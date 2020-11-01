Практический гайд • Электробезопасность • 2026 Как проверить непрерывность PE: от ГЗШ до розетки, двигателя и металлического каркаса Жёлто-зелёный провод под винтом ещё не доказывает, что корпус оборудования защищён. Разбираем, что именно измерять, каким прибором, как оценивать показания и почему «прозвонка пищит» не является полноценным испытанием защитной цепи. Что проверяем PE, ГЗШ, соединения и уравнивание потенциалов Основной стандарт ГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.4.3.2 Практический результат Измерения, оценка и фиксация дефектов

Почему непрерывность PE важнее цвета провода Представим трёхфазный двигатель лебёдки, подключённый кабелем с тремя фазами и защитной жилой. Двигатель работает, ворота открываются, автомат не отключается. Однако болт PE на корпусе затянут поверх краски, либо защитный проводник оборван в клеммной коробке. Силовая цепь продолжает работать как ни в чём не бывало, а при повреждении изоляции корпус способен оказаться под опасным напряжением. Непрерывность защитной цепи означает наличие надёжного электрического соединения от предусмотренной защитной шины до открытой проводящей части оборудования, которую необходимо защищать, включая все клеммы, ответвления и переходы. Это не просто видимая жила и не формальное наличие контакта между двумя точками. Принцип защиты. При замыкании фазы на корпус защитный путь должен участвовать в обеспечении автоматического отключения питания. В системе TN это проверяют вместе с полным сопротивлением петли повреждения и характеристиками защитного аппарата. В системе TT дополнительно принципиальны заземляющее устройство и защита посредством УДТ. Измерение одной непрерывности PE не заменяет проверку всей меры защиты. ГОСТ Р 50571.16-2019, пункт 6.4.3.2, предусматривает проверку непрерывности проводников и присоединений измерением сопротивления. ГОСТ Р 50571.5.54-2024, пункт 543.3, устанавливает требования к длительной электрической и механической надёжности защитных соединений.

Что именно проверяют в электроустановке Точка Задача проверки На что обратить внимание ГЗШ, PE-шины щитов Наличие связи между предусмотренными защитными узлами Клеммы, перемычки, отсутствие разрыва PE Розетки Связь PE-шины группы с защитным контактом каждой розетки Ответвления, шлейф, ослабленные зажимы Электродвигатель и лебёдка Связь PE-проводника с предусмотренным корпусным зажимом Клеммная коробка, ввод кабеля, окраска корпуса Металлический щит Защитная связь металлической оболочки и частей по конструкции щита Дверь, съёмные панели, заводские соединения Металлический каркас Непрерывность предусмотренных соединений основной системы уравнивания потенциалов Болты, окрашенные стыки, коррозия, отдельные секции Створка ворот Сохранение предусмотренной защитной связи при движении Гибкая перемычка, ролики, петли, положение створки Инженерные коммуникации Связь сторонних проводящих частей, включаемых в СУП Изолирующие вставки, вводные участки, проектная схема Не каждый металлический предмет автоматически требует отдельной жилы PE. Различают открытую проводящую часть электрооборудования, на которой напряжение может возникнуть при повреждении изоляции, и стороннюю проводящую часть, способную внести потенциал в электроустановку. Их назначение и необходимость защитного присоединения оценивают по конструкции и условиям объекта.

Как выглядит проверяемый путь: от ГЗШ до оборудования ГЗШ / PE Точка контроля PE PE СУП Связь Щит / розетка Электродвигатель Металлический каркас Подвижная створка Проверить защитные контакты Проверить корпусной зажим Проверить предусмотренные соединения Проверить связь при движении Нарисованы функциональные пути, а не монтажная схема. Измерение ведут между выбранной исходной защитной точкой и конечной точкой цепи. Для ответвлений нужно понимать, какой именно участок проверяется: один хороший контакт рядом с ГЗШ не подтверждает состояние самой дальней розетки или подвижной створки.

Каким прибором проверяют PE и почему мультиметра недостаточно Для приёмочных испытаний используют прибор, предназначенный для измерения малого сопротивления защитных проводников и их соединений, с подходящим диапазоном, точностью и исправными измерительными принадлежностями. Часто это многофункциональный измеритель параметров электроустановок с режимом R LOW / Continuity 200 mA. Специализированный измеритель Подаёт контролируемый испытательный ток и показывает сопротивление с учётом компенсации проводов. Мультиметр со звуковой прозвонкой Может обнаружить очевидный обрыв, но звук не доказывает качество низкоомного соединения. Мегаомметр Проверяет сопротивление изоляции. Не заменяет низкоомное измерение непрерывности PE. Для приборов, отвечающих IEC 61557-4:2019, предусмотрены, в частности, испытательное напряжение холостого хода 4–24 В и ток измерения не менее 0,2 А в установленном стандартом диапазоне измерений. Это характеристики измерительного прибора, а не самостоятельная норма предельно допустимого сопротивления PE. Режим и ограничения конкретного прибора следует брать из его руководства. Перед серией измерений компенсируют сопротивление измерительных проводов (если прибор предусматривает эту функцию), проверяют соединение щупов и учитывают погрешность и температурные условия. Для низких сопротивлений плохой контакт щупа или длинный провод без компенсации способен заметно исказить результат.

Как выполняют измерение непрерывности PE Работы выполняет электротехнический персонал. Испытания сопротивления защитных цепей организуют на обесточенной электроустановке с предотвращением ошибочной подачи напряжения и проверкой его отсутствия. Нельзя снимать или разрывать защитные соединения, пока установка находится под напряжением либо может оказаться под ним. Движущиеся механизмы ворот должны быть безопасно остановлены и зафиксированы. Изучают схему и определяют границы. Выясняют систему заземления, точку ГЗШ, PE-шины и подлежащие присоединению части. Уточняют, где есть параллельные металлические пути и защитные перемычки. Организуют безопасное отключение. Отсоединяют питание обслуживаемых цепей установленным порядком, защищают от повторного включения, проверяют отсутствие напряжения и сохраняют защитные соединения. Осматривают соединения. Ищут обрывы, коррозию, краску под контактной поверхностью, ослабленные клеммы, отсутствующие перемычки, надломы жил и неверное применение N вместо PE. Готовят прибор. Выбирают подходящий низкоомный режим, проверяют принадлежности, компенсируют сопротивление измерительных проводов и при необходимости уточняют метрологические характеристики. Измеряют от заданной защитной точки. Последовательно проверяют удалённые PE-контакты, корпусные зажимы оборудования и предусмотренные соединения металлоконструкций. Локализуют необычные результаты. Сопоставляют сопротивление цепи с длиной, материалом и сечением проводника. Учитывают параллельные пути через металл, экраны и трубопроводы, которые способны скрыть обрыв основной жилы. Проверяют подвижные элементы. На обесточенных воротах и механизме, исключив непреднамеренное движение, оценивают предусмотренную защитную связь в нескольких положениях створки и состояние гибкого проводника. Фиксируют результат. Записывают точки измерений, прибор, дату, режим, сопротивление, замечания и решение о соответствии с учётом схемы. После исправлений повторяют испытания. Восстанавливают все разъединённые соединения, проверяют момент затяжки по документации и повторяют связанные испытания. Если параллельные проводящие связи затрудняют проверку конкретной жилы, специалист должен выбрать метод, позволяющий достоверно оценить нужный участок. Временные отсоединения допустимы только после безопасного отключения и с обязательным восстановлением защитной системы; они не должны применяться вслепую, особенно при совместных заземляющих системах и внешних связях.

