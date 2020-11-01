ИБП стал быстро разряжаться: почему упало время автономной работы
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ИБП раньше держал 30 минут, а теперь 5: почему резко упало время автономной работы

Если один и тот же ИБП раньше держал нагрузку полчаса, а теперь выключается через несколько минут, причина не всегда сводится к фразе «умер аккумулятор». Нужно отделить реальное падение ёмкости от выросшей нагрузки, неполного заряда, высокой температуры, ошибки оценки runtime и неисправности самого ИБП.

Самая частая причинаСтарение аккумулятора и рост его внутреннего сопротивления
Неочевидная причинаК ИБП со временем подключили больше оборудования или PoE-нагрузки
Важно различатьПоказанный Estimated Runtime и реально измеренное время работы под нагрузкой
Сначала определяем, что именно изменилось

Пять вопросов, которые быстро сужают причину

ВопросПочему он важен
Реально выключается через 5 минут или только показывает 5 минут?Ошибка расчётного runtime и реальная потеря ёмкости — разные неисправности
Изменилась ли нагрузка?NAS, PoE-коммутатор, дополнительные диски, камеры и точки Wi‑Fi сокращают автономность
Сколько лет аккумулятору?Возраст сильно влияет на доступную ёмкость, особенно у VRLA/AGM
Стоит ли ИБП в жарком шкафу?Повышенная температура ускоряет старение свинцового аккумулятора
Успел ли ИБП полностью зарядиться?После длинного blackout несколько часов зарядки не всегда означают полный заряд
Главное правило:

сравнивайте автономность при одинаковой нагрузке и полном заряде. Иначе тест «раньше было 30 минут, сейчас 12» мало что доказывает.

Estimated Runtime ≠ фактическое время

Сначала проверьте: ИБП действительно стал работать меньше?

Многие ИБП показывают предполагаемое оставшееся время. Это расчёт, а не секундомер будущего отключения. Алгоритм учитывает нагрузку, состояние заряда, историю разрядов и параметры батареи.

На экране стало 5 минут

Но реальный тест под контролируемой нагрузкой ещё не проводился. Возможно, изменилась только оценка.

ИБП физически выключается через 5 минут

Это уже фактическое уменьшение доступной энергии или рост нагрузки, если тест выполнен при полном заряде.

Производители прямо указывают, что отображаемое время автономии является оценкой. Оно меняется вместе с нагрузкой, возрастом аккумулятора и историей предыдущих разрядов.

Причина №1

Аккумулятор потерял ёмкость

В бытовых и серверных ИБП часто используются герметичные свинцово-кислотные VRLA/AGM аккумуляторы. Они стареют даже тогда, когда большую часть времени стоят на поддерживающем заряде.

С возрастом растёт внутреннее сопротивление, под нагрузкой напряжение проседает быстрее, и ИБП раньше достигает порога отключения.

Похоже на деградацию батареи, если:
  • ИБП несколько лет работает с одной батареей;
  • автономность снижалась постепенно;
  • после перехода на батарею заряд падает непропорционально быстро;
  • под нагрузкой ИБП быстро сообщает Low Battery;
  • после полного заряда результат почти не улучшается;
  • self-test сообщает о необходимости замены батареи.
Но батарея не единственный вариант, если:
  • автономность упала после добавления оборудования;
  • ИБП недавно был долго разряжен;
  • он стоит в сильно нагретом шкафу;
  • после blackout не успел зарядиться;
  • показывает мало минут, но реальный тест ещё не делали.
Для популярных VRLA-моделей производители часто называют ориентировочный срок службы порядка нескольких лет, но фактический ресурс сильно зависит от температуры, количества и глубины разрядов, режима заряда и конкретной батареи. Замену лучше планировать по состоянию и требованиям производителя, а не только по календарю.
Причина №2

Нагрузка выросла, хотя кажется, что «всё подключено как раньше»

Это одна из самых недооценённых причин. Домашняя серверная постепенно растёт, но сам ИБП остаётся прежним.

NASДобавили диски, SSD-кэш или второй NAS
PoEПоявились камеры, точки Wi‑Fi, домофон
СетьДобавились ONT, switch, Mesh-узел, LTE/5G-модем
Home AssistantMini-PC заменил Raspberry Pi или появился Proxmox
NVRДобавились HDD и дополнительные камеры
USBПодключили внешние диски и периферию

Даже небольшое увеличение постоянной мощности заметно сокращает runtime. Для свинцовой батареи зависимость может быть ещё более нелинейной: при большом токе доступная ёмкость уменьшается сильнее, чем следует из простого деления ватт-часов на ватты.

Сравнивайте одинаковую нагрузку.

Если раньше ИБП питал роутер и NAS, а сейчас ещё четыре камеры и PoE-точку доступа, сокращение времени работы само по себе не доказывает неисправность аккумулятора.

Причина №3

Аккумулятор не успел полностью зарядиться

После продолжительного отключения питания ИБП может вернуться в online-режим быстро, но полное восстановление заряда занимает значительно больше времени.

  • электричество снова отключили вскоре после предыдущего blackout;
  • ИБП долго хранился без питания;
  • батарея глубоко разрядилась;
  • зарядное устройство ограничивает ток;
  • установлена внешняя батарея большей ёмкости, чем рассчитано штатным зарядным устройством;
  • сама батарея уже плохо принимает заряд.

Перед сравнительным тестом ориентируйтесь на инструкцию конкретