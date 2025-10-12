МИРТЕК-12-РУ: как снять показания T1, T2 и сумму

Инструкция по интеллектуальному электросчётчику МИРТЕК-12-РУ: как снять показания T1, T2 и общую сумму Для двухтарифного расчёта дождитесь экранов T1 и T2 и запишите значения в кВт·ч. Экран ∑T2 показывает сумму энергии по тарифам T1 и T2. Если поставщик принимает показания раздельно, общую сумму вместо двух тарифов передавать не нужно. МИРТЕК-12-РУ-W9 МИРТЕК-12-РУ-D1 D17 W3 T1 и T2 ∑T2 умный счётчик МИРТЕК 12-РУ-W9 T1 ☀ 000100.29 kW·h индикатор учёта КАДР

Короткий ответ Как снять показания МИРТЕК-12-РУ 1 Дождитесь автоматической смены экранов. На некоторых исполнениях кадры можно ускоренно листать пользовательской кнопкой. 2 Найдите экран T1 с единицей kW·h. Запишите показание первого тарифа. 3 Найдите экран T2 и запишите показание второго тарифа. 4 Экран ∑T2 показывает общую сумму T1 + T2. Он нужен для контроля или однотарифного поля. 5 Если форма принимает только целые числа, передавайте цифры до точки или запятой без впереди стоящих нулей.

Не перепутайте ∑T2 и обычный T2. Символ суммы перед T2 означает общий накопленный расход по тарифам от T1 до T2. Экран без символа ∑ показывает только ночной или второй тарифный регистр.

Сначала определите исполнение Какие модификации МИРТЕК-12-РУ встречаются МИРТЕК-12-РУ является семейством однофазных многофункциональных счётчиков. Тип корпуса указывается сразу после названия модели. Он определяет место монтажа, доступность дисплея и состав интерфейсов. Исполнение Установка Особенность Как снимают показания МИРТЕК-12-РУ-W9 В учётно-распределительный щиток Оптопорт, RS-485, радиоканал и варианты GSM/NB-IoT С дисплея либо автоматически через систему учёта МИРТЕК-12-РУ-D1 На DIN-рейку Компактный интеллектуальный прибор, варианты GSM/NB-IoT С ЖКИ, через интерфейс или систему поставщика МИРТЕК-12-РУ-D17 На DIN-рейку Сменный модуль связи: 4G, 2G, RS-485, RF 433 С дисплея либо через установленный модуль связи МИРТЕК-12-РУ-W3 В щиток Многофункциональный многотарифный прибор Дождаться T1, T2 и суммарного кадра МИРТЕК-12-РУ-SP3 / SP17 На опору линии электропередачи Сплит-исполнение, основной счётчик расположен вне помещения Через модуль отображения или дистанционную систему W2, W6, SP1, SP2 Щиток или опора Часть исполнений снята с производства, но продолжает эксплуатироваться Логика T1, T2 и суммы сохраняется, состав кадров зависит от настройки Полное обозначение важно Одинаковая надпись «МИРТЕК-12-РУ» может относиться к счётчику в квартирном щите, на DIN-рейке или к прибору на опоре. Сфотографируйте модель и заводской номер перед поиском инструкции.

Автоматическая индикация Какие экраны показывает МИРТЕК-12-РУ Набор и порядок кадров программируются. В распространённой конфигурации счётчик последовательно показывает дату, время, часть заводского номера, общую энергию, тарифы T1 и T2, а затем параметры электрической сети. 01 Дата Число, месяц и год. 02 Время На экране появляется символ часов. 03 Заводской номер Может отображаться только часть номера. 04 ∑T2 Суммарная энергия T1 + T2. 05 T1 Первый тарифный накопитель. 06 T2 Второй тарифный накопитель. 07 Параметры сети Напряжение, ток, мощность и частота. 08 Состояние пломб Служебная информация электронной защиты. Если отдельный кадр отсутствует, это может быть особенностью программной конфигурации, а не неисправностью. Используйте пользовательскую кнопку, если она предусмотрена и доступна без нарушения пломб.

Главные обозначения Что означают T1, T2 и ∑T2 T1 Первый тариф Накопленная активная энергия по тарифному регистру 1. В типовой двухзонной настройке это дневная зона. T2 Второй тариф Накопленная активная энергия по тарифному регистру 2. В типовой двухзонной настройке это ночная зона. ∑T2 Общая сумма Сумма накоплений T1 + T2. Символ ∑ отличает этот кадр от обычного экрана второго тарифа. T1 + T2 = ∑T2 Какой показатель вводить Два поля «день» и «ночь»: вводите T1 и T2 раздельно.

вводите T1 и T2 раздельно. Одно общее поле: используйте ∑T2, если это подтверждено формой и лицевым счётом.

используйте ∑T2, если это подтверждено формой и лицевым счётом. Трёхтарифный учёт: ищите отдельные регистры T1, T2 и T3. Статья про ∑T2 относится к распространённой двухтарифной конфигурации.

ищите отдельные регистры T1, T2 и T3. Статья про ∑T2 относится к распространённой двухтарифной конфигурации. Автоматический сбор: сверяйте каждый регистр, а не только общую сумму.

Пошаговая инструкция Как правильно снять T1 и T2 1 Сверьте прибор Проверьте название МИРТЕК-12-РУ и заводской номер по квитанции или личному кабинету. 2 Дождитесь T1 На экране должны одновременно быть видны обозначение T1, число и единица kW·h. 3 Запишите цифры Снимайте показание слева направо. Для целочисленного поля используйте часть до запятой. 4 Дождитесь T2 Запишите второй тариф отдельно. Не используйте экран ∑T2 вместо ночного показания. 5 Проверьте сумму Сравните T1 + T2 с ∑T2. Незначительная разница возможна из-за дробной части и момента смены кадров. 6 Сохраните доказательство Сфотографируйте оба тарифа и подтверждение отправки. ∑T2 000125.52 kW·h → T1 000100.29 kW·h → T2 000025.23 kW·h

Ручная смена кадров Как пользоваться кнопкой на счётчике Большинство бытовых исполнений автоматически меняет экраны через несколько секунд. Если на корпусе есть доступная пользовательская кнопка, короткое нажатие обычно переводит к следующему кадру. Коротко Следующий экран Используйте для ускоренного перехода от даты и времени к T1, T2 и сумме. Не удерживать Не входите в сервисные режимы Длительное нажатие и комбинации кнопок могут выполнять другие функции в зависимости от исполнения. Не нажимайте опломбированные или скрытые элементы Для снятия бытовых показаний достаточно автоматической индикации или штатной пользовательской кнопки. Сервисные кнопки, интерфейс и программирование пользователю не нужны.

Целая и дробная часть Какие цифры передавать Энергосбытовые инструкции рекомендуют снимать показания слева направо до запятой и передавать без впереди стоящих нулей, если форма принимает целые кВт·ч. T1 kW·h 000100.29 000100 - целая часть, 100 кВт·ч. 29 - дробная часть, 0,29 кВт·ч. Для целочисленного поля передаётся 100. Если форма принимает дробь, вводится 100,29 или 100.29 в требуемом формате. Не передавайте 10029 вместо 100,29.

Не округляйте 100,99 до 101 без требования поставщика.

Не вводите T1 или T2 в числовое поле.

Начальные нули обычно не нужны.

При первой передаче после замены сверяйте акт установки.

Контроль начислений Как рассчитать расход по T1 и T2 за месяц Тарифные регистры показывают накопление нарастающим итогом. Из текущего значения вычитают предыдущее значение того же тарифа. T1 1250 - 1115 = 135 кВт·ч Расход по первому тарифу T2 705 - 640 = 65 кВт·ч Расход по второму тарифу ИТОГО 135 + 65 = 200 кВт·ч Общий расход за месяц Не смешивайте разные экраны Нельзя вычитать прошлую ∑T2 из текущего T1 или сравнивать архивное значение с текущим без учёта даты.

Тула и Тульская область Когда действует дневная и ночная зона Для двухзонного тарифа населения Тульской области в 2026 году дневная зона действует с 07:00 до 23:00, ночная с 23:00 до 07:00. T1 Дневная зона 07:00-23:00 T2 Ночная зона 23:00-07:00 Это типовое соответствие для двухзонной параметризации. Окончательно проверяйте подписи полей в личном кабинете, тарифный план и время на конкретном приборе.

