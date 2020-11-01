Ремонт закончен, на стене стоит красивая интернет-розетка RJ45, а компьютер не видит кабель. Или интернет появляется только при определённом положении штекера, работает на 100 Мбит/с вместо гигабита либо постоянно пропадает. Не спешите менять роутер. Если проблема появилась именно после отделки, сначала нужно проверить патч-корды, оконцовку линии и соединение между розеткой и слаботочным шкафом.

Главное: исправная на вид RJ45-розетка не гарантирует рабочую сеть. Линия может иметь обрыв одной жилы, ошибку разводки пар, неплотный контакт в IDC-модуле, повреждение скрытого кабеля или перепутанный номер порта в шкафу. Для точной диагностики важны проверка обоих концов линии и правильный кабельный тест, а не только значок подключения на ноутбуке.

Как проявляется неисправность интернет-розетки

Симптом Что вероятнее проверить Что симптом не доказывает Компьютер сообщает «Сетевой кабель не подключён» Патч-корд, разъёмы, подключение розетки к панели, линк на коммутаторе, целостность жил Что неисправен роутер или провайдер Через розетку скорость линка 100 Мбит/с, напрямую 1 Гбит/с Все четыре пары линии, качество оконцовки, повреждение проводников; поддержку скорости портами Что точно виновата одна конкретная пара Соединение исчезает при движении патч-корда Износ или неплотную посадку штекера, контакт RJ45-модуля, натяжение кабеля, фиксатор Что скрытая линия целиком подлежит замене Тестер показывает «правильные 1–8», но связь нестабильна Ошибку разделения витых пар (split pair), качество контактов и высокочастотные параметры Что линия обязательно соответствует заявленной категории Розетка работает, но интернета нет IP-адрес, DHCP, DNS, шлюз, настройки VLAN, доступность WAN Что обязательно повреждён Ethernet-кабель Не работает только одна из нескольких розеток Идентификацию конкретной линии в шкафу, коммутацию и оконцовку обоих её концов Что перестал работать весь роутер

Не смешивайте три разных явления: физического линка нет, линк есть, но скорость ниже ожидаемой и линк есть, а интернет не работает. Для каждой ситуации нужен свой набор проверок.

Из каких частей состоит одна рабочая RJ45-линия

В типичной квартире стационарный кабель идёт от настенного модуля до патч-панели или другого правильно оконцованного порта в слаботочном шкафу. Короткими заводскими патч-кордами соединяют компьютер с розеткой, а панель с коммутатором или роутером.

ПК сетевой адаптер → Патч-корд у рабочего места → RJ45-розетка модуль IDC → Скрытая линия витая пара в стене → Шкаф панель, патч-корд, коммутатор

Поломка любого звена влияет на итог. Самый дорогой участок для замены обычно скрыт в стене, поэтому сначала исключают неисправность доступных коротких патч-кордов, портов и модулей. Не нужно вскрывать отделку, пока не установлено, где именно теряется связь.

С чего начать: семь последовательных проверок

Проверьте заведомо исправным патч-кордом. Кабель от компьютера к розетке заменяют на проверенный. Если соединение появилось, скрытая проводка может оказаться исправной. Проверьте порт компьютера. Если есть возможность, подключите компьютер напрямую к известному исправному LAN-порту подходящим коротким кабелем. Это помогает исключить неисправность адаптера, но не заменяет проверку стационарной линии. Найдите оба конца нужной линии. В шкафу порт может быть не промаркирован, подключён не туда или оставлен свободным. Уточните соответствие «розетка в комнате → кабель → порт панели» по схеме или с кабельным идентификатором специалиста. Уточните статус физического соединения. Посмотрите индикацию LAN-порта коммутатора и состояние Ethernet в Windows. Отсутствие индикатора не всегда равно обрыву: индикация различается по моделям. Если линк есть, проверьте скорость согласования. Это именно скорость соединения адаптера с соседним устройством, а не результат интернет-спидтеста. Подключение на 100 Мбит/с при гигабитных портах требует проверки всей четырёхпарной линии. Сравните результат на соседней розетке. Если другой проверенный порт того же коммутатора и тем же оборудованием работает стабильно, круг поиска сужается до конкретной линии. Зафиксируйте выводы перед ремонтом. Запишите номер линии, используемые порты и патч-корды, состояние линка и результаты тестера. Тогда при повторной неисправности будет понятно, что именно изменилось.

Проверка состояния Ethernet в Windows

Get-NetAdapter | Select-Object Name, Status, LinkSpeed ipconfig /all

Первая команда PowerShell показывает состояние адаптера и согласованную скорость, вторая позволяет проверить IP-адрес и шлюз при наличии линка. Результат Disconnected направляет к физической линии. Если Up , но сайты не открываются, дополнительно проверяют сетевую конфигурацию, а не сразу переобжимают розетку.

Общая диагностика повторяющихся физических обрывов подробно разобрана в гайде Ethernet Link Down/Up. Если основной симптом только скорость 100 Мбит/с, используйте отдельную статью о переходе с гигабита на 100 Мбит/с.

Какие ошибки монтажа встречаются после отделки

Неплотный контакт в модуле IDC

Стационарную витую пару обычно оконцовывают в специальном RJ45-модуле с контактами прорезания изоляции (IDC). Если проводник не зафиксирован должным образом, контакт может периодически пропадать. Конкретный способ оконцовки зависит от модели модуля и допустимого типа кабеля. Пережимать жилы случайным инструментом или вскрывать модуль под нагрузкой PoE не нужно.

Смешали T568A и T568B либо нарушили структуру пар

На модуле часто нанесены цветовые схемы T568A и T568B. В типовой прямой четырёхпарной линии оба конца должны быть согласованы по выбранной схеме, а пары сохранены. Современное оборудование иногда успешно согласует соединение и при перекрёстном кабеле благодаря Auto MDI-X, но это не оправдывает случайный монтаж.

Отдельный случай: split pair: обычная последовательная прозвонка может показать правильные номера контактов, хотя проводники собраны из разных физических витых пар. На высоких частотах это ухудшает характеристики передачи. Поэтому формальное совпадение контактов «1→1, 2→2 и так далее» ещё не гарантирует качество линии.

Надлом кабеля, сильный перегиб или повреждение саморезом

После ремонта возможны зажатие кабеля коробкой, чрезмерное натяжение возле подрозетника, нарушение допустимого радиуса изгиба или механическое повреждение внутри стены. Самостоятельное сверление и вскрытие отделки без определения трассы способно усугубить дефект и задеть электропроводку. Повреждение скрытой линии ищет специалист с подходящими приборами.

Использовали неподходящий кабель или разъём

Контактные модули должны соответствовать кабелю по категории, диаметру проводников, типу жилы и конструкции. Для стационарной проводки обычно используют кабель с цельномедными монолитными проводниками, а патч-корды изготавливают из предназначенного для этого кабеля. Проводники с алюминиевым сердечником и медным покрытием (CCA) могут создавать проблемы, особенно при PoE. Важно проверить маркировку и реальную конструкцию, а не только надпись Cat 6 на внешней оболочке.

Что покажет тестер RJ45, а чего он не покажет

Средство Что можно установить Ограничение Простой тестер распиновки с удалённым блоком Часто выявляет отсутствие соединения, перепутанные жилы или короткое замыкание по схеме индикации конкретного тестера Не доказывает категорию кабельной системы, уровень перекрёстных наводок или стабильность гигабита; некоторые модели не обнаруживают split pair Квалификационный Ethernet-тестер Проверяет карту соединений и пригодность линии для определённого Ethernet-режима; ряд моделей измеряет длину, перекрёстные помехи и другие параметры Подтверждение пригодности для Ethernet не равнозначно полноценной сертификации СКС по всем требованиям категории Сертификационный кабельный анализатор Проверяет согласованный стандарт и класс/категорию линии с протоколом измерений: wiremap, NEXT, insertion loss, return loss и другие параметры Требует квалифицированной настройки прибора и правильного выбора типа тестируемого участка Компьютер с гигабитным адаптером Показывает факт согласованного линка и его скорость в данных условиях Один успешный сеанс 1 Гбит/с не подтверждает запас параметров линии или отсутствие редких дефектов

Почему тестер показывает 8 из 8, а сеть не работает? Дешёвая прозвонка подтверждает лишь доступные ей электрические связи, но не обязана измерять параметры передачи на высоких частотах. К примеру, ошибка разделения пар может проявиться только на более сложном приборе. Fluke Networks описывает эту разницу в технических материалах LinkIQ и CableIQ, где отдельно рассматриваются wiremap, split pair и квалификация под Ethernet. В статье приводим названия документов, без сторонних ссылок.

Для 100 Мбит/с и 1 Гбит/с требования к парам различаются

100BASE-TX две определённые пары контактов: 1–2 и 3–6 1000BASE-T четыре пары, то есть все восемь контактов, плюс надлежащие параметры передачи

Если две пары исправны, а другая повреждена, часть оборудования способна перейти на 100 Мбит/с. Но так происходит не всегда: автоcогласование, конкретный порт и степень повреждения влияют на результат. Для определения качества скрытой проводки используют прибор, рассчитанный на необходимый вид теста.

Как принять ремонт RJ45-линии: проверочный лист

Если специалист восстановил модуль, патч-панель или скрытый участок, недостаточно просто увидеть, что ноутбук подключился к сети. Приёмка должна показывать, что именно было неисправно и чем подтверждён результат.

