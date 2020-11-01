LM Studio vs Ollama в 2026: что выбрать для локального ИИ на Windows
LM Studio vs Ollama · Windows · локальный ИИ

LM Studio vs Ollama в 2026: что выбрать для локального ИИ на Windows

Старое сравнение «LM Studio — красивый GUI, Ollama — терминал для разработчиков» больше не работает. У Ollama есть desktop app с чатом и файлами, а LM Studio умеет работать без GUI через llmster, отдавать OpenAI- и Anthropic-compatible API и запускаться как фоновый сервер. Поэтому выбирать нужно не по интерфейсу, а по тому, как именно вы собираетесь использовать локальные модели.

LM Studio 0.4.24 актуальная Windows-версия на момент проверки
Ollama 0.34.2 последний stable GitHub release на момент проверки
Оба умеют API локальные модели можно подключать к другим приложениям
LM Studio Ollama Что выбрать
Сравнения 2024–2025 уже устарели

В 2026 году граница между LM Studio и Ollama стала заметно размытой

Ollama Теперь не только CLI

Windows/macOS app умеет скачивать модели, общаться с ними, прикладывать PDF/текстовые файлы и работать с multimodal models.

LM Studio Теперь не только desktop GUI

llmster — отдельный headless daemon для серверов, CI и GPU-машин без графического интерфейса.

Ollama Локальные и cloud models

Локальный runtime теперь соседствует с hosted open models и прямыми integrations для coding tools.

LM Studio OpenAI + Anthropic compatibility

Помимо собственного API есть совместимые endpoints, включая /v1/responses и /v1/messages.

Поэтому правильный вопрос не «у кого есть GUI?».

Правильнее сравнивать model workflow, API, серверный режим, hardware support и интеграции.

Практическое сравнение

LM Studio 0.4.24 и Ollama 0.34.2

КритерийLM StudioOllama
Desktop GUIДа, основной сценарийДа, есть отдельное app
CLIlmsollama
Headless serverllmsterollama serve
OpenAI-compatible APIДаДа
Anthropic-compatible APIДа, с 0.4.1Есть integrations/gateway compatibility
Собственный native APIДа, v1 REST APIДа, Ollama API
Документы / локальный RAGВстроено в desktopChat with files в app
Model discoveryGUI + CLILibrary + app + CLI
Модификация model recipeЧерез load/settings/APIModelfile — сильная сторона
Сервер без GUIПолноценно поддерживаетсяДавно основной сценарий
Cloud modelsLM Studio Secure CloudOllama Cloud
Открытый исходный код runtimeНет, proprietary softwareCore GitHub project — MIT
Модели имеют собственные лицензии.

То, что runtime бесплатный или MIT, ничего не говорит о лицензии Llama, Gemma, Qwen, gpt-oss или конкретного GGUF. Проверяйте license каждой модели отдельно.

Windows

Оба устанавливаются нативно, без WSL

LM Studio Desktop

Скачать Windows installer с официального сайта. На момент проверки доступна версия 0.4.24.

После установки модель можно найти в Discover, загрузить и открыть в Chat.

Ollama Desktop + background API

Установить OllamaSetup.exe. После запуска API автоматически доступен на http://localhost:11434. 

ollama run qwen3.5:8b
WSL больше не нужен ни для одного из них как обязательный слой.

Оба работают как нативные Windows-приложения.

Управление моделями

LM Studio удобнее для ручного подбора вариантов, Ollama — для повторяемой CLI-конфигурации

LM Studio

Выбирать модель глазами

Discover показывает варианты моделей и позволяет загрузить их из интерфейса. Перед load можно оценить память, выбрать context length, GPU offload и другие runtime settings. 

lms get openai/gpt-oss-20b
lms load openai/gpt-oss-20b
Ollama

Выбирать модель как сервисный artifact

Pull/run workflow проще автоматизировать. Modelfile позволяет закрепить system prompt, template и параметры в отдельном reproducible recipe. 

ollama pull qwen3.5:8b
ollama run qwen3.5:8b

Для экспериментов «какая quantization уместится в мою VRAM» интерфейс LM Studio часто удобнее. Для сервера, где модель должна называться одинаково и подниматься скриптом, Ollama обычно проще встроить в automation.