Дополнительные данные Что означают напряжение, ток, мощность и частота 221.48 V Напряжение Текущее напряжение сети. Не является показанием энергии. 3.72 A Ток Ток подключённой в данный момент нагрузки. 0.82 kW Мощность Текущая активная мощность работающих приборов. 50.01 Hz Частота Частота питающей сети. Эти параметры полезны для диагностики, но в форму передачи показаний вводятся только накопленные кВт·ч по нужным тарифам.

Интеллектуальный учёт Передаёт ли МИРТЕК-12-РУ показания автоматически Многие исполнения поддерживают RS-485, радиоканал, GSM, LTE, NB-IoT или сменные модули связи. Однако наличие интерфейса не доказывает, что прибор подключён к системе поставщика и успешно передаёт данные. Передача работает В кабинете есть свежая дата опроса, правильный заводской номер и отдельные значения T1 и T2. Связь отсутствует Показания давно не обновлялись или отображаются расчётные значения. Передавайте вручную по правилам поставщика. Счётчик заменили Проверьте привязку нового номера, начальные показания и дату ввода в эксплуатацию. Функция дистанционного отключения или ограничения нагрузки также зависит от исполнения, параметризации и полномочий оператора системы. Пользователь не должен самостоятельно управлять встроенным реле через неофициальные программы.

Сплит-счётчик на опоре Как посмотреть показания, если МИРТЕК установлен на столбе Исполнения SP устанавливаются на опоре ЛЭП. Для пользователя обычно предусматривается отдельный модуль отображения информации, например МИРТ-830, либо доступ через систему энергоснабжающей организации. Не поднимайтесь к прибору Счётчик находится в зоне электроустановки и может быть установлен на высоте. Используйте домашний дисплей После привязки модуль получает данные по радиоканалу и показывает T1, T2, сумму и параметры сети. Проверьте адрес и связь Если модуль настроен на другой счётчик или не видит прибор, показания будут отсутствовать либо окажутся чужими. Модуль МИРТ-830 требует отдельной инструкции Кнопки SET, SEND и OK используются для просмотра и настройки связи с прибором. Неправильный адрес или пароль мешает получению показаний. Эта тема должна быть вынесена в отдельное руководство.

Частые ситуации Почему показания не принимаются или выглядят неправильно Перепутаны T2 и ∑T2 В поле ночного тарифа введена общая сумма. Исправьте показание через обращение поставщику. Переданы цифры после запятой как целые 100,29 ошибочно превратились в 10029. Сразу приложите фото к заявлению об ошибке. Нет экрана T2 Кадр мог быть исключён из цикла, счётчик настроен однотарифно или открыт другой режим. Ночью растёт T1 Проверьте время, тарифное расписание и не путайте просматриваемый кадр с действующим тарифом. Данные кабинета не совпадают Сверьте заводской номер, дату опроса, T1, T2 и начальные показания после замены. Экран погас Проверьте наличие электроснабжения. Не открывайте корпус и клеммную крышку. Показания быстро растут Убедитесь, что смотрите кВт·ч, а не текущую мощность в кВт. Затем проверьте нагрузки. Появился значок пломбы Зафиксируйте весь экран и обратитесь в организацию, отвечающую за прибор. Счётчик на опоре не видит пульт Возможны неправильный адрес, пароль, дальность радиосвязи или разряженные батарейки модуля. Что приложить к обращению фото полной модели и заводского номера;

экраны ∑T2, T1 и T2;

экран даты и времени;

скриншот личного кабинета;

акт установки или замены;

видео автоматической смены кадров;

фото значков ошибок и пломб.

Защита от вмешательства Электронные пломбы, крышка зажимов и встроенное реле Современные исполнения МИРТЕК-12-РУ могут контролировать вскрытие корпуса и крышки зажимов, регистрировать события в журнале и управлять нагрузкой встроенным реле. Электронная пломба корпуса Фиксирует событие вскрытия корпуса прибора. Контроль клеммной крышки Открытие может быть записано в журнале событий даже без видимого повреждения. Реле управления нагрузкой Может использоваться оператором для ограничения или восстановления электроснабжения в установленном порядке. Не вскрывайте счётчик и не пытайтесь включить реле перемычкой Это опасно, может быть зафиксировано прибором и привести к квалификации вмешательства в коммерческий учёт.