№ Что проверить Результат 1 Указаны помещение, розетка и соответствующий порт в шкафу, линия промаркирована ___ 2 Зафиксирован найденный дефект и перечень исправленных соединений или участков ___ 3 Оба патч-корда проверены либо заменены на исправные ___ 4 Коннекторы и IDC-модули соответствуют кабелю, нет натяжения и механических повреждений ___ 5 Проверена распиновка/wiremap всей линии с двух концов, результат записан ___ 6 При необходимости выполнена квалификация или сертификация по согласованному классу, протокол сохранён ___ 7 Согласована ожидаемая скорость линка с учётом возможностей двух активных портов ___ 8 Проверена передача данных под нагрузкой, если это входит в договорённость, без отключений и ошибок в период проверки ___ 9 При наличии PoE проверены требования устройства, бюджет питания и работа линии в штатном режиме ___ 10 Переданы схема портов, измерения и рекомендации по дальнейшему обслуживанию ___

Пометки для каждого пункта: П (прошёл), Н (не прошёл), Н/П (не предусмотрено), Н/ПР (не проверено). Пункт «не проверено» нельзя засчитывать как успешный. Если в смете было заявлено подтверждение категории СКС, обычная прозвонка не заменяет протокол необходимого испытания.

Ошибки, из-за которых проблему не находят

Меняют настройки роутера вместо проверки линка. При состоянии «Сетевой кабель не подключён» IP и DNS не устранят разрыв проводника.

При состоянии «Сетевой кабель не подключён» IP и DNS не устранят разрыв проводника. Заменяют исправный скрытый кабель. Иногда неисправен только дешёвый патч-корд или неверно подключён порт панели.

Иногда неисправен только дешёвый патч-корд или неверно подключён порт панели. Считают успешную прозвонку полной сертификацией. Карта контактов не показывает весь набор высокочастотных параметров кабеля.

Карта контактов не показывает весь набор высокочастотных параметров кабеля. Силой вдавливают провод в модуль. Можно повредить контакт IDC, проводник или сам модуль.

Можно повредить контакт IDC, проводник или сам модуль. Пропускают проверку остальных розеток. После ремонта или переноса шкафа проблема может затронуть сразу несколько линий.

После ремонта или переноса шкафа проблема может затронуть сразу несколько линий. Не фиксируют номер линии. При следующем ремонте снова приходится искать, какой кабель куда идёт.

Частые вопросы

Почему интернет-розетка не работает после ремонта, хотя кабель новый?

Причина может находиться в оконцовке розетки, ошибочной коммутации шкафа, дефекте патч-корда либо повреждении кабеля во время отделки. Новый кабель не гарантирует правильность монтажа.

Достаточно ли тестера за несколько сотен рублей?

Простой тестер пригоден для первичной проверки соответствия контактов, но не подтверждает категорию и качество линии для гигабитных скоростей. При нестабильной связи нужен подходящий квалификационный тест, а для подтверждения класса СКС нужны сертификационные измерения.

Почему через RJ45-розетку 100 Мбит/с, а через короткий кабель 1 Гбит/с?

При одинаковом сетевом оборудовании стоит проверить все четыре пары стационарной линии и её окончания. 100BASE-TX использует две пары, 1000BASE-T использует четыре. Но сначала исключают ограничения самих портов.

Можно ли заменить только модуль розетки, не вскрывая стену?

Во многих случаях да, если повреждение находится в доступной оконцовке и длины исправного кабеля хватает на корректное повторное соединение. Это устанавливают после диагностики обоих концов, а не по внешнему виду рамки.

Может ли тестер показывать всё правильно, а Ethernet пропадать?

Да. Некоторые тестеры не определяют split pair, недостаточный запас параметров передачи или контакт, который теряется только при нагрузке и движении разъёма.

Нужно ли заново обжимать кабель, если сайты не открываются?

Не обязательно. Если Ethernet остаётся Up и IP-адрес корректен, проблема может быть в шлюзе, DHCP, DNS или маршрутизации. Сначала разделяют физическое соединение и сетевые настройки.

Техническая основа

При проверке медных Ethernet-линий опираются на документацию оборудования и действующие требования к структурированным кабельным системам, включая стандарты семейства ISO/IEC 11801 и ANSI/TIA-568 в применимых редакциях. Для понимания возможностей тестеров полезны материалы Fluke Networks «Cable Test Limits: 2 Pair, 4 Pair» и «What parameters are tested with the CableIQ?». Требуемый тип испытания выбирают по конкретной линии, согласованной категории и задачам заказчика. Названия приведены текстом, без ссылок на внешние сайты.