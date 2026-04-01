Практический гайд · Электроснабжение 0,4 кВ · Электробезопасность PEN на вводе нового здания: как разделить на PE и N, подключить заземлитель и проверить защиту К новому зданию приходит четырёхжильный кабель от трансформаторной подстанции: три фазы и четвёртая жила, которую называют «нулём». Возле здания сделан собственный заземлитель, а в главном щите хотят соединить его с четвёртой жилой. Разбираем, когда такое соединение является правильным разделением PEN в системе TN-C-S, как оформить ввод и что обязательно проверить перед подачей питания. Пример: L1 · L2 · L3 · четвёртая жила Система TN-C-S ПУЭ · ГОСТ · измерения Сначала определяют назначение четвёртой жилы. Наличие заземления нейтрали трансформатора и четырёх жил в кабеле не доказывает, что четвёртая жила является PEN. До подтверждения питающей схемы устанавливать перемычку N–PE нельзя. Работы на вводе выполняет квалифицированный персонал с обеспечением безопасного отключения.

1. Новое здание: кабель от подстанции и свой контур заземления Представим объект, введённый в эксплуатацию в 2026 году. Это металлическое здание с трёхфазным электроснабжением. От трансформаторной подстанции 0,4 кВ заведён четырёхжильный кабель. Три жилы подключены к фазам L1, L2 и L3. Четвёртая подключена к нейтральной цепи источника питания. Рядом со зданием изготовлен заземлитель из нескольких электродов и выведен заземляющий проводник в главный распределительный щит (ГРЩ). Сам по себе этот набор ещё не является законченной системой защитного заземления. Важно не то, как называют четвёртую жилу в разговоре, а какую функцию ей назначили на питающей линии и какие условия автоматического отключения при повреждении выполнены. 3 фазные жилы Питают распределительную сеть здания Четвёртая жила Должна быть подтверждена как PEN либо N Заземлитель у здания Присоединяют по выбранной схеме защиты, а не произвольно Если подтверждена четырёхпроводная система TN-C на питающем участке, четвёртая жила может выполнять обе функции, N и PE, и называться PEN. На вводе здания из неё формируют раздельные N и PE: получается TN-C-S. Если четвёртая жила предназначена исключительно как N, произвольное соединение с PE недопустимо. Ни наличие собственного заземлителя, ни внешний вид кабеля этот вопрос не решают.

2. Если на подстанции есть контур заземления, значит ли это, что четвёртая жила — PEN? Нет, это разные обстоятельства. У типовой подстанции с глухозаземлённой нейтралью нейтраль трансформатора соединена с заземляющим устройством. Такое устройство предусмотрено требованиями главы 1.7 ПУЭ. Но от заземлённой нейтрали можно питать электроустановки с различной организацией защитных проводников. Вариант А От ТП проложены L1, L2, L3, PEN Это четырёхпроводная питающая часть системы TN. При выполнении требований к PEN в предусмотренном вводном узле допустимо разделение на PE и N. Вариант Б От ТП проложены L1, L2, L3, N Четвёртая жила выполняет только рабочую функцию. Соединять её с локальным PE без подтверждённого нормативного решения нельзя; требуется рассмотреть предусмотренную систему защиты, в том числе обоснованность TT. ПУЭ 1.7.57 рассматривает TN как общий вариант при глухозаземлённой нейтрали источника, а ПУЭ 1.7.59 допускает TT в случаях, когда требуемую безопасность при TN обеспечить не удаётся. Поэтому система заземления не возникает автоматически от слова «треугольник». Она определяется схемой питающей сети, способом подключения корпусов оборудования, аппаратов защиты и документацией объекта.

