Электрика · Диагностика · Трёхфазные двигатели Трёхфазный двигатель выбивает УЗО или дифавтомат: как найти утечку и проверить защиту Лебёдка запускается и сразу отключается, ворота останавливаются при реверсе, а после подключения частотного преобразователя начал срабатывать дифавтомат? Разберём, почему происходит отключение, как отличить неисправность от особенностей электронного привода, что проверять в цепях N и PE и какие измерения должен провести электрик.

Короткий ответ. УЗО срабатывает не от того, что трёхфазный двигатель «берёт слишком большой ток», а при появлении недопустимого дифференциального тока. Причина может быть в повреждённой изоляции мотора или кабеля, влаге, тормозе, ошибочном соединении N и PE, суммарных утечках либо особенностях частотного преобразователя и его ЭМС-фильтра. Если отключается обычный автомат или тепловая защита, диагностика будет другой. Нельзя устранять отключения удалением PE, перемычкой N–PE или обходом УЗО.

1. Сначала определите, какой защитный аппарат отключается Фраза «выбивает мотор» слишком неточная для диагностики. В щите могут отключиться аппараты с принципиально разными функциями. Их нельзя заменять друг другом. Что отключается На что реагирует Что проверять прежде всего Автоматический выключатель Перегрузка или короткое замыкание Пусковой ток, КЗ, кабель, двигатель, контакторы, номинал и характеристику автомата УЗО (ВДТ) Дифференциальный ток; само по себе не защищает от сверхтоков Изоляцию, токи утечки, PE/N, фильтры, тип УЗО и его исправность Дифавтомат (АВДТ) Дифференциальный ток или сверхток Установить по индикации/испытаниям, какая именно защита сработала, затем диагностировать соответствующую причину Тепловое реле / электронная моторная защита Перегрузка, потеря фазы и другие режимы по настройкам прибора Токи по фазам, заклинивание, тормоз, вентиляцию, уставку Ошибка частотного преобразователя Внутренняя защита преобразователя; не обязательно срабатывание внешнего УЗО Код аварии, журнал, параметры, двигатель, длину и изоляцию выходного кабеля Например, двигатель может одновременно иметь токовую перегрузку и ток утечки, но один и тот же симптом не доказывает наличие обоих дефектов. На некоторых АВДТ имеется индикатор причины отключения, на других его нет. Маркировку и руководство конкретной модели необходимо проверить до выводов.

2. Почему УЗО может работать без нейтрали N В исправной трёхфазной цепи без рабочего нейтрального проводника алгебраическая сумма мгновенных токов L1, L2 и L3 равна нулю (для исправной схемы без иных токовых путей). УЗО контролирует именно эту сумму. Если часть тока уходит по PE, через металлоконструкцию либо землю, появляется дифференциальный ток, на который реагирует устройство. Для трёх фаз без N I Δ = | I L1 + I L2 + I L3 | Здесь I обозначает мгновенные токи со знаком: их алгебраическая сумма, а не сумма модулей. Для синусоидальных установившихся режимов можно пользоваться векторным представлением. PE через трансформатор УЗО не пропускают. Принцип включения трёхфазного двигателя через УЗО Фазные проводники проходят через УЗО, защитный PE идёт отдельно от защитной шины к корпусу двигателя. При необходимости N отдельной вспомогательной цепи проходит через тот же аппарат, если относится к защищаемой цепи. Щит L1 · L2 · L3 УЗО 3 фазы внутри измерительного узла Двигатель 3~ U / V / W Корпус: PE PE не проходит через УЗО Шина PE Упрощённая функциональная схема, не монтажная инструкция В цепи двигателя без N для силовой части достаточно L1, L2, L3 и PE. Подбор конкретного трёх- или четырёхполюсного УЗО и особенности его подключения определяются паспортом аппарата; у отдельных моделей цепь кнопки TEST или электроника требуют предусмотренного изготовителем питания. Если в шкафу автоматики есть однофазные цепи питания тормоза, контроллера, катушек контакторов или освещения, их рабочая нейтраль N должна быть учтена в схеме дифференциальной защиты: все рабочие проводники одной защищаемой цепи проходят через один и тот же измерительный узел. Защитный PE никогда не заменяет N.