Какое сопротивление PE считается нормальным: почему нет общего числа Нельзя объявить результат соответствующим только потому, что прибор показал, например, 0,5 Ом. Для короткого толстого проводника это может быть подозрительно много; для длинного проводника с меньшим сечением сопротивление будет выше. Нужно учитывать расчётное сопротивление соответствующего проводника, соединения, влияние температуры, точность измерения и условия автоматического отключения. R ≈ ρ × L / S R в Ом; ρ — удельное сопротивление материала, Ом·мм²/м; L — длина проводника, м; S — сечение, мм². Пример для отдельной медной жилы при температуре около 20 °C: принимая ориентировочно ρ = 0,0175 Ом·мм²/м, получаем для длины 20 м и сечения 2,5 мм² сопротивление около 0,14 Ом только самой жилы. Это расчётный ориентир, а не установленный ГОСТ предел для всей защитной цепи. К результату измерения добавляются соединения, особенности конструкции и погрешность. Нельзя смешивать три измерения Непрерывность PE — низкоомное сопротивление защитного пути между заданными точками. Сопротивление заземляющего устройства — характеристика взаимодействия заземлителя с грунтом и его соединений по выбранной методике. Петля повреждения Z s — полное сопротивление цепи возможного тока повреждения, используемое при проверке автоматического отключения. Что означает низкое значение Оно подтверждает наличие низкоомного пути между точками в условиях испытания, но не гарантирует, что путь проходит по требуемой жиле PE, а не по случайной параллельной металлоконструкции. Также одно измерение не подтверждает достаточное сечение, устойчивость к коррозии, прочность соединения и отключение автомата за нормативное время. Итоговую пригодность защиты оценивают комплексно: осмотр и документы, непрерывность, сопротивление изоляции, параметры цепи повреждения, характеристики и испытания защитных устройств. В TT дополнительно проверяют условия работы УДТ и заземляющего устройства.

Особый случай: металлическое здание, ворота и лебёдка В новом металлическом здании защитная система не ограничивается корпусом главного щита. ПУЭ 1.7.82 относит металлические части каркаса к частям, присоединяемым к основной системе уравнивания потенциалов. ГОСТ Р 50571.4.41-2022 устанавливает требования к защитному заземлению открытых проводящих частей электрооборудования. Каркас, колонны, балки, болтовые узлы Каркас может состоять из отдельных секций с окрашенными контактными плоскостями, антикоррозионными покрытиями и разъёмными креплениями. Электрическая связь, имеющая значение для защитной системы, должна быть предусмотрена конструкцией или выполнена отдельными проводниками и подтверждена проверкой. При этом нельзя объявлять всю металлоконструкцию универсальным PE-проводником только из-за её большого сечения. Створка ворот, петли и ролики Если по конструкции и применимой оценке опасностей створке необходима защитная связь, её сохранение не должно зависеть от случайного контакта подшипника, ролика, петли или слоя смазки. Проектируемое гибкое соединение подбирают с учётом числа циклов, вибрации, защиты от перетирания и требуемых защитных характеристик. Оно не должно мешать движению и не должно заменяться тросом подъёма. Двигатель и тормоз У трёхфазного двигателя класса I корпус присоединяют к PE согласно схеме оборудования. Если питание силовой части трёхфазное без нейтрали, рабочий N обмоткам не требуется, однако отдельные цепи тормоза или управления могут использовать N. Поэтому нельзя «исправлять» схему простым переносом четвёртой жилы между шинами N и PE без проверки назначения всех цепей. Если ворота искрили. Непрерывность PE необходима, но причина искр может быть в повреждении изоляции, токе через нежелательные металлические контакты, нарушении уравнивания потенциалов, цепи тормоза или управляющей аппаратуре. Искрение при движении — основание остановить оборудование и провести обследование, а не только поставить перемычку.

