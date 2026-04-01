Электробезопасность • Металлические здания • Практический гайд Заземление металлического здания и ворот: как соединить каркас, привод и створки с PE Металлический каркас, стальные ворота и корпус трёхфазной лебёдки могут оказаться одновременно доступными для прикосновения. Разбираем, что действительно подключают к главной заземляющей шине, почему петли и ролики не заменяют проверенную защитную связь, откуда берётся искрение и какие измерения необходимо провести электрику.

Короткий ответ. Металлические части каркаса здания должны быть включены в основную систему уравнивания потенциалов. Корпус электрооборудования класса I присоединяют к защитному проводнику PE. Для подвижных ворот необходимость отдельной защитной связи определяют по устройству привода и результатам оценки электрических рисков. Обычные петли, ролики, тросы и случайные болтовые контакты не следует считать гарантированным защитным соединением. Качественный монтаж подтверждают осмотром и измерениями, а не только отсутствием искр.

1. Что именно требуется заземлять: каркас, двигатель или створку? Сначала различим три понятия. Защитное заземление связывает открытые проводящие части электрооборудования с системой PE. Основное защитное уравнивание потенциалов соединяет предусмотренные проводящие части здания с главной заземляющей шиной (ГЗШ). Дополнительное уравнивание потенциалов применяют там, где этого требуют условия электробезопасности и где человек может одновременно касаться соответствующих частей. Элемент Электротехническая роль Что предусмотрено Металлическая колонна или балка здания Сторонняя проводящая часть, если может вводить потенциал Включение каркаса в ОСУП; проверка соединений Корпус двигателя класса I Открытая проводящая часть электрооборудования Отдельная надёжная защитная связь с PE по документации Корпус щита, шкафа управления Открытая проводящая часть PE, проверка дверей и частей с электрооборудованием Створка ворот без электрооборудования Зависит от устройства ворот и связи с другими частями Оценка необходимости и способа уравнивания; проверка контактов Створка с электрическим замком, приводом или датчиками Возможны открытые проводящие части установленного оборудования Защитная цепь по классу оборудования, документации и оценке риска Важная оговорка: не всякая металлическая деталь автоматически должна иметь собственный провод до ГЗШ. Например, декоративная накладка не равнозначна корпусу электродвигателя. Однако металлический каркас здания прямо назван в п. 1.7.82 ПУЭ, а защитная цепь машины должна учитывать её конструктивные проводящие части согласно применимым требованиям к оборудованию.

2. Металлический каркас нового здания: куда его подключают На вводе здания организуют ГЗШ. К ней присоединяют предусмотренные защитные проводники, местное заземляющее устройство, металлический каркас и другие проводящие части, входящие в основную систему уравнивания потенциалов. Для нового здания это желательно предусмотреть до закрытия облицовкой несущих узлов. У стального здания колонны, фермы и балки часто соединены сваркой или болтами. Но окраска, прокладки, оцинковка, коррозия и замена крепежа способны повлиять на контакт. Поэтому обследуют фактическую электрическую непрерывность, а там, где требуется, предусматривают специальные перемычки и доступные контрольные соединения. Нельзя путать две задачи. Каркас должен быть связан с системой уравнивания потенциалов. Но это не даёт права использовать произвольную балку вместо отдельного PE для питания двигателя или розетки. Использование проводящих конструкций как защитного проводника допустимо только при выполнении предусмотренных стандартами условий. Одна точка подключения или несколько? ПУЭ не вводит универсального требования «по проводу от каждой колонны». Количество точек, схема связей и необходимость дополнительных перемычек определяются конструкцией здания, протяжённостью, непрерывностью металлокаркаса, условиями эксплуатации и документацией. Для большого разборного каркаса одной случайной точке крепления доверять нельзя без проверки всей цепи. Проводник ОСУП к ГЗШ подбирают по требованиям ГОСТ Р 50571.5.54-2024. Подключение защищают от коррозии и механических повреждений; зажимные соединения делают обслуживаемыми.