3. Семь причин, по которым двигатель отключает УЗО 01 Пробой изоляции обмотки Утечка с обмоток на корпус может усиливаться после нагрева, увлажнения либо при механической вибрации. Проверяют изоляцию мотора по инструкции производителя с отключением чувствительных электронных компонентов. 02 Повреждён питающий или моторный кабель Перетирание на подвижном вводе, сдавливание у ворот, незащищённая гофра, влага в муфте и дефект вводного сальника создают путь тока к металлоконструкциям. 03 Влага и загрязнение Конденсат в клеммной коробке, металлическая пыль и грязь снижают сопротивление изоляции. Неисправность может проявляться после дождя, мойки ворот или зимнего перепада температур. 04 Ошибка N и PE Нейтраль после УЗО соединена с PE, рабочий N взят с другой группы или четвёртая жила ошибочно прикручена к корпусу. Часть рабочего тока возвращается мимо дифференциального трансформатора. 05 Неисправность тормоза или управления Пробой катушки тормоза на корпус, дефект выпрямителя или повреждённая цепь питания управления могут проявляться только при команде на открывание либо закрывание ворот. 06 Фильтр и частотный преобразователь ЭМС-фильтры, ёмкость длинного экранированного моторного кабеля и высокочастотные коммутации создают токи утечки даже при исправном оборудовании. Тип УЗО и условия подключения проверяют по руководству частотника. 07 Суммарная утечка и ошибки выбора защиты Несколько электроприёмников под одним УЗО могут в совокупности приблизиться к порогу отключения. Дополняют картину неподходящий тип аппарата, помехи, дефекты монтажа и неисправность самого УЗО. Важно: искрение между воротами и металлическим каркасом не является обычным признаком «маленькой утечки». Оно требует отдельного обследования защитных соединений и возможного протекания рабочего либо аварийного тока через конструкцию. Даже если срабатывание УЗО прекратилось, это не означает, что причина искрения устранена.

4. Когда именно выбивает УЗО: таблица первичной диагностики Время отключения позволяет сузить круг проверки, но не заменяет измерений. Когда отключается Возможные причины Первое направление проверки Сразу после подачи питания на шкаф ЭМС-фильтр, ошибка N/PE, кабель до контактора, влага, дефект аппарата Схема питающей цепи, ток утечки при включении, аппараты и фильтры Только при команде «Пуск» Обмотки, моторный кабель, контактор, тормоз, его питание Разделить обследование силовой и вспомогательных цепей Только при движении ворот Повреждение движущегося кабеля, вибрация, вода, контакт с металлом Вводы, гибкие участки, весь путь перемещения в безопасном обесточенном состоянии После нагрева двигателя Термозависимое повреждение изоляции, конденсат, перегрев Сравнить состояние после остановки и после остывания методами изготовителя Только при реверсе Цепи направления, концевик, тормоз, повреждение в конкретном положении Схема контакторов, реверса и цепей тормоза При включении частотного преобразователя Пусковая/постоянная утечка ЭМС-фильтра, тип УЗО, кабель Паспорт VFD, измерение дифференциального тока подходящим прибором Одновременно включено несколько приводов Сумма утечек, общая защита, отсутствие селективности Поочерёдно проверить группы, распределение защиты и нейтралей

5. Четырёхжильный кабель к трёхфазному двигателю: куда подключать четвёртую жилу Распространённая практическая ситуация: к трёхфазной лебёдке подходит кабель с четырьмя жилами. Если сам двигатель рассчитан на питание только от трёх фаз, его рабочая силовая цепь использует L1, L2, L3, а четвёртый проводник должен обеспечивать PE корпуса. Но это справедливо только после проверки схемы конкретного привода. Двигатель без рабочего N L1 + L2 + L3 + PE Силовые обмотки питаются от трёх фаз. PE подключён к предусмотренному защитному зажиму корпуса двигателя. Двигатель и вспомогательные цепи с N L1 + L2 + L3 + N + PE Когда тормоз, контроллер или другие цепи действительно требуют нейтрали, N прокладывают отдельно от PE, с учётом всей схемы управления. Если кто-то перенёс четвёртую жилу в ГРЩ с шины N на PE, не проверив её назначение в лебёдке, могла прекратиться работа устройства, которому требовался рабочий N. Это не доказывает, что именно такое переключение сожгло двигатель: нужно выяснить, как запитаны тормоз, контакторы и электроника. PE не является проводником рабочего тока, а N запрещено использовать вместо PE на корпусе. Почему соединение N–PE после УЗО вызывает отключение Если нагрузка использует нейтраль, а после УЗО она связана с PE, рабочий ток способен частично уйти другим путём. Дифференциальное устройство увидит дисбаланс. Такая перемычка после узла разделения PEN недопустима не только из-за срабатывания, но и из-за угрозы появления опасного потенциала на доступных металлических частях. При подтверждённом PEN питающей линии разделение выполняется на предусмотренном вводном узле, до соответствующей дифференциальной защиты. Через УЗО PEN не пропускают. Системы TN-C-S и TT и назначение проводников рассматриваются отдельно, до выбора защитных аппаратов.

