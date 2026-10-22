Городская инфраструктура По сообщению ТСН24, в Туле приняли 43 из 69 объектов благоустройства 22 октября 2026 года ТСН24 сообщила о приёмке 43 из 69 объектов, реализуемых в Туле по программе «Народный бюджет». В числе конкретно названных результатов оказались двор на улице Кауля и пешеходные дорожки в посёлке Горелки. При этом найденные независимые материалы подтверждают проведение приёмок в городе, но не итоговое соотношение 43 из 69. Тула 22 октября 2026 43 из 69 Народный бюджет Главное: Главная новость заключается в переходе значительной части объектов в стадию принятого результата. Точная цифра 43 из 69 приведена одним источником и требует официального или независимого подтверждения; по оставшимся 26 объектам единый статус и сроки в доступных материалах не установлены.

Что произошло 22 октября Согласно сообщению ТСН24 от 22 октября 2026 года, в Туле комиссия приняла 43 из 69 объектов, реализуемых по программе «Народный бюджет». Это примерно 62% от заявленного общего количества. Речь идёт именно о стадии приёмки выполненных работ, а не о запуске программы, выборе будущих заявок или объявлении тендеров. Найденные публикации подтверждают, что приёмочные мероприятия в Туле действительно шли поэтапно. На 1 сентября сообщалось о проведении приёмок на 12 объектах с участием представителей администрации, подрядчиков и местных жителей. В октябре также публиковалась информация об участии депутатов Тульской городской думы в проверке благоустройства, включая ремонт асфальтового покрытия в Привокзальном округе. Число 43 из 69 пока следует воспринимать как данные одной публикации. Второго независимого сообщения или доступной официальной сводки с тем же итогом в исследованных материалах не найдено.

Какие объекты и работы названы конкретно В сообщении приведены два проверяемых примера. Во дворе дома №10 на улице Кауля появилось покрытие из тротуарной плитки. В посёлке Горелки были устроены пешеходные дорожки общей протяжённостью около 300 метров. Для этих объектов указаны не только общие слова о благоустройстве, но и фактический результат работ. Все 69 объектов распределены по трём направлениям: 29 относятся к ЖКХ и благоустройству, 24 связаны с асфальтированием дорог и придомовых территорий, ещё 16 относятся к социальной инфраструктуре. Эти числа описывают состав всей программы и в сумме дают 69. Они не означают, что в каждой группе уже принято одинаковое количество объектов. 29 объектов: ЖКХ и благоустройство

24 объекта: асфальтирование дорог и придомовых территорий

16 объектов: социальная инфраструктура Опубликованных данных недостаточно, чтобы составить полный адресный перечень всех 43 принятых объектов или определить распределение принятого объёма по трём направлениям. Поэтому два названных адресных примера нельзя автоматически считать типичными для всей программы.

Что известно о статусе и ограничениях Формулировка о приёмке означает, что по указанной части объектов проводилась оценка результата выполненных работ. Однако из доступных сведений нельзя установить единый технический состав проверки, наличие замечаний по каждому адресу или последующие обязательства подрядчиков. Положительная оценка жителями отдельных октябрьских работ также не заменяет сводных данных по всем 69 объектам. Разница между общим количеством и заявленным числом принятых объектов составляет 26. Но называть их непринятыми или просроченными без дополнительной информации некорректно. Они могли находиться на разных стадиях: выполнения, подготовки к осмотру, устранения замечаний или документального оформления. Конкретный статус каждого из этих объектов источниками не раскрыт. В материалах не подтверждены дата завершения всей программы, полный список оставшихся объектов и единый срок их приёмки. Также нет оснований распространять новость на все дворы, дороги или социальные учреждения Тулы. Новость относится к муниципальному образованию город Тула; конкретно названы двор дома №10 на улице Кауля и пешеходные дорожки в посёлке Горелки.

Практическое значение для жителей По сообщению ТСН24, во дворе дома №10 на улице Кауля появилось новое плиточное покрытие, а в Горелках устроили около 300 метров пешеходных дорожек. Это локальные изменения уже названных территорий, а не заявление о завершении благоустройства соответствующих районов целиком. Для остальных жителей цифра 43 из 69 служит ориентиром общего хода программы, но не подтверждает готовность конкретного двора или дороги. Проверять статус интересующего адреса следует отдельно: опубликованная сводка не содержит полного реестра принятых объектов и не позволяет определить, вошёл ли в него любой произвольно выбранный дом. Сопоставление сентябрьской информации о 12 прошедших приёмках с октябрьским сообщением о 43 принятых объектах указывает на продолжение работы осенью. Однако эти показатели могут отражать разные даты среза и форматы учёта, поэтому их нельзя использовать как точный график темпа приёмки.