3. Как электрику установить, что пришло: PEN или N Нужна не догадка, а сопоставление документации и фактического исполнения. Документы запрашивают у лица, эксплуатирующего питающую сеть, собственника объекта и ответственных за электромонтаж. 01 Схема отходящей линии 0,4 кВ Посмотреть, как обозначен четвёртый проводник от подстанции до точки подключения: PEN или N, где находится точка разделения, есть ли промежуточные распределительные устройства. 02 Исполнительная схема ввода и щита Проверить назначение вводных клемм, шин, маркировку, аппараты на вводе, положение прибора учёта относительно разделения и предусмотренный защитный путь. 03 Сечение, материал и непрерывность проводника Для PEN установлено минимальное сечение 10 мм² по меди или 16 мм² по алюминию. Помимо этого проверяют соответствие сечения расчётным токам и защитным требованиям, а также отсутствие разрыва PEN коммутационными аппаратами. 04 Согласование фактического исполнения Убедиться, что реальные соединения отвечают подтверждённой схеме, а схема соответствует условиям присоединения и требованиям защиты. При противоречии документы и монтаж приводят в соответствие до ввода в эксплуатацию. Что не является доказательством PEN: жёлто-зелёная изолента, надпись «ноль» на щите, наличие заземления у ТП, почти нулевое напряжение между нейтралью и грунтовым электродом или показания бытового индикатора. Электрические измерения подтверждают параметры цепи, но не заменяют установление её назначения по документации.

4. Как должно быть организовано разделение подтверждённого PEN в главном щите При подтверждённой системе TN-C-S узел разделения располагают в предусмотренной точке ввода. По ПУЭ 1.7.135 и ГОСТ Р 50571.5.54-2024, п. 543.4.3, приходящий PEN присоединяют к зажиму или шине защитного проводника (либо к специальному узлу PEN), а от него предусматривают отдельное соединение к шине N. После этой точки N и PE разделены. Принцип разделения PEN на вводе Подстанция 0,4 кВ Четырёхпроводная линия TN-C L1 · L2 · L3 PEN ГРЩ здания: точка разделения Входящий PEN подключён к шине PE/PEN (ГЗШ) От узла разделения предусмотрены отдельные подключения: N Отдельная изолированная шина Рабочие нейтрали нагрузок, по схеме после защитных аппаратов PE Защитная шина / ГЗШ Корпуса оборудования, PE отходящих линий, металлокаркас через ОСУП Заземлитель Соединён с ГЗШ Собственное заземляющее устройство здания Функциональная схема, не монтажная инструкция. Не показаны коммутация фаз, учёт, устройства защиты, проводники ОСУП и конкретные конструктивные зажимы. Разделение возможно только после подтверждения PEN и проверки питающей цепи. Куда подключать проводники Проводник Назначение на вводе Принцип подключения PEN питающей линии Совмещённая защитная и рабочая функции до точки разделения К предусмотренной PE/PEN-шине или специальному зажиму PEN; не через аппарат, способный разорвать PEN N после разделения Рабочая нейтраль нагрузок На отдельной изолированной от корпуса шине N, с правильной организацией групп УЗО PE после разделения Защитные проводники К ГЗШ/PE-шине; не используют для рабочего тока нагрузок Проводник местного заземлителя Связь заземляющего устройства здания с защитной системой К ГЗШ по принятому решению, с доступным и защищённым соединением Проводники ОСУП Уравнивание потенциалов металлоконструкций и вводимых коммуникаций К ГЗШ с проверкой электрической непрерывности и соответствия сечений Почему нельзя просто поставить перемычку где удобно Штатное электрическое соединение PE/PEN и N в точке разделения подтверждённого PEN и случайная перемычка между отдельными N и PE в распределительном щите, розетке или у двигателя являются разными ситуациями. После разделения PEN повторно соединять N и PE не допускается. Такой запрет прямо сформулирован в ПУЭ 1.7.135. До точки разделения PEN не должен проходить через контакты обычного четырёхполюсного выключателя, УЗО, контактора или другого устройства, способного его отключить. Аппараты, коммутирующие N, располагают и подключают с учётом того, что этот проводник уже является отдельным N, а защитная цепь PE при коммутации остаётся непрерывной. Конкретный вводной узел, учёт и расположение аппаратов выполняют по утверждённой схеме и инструкции производителя оборудования.

