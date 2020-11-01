Дополнительная камера к видеодомофону: подключение и запись

Дополнительная камера · монитор домофона · смартфон · NVR · PoE Как подключить дополнительную камеру к видеодомофону и вывести её на монитор, смартфон или архив Камера в вызывной панели хорошо показывает человека у кнопки, но часто не видит подход к двери, лифтовой холл, посылку на полу, автомобиль у ворот или человека, который стоит сбоку. Дополнительная камера расширяет обзор, однако её нельзя подключать к любому свободному разъёму без проверки формата, питания и возможностей монитора. Короткий ответ К аналоговому монитору камеру подключают только к входу Camera либо к порту, который производитель разрешает переключить в режим камеры. Проверяют CVBS, AHD, TVI или CVI, разрешение, PAL/NTSC, кабель и отдельное питание. К IP-монитору сетевую камеру добавляют по поддерживаемому протоколу, например Hikvision Protocol или ONVIF. При этом просмотр на экране не означает автоматический вызов, запись на карту, передачу на все дополнительные мониторы или появление камеры в мобильном приложении. Эти функции проверяются отдельно. Отправить модели в MAX Написать в Telegram Камера у двери и архив

Зачем добавлять отдельную камеру, если камера уже есть в панели 01 Видеть подход к двери Панель показывает посетителя только после того, как он подошёл к кнопке. Отдельная камера видит движение заранее. 02 Контролировать слепую зону Человек может стоять сбоку, за откосом или вне широкого угла встроенной камеры. 03 Видеть посылку на полу Камера панели часто направлена на лицо и не показывает пространство непосредственно у порога. 04 Получить нормальный архив Отдельная IP-камера удобнее для непрерывной записи на NVR или NAS, чем короткие ролики домофонного вызова. 05 Разделить задачи Панель отвечает за вызов и разговор, камера за наблюдение, аналитику и длительное хранение. 06 Контролировать калитку и ворота Панель видит лицо, а отдельная камера показывает автомобиль, парковку или весь въезд. 07 Смотреть без активного звонка Камеру можно открыть вручную на мониторе, в приложении или на регистраторе. 08 Сохранить обзор при замене панели Независимая камера продолжает работать, даже если домофонная панель временно отключена. Одна камера редко решает все задачи. Для распознавания лица нужен крупный план, а для контроля подхода нужен другой ракурс. Слишком широкий объектив показывает больше пространства, но уменьшает полезную детализацию человека.

Сначала определите, что должна делать дополнительная камера Только ручной просмотр. Пользователь выбирает Camera 1 или Camera 2 на мониторе и смотрит изображение. Автоматический показ при вызове. Нужно понять, может ли монитор переключиться с камеры панели на дополнительный канал во время звонка. Картинка в картинке. Некоторые модели поддерживают PiP, но функция зависит от входов и форматов сигнала. Запись по движению. Проверяется, на каких каналах монитор поддерживает детекцию и сохраняет ли видео либо только фотографии. Непрерывный архив. Для длительной записи обычно нужен NVR, NAS или локальный сервер. Просмотр со смартфона. Нужно определить, камера будет добавлена в приложение отдельно, через NVR или через внутреннюю станцию. Просмотр на нескольких мониторах. В аналоговой системе дополнительная камера может не передаваться по шине между экранами. Аналитика. Человек, пересечение линии, зона вторжения и другие события чаще реализуются самой IP-камерой или регистратором. Свободный разъём не гарантирует нужную функцию. Порт Door 2 может ожидать вызывную панель с аудио и кнопкой, а вход Camera предназначен только для видео. Назначение проверяется по инструкции конкретного монитора.

CVBS, AHD, TVI, CVI Подключение аналоговой камеры к монитору видеодомофона Многие аналоговые мониторы имеют отдельные входы Camera 1 и Camera 2. У некоторых моделей один из портов можно программно переключить между вызывной панелью и камерой. Камера передаёт изображение, но не создаёт полноценный домофонный вызов без отдельного тревожного входа или специальной логики монитора. Что проверить число входов Camera;

допустимый формат видео;

разрешение каждого канала;

PAL или NTSC;

отдельное питание камеры;

поддержку тревожного датчика;

запись по движению;

