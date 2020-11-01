Инструкция для счётчика МИРТЕК на опоре
МИРТ-830: как настроить пульт и снять показания со счётчика МИРТЕК
МИРТ-830 получает данные от счётчика, установленного на опоре, по радиоканалу и показывает сумму, тарифы T1 и T2, дату, время и параметры сети. Сначала установите две батарейки AA, проверьте адрес прибора, затем запустите опрос кнопкой SEND или OK в зависимости от исполнения модуля.
Проверено по паспорту и руководству производителя: июль 2026 года
Короткая инструкция
Как посмотреть показания за одну минуту
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1
Установите две батарейки AA, соблюдая полярность.
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2
Дождитесь самотестирования и появления адреса, например Ad-00204.
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3
На исполнении 1 нажмите SEND. На исполнении 2 нажмите OK.
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4
Кнопкой SET либо стрелками влево и вправо найдите общую сумму, T1 и T2.
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5
Передайте T1 и T2 раздельно, если личный кабинет содержит два тарифных поля.
Назначение устройства
Что такое МИРТ-830 и зачем он нужен
МИРТ-830 является модулем отображения информации. Он не считает электроэнергию самостоятельно, а запрашивает данные у привязанного электросчётчика со встроенным радиоинтерфейсом.
Счётчик находится на опоре
Пользователю не нужно подходить к электроустановке, подниматься на высоту или пытаться разглядеть дисплей с земли.
Данные передаются по радиоканалу
Пульт запрашивает информацию у счётчика, к адресу которого он привязан.
На экране доступны показания
Можно просматривать сумму по тарифам, T1, T2, дату, время, напряжение, ток и другие поддерживаемые параметры.
Модуль используется со сплит-счётчиками МИРТЕК и другими совместимыми приборами производителя. Конкретный набор показаний зависит от модели счётчика и его программной конфигурации.
Не перепутайте инструкцию
Чем отличаются МИРТ-830 исполнения 1 и 2
|Признак
|Исполнение 1
|Исполнение 2
|Количество кнопок
|4 кнопки
|7 кнопок
|Основные кнопки
|SET, вверх, вниз, SEND
|Возврат, влево, вверх, вправо, вниз, OK, подсветка
|Запуск опроса
|SEND
|OK
|Листание показаний
|SET переключает страницы по кругу
|Стрелки влево и вправо переключают показания
|Выбор цикла
|Стрелки вверх и вниз
|Стрелки вверх и вниз
|Настройка адреса
|Комбинация SET + SEND
|Меню SETUP с вводом PIN
|Подсветка
|Отдельная кнопка не указана
|Кнопка с символом подсветки
Подготовка к работе
Как впервые включить МИРТ-830
Откройте батарейный отсек
Используйте только крышку отсека питания. Не разбирайте корпус устройства.
Установите две батарейки AA
Соблюдайте обозначенную внутри отсека полярность.
Дождитесь самотестирования
Модуль может показать версию прошивки, например ПР.04.00.
Дождитесь поиска счётчика
Исполнение 1 автоматически проверяет доступные каналы радиосвязи.
Проверьте адрес
После подключения отображается адрес вида Ad-00204. Он должен относиться к вашему счётчику.
Запустите опрос
Нажмите SEND на исполнении 1 или OK на исполнении 2.
Исполнение 1
Как изменить адрес счётчика кнопками SET и SEND
- Одновременно нажмите SET и SEND.
- На экране появится адрес, на который сейчас настроен модуль.
- Нажмите SET, чтобы активировать мигающий курсор изменения.
- Стрелками вверх и вниз изменяйте выбранную цифру.
- SET и SEND по отдельности перемещают курсор между разрядами в соответствии с руководством.
- Для сохранения одновременно нажмите SET и SEND.
- Нажмите SEND для выхода и запуска нового опроса.
Пример адреса. Не копируйте его: у каждого прибора своё значение.
Исполнение 2
Как настроить адрес через SETUP и PIN
- Стрелками вверх или вниз найдите страницу SETUP.
- Нажмите OK для входа.
- Введите PIN, предоставленный обслуживающей организацией.
- Стрелками вверх и вниз изменяйте цифру.
- Стрелками влево и вправо перемещайте курсор.
- После ввода PIN откройте настройку адреса.
- Введите адрес счётчика тем же способом.
- Нажмите OK для сохранения.
- Нажмите кнопку возврата, после чего модуль запустит опрос.
