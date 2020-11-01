Практический гайд • Электробезопасность • 2026

Как проверить непрерывность PE: от ГЗШ до розетки, двигателя и металлического каркаса

Жёлто-зелёный провод под винтом ещё не доказывает, что корпус оборудования защищён. Разбираем, что именно измерять, каким прибором, как оценивать показания и почему «прозвонка пищит» не является полноценным испытанием защитной цепи.

Что проверяемPE, ГЗШ, соединения и уравнивание потенциалов
Основной стандартГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.4.3.2
Практический результатИзмерения, оценка и фиксация дефектов

Почему непрерывность PE важнее цвета провода

Представим трёхфазный двигатель лебёдки, подключённый кабелем с тремя фазами и защитной жилой. Двигатель работает, ворота открываются, автомат не отключается. Однако болт PE на корпусе затянут поверх краски, либо защитный проводник оборван в клеммной коробке. Силовая цепь продолжает работать как ни в чём не бывало, а при повреждении изоляции корпус способен оказаться под опасным напряжением.

Непрерывность защитной цепи означает наличие надёжного электрического соединения от предусмотренной защитной шины до открытой проводящей части оборудования, которую необходимо защищать, включая все клеммы, ответвления и переходы. Это не просто видимая жила и не формальное наличие контакта между двумя точками.

Принцип защиты. При замыкании фазы на корпус защитный путь должен участвовать в обеспечении автоматического отключения питания. В системе TN это проверяют вместе с полным сопротивлением петли повреждения и характеристиками защитного аппарата. В системе TT дополнительно принципиальны заземляющее устройство и защита посредством УДТ. Измерение одной непрерывности PE не заменяет проверку всей меры защиты.

ГОСТ Р 50571.16-2019, пункт 6.4.3.2, предусматривает проверку непрерывности проводников и присоединений измерением сопротивления. ГОСТ Р 50571.5.54-2024, пункт 543.3, устанавливает требования к длительной электрической и механической надёжности защитных соединений.

Что именно проверяют в электроустановке

ТочкаЗадача проверкиНа что обратить внимание
ГЗШ, PE-шины щитовНаличие связи между предусмотренными защитными узламиКлеммы, перемычки, отсутствие разрыва PE
РозеткиСвязь PE-шины группы с защитным контактом каждой розеткиОтветвления, шлейф, ослабленные зажимы
Электродвигатель и лебёдкаСвязь PE-проводника с предусмотренным корпусным зажимомКлеммная коробка, ввод кабеля, окраска корпуса
Металлический щитЗащитная связь металлической оболочки и частей по конструкции щитаДверь, съёмные панели, заводские соединения
Металлический каркасНепрерывность предусмотренных соединений основной системы уравнивания потенциаловБолты, окрашенные стыки, коррозия, отдельные секции
Створка воротСохранение предусмотренной защитной связи при движенииГибкая перемычка, ролики, петли, положение створки
Инженерные коммуникацииСвязь сторонних проводящих частей, включаемых в СУПИзолирующие вставки, вводные участки, проектная схема

Не каждый металлический предмет автоматически требует отдельной жилы PE. Различают открытую проводящую часть электрооборудования, на которой напряжение может возникнуть при повреждении изоляции, и стороннюю проводящую часть, способную внести потенциал в электроустановку. Их назначение и необходимость защитного присоединения оценивают по конструкции и условиям объекта.

Как выглядит проверяемый путь: от ГЗШ до оборудования

Измерение ведут между выбранной исходной защитной точкой и конечной точкой цепи. Для ответвлений нужно понимать, какой именно участок проверяется: один хороший контакт рядом с ГЗШ не подтверждает состояние самой дальней розетки или подвижной створки.

Каким прибором проверяют PE и почему мультиметра недостаточно

Для приёмочных испытаний используют прибор, предназначенный для измерения малого сопротивления защитных проводников и их соединений, с подходящим диапазоном, точностью и исправными измерительными принадлежностями. Часто это многофункциональный измеритель параметров электроустановок с режимом RLOW / Continuity 200 mA.

Специализированный измерительПодаёт контролируемый испытательный ток и показывает сопротивление с учётом компенсации проводов.
Мультиметр со звуковой прозвонкойМожет обнаружить очевидный обрыв, но звук не доказывает качество низкоомного соединения.
МегаомметрПроверяет сопротивление изоляции. Не заменяет низкоомное измерение непрерывности PE.

