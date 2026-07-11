NILM: как определить электроприборы по потреблению

Энергомониторинг, Home Assistant и анализ потребления NILM: как определить работающие электроприборы по одному счётчику NILM анализирует общее электропотребление дома и пытается определить, какие приборы включались: чайник, бойлер, стиральная машина, насос, кондиционер или зарядная станция. Для этого не обязательно устанавливать отдельный счётчик на каждый потребитель, но результат остаётся расчётной оценкой.

Короткий ответ NILM, Non-Intrusive Load Monitoring, получает измерения общей мощности на вводе и пытается разделить их на отдельные электроприборы. Система ищет характерные изменения мощности, длительность работы, повторяющиеся циклы, реактивную составляющую и другие признаки. На основе этих данных алгоритм создаёт расчётные профили приборов. Лучше всего распознаются нагрузки с заметным и повторяемым электрическим профилем. Хуже определяются маломощные устройства, инверторная техника, несколько одинаковых приборов и нагрузки, которые включаются одновременно. NILM полезен для поиска лишнего расхода и построения аналитики, но не заменяет официальный счётчик, отдельный измерительный модуль или прямую диагностику электрической линии.

Что такое NILM простыми словами Обычный вводной измеритель показывает суммарную мощность дома. Он видит чайник, холодильник, бойлер, освещение и насос как одну общую нагрузку. NILM пытается разделить этот общий сигнал на предполагаемые составляющие. Поэтому технологию также называют energy disaggregation, то есть разделением энергопотребления. 1 Общий измеритель Получает суммарную мощность дома. → 2 История измерений Сохраняются изменения нагрузки во времени. → 3 Алгоритм NILM Ищет характерные события и профили. → 4 Расчётные приборы Создаются предполагаемые состояния и расходы. NILM не считывает название прибора из электрической сети. Алгоритм делает вероятностный вывод по характеру нагрузки.

Как алгоритм понимает, что включился определённый прибор Когда прибор включается, суммарная мощность дома изменяется. У простого нагревателя появляется заметная ступень. У стиральной машины возникает последовательность нагрева, вращения двигателя, пауз, слива и отжима. Изменение мощности Алгоритм фиксирует рост или снижение общей активной мощности. Продолжительность Учитывается, сколько времени сохраняется обнаруженный режим. Повторяемость Проверяется, повторяется ли профиль в другие дни и часы. Дополнительные признаки Могут учитываться ток, напряжение, реактивная мощность и форма сигнала. Простая система работает по порогам: скачок примерно на заданную мощность считается включением прибора. Более сложная модель анализирует последовательность измерений и обучается на примерах конкретного дома.

Какие данные нужны для NILM Минимальный вариант использует только активную мощность всего дома. Чем больше качественных параметров получает модель, тем больше признаков она может сопоставлять. Параметр Что показывает Чем полезен Активная мощность Фактическую мощность нагрузки в ваттах Основной признак включения и выключения Энергия Накопленное потребление в кВт·ч Проверка расчётного расхода за период Ток по фазам Нагрузку каждого фазного проводника Разделение приборов трёхфазного дома Напряжение Фактическое напряжение сети Коррекция изменений мощности из-за напряжения Реактивная мощность Особенности двигателей и электроники Дополнительное различие похожих нагрузок Частые измерения Быстрые переходные процессы Больше информации о включении оборудования Высокая частота измерений сама по себе не гарантирует точный результат. Нужны корректный измеритель, синхронизация данных и подходящая для этих данных модель.

Что такое электрический профиль прибора Электрический профиль представляет собой набор признаков, которые появляются во время работы оборудования. размер скачка мощности при включении;

пусковой ток;

стабильная рабочая мощность;

продолжительность цикла;

чередование нагрева и пауз;

поведение двигателя;

реактивная составляющая;

частота повторения;

плавное или ступенчатое изменение нагрузки;

характерное выключение. Профиль не является постоянным паспортным числом. Он может изменяться из-за напряжения сети, выбранной программы, температуры, заполнения прибора, износа и режима управления.

