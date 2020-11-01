Аварийное и эвакуационное освещение: виды и ошибки | Тула

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Аварийное и эвакуационное освещение: виды, питание и ошибки монтажа
Аварийное освещение нужно не для того, чтобы помещение продолжало работать как обычно после отключения света. Его задача зависит от назначения системы: помочь людям безопасно выйти, не допустить паники, осветить опасный участок или сохранить работу процесса, который нельзя резко остановить. Поэтому обычный светильник с аккумулятором не всегда является правильным решением.
01. Основное отличие
Аварийное освещение включается при нарушении питания рабочего света
Рабочее освещение обеспечивает обычную деятельность: работу сотрудников, движение посетителей, обслуживание оборудования и уборку. Аварийное освещение предусматривают на случай выхода из строя питания рабочего освещения.
Для обычной эксплуатации
Освещает рабочие места, проходы, торговые зоны, склады, кабинеты и технические помещения.
При отказе рабочего света
Включается или продолжает работать при нарушении основного питания. Его функция зависит от вида системы.
Не заменяет аварийное
Подсветка, лента, фонарь или светильник от случайного ИБП не становятся аварийной системой только потому, что продолжают светить.
02. Классификация
Аварийное освещение делится на эвакуационное и резервное
Эвакуационное освещение
Помогает людям безопасно покинуть помещение, ориентироваться на пути выхода, снизить риск паники и завершить действия в опасной зоне.
- пути эвакуации;
- антипаническое освещение;
- зоны повышенной опасности.
Резервное освещение
Позволяет продолжить работу или корректно завершить процесс при отказе рабочего освещения.
- важные технологические операции;
- безопасная остановка процесса;
- критически важные зоны;
- продолжение работы, если это предусмотрено объектом.
03. Эвакуационное освещение
Три задачи, которые нельзя смешивать
Пути эвакуации
Помогает увидеть направление движения, ступени, перепады уровня, повороты, пересечения и выходы.
Антипаническое
Применяется в больших открытых пространствах, чтобы люди могли сориентироваться и добраться до обозначенного маршрута.
Зоны повышенной опасности
Позволяет безопасно остановить опасный процесс, отключить оборудование или завершить критическое действие.
04. Область применения
Нужно ли аварийное освещение конкретному помещению
Ответ нельзя определять только по площади или количеству светильников. Учитываются назначение здания, число людей, этажность, лестницы, длинные коридоры, открытые залы, опасное оборудование и проектная документация.
Офисы и бизнес-центры
Коридоры, лестницы, общие зоны, выходы и помещения с большим количеством сотрудников.
Магазины и ПВЗ
Торговые залы, подсобные помещения, пути выхода, лестницы и зоны посетителей.
Склады
Проходы между стеллажами, лестницы, рампы, технические зоны и места работы оборудования.
Производственные помещения
Пути эвакуации и участки, где требуется безопасно остановить опасный процесс.
Подвалы и технические этажи
Помещения без естественного света, сложные маршруты выхода и инженерные зоны.
Общественные объекты
Коридоры, лестницы, залы и другие участки по требованиям конкретного объекта.
05. Режимы светильников
Постоянный, непостоянный и комбинированный режим
Светит только при аварии
В обычном режиме источник выключен, но аккумулятор заряжается и схема контролирует наличие сети.
Светит постоянно
Работает от сети, а при её исчезновении переключается на аварийное питание.
Два источника или режима
Один источник используется как рабочий, второй как аварийный, либо применяется другая предусмотренная конструкция.
06. Питание
Автономные светильники и централизованная система
Встроенный аккумулятор
Каждый светильник имеет собственную батарею, зарядное устройство и схему переключения.
- проще модернизировать отдельные помещения;
- отказ батареи обычно затрагивает один светильник;
- каждый аккумулятор требует обслуживания;
- высота установки усложняет замену.
Центральный источник
Группа светильников получает питание от централизованной батарейной системы или другого предусмотренного источника.
- аккумуляторы обслуживаются централизованно;
- нужна продуманная архитектура линий;
- выше требования к трассам и защите;
- обычно требуется проектная проработка.
07. Размещение
Где обычно предусматривают аварийные светильники
Точные места определяются проектом и планировкой. Светильники размещают так, чтобы человек видел маршрут, изменения направления и потенциально опасные участки.
У эвакуационных выходов
Чтобы выход и подход к нему оставались различимыми.
На лестницах
Для освещения ступеней, площадок и перепадов уровня.
На поворотах маршрута
Чтобы направление движения не терялось.
На пересечениях коридоров
Для выбора правильного направления.
У изменения уровня пола
Рядом с пандусами, ступенями и препятствиями.
У средств безопасности
В предусмотренных местах у пожарного оборудования и первой помощи.
Снаружи конечного выхода
Чтобы безопасно отойти от здания, если это требуется.
В больших открытых зонах
Для ориентации и выхода к обозначенному маршруту.
08. Знаки безопасности
Указатель «Выход» и аварийный свет выполняют разные функции
Эвакуационный знак
Показывает направление или место выхода. Он должен быть различим и правильно ориентирован.
Освещение маршрута
Позволяет увидеть пол, ступени, проходы и препятствия. Один знак не освещает весь путь.
- Стрелка соответствует реальному направлению.
- Знак не перекрыт дверью, стеллажом или рекламой.
- Место установки обеспечивает видимость.
- Светильник и пиктограмма совместимы.
- После перепланировки маршрут пересматривают.
- Самодельная надпись не заменяет нормативный знак.
09. Неисправности
Почему аварийный светильник не включается при отключении сети
Аккумулятор не подключён
В новом светильнике транспортировочный разъём батареи может быть отключён.
Признак: Светильник работает от сети, но сразу гаснет при отключении.