API

OpenAI-compatible clients можно направить и в LM Studio, и в Ollama

LM Studio http://localhost:1234/v1

Поддерживаются /v1/models, /v1/responses, /v1/chat/completions, /v1/embeddings и completions.

Ollama http://localhost:11434

Есть собственный Ollama API и OpenAI-compatible layer для существующих приложений.

LM Studio: OpenAI Python client

from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url="http://localhost:1234/v1",
    api_key="lm-studio"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="LOCAL_MODEL_ID",
    messages=[{"role": "user", "content": "Привет"}]
)

Ollama: native API

curl http://localhost:11434/api/chat -d '{
  "model": "qwen3.5:8b",
  "messages": [
    {"role": "user", "content": "Привет"}
  ],
  "stream": false
}'
Если приложение умеет менять Base URL, часто не нужно писать отдельную интеграцию.

Это касается Open WebUI, AnythingLLM, LiteLLM, Python/JS SDK и множества developer tools.

Сервер 24/7

У Ollama headless давно был нормой, но LM Studio теперь тоже имеет llmster

LM Studio llmster

Standalone daemon без зависимости от desktop GUI.

# Windows PowerShell
irm https://lmstudio.ai/install.ps1 | iex

lms daemon up
lms get openai/gpt-oss-20b
lms server start
Ollama ollama serve

Нативный background server и standalone CLI для service-style deployment.

ollama serve

# в другом terminal:
ollama pull qwen3.5:8b

Поэтому аргумент «LM Studio нельзя ставить на headless GPU-server» в 2026 году уже неверен. Но Ollama по-прежнему имеет более давнюю server-first экосистему и много готовых integrations вокруг :11434.

Windows hardware

На NVIDIA оба варианта просты; с AMD и нестандартным железом нужно смотреть точную поддержку

LM Studio Windows x64 и ARM

Для x64 требуется AVX2. Документация рекомендует минимум 16 ГБ RAM и около 4 ГБ dedicated VRAM как отправную точку.

Ollama Windows NVIDIA + AMD Radeon

Поддерживаются CUDA, ROCm для совместимых AMD GPU и Vulkan fallback для дополнительного железа.

Но главный вопрос — не «поддерживает ли программа мою видеокарту», а «помещается ли выбранная модель с нужным context length».

Большой context может съесть несколько дополнительных гигабайт памяти. Для coding-agent 64K context требования заметно выше, чем для обычного короткого чата.

Не сравнивайте скорость LM Studio и Ollama по чужому единственному benchmark.

Backend, model format, quantization, context, flash attention, GPU offload и версия runtime способны изменить результат сильнее, чем само название приложения.

Документы

Оба уже умеют работать с файлами, но это не заменяет полноценный RAG-сервер

LM Studio

Chat with Documents

Документы обрабатываются локально; после предварительной загрузки моделей этот сценарий может работать полностью offline.

Ollama App

Drag-and-drop файлов

App поддерживает работу с текстовыми файлами и PDF, а context length можно увеличить в настройках.

Для десятков и сотен документов с постоянной индексацией лучше использовать отдельную RAG-платформу: AnythingLLM, Open WebUI Knowledge или специализированную vector/search architecture.

AnythingLLM + Ollama Локальный RAG по большим архивам PDF → Open WebUI + Ollama Self-hosted AI-чат, knowledge и несколько providers →
Codex, Claude Code и coding-agents

В 2026 году оба runtime уже ориентируются на agentic workflows

LM Studio OpenAI Responses + Anthropic Messages

/v1/responses позволяет использовать Codex-compatible clients, а /v1/messages появился для Anthropic-compatible tooling.

Ollama ollama launch

Команда умеет конфигурировать и запускать Claude Code, Codex, OpenCode и другие coding tools с локальными или cloud models. 

# Ollama
ollama launch codex

# или Claude Code
ollama launch claude
Для coding-agent размер context важнее удобства desktop chat.

Ollama прямо рекомендует для coding workflows не менее 64K context. На слабой видеокарте это может заставить выбрать меньшую модель или перейти на cloud/remote inference.

Home Assistant и домашняя инфраструктура

Для постоянного фонового сервиса Ollama обычно проще, но LM Studio больше не исключается

Ollama Простой always-on API

После установки API постоянно доступен на :11434. Огромное количество self-hosted проектов уже знает этот endpoint.

LM Studio / llmster Если нужны его runtime/API features

llmster позволяет держать LM Studio engine на отдельной Windows/Linux GPU-машине без GUI.

Если задача — Home Assistant → локальная модель 24/7, Ollama остаётся естественным первым вариантом. Если тот же сервер используется для ручного тестирования, model inspection и OpenAI/Anthropic-compatible development, LM Studio/llmster становится реальной альтернативой.

Локальный ИИ в Home Assistant Ollama, llama.cpp, LiteLLM и Conversation Agent → LiteLLM Один API для локальных и облачных моделей →
Local действительно может быть local

Оба работают полностью офлайн, если модель уже скачана и cloud-функции не используются

LM Studio Local Prompts и документы остаются на устройстве

Актуальная privacy policy и offline docs указывают, что local chats, document processing и local server могут работать без передачи данных наружу.

Ollama Local Модель работает на вашем компьютере

Local model не требует облачного inference. При этом Ollama теперь также предлагает отдельные cloud models.

LM Studio Cloud Это уже внешний inference

Cloud features требуют сети и account/billing; privacy policy заявляет Zero Data Retention для cloud processing.

Ollama Cloud Тоже внешний inference

Cloud model запускается на инфраструктуре Ollama, даже если вызывается тем же привычным ollama run.

Смотрите не на название программы, а на конкретный model identifier и backend.

Суффикс :cloud у Ollama или выбор Cloud model в LM Studio означает, что inference уже выполняется не на вашем GPU.

Лицензирование runtime

LM Studio и Ollama отличаются не только интерфейсом, но и моделью распространения

LM Studio Proprietary desktop software

Бесплатно для личного и внутреннего business use по актуальным Terms. Исходный код приложения не распространяется как open-source repository.

Ollama core MIT-licensed open-source project

Основной runtime/API развивается в публичном GitHub repository. При этом отдельные app/cloud-компоненты нужно оценивать по их собственным условиям.

И ещё раз: runtime license и model license — две разные вещи.

Коммерческое использование конкретной модели определяется её лицензией, а не тем, была она запущена через LM Studio или Ollama.

Что выбрать

Выбор по сценарию, а не по бренду

Первое знакомство с локальными моделями LM Studio

Удобно смотреть варианты, memory estimate, настройки load и тестировать модели в одном GUI.

Windows-сервер 24/7 Ollama или llmster

Ollama проще по экосистеме; llmster подходит, если нужны именно LM Studio APIs/runtime.

Home Assistant Ollama

Прямой always-on API и большое количество готовых интеграций делают схему проще.

Эксперименты с GGUF и параметрами LM Studio

GUI делает подбор quantization, context и load settings нагляднее.

Автоматизация и shell scripts Ollama

pull/run/create/serve и Modelfile хорошо ложатся в reproducible workflow.

Codex / Claude Code Оба

LM Studio имеет OpenAI/Anthropic-compatible endpoints, Ollama — direct launch/integration workflow.

Полностью офлайн Оба

После загрузки моделей можно работать локально, если не включать cloud/web features.

Open-source runtime принципиален Ollama core

LM Studio desktop — proprietary software; это может быть существенным критерием для инфраструктуры.

Практичный вариант — установить оба.