6. Электромагнитный тормоз лебёдки и цепи реверса У воротного привода или грузоподъёмной лебёдки двигатель может иметь нормально замкнутый электромагнитный тормоз, который отпускает при подаче управляющего питания. Питание тормоза часто организовано через специальный выпрямитель и отдельную коммутацию, не совпадающую с силовой схемой статора. При повреждении изоляции катушки на корпус либо в цепи выпрямителя возможно срабатывание УЗО в момент отпускания тормоза. Другой сценарий: тормоз не снимается, двигатель перегружается, но в таком случае обычно должна реагировать токовая или моторная защита, а не обязательно УЗО. Эти неисправности нельзя объединять под одним диагнозом. Признак Что проверять Чего недостаточно УЗО выбивает при срабатывании тормоза Катушку на пробой, выпрямитель, проводку и схему питания Просто заменить УЗО на более «мощное» Двигатель гудит, вал не вращается Тормоз, три фазы, контактор, механическую нагрузку Считать, что виновата утечка Срабатывает только при закрытии Цепь направления, концевик, кабель в соответствующем положении, реверс Случайно менять местами фазы в щите Отключение после дождя Герметичность клеммной коробки, уплотнения, моторный кабель, тормоз Ждать высыхания без проверки Конкретные значения напряжения питания тормоза, сопротивления его обмоток и схема выпрямителя берутся только из документации конкретного изделия. Например, в технических материалах SEW-EURODRIVE описаны различные режимы быстрого отпускания и отключения тормоза; универсальной для всех лебёдок схемы нет.

7. Частотный преобразователь: почему обычное УЗО может быть неподходящим Частотный преобразователь (VFD, частотник) содержит выпрямитель, промежуточную цепь постоянного тока и инвертор, который формирует импульсное питание двигателя. Входной ЭМС-фильтр и паразитная ёмкость моторного кабеля могут создавать токи утечки при включении и во время работы. Длинный экранированный кабель особенно важен для такого расчёта. Кроме переменных дифференциальных токов возможны пульсирующие и гладкие постоянные составляющие, а также токи на повышенных частотах. Поэтому недостаточно сказать «у меня стоит УЗО 30 мА»: необходимы тип чувствительности, характеристики и совместимость с конкретным преобразователем. Тип УЗО На какие составляющие рассчитан Применимость к частотникам AC Синусоидальный переменный дифференциальный ток Не является универсальным решением для электронных преобразователей A Переменный и пульсирующий постоянный дифференциальный ток в пределах стандартизованных условий Для ряда однофазных приводов допускается по руководству; при возможном гладком DC есть ограничения F Дополнительные формы и смешанные частоты для определённых однофазных преобразовательных нагрузок Не заменяет автоматически B для трёхфазного преобразователя B Включая гладкие постоянные дифференциальные токи и другие предусмотренные формы Часто требуется для трёхфазных VFD, но конкретные параметры и исполнение определяют по изготовителю Тип B не равен характеристике автомата B. УЗО типа B обозначает чувствительность к различным формам дифференциального тока. Автомат B16 описывает токовременную характеристику защиты от сверхтока. Это разные параметры. Почему иногда УЗО не срабатывает, хотя есть опасность? Некоторые формы постоянной составляющей могут нарушать чувствительность неподходящего УЗО, стоящего выше по схеме, то есть создать риск «ослепления» защиты. Поэтому при вводе в эксплуатацию частотника анализируют не только его собственное УЗО типа B, но и вышестоящие устройства, в частности типа A, и схему селективности. Можно ли отключить ЭМС-фильтр, если выбивает? Нельзя просто снять его или разорвать PE ради устранения срабатывания. Для отдельных моделей изменение конфигурации ЭМС-фильтра предусмотрено изготовителем и зависит от системы заземления, электромагнитной совместимости и других условий. Это самостоятельное инженерное решение по руководству конкретной модели, а не бытовой способ «починить УЗО». Встроенная защита частотного преобразователя от замыкания на землю может предназначаться для защиты самого оборудования. Она не обязательно заменяет предусмотренную нормативами защиту людей от поражения электрическим током.

