OpenHands Agent Canvas: единая панель для Claude Code, Codex и AI-агентов

OpenHands · Agent Canvas · Claude Code · Codex · AI-агенты OpenHands Agent Canvas: единая панель для Claude Code, Codex и автономных AI-агентов В 2026 году OpenHands — это уже не только «автономный программист в Docker». Центральная поверхность проекта называется Agent Canvas: из одного интерфейса можно запускать встроенного OpenHands Agent, подключать Claude Code, Codex и Gemini через ACP, работать с файлами и terminal, добавлять MCP/skills и запускать automations. 1.20.0 актуальный Agent Canvas release на момент проверки Node.js 22.12+ требование для обычного local install MIT основной OpenHands/Agent Canvas core OpenHands на GitHub Установка Claude/Codex через ACP Что объединяет Agent Canvas диалоги с агентами;

workspace и файлы проекта;

terminal и shell-команды;

LLM-профили;

Claude Code / Codex / Gemini через ACP;

MCP и skills;

plugins;

automations и scheduled runs.

Agent control surface Agent Canvas — это интерфейс управления агентами, а не ещё одна LLM Сам OpenHands не обязан быть моделью, которая отвечает пользователю. Он связывает model provider, workspace, shell, files, tools и execution environment. В Agent Canvas можно использовать встроенный OpenHands Agent либо внешний coding-agent. Пользователь задача / prompt → Agent Canvas UI · profiles · automations → Agent Server workspace · tools · execution → Agent / LLM OpenHands · Claude · Codex · Gemini 01 Несколько типов агентов Можно не привязываться только к встроенному OpenHands Agent. 02 Несколько backends Local machine, Docker, VM, Modal или OpenHands Cloud. 03 Одна UI-поверхность Conversations, files, terminal, models и automations находятся в одном интерфейсе. 04 Расширения AGENTS.md, skills, MCP, plugins и automations расширяют поведение агента.

Важно для старых инструкций OpenHands Local GUI и Agent Canvas — уже не одно и то же В старых статьях и видео часто встречается команда openhands serve . В текущей архитектуре она запускает legacy OpenHands GUI. Современная browser-first поверхность — agent-canvas . Legacy openhands serve Старый Local GUI workflow. Он ещё встречается в документации и старых tutorials. 2026 agent-canvas Текущая control surface с backends, profiles, ACP agents, plugins и automations. Если инструкция начинается с репозитория All-Hands-AI/OpenHands старой ветки — проверяйте дату. Проект за 2026 год заметно поменял структуру, названия компонентов и setup-path.

Local install Самый быстрый способ запустить Agent Canvas Для обычного local install нужен Node.js 22.12 или новее и npm. npm install -g @openhands/agent-canvas agent-canvas После запуска интерфейс открывается на http://localhost:8000 . Такой вариант удобен для теста, но агент-server работает прямо на локальной машине. Плюс Минимум слоёв Быстрый старт и прямой доступ к локальным проектам. Минус Шире trust boundary Agent может работать с файлами и shell на хосте в пределах доступных ему прав. Для недоверенного кода или автономных задач лучше Docker sandbox. Прямой local backend удобен, но не даёт такой же файловой границы, как container с явно смонтированной папкой.

Windows + Docker Desktop Docker ограничивает Agent Canvas указанной папкой проектов На Windows официальный quickstart использует Docker Desktop и отдельную директорию PROJECTS_PATH , которую вы явно отдаёте агенту. docker pull ghcr.io/openhands/agent-canvas:1.20.0 $env:PROJECTS_PATH = Join-Path $HOME "projects" New-Item -ItemType Directory -Force ` -Path $env:PROJECTS_PATH, (Join-Path $env:USERPROFILE ".openhands") | Out-Null docker run -it --rm ` -p 8000:8000 ` -v "$($env:USERPROFILE)\.openhands:/home/openhands/.openhands" ` -v "$($env:PROJECTS_PATH):/projects" ` ghcr.io/openhands/agent-canvas:1.20.0 После запуска: http://localhost:8000/canvas Docker Агент видит только mounted folders Проще задать понятную файловую границу. Direct local Работает в контексте хоста Подходит, если вы полностью доверяете agent и workspace. Docker не делает агента абсолютно безопасным. Если в container смонтированы SSH keys, Git credentials или Docker socket, эти ресурсы всё равно становятся частью trust boundary.

Agent Client Protocol Claude Code, Codex и Gemini можно запускать внутри Agent Canvas как внешних агентов Для этого OpenHands использует ACP — Agent Client Protocol. Agent Server запускает CLI выбранного coding-agent как subprocess, а Canvas отправляет ему сообщения и показывает события в общем UI. Agent Canvas единый UI → Agent Server ACP client → Claude / Codex / Gemini CLI отдельный agent runtime Claude Code Подписка/API остаётся Claude OpenHands не заменяет сам Claude Agent — только управляет сессией и UI. Codex Codex продолжает использовать свои tools Canvas становится control surface поверх существующего coding-agent. Gemini CLI Аналогичный ACP flow Внешний agent управляет своим LLM и tools. Containerized ACP Можно вынести CLI в отдельный Agent Server В docs есть готовый Docker example для ACP agents. Это главное отличие от «ещё одного coding-agent». Agent Canvas может быть не конкурентом Claude Code/Codex, а интерфейсом, через который ими управляют вместе с другими agent backends.

LLM profiles Модель можно выбирать независимо от execution backend Agent Canvas поддерживает несколько способов доступа к моделям: provider API key, OpenHands LLM API, subscription login через ACP и локальный/OpenAI-compatible endpoint. Cloud API OpenAI / Anthropic / Google и другие Обычный provider key в LLM profile. OpenHands API Managed model access Отдельный OpenHands LLM key. ACP subscription Claude Code / Codex / Gemini login Canvas управляет внешним agent CLI. Local server Ollama / LM Studio / LiteLLM Подключение через совместимый локальный endpoint.

Локальные модели OpenHands работает с Ollama, LM Studio, vLLM и SGLang — но агенту нужна достаточно сильная модель В актуальной документации OpenHands отдельно подчёркивает: локальные LLM могут иметь ограниченную функциональность, поэтому для agentic coding нужен достаточно сильный model server и большой context. LM Studio Рекомендованный простой local server OpenHands docs называют его удобным первым вариантом для локальной модели. Ollama Простой API-first вариант Удобно использовать на постоянном локальном сервере. vLLM Более server-oriented deployment Полезен для мощной GPU-машины и многопользовательской нагрузки. SGLang Ещё один high-performance backend Подходит для серьёзного local inference stack. «Модель отвечает в чате» не означает «модель хорошо работает как coding-agent». Агенту нужны устойчивые tool calls, длинный контекст, способность читать ошибки, планировать шаги и исправлять себя после неудачного выполнения. LM Studio vs Ollama Как выбрать runtime для локальной LLM → LiteLLM Единый API для локальных и облачных моделей →

Расширение поведения AGENTS.md, Skills, MCP и Plugins закрывают разные уровни настройки AGENTS.md Постоянные правила репозитория Загружаются в контекст проекта и задают conventions для агента. Skills Задачные инструкции AgentSkills-style progressive disclosure: agent открывает skill тогда, когда он нужен. MCP Внешние tools и services Добавляют реальные функции, данные и actions. Plugins Упакованный набор capabilities Может включать skills, hooks, scripts и MCP configuration. OpenHands поддерживает совместимый с AgentSkills подход: skill хранится в SKILL.md , а дополнительные references можно читать по мере необходимости. Не загружайте всё в AGENTS.md. Постоянный context должен быть коротким. Большие инструкции лучше выносить в отдельные skills, чтобы они открывались только по запросу.

Always-on agents OpenHands умеет запускать agent work по расписанию и событиям Automations — одна из особенностей, которая отличает Canvas от обычной IDE-панели. Отдельный OpenHands automation layer отвечает за scheduling, dispatch, run history и sandbox lifecycle. Cron Регулярные задачи Например, ежедневный отчёт или проверка repository. GitHub Issue / PR workflows В extension registry есть issue triage, PR review и issue-to-PR automations. Monitoring Проверка репозитория или данных Агент запускается без ручного открытия новой conversation. Agent profiles Отдельные права и secrets В новых версиях automation можно привязать к сохранённому agent profile. Автономная automation должна иметь меньше прав, чем интерактивный agent. Scheduled run выполняется без человека перед экраном, поэтому особенно важно ограничить repository, secrets, MCP servers и необратимые действия.

Conversations и isolation Каждая conversation привязана к backend и workspace В текущей архитектуре conversation имеет свою history, agent configuration и backend-managed state. Workspace — это folder, mount или sandbox, который agent видит в рамках выбранного backend. Local folder Быстро, но агент работает ближе к host filesystem. Docker mount Файловая граница задаётся явно через volume. Remote VM Можно держать agent runtime на отдельной всегда включённой машине. Cloud sandbox Managed execution без обслуживания собственного backend.

Agent с shell-доступом — это privileged software Главная угроза OpenHands — не «неправильный ответ», а неправильное действие Agent может читать и менять файлы, запускать команды, обращаться к сети и использовать подключённые tools. Поэтому security design должен начинаться с вопроса: что именно agent имеет право испортить, удалить или отправить наружу? 1 Sandbox по умолчанию Для неизвестного repository или автономной задачи используйте Docker/VM. 2 Минимальный mount Не отдавайте контейнеру весь домашний каталог, если нужен один проект. 3 Secrets по профилям Агент должен видеть только ключи, необходимые конкретной задаче. 4 MCP allowlist Подключайте только проверенные MCP servers с понятными permissions. 5 Git branch/worktree Автономную работу лучше отделять от основной production-ветки. 6 Human review Deployment, destructive migrations и security-sensitive changes подтверждает человек. Никогда не монтируйте Docker socket без понимания последствий. Доступ к host Docker daemon способен практически свести на нет изоляцию container.

Когда Canvas действительно полезен OpenHands не обязан заменять Claude Code или Codex СценарийПрямой Claude/CodexAgent Canvas Одна интерактивная coding session ПрощеМожет быть избыточно Несколько agent backends Нужно переключаться отдельноОдин UI Docker/VM workspace Нужно настраивать самостоятельноЧасть архитектуры Canvas Scheduled automations Внешняя оркестрацияВстроенный automation layer MCP + skills + plugins Зависит от агентаЕдиная extension-модель Локальный LLM Зависит от клиентаOllama/LM Studio/LiteLLM поддерживаются Командная/always-on схема Нужно строить отдельноVM/Cloud/Enterprise paths Если Claude Code уже полностью закрывает ваш workflow — Canvas не обязателен. Он становится интересным, когда нужен второй agent, изоляция backend, automations или единый control plane поверх разных execution paths.

Ограничения Дополнительный orchestration layer приносит и дополнительную сложность 01 Больше компонентов Canvas, Agent Server, automation backend, workspace и model provider нужно диагностировать отдельно. 02 Сильная зависимость от модели Слабая local LLM не станет хорошим agent только из-за красивой UI. 03 Shell-access требует доверия Неправильная команда способна реально повредить workspace. 04 UI и architecture быстро меняются Инструкция шестимесячной давности уже может относиться к legacy stack. 05 Automations сложнее чата Нужно контролировать retries, secrets, timeouts и unattended execution. 06 Open-source и Cloud не идентичны Collaboration/RBAC/часть integrations относятся к hosted/enterprise слоям. Лучший первый тест — отдельный неважный repository. Дайте агенту конкретную задачу, посмотрите commands/diff, затем только переходите к рабочим проектам и automations.

Практические сценарии Где OpenHands Agent Canvas выглядит особенно интересно 01 Claude + Codex в одном UI Переключать agent backend без смены общего workflow. 02 AI-разработка в Docker Отделить agent workspace от остального компьютера. 03 Scheduled PR review Автоматически запускать проверку репозитория и собирать результат. 04 Отдельный AI-сервер Canvas на ноутбуке, agent backend на постоянно включённой VM/GPU-машине. 05 Skills + MCP catalog Собирать повторяемые agent capabilities вместо длинных prompts. 06 Локальная LLM Подключить Ollama/LM Studio и оставить исходники внутри своей инфраструктуры.

Вывод OpenHands интересен не как «замена Codex», а как control plane поверх нескольких агентов и сред выполнения Если задача — просто открыть terminal и поручить Codex одну правку, прямой Codex проще. Но если нужен единый UI, несколько backends, Docker isolation, local LLM, scheduled jobs и расширения, Agent Canvas начинает решать уже другую проблему. Особенно интересна новая ACP-схема: можно сохранить привычный Claude Code или Codex как agent runtime, но управлять им через единый Canvas и отделить execution environment от рабочей машины. Открыть OpenHands на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про OpenHands Agent Canvas OpenHands — это отдельная LLM? Нет. Это agent platform/control surface. Модель может быть OpenAI, Anthropic, Google, локальная Ollama/LM Studio или внешний coding-agent через ACP. Чем Agent Canvas отличается от старого OpenHands GUI? Agent Canvas — текущая основная browser-first поверхность. Команда openhands serve относится к legacy GUI. Можно ли использовать Claude Code внутри OpenHands? Да. Agent Canvas поддерживает внешних ACP agents, включая Claude Code. Можно ли использовать Codex? Да. Codex CLI также может запускаться как ACP agent внутри Agent Canvas. Работает ли OpenHands на Windows? Да. Есть local/desktop paths и официальный Docker Desktop quickstart с PowerShell-командами. Можно ли подключить Ollama? Да. OpenHands поддерживает local/OpenAI-compatible providers, включая Ollama, LM Studio, vLLM и SGLang. Зачем Docker? Он создаёт более понятную файловую границу: agent видит только смонтированные project directories, а не весь host filesystem. OpenHands open source? Основной repository OpenHands/Agent Canvas лицензируется по MIT. Cloud/Enterprise возможности нужно оценивать отдельно. Какая версия актуальна? На 21 сентября 2026 года актуальный release OpenHands Agent Canvas — 1.20.0.