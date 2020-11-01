Родительская панель ИИ-репетитора: прогресс и контроль

Сколько подсказок понадобилось и где ИИ делал работу вместо ученика.

Помощь Сколько подсказок понадобилось и где ИИ делал работу вместо ученика.

Не «сколько сообщений», а какие темы ребёнок реально освоил.

Навыки Не «сколько сообщений», а какие темы ребёнок реально освоил.

Родителю не нужен второй чат, где приходится читать каждое сообщение ребёнка. Полезная панель должна отвечать на более конкретные вопросы: что ребёнок освоил, где ошибается, сколько подсказок использует, может ли решить похожую задачу без помощи и какие функции ИИ ему вообще доступны.

Коротко: родительская панель должна хранить не полную переписку, а структурированный профиль обучения: навыки, попытки, подсказки, контрольные результаты и повторные проверки. Open WebUI можно использовать как интерфейс и слой доступа, но педагогическую аналитику лучше вести в отдельной Student DB. Не чат-архив Главная метрика — освоение навыка, а не объём переписки. Не тотальная слежка Родителю важны события и результаты, а не каждое слово ребёнка. Отдельный контроль Помощь и оценивание должны быть разными режимами. Минимум доступа Детскому аккаунту нужны только разрешённые модели и функции.

Что родительская панель не должна превращаться в

Самая простая идея — дать родителю список всех чатов ребёнка. Технически это легко, но педагогически мало полезно. Сотни сообщений не отвечают на вопрос, научился ли ребёнок решать задачу самостоятельно.

Слабая панель «Сегодня 142 сообщения» Много активности, но непонятно, было ли обучение или ребёнок просто спрашивал готовые ответы. Полезная панель «Тема освоена без подсказки» Видно уровень помощи, повторную попытку и результат контрольного задания.

Исследование NBER 2026 года на более чем 6000 школьников показывает важную деталь: ИИ может особенно хорошо помогать после ошибки, но mastery-based progression влияет на то, как эта помощь превращается в обучение. Поэтому панель должна различать «получил правильный ответ с ИИ» и «овладел навыком».

Архитектура родительского контроля

Детский аккаунт разрешённые ИИ-учителя · голос · фото · учебники ↓ события урока Attempt Log попытки и ошибки Hint Log какая помощь была дана Assessment результаты без подсказок ↓ Student DB навыки · mastery · история повторений · настройки помощи ↓ Родительская панель прогресс · слабые темы · события · доступы · настройки

Open WebUI в этой схеме отвечает за пользователей, модели, Knowledge Bases и permissions. Student DB — отдельный слой, потому что Open WebUI не является готовой школьной LMS и не хранит mastery-модель обучения из коробки.

Прогресс лучше хранить по навыкам, а не по урокам

«Прошёл урок №7» ещё не означает «умеет». Удобнее разбить предмет на конкретные навыки и хранить состояние каждого отдельно.

Математика Сложение до 100 95% 95% Математика Вычитание с переходом 71% 71% Русский язык Безударные гласные 64% 64% Чтение Понимание текста 82% 82%

Процент здесь не обязан быть «оценкой». Это может быть внутренний mastery score, который учитывает правильность, уровень помощи, повторную попытку и отсроченную проверку.

Важнее тренд, чем одна цифра. Родителю полезно видеть: «три недели назад требовалось 3 подсказки, сейчас — 0», а не только условные 71%.

Лимит подсказок: главный инструмент против «решебника»

Панель должна позволять задать, сколько помощи разрешено в учебном режиме. Лимит можно хранить не как число сообщений, а как уровни помощи.

0 Без помощи Только задание и фиксация ответа. 1 Наводящий вопрос «Что нужно найти сначала?» 2 Напоминание правила Без подстановки чисел из текущей задачи. 3 Первый шаг Показать начало решения, дальше ученик продолжает сам. 4 Полный разбор Только после собственных попыток или в режиме объяснения.

В Student DB сохраняется максимальный уровень помощи, который потребовался для каждой задачи. Тогда одна правильная задача с уровнем 4 не считается эквивалентом самостоятельному решению.

