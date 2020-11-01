Родительская панель ИИ-репетитора: прогресс и контроль

Локальный ИИ · обучение · родительский контроль
Родительская панель локального ИИ-репетитора: прогресс, контроль и приватность
Родителю не нужен второй чат, где приходится читать каждое сообщение ребёнка. Полезная панель должна отвечать на более конкретные вопросы: что ребёнок освоил, где ошибается, сколько подсказок использует, может ли решить похожую задачу без помощи и какие функции ИИ ему вообще доступны.
Что родительская панель не должна превращаться в
Самая простая идея — дать родителю список всех чатов ребёнка. Технически это легко, но педагогически мало полезно. Сотни сообщений не отвечают на вопрос, научился ли ребёнок решать задачу самостоятельно.
Много активности, но непонятно, было ли обучение или ребёнок просто спрашивал готовые ответы.
Видно уровень помощи, повторную попытку и результат контрольного задания.
Исследование NBER 2026 года на более чем 6000 школьников показывает важную деталь: ИИ может особенно хорошо помогать после ошибки, но mastery-based progression влияет на то, как эта помощь превращается в обучение. Поэтому панель должна различать «получил правильный ответ с ИИ» и «овладел навыком».
Архитектура родительского контроля
Open WebUI в этой схеме отвечает за пользователей, модели, Knowledge Bases и permissions. Student DB — отдельный слой, потому что Open WebUI не является готовой школьной LMS и не хранит mastery-модель обучения из коробки.
Прогресс лучше хранить по навыкам, а не по урокам
«Прошёл урок №7» ещё не означает «умеет». Удобнее разбить предмет на конкретные навыки и хранить состояние каждого отдельно.
Процент здесь не обязан быть «оценкой». Это может быть внутренний mastery score, который учитывает правильность, уровень помощи, повторную попытку и отсроченную проверку.
Лимит подсказок: главный инструмент против «решебника»
Панель должна позволять задать, сколько помощи разрешено в учебном режиме. Лимит можно хранить не как число сообщений, а как уровни помощи.
Только задание и фиксация ответа.
«Что нужно найти сначала?»
Без подстановки чисел из текущей задачи.
Показать начало решения, дальше ученик продолжает сам.
Только после собственных попыток или в режиме объяснения.
В Student DB сохраняется максимальный уровень помощи, который потребовался для каждой задачи. Тогда одна правильная задача с уровнем 4 не считается эквивалентом самостоятельному решению.
Учебный и контрольный режимы должны быть разными
- наводящие вопросы;
- объяснение правила;
- разбор ошибки;
- повторная попытка.
- фиксированное задание;
- ответ без помощи;
- результат сохраняется отдельно;
- разбор — только после завершения.
Это защищает от ложного ощущения прогресса. Если ребёнок решает всё только с помощью ИИ, учебная сессия может выглядеть успешной, но контроль без подсказок покажет реальное состояние.
Почему нужна отложенная проверка через день или неделю
Сразу после объяснения ученик может повторить только что увиденный способ. Гораздо полезнее снова проверить похожий навык позже, без подсказок и на другом примере.
Понадобился уровень помощи 3.
Похожая задача решена с подсказкой 1.
Новая задача без помощи.
Навык проверяется ещё раз.
Только после нескольких успешных самостоятельных попыток стоит переводить навык в состояние «освоено».
Как должен выглядеть нормальный отчёт родителю
Сложение до 100 теперь выполняется самостоятельно в 4 из 4 последних задач.
При вычитании с переходом через десяток повторяется одна и та же ошибка.
Два коротких занятия по 10 минут и контрольная проверка через 3 дня.
Какие уведомления действительно полезны
Уведомлять о каждом сообщении бессмысленно. Лучше один короткий weekly report и несколько действительно значимых событий.
Что можно ограничить средствами Open WebUI
Open WebUI имеет RBAC: роли, groups, permissions и per-resource access control. Через группы можно ограничить доступ ребёнка к конкретным Models, Knowledge Bases и Tools. citeturn336219search0turn336219search1
Математик, русский, English — без общего unrestricted chat.
Ребёнок не получает доступ ко всем семейным документам.
Calculator можно, произвольный server-side tool — нет.
Web search, image generation, sharing — по правилам семьи.