передачу канала на дополнительные мониторы. Аналоговая камера видео Вход Camera монитора просмотр Экран и карта памяти Отдельный блок питания → камера Можно ли подключить камеру в разъём второй панели Только если инструкция разрешает перевести этот порт в режим камеры или приводит соответствующую схему. В некоторых системах Door 2 и Camera имеют разную распиновку и разную логику. Обычная камера не имеет кнопки вызова, микрофона, динамика и реле замка. Почему камера должна иметь отдельное питание Вход дополнительной камеры часто принимает только видеосигнал и общий провод. Питание подаётся от отдельного блока с параметрами, указанными в паспорте камеры. Официальные инструкции Tantos для отдельных серий прямо требуют отдельный блок питания дополнительных камер. Какие форматы поддерживает монитор Современные AHD-мониторы могут поддерживать AHD, CVI, TVI и CVBS, но конкретные разрешения отличаются. Один монитор принимает 960H и AHD 720p, другой также работает с 1080p. Встречаются модели, где панели и камеры должны быть одного формата, и модели с индивидуальной настройкой каждого канала. Не подавайте 12 В камеры на видеовход монитора. Питание, Video и GND должны подключаться строго по схеме. Ошибка может повредить входной тракт.

Ethernet и PoE Как добавить IP-камеру на экран видеодомофона IP-камера и внутренний монитор подключаются к одной локальной сети. Камера получает отдельный IP-адрес, а в меню внутренней станции создаётся запись с адресом, портом, каналом, именем пользователя и паролем. Что может поддерживаться фирменный протокол производителя;

ONVIF;

ручное добавление по IP;

основной или дополнительный поток;

Live View;

несколько сетевых камер;

просмотр дверных станций и камер в одном меню. IP-камера PoE → PoE-коммутатор → Внутренний монитор → NVR или NAS → Роутер и приложение Какие протоколы использовать Внутренние станции Hikvision некоторых серий позволяют добавлять сетевые камеры по Hikvision Protocol, а отдельные модели также поддерживают ONVIF. Поддержка протокола и число камер зависят от точной модели и версии прошивки. Почему камера добавилась, но экран чёрный Частые причины: неподдерживаемый кодек, слишком высокое разрешение, неверный номер канала, неправильный пароль, конфликт IP-адресов или поток, который монитор не может декодировать. Для проверки выбирают совместимый дополнительный поток с умеренным разрешением и битрейтом. Будет ли работать двусторонний звук Не обязательно. Возможность просматривать видео с камеры не означает поддержку её микрофона, динамика и обратного аудиоканала на внутренней станции. Для разговора основной остаётся вызывная панель. IP-камера не становится второй вызывной панелью. Она может показывать Live View и записываться на регистратор, но не создавать домофонный вызов и не управлять замком без отдельной интеграции.

Что будет видно во время входящего вызова Функция Что встречается на практике Автоматический показ камеры панели Стандартный сценарий. При нажатии кнопки монитор открывает изображение вызывной панели. Ручное переключение на Camera 1 Поддерживается многими мониторами во время просмотра или разговора. PiP или два изображения Есть только у отдельных моделей и при совместимых форматах сигналов. Автоматический показ по тревожному входу Возможен, если камера связана с датчиком и монитор поддерживает тревожный сценарий. Переключение по движению Зависит от монитора. Детектор может запускать запись, но не обязательно выводить картинку на весь экран. Показ IP-камеры при звонке Обычно требует ручного выбора или специальной настройки интеграции. Можно ли сразу видеть лицо и подход к двери Да, если монитор поддерживает PiP либо быстрое переключение между панелью и камерой. Но функция должна быть заявлена в инструкции. На простом мониторе пользователь сначала видит панель, затем вручную выбирает дополнительный канал. Почему дополнительная камера не звонит Обычная камера не имеет кнопки вызова и домофонной логики. Для автоматического события нужен датчик, аналитика камеры, тревожный вход монитора или программная интеграция через NVR и приложение.

Запись по движению, вызову и непрерывный архив Карта памяти монитора Короткие события Подходит для фотографий и небольших роликов по вызову, движению или тревожному входу. Карта памяти камеры Независимая запись IP-камера сохраняет собственный архив даже без включённого монитора, если функция поддерживается. NVR Постоянное хранение Удобен для нескольких камер, поиска событий, удалённого просмотра и диска нужного объёма. Synology NAS Surveillance Station Подходит при наличии совместимой камеры, лицензии и достаточной производительности NAS. Почему запись по движению на мониторе может быть неудобной В общем коридоре постоянно движутся соседи, дети, животные и тени. Простая программная детекция создаёт много лишних роликов. Для управляемого архива лучше камера с настраиваемой зоной или аналитикой, а также NVR либо NAS. Будет ли монитор записывать дополнительную камеру Только если запись поддерживается для соответствующего входа. У некоторых мониторов детекция и запись доступны на камерах, у других только на вызывных панелях или только при тревожном сигнале. Карта памяти должна соответствовать требованиям устройства и быть отформатирована в самом мониторе. Что лучше для архива у двери Для короткой истории посетителей достаточно карты монитора. Для доказательной записи подхода к двери, событий до нажатия кнопки и хранения за несколько недель практичнее отдельная IP-камера с NVR или NAS. Подробнее: как записывать видеодомофон на NVR, NAS или сервер.

Как вывести дополнительную камеру на смартфон 01 Добавить камеру отдельно Камера подключается к собственному приложению производителя или общей платформе видеонаблюдения. 02 Добавить через NVR Смартфон показывает все каналы регистратора, включая панель и дополнительную камеру. 03 Просматривать через внутреннюю станцию Возможно только в тех экосистемах, где приложение передаёт добавленные камеры монитора. 04 Использовать локальный сервер VMS или NAS объединяет камеры разных задач и предоставляет отдельные права пользователям. Почему камера видна на мониторе, но отсутствует в Hik-Connect Локально добавленная IP-камера не обязательно автоматически публикуется в облачном аккаунте внутренней станции. Её может потребоваться добавить отдельно либо просматривать через NVR. Поведение зависит от модели монитора и версии приложения. Можно ли получать уведомления о движении Да, если события отправляет сама камера, регистратор или совместимая платформа. Детекция движения в мониторе может сохранять запись локально, но не всегда формирует мобильный push. Не смешивайте приложения без необходимости. Удобнее заранее решить, где будут вызовы домофона, просмотр камеры, уведомления и архив. Иначе пользователь получает несколько аккаунтов и разные журналы событий.

Будет ли дополнительная камера видна на всех мониторах Это один из наиболее важных вопросов при системе с несколькими экранами. Аналоговая система Камера может остаться только на одном мониторе В инструкции Tantos Mia HD прямо указано, что дополнительные камеры не передаются по шине между мониторами. Для просмотра на других экранах нужны видеораспределители и отдельные кабели. IP-система Камеру добавляют на каждый экран или централизованно Если внутренние станции поддерживают сетевую камеру, её параметры задаются на главной станции либо отдельно на каждом мониторе в зависимости от архитектуры. Почему панель видна на всех экранах, а Camera 1 только на главном Вызывная панель является частью системной домофонной шины. Дополнительный аналоговый видеовход может быть локальным входом одного монитора и не передаваться на Slave-устройства. Как сделать одну аналоговую камеру доступной нескольким мониторам Используют совместимый видеораспределитель с активным усилением и отдельные линии к каждому входу. Простое параллельное соединение может ухудшить сигнал и создать полосы. Связанная статья: одна панель, два монитора и несколько смартфонов.

Где установить дополнительную камеру Над дверью Общий вид подхода Камера видит человека заранее, но при большой высоте лицо может быть направлено вниз и плохо различаться. Сбоку от двери Лицо и действия руками Подходит для узкого коридора, но важно не направлять объектив в соседнюю квартиру. В лифтовом холле Маршрут посетителя Потребуется оценить использование общего имущества и согласование места крепления. У калитки Отдельно от панели Панель снимает лицо, камера контролирует подход, ворота, автомобиль или участок. Как выбрать объектив Для короткого коридора слишком широкий объектив показывает много стен и мало лица. Для контроля подхода важнее нужная плотность изображения в выбранной зоне, чем максимальный угол в характеристиках. Нужен ли микрофон Для обзора у двери чаще достаточно видео. Разговор выполняется через вызывную панель. Постоянная запись звука в общем коридоре создаёт дополнительные правовые и этические риски.

Кабель и питание дополнительной камеры Аналоговая камера КВК или другой разрешённый кабель Для ряда AHD, CVI и TVI-систем нужен коаксиальный видеопроводник и отдельные жилы питания. IP-камера Медная витая пара Cat 5e или Cat 6 При PoE один кабель передаёт данные и питание от коммутатора. Wi-Fi-камера Питание всё равно требуется Беспроводная сеть заменяет только кабель данных. Нужна розетка, низковольтная линия или аккумулятор. Дверное полотно Гибкий переход Обычный стационарный кабель быстро повреждается при постоянном сгибании двери. Почему питание лучше не брать от случайного выхода монитора Выход может быть рассчитан только на штатную панель или ограниченный ток. Дополнительная камера с ИК-подсветкой потребляет больше ночью. Недостаток питания вызывает перезагрузки, полосы и пропадание изображения. Что заложить до ремонта отдельную витую пару к IP-камере;

резервную трубу до слаботочного шкафа;

отдельную линию питания, если PoE не используется;

кабель от камеры к каждому аналоговому монитору, которому нужен этот канал;

запас кабеля и доступную монтажную коробку;

маркировку трассы с обеих сторон. Подробнее: какой кабель заложить для видеодомофона до ремонта.

Как проверить совместимость до покупки 01 Полная модель монитора Нужна маркировка с корпуса, а не только название серии или диагональ экрана. 02 Назначение входов Проверяются Camera 1, Camera 2, Door 1, Door 2, CCTV и тревожные контакты. 03 Формат и разрешение CVBS 960H, AHD 720p или 1080p, TVI, CVI, H.264, H.265 и параметры дополнительного потока. 04 Питание Напряжение, потребление днём и ночью, PoE-класс или отдельный блок. 05 Функции записи Какие каналы поддерживают движение, тревогу, фотографию, видео и циклическую перезапись. 06 Мобильный доступ Будет ли камера видна в приложении монитора либо её нужно добавлять отдельно. Примеры различий между моделями CTV-M3110 допускает подключение до двух внешних камер. CTV-M5700 поддерживает одну дополнительную камеру и индивидуальную настройку видеоформата по каналам. Tantos Mia имеет отдельные входы Camera 1 и Camera 2. Это показывает, что даже внутри одного бренда количество входов и логика работы различаются. Можно ли использовать камеру другого бренда Для аналогового видеовхода бренд часто менее важен, чем поддерживаемый формат, разрешение, стандарт и питание. Для IP-монитора совместимость зависит от фирменного протокола, ONVIF, кодека и реализации авторизации. Надпись ONVIF не гарантирует все функции. Камера может открываться в Live View, но не передавать события, звук, аналитику или управление через конкретный монитор.

Частые неисправности после подключения Симптом Что проверять Монитор не видит камеру Назначение входа, формат, питание, видеокабель, IP-адрес, пароль и протокол. Синий экран Отсутствие видеосигнала, AHD/CVBS, PAL/NTSC, неправильный канал или обрыв GND. Чёрный экран IP-камеры Кодек, разрешение, дополнительный поток, номер канала и лимит соединений. Полосы и рябь Неподходящий кабель, слабое питание, скрытое соединение, помехи и параллельное разветвление. Днём работает, ночью нет Просадка питания при включении ИК-подсветки. Камера есть на главном, но нет на втором мониторе Передаётся ли дополнительный видеовход по межмониторной шине. Есть Live View, но нет записи Карта памяти, форматирование, расписание, детекция, выбранный канал и права записи. Камера есть на NVR, но нет на мониторе Монитор не поддерживает протокол или параметры потока камеры. На смартфоне не открывается видео Облачный статус, права, мобильная сеть, шифрование и способ добавления камеры. Почему камера работает на коротком кабеле, но не работает после монтажа Проверяются длина, качество жил, обжим, скрытые соединения и падение напряжения. Для аналогового видео дополнительно важны тип кабеля и согласование сигнала. Почему после подключения камеры ухудшилась работа панели Вероятны общий слабый блок питания, ошибочное соединение общих проводов, перегрузка выхода монитора или подключение камеры к порту, который ожидал другую распиновку. Связанная диагностика: почему в видеодомофоне нет изображения.