Они не обязаны конкурировать. На одном Windows-ПК можно использовать LM Studio для выбора и тестирования моделей, а Ollama — как постоянный backend для Home Assistant/Open WebUI и автоматизаций. Только следите, чтобы одна и та же большая модель не была одновременно загружена в память обоими runtime.

Если ставить сегодня на Windows

Рациональная схема для домашнего ПК

1Поставить LM Studio

Посмотреть, какие модели реально помещаются в вашу RAM/VRAM.

2Выбрать 1–2 модели

Не скачивать десятки почти одинаковых quantizations.

3Поставить Ollama при необходимости API 24/7

Использовать его как backend для сервисов.

4Не открывать API наружу

Для удалённого доступа использовать LAN/VPN/reverse proxy с auth.

5Следить за context length

64K+ может резко увеличить memory requirements.

6Cloud использовать осознанно

Local и cloud models теперь могут выглядеть почти одинаково в UI/CLI.

Первоисточники

Актуальные docs и releases LM Studio и Ollama

LM Studio Windows Текущая downloadable версия для Windows. LM Studio System Requirements Windows x64/ARM, RAM, VRAM и CPU requirements. OpenAI Compatibility Responses, Chat Completions, Embeddings и base URL. llmster / Headless Standalone daemon без desktop GUI. LM Studio Offline Local chats, documents и server без интернета. LM Studio Terms Условия personal/internal business use. Ollama Releases Актуальный stable runtime и changelog. Ollama on Windows Native Windows, API, NVIDIA/AMD и service deployment. Ollama GPU Support CUDA, ROCm, Vulkan и поддерживаемое железо. Ollama App GUI, chat with files и multimodal support. ollama launch Claude Code, Codex, OpenCode и coding integrations.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

LM Studio для Windows — 0.4.24. Последний stable Ollama GitHub release — v0.34.2; 0.34.3 на момент проверки находится в pre-release/RC-ветке.

Вывод

LM Studio удобнее исследовать модели, Ollama проще превращать в постоянный сервис — но разрыв уже намного меньше

LM Studio остаётся очень удобным инструментом для человека: найти модель, оценить ресурсы, настроить context/GPU и сразу проверить результат. Но llmster убрал его старое ограничение по headless deployment.

Ollama остаётся сильным выбором для API-first и automation-first инфраструктуры: ollama serve, Modelfile, большая экосистема интеграций и привычный :11434. При этом desktop app убрал старое ощущение, что без терминала им невозможно пользоваться.

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FAQ

Частые вопросы про LM Studio и Ollama

Что проще для новичка: LM Studio или Ollama?

LM Studio удобнее для визуального выбора и настройки моделей. Но современный Ollama App тоже имеет GUI, поэтому терминал уже не обязателен.

Что лучше для Home Assistant?

Для постоянного локального API Ollama обычно проще из-за always-on сервера и существующей экосистемы интеграций.

Можно ли использовать LM Studio без GUI?

Да. llmster — отдельный headless daemon, который может работать на сервере без desktop app.

Ollama теперь имеет GUI?

Да. На Windows и macOS есть Ollama App с model download, обычным чатом, drag-and-drop файлов и multimodal support.

Что лучше для Codex?

Оба подходят: LM Studio реализует OpenAI Responses API, а Ollama имеет прямой workflow ollama launch codex.

Может ли LM Studio работать полностью офлайн?

Да. После загрузки model files локальные chats, documents/RAG и local server не требуют интернет-соединения.

Может ли Ollama работать полностью офлайн?

Да, если используется уже скачанная local model. Cloud-модели Ollama — отдельный внешний inference scenario.

Можно ли поставить LM Studio и Ollama одновременно?

Да. Они используют разные default ports. Но не стоит одновременно загружать одну и ту же большую модель в оба runtime, если памяти мало.

Какие версии актуальны?

На 21 сентября 2026 года LM Studio Windows — 0.4.24, stable Ollama — 0.34.2.

Локальный ИИ

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