Передача данных
Как снять общую сумму, T1 и T2
После успешного опроса модуль выводит данные в цикле. В официальной памятке показана последовательность: сумма по всем тарифам, T1, T2, другие тарифы, адрес, время и дата.
Что передавать поставщику
- Два поля день и ночь: T1 и T2 раздельно.
- Одно поле: общую сумму, если именно её запрашивает лицевой счёт.
- Три тарифа: найдите и передайте T1, T2 и T3.
- Только целые значения: используйте цифры до точки без округления вверх.
Расшифровка ЖКИ
Что означают значки на дисплее
|Значок или надпись
|Значение
|Что делать
|T1, T2, T3
|Энергия по отдельному тарифному регистру
|Передавать соответствующему полю
|∑
|Суммарное значение по тарифам
|Не путать с отдельным T2
|Ad-xxxxx
|Адрес счётчика
|Сверить с документами
|Значок связи
|Есть радиосвязь со счётчиком
|Можно выполнять опрос
|Перечёркнутая связь
|Нет ответа от счётчика
|Подойти ближе, повторить опрос, проверить адрес
|Батарея
|Низкий заряд элементов AA
|Заменить обе батарейки
|Замкнутое реле
|Электроснабжение включено
|Дополнительных действий не требуется
|Разомкнутое реле
|Реле счётчика отключило нагрузку
|Установить причину и действовать по инструкции организации
|Пломба корпуса или крышки
|Событие электронной пломбы
|Не вмешиваться, сообщить обслуживающей организации
Дополнительный цикл
Как посмотреть напряжение, ток и мощность
Стрелками вверх и вниз можно перейти от тарифных показаний к дополнительным параметрам. Доступный набор зависит от счётчика.
Напряжение
Текущее напряжение в сети.
Ток
Ток подключённой нагрузки.
Активная мощность
Текущая потребляемая мощность.
Частота
Частота электрической сети.
Эти данные не передают вместо кВт·ч. Они полезны для ориентировочной проверки состояния сети и нагрузки.
Устранение неполадок
Почему МИРТ-830 не видит счётчик
Пульт слишком далеко
Подойдите ближе к опоре, оставаясь в безопасном месте, и повторите опрос SEND или OK.
Неправильный адрес
Сверьте Ad-xxxxx с документами на ваш прибор.
Разряжены батарейки
Замените обе батарейки AA на новые одинакового типа.
Низкая температура
Занесите модуль в тёплое помещение и повторите включение.
Помехи или препятствия
Попробуйте выполнить опрос у окна или ближе к стороне дома, где установлена опора.
Неисправен радиомодуль
При правильном адресе и отсутствии связи обратитесь в обслуживающую организацию.
Модуль завис
Извлеките батарейки, подождите и установите их снова. При повторении требуется диагностика.
Счётчик обесточен
Если прибор или линия не имеют питания, радиосвязь может быть недоступна.
Несовместимое исполнение
Модуль работает со счётчиками, поддерживающими нужный радиоинтерфейс и протокол.
Проверка привязки
Что делать, если пульт настроен на другой счётчик
Первый признак неправильной привязки: адрес не совпадает с документами, показания резко отличаются от прежних либо данные меняются при работе электроприборов соседнего объекта.
- Не передавайте полученные показания.
- Сфотографируйте адрес и заводской номер на экране.
- Сверьте документы на прибор, установленный у вашего участка.
- Получите подтверждённый адрес у обслуживающей организации.
- Перенастройте модуль по инструкции соответствующего исполнения.
- Повторно запросите T1, T2 и общую сумму.
Нет электричества в доме
Что делать, если на экране показано разомкнутое реле
Сплит-счётчик может иметь встроенное реле управления нагрузкой. Разомкнутое состояние означает, что питание дома отключено на стороне прибора учёта.
Проверьте причину
Возможны ограничение по договорным основаниям, превышение установленной мощности, команда оператора или техническая неисправность.
Посмотрите страницу реле
На исполнении 1 дважды нажмите стрелку вниз, затем SEND, как указано в памятке.
Не обходите отключение
Не пытайтесь включать питание перемычкой или вмешательством в счётчик на опоре.
Возможность подтверждения включения кнопкой зависит от параметризации. Сначала устраните причину отключения и следуйте указаниям сетевой или энергосбытовой организации.
Питание модуля
Какие батарейки нужны и почему экран гаснет
Тип питания
Оба исполнения работают от двух батареек типоразмера AA.