Модель разрешений Open WebUI аддитивная: права из Default Permissions и всех групп складываются. Поэтому безопаснее сначала сделать минимальные global defaults и затем выдавать нужные возможности специальной детской группе. citeturn336219search0turn336219search1
Что имеет смысл отключить детскому аккаунту
|Возможность
|Рекомендация
|Зачем
|Редактирование System Prompt
|Отключить
|Ребёнок не сможет убрать педагогические ограничения.
|Advanced Parameters
|Отключить
|Не нужны в обычном учебном интерфейсе.
|Workspace Models/Knowledge
|Отключить
|Ребёнок использует готовые ресурсы, но не изменяет их.
|Open chat sharing
|Оставить выключенным
|Чтобы учебные разговоры не публиковались по открытой ссылке.
|Web Search
|По задаче
|Для младших детей лучше отдельный контролируемый режим, а не постоянный unrestricted web.
|File Upload
|Разрешить при необходимости
|Нужен для фото тетради и учебных файлов, если этот сценарий используется.
Open WebUI позволяет отдельно управлять Chat Controls, System Prompt, Parameters, file/web uploads, sharing и Workspace permissions. citeturn233493search0turn233493search4
Должен ли родитель читать все чаты ребёнка
Технически администратор self-hosted системы обычно имеет высокий уровень доступа. Но интерфейс родительского контроля лучше проектировать так, чтобы обычный режим не требовал постоянного просмотра личных разговоров.
В Open WebUI существует настройка
ENABLE_ADMIN_CHAT_ACCESS, которая может
отключить просмотр чужих чатов через admin UI. При этом важно понимать ограничение:
администратор self-hosted deployment остаётся root-equivalent и при наличии доступа к серверу
и базе данных технически может получить данные другими способами. citeturn233493search0turn233493search1
UNICEF в Guidance on AI and Children 3.0 отдельно выделяет безопасность, защиту данных, прозрачность, человеческий контроль и интересы ребёнка. Для домашней системы это хороший ориентир: собирайте только те данные, которые реально нужны обучению. citeturn336219search6
Что хранить в Student DB
{
"student_id": "child-01",
"skill_id": "math.subtract.borrowing",
"mastery": 0.71,
"recent_attempts": 8,
"independent_correct": 4,
"max_hint_level_last": 1,
"last_assessment": 0.80,
"next_review": "2026-09-24"
}
Если детей несколько
У каждого ребёнка должен быть отдельный аккаунт и отдельный Student Profile. Не стоит использовать один общий чат-аккаунт «дети»: смешаются история, навыки, возрастные ограничения и рекомендации.
Свои группы, модели, учебники и профиль навыков.
Другой возраст, класс и набор разрешённых инструментов.
Видит отдельные отчёты и общие настройки семьи.
Open WebUI groups удобно использовать для выдачи прав по возрасту или сценарию:
например,
Child-Primary,
Child-Teen и отдельная родительская группа.
Как собрать первую версию родительской панели
- Создать отдельный аккаунт ребёнка.Не использовать admin-аккаунт для занятий.
- Настроить минимальные permissions.Только нужные модели, Knowledge и функции.
- Определить 10–20 навыков.Для одного предмета и одного класса.
- Логировать попытку и hint level.Без этого нельзя отличить самостоятельный успех от помощи ИИ.
- Добавить контрольный режим.Задачи без подсказок и отдельный результат.
- Считать mastery.Сначала простой формулой, затем усложнять только при необходимости.
- Сделать weekly report.Освоено, слабые темы, помощь, следующая практика.
- Не показывать сырые чаты по умолчанию.Открывать их только при конкретной необходимости.
Типичные ошибки
Частые вопросы
Open WebUI уже имеет готовую родительскую панель?
Нет. У него есть users, groups, RBAC и resource permissions, но mastery, лимиты подсказок и учебные отчёты нужно реализовать отдельным слоем.
Можно ли запретить ребёнку менять system prompt?
Да. В Open WebUI есть отдельные Chat Permissions для Controls, System Prompt и Parameters. Их можно ограничить для детской группы.
Можно ли закрыть ребёнку лишние модели и базы знаний?
Да. Models, Knowledge Bases и Tools поддерживают private access и выдачу прав пользователям или группам.
Нужно ли хранить все разговоры?
Нет. Для прогресса важнее структурированные записи о навыках и попытках. Сырые чаты, аудио и фото можно хранить ограниченно или удалять после обработки.
Как понять, что ребёнок действительно научился?
Провести новую похожую задачу без подсказок и повторить проверку позже. Успех сразу после объяснения сам по себе слабый показатель.
Можно ли всё держать локально?
Да. Open WebUI, локальные модели, Student DB, отчёты и учебные файлы могут находиться внутри домашней сети.
Источники и документация
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