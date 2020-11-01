Инструкция для счётчика МИРТЕК на опоре

МИРТ-830: как настроить пульт и снять показания со счётчика МИРТЕК

МИРТ-830 получает данные от счётчика, установленного на опоре, по радиоканалу и показывает сумму, тарифы T1 и T2, дату, время и параметры сети. Сначала установите две батарейки AA, проверьте адрес прибора, затем запустите опрос кнопкой SEND или OK в зависимости от исполнения модуля.