8. Как выбрать УЗО для трёхфазного двигателя и когда оно требуется Единого ответа «на каждый двигатель обязательно УЗО 30 мА» нет. Необходимость, тип и уставку защиты определяют по системе заземления, условиям автоматического отключения питания, требованиям к конкретной цепи, внешним воздействиям и инструкции изготовителя оборудования. В TN-S/TN-C-S защита при повреждении может обеспечиваться устройством от сверхтоков при выполнении условий отключения, либо подходящим УЗО. В TT УЗО обычно служит основной мерой автоматического отключения при замыкании на корпус, поскольку ток через заземлители может быть недостаточен для отключения обычного автомата. В TN-C применять УЗО в части с совмещённым PEN запрещено. УЗО на 30 мА используют как дополнительную защиту в предусмотренных случаях. Аппарат на 100 или 300 мА не является равноценной заменой там, где нужна дополнительная защита 30 мА. В цепях с преобразователями частоты следует одновременно учитывать допустимый ток утечки оборудования и требования изготовителя. 1 Определить систему питания. TN-S, TN-C-S, TT; место разделения PEN, наличие надёжного PE, условия автоматического отключения. 2 Изучить электроприёмник. Прямой пуск или VFD, паспорт двигателя, тормоза, управления, длина кабеля, характеристики фильтра. 3 Выбрать тип чувствительности. AC/A/F/B по нормативным ограничениям и инструкции оборудования, с проверкой вышестоящих аппаратов. 4 Согласовать I Δn и время. Требуемая защита, селективность, нормальные утечки, отсутствие недопустимых отключений. 5 Обеспечить защиту от сверхтока. ВДТ требует согласованного автомата или предохранителя; АВДТ объединяет функции, но не всегда заменяет специализированную моторную защиту. 6 Подтвердить измерениями. Не ограничиваться выбором по каталогу: проверить PE, изоляцию, цепь повреждения, фактические токи утечки и работу защиты. По ГОСТ Р 50571.5.53-2013, п. 531.2.1.3, цепь и УЗО выбирают так, чтобы нормальные токи утечки не вызывали нежелательного отключения. В этом же документе оговорена возможность срабатывания при дифференциальном токе выше половины I Δn ; поэтому устройство на 30 мА не обязано ждать ровно 30 мА. Разделение групп и запас по нормальным утечкам рассчитывают для конкретной установки.