3. Ворота, петли, ролики и направляющие: нужно ли отдельное соединение? Самая распространённая ошибка при обследовании металлических ворот: считать, что створка автоматически соединена с рамой через петли. У распашных ворот контакт зависит от смазки, ржавчины и положения створки. У откатных ворот ток способен проходить через ролики, подшипники, рейку или трос, которые конструктивно не предназначены быть защитными проводниками. Распашная створка Оценивают электропривод, замки, питающие кабели и электрическую непрерывность петлевой связи по всему ходу. Откатные ворота Проверяют раму, направляющую, роликовые опоры, кабельные вводы, привод и возможность контакта с токоведущими частями. Подъёмные ворота Учитывают направляющие, секции, подвесы, привод, датчики, кабели и требуемое электрическое соединение движущихся частей. Когда ставят гибкую перемычку? Когда для подвижной части требуется надёжная защитная электрическая связь и конструкция не гарантирует её иным проверенным способом. Применяют рассчитанный на многократное движение гибкий проводник или специальную токопроводящую связь с подходящими наконечниками, креплением и защитой. Её располагают вне зон защемления и перетирания, проверяют во всех положениях створки и по документации производителя. Установить перемычку «на всякий случай» без расчёта механики также нельзя: неверная длина, радиус изгиба или маршрут могут привести к обрыву и попаданию провода в механизм. Для некоторых изделий производитель предусматривает готовую конструкцию защитного контакта. Её проверяют, а не произвольно дублируют. Петля может быть частью проверенной конструкции, но не универсальным PE. ГОСТ IEC 60204-1-2020 в части защитных соединений электрооборудования машин предусматривает обеспечение их непрерывности; требования зависят от исполнения. Для электрических дверец и частей машин возможность использования креплений и шарниров оценивают по их конструкции и подтверждают испытанием.

4. Трёхфазный двигатель, лебёдка и корпус привода Асинхронному двигателю, рассчитанному на трёхфазное питание без нейтрали, для силовой части нужны L1, L2, L3 и защитный проводник PE к корпусу. Рабочий N может требоваться отдельным цепям управления, тормоза, контроллера или освещения. Это выясняют по электрической схеме конкретного оборудования. Подключать N на корпус мотора вместо PE нельзя. Если четвёртая жила ранее находилась на N-шине, а на двигателе была прикручена к корпусу, то корпус мог оказаться частью рабочего токового пути, особенно при нарушении или нестандартной схеме вспомогательных цепей. Наличие искрения не является нормальной работой такого подключения. Переключение этой жилы с N на PE может убрать видимое искрение, но само по себе не объясняет сгорание двигателя. Нужно проверить, не питались ли от N тормоз, контактор, блок питания или автоматика, а также возможные потери фазы, перекос, частые реверсы и заклинивание. PE не должен использоваться как рабочий обратный проводник. Привод обычно должен иметь собственный штатный PE, непрерывный по всей трассе, а не получать защитную связь только через раму, трос, подшипник или стену здания. При наличии частотного преобразователя дополнительно учитывают требования производителя к PE, ЭМС и токам утечки.

5. Как выглядит логика защитных соединений Схема связи ГЗШ с каркасом и электрическим приводом ворот От ГЗШ отходят отдельные защитные связи к металлокаркасу, PE двигателя и, если требуется, к подвижной створке через гибкую связь. Местное заземляющее устройство связано с ГЗШ. Рабочий нейтральный проводник N не используется в качестве PE. ГЗШ Защитная система PE Заземлитель Соединён с ГЗШ Каркас здания Колонны, балки, рамы Электрическая непрерывность Привод / двигатель Штатная клемма PE Отдельный защитный путь Подвижная створка Если требуется связь Гибкая связь* N не используется для защитных соединений * Нужна по фактической конструкции и результатам оценки Функциональная иллюстрация. Это не монтажная электрическая схема и не разрешение объединять N с PE в произвольной точке. Тип питающей сети и подключение вводного PEN устанавливают отдельно. На телефоне схему можно прокручивать по горизонтали. Смысл схемы: у защиты должен быть понятный электрический путь до ГЗШ, а у каждой подвижной части, которая подлежит защитному соединению, этот путь должен сохраняться во всех рабочих положениях. Разбор разделения PEN на вводе вынесен в отдельный материал, чтобы не смешивать его с защитой ворот.