5. Что делать с местным заземлителем в виде треугольника Три электрода, соединённые полосой или проводником, являются распространённым конструктивным решением, но форма «треугольник» не является нормативным критерием безопасности. Значение имеют материалы, размеры, глубина, состояние соединений, свойства грунта, механическая защита заземляющего проводника и результаты проверки. Для TN-C-S местное заземляющее устройство связывают с ГЗШ как повторное заземление защитной системы. ПУЭ 1.7.61 рекомендует повторно заземлять PE/PEN на вводе в здания. В этом пункте сопротивление отдельного заземлителя повторного заземления в общем случае не нормируется. Но на конкретный объект могут распространяться дополнительные требования: например, к воздушной линии, условиям присоединения, молниезащите или специальному назначению электроустановки. Почему нельзя требовать «обязательно 4 Ом» для любого треугольника: цифры 4, 10 и 30 Ом встречаются в нормативах для разных объектов и условий. Значения, относящиеся к нейтрали источника питания или повторным заземлениям воздушных линий, нельзя автоматически переносить на каждый локальный заземлитель нового здания. Оценивают конкретную систему защиты и применимый норматив. Общее правило: хорошее сопротивление заземлителя не заменяет проверку цепи PEN/PE и автоматического отключения питания. Если защитный путь до источника повреждён, один только электрод в грунте не делает корпуса безопасными. Для нового строительства дополнительно применим ГОСТ Р 58882-2026, действующий с 1 апреля 2026 года взамен ГОСТ Р 58882-2020. Он регламентирует технические требования к заземляющим устройствам, заземлителям и проводникам. Сведения о заземляющем устройстве следует фиксировать в документации объекта.

6. Металлическое здание: что соединять с ГЗШ Для металлического здания защитное уравнивание потенциалов особенно важно. По ПУЭ 1.7.82 в основную систему уравнивания потенциалов включают, в частности, металлические части каркаса здания и подлежащие присоединению металлические коммуникации, вводимые извне. Эти соединения выполняют с ГЗШ. Каркас и конструкции Колонны, балки и другие предусмотренные конструктивные элементы должны иметь надёжную защитную связь. Проверяют электрическую непрерывность между частями, разделёнными окраской, прокладками, болтовыми узлами, коррозией и движущимися соединениями. Оборудование и ворота Корпуса щитов, двигателей, металлические оболочки электроприводов класса I подключают к PE. Для подвижных створок и частей ворот оценивают требования конкретного механизма; петли и ролики не считают автоматически надёжным защитным проводником. Уравнивание потенциалов не означает, что нужно присоединять отдельную жёлто-зелёную жилу к абсолютно каждому металлическому предмету. Различают открытые проводящие части электрооборудования и сторонние проводящие части, способные привнести потенциал. Решение принимают по их функции, доступности прикосновения и электрической связи. Подключение металлического каркаса выполняют по схеме ОСУП с предусмотренными узлами контакта и защитой от коррозии. Если на объекте предусмотрена молниезащита, заземляющее устройство, защитное уравнивание потенциалов и молниезащиту необходимо согласовывать по применимым требованиям, а не делать изолированные «контуры для каждого щита» без обоснования.

7. Как вести питание от ГРЩ к щитам, розеткам и трёхфазному двигателю После корректного разделения PEN в TN-C-S отходящие цепи выполняют с раздельными N и PE по потребностям нагрузки и требованиям защиты. Совмещённый PEN на новых конечных линиях за точкой разделения не создают. Нагрузка / линия Нужные проводники Пояснение Обычная однофазная розеточная группа L, N, PE PE к защитным контактам; N отдельно. УЗО/дифавтомат по назначению и требованиям. Трёхфазный распределительный щит с однофазными нагрузками L1, L2, L3, N, PE Пять проводников, защитный и рабочий нули раздельно. Трёхфазный двигатель без потребности в N L1, L2, L3, PE Четыре проводника; четвёртый именно защитный PE, а не рабочий N. Трёхфазная лебёдка с тормозом или управлением на 230 В от L–N L1, L2, L3, N, PE Пять проводников либо иная подтверждённая производителем схема отдельных цепей. В цепях с УЗО фазные и рабочие нейтральные проводники защищаемой группы должны проходить через соответствующее устройство согласно его схеме. PE через измерительный узел УЗО не проводят. Объединение разных N после отдельных УЗО и соединение N с PE за точкой разделения являются ошибками. Защита от сверхтоков и автоматическое отключение при повреждении должны быть обеспечены по ГОСТ Р 50571.4.41-2022 и характеристикам конкретных аппаратов. Для электродвигателей дополнительно учитывают защиту от перегрузки, потери фазы, особенности пуска и торможения. Сам по себе правильно выполненный PE не защитит обмотки от механического заклинивания лебёдки.

8. Что будет, если не соединить местный PE с четвёртой жилой, и чем опасно лишнее соединение Если подтверждён PEN, но разделение не выполнено Если рабочую нейтраль продолжили использовать как N, а корпуса связали только с местным заземлителем, автоматически защищённая TN-C-S не получилась. Ток повреждения может замыкаться через грунт и оказаться недостаточным для отключения обычным автоматом. Нельзя считать получившуюся конфигурацию безопасной без полноценного обоснования другой системы и соответствующей защиты. Если пришёл отдельный N, а его связали с PE Образуется не предусмотренное схемой соединение нейтрали с защитной системой. Возможны токи по защитным и сторонним проводящим частям, нарушения работы УЗО и опасное повышение потенциала при авариях нейтрали. Так «перестраивать» систему нельзя. В системе TT соединения N–PE на объекте нет: защитные части связаны с собственным заземлителем, а автоматическое отключение при замыкании на корпус выполняется с обязательным использованием УЗО и проверкой соответствующих условий. В TN-C-S связь N и PE существует в единственной предусмотренной точке разделения PEN на вводе; дальше эти проводники идут раздельно. Смешивать принципы нельзя.

9. Почему обрыв PEN опасен даже при хорошем местном заземлителе Представим, что PEN между подстанцией и ГРЩ повреждён, но фазные жилы сохранили контакт. При наличии однофазных нагрузок изменяются потенциалы нейтральной и связанной с ней защитной системы; может возникнуть опасное напряжение прикосновения на корпусах и металлических конструкциях. Местный заземлитель способен повлиять на распределение потенциалов, но не гарантирует безопасного напряжения и не заменяет исправный PEN. Из-за несимметрии нагрузок в трёхфазной сети при обрыве нейтрали на отдельных однофазных потребителях могут возникать опасные перенапряжения или глубокие просадки. Реле напряжения может снизить риск для техники, но не является заменой защитного проводника, ОСУП или средств защиты от поражения током. Поэтому нужны качественные соединения PEN, достаточное сечение, запрет его коммутации, защитное уравнивание потенциалов и проверка всей цепи. О причинах и последствиях повреждения нейтрали отдельно рассказано в материале «Обрыв нуля: признаки, последствия и защита».