Какие приборы NILM распознаёт лучше Электрочайник Большая стабильная мощность и короткий повторяемый цикл. Водонагреватель Заметная нагревательная нагрузка с понятными включениями термостата. Электрическая духовка Характерные мощные циклы нагревательных элементов. Стиральная машина Повторяемая последовательность нагрева, двигателя, пауз и отжима. Посудомоечная машина Длительный узнаваемый цикл с насосом и нагревом воды. Скважинный насос Выраженный пуск и относительно стабильная рабочая мощность. Это не означает, что перечисленные приборы будут правильно определяться в каждом доме. Два нагревателя одинаковой мощности могут выглядеть для простого алгоритма почти одинаково.

Какие нагрузки распознаются хуже несколько одинаковых обогревателей;

маломощные зарядные устройства;

роутеры и постоянно включённая электроника;

диммируемое освещение;

инверторные кондиционеры;

тепловые насосы с плавной модуляцией;

компьютеры с сильно меняющейся нагрузкой;

индукционные варочные панели;

несколько приборов, включившихся одновременно;

оборудование с разными программами и режимами. Если два устройства потребляют одинаковую мощность и работают похожее время, алгоритм может перепутать их даже при хорошем общем измерителе.

Почему нельзя обещать универсальную точность NILM Точность зависит не только от алгоритма. На результат влияет весь объект, от электрощита до привычек жильцов. Частота данных Редкие измерения пропускают короткие события и переходные процессы. Набор приборов Чем больше похожих нагрузок, тем сложнее их разделить. Обучение Модель должна видеть реальные циклы оборудования этого дома. Изменение условий Новый прибор, прошивка или режим могут изменить электрический профиль. Модель, обученная на одном доме, может работать хуже в другом доме. Отличаются техника, напряжение, число фаз, режимы использования и фоновые нагрузки. Процент точности без указания приборов, набора данных и способа оценки не даёт практической гарантии для конкретного объекта.

Что точнее: NILM или отдельные измерители NILM Расчёт по одному общему сигналу меньше измерительного оборудования;

можно анализировать скрыто подключённую технику;

удобен для поиска тенденций;

результат является оценкой;

возможны перепутанные и пропущенные приборы. Прямое измерение Отдельный счётчик или канал измеряется фактическая линия;

выше достоверность расхода;

понятно, какой потребитель подключён;

требуется больше оборудования;

нужен монтаж в щите или возле прибора. Практичная комбинированная схема Общий измеритель используется для NILM, а критичные или мощные линии измеряются напрямую: электрическое отопление;

зарядная станция;

тепловой насос;

солнечный инвертор;

домашний сервер;

гостевой дом;

мастерская;

арендуемое помещение.

Из чего состоит домашняя система NILM 01 Измеритель Получает мощность, ток и другие параметры на вводе. 02 Сбор данных Передаёт измерения в локальный сервер или базу. 03 Модель NILM Анализирует историю и оценивает отдельные приборы. 04 Интерфейс Показывает графики, состояния и уведомления. В качестве источника данных могут использоваться модульный измеритель в электрощите;

анализатор параметров сети;

совместимый умный счётчик;

токовые трансформаторы;

трёхфазный энергомонитор;

локальный Modbus-измеритель;

счётчик с доступным Ethernet или API. Установку измерительных модулей и датчиков в действующем электрощите должен выполнять специалист. Нельзя самостоятельно снимать защитные панели, касаться вводных проводников или нарушать пломбы.

Как обучить NILM на приборах конкретного дома Модели нужны примеры, в которых известно, какой прибор действительно работал. Выбрать прибор. Начать с одной заметной и повторяемой нагрузки. Получить эталон. Временно использовать отдельный измеритель или точно отмечать интервалы работы. Собрать несколько циклов. Один запуск не показывает все режимы оборудования. Сопоставить время. Часы общего измерителя и эталонного датчика должны быть синхронизированы. Обучить модель. Алгоритм ищет признаки выбранного прибора. Проверить отдельно. Тестовые данные не должны полностью совпадать с обучающими примерами. Оценить ошибки. Проверить ложные включения и пропущенные циклы. Периодически перепроверять. Профиль может измениться после замены или ремонта техники.

Как работает NILM в трёхфазном доме В трёхфазной сети желательно получать измерения отдельно по каждой фазе. Это уменьшает число нагрузок, которые алгоритм пытается разделить одновременно. Нужно учитывать на какой фазе находится каждый однофазный прибор;

трёхфазные нагрузки;

перекос мощности между фазами;

общую и пофазную энергию;

перенос прибора на другую фазу после ремонта щита;

одновременную работу нескольких фаз оборудования;

правильную ориентацию и назначение измерительных каналов. Если система получает только общую сумму трёх фаз, часть полезной информации теряется.

Почему солнечные панели и аккумулятор усложняют анализ При наличии солнечной генерации вводной измеритель может показывать не полное потребление дома, а только разницу между нагрузкой и генерацией. Потребление дома Импорт из сети + солнечная генерация - экспорт Если модель получает только импорт, работа чайника может быть частично скрыта одновременным ростом солнечной генерации. Для корректного анализа желательно получать отдельную мощность потребления дома;

мощность солнечного инвертора;

импорт и экспорт сети;

заряд и разряд аккумулятора;

единые временные метки;

правильные знаки направлений мощности.

Почему инверторный кондиционер или тепловой насос распознаётся сложнее Обычный нагреватель работает примерно с одной мощностью. Инверторная техника плавно изменяет производительность в зависимости от температуры и текущей нагрузки. Поэтому у неё нет одной постоянной ступени включения. Мощность может меняться от небольшой до максимальной, а похожие изменения могут создавать другие устройства. Для таких нагрузок полезнее отдельный измерительный канал;

штатная интеграция оборудования;

Modbus или локальный API;

сочетание NILM с датчиком состояния;

долгий период обучения в разных режимах.

Как использовать NILM с Home Assistant Home Assistant может получать общий энергопоток, сохранять историю и отображать виртуальные датчики, созданные внешним или пользовательским NILM-модулем. Общий измеритель Мощность и энергия дома → Локальная NILM-модель Распознавание приборов → Home Assistant Виртуальные датчики и графики Могут создаваться сущности предполагаемая мощность прибора;

расчётная энергия за день или месяц;

предполагаемое состояние включено или выключено;

уверенность распознавания;

время начала цикла;

длительность работы;

предупреждение о необычном режиме. Расчётную сущность NILM нужно явно отличать от фактического измерительного датчика. Иначе пользователь может принять прогноз модели за точное показание счётчика.

Какие сценарии можно строить на распознавании нагрузки Стиральная машина закончила цикл Уведомление формируется после распознанной последовательности работы. Бойлер работает слишком долго Система отмечает отклонение от обычной продолжительности нагрева. Ночной скрытый расход Анализируется нагрузка, которая регулярно появляется во время отсутствия. Насос часто запускается Серия коротких включений может указывать на проблему системы. Забытый нагреватель Пользователь получает предупреждение, но не автоматическое опасное отключение. Изменился профиль прибора Система сообщает, что привычная нагрузка стала работать иначе. Критичное отключение нельзя выполнять только по предположению NILM. Для защиты нужны штатные датчики, защитные аппараты и подтверждённые условия.

Почему данные электропотребления относятся к чувствительной информации Детальный график может косвенно показывать, когда люди находятся дома, готовят пищу, пользуются отоплением или ложатся спать. Для защиты данных желательно обрабатывать историю локально;

не открывать сервер напрямую в интернет;

использовать отдельный VLAN;

ограничивать доступ к базе измерений;

защищать резервные копии;

не передавать подробные данные неизвестному облачному сервису;

использовать VPN для удалённого доступа;

обновлять сервер и интеграции.