Что чаще всего обнаруживают при проверке защитного проводника Признак Вероятная причина Что проверяет специалист Прозвонка есть, но показания нестабильны Окисление, слабый контакт, повреждение жилы Соединение и повторяемость измерений Сопротивление зависит от положения створки Отсутствие или повреждение гибкой связи, случайный контакт через петли Предусмотренные соединения в разных положениях PE «есть» только через соседнюю раму Обрыв штатного проводника, параллельный металлический путь Фактический маршрут PE по схеме Высокое сопротивление на новом корпусе Краска под зажимом, неверная клемма или монтаж Штатный заземляющий зажим, крепление и контакт Корпус двигателя щиплет током Повреждение изоляции, недостаточная защитная связь, особенности оборудования Отключение, изоляция, PE, защита и токи утечки После ремонта розетки пропал PE дальше по линии Защитная цепь была транзитной через съёмный механизм Независимые ответвления и схему соединений Низкое сопротивление, но автомат не отключает повреждение Проблема с цепью повреждения или выбором аппарата Z s , ожидаемый ток и параметры защиты

Что конкретно посмотреть и измерить электрику: программа обследования Эта последовательность подходит для обследования нового здания, вводного щита, трёхфазной лебёдки и металлических ворот. Фактический объём испытаний и порядок безопасного выполнения определяет ответственный специалист исходя из схемы, условий эксплуатации и применимых документов. № Что проверить Чем и какой результат зафиксировать 1 Схему питания и назначение PEN/N/PE на вводе Однолинейная схема, документы подключения, осмотр ГРЩ; точка разделения PEN при её наличии 2 ГЗШ и PE-шины, клеммы и доступные болтовые соединения Осмотр, маркировка, тип зажимов, состояние поверхности, соответствие конструкции 3 Непрерывность PE до конечных розеток Низкоомный измеритель, сопротивление каждой характерной/конечной точки с идентификацией цепи 4 Связь корпусов щитов, двигателя, тормозного узла при необходимости Проверка штатных PE-зажимов и измерения по соответствующим участкам 5 Уравнивание потенциалов металлического каркаса Осмотр предусмотренных узлов, измерения до секций и удалённых доступных элементов 6 Защитные соединения подвижной створки Осмотр проводника, проверка непрерывности в безопасно установленных положениях 7 Отсутствие недопустимых соединений N–PE после точки разделения Проверка схемы и соединений, с учётом присоединённых устройств и параллельных путей 8 Сопротивление изоляции соответствующих кабелей и оборудования Мегаомметр по инструкции и стандарту, отключение чувствительной электроники; результаты по цепям 9 Условия автоматического отключения питания В TN — петля повреждения/расчёт и аппарат; в TT — предусмотренные проверки УДТ и заземлителя 10 УЗО/АВДТ и согласование с нагрузкой Проверка схемы, фактических параметров срабатывания и применимости типа УДТ 11 Состояние электродвигателя, силовых цепей и тормоза Изоляция, питание, фазные токи, защита двигателя; отдельно — если ранее наблюдалось искрение 12 Документирование и повторная проверка Таблица точек и сопротивлений, прибор и его данные, дефекты, исправления, повторный результат Что должно остаться после обследования Не устная оценка «земля хорошая», а перечень измеренных цепей: откуда — куда — каким прибором — какое сопротивление — как оценено, а также описание дефектов и выполненных исправлений. При формальной приёмке и необходимости официальных документов испытания и протоколы оформляет организация, имеющая соответствующие полномочия и средства измерений.

Нормативная основа, актуальная на октябрь 2026 года Документ и пункт Для чего используется ГОСТ Р 50571.16-2019, 6.4.3.2 и 6.4.3.7 Измерение непрерывности, проверка эффективности защиты при повреждении ГОСТ Р 50571.5.54-2024, 542.4; 543.1–543.3; 544 ГЗШ, требования к защитным проводникам и соединениям, проводники уравнивания потенциалов ГОСТ Р 50571.4.41-2022, 411.3 и 411.4–411.5 Защитное заземление и автоматическое отключение в TN и TT ПУЭ, глава 1.7, в частности 1.7.82 и 1.7.119 Основная система уравнивания потенциалов и ГЗШ IEC 61557-4:2019 Технические требования к приборам для измерения сопротивления защитных проводников Применимость конкретного требования зависит от вида электроустановки, принятых мер защиты и назначения оборудования. Значение сопротивления заземлителя, сечение PE и время отключения нельзя назначать по одному правилу без анализа схемы.