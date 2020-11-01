Родительская панель ИИ-репетитора: прогресс и контроль

Локальный ИИ · обучение · родительский контроль

Родительская панель локального ИИ-репетитора: прогресс, контроль и приватность

Родителю не нужен второй чат, где приходится читать каждое сообщение ребёнка. Полезная панель должна отвечать на более конкретные вопросы: что ребёнок освоил, где ошибается, сколько подсказок использует, может ли решить похожую задачу без помощи и какие функции ИИ ему вообще доступны.

Актуально: сентябрь 2026 Progress · Mastery · RBAC Local-first · данные ребёнка под контролем семьи
Student Profile Hint Limits Assessment Mode Open WebUI RBAC Reports Privacy
Коротко: родительская панель должна хранить не полную переписку, а структурированный профиль обучения: навыки, попытки, подсказки, контрольные результаты и повторные проверки. Open WebUI можно использовать как интерфейс и слой доступа, но педагогическую аналитику лучше вести в отдельной Student DB.
Не чат-архивГлавная метрика — освоение навыка, а не объём переписки.
Не тотальная слежкаРодителю важны события и результаты, а не каждое слово ребёнка.
Отдельный контрольПомощь и оценивание должны быть разными режимами.
Минимум доступаДетскому аккаунту нужны только разрешённые модели и функции.

Что родительская панель не должна превращаться в

Самая простая идея — дать родителю список всех чатов ребёнка. Технически это легко, но педагогически мало полезно. Сотни сообщений не отвечают на вопрос, научился ли ребёнок решать задачу самостоятельно.

Слабая панель «Сегодня 142 сообщения»

Много активности, но непонятно, было ли обучение или ребёнок просто спрашивал готовые ответы.

Полезная панель «Тема освоена без подсказки»

Видно уровень помощи, повторную попытку и результат контрольного задания.

Исследование NBER 2026 года на более чем 6000 школьников показывает важную деталь: ИИ может особенно хорошо помогать после ошибки, но mastery-based progression влияет на то, как эта помощь превращается в обучение. Поэтому панель должна различать «получил правильный ответ с ИИ» и «овладел навыком».

NBER 2026: Making AI Tutoring Productive →

Архитектура родительского контроля

Детский аккаунт разрешённые ИИ-учителя · голос · фото · учебники
↓ события урока
Attempt Logпопытки и ошибки
Hint Logкакая помощь была дана
Assessmentрезультаты без подсказок
Student DB навыки · mastery · история повторений · настройки помощи
Родительская панель прогресс · слабые темы · события · доступы · настройки

Open WebUI в этой схеме отвечает за пользователей, модели, Knowledge Bases и permissions. Student DB — отдельный слой, потому что Open WebUI не является готовой школьной LMS и не хранит mastery-модель обучения из коробки.

Прогресс лучше хранить по навыкам, а не по урокам

«Прошёл урок №7» ещё не означает «умеет». Удобнее разбить предмет на конкретные навыки и хранить состояние каждого отдельно.

МатематикаСложение до 100
95%
МатематикаВычитание с переходом
71%
Русский языкБезударные гласные
64%
ЧтениеПонимание текста
82%

Процент здесь не обязан быть «оценкой». Это может быть внутренний mastery score, который учитывает правильность, уровень помощи, повторную попытку и отсроченную проверку.

Важнее тренд, чем одна цифра. Родителю полезно видеть: «три недели назад требовалось 3 подсказки, сейчас — 0», а не только условные 71%.

Лимит подсказок: главный инструмент против «решебника»

Панель должна позволять задать, сколько помощи разрешено в учебном режиме. Лимит можно хранить не как число сообщений, а как уровни помощи.

0Без помощи

Только задание и фиксация ответа.

1Наводящий вопрос

«Что нужно найти сначала?»

2Напоминание правила

Без подстановки чисел из текущей задачи.

3Первый шаг

Показать начало решения, дальше ученик продолжает сам.

4Полный разбор

Только после собственных попыток или в режиме объяснения.

В Student DB сохраняется максимальный уровень помощи, который потребовался для каждой задачи. Тогда одна правильная задача с уровнем 4 не считается эквивалентом самостоятельному решению.

Учебный и контрольный режимы должны быть разными

Учебный режим Можно помогать
  • наводящие вопросы;
  • объяснение правила;
  • разбор ошибки;
  • повторная попытка.
Контрольный режим Подсказок нет
  • фиксированное задание;
  • ответ без помощи;
  • результат сохраняется отдельно;
  • разбор — только после завершения.

Это защищает от ложного ощущения прогресса. Если ребёнок решает всё только с помощью ИИ, учебная сессия может выглядеть успешной, но контроль без подсказок покажет реальное состояние.

Почему нужна отложенная проверка через день или неделю

Сразу после объяснения ученик может повторить только что увиденный способ. Гораздо полезнее снова проверить похожий навык позже, без подсказок и на другом примере.

СегодняОшибка

Понадобился уровень помощи 3.

СегодняПовтор

Похожая задача решена с подсказкой 1.

Через 2 дняКонтроль

Новая задача без помощи.

Через 7 днейЗакрепление

Навык проверяется ещё раз.

Только после нескольких успешных самостоятельных попыток стоит переводить навык в состояние «освоено».

Как должен выглядеть нормальный отчёт родителю

Неделя 14–20 сентября Обучение: 4 сессии · 96 минут
Пример интерфейса
Освоено3 навыка
Нужна практика2 навыка
Средняя помощь1.4 / 4
Контроль82%
Прогресс

Сложение до 100 теперь выполняется самостоятельно в 4 из 4 последних задач.

Слабое место

При вычитании с переходом через десяток повторяется одна и та же ошибка.

Что делать дальше

Два коротких занятия по 10 минут и контрольная проверка через 3 дня.

Не превращайте отчёт в рейтинг ребёнка. «8 место», «плохой ученик», «низкий интеллект» — плохие метрики. Панель должна описывать конкретные навыки, наблюдаемую динамику и уровень помощи.

Какие уведомления действительно полезны

Повторяющаяся ошибкаОдин тип ошибки встретился в нескольких независимых заданиях.
Резкий рост помощиРаньше решал самостоятельно, теперь постоянно просит полный разбор.
Навык не закрепилсяПосле успешного урока отложенная проверка провалена.
Слишком длинная сессияДля младшего ребёнка занятие затянулось сверх заданного лимита.
Неучебный режимПопытка открыть недоступную модель, web search или публичный sharing.
Нет данныхНесколько дней без занятий — если семья действительно хочет такой reminder.

Уведомлять о каждом сообщении бессмысленно. Лучше один короткий weekly report и несколько действительно значимых событий.

Что можно ограничить средствами Open WebUI

Open WebUI имеет RBAC: роли, groups, permissions и per-resource access control. Через группы можно ограничить доступ ребёнка к конкретным Models, Knowledge Bases и Tools. citeturn336219search0turn336219search1

ModelsТолько учебные профили

Математик, русский, English — без общего unrestricted chat.

KnowledgeТолько нужные учебники

Ребёнок не получает доступ ко всем семейным документам.

ToolsТолько разрешённые инструменты

Calculator можно, произвольный server-side tool — нет.

FeaturesОтключить лишнее

Web search, image generation, sharing — по правилам семьи.

Модель разрешений Open WebUI аддитивная: права из Default Permissions и всех групп складываются. Поэтому безопаснее сначала сделать минимальные global defaults и затем выдавать нужные возможности специальной детской группе. citeturn336219search0turn336219search1

Принцип least privilege: ребёнку не нужно запрещать сотню функций по одной. Лучше изначально дать только тот набор, который нужен для учебной задачи.

Что имеет смысл отключить детскому аккаунту

ВозможностьРекомендацияЗачем
Редактирование System Prompt Отключить Ребёнок не сможет убрать педагогические ограничения.
Advanced Parameters Отключить Не нужны в обычном учебном интерфейсе.
Workspace Models/Knowledge Отключить Ребёнок использует готовые ресурсы, но не изменяет их.
Open chat sharing Оставить выключенным Чтобы учебные разговоры не публиковались по открытой ссылке.
Web Search По задаче Для младших детей лучше отдельный контролируемый режим, а не постоянный unrestricted web.
File Upload Разрешить при необходимости Нужен для фото тетради и учебных файлов, если этот сценарий используется.

Open WebUI позволяет отдельно управлять Chat Controls, System Prompt, Parameters, file/web uploads, sharing и Workspace permissions. citeturn233493search0turn233493search4

Должен ли родитель читать все чаты ребёнка

Технически администратор self-hosted системы обычно имеет высокий уровень доступа. Но интерфейс родительского контроля лучше проектировать так, чтобы обычный режим не требовал постоянного просмотра личных разговоров.

В Open WebUI существует настройка ENABLE_ADMIN_CHAT_ACCESS, которая может отключить просмотр чужих чатов через admin UI. При этом важно понимать ограничение: администратор self-hosted deployment остаётся root-equivalent и при наличии доступа к серверу и базе данных технически может получить данные другими способами. citeturn233493search0turn233493search1

По умолчаниюРодителю показывается агрегированный прогресс.
При проблемеМожно открыть конкретный flagged fragment или сессию.
АудиоУдалять после STT, если запись больше не нужна.
Фото тетрадиПосле подтверждения можно хранить только структурированный результат.

UNICEF в Guidance on AI and Children 3.0 отдельно выделяет безопасность, защиту данных, прозрачность, человеческий контроль и интересы ребёнка. Для домашней системы это хороший ориентир: собирайте только те данные, которые реально нужны обучению. citeturn336219search6

Что хранить в Student DB

student_idПсевдоним/ID ученика.
skill_idКонкретный навык, а не просто «математика».
attemptПравильно/неправильно и тип ошибки.
hint_levelМаксимальная помощь в этой попытке.
assessmentРезультат без помощи.
masteryТекущее состояние навыка.
next_reviewКогда проверить снова.
sourceКакой учитель/задание создали запись.
Пример записи о навыке
{
  "student_id": "child-01",
  "skill_id": "math.subtract.borrowing",
  "mastery": 0.71,
  "recent_attempts": 8,
  "independent_correct": 4,
  "max_hint_level_last": 1,
  "last_assessment": 0.80,
  "next_review": "2026-09-24"
}

Если детей несколько

У каждого ребёнка должен быть отдельный аккаунт и отдельный Student Profile. Не стоит использовать один общий чат-аккаунт «дети»: смешаются история, навыки, возрастные ограничения и рекомендации.

Ребёнок 1Свой аккаунт

Свои группы, модели, учебники и профиль навыков.

Ребёнок 2Свой аккаунт

Другой возраст, класс и набор разрешённых инструментов.

РодительDashboard

Видит отдельные отчёты и общие настройки семьи.

Open WebUI groups удобно использовать для выдачи прав по возрасту или сценарию: например, Child-Primary, Child-Teen и отдельная родительская группа.

Как собрать первую версию родительской панели

  1. Создать отдельный аккаунт ребёнка.Не использовать admin-аккаунт для занятий.
  2. Настроить минимальные permissions.Только нужные модели, Knowledge и функции.
  3. Определить 10–20 навыков.Для одного предмета и одного класса.
  4. Логировать попытку и hint level.Без этого нельзя отличить самостоятельный успех от помощи ИИ.
  5. Добавить контрольный режим.Задачи без подсказок и отдельный результат.
  6. Считать mastery.Сначала простой формулой, затем усложнять только при необходимости.
  7. Сделать weekly report.Освоено, слабые темы, помощь, следующая практика.
  8. Не показывать сырые чаты по умолчанию.Открывать их только при конкретной необходимости.
Хороший MVP родительской панели: четыре блока — «что освоено», «где нужна практика», «сколько помощи понадобилось» и «что проверить без подсказок на следующей неделе». Всё остальное можно добавить позже.

Типичные ошибки

Считать количество сообщенийАктивность не равна обучению.
Не учитывать подсказкиПравильный ответ после полного разбора выглядит как самостоятельный.
Нет контрольного режимаНепонятно, что ребёнок умеет без ИИ.
Хранить только чатНет структурированного прогресса по навыкам.
Дать ребёнку admin-доступОн сможет менять модели и ограничения.
Следить за каждым сообщениемМного данных, мало пользы и хуже приватность.
Смешать детей в одном аккаунтеПрогресс и ограничения становятся недостоверными.
Автоматически ставить диагнозыПанель должна описывать навыки, а не оценивать интеллект или развитие.

Частые вопросы

Open WebUI уже имеет готовую родительскую панель?

Нет. У него есть users, groups, RBAC и resource permissions, но mastery, лимиты подсказок и учебные отчёты нужно реализовать отдельным слоем.

Можно ли запретить ребёнку менять system prompt?

Да. В Open WebUI есть отдельные Chat Permissions для Controls, System Prompt и Parameters. Их можно ограничить для детской группы.

Можно ли закрыть ребёнку лишние модели и базы знаний?

Да. Models, Knowledge Bases и Tools поддерживают private access и выдачу прав пользователям или группам.

Нужно ли хранить все разговоры?

Нет. Для прогресса важнее структурированные записи о навыках и попытках. Сырые чаты, аудио и фото можно хранить ограниченно или удалять после обработки.

Как понять, что ребёнок действительно научился?

Провести новую похожую задачу без подсказок и повторить проверку позже. Успех сразу после объяснения сам по себе слабый показатель.

Можно ли всё держать локально?

Да. Open WebUI, локальные модели, Student DB, отчёты и учебные файлы могут находиться внутри домашней сети.

Источники и документация

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