Ракурс камеры, общее имущество и запись звука При установке камеры в многоквартирном доме учитывают не только технику. Стена, потолок и общий коридор могут относиться к общему имуществу. Камера не должна быть направлена внутрь соседней квартиры и собирать избыточные сведения о частной жизни. Меньше риск спора Камера контролирует пространство непосредственно перед собственной дверью и не показывает интерьер соседей. Нужна предварительная оценка Крепление выполняется на общей стене или потолке, а кабель прокладывается по общему коридору. Высокий риск конфликта Камера постоянно снимает соседнюю дверь крупным планом, интерьер квартиры или записывает разговоры в коридоре. Нужно ли записывать звук Для дополнительной обзорной камеры звук обычно не нужен. Двусторонний разговор уже выполняет вызывная панель. Отключение постоянной аудиозаписи уменьшает объём собираемых данных и риск претензий. Подробнее: видеодомофон в квартире, закон и запись.

Чек-лист перед подключением камеры Определена задача дополнительной камеры. Известна полная модель монитора. Проверено наличие входа Camera. Определён формат CVBS, AHD, TVI или CVI. Проверено разрешение канала. Для IP проверены протокол и кодек. Выбран совместимый дополнительный поток. Рассчитано отдельное питание. Проверено потребление ночью. Выбран правильный кабель. Проверена работа на нескольких мониторах. Определено, как камера появится на смартфоне. Выбран способ записи. Проверена детекция движения. Рассчитан объём архива. Выбран ракурс без интерьера соседей. Проверено место крепления на общем имуществе. Аудиозапись отключена, если не нужна. Конфигурация сохранена до изменений. Кабели промаркированы с двух сторон.

Тула и Тульская область Нужно добавить камеру к видеодомофону Проверим монитор, свободные входы, форматы AHD или CVBS, возможность подключения IP-камеры, существующие кабели и питание. Настроим просмотр на экране, смартфоне, NVR или Synology NAS, запись по событиям и безопасный ракурс. Выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается в стоимость. Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика. Отправить фото в MAX Написать в Telegram Позвонить

Частые вопросы Можно ли подключить обычную камеру к видеодомофону? Да, если монитор имеет совместимый вход Camera либо поддерживает добавление сетевой камеры. Можно ли подключить камеру в разъём второй панели? Только если производитель разрешает переключить этот порт в режим камеры и приводит соответствующую схему. Будет ли дополнительная камера звонить? Нет. Обычная камера не имеет кнопки вызова и домофонной логики. Будет ли камера показываться автоматически при звонке? Обычно сначала показывается камера панели. Автоматическое переключение, PiP или тревожный сценарий зависят от модели монитора. Можно ли записывать дополнительную камеру на карту монитора? Да, если монитор поддерживает запись для этого канала и карта памяти соответствует требованиям. Можно ли вести непрерывную запись? Для длительного архива практичнее NVR, NAS или локальный сервер. Можно ли получить уведомление о движении? Да, если событие формирует камера, монитор, регистратор или совместимое приложение. Будет ли аналоговая камера видна на втором мониторе? Не всегда. В некоторых системах дополнительный видеовход является локальным и не передаётся по межмониторной шине. Как показать одну аналоговую камеру на нескольких экранах? Используют совместимый видеораспределитель и отдельные линии, а не простую параллельную скрутку. Можно ли добавить IP-камеру на монитор Hikvision? На совместимых моделях можно добавить камеру по Hikvision Protocol или ONVIF, указав её сетевые параметры и учётную запись. Почему IP-камера добавилась, но экран чёрный? Проверьте кодек, разрешение, дополнительный поток, номер канала, пароль и лимит подключений. Почему камера видна на мониторе, но не в приложении? Локально добавленный канал не всегда автоматически публикуется в облаке. Камеру может потребоваться добавить отдельно или через NVR. Нужно ли отдельное питание аналоговой камере? Чаще всего да. Видеовход монитора может не предоставлять питание. Что лучше для IP-камеры: PoE или Wi-Fi? При ремонте предпочтительнее Ethernet и PoE. Wi-Fi остаётся компромиссом при невозможности проложить кабель. Можно ли использовать витую пару для AHD-камеры? Только при прямом разрешении производителя и подходящих преобразователях. Для ряда домофонов требуется коаксиальный видеопроводник. Почему камера работает днём, но отключается ночью? После включения ИК-подсветки возрастает потребление, и слабое питание может проседать. Нужен ли микрофон на дополнительной камере? Обычно нет. Разговор ведётся через вызывную панель, а постоянная запись звука повышает правовые риски.