Батарея не успела зарядиться
После первого включения или долгого хранения аккумулятору требуется время по инструкции.
Признак: Аварийный режим работает несколько минут.
Заряд отключает выключатель
Питание подвели после выключателя рабочего света.
Признак: После выходных батарея разряжена.
Перепутаны постоянная и управляемая фазы
У светильника могут быть отдельные клеммы зарядной цепи и управления.
Признак: Он постоянно горит, не управляется или не переходит в аварийный режим.
Аккумулятор потерял ёмкость
Батарея стареет от температуры, циклов и глубокого разряда.
Признак: Свет быстро тускнеет или отключается.
Неисправна электроника
Индикатор может гореть, но батарея фактически не заряжается.
Признак: Новая батарея не меняет поведение.
Отключена не та линия
Светильник контролирует другую фазу или остаётся под напряжением.
Признак: Тест кнопкой работает, а отключение выбранным автоматом нет.
Повреждена общая линия
В централизованной системе отказ может быть в защите, кабеле или источнике.
Признак: Одновременно не работает группа светильников.
Неподходящие условия
Перегрев, мороз, влажность и пыль сокращают ресурс.
Признак: Отказы повторяются в одной зоне.
Установлен обычный светильник
После ремонта аварийную модель заменили внешне похожей обычной.
Признак: Маркировка и схема не соответствуют прежнему оборудованию.
10. Эксплуатация
Аккумулятор является расходным элементом
Реальный срок батареи зависит от химического типа, температуры, числа циклов, глубины разряда и качества зарядной электроники.
Визуальный осмотр
Корпус, индикаторы, рассеиватель, загрязнение, крепление и следы перегрева.
Функциональная проверка
Переход в аварийный режим и отсутствие явных отказов в рамках обычного обслуживания.
Замена батареи
Совместимый тип, напряжение, ёмкость, разъём и температурное исполнение.
11. Ошибки
Что чаще всего делают неправильно
Покупают самый яркий светильник
Яркость одного корпуса не гарантирует равномерного освещения.
Отключают заряд вместе со светом
После выключения помещения аккумулятор перестаёт заряжаться.
Ставят указатель вместо освещения
Знак показывает направление, но не освещает ступени.
Используют случайный ИБП
Он может не обеспечить нужный режим и контроль линии.
Заменяют батарею на похожую
Несовместимые параметры повреждают оборудование.
Не учитывают перепланировку
Перегородки и стеллажи изменяют путь выхода.
Проверяют только индикатор
Он не подтверждает фактическую ёмкость батареи.
Монтируют без доступа
Замена батареи требует разборки потолка или отделки.
12. Услуга
Монтаж и замена аварийных светильников в Туле
Выполняем практические электромонтажные работы по согласованной схеме: прокладку линий, установку и замену светильников, подключение постоянного и управляемого питания, установку указателей, замену совместимых аккумуляторов и устранение понятных неисправностей.
Что можно выполнить
- заменить неисправный аварийный светильник;
- установить автономный светильник с аккумулятором;
- проложить предусмотренную линию питания;
- исправить ошибку зарядной цепи;
- подключить постоянный и непостоянный режим;
- заменить совместимую батарею;
- установить эвакуационный указатель;
- восстановить кабель и соединения;
- проверить обычное переключение без официального протокола;
- выполнить монтаж по предоставленной проектной документации.
Гарантия: 5 лет при рекомендованных материалах, 1 год при материалах заказчика.
География: Тула и Тульская область, по предварительной записи.
Не выполняем: официальный проект, расчёты, лабораторные измерения, приёмочные испытания и протоколы.
Для обязательных систем: состав и расположение должны соответствовать документации объекта.
13. Нормативная основа
Какие документы применяются
СП 52.13330.2016
Свод правил по естественному и искусственному освещению. Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
ГОСТ Р 55842-2013
Действующий стандарт «Освещение аварийное. Классификация и нормы» для стационарных установок.
СП 439.1325800.2018
Правила проектирования аварийного освещения зданий и сооружений.
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
На август 2026 года действует стандарт на аварийные светильники. Редакция 2025 года вводится 1 октября 2026 года.
СП 1.13130.2020
Требования к эвакуационным путям и выходам.
Документация объекта
Проект, назначение помещений, план эвакуации и требования ответственных организаций.
15. FAQ
Частые вопросы
Чем аварийное освещение отличается от эвакуационного?
Аварийное освещение является общим понятием и делится на эвакуационное и резервное.
Обязательно ли оно в каждом офисе?
Нет универсального правила только по слову «офис». Необходимость зависит от планировки, людей, путей выхода и требований объекта.
Можно ли использовать обычный светильник с аккумулятором?
Только если он является аварийным светильником нужного типа и соответствует системе.
Должен ли аварийный светильник гореть постоянно?
Не обязательно. Есть постоянные, непостоянные и комбинированные режимы.
Почему он не включается при отключении автомата?
Возможны разряженная батарея, неверная схема, неисправная электроника или отключение не той линии.
Почему зелёный индикатор горит, а батарея не держит?
Индикатор может показывать сеть или заряд, но не фактическую ёмкость старого аккумулятора.
Можно ли поставить батарею большей ёмкости?
Только если это допускает производитель. Учитываются напряжение, химия, зарядный ток и размеры.
Заменяет ли указатель «Выход» свет в коридоре?
Нет. Знак показывает направление, а светильники освещают маршрут и препятствия.
Можно ли подключить аварийный свет к общему ИБП?
Иногда возможно, но соответствие нельзя определять только наличием ИБП.
Выполняете ли вы официальный проект и измерения?
Нет. Выполняются практические электромонтажные работы без проектирования, лабораторных измерений, приёмочных испытаний и протоколов.