6. Почему искрили металлические ворота при открытии и закрытии Искрение в металлическом механизме нельзя диагностировать только по одному признаку. При известной истории, когда четвёртая жила двигателя сначала была подключена к N, а затем перенесена на PE, следует рассмотреть несколько независимых причин. Вероятная группа причин Что может происходить Что проверять Неправильная связь N с корпусом Рабочий ток или напряжение на корпусе, ток через контакт ворот и здания Фактическую схему, четвертую жилу, N/PE в щите, вспомогательные цепи Повреждённая изоляция Контакт токоведущей жилы с металлической рамой или подвижным кабелем Кабельные вводы, изоляцию, точки перетирания, сопротивление изоляции Разность потенциалов между частями Ток уравнивания через петлю, ролик, трос или стык Непрерывность защитной системы и электрическую схему Проблема механического контакта Искрение в местах контакта при наличии источника тока, повреждение и нагрев Ролики, подшипники, направляющие, смазку, налёт, механический износ Электростатические эффекты Разряд при определённых материалах и погодных условиях Условия возникновения и отсутствие опасного напряжения от сети Неисправность управления или тормоза Перегрев, рывки, заедание, нестандартные токи, повреждение кабелей Контакторы, тормоз, концевики, токи двигателя и механику лебёдки Смена подключения N на PE и исчезновение искр является диагностическим фактом, но не доказательством причины аварии. Для определения причины повреждения двигателя нужно выяснить, чем действительно была нагружена четвёртая жила, как был подключён тормоз и не произошло ли одновременно изменение фазного питания или цепей управления. Если ворота искрят, «щиплют» током или есть следы пробоя: вывести механизм из эксплуатации и обеспечить исключение его случайного включения. Осмотр и измерения выполняет квалифицированный специалист с соблюдением требований электробезопасности и механической фиксацией движущихся частей.

7. Собственный контур заземления и четырёхжильный ввод Предположим, новое металлическое здание питается от подстанции кабелем с L1, L2, L3 и четвёртой жилой, а возле здания сделан треугольный заземлитель. Это ещё не определяет автоматически систему TN-C-S или TT. Если четвёртая жила подтверждена как PEN, предусмотрено её корректное присоединение и разделение на N и PE в вводном узле TN-C-S с подключением местного заземлителя и ОСУП. Если четвёртая жила является только N, самостоятельно объединять её с PE нельзя: решение должно соответствовать фактической схеме питания и выбранной системе защиты. Сам контур в форме треугольника не подтверждает автоматически безопасность: нужны подходящие электроды, соединения, сопротивление заземляющего устройства, непрерывность PE и проверка автоматического отключения питания. Новые здания не освобождаются от этих требований. Даже низкое сопротивление местного заземлителя не подменяет проверку обрыва PEN и петли повреждения. Каркас, подключённый к защитной системе, может стать опасным при нарушении питающего PEN. Поэтому важны и целостность сети, и защитная аппаратура, и соблюдение технических условий присоединения.