Для приборов, отвечающих IEC 61557-4:2019, предусмотрены, в частности, испытательное напряжение холостого хода 4–24 В и ток измерения не менее 0,2 А в установленном стандартом диапазоне измерений. Это характеристики измерительного прибора, а не самостоятельная норма предельно допустимого сопротивления PE. Режим и ограничения конкретного прибора следует брать из его руководства.

Перед серией измерений компенсируют сопротивление измерительных проводов (если прибор предусматривает эту функцию), проверяют соединение щупов и учитывают погрешность и температурные условия. Для низких сопротивлений плохой контакт щупа или длинный провод без компенсации способен заметно исказить результат.

Как выполняют измерение непрерывности PE

Работы выполняет электротехнический персонал. Испытания сопротивления защитных цепей организуют на обесточенной электроустановке с предотвращением ошибочной подачи напряжения и проверкой его отсутствия. Нельзя снимать или разрывать защитные соединения, пока установка находится под напряжением либо может оказаться под ним. Движущиеся механизмы ворот должны быть безопасно остановлены и зафиксированы.
  1. Изучают схему и определяют границы. Выясняют систему заземления, точку ГЗШ, PE-шины и подлежащие присоединению части. Уточняют, где есть параллельные металлические пути и защитные перемычки.
  2. Организуют безопасное отключение. Отсоединяют питание обслуживаемых цепей установленным порядком, защищают от повторного включения, проверяют отсутствие напряжения и сохраняют защитные соединения.
  3. Осматривают соединения. Ищут обрывы, коррозию, краску под контактной поверхностью, ослабленные клеммы, отсутствующие перемычки, надломы жил и неверное применение N вместо PE.
  4. Готовят прибор. Выбирают подходящий низкоомный режим, проверяют принадлежности, компенсируют сопротивление измерительных проводов и при необходимости уточняют метрологические характеристики.
  5. Измеряют от заданной защитной точки. Последовательно проверяют удалённые PE-контакты, корпусные зажимы оборудования и предусмотренные соединения металлоконструкций.
  6. Локализуют необычные результаты. Сопоставляют сопротивление цепи с длиной, материалом и сечением проводника. Учитывают параллельные пути через металл, экраны и трубопроводы, которые способны скрыть обрыв основной жилы.
  7. Проверяют подвижные элементы. На обесточенных воротах и механизме, исключив непреднамеренное движение, оценивают предусмотренную защитную связь в нескольких положениях створки и состояние гибкого проводника.
  8. Фиксируют результат. Записывают точки измерений, прибор, дату, режим, сопротивление, замечания и решение о соответствии с учётом схемы.
  9. После исправлений повторяют испытания. Восстанавливают все разъединённые соединения, проверяют момент затяжки по документации и повторяют связанные испытания.

Если параллельные проводящие связи затрудняют проверку конкретной жилы, специалист должен выбрать метод, позволяющий достоверно оценить нужный участок. Временные отсоединения допустимы только после безопасного отключения и с обязательным восстановлением защитной системы; они не должны применяться вслепую, особенно при совместных заземляющих системах и внешних связях.

Какое сопротивление PE считается нормальным: почему нет общего числа

Нельзя объявить результат соответствующим только потому, что прибор показал, например, 0,5 Ом. Для короткого толстого проводника это может быть подозрительно много; для длинного проводника с меньшим сечением сопротивление будет выше. Нужно учитывать расчётное сопротивление соответствующего проводника, соединения, влияние температуры, точность измерения и условия автоматического отключения.

R ≈ ρ × L / SR в Ом; ρ — удельное сопротивление материала, Ом·мм²/м; L — длина проводника, м; S — сечение, мм².

Пример для отдельной медной жилы при температуре около 20 °C: принимая ориентировочно ρ = 0,0175 Ом·мм²/м, получаем для длины 20 м и сечения 2,5 мм² сопротивление около 0,14 Ом только самой жилы. Это расчётный ориентир, а не установленный ГОСТ предел для всей защитной цепи. К результату измерения добавляются соединения, особенности конструкции и погрешность.

Нельзя смешивать три измерения

Непрерывность PE — низкоомное сопротивление защитного пути между заданными точками.

Сопротивление заземляющего устройства — характеристика взаимодействия заземлителя с грунтом и его соединений по выбранной методике.

Петля повреждения Zs — полное сопротивление цепи возможного тока повреждения, используемое при проверке автоматического отключения.

Что означает низкое значение

Оно подтверждает наличие низкоомного пути между точками в условиях испытания, но не гарантирует, что путь проходит по требуемой жиле PE, а не по случайной параллельной металлоконструкции.