10. Что смотреть и измерять электрику: отдельный порядок обследования Ниже приведена программа для квалифицированного специалиста. Перед вскрытием и переподключением ввода необходимо организовать безопасное отключение, исключить обратное питание, проверить отсутствие напряжения и предотвратить случайное включение. Измерения под напряжением выполняют только подготовленным персоналом, с соответствующим допуском, приборами и безопасной методикой. Для проверки линии со стороны подстанции требуется участие уполномоченной эксплуатирующей организации. Этап Что проверить / измерить Чем и что фиксировать 1. Схема и граница ответственности Документы питающей линии, обозначение PEN или N, точку разделения, промежуточные щиты, параметры ТП и разрешённую схему присоединения Однолинейная и исполнительная схемы, акт разграничения / техническая документация; без них не принимать решение по одной маркировке 2. Визуальный осмотр ГРЩ Сечение и материал четвёртой жилы, зажимы, следы перегрева, PE/PEN и N-шины, изоляцию N, разрывные аппараты до разделения, надёжность соединений и маркировку Осмотр при безопасно снятом напряжении; фотофиксация, сверка с паспортами аппаратов и моментами затяжки изготовителей 3. Непрерывность PE и ОСУП Электрическую связь ГЗШ с PE отходящих линий, щитами, корпусами двигателя и подлежащими присоединению частями каркаса Прибор для измерения низких сопротивлений / проверки непрерывности; результаты в омах, оценка по длине, сечению и требованиям системы 4. Местное заземляющее устройство Конструкцию электродов, состояние соединений, коррозию, доступность контрольного соединения и сопротивление заземлителя Измеритель сопротивления заземления, методика с учётом параллельных путей; результаты и схема измерения без универсального «4 Ом для всех» 5. Сопротивление изоляции Фазные и нейтральные цепи относительно PE и между токоведущими проводниками по применимой методике Мегаомметр; заранее отключить чувствительную электронику, УЗИП и оборудование, которое нельзя испытывать выбранным напряжением 6. Условия автоматического отключения Полное сопротивление петли замыкания L–PE, ожидаемый ток повреждения, соответствие отключения защитного аппарата требуемому времени Измеритель петли/комбинированный тестер, расчёт с характеристикой аппарата; сравнение не только с номиналом автомата 7. УЗО / дифзащита Назначение групп, тип УЗО, полюсность и прохождение N, отсутствие вторичных соединений N–PE, ток и время отключения Тестер УЗО, схемы конкретного аппарата; кнопка TEST не заменяет измерение параметров срабатывания 8. Рабочие напряжения После допущенного включения: фазные и линейные напряжения, перекос, изменения под нагрузкой, состояние соединений Прибор соответствующей категории измерений; при аномалиях дальнейшую эксплуатацию прекратить 9. Неожиданные токи в PE Отсутствие неправильно подключённых рабочих цепей к PE, токи по проводникам ОСУП, признаки параллельных путей нейтрального тока Токоизмерительные клещи с подходящей чувствительностью; оценка с учётом нормальных токов утечки и возможных токов в системе повторного заземления TN 10. Отходящие трёхфазные нагрузки Наличие PE у двигателя, необходимость отдельного N для тормоза/управления, работу контакторов, защиту при обрыве фаз и перегрузке Схема производителя, паспортные данные, измерения напряжений и токов при разрешённых испытаниях Основная методика приёмочных испытаний приведена в ГОСТ Р 50571.16-2019: осмотр по 6.4.2, измерение непрерывности по 6.4.3.2, сопротивления изоляции по 6.4.3.3, проверка автоматического отключения по 6.4.3.7, дополнительной защиты по 6.4.3.8 и чередования фаз по 6.4.3.9. Сначала устраняют выявленные несоответствия, затем повторяют затронутые испытания. Принцип приёмки: «на корпусе сейчас ноль вольт», «лампочка загорается» или «электрод показал хорошее сопротивление» не являются достаточными признаками безопасной электроустановки. Нужны согласованные документы, непрерывность защитных цепей и проверенная работа защитных аппаратов в расчётных аварийных режимах.

11. Типичные ошибки и правильный порядок завершения работ Ошибка Почему опасно / как правильно Объявили любую четвёртую жилу PEN без схемы Назначение проводника подтверждают по документации питающей линии и фактическому устройству. Нейтраль N соединили с PE «потому что есть треугольник» Случайную перемычку не применяют. Для TN-C-S требуется подтверждённый PEN и нормативный узел разделения. PEN завели на размыкаемый полюс четырёхполюсного аппарата Нельзя коммутацией разрывать PEN. Схему аппаратов корректируют до ввода в работу. После разделения снова объединили N и PE Нарушается структура защиты, возможны токи по PE и проблемы УЗО. Соединение удаляют в рамках корректировки схемы специалистом. Поставили одну заземляющую полосу, но не подключили каркас Уравнивание потенциалов выполняют для предусмотренных проводящих частей; проверяют фактическую непрерывность. Считали петли ворот или болты колонн идеальным PE Краска, вибрация и коррозия ухудшают контакт. Защитный путь обеспечивают и проверяют специально. Проверили только сопротивление «треугольника» Отдельно проверяют защитную цепь и автоматическое отключение; сопротивление электрода этого не заменяет. После переключения жилы на PE исчезло искрение — объект приняли Отсутствие видимых искр не доказывает устранение причины. Нужна проверка схемы двигателя и защитных мер. Получить и сверить документы питающей линии, подтвердить назначение входящей четвёртой жилы. Согласовать конструктивное выполнение главного щита и выбранную систему заземления. Проверить правильность шин, соединений, аппаратов защиты, вводного проводника и местного заземлителя. Обеспечить защитную связь оборудования и предусмотренных металлоконструкций с ГЗШ. Выполнить осмотр и необходимые испытания; устранить дефекты до эксплуатации. Зафиксировать итоговую схему, параметры защитных устройств и результаты испытаний в документации объекта.