8. Проводники, сечения и качество соединений Нельзя назначить всем воротам и каркасам одинаковый провод 2,5 или 6 мм² «по привычке». Минимальное сечение зависит от того, является ли проводник PE, проводником основной или дополнительной системы уравнивания потенциалов, от материала, ожидаемого тока повреждения и механической защиты. Назначение Основная логика подбора Норматив Отдельный PE вне кабеля По расчёту/сечению фазного проводника; не менее 2,5 мм² Cu с механической защитой или 4 мм² Cu без неё (для Al в этих условиях не менее 16 мм²) ГОСТ Р 50571.5.54-2024, 543.1.1–543.1.3 Проводник основной ОСУП к ГЗШ Не менее половины наибольшего защитного заземляющего проводника; минимум 6 мм² Cu, 16 мм² Al или 50 мм² сталь. Применяются и остальные ограничения п. 544.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2024, 544.1 Дополнительное уравнивание потенциалов По проводимости соединяемых частей и правилам 544.2, с учётом 543.1.3; не сводится к одному универсальному числу ГОСТ Р 50571.5.54-2024, 544.2 Подвижная защитная связь Сечение по электрической функции и нагрузкам, конструкция по числу изгибов и условиям работы, совместимость с производителем ГОСТ IEC 60204-1-2020, раздел 8; документация изделия Соединения выполняют предусмотренными зажимами, наконечниками и крепежом. Контактную поверхность готовят с учётом материала и покрытия, обеспечивают долгосрочную защиту от коррозии и возможность осмотра. Нельзя рассчитывать на саморез, попавший в случайное место окрашенного профиля. Болт защитного соединения не должен одновременно служить произвольным крепежом, который снимут при обслуживании механизма. Гибкий защитный проводник не должен натягиваться на крайних положениях ворот, тереться о ролики, пережиматься створкой или мешать аварийному открыванию. Для подвижных механизмов важно исключить превращение защитной связи в дополнительный источник механической опасности.

9. Распространённые ошибки, которые нельзя повторять Подключить корпус двигателя к N Нейтраль не заменяет защитный проводник. При нарушениях сети корпус может стать опасным. Считать петли и подшипники готовым PE Контакт меняется от смазки, коррозии, движения и износа. Сделать отдельный штырь только для ворот Получатся неконтролируемые потенциалы между объектами и защитными системами. Пропустить PE через выключатель Защитная цепь не должна отключаться обычной коммутацией. Считать обшивку частью электропроводки Окрашенные листы и случайные крепления не заменяют расчётную и проверенную защитную цепь. Убрать искрение и сразу запустить мотор Без проверки питания, тормоза, изоляции и защиты можно получить повторную аварию.

10. Что конкретно должен посмотреть и измерить электрик Этот раздел предназначен для квалифицированного специалиста. Проверки должны выполняться по утверждённой программе с безопасным отключением, исключением повторного включения, проверкой отсутствия напряжения и фиксацией створок/подвижных частей. Для подтверждения соответствия электроустановки требуется надлежащая измерительная аппаратура; официальные протоколы оформляет организация, имеющая необходимые полномочия и компетенции. 01 Документы и схема. Получить однолинейную схему ввода, данные об источнике, статус четвёртой жилы (N/PEN), схему ГРЩ, паспорт привода и тормоза, тип системы заземления. Не определять PEN только по цвету жилы. 02 Визуальный осмотр. Проверить ГЗШ, PE/N, узел разделения PEN (если предусмотрен), соединения контура, защитную связь колонн, доступность зажимов, следы коррозии и нагрева, кабельные вводы. 03 Непрерывность PE. Специальным низкоомным измерителем проверить цепь от ГЗШ/PE-шины до корпуса мотора, шкафа, рамы и предусмотренных проводящих частей. Регистрировать точки и фактическое сопротивление с учётом длины/сечения, а не «звонок прозвонился». 04 Подвижные узлы. Проверить электрическую непрерывность защитных связей при разных положениях створки, с фиксацией условий измерения; осмотреть изгибы, крепления, места перетирания. Измерения выполняют безопасно, без движущегося механизма под напряжением. 05 Сопротивление изоляции. Проверить силовую линию, двигатель и, если применимо, цепи управления отдельно по методике производителя. Электронику, частотники, датчики и чувствительные модули перед мегомметром защищают или отключают по инструкции. 06 Заземляющее устройство. Измерить сопротивление заземлителя подходящим методом, проверить доступные соединения и коррозию, сопоставить с выбранной системой и требованиями защиты. Не устанавливать всем зданиям одинаковое «нормативное 4 Ом». 07 Петля повреждения и отключение. Для TN подтвердить полное сопротивление петли и срабатывание аппаратов за допустимое время. Для TT проверить условия работы устройств дифференциального тока и сопротивление соответствующей цепи защиты. 08 УЗО/дифференциальная защита. Если установлены, измерить фактическое срабатывание подходящим прибором, проверить номиналы, селективность и соответствие типу нагрузки. Кнопка TEST не заменяет проверку всей системы. 09 Питание двигателя и тормоз. По паспортной схеме проверить напряжения, чередование фаз, отсутствие потери фазы, токи под нагрузкой, тепловую и фазную защиту, работу тормоза и концевых выключателей. Проверки под напряжением выполнять только с соответствующими организационными и техническими мерами. 10 Ведомость результатов. Составить таблицу точек измерений, значений, приборов, условий, выявленных дефектов и повторных проверок после устранения неисправностей. Без этого заключение «заземление хорошее» не является достаточным результатом. Каких приборов недостаточно: индикаторная отвёртка, бытовой мультиметр и лампа между фазой и корпусом не позволяют полноценно подтвердить непрерывность защитных проводников, сопротивление заземлителя, автоматическое отключение и исправность оборудования. Нельзя проверять PE замыканием фазы на корпус. Нужен ли единый предел сопротивления между ГЗШ и створкой? Универсального значения вроде «не более 0,1 Ом для любых ворот» в перечисленных требованиях нет. Результат оценивают по функции защитной цепи, длине и сечению проводника, конструкции машины, условиям автоматического отключения и методике применимого стандарта. Для каждого контролируемого участка должен быть установлен обоснованный критерий.