9. Что должен проверить и измерить электрик: последовательность обследования Это отдельная программа диагностики для квалифицированного специалиста. До работы обеспечивают безопасное отключение, блокировку повторного включения, проверку отсутствия напряжения подходящим прибором и безопасное положение ворот/груза. Запрещены испытания с открытыми токоведущими частями без предусмотренных мер безопасности. Для электропривода с частотником учитывают время разряда звена постоянного тока и указания изготовителя. Этап Что проверяют Прибор / метод Результат проверки 01. Исходная схема Фактические L1/L2/L3/N/PE, система TN/TT, ГЗШ, подчинённые цепи, тормоз, частотник Документы, паспорт оборудования, сверка маркировки Понятно, какие цепи защищены каждым аппаратом 02. Аппарат защиты Тип ВДТ/АВДТ, I n , I Δn , класс A/F/B, селективность, схема TEST Осмотр, паспорт, проверка правильности подключения Аппарат подходит под характер нагрузки и требования защиты 03. Непрерывность PE От щита до корпуса двигателя, шкафа, доступных частей с требуемой защитной связью Прибор проверки непрерывности защитных проводников Надёжная проверенная защитная цепь; не только «прозвонка» звуковым индикатором 04. Визуальный осмотр Кабельные вводы, клеммы, влага, потёртости, подвижные трассы, контакторы, коробка тормоза Осмотр при снятом напряжении; фотофиксация Выявлены/исключены механические и климатические повреждения 05. Сопротивление изоляции Линия, мотор, тормоз и вспомогательные цепи по отдельности Мегаомметр с выбором испытательного напряжения по нормам и паспорту Измеренные значения сопоставлены с требованиями именно к проверяемой цепи 06. Защита от замыкания Петля повреждения, условия автоматического отключения, заземляющее устройство в TT Измеритель петли, прибор для заземлителей по методике Подтверждены условия выбранной меры защиты 07. Проверка УЗО Дифференциальный ток и время отключения, функция TEST, правильность устройства Специализированный тестер УДТ, в том числе подходящий для B, если требуется Характеристики соответствуют требованиям применимого стандарта и паспорта 08. Ток утечки Суммарный ток через L1+L2+L3 (и N, если есть) одной цепи, ток по PE Токоизмерительные клещи для дифференциальных токов с нужным диапазоном и полосой частот Различены нормальная утечка, повреждение и помеховые составляющие 09. Режимы двигателя Фазные токи и напряжения, запуск, реверс, нагрев, тормоз Клещи/анализатор с соответствующей категорией безопасности, диагностика VFD Исключены потеря фазы, перегрузка, неверное питание тормоза 10. Локализация По отдельности питающая линия, привод, двигатель, тормоз, фильтр, управление Разделение цепей только в обесточенном состоянии, по схеме и инструкции Установлен конкретный повреждённый или несовместимый узел 11. Исправление Восстановление кабеля, изоляции, PE/N, подбор защиты, ремонт оборудования Работы по техдокументации Причина устранена, защита не обойдена 12. Контроль Повторные измерения, безопасный пробный цикл ворот, работа в обоих направлениях Оформление результатов, тесты по проекту и паспорту Подтверждена защита и безопасная работоспособность в заданных режимах Важно при измерении изоляции. Нельзя подавать испытательное напряжение мегаомметра непосредственно на подключённые платы управления, частотные преобразователи, электронные реле, ЭМС-фильтры и выпрямители тормоза, если это не разрешено изготовителем. Мотор, кабель и вспомогательные цепи отделяют по методике и инструкции, чтобы не повредить электронику и не получить неверный результат. Как измеряют утечку клещами Для прямого трёхфазного питания без N одновременно охватывают L1, L2 и L3 после защитного аппарата. Если в той же защищаемой цепи используется N, охватывают также N. PE не включают в общий охват. Отдельное измерение по PE полезно для поиска пути утечки, однако оно не всегда равно всему дифференциальному току, поскольку ток может уходить по конструкциям и другим путям. Обычные токовые клещи для ампер двигателя часто недостаточно чувствительны к миллиамперным утечкам, а для частотного преобразователя важны рабочая частота и форма сигнала. Применяют подходящий измеритель с учётом AC/DC и высокочастотных составляющих, если они возможны. Как фиксировать результаты В ведомости указывают дату, место, модель оборудования, режим испытания, схему подключения, прибор и его поверочные/калибровочные данные, фактические значения, критерий оценки и вывод. Нельзя объявлять исправность только по факту, что кнопка «ТЕСТ» отключила УЗО.

10. Пример: у ворот была искра, четвёртую жилу перенесли с N на PE, затем двигатель вышел из строя Рассмотрим последовательность без домыслов. Металлическое здание питается от трёхфазной сети. К лебёдке подходит четырёхжильный кабель. Первоначально четвёртая жила находилась на N-шине щита и была соединена с корпусом двигателя. При открытии и закрытии наблюдалось искрение. Затем четвёртую жилу перевели на PE, искрение прекратилось, но двигатель позднее сгорел. Что уже можно установить Соединять корпус двигателя непосредственно с рабочей нейтралью N вместо защитного проводника PE неправильно. Однако прекращение искрения после переноса жилы на PE не доказывает, что сам двигатель был исправен. Кроме того, причина его повреждения могла быть не связана с УЗО вообще. Какие гипотезы необходимо проверять Гипотеза Как проверяется Четвёртая жила была рабочим N тормоза или управления Проследить цепи N по заводской схеме; выяснить, как менялось питание тормоза и контакторов после переноса Искрение возникало из-за рабочего тока через металлоконструкции Проверить электрическую непрерывность PE, ошибочные соединения N–корпус и фактические токовые пути Мотор работал с неотпущенным тормозом Проверить режим тормоза, питание катушки/выпрямителя, токи и механическое состояние Была потеря одной фазы либо неисправен контактор Проверить три фазы под нагрузкой, контакты, реверс и моторную защиту Изоляция обмоток либо кабеля повреждена Отдельные измерения сопротивления изоляции и обследование двигателя Срабатывала дифференциальная защита из-за утечки Зафиксировать, какое устройство срабатывало, измерить дифференциальный ток и проверить УЗО Вывод: без схемы клеммной коробки, цепей тормоза, замеров изоляции и токов невозможно технически корректно утверждать, что двигатель сгорел именно из-за переноса N на PE. Но первоначальное использование N в качестве защитного соединения с корпусом требует исправления независимо от причины сгорания.