Учебный и контрольный режимы должны быть разными

Учебный режим Можно помогать наводящие вопросы;

объяснение правила;

разбор ошибки;

повторная попытка. Контрольный режим Подсказок нет фиксированное задание;

ответ без помощи;

результат сохраняется отдельно;

разбор — только после завершения.

Это защищает от ложного ощущения прогресса. Если ребёнок решает всё только с помощью ИИ, учебная сессия может выглядеть успешной, но контроль без подсказок покажет реальное состояние.

Почему нужна отложенная проверка через день или неделю

Сразу после объяснения ученик может повторить только что увиденный способ. Гораздо полезнее снова проверить похожий навык позже, без подсказок и на другом примере.

Сегодня Ошибка Понадобился уровень помощи 3. Сегодня Повтор Похожая задача решена с подсказкой 1. Через 2 дня Контроль Новая задача без помощи. Через 7 дней Закрепление Навык проверяется ещё раз.

Только после нескольких успешных самостоятельных попыток стоит переводить навык в состояние «освоено».

Как должен выглядеть нормальный отчёт родителю

Неделя 14–20 сентября Обучение: 4 сессии · 96 минут Пример интерфейса Пример интерфейса Освоено 3 навыка Нужна практика 2 навыка Средняя помощь 1.4 / 4 Контроль 82% Прогресс Сложение до 100 теперь выполняется самостоятельно в 4 из 4 последних задач. Слабое место При вычитании с переходом через десяток повторяется одна и та же ошибка. Что делать дальше Два коротких занятия по 10 минут и контрольная проверка через 3 дня.

Не превращайте отчёт в рейтинг ребёнка. «8 место», «плохой ученик», «низкий интеллект» — плохие метрики. Панель должна описывать конкретные навыки, наблюдаемую динамику и уровень помощи.

Какие уведомления действительно полезны

Повторяющаяся ошибка Один тип ошибки встретился в нескольких независимых заданиях. Резкий рост помощи Раньше решал самостоятельно, теперь постоянно просит полный разбор. Навык не закрепился После успешного урока отложенная проверка провалена. Слишком длинная сессия Для младшего ребёнка занятие затянулось сверх заданного лимита. Неучебный режим Попытка открыть недоступную модель, web search или публичный sharing. Нет данных Несколько дней без занятий — если семья действительно хочет такой reminder.

Уведомлять о каждом сообщении бессмысленно. Лучше один короткий weekly report и несколько действительно значимых событий.

Что можно ограничить средствами Open WebUI

Open WebUI имеет RBAC: роли, groups, permissions и per-resource access control. Через группы можно ограничить доступ ребёнка к конкретным Models, Knowledge Bases и Tools. citeturn336219search0turn336219search1

Models Только учебные профили Математик, русский, English — без общего unrestricted chat. Knowledge Только нужные учебники Ребёнок не получает доступ ко всем семейным документам. Tools Только разрешённые инструменты Calculator можно, произвольный server-side tool — нет. Features Отключить лишнее Web search, image generation, sharing — по правилам семьи.

Модель разрешений Open WebUI аддитивная: права из Default Permissions и всех групп складываются. Поэтому безопаснее сначала сделать минимальные global defaults и затем выдавать нужные возможности специальной детской группе. citeturn336219search0turn336219search1

Принцип least privilege: ребёнку не нужно запрещать сотню функций по одной. Лучше изначально дать только тот набор, который нужен для учебной задачи.

Что имеет смысл отключить детскому аккаунту

Возможность Рекомендация Зачем Редактирование System Prompt Отключить Ребёнок не сможет убрать педагогические ограничения. Advanced Parameters Отключить Не нужны в обычном учебном интерфейсе. Workspace Models/Knowledge Отключить Ребёнок использует готовые ресурсы, но не изменяет их. Open chat sharing Оставить выключенным Чтобы учебные разговоры не публиковались по открытой ссылке. Web Search По задаче Для младших детей лучше отдельный контролируемый режим, а не постоянный unrestricted web. File Upload Разрешить при необходимости Нужен для фото тетради и учебных файлов, если этот сценарий используется.

Open WebUI позволяет отдельно управлять Chat Controls, System Prompt, Parameters, file/web uploads, sharing и Workspace permissions. citeturn233493search0turn233493search4

Должен ли родитель читать все чаты ребёнка

Технически администратор self-hosted системы обычно имеет высокий уровень доступа. Но интерфейс родительского контроля лучше проектировать так, чтобы обычный режим не требовал постоянного просмотра личных разговоров.

В Open WebUI существует настройка ENABLE_ADMIN_CHAT_ACCESS , которая может отключить просмотр чужих чатов через admin UI. При этом важно понимать ограничение: администратор self-hosted deployment остаётся root-equivalent и при наличии доступа к серверу и базе данных технически может получить данные другими способами. citeturn233493search0turn233493search1

По умолчанию Родителю показывается агрегированный прогресс. При проблеме Можно открыть конкретный flagged fragment или сессию. Аудио Удалять после STT, если запись больше не нужна. Фото тетради После подтверждения можно хранить только структурированный результат.

UNICEF в Guidance on AI and Children 3.0 отдельно выделяет безопасность, защиту данных, прозрачность, человеческий контроль и интересы ребёнка. Для домашней системы это хороший ориентир: собирайте только те данные, которые реально нужны обучению. citeturn336219search6

Что хранить в Student DB

student_id Псевдоним/ID ученика. skill_id Конкретный навык, а не просто «математика». attempt Правильно/неправильно и тип ошибки. hint_level Максимальная помощь в этой попытке. assessment Результат без помощи. mastery Текущее состояние навыка. next_review Когда проверить снова. source Какой учитель/задание создали запись.

Пример записи о навыке { "student_id": "child-01", "skill_id": "math.subtract.borrowing", "mastery": 0.71, "recent_attempts": 8, "independent_correct": 4, "max_hint_level_last": 1, "last_assessment": 0.80, "next_review": "2026-09-24" }

Если детей несколько

У каждого ребёнка должен быть отдельный аккаунт и отдельный Student Profile. Не стоит использовать один общий чат-аккаунт «дети»: смешаются история, навыки, возрастные ограничения и рекомендации.

Ребёнок 1 Свой аккаунт Свои группы, модели, учебники и профиль навыков. Ребёнок 2 Свой аккаунт Другой возраст, класс и набор разрешённых инструментов. Родитель Dashboard Видит отдельные отчёты и общие настройки семьи.

Open WebUI groups удобно использовать для выдачи прав по возрасту или сценарию: например, Child-Primary , Child-Teen и отдельная родительская группа.

Как собрать первую версию родительской панели

Создать отдельный аккаунт ребёнка. Не использовать admin-аккаунт для занятий. Настроить минимальные permissions. Только нужные модели, Knowledge и функции. Определить 10–20 навыков. Для одного предмета и одного класса. Логировать попытку и hint level. Без этого нельзя отличить самостоятельный успех от помощи ИИ. Добавить контрольный режим. Задачи без подсказок и отдельный результат. Считать mastery. Сначала простой формулой, затем усложнять только при необходимости. Сделать weekly report. Освоено, слабые темы, помощь, следующая практика. Не показывать сырые чаты по умолчанию. Открывать их только при конкретной необходимости.

Хороший MVP родительской панели: четыре блока — «что освоено», «где нужна практика», «сколько помощи понадобилось» и «что проверить без подсказок на следующей неделе». Всё остальное можно добавить позже.

Типичные ошибки

Считать количество сообщений Активность не равна обучению. Не учитывать подсказки Правильный ответ после полного разбора выглядит как самостоятельный. Нет контрольного режима Непонятно, что ребёнок умеет без ИИ. Хранить только чат Нет структурированного прогресса по навыкам. Дать ребёнку admin-доступ Он сможет менять модели и ограничения. Следить за каждым сообщением Много данных, мало пользы и хуже приватность. Смешать детей в одном аккаунте Прогресс и ограничения становятся недостоверными. Автоматически ставить диагнозы Панель должна описывать навыки, а не оценивать интеллект или развитие.