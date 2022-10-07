Практическая инструкция по электросчётчику Меркурий 200: как снять показания T1, T2 и «Сумма» Для передачи показаний найдите на дисплее накопленную энергию в кВт·ч. При двухтарифном учёте обычно передают отдельно T1 и T2. Экран «Сумма» нужен для контроля общего потребления, но не заменяет два тарифных показания, если в личном кабинете предусмотрены отдельные поля. Меркурий 200.02 Меркурий 200.04 Меркурий 200.05 кнопка «ВВОД» T1 и T2 архивы по месяцам МЕРКУРИЙ 200.02 T1 001245.67 кВт·ч ↻ ВВОД индикатор учёта

Ответ за одну минуту Как снять показания Меркурий 200 1 Дождитесь, когда на дисплее появится энергия в кВт·ч, либо кнопкой с круговой стрелкой выберите группу учтённой энергии. 2 Нажимайте «ВВОД», пока слева не появится T1. Запишите число. 3 Ещё раз нажмите «ВВОД», найдите T2 и запишите второе число. 4 После тарифов может появиться экран «Сумма». Используйте его для проверки, но не передавайте вместо T1 и T2 без прямого требования поставщика. 5 Введите каждое значение в соответствующее поле. Сохраните фотографию дисплея и подтверждение отправки.

Не нажимайте «ВВОД» на экране текущего времени без необходимости. Руководство Меркурий 200 допускает коррекцию часов кнопкой «ВВОД» в пределах плюс-минус 30 минут. Если вы случайно перешли к времени, кнопкой с круговой стрелкой вернитесь к группе учтённой энергии.

Проверка маркировки Чем отличаются Меркурий 200.02, 200.04 и 200.05 Модификации семейства отличаются прежде всего встроенными интерфейсами связи. Порядок просмотра данных на лицевой панели в основном одинаков: счётчик показывает энергию по тарифам и по их сумме, а пользователь управляет индикацией двумя кнопками. Модификация Интерфейсы по руководству Что меняется для пользователя Меркурий 200.02 CAN Просмотр на дисплее выполняется кнопками выбора и «ВВОД» Меркурий 200.04 CAN и PLC I Может использовать связь по силовой сети, но наличие PLC не подтверждает передачу поставщику Меркурий 200.05 RS-485 и PLC I Поддерживает другой проводной интерфейс, а снятие показаний с ЖКИ остаётся аналогичным Полную модификацию смотрят на лицевой маркировке. Там же указаны заводской номер, номинальное напряжение, базовый и максимальный ток, класс точности и другие характеристики. 01 Название модели Сфотографируйте надпись Меркурий 200.02, 200.04 или 200.05. 02 Заводской номер Он должен совпадать с номером прибора в акте и личном кабинете. 03 Количество тарифов Сверьте поля T1, T2, T3 или T4 в квитанции с тем, что показывает прибор.

Главное отличие от многих счётчиков Что делают две кнопки на Меркурий 200 У счётчика две разные функции управления. Ошибка многих инструкций состоит в том, что они предлагают листать все экраны только кнопкой «ВВОД». ↻ Кнопка выбора группы Переводит к следующему разделу: учтённая энергия, мощность, время, дата, месячные архивы, тарифное расписание, напряжение, ток и служебные данные PLC. ВВОД Кнопка «ВВОД» Переключает параметры внутри выбранной группы. В группе учтённой энергии она последовательно показывает T1, T2, другие активные тарифы и «Сумма». Как счётчик возвращается в автоматический режим Если не нажимать кнопки, примерно через 30 секунд прибор возвращается к циклической индикации. Набор экранов и продолжительность их показа могут быть настроены эксплуатирующей организацией, поэтому последовательность автоматической смены у разных счётчиков способна отличаться. Почему на соседнем счётчике экраны меняются иначе Из автоматического цикла можно программно убрать отдельные параметры или добавить их. Это не обязательно означает неисправность. В ручном режиме доступно больше информации.

