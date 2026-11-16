ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ · 16 НОЯБРЯ 2026 Огнезащитные пеноблоки ДКС DT: российское производство кабельных проходок 16 ноября ДКС сообщила о локализации выпуска огнезащитных блоков DT. Они предназначены для заполнения проёмов, через которые проходят кабели и кабеленесущие системы. Новость важна для монтажников и специалистов по пожарной безопасности: проходку можно ремонтировать при изменении состава кабельных линий в пределах проверенной конструкции. DT1202 Прямоугольный блок 150 × 150 × 50 мм До 60% Заполнение сечения кабелями согласно анонсу для указанного решения

Модели серии DT

Артикул Размер и назначение DT1202 150 × 150 × 50 мм, прямоугольный проём DT1365 Ø65 × 100 мм, круглая проходка в стальной гильзе DT1311 Ø110 × 100 мм, круглая проходка в стальной гильзе DT1316 Ø160 × 100 мм, круглая проходка в стальной гильзе

Производитель сообщил об изменении цвета DT1202 с серого на коричневый. Внешний вид не подтверждает пожарные характеристики: при приёмке материала важнее маркировка, документы и соответствие конкретной сертифицированной системе.

Что означают значения IET

I Теплоизолирующая способность проходки при испытании. E Целостность конструкции и отсутствие сквозного проникновения пламени в условиях испытания. T Критерий предельного нагрева элементов проходки согласно методике испытания. Время Количество минут, в течение которых выполняются установленные критерии огнестойкости.

Важно: в сообщении ДКС от 16.11.2026 для глубин заделки 100, 200 и 300 мм перечислены значения IET 60, 90 и 120. В каталожной карточке DT1202 также встречаются IET 60/120/180. Эти сведения не следует автоматически переносить на любой проём. Предел огнестойкости подтверждают актуальным сертификатом и техническим решением для конкретной комплектации, размеров и строительной конструкции. До их сверки нельзя назначать предел огнестойкости по одному названию блока.

Нормативная основа

Часть 7 статьи 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 в проверенной редакции от 04.08.2026 требует обеспечивать в местах пересечения строительных конструкций с нормируемой огнестойкостью проходки с пределом не ниже огнестойкости самой конструкции. ГОСТ Р 53310-2009 устанавливает методы испытаний кабельных проходок, герметичных вводов и проходов шинопроводов.

Огнестойкость относится к системе в сборе, а не к отдельному пеноблоку. Для выбора учитывают тип и толщину стены или перекрытия, кабельное заполнение, гильзы или лотки, герметизацию стыков и другие условия испытанной системы. ДКС в анонсе указывает на необходимость герметизации и применения акриловых составов DS1201 или DS1202 в предусмотренном техническом решении.

Почему важна ремонтопригодность

В коммерческих помещениях состав кабелей часто меняется. Возможность извлечь часть блоков полезна при прокладке дополнительной линии, но работы не должны ухудшать противопожарные характеристики. После изменения кабельного заполнения проверяют, что восстановлены предусмотренные заделка, уплотнение и допустимая конфигурация.

Частые вопросы Можно ли заменить блок обычной монтажной пеной? Нет. Для проходки с нормируемым пределом огнестойкости необходима система с подтверждёнными характеристиками. Обычная пена их не гарантирует. Достаточно ли одного блока 50 мм? Толщина отдельного изделия не определяет необходимую глубину всей заделки. Используйте согласованное техническое решение с подтверждённым пределом. Можно ли добавлять кабели после сдачи? В пределах допустимой конфигурации системы и при восстановлении её огнезащитных характеристик. Такие работы должны выполняться специалистами.

Безопасная электропроводка При планировании линий важно учитывать пересечения конструкций, доступ для обслуживания и требования пожарной безопасности. Проверка электропроводки после монтажа