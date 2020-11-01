Видеодомофон · смартфон · push · приложение Видеодомофон не звонит на телефон: почему не приходит вызов в приложение Разбираем типовую проблему Wi-Fi и IP-видеодомофонов: на домашнем мониторе звонок есть, а смартфон молчит, уведомление приходит с задержкой, вызов появляется только при открытом приложении, работает на одном телефоне и не работает на втором или звонок приходит, но видео остаётся чёрным. Push зависит не только от интернета важны разрешения, фоновые ограничения, учётная запись и регистрация устройства Один телефон работает, второй нет часто проблема именно в настройках второго смартфона или способе sharing Вызов есть в журнале, но телефон не звонил система могла увидеть событие, но push не дошёл до приложения Разобрать проблему в MAX Диагностика видеодомофона Подбор оборудования Перед диагностикой ответьте на 6 вопросов звонит ли домашний монитор;

видно ли устройство Online в приложении;

работает ли Live View;

есть ли событие в журнале после звонка;

работает ли вызов на другом смартфоне;

проблема только по Wi-Fi, только по LTE или везде.

Главное Сначала определяем: не работает домофон или только доставка вызова на смартфон Если вызывная панель звонит на домашний монитор, на экране есть видео, звук работает и дверь открывается, базовая домофонная часть системы жива. Проблему нужно искать уже в сетевой части: между монитором или IP-панелью, домашней сетью, облачным сервисом и мобильным приложением. Панель создаёт событие вызова → Монитор / IP-система передаёт событие в сеть → Облако + приложение доставляет push на смартфон Ошибка в любой из этих точек даёт похожий результат: посетитель нажал кнопку, но телефон не зазвонил. Полезный признак Если после звонка событие появляется в журнале приложения, но уведомления на экране телефона не было, панель и облако могли отработать правильно, а проблема находится в push-разрешениях или фоновой работе смартфона.

Матрица симптомов Что означает конкретное поведение приложения Симптом Что проверять первым Домашний монитор звонит, телефон нет Push-разрешения, фоновые ограничения, аккаунт, облачный статус Вызов приходит только при открытом приложении Оптимизация батареи, фон, автозапуск, уведомления на экране блокировки Звонок приходит с задержкой Сон приложения, сеть смартфона, слабый интернет домофона, облачный маршрут На одном телефоне работает, на втором нет Sharing, отдельный аккаунт, разрешения второго телефона, DND Push приходит, но без звука Канал уведомлений, громкость, системный и внутренний DND Push есть, но видео чёрное Камера панели, права приложения, сеть, видеопоток, облачная сессия По Wi-Fi работает, по LTE нет Мобильные данные приложения, VPN, DNS, ограничения телефона По LTE работает, по домашнему Wi-Fi нет Роутер, DNS, фильтрация, гостевая сеть Устройство Offline Интернет домофона, Wi-Fi/Ethernet, пароль сети, облачная регистрация После обновления нет звонков Новые разрешения, повторный вход, прошивка и версия приложения

Смартфон Разрешения приложения: самая простая и частая причина Live View может работать при ручном открытии приложения, но входящий вызов не появляться, если системе запрещено показывать push или полноэкранное уведомление. Уведомления Приложению разрешено показывать push и входящие вызовы. Звук Канал уведомлений не переведён в беззвучный режим. Экран блокировки Уведомления разрешены на заблокированном телефоне. Поверх других окон Некоторые Android-приложения требуют это для нормального окна звонка. Мобильные данные Не запрещены для приложения. Микрофон и камера Нужны для полноценного разговора и видеовызова, если приложение их использует. Akuvox прямо рекомендует на Android разрешить SmartPlus push-уведомления, показ поверх других приложений и работу без оптимизации батареи. Slinex при настройке Smart Call также требует необходимые системные разрешения. Названия меню отличаются Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, Realme, Oppo и другие производители по-разному называют фоновые ограничения. Проверяется логика настройки, а не название пункта из чужой инструкции.