Также одно измерение не подтверждает достаточное сечение, устойчивость к коррозии, прочность соединения и отключение автомата за нормативное время.

Итоговую пригодность защиты оценивают комплексно: осмотр и документы, непрерывность, сопротивление изоляции, параметры цепи повреждения, характеристики и испытания защитных устройств. В TT дополнительно проверяют условия работы УДТ и заземляющего устройства.

Особый случай: металлическое здание, ворота и лебёдка

В новом металлическом здании защитная система не ограничивается корпусом главного щита. ПУЭ 1.7.82 относит металлические части каркаса к частям, присоединяемым к основной системе уравнивания потенциалов. ГОСТ Р 50571.4.41-2022 устанавливает требования к защитному заземлению открытых проводящих частей электрооборудования.

Каркас, колонны, балки, болтовые узлы

Каркас может состоять из отдельных секций с окрашенными контактными плоскостями, антикоррозионными покрытиями и разъёмными креплениями. Электрическая связь, имеющая значение для защитной системы, должна быть предусмотрена конструкцией или выполнена отдельными проводниками и подтверждена проверкой. При этом нельзя объявлять всю металлоконструкцию универсальным PE-проводником только из-за её большого сечения.

Створка ворот, петли и ролики

Если по конструкции и применимой оценке опасностей створке необходима защитная связь, её сохранение не должно зависеть от случайного контакта подшипника, ролика, петли или слоя смазки. Проектируемое гибкое соединение подбирают с учётом числа циклов, вибрации, защиты от перетирания и требуемых защитных характеристик. Оно не должно мешать движению и не должно заменяться тросом подъёма.

Двигатель и тормоз

У трёхфазного двигателя класса I корпус присоединяют к PE согласно схеме оборудования. Если питание силовой части трёхфазное без нейтрали, рабочий N обмоткам не требуется, однако отдельные цепи тормоза или управления могут использовать N. Поэтому нельзя «исправлять» схему простым переносом четвёртой жилы между шинами N и PE без проверки назначения всех цепей.

Если ворота искрили. Непрерывность PE необходима, но причина искр может быть в повреждении изоляции, токе через нежелательные металлические контакты, нарушении уравнивания потенциалов, цепи тормоза или управляющей аппаратуре. Искрение при движении — основание остановить оборудование и провести обследование, а не только поставить перемычку.

Что чаще всего обнаруживают при проверке защитного проводника

ПризнакВероятная причинаЧто проверяет специалист
Прозвонка есть, но показания нестабильныОкисление, слабый контакт, повреждение жилыСоединение и повторяемость измерений
Сопротивление зависит от положения створкиОтсутствие или повреждение гибкой связи, случайный контакт через петлиПредусмотренные соединения в разных положениях
PE «есть» только через соседнюю рамуОбрыв штатного проводника, параллельный металлический путьФактический маршрут PE по схеме
Высокое сопротивление на новом корпусеКраска под зажимом, неверная клемма или монтажШтатный заземляющий зажим, крепление и контакт
Корпус двигателя щиплет токомПовреждение изоляции, недостаточная защитная связь, особенности оборудованияОтключение, изоляция, PE, защита и токи утечки
После ремонта розетки пропал PE дальше по линииЗащитная цепь была транзитной через съёмный механизмНезависимые ответвления и схему соединений
Низкое сопротивление, но автомат не отключает повреждениеПроблема с цепью повреждения или выбором аппаратаZs, ожидаемый ток и параметры защиты

Что конкретно посмотреть и измерить электрику: программа обследования

Эта последовательность подходит для обследования нового здания, вводного щита, трёхфазной лебёдки и металлических ворот. Фактический объём испытаний и порядок безопасного выполнения определяет ответственный специалист исходя из схемы, условий эксплуатации и применимых документов.

Что проверитьЧем и какой результат зафиксировать
1Схему питания и назначение PEN/N/PE на вводеОднолинейная схема, документы подключения, осмотр ГРЩ; точка разделения PEN при её наличии
2ГЗШ и PE-шины, клеммы и доступные болтовые соединенияОсмотр, маркировка, тип зажимов, состояние поверхности, соответствие конструкции
3Непрерывность PE до конечных розетокНизкоомный измеритель, сопротивление каждой характерной/конечной точки с идентификацией цепи
4Связь корпусов щитов, двигателя, тормозного узла при необходимостиПроверка штатных PE-зажимов и измерения по соответствующим участкам
5Уравнивание потенциалов металлического каркасаОсмотр предусмотренных узлов, измерения до секций и удалённых доступных элементов
6Защитные соединения подвижной створкиОсмотр проводника, проверка непрерывности в безопасно установленных положениях
7Отсутствие недопустимых соединений N–PE после точки разделенияПроверка схемы и соединений, с учётом присоединённых устройств и параллельных путей
8Сопротивление изоляции соответствующих кабелей и оборудованияМегаомметр по инструкции и стандарту, отключение чувствительной электроники; результаты по цепям
9Условия автоматического отключения питанияВ TN — петля повреждения/расчёт и аппарат; в TT — предусмотренные проверки УДТ и заземлителя
10УЗО/АВДТ и согласование с нагрузкойПроверка схемы, фактических параметров срабатывания и применимости типа УДТ
11Состояние электродвигателя, силовых цепей и тормозаИзоляция, питание, фазные токи, защита двигателя; отдельно — если ранее наблюдалось искрение
12Документирование и повторная проверкаТаблица точек и сопротивлений, прибор и его данные, дефекты, исправления, повторный результат

Что должно остаться после обследования

Не устная оценка «земля хорошая», а перечень измеренных цепей: откуда — куда — каким прибором — какое сопротивление — как оценено, а также описание дефектов и выполненных исправлений. При формальной приёмке и необходимости официальных документов испытания и протоколы оформляет организация, имеющая соответствующие полномочия и средства измерений.

Нормативная основа, актуальная на октябрь 2026 года

Документ и пунктДля чего используется
ГОСТ Р 50571.16-2019, 6.4.3.2 и 6.4.3.7Измерение непрерывности, проверка эффективности защиты при повреждении
ГОСТ Р 50571.5.54-2024, 542.4; 543.1–543.3; 544ГЗШ, требования к защитным проводникам и соединениям, проводники уравнивания потенциалов
ГОСТ Р 50571.4.41-2022, 411.3 и 411.4–411.5Защитное заземление и автоматическое отключение в TN и TT
ПУЭ, глава 1.7, в частности 1.7.82 и 1.7.119Основная система уравнивания потенциалов и ГЗШ
IEC 61557-4:2019Технические требования к приборам для измерения сопротивления защитных проводников

Применимость конкретного требования зависит от вида электроустановки, принятых мер защиты и назначения оборудования. Значение сопротивления заземлителя, сечение PE и время отключения нельзя назначать по одному правилу без анализа схемы.

Частые вопросы о проверке PE

Можно ли проверить PE обычным мультиметром?

Он поможет обнаружить грубый обрыв, но режим звуковой прозвонки не заменяет измерения низкого сопротивления предназначенным для этого прибором и проверки условий защитного отключения.

Сколько Ом должно быть между ГЗШ и корпусом двигателя?

Единого числа для любого двигателя и кабеля нет. Результат оценивают по длине, материалу, сечению, соединениям, погрешности прибора и характеристикам защищаемой цепи. Для короткой линии неожиданно большое сопротивление требует расследования.

Если между N и PE почти ноль вольт, значит, PE исправен?

Нет. Измерение напряжения не доказывает непрерывность штатного защитного проводника и соответствие автоматического отключения. Случайные параллельные пути также способны скрывать дефекты.

Можно ли измерять непрерывность PE под напряжением?

Проверку низкоомным методом выполняют на подготовленной обесточенной цепи по инструкции прибора и безопасному порядку работ. Нельзя снимать защитные соединения у работающего оборудования.

Достаточно ли заземлить один угол металлического каркаса?

Сам факт присоединения одного угла не доказывает непрерывность предусмотренных защитных связей остальных секций. Оценивают конструкцию, соединения и результаты измерений в характерных точках.

Нужно ли делать гибкую перемычку на любой створке ворот?

Это определяется электрооборудованием на створке, конструкцией ворот, классификацией проводящих частей и оценкой риска. Если защитная связь необходима, она должна быть надёжной при движении и не зависеть исключительно от петель и роликов.

Чем эта проверка отличается от измерения сопротивления контура?

Непрерывность PE характеризует электрическую связь между двумя точками защитной цепи. Измерение сопротивления заземляющего устройства характеризует другой объект и выполняется иной методикой. Эти проверки нельзя подменять друг другом.

Если измерение PE прошло, можно включать неисправную лебёдку?

Нет. До повторного пуска после искрения или сгорания двигателя проверяют также изоляцию, питание, защиту двигателя, контакторы, тормоз, управление и механическую нагрузку.

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Материал носит информационный характер. Подключения, испытания и ремонт электроустановок выполняет квалифицированный персонал.

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