11. Что делать нельзя, даже если после этого УЗО перестало выбивать Снимать защитный проводник PE с корпуса электродвигателя или лебёдки.

Соединять N и PE после УЗО либо использовать PE для питания тормоза и управления.

Заменять УЗО 30 мА на 100/300 мА без проверки требований к защите.

Подключать неисправный привод «временно» напрямую в обход дифференциальной или моторной защиты.

Считать металлическую раму, трос, петлю или подшипник полноценным защитным проводником без подтверждённой конструкции и проверки.

Отключать ЭМС-фильтр частотника или разбирать его без требований изготовителя.

Проверять изоляцию подключённого частотника обычным мегаомметром.

Делать вывод о безопасности по отсутствию искрения или по одному успешному пуску. При срабатывании защиты с одновременным искрением, запахом перегрева, дымом либо ощущением тока на металлических воротах эксплуатацию прекращают, обеспечивают безопасное отключение и обследование квалифицированным специалистом.

12. Частые вопросы Нужно ли УЗО 30 мА на каждый трёхфазный двигатель? Не всегда. Необходимость и характеристики определяют по системе заземления, условиям защиты, назначению цепи и документации оборудования. В TT требования к дифференциальной защите отличаются от TN; при VFD важен тип чувствительности. Можно ли подключить трёхфазный двигатель к четырёхполюсному УЗО без N? Для двигателя без рабочего N контролируются три фазы. Но схему подключения четырёхполюсного устройства, работоспособность электронной части и кнопки TEST необходимо проверить по инструкции конкретной модели. Нельзя универсально оставлять или соединять клеммы без паспорта. Если срабатывает только при запуске, значит мотор замкнул на корпус? Не обязательно. Срабатывание может совпадать с подключением тормоза, фильтра, дополнительного оборудования либо повреждённого участка кабеля. Нужна поузловая диагностика. Почему двигатель работает без УЗО, а с УЗО отключается? Работа без дифференциальной защиты не подтверждает исправность изоляции. Утечка могла существовать до установки защиты. Также возможен неподходящий тип УЗО для электронной нагрузки. Защиту не обходят, а выясняют причину. Какой тип нужен на трёхфазный частотник: A или B? Для многих трёхфазных преобразователей изготовители требуют тип B, чувствительный в том числе к гладкому постоянному дифференциальному току. Окончательный выбор делают по точной модели и инструкции, учитывая вышестоящие устройства. Почему срабатывает через 15–20 минут? Термозависимая изоляция, влага, нагрузка, прогрев электроники либо изменение режима работы. Само время не определяет причину. Поможет ли повторное заземление или новый контур? Дополнительное заземление не заменяет правильный PE, подходящее УЗО, целостность изоляции и проверенные условия отключения. Нельзя «лечить» неисправный мотор только изменением контура. Можно ли самостоятельно искать повреждение в шкафу лебёдки? Снимать крышки щита, работать с силовыми цепями, проверять изоляцию и запускать опасный механизм должен подготовленный специалист. Владельцу достаточно зафиксировать модель, время отключения, внешние признаки и безопасно доступные сведения.

13. Нормативные требования и связанные материалы Документ Для чего нужен ПУЭ, глава 1.7 Системы заземления, PE/PEN, основные меры защиты от поражения током ПУЭ, глава 5.3 Защита электродвигателей от повреждений и ненормальных режимов ГОСТ Р 50571.4.41-2022 Защита при повреждении, системы TN/TT, условия автоматического отключения ГОСТ Р 50571.5.53-2013 Выбор и монтаж коммутационных аппаратов, УЗО, учёт токов утечки ГОСТ Р 50571.16-2019 Осмотр и испытания электроустановки, включая изоляцию и УЗО ГОСТ IEC 60204-1-2020 Электрооборудование машин, защитные цепи и управление Инструкции изготовителей двигателя, тормоза и VFD Конкретные схемы, испытательные ограничения и совместимость типов УЗО Точное требование зависит от конфигурации электрической установки и применимости документа к объекту. Для частотников особенно важны заводские инструкции: две внешне похожие модели могут иметь разные фильтры, токи утечки и условия применения УЗО. Дополнительные материалы Electrikman.ru