Android Почему вызов приходит только когда приложение открыто Это один из самых характерных симптомов. Пока приложение открыто, всё работает. После блокировки экрана или через несколько минут фоновой работы новые звонки исчезают. Что происходит Android ограничивает фон, сеть или автозапуск приложения ради экономии батареи. Что проверяют Фоновую активность, оптимизацию батареи, автозапуск, уведомления на экране блокировки и режим без ограничений. Dahua отдельно описывает ситуацию, когда на некоторых Android вызов DMSS приходит только при запущенном приложении. Рекомендуется проверить права DMSS, уведомления на заблокированном экране и ограничения запуска. Тестировать нужно с заблокированным экраном После изменения настроек не открывайте приложение несколько минут, затем нажмите кнопку вызывной панели.

DND Приложение может штатно не принимать вызовы У ряда платформ есть собственный Do Not Disturb, который работает независимо от обычного беззвучного режима телефона. Например, SmartPlus при DND не принимает входящие звонки, хотя история событий сохраняется. DND приложения Проверьте внутренний режим «Не беспокоить». Системный DND Проверьте режим самого смартфона. Расписание Отключение звонков могло быть настроено по времени. Беззвучный канал Уведомление может появляться визуально, но без звонка.

Аккаунт и sharing Почему первый телефон звонит, а второй только видит камеру Многие платформы используют master-account и sharing, семейные аккаунты или приглашения. У Slinex основной аккаунт добавляет устройство первым, а для других смартфонов производитель рекомендует отдельные аккаунты и передачу доступа через sharing. У Akuvox есть Family Members и групповые вызовы. Hik-Connect также поддерживает передачу доступа. Правильно Отдельный пользователь + sharing Каждый смартфон имеет свой аккаунт и корректно добавлен в систему. Рискованно Один логин на всех без проверки Push-токены и сессии в разных платформах могут вести себя по-разному. Если один смартфон работает идеально Панель и интернет домофона уже менее подозрительны. Сравните аккаунт, sharing, разрешения, DND и фоновые настройки второго телефона.

Сеть Почему вызов работает по Wi-Fi, но не работает по мобильному интернету или наоборот Работает Не работает Что проверять Домашний Wi-Fi LTE/5G Мобильные данные приложения, VPN, DNS, ограничения смартфона LTE/5G Домашний Wi-Fi Роутер, DNS, гостевая сеть, фильтрация, домашний VPN Обе сети Нигде Аккаунт, облачная регистрация, Offline, push-разрешения Только рядом с домом Удалённо Возможно, работает локальный доступ, а облачная часть нет VPN, Private DNS и фильтрация Если используется VPN, блокировщик рекламы, фильтрующий DNS или строгая изоляция IoT-сегмента, временное сравнение без этих факторов помогает понять, влияет ли сеть на облачный сервис. Не начинайте с проброса портов Штатные Smart Call, Hik-Connect, DMSS и SmartPlus рассчитаны на облачную работу. Случайное открытие входящих портов обычно не нужно и ухудшает безопасность.

Облачный статус Устройство должно быть не просто в Wi-Fi, а зарегистрировано в сервисе Наличие IP-адреса в роутере ещё не означает, что видеодомофон доступен из облака. Устройство может быть в LAN, но не иметь связи с сервером производителя. Online Облачная связь есть Ищем проблему в push, аккаунте или смартфоне. Offline Облачной связи нет Проверяем интернет, DNS, Wi-Fi/Ethernet и регистрацию. Unregistered Нет SIP-регистрации Для SIP-платформ вызовы не будут нормально маршрутизироваться. Live работает Но push не приходит Особенно внимательно проверяем уведомления, DND и фон. У Akuvox SmartPlus отдельно показываются статус Cloud connection и SIP registration. У Hikvision на indoor station должен быть включён Hik-Connect Service и устройство должно корректно подключиться к сервису.

Push есть, картинки нет Почему звонок приходит, но вместо видео чёрный экран Событие вызова уже дошло до приложения, но медиапоток не открылся. Проверяют камеру панели, права приложения, качество сети, облачную сессию, VPN/DNS и версии прошивки. 01 Камера панели Есть ли изображение на домашнем мониторе. 02 Права App Есть ли необходимые системные разрешения. 03 Сеть Push маленький, а видеопотоку нужна стабильность. 04 Облачная сессия Событие дошло, а медиасоединение не установилось. 05 VPN/DNS Могут мешать части облачных соединений. 06 Прошивка Проверяется совместимость после обновлений. Если изображения нет и на домашнем мониторе Отдельно разобраны AHD/CVBS/TVI/CVI, синий экран, No Signal, питание и кабель.

Актуальные приложения Что проверять у Slinex, Tantos, Hikvision, Dahua и Akuvox Slinex Smart Call App Notification, sharing, Online-статус, Wi-Fi-сигнал, Device Network и актуальная прошивка. Tantos TS VMS 2.0 Для поддерживаемых Promo HD и IP проверьте добавление устройства и фоновые уведомления смартфона. Hikvision Hik-Connect Hik-Connect Service на indoor station, Online-статус, привязка и уведомления приложения. Dahua DMSS На Android особенно важны уведомления на lock screen и снятие ограничений фонового запуска. Akuvox SmartPlus Cloud connection, SIP registration, DND, Permissions и режим батареи. Для сложных случаев доступны логи.

Несколько телефонов Почему видеодомофон звонит только на один смартфон Сценарий A Нет доступа Нужно настроить sharing, Family Members или отдельного пользователя. Сценарий B Камера видна, звонка нет Сравнивают push, DND, фон, батарею и маршрутизацию вызова второго аккаунта. У Slinex для нескольких смартфонов используется отдельный аккаунт на каждом телефоне и sharing от master-account. У Akuvox семейные пользователи могут участвовать в Group Call в поддерживаемой конфигурации. Live View не равен входящему вызову Право смотреть камеру ещё не всегда означает, что пользователь включён в маршрутизацию звонка.

Задержка Почему телефон звонит слишком поздно Сон приложения Телефон сначала должен разбудить App. Слабый Wi-Fi домофона Устройство нестабильно держит облако. Плохая сеть телефона Медиасессия устанавливается медленно. Wi-Fi ↔ LTE В момент вызова телефон меняет сеть. VPN Добавляет промежуточный маршрут. Облако Возможны временные проблемы платформы. Тест задержки Сделайте 5-10 звонков с заблокированным телефоном отдельно на домашнем Wi-Fi и отдельно на LTE/5G. Запишите задержку каждого вызова.

Если проблема появилась внезапно Что изменилось перед тем, как вызовы перестали приходить обновился Android или iOS;

обновилось приложение;

обновилась прошивка монитора или панели;

сменили роутер, SSID или пароль Wi-Fi;

включили VPN, Private DNS или фильтрацию;

перенесли приложение на новый смартфон;

вышли из аккаунта или сменили пароль;

добавили второй телефон;

включили экономию энергии;

изменили DND.

Алгоритм Что проверять по порядку Локальный вызов. Звонит ли домашний монитор. Online и Live View. Видит ли приложение устройство. Журнал событий. Появилась ли запись о звонке. Уведомления. Push, звук, lock screen. DND. В приложении и телефоне. Батарея. Снять лишние фоновые ограничения. Wi-Fi и LTE. Сравнить две сети. Второй смартфон. Отделить проблему телефона от всей системы. Cloud/SIP. Проверить регистрацию. Только потом сброс. Сначала сохранить данные аккаунта и привязки.

Ошибки 12 ошибок при поиске проблемы 01 Сразу сбрасывают домофон Проблема могла быть только в push телефона. 02 Проверяют с открытым App Так не тестируется фоновый push. 03 Путают Online с рабочим вызовом Live View может работать отдельно. 04 Не смотрят DND Журнал есть, звонка нет. 05 Игнорируют батарею На Android это частая причина. 06 Один логин на всех Не проверяют sharing. 07 Обвиняют роутер без LTE-теста Простое сравнение быстро локализует проблему. 08 Обвиняют облако без второго телефона Второй смартфон даёт важную контрольную точку. 09 Открывают порты Для штатного облака обычно не нужно. 10 Не обновляют App Старые версии могут конфликтовать с облаком. 11 Забывают новый пароль Wi-Fi Монитор локально работает, но Offline в облаке. 12 Чёрное видео считают отсутствием push Это разные неисправности.

FAQ Частые вопросы, если видеодомофон не звонит на смартфон Почему видеодомофон не звонит на телефон? Проверяют разрешения приложения, фон, DND, аккаунт, Online-статус, интернет домофона и смартфона. Почему домашний монитор звонит, а телефон нет? Локальная домофония работает, поэтому проблема чаще в сетевой или облачной части. Почему вызов приходит только при открытом приложении? Частая причина на Android: фон ограничен системой или оптимизацией батареи. Почему звонок приходит с задержкой? Проверяют сон приложения, качество сети, VPN и облачное соединение. Почему push есть, но без звука? Проверьте звук канала уведомлений, DND и громкость. Почему звонок только в журнале? Событие дошло до платформы, но push мог быть заглушен DND или системными ограничениями. Почему на одном телефоне работает, а на другом нет? Сравните sharing, аккаунт, push, DND и батарею второго смартфона. Можно ли подключить два телефона? Да, у многих платформ через sharing или семейные аккаунты. Можно ли использовать один логин на двух телефонах? Иногда можно, но лучше следовать штатной схеме производителя. Почему Slinex звонит только на один смартфон? Для нескольких устройств Slinex рекомендует отдельные аккаунты и sharing от master-account. Почему SmartPlus не принимает звонки? Проверьте Cloud connection, SIP registration, permissions, DND, сеть и фон. Почему DMSS звонит только при открытом приложении? Проверьте фоновые разрешения Android, lock screen и ограничения запуска. Почему Hik-Connect не получает звонок? Проверьте Hik-Connect Service, Online-статус, привязку аккаунта и уведомления. Какое приложение сейчас у Tantos? Для поддерживаемых Promo HD и IP в 2026 году используется TS VMS 2.0. Какое приложение у Slinex? Для актуальных Cloud-моделей используется Slinex Smart Call. Какое приложение у Dahua? Для современных совместимых систем используется DMSS. Какое приложение у Akuvox? Для облачной домофонии используется SmartPlus. Что такое push? Системное уведомление, которое приложение получает даже когда не открыто на экране. Нужно ли разрешать фон? Да, если система ограничивает приложение так, что звонки перестают приходить. Нужно ли отключать оптимизацию батареи? Для некоторых Android-приложений производитель прямо рекомендует это при проблемах с вызовами. Нужен ли автозапуск? На отдельных Android-оболочках помогает корректно работать после перезагрузки. Мешает ли «Не беспокоить»? Да. DND бывает системным и внутренним в приложении. Может ли VPN мешать? Да. Для диагностики сравните работу с VPN и без него. Может ли Private DNS мешать? Фильтрующий DNS иногда влияет на отдельные облачные сервисы. Нужно ли открывать порты? Для штатных облачных приложений обычно нет. Почему по Wi-Fi работает, а по LTE нет? Проверьте мобильные данные приложения, VPN и ограничения смартфона. Почему по LTE работает, а дома по Wi-Fi нет? Проверьте роутер, DNS, VPN, гостевую сеть и фильтрацию. Что означает Offline? Устройство не имеет рабочей связи с облачной платформой. Есть IP в роутере, но Offline в приложении. Почему? LAN работает, но связь с облаком может отсутствовать. Что такое SIP registration? Регистрация сетевого домофонного устройства или аккаунта на SIP-сервере. Почему звонок есть, но видео чёрное? Проверяют камеру, видеопоток, сеть, разрешения и облачную медиасессию. Если видео дома есть, а на телефоне нет, виновата камера? Камера уже менее подозрительна. Проверяется сетевой видеопоток и приложение. Почему после обновления телефона нет вызовов? Обновление могло изменить разрешения или управление батареей. Почему после обновления приложения нет звонков? Проверьте повторный вход, разрешения, прошивку и статус устройства. Нужно ли переустанавливать приложение? Только после проверки настроек и аккаунта. Сначала сохраните данные для входа. Нужно ли сбрасывать видеодомофон? Не первым шагом. Сброс делают после простой диагностики и с пониманием восстановления настроек. Как проверить задержку вызова? Сделайте серию звонков на заблокированный телефон отдельно по Wi-Fi и LTE/5G. Можно ли принимать вызов вне дома? Да, если система поддерживает облачный вызов и обе стороны имеют интернет. Будет ли вызов на телефон без интернета дома? Нет, если удалённый вызов зависит от облака. Локальный монитор может продолжать работать. Что прислать для диагностики? Модель домофона, приложение, модель телефона, статус устройства, описание сети и работает ли Live View.

Не сбрасывайте систему наугад Сначала выясним, на каком участке теряется вызов Пришлите модель домофона, название приложения и напишите: звонит ли домашний монитор, открывается ли Live View, есть ли событие в журнале и работает ли второй смартфон. Написать в MAXНаписать в Telegram