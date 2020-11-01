LM Studio vs Ollama в 2026: что выбрать для локального ИИ на Windows
Старое сравнение «LM Studio — красивый GUI, Ollama — терминал для разработчиков» больше не работает. У Ollama есть desktop app с чатом и файлами, а LM Studio умеет работать без GUI через llmster, отдавать OpenAI- и Anthropic-compatible API и запускаться как фоновый сервер. Поэтому выбирать нужно не по интерфейсу, а по тому, как именно вы собираетесь использовать локальные модели.
В 2026 году граница между LM Studio и Ollama стала заметно размытой
Windows/macOS app умеет скачивать модели, общаться с ними, прикладывать PDF/текстовые файлы и работать с multimodal models.
llmster — отдельный headless daemon для серверов, CI и GPU-машин без графического интерфейса.
Локальный runtime теперь соседствует с hosted open models и прямыми integrations для coding tools.
Помимо собственного API есть совместимые endpoints, включая
/v1/responses и
/v1/messages.
Правильнее сравнивать model workflow, API, серверный режим, hardware support и интеграции.
LM Studio 0.4.24 и Ollama 0.34.2
lms
ollama
llmster
ollama serve
То, что runtime бесплатный или MIT, ничего не говорит о лицензии Llama, Gemma, Qwen, gpt-oss или конкретного GGUF. Проверяйте license каждой модели отдельно.
Оба устанавливаются нативно, без WSL
Скачать Windows installer с официального сайта. На момент проверки доступна версия 0.4.24.
После установки модель можно найти в Discover, загрузить и открыть в Chat.
Установить OllamaSetup.exe. После запуска API автоматически доступен на
http://localhost:11434.
ollama run qwen3.5:8b
Оба работают как нативные Windows-приложения.
LM Studio удобнее для ручного подбора вариантов, Ollama — для повторяемой CLI-конфигурации
Выбирать модель глазами
Discover показывает варианты моделей и позволяет загрузить их из интерфейса. Перед load можно оценить память, выбрать context length, GPU offload и другие runtime settings.
lms get openai/gpt-oss-20b
lms load openai/gpt-oss-20b
Выбирать модель как сервисный artifact
Pull/run workflow проще автоматизировать. Modelfile позволяет закрепить system prompt, template и параметры в отдельном reproducible recipe.
ollama pull qwen3.5:8b
ollama run qwen3.5:8b
Для экспериментов «какая quantization уместится в мою VRAM» интерфейс LM Studio часто удобнее. Для сервера, где модель должна называться одинаково и подниматься скриптом, Ollama обычно проще встроить в automation.
OpenAI-compatible clients можно направить и в LM Studio, и в Ollama
http://localhost:1234/v1
Поддерживаются
/v1/models,
/v1/responses,
/v1/chat/completions,
/v1/embeddings и completions.
http://localhost:11434
Есть собственный Ollama API и OpenAI-compatible layer для существующих приложений.
LM Studio: OpenAI Python client
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
base_url="http://localhost:1234/v1",
api_key="lm-studio"
)
response = client.chat.completions.create(
model="LOCAL_MODEL_ID",
messages=[{"role": "user", "content": "Привет"}]
)
Ollama: native API
curl http://localhost:11434/api/chat -d '{
"model": "qwen3.5:8b",
"messages": [
{"role": "user", "content": "Привет"}
],
"stream": false
}'
Это касается Open WebUI, AnythingLLM, LiteLLM, Python/JS SDK и множества developer tools.
У Ollama headless давно был нормой, но LM Studio теперь тоже имеет llmster
Standalone daemon без зависимости от desktop GUI.
# Windows PowerShell
irm https://lmstudio.ai/install.ps1 | iex
lms daemon up
lms get openai/gpt-oss-20b
lms server start
Нативный background server и standalone CLI для service-style deployment.
ollama serve
# в другом terminal:
ollama pull qwen3.5:8b
Поэтому аргумент «LM Studio нельзя ставить на headless GPU-server» в 2026 году уже неверен.
Но Ollama по-прежнему имеет более давнюю server-first экосистему и много готовых integrations вокруг
:11434.
На NVIDIA оба варианта просты; с AMD и нестандартным железом нужно смотреть точную поддержку
Для x64 требуется AVX2. Документация рекомендует минимум 16 ГБ RAM и около 4 ГБ dedicated VRAM как отправную точку.
Поддерживаются CUDA, ROCm для совместимых AMD GPU и Vulkan fallback для дополнительного железа.
Большой context может съесть несколько дополнительных гигабайт памяти. Для coding-agent 64K context требования заметно выше, чем для обычного короткого чата.
Backend, model format, quantization, context, flash attention, GPU offload и версия runtime способны изменить результат сильнее, чем само название приложения.
Оба уже умеют работать с файлами, но это не заменяет полноценный RAG-сервер
Chat with Documents
Документы обрабатываются локально; после предварительной загрузки моделей этот сценарий может работать полностью offline.
Drag-and-drop файлов
App поддерживает работу с текстовыми файлами и PDF, а context length можно увеличить в настройках.
Для десятков и сотен документов с постоянной индексацией лучше использовать отдельную RAG-платформу: AnythingLLM, Open WebUI Knowledge или специализированную vector/search architecture.
В 2026 году оба runtime уже ориентируются на agentic workflows
/v1/responses позволяет использовать Codex-compatible clients,
а
/v1/messages появился для Anthropic-compatible tooling.
ollama launch
Команда умеет конфигурировать и запускать Claude Code, Codex, OpenCode и другие coding tools с локальными или cloud models.
# Ollama
ollama launch codex
# или Claude Code
ollama launch claude
Ollama прямо рекомендует для coding workflows не менее 64K context. На слабой видеокарте это может заставить выбрать меньшую модель или перейти на cloud/remote inference.
Для постоянного фонового сервиса Ollama обычно проще, но LM Studio больше не исключается
После установки API постоянно доступен на
:11434.
Огромное количество self-hosted проектов уже знает этот endpoint.
llmster позволяет держать LM Studio engine на отдельной Windows/Linux GPU-машине без GUI.
Если задача — Home Assistant → локальная модель 24/7, Ollama остаётся естественным первым вариантом. Если тот же сервер используется для ручного тестирования, model inspection и OpenAI/Anthropic-compatible development, LM Studio/llmster становится реальной альтернативой.
Оба работают полностью офлайн, если модель уже скачана и cloud-функции не используются
Актуальная privacy policy и offline docs указывают, что local chats, document processing и local server могут работать без передачи данных наружу.
Local model не требует облачного inference. При этом Ollama теперь также предлагает отдельные cloud models.
Cloud features требуют сети и account/billing; privacy policy заявляет Zero Data Retention для cloud processing.
Cloud model запускается на инфраструктуре Ollama, даже если вызывается тем же привычным
ollama run.
Суффикс
:cloud у Ollama или выбор Cloud model в LM Studio означает,
что inference уже выполняется не на вашем GPU.
LM Studio и Ollama отличаются не только интерфейсом, но и моделью распространения
Бесплатно для личного и внутреннего business use по актуальным Terms. Исходный код приложения не распространяется как open-source repository.
Основной runtime/API развивается в публичном GitHub repository. При этом отдельные app/cloud-компоненты нужно оценивать по их собственным условиям.
Коммерческое использование конкретной модели определяется её лицензией, а не тем, была она запущена через LM Studio или Ollama.
Выбор по сценарию, а не по бренду
Удобно смотреть варианты, memory estimate, настройки load и тестировать модели в одном GUI.
Ollama проще по экосистеме; llmster подходит, если нужны именно LM Studio APIs/runtime.
Прямой always-on API и большое количество готовых интеграций делают схему проще.
GUI делает подбор quantization, context и load settings нагляднее.
pull/run/create/serve и Modelfile хорошо ложатся в reproducible workflow.
LM Studio имеет OpenAI/Anthropic-compatible endpoints, Ollama — direct launch/integration workflow.
После загрузки моделей можно работать локально, если не включать cloud/web features.
LM Studio desktop — proprietary software; это может быть существенным критерием для инфраструктуры.
Они не обязаны конкурировать. На одном Windows-ПК можно использовать LM Studio для выбора и тестирования моделей, а Ollama — как постоянный backend для Home Assistant/Open WebUI и автоматизаций. Только следите, чтобы одна и та же большая модель не была одновременно загружена в память обоими runtime.
Рациональная схема для домашнего ПК
Посмотреть, какие модели реально помещаются в вашу RAM/VRAM.
Не скачивать десятки почти одинаковых quantizations.
Использовать его как backend для сервисов.
Для удалённого доступа использовать LAN/VPN/reverse proxy с auth.
64K+ может резко увеличить memory requirements.
Local и cloud models теперь могут выглядеть почти одинаково в UI/CLI.
Актуальные docs и releases LM Studio и Ollama
LM Studio для Windows —
0.4.24. Последний stable Ollama GitHub release —
v0.34.2; 0.34.3 на момент проверки находится в pre-release/RC-ветке.
LM Studio удобнее исследовать модели, Ollama проще превращать в постоянный сервис — но разрыв уже намного меньше
LM Studio остаётся очень удобным инструментом для человека: найти модель, оценить ресурсы, настроить context/GPU и сразу проверить результат. Но llmster убрал его старое ограничение по headless deployment.
Ollama остаётся сильным выбором для API-first и automation-first инфраструктуры:
ollama serve, Modelfile, большая экосистема интеграций и привычный
:11434.
При этом desktop app убрал старое ощущение, что без терминала им невозможно пользоваться.
Частые вопросы про LM Studio и Ollama
Что проще для новичка: LM Studio или Ollama?
LM Studio удобнее для визуального выбора и настройки моделей. Но современный Ollama App тоже имеет GUI, поэтому терминал уже не обязателен.
Что лучше для Home Assistant?
Для постоянного локального API Ollama обычно проще из-за always-on сервера и существующей экосистемы интеграций.
Можно ли использовать LM Studio без GUI?
Да. llmster — отдельный headless daemon, который может работать на сервере без desktop app.
Ollama теперь имеет GUI?
Да. На Windows и macOS есть Ollama App с model download, обычным чатом, drag-and-drop файлов и multimodal support.
Что лучше для Codex?
Оба подходят: LM Studio реализует OpenAI Responses API, а Ollama имеет прямой workflow
ollama launch codex.
Может ли LM Studio работать полностью офлайн?
Да. После загрузки model files локальные chats, documents/RAG и local server не требуют интернет-соединения.
Может ли Ollama работать полностью офлайн?
Да, если используется уже скачанная local model. Cloud-модели Ollama — отдельный внешний inference scenario.
Можно ли поставить LM Studio и Ollama одновременно?
Да. Они используют разные default ports. Но не стоит одновременно загружать одну и ту же большую модель в оба runtime, если памяти мало.
Какие версии актуальны?
На 21 сентября 2026 года LM Studio Windows — 0.4.24, stable Ollama — 0.34.2.
Не знаете, какую модель и runtime потянет ваш Windows-ПК?
Можно прислать процессор, объём RAM и модель видеокарты с VRAM. Подберём realistic quantization, context length и схему: LM Studio, Ollama или отдельный AI-сервер.