Подробный порядок действий Как вручную посмотреть T1, T2 и общую сумму 1 Выберите группу учтённой энергии Коротко нажимайте кнопку с круговой стрелкой, пока дисплей не покажет число с обозначением тарифа и единицей кВт·ч. 2 Найдите T1 Нажимайте «ВВОД» до появления метки T1 слева. Запишите всё значение либо только целую часть в зависимости от формата формы поставщика. 3 Найдите T2 Следующее короткое нажатие «ВВОД» переводит к следующему активному тарифу. Убедитесь, что на экране видны T2 и кВт·ч. 4 Проверьте другие тарифы Если лицевой счёт трёхтарифный или четырёхтарифный, продолжите просмотр T3 и T4. Не передавайте пустые или неиспользуемые регистры. 5 Посмотрите «Сумму» После тарифных регистров счётчик показывает суммарную энергию по всем тарифам. На дисплее появляется надпись «Сумма». 6 Зафиксируйте показания Сделайте отдельное фото каждого экрана. В кадре должны быть число, T1 или T2, единица кВт·ч и по возможности заводской номер. T1 001245.67 кВт·ч → T2 000704.75 кВт·ч → Сумма 001950.42 кВт·ч Значения приведены для примера. Счётчик отображает энергию с точностью до 0,01 кВт·ч.

Частый вопрос Что означает «Сумма» на счётчике Меркурий 200 «Сумма» показывает общее накопление энергии по всем тарифным регистрам, задействованным в настройке счётчика. Для двух тарифов контрольное соотношение обычно выглядит так: T1 + T2 = Сумма Небольшое визуальное расхождение возможно из-за отображения дробной части и момента обновления кадров. Значительная разница требует проверки: возможно, используется T3 или T4, сравниваются текущие и архивные значения либо неверно прочитана десятичная запятая. Что передавать поставщику В форме два поля T1 и T2: передавайте два отдельных тарифа.

передавайте два отдельных тарифа. В форме одно поле: вводите показатель, прямо указанный в квитанции или личном кабинете.

вводите показатель, прямо указанный в квитанции или личном кабинете. В форме три поля: передавайте T1, T2 и T3, не заменяя их общей суммой.

передавайте T1, T2 и T3, не заменяя их общей суммой. Показания поступают автоматически: сравните дату обновления и цифры с дисплеем.

Разряды дисплея Какие цифры с Меркурий 200 нужно передавать На ЖКИ отображается до восьми цифр, а младший разряд энергии равен 0,01 кВт·ч. Поэтому число может выглядеть как 001245,67 или 001245.67. Запятая или точка отделяет дробную часть. T1 кВт·ч 001245.67 001245 - целые киловатт-часы. 67 - сотые доли киловатт-часа. Если форма принимает только целые числа, указывают 1245. Если разрешена дробная часть, вводят значение в формате формы. Не переносите десятичную точку.

Не прибавляйте дробную часть как отдельное целое число.

Не округляйте вверх без требования поставщика.

Начальные нули обычно не требуются.

Не вводите вместе с числом T1, T2, «Сумма» или единицу измерения.

Расшифровка ЖКИ Что означают символы на дисплее Меркурий 200 Обозначение Что показывает Передавать? T1, T2, T3, T4 Номер тарифного регистра, для которого показана накопленная энергия Да, если тариф используется в лицевом счёте Сумма Общая накопленная энергия по всем тарифам Только если требуется общий показатель кВт·ч Единица измерения накопленной энергии Да кВт Текущая активная мощность нагрузки Нет с Признак отображения текущего времени Нет В Напряжение сети Нет А Ток нагрузки Нет Движущийся курсор сверху Индикатор работы, скорость движения связана с текущей мощностью Нет 9999--99 На экране PLC-данных означает отсутствие связи с модемом Нет Мигающий светодиод не является показанием На передней панели есть светодиодный индикатор функционирования и импульсов учёта. При подключённой нагрузке частота мигания зависит от мощности. Само мигание обычно говорит о работе учёта, а не об ошибке.

Полезная функция счётчика Как посмотреть показания на начало предыдущих месяцев Меркурий 200 хранит накопленную энергию на начало текущего месяца и каждого из 11 предыдущих месяцев отдельно по тарифам и по сумме. Архив помогает проверить расход, восстановить пропущенные данные и сравнить начисления. Кнопкой с круговой стрелкой перейдите к архиву T1 на начало текущего месяца. Кнопкой «ВВОД» выберите предыдущий месяц. Повторными нажатиями просмотрите до 11 прошлых месяцев. Кнопкой выбора группы перейдите к архиву T2 или суммарной энергии. Записывайте номер месяца вместе с показанием. Архив отличается от текущих показаний В режиме месячного архива цифры после запятой не отображаются. Для обычной передачи используют текущие нарастающие значения T1 и T2, а архив нужен для анализа и проверки. 05 1110 кВт·ч T1 на начало мая 06 1245 кВт·ч T1 на начало июня Расход 135 кВт·ч 1245 минус 1110

Контроль расхода Как рассчитать потребление за месяц по T1 и T2 Показания счётчика идут нарастающим итогом. Для каждого тарифа из текущего значения вычитают предыдущее значение того же регистра. T1 1245 - 1110 = 135 кВт·ч Расход по первому тарифу T2 705 - 640 = 65 кВт·ч Расход по второму тарифу ИТОГО 135 + 65 = 200 кВт·ч Общее потребление Для проверки стоимости каждый тарифный расход умножают на свою цену за кВт·ч, затем складывают результаты. При диапазонах потребления итог квитанции нельзя всегда получить простым умножением всей суммы на одну ставку.

Тула и Тульская область Как соотносятся T1 и T2 с дневной и ночной зоной В двухзонном тарифе для населения Тульской области в 2026 году дневная зона установлена с 07:00 до 23:00, ночная - с 23:00 до 07:00. При типовой настройке Меркурий 200 первый регистр используется как дневной, второй - как ночной. T1 Дневная зона 07:00-23:00 T2 Ночная зона 23:00-07:00 Номер регистра сам по себе не создаёт тарифную зону. Переключение выполняет внутренний тарификатор по записанному расписанию. Сверяйте назначение T1 и T2 с квитанцией, актом параметризации и личным кабинетом. Проверьте часы счётчика Если время заметно отличается от фактического, границы зон могут применяться неправильно. Не пытайтесь самостоятельно перепрограммировать расписание. Зафиксируйте дисплей и обратитесь в организацию, отвечающую за коммерческий учёт.

Диагностика без вскрытия Типичные проблемы при снятии показаний Не появляется T2 Счётчик может быть настроен как однотарифный, T2 удалён из автоматического цикла или открыт другой раздел. Перейдите к энергии кнопкой выбора и листайте тарифы кнопкой «ВВОД». «Сумма» не равна T1 + T2 Проверьте T3 и T4, текущие и архивные экраны, положение запятой и момент обновления индикации. Показания меняются быстро Убедитесь, что смотрите кВт·ч, а не текущую мощность в кВт. Если быстро растёт энергия, требуется проверка нагрузок и проводки. Сбилось время Возможна случайная коррекция кнопкой «ВВОД», погрешность часов или изменение параметров. Не корректируйте расписание самостоятельно. Экран погас Проверьте наличие напряжения в помещении. При наличии питания и пустом дисплее зафиксируйте неисправность, не открывая клеммную крышку. В кабинете другие цифры Сверьте заводской номер, дату последнего опроса, T1 и T2, начальные показания после замены и положение точки. Индикатор горит без мигания По руководству при отсутствии нагрузки светодиод может гореть непрерывно. При нагрузке он мигает с частотой, зависящей от мощности. Появилось 9999--99 Для модели с PLC это служебная индикация отсутствия связи с модемом. Она не означает нулевое потребление. Кнопки не работают Не применяйте чрезмерное усилие. Дождитесь автоматического цикла. При неисправности обратитесь в обслуживающую организацию. Что приложить к обращению фото модели и заводского номера;

кадры T1, T2 и «Сумма»;

экран даты и времени;

видео переключения;

скриншот личного кабинета;

акт установки или замены.

CAN, RS-485 и PLC Передаёт ли Меркурий 200 показания автоматически Интерфейс связи позволяет считывать данные, но сам по себе не гарантирует их поступление поставщику. Для автоматической передачи должны работать система сбора, канал связи, конфигурация счётчика и привязка заводского номера к лицевому счёту. Передача подтверждена В кабинете регулярно появляются свежие T1 и T2, совпадающие с дисплеем и датой опроса. Передача не работает Значения давно не обновлялись, отсутствуют или относятся к другому заводскому номеру. Прибор заменили Проверьте начальные показания, акт допуска, новый номер и дату появления счётчика в системе. Если прибор не подключён к интеллектуальной системе учёта, показания для расчёта обычно передают в установленный поставщиком срок. Для бытовых потребителей Правила № 354 предусматривают использование показаний, переданных не позднее 25-го числа расчётного периода.

Работы должен выполнять специалист Что можно делать пользователю и куда нельзя вмешиваться Можно читать открытый ЖК-дисплей;

использовать штатные кнопки;

фотографировать модель, номер и показания;

сравнивать T1, T2 и «Сумму»;

просматривать месячные архивы;

сообщать о неисправности. Нельзя снимать пломбы;

открывать клеммную крышку;

подтягивать зажимы под напряжением;

менять схему подключения;

записывать тарифное расписание;

изменять параметры через интерфейс;

демонтировать прибор без процедуры. Нормативная и техническая основа АВЛГ.411152.020 РЭ, изменение 7 от 07.10.2022 - руководство по эксплуатации Меркурий 200.

- руководство по эксплуатации Меркурий 200. ГОСТ 31818.11-2012 - общие требования к аппаратуре для измерения электрической энергии.

- общие требования к аппаратуре для измерения электрической энергии. ГОСТ 31819.21-2012 - требования к статическим счётчикам активной энергии.

- требования к статическим счётчикам активной энергии. ГОСТ 12.2.091-2012 - требования безопасности к измерительному оборудованию.

- требования безопасности к измерительному оборудованию. Постановление Правительства РФ № 354 - коммунальные услуги и показания ИПУ.

- коммунальные услуги и показания ИПУ. Постановление Правительства РФ № 442 - коммерческий учёт на розничных рынках.

- коммерческий учёт на розничных рынках. Постановление Правительства РФ № 890 - интеллектуальные системы учёта. Внутри клеммной части опасное напряжение Монтаж, обслуживание и ремонт счётчика выполняются при отключённой сети специалистами с необходимой квалификацией. Для снятия показаний открывать корпус или клеммную крышку не требуется.

FAQ Частые вопросы о Меркурий 200 Как снять дневные и ночные показания? Выберите группу энергии кнопкой с круговой стрелкой. Кнопкой «ВВОД» найдите T1, затем T2 и запишите числа в кВт·ч. Какую кнопку нажимать для T1 и T2? Кнопка с круговой стрелкой переключает группы. Внутри группы энергии «ВВОД» листает тарифы и «Сумму». Нужно ли передавать «Сумму»? При двух отдельных полях передают T1 и T2. «Сумма» нужна для контроля и передаётся только по прямому требованию поставщика. Что означают цифры после запятой? Это сотые доли киловатт-часа. 1245,67 означает 1245 целых и 0,67 кВт·ч. T1 - это день или ночь? При типовой двухзонной настройке T1 используется для дня, T2 - для ночи. Сверьте назначение с квитанцией. Почему «ВВОД» изменил время? На экране времени эта кнопка может корректировать часы в пределах плюс-минус 30 минут. Для смены группы используйте круговую стрелку. Как посмотреть прошлый месяц? Перейдите к архиву нужного тарифа. Кнопкой «ВВОД» выберите предыдущий месяц. Доступны данные на начало 11 предыдущих месяцев. Почему в архиве нет дробной части? По руководству месячные архивы выводятся без цифр после запятой. Почему не отображается T2? Прибор может быть однотарифным, T2 исключён из автоматического цикла или открыт другой раздел. Что означает движущаяся полоска сверху? Это индикатор работы. Чем выше мощность нагрузки, тем быстрее движется курсор. Что означает 9999--99? На экране PLC-модема это признак отсутствия связи с модемом. Это не показание энергии. Нужно ли передавать данные вручную при PLC или RS-485? Наличие интерфейса не доказывает работу автоматического сбора. Проверьте свежесть данных в личном кабинете. Можно ли самостоятельно настроить тарифы? Не следует. Расписание и расчётные параметры изменяет организация, отвечающая за коммерческий учёт.