11. Частые вопросы Нужно ли заземлять весь металлический каркас здания? Металлические части каркаса включают в основную систему уравнивания потенциалов. Не требуется автоматически тянуть самостоятельный кабель от каждой балки, но электрическая непрерывность конструкции должна быть предусмотрена и проверена. Всегда ли нужна гибкая перемычка между створкой и рамой ворот? Нет универсального требования устанавливать её на любые ворота независимо от устройства. Когда подвижная часть должна быть включена в защитную цепь, надёжность соединения обеспечивают конструкцией или подходящей гибкой связью, проверяемой во всех положениях. Можно ли считать сваренные между собой балки единым защитным проводником? Непрерывная сварная конструкция может обеспечивать электрическую связь, но её нужно оценивать в составе общей системы. Не всякий металлический каркас допустим как замена отдельного PE оборудования. Если ворота перестали искрить после переноса N на PE, неисправность устранена? Нет. Это указывает на изменение электрического пути, но не исключает повреждения изоляции, ошибок в цепи тормоза и управления либо нарушения питания двигателя. Нужен ли отдельный заземлитель возле ворот? Отдельный электрод не заменяет защитную связь с электроустановкой. Его наличие и необходимость соединения определяются общей системой заземления и проектным решением; нельзя создавать изолированные «земли» по собственной инициативе. Достаточно ли проверить PE мультиметром? Нет. Нужны измерения непрерывности подходящим прибором, а также проверки автоматического отключения, сопротивления изоляции и других параметров по конкретной электроустановке.

12. На какие нормы опираться Документ Что подтверждает ПУЭ, п. 1.7.82–1.7.83 Основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов, металлические части каркаса здания ПУЭ, п. 1.7.119–1.7.120 Главная заземляющая шина и требования к присоединению ГОСТ Р 50571.5.54-2024, 542–544 ГЗШ, PE, электрическая непрерывность, сечения проводников уравнивания потенциалов ГОСТ Р 50571.4.41-2022, 411 Защита от поражения электрическим током, автоматическое отключение ГОСТ Р 50571.16-2019, 6.4 Осмотр и испытания, непрерывность, изоляция, проверка отключения ГОСТ IEC 60204-1-2020, раздел 8 Защитные соединения в электрооборудовании машин и механизмов, с учётом области применения ГОСТ Р 58882-2026 Технические требования к заземляющим устройствам и системам уравнивания потенциалов (введён 01.04.2026) Приоритет имеют фактическая схема электроснабжения, паспорт электрооборудования и нормы, применимые именно к данному объекту. Положения о машинном оборудовании не заменяют требования к электроснабжению здания, и наоборот.