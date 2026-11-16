ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ · 16 НОЯБРЯ 2026
Огнезащитные пеноблоки ДКС DT: российское производство кабельных проходок
16 ноября ДКС сообщила о локализации выпуска огнезащитных блоков DT. Они предназначены для заполнения проёмов, через которые проходят кабели и кабеленесущие системы. Новость важна для монтажников и специалистов по пожарной безопасности: проходку можно ремонтировать при изменении состава кабельных линий в пределах проверенной конструкции.
Модели серии DT
|Артикул
|Размер и назначение
|DT1202
|150 × 150 × 50 мм, прямоугольный проём
|DT1365
|Ø65 × 100 мм, круглая проходка в стальной гильзе
|DT1311
|Ø110 × 100 мм, круглая проходка в стальной гильзе
|DT1316
|Ø160 × 100 мм, круглая проходка в стальной гильзе
Производитель сообщил об изменении цвета DT1202 с серого на коричневый. Внешний вид не подтверждает пожарные характеристики: при приёмке материала важнее маркировка, документы и соответствие конкретной сертифицированной системе.
Что означают значения IET
I
Теплоизолирующая способность проходки при испытании.
E
Целостность конструкции и отсутствие сквозного проникновения пламени в условиях испытания.
T
Критерий предельного нагрева элементов проходки согласно методике испытания.
Время
Количество минут, в течение которых выполняются установленные критерии огнестойкости.
Нормативная основа
Часть 7 статьи 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 в проверенной редакции от 04.08.2026 требует обеспечивать в местах пересечения строительных конструкций с нормируемой огнестойкостью проходки с пределом не ниже огнестойкости самой конструкции. ГОСТ Р 53310-2009 устанавливает методы испытаний кабельных проходок, герметичных вводов и проходов шинопроводов.
Огнестойкость относится к системе в сборе, а не к отдельному пеноблоку. Для выбора учитывают тип и толщину стены или перекрытия, кабельное заполнение, гильзы или лотки, герметизацию стыков и другие условия испытанной системы. ДКС в анонсе указывает на необходимость герметизации и применения акриловых составов DS1201 или DS1202 в предусмотренном техническом решении.
Почему важна ремонтопригодность
В коммерческих помещениях состав кабелей часто меняется. Возможность извлечь часть блоков полезна при прокладке дополнительной линии, но работы не должны ухудшать противопожарные характеристики. После изменения кабельного заполнения проверяют, что восстановлены предусмотренные заделка, уплотнение и допустимая конфигурация.
Частые вопросы
Можно ли заменить блок обычной монтажной пеной?
Нет. Для проходки с нормируемым пределом огнестойкости необходима система с подтверждёнными характеристиками. Обычная пена их не гарантирует.
Достаточно ли одного блока 50 мм?
Толщина отдельного изделия не определяет необходимую глубину всей заделки. Используйте согласованное техническое решение с подтверждённым пределом.
Можно ли добавлять кабели после сдачи?
В пределах допустимой конфигурации системы и при восстановлении её огнезащитных характеристик. Такие работы должны выполняться специалистами.
Безопасная электропроводка
При планировании линий важно учитывать пересечения конструкций, доступ для обслуживания и требования пожарной безопасности.
Источники: сообщение и каталог ДКС, 16.11.2026; Федеральный закон № 123-ФЗ, статья 82; ГОСТ Р 53310-2009.