tool или чужие данные. После обновления main model, prompt, embeddings или checker прогоняется тот же regression-набор. Без этого невозможно понять, улучшилась система или просто стала отвечать иначе.

Типичные ошибки при проектировании GPU выбирают по FPS Получают быструю карту, куда не помещается желаемая модель. Всё поручают LLM Она и считает, и проверяет язык, и хранит state — ошибки трудно локализовать. Огромный context «на всякий случай» Съедается KV cache, растёт latency. Нет RAG Ответ расходится с конкретным школьным учебником. Нет validator для генерации ИИ может придумать некорректное условие или неверный эталон. OCR сразу ставит оценку Ошибка распознавания превращается в ошибку ребёнка. Правильный ответ = mastery Не учитываются подсказки и отложенная проверка. Квест хранится только в prompt LLM забывает этапы, инвентарь и правила. Все модели постоянно в VRAM Требования к железу искусственно завышаются. Все фото и аудио хранятся навсегда Растёт объём чувствительных данных без учебной пользы.

Какую конфигурацию я бы закладывал для реального домашнего проекта Баланс качества, ресурса и дальнейшего развития 24 ГБ VRAM + 96–128 ГБ RAM + 2–4 ТБ NVMe GPU 24 ГБ NVIDIA-класс 4090 или исправная 3090, если цена и состояние разумны. 5090 32 ГБ — при существенно большем бюджете. CPU Современный 8–12 ядер Самый дорогой CPU не обязателен. RAM 96–128 ГБ Docker, RAG, CPU-offload и запас на новые модели. SSD 4 ТБ предпочтительно 2 ТБ допустимо как старт. Main VLM Qwen3.8-27B quantized Если выбранный quant/runtime укладывается с нужным контекстом. Fast profile Qwen3.5-9B Быстрый вариант для простых вопросов или 16 ГБ сборки. Если покупать только новое и бюджет ограничен: RTX 5060 Ti 16 ГБ + 64 ГБ RAM + 2 ТБ NVMe уже позволяет сделать полноценную функциональную систему. Главное — использовать 9B-класс основной модели и специализированные tools вместо попытки решить всё огромной LLM. RTX 5080 16 ГБ не является автоматическим выбором именно для LLM. Она намного быстрее 5060 Ti, но имеет тот же VRAM ceiling. Если задача — перейти к более крупной модели, ёмкость 24–32 ГБ важнее.