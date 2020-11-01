LM Studio vs Ollama · Windows · локальный ИИ

LM Studio vs Ollama в 2026: что выбрать для локального ИИ на Windows

Старое сравнение «LM Studio — красивый GUI, Ollama — терминал для разработчиков» больше не работает. У Ollama есть desktop app с чатом и файлами, а LM Studio умеет работать без GUI через llmster, отдавать OpenAI- и Anthropic-compatible API и запускаться как фоновый сервер. Поэтому выбирать нужно не по интерфейсу, а по тому, как именно вы собираетесь использовать локальные модели.