Когда NILM действительно полезен нужно найти основные источники расхода;

много стационарно подключённых приборов;

невозможно поставить умную розетку на каждую нагрузку;

уже установлен быстрый вводной измеритель;

есть локальный сервер или Home Assistant;

допустима расчётная, а не коммерческая точность;

пользователь готов обучать и проверять модель;

нужна аналитика поведения оборудования.

Когда NILM недостаточно нужен точный расчёт между арендаторами;

требуется официальный коммерческий учёт;

нужно доказать расход конкретной линии;

автоматика должна безопасно отключать оборудование;

контролируется медицинская или критичная техника;

несколько приборов имеют почти одинаковые профили;

нужно точно измерить эффективность теплового насоса;

нужно учитывать зарядку автомобиля или солнечную генерацию;

результат используется для технической претензии. В таких задачах устанавливают отдельный счётчик, измерительный модуль или анализатор линии.

Что предусмотреть в электрощите для энергомониторинга Определить точку измерения. Нужно понимать, измеряется весь дом или только часть распределительного щита. Учесть число фаз. Для трёхфазного ввода нужны отдельные каналы. Оставить место. Измеритель, блок питания и связь требуют DIN-модулей. Предусмотреть локальную сеть. Ethernet обычно надёжнее обязательного облачного Wi-Fi. Подготовить резервное питание. Сервер и сеть должны корректно переживать отключения. Разделить важные нагрузки. Критичные линии удобнее измерять напрямую. Подписать каналы. Фазы, направления и назначение измерителей должны быть понятны после монтажа. Сохранить документацию. Модели, коэффициенты, адреса и схему подключения. Монтаж внутри электрощита, установка токовых датчиков, подключение анализатора и проверка направления измерения выполняются специалистом после безопасного отключения.

Как проверить, правильно ли NILM определяет приборы сравнить расчёт с отдельным измерителем;

проверить несколько полных циклов прибора;

включать похожие нагрузки по отдельности;

испытать одновременную работу двух приборов;

проверить дневной и ночной режим;

проверить разные программы стиральной машины;

проверить работу при изменении напряжения;

оценить ложные включения;

оценить пропущенные циклы;

сравнить итоговую энергию за неделю или месяц;

проверить восстановление после перезапуска сервера;

отделить расчётные датчики от фактических.

Типовые ошибки при использовании NILM Обещают точное распознавание всей техники Не учитывают похожие профили и одновременно работающие приборы. Используют редкие измерения Короткие включения не попадают в историю. Обучают на одном цикле Модель не видит разные программы и режимы. Не разделяют фазы Трёхфазный дом анализируется только по общей сумме. Игнорируют солнечную генерацию Импорт из сети ошибочно принимается за полное потребление дома. Путают прогноз и измерение Расчётная энергия используется как показание отдельного счётчика. Автоматически отключают нагрузку Ошибка классификации вызывает нежелательное отключение. Не проверяют направление мощности Импорт, экспорт и аккумулятор складываются с неправильными знаками. Не переобучают модель После замены прибора старый профиль продолжает использоваться. Открывают данные в интернет История режима жизни дома оказывается доступна посторонним. Вмешиваются в опломбированный счётчик Пытаются получить данные из недоступного служебного интерфейса. Считают NILM заменой диагностики Неисправность линии пытаются определить только по программному графику.

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Тула, Петровский и Тульская область Нужно разобраться, куда уходит электроэнергия? Проверим структуру электрощита, основные нагрузки, доступные измерения и возможность установки локального энергомониторинга. Подберём практичную схему: общий трёхфазный измеритель, отдельные каналы для мощных потребителей, Modbus, Home Assistant или локальный контроллер. Не будем выдавать программную оценку за точный счётчик. Там, где важна достоверность, предложим прямое измерение конкретной линии. выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽;

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