12. Нормативная база для нового здания в 2026 году Приведённые документы применяют в части, соответствующей типу электроустановки, назначению помещения, исполнению питающей линии и условиям присоединения. Документ Что регулирует в этом вопросе ПУЭ, глава 1.7 Выбор защитной системы: пп. 1.7.57, 1.7.59; повторное заземление: 1.7.61; ОСУП: 1.7.82; ГЗШ: 1.7.119; PEN и разделение: 1.7.131, 1.7.135. ГОСТ Р 50571.4.41-2022 Защита от поражения током и автоматическое отключение питания; раздел 411, включая особенности TN и TT. ГОСТ Р 50571.5.54-2024 Заземляющие устройства, защитные проводники, ГЗШ, PEN: 542.4, 543.4.1, 543.4.3; проводники уравнивания потенциалов. ГОСТ Р 50571.16-2019 Приёмо-сдаточные испытания электроустановки: визуальная проверка, непрерывность проводников, изоляция, защита, УЗО. ГОСТ Р 58882-2026 Технические требования к заземляющим устройствам, заземлителям и системам уравнивания потенциалов; действует с 01.04.2026. Дополнительные документы могут потребоваться для электроустановки машины, молниезащиты, пожароопасных зон, систем автоматики и самого технологического оборудования. Требования изготовителя электрощита, защитных аппаратов и электродвигателя также учитывают при подборе и подключении.

13. Частые вопросы Если новый кабель от подстанции четырёхжильный, четвёртая жила обязательно PEN? Нет. Это вероятный вариант для четырёхпроводной питающей линии TN, но его необходимо подтвердить по документации и фактической схеме. Четыре жилы и заземлённая нейтраль трансформатора не являются достаточным доказательством. Если приходит PEN, нужна ли связь с местным заземлителем? При организации TN-C-S местное заземляющее устройство присоединяют к ГЗШ. ПУЭ 1.7.61 рекомендует повторное заземление PE/PEN на вводе. При этом параметры устройства оцениваются по применимым требованиям, а не по одному универсальному сопротивлению. Можно ли соединить N и PE обычной перемычкой в главном щите? Если приходящий проводник действительно PEN, его разделяют на PE и N в специально предусмотренном узле по требованиям ПУЭ и ГОСТ. Если приходит уже отдельный N, соединение N с PE недопустимо. Смысл не в наличии куска металла между шинами, а в правильной исходной системе и организации защитных цепей. Если заземлитель показал 4 Ом, можно ли считать здание безопасным? Нет. Необходимо проверить защитные проводники, ОСУП, условия автоматического отключения, параметры защитных аппаратов и правильность вводной схемы. Результат одного измерения этого не заменяет. Надо ли заземлять металлический каркас и ворота? Металлические части каркаса входят в основную систему уравнивания потенциалов. Корпуса оборудования класса I подключают к PE. Для подвижных ворот и их деталей проводят оценку по конструкции и возможной электрической связи, обеспечивая надёжный защитный путь там, где он требуется. Можно ли вести к трёхфазному двигателю только четыре жилы? Да, для двигателя, которому нужны только L1, L2, L3 и PE. Если тормоз или управление требуют отдельного N, схема питания должна предусматривать ещё и этот рабочий проводник. Использовать PE вместо N нельзя.