Эксплуатационные характеристики Межповерочный интервал и срок службы 16 лет Межповерочный интервал Указан производителем для современных исполнений семейства. 35 лет Срок службы W9 и D1 Не менее 35 лет при соблюдении условий эксплуатации. 48 лет Срок службы D17 Для нового исполнения D17 производитель указывает увеличенный срок службы. Конкретный срок поверки проверяют по заводскому номеру, дате первичной поверки и сведениям Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

Безопасность и право Что можно делать пользователю, а куда вмешиваться нельзя Можно читать открытый дисплей;

коротко нажимать штатную пользовательскую кнопку;

фотографировать модель и показания;

сверять данные с личным кабинетом;

пользоваться штатным модулем отображения;

подавать обращение о неисправности. Нельзя снимать пломбы;

открывать клеммную крышку;

менять схему подключения;

самостоятельно программировать тарифы;

подключаться к служебным интерфейсам для записи данных;

обходить встроенное реле;

подниматься к счётчику на опоре. Нормативная и техническая основа РИТМ.411152.010 РЭ - руководство по эксплуатации МИРТЕК-12-РУ.

- руководство по эксплуатации МИРТЕК-12-РУ. ГОСТ 31818.11-2012 - общие требования к аппаратуре для измерения электроэнергии.

- общие требования к аппаратуре для измерения электроэнергии. ГОСТ 31819.21-2012 - статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2.

- статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2. ГОСТ 31819.23-2012 - статические счётчики реактивной энергии.

- статические счётчики реактивной энергии. ГОСТ Р 58940-2020 - требования к интеллектуальным системам учёта.

- требования к интеллектуальным системам учёта. Постановление Правительства РФ № 354 - расчёты за коммунальную электроэнергию.

- расчёты за коммунальную электроэнергию. Постановление Правительства РФ № 442 - коммерческий учёт на розничных рынках электроэнергии.

- коммерческий учёт на розничных рынках электроэнергии. Постановление Правительства РФ № 890 - минимальный набор функций интеллектуальных систем учёта. Работы со счётчиком, вводом и опломбированной частью должен выполнять уполномоченный специалист. Для чтения показаний вскрывать электроустановку не требуется.

FAQ Частые вопросы о МИРТЕК-12-РУ Как снять дневные и ночные показания? Дождитесь экранов T1 и T2 и запишите значения до запятой, если форма принимает целые кВт·ч. Что означает ∑T2? Это суммарная энергия по тарифам T1 и T2, а не только второй тариф. Что передавать: ∑T2 или T1 и T2? При двух отдельных полях передавайте T1 и T2. ∑T2 используйте для контроля или одного общего поля. Какие цифры вводить при 000100.29? Для целочисленного поля вводите 100. Дробная часть равна 0,29 кВт·ч. Нужно ли вводить нули в начале? Обычно нет. Энергосбытовые инструкции рекомендуют передавать показание без впереди стоящих нулей. Как ускорить смену экранов? Если на исполнении есть доступная пользовательская кнопка, коротко нажимайте её. Не удерживайте и не используйте сервисные комбинации. Почему нет T2? Кадр мог быть исключён из цикла, прибор настроен по другому тарифному расписанию или открыт иной режим. Почему ночью увеличивается T1? Проверьте время прибора, тарифную настройку и не путайте открытый экран с действующим сейчас тарифом. Передаёт ли W9 данные автоматически? W9 поддерживает несколько каналов связи, но автоматическая передача работает только при подключении и настройке системы. Что делать, если счётчик стоит на столбе? Используйте штатный модуль отображения или данные поставщика. Не пытайтесь подниматься к прибору. Почему пульт показывает чужой или другой номер? Модуль может быть привязан к другому адресу счётчика. Проверьте адрес и заводской номер по инструкции модуля. Можно ли самостоятельно изменить время? Нет. Время влияет на распределение потребления по тарифам и должно корректироваться уполномоченной организацией. Что делать при ошибочном показании? Сразу направьте поставщику обращение, приложите фото T1, T2, заводского номера и укажите правильные значения. Можно ли самостоятельно включить отключённое реле? Нельзя обходить реле или вмешиваться в схему. Восстановление выполняется оператором системы после устранения причины ограничения.