Экран может перейти в экономичный режим
На исполнении 2 нажмите OK, чтобы разбудить модуль и начать опрос.
Значок батареи
Замените оба элемента одновременно. Не смешивайте старую и новую батарейку.
- Соблюдайте полярность.
- Не используйте протёкшие элементы питания.
- Не оставляйте разряженные батарейки внутри надолго.
- При долгом хранении извлеките элементы питания.
- После замены снова проверьте адрес счётчика.
Безопасность
Что можно делать пользователю, а что должен выполнять специалист
Пользователь может
- устанавливать батарейки в штатный отсек;
- запускать опрос SEND или OK;
- листать показания;
- проверять подтверждённый адрес;
- фотографировать экран;
- обращаться по поводу отсутствия связи.
Нельзя самостоятельно
- подниматься к счётчику на опоре;
- вскрывать прибор учёта;
- повреждать пломбы;
- подключаться к линии электропередачи;
- обходить реле отключения;
- использовать чужой адрес счётчика;
- менять служебные параметры без полномочий.
Техническая и нормативная основа
- МИРТ.426488.009 РЭ - руководство пользователя МИРТ-830.
- Паспорт МИРТ-830 исполнения 2 - режимы работы, кнопки, SETUP, PIN и настройка адреса.
- РИТМ.411152.010 РЭ - руководство счётчиков МИРТЕК-12-РУ.
- ГОСТ Р 58940-2020 - требования к интеллектуальным системам учёта.
- Постановление Правительства РФ № 354 - расчёты за коммунальную электроэнергию.
- Постановление Правительства РФ № 442 - коммерческий учёт электроэнергии.
- Постановление Правительства РФ № 890 - минимальный набор функций интеллектуальных систем учёта.
FAQ
Частые вопросы о МИРТ-830
Как включить МИРТ-830?
Установите две батарейки AA. На исполнении 2 для выхода из энергосбережения нажмите OK.
Какую кнопку нажать для получения показаний?
На исполнении 1 нажмите SEND. На исполнении 2 нажмите OK.
Как листать T1 и T2?
На исполнении 1 нажимайте SET. На исполнении 2 используйте стрелки влево и вправо.
Что показывают стрелки вверх и вниз?
Они переключают цикл тарифных показаний, дополнительные параметры и служебные страницы.
Что означает Ad-00204?
Это пример адреса счётчика, к которому привязан модуль. У вашего прибора адрес будет другим.
Где взять адрес счётчика?
В акте установки, документах на прибор или у организации, отвечающей за учёт.
Почему пульт не находит счётчик?
Проверьте батарейки, расстояние, адрес и повторите опрос ближе к опоре. При сохранении проблемы обращайтесь в обслуживающую организацию.
Как изменить адрес на исполнении 1?
Одновременно нажмите SET и SEND, активируйте изменение кнопкой SET, введите адрес стрелками и сохраните повторным SET + SEND.
Как изменить адрес на исполнении 2?
Откройте SETUP, введите предоставленный PIN, затем адрес и сохраните кнопкой OK.
Какой стандартный PIN у МИРТ-830?
Не следует использовать найденные в интернете универсальные комбинации. Получите PIN у организации, настроившей прибор.
Что передавать: сумму или T1 и T2?
При двух тарифных полях передавайте T1 и T2 раздельно. Сумму используйте для контроля или одного общего поля.
Почему на экране разомкнутое реле?
Счётчик отключил нагрузку. Установите причину через организацию, отвечающую за электроснабжение, и не обходите реле.
Можно ли использовать пульт из соседнего дома?
Модуль должен быть настроен на адрес вашего счётчика. Использование чужой привязки приведёт к неверным показаниям.
Почему пульт показывает только дату и время?
Исполнение 2 могло перейти в энергосберегающий режим. Нажмите OK и дождитесь опроса.
Что делать, если модуль завис?
Извлеките батарейки и установите их заново. При повторном зависании требуется диагностика или замена модуля.
Диагностика электрики в Туле
Пульт показывает высокий расход или необычные параметры сети?
Можно проверить внутреннюю проводку, распределительный щит и фактические нагрузки без вмешательства в счётчик на опоре и его опломбированную часть.
- измерение токов по линиям;
- поиск скрытого потребления;
- проверка электрощита;
- сопоставление нагрузки с данными модуля.
Выезд и диагностика по Туле - от 5000 ₽. При заказе работ стоимость диагностики засчитывается.