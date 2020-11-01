Аварийное и эвакуационное освещение: виды и ошибки | Тула

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Аварийное и эвакуационное освещение: виды, питание и ошибки монтажа

Аварийное освещение нужно не для того, чтобы помещение продолжало работать как обычно после отключения света. Его задача зависит от назначения системы: помочь людям безопасно выйти, не допустить паники, осветить опасный участок или сохранить работу процесса, который нельзя резко остановить. Поэтому обычный светильник с аккумулятором не всегда является правильным решением.

Короткий ответ: аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное освещение включает освещение путей эвакуации, антипаническое освещение больших открытых зон и освещение зон повышенной опасности. Состав, расположение, режим работы и время автономии определяются назначением объекта и действующей документацией. Для объектов с обязательными проектными требованиями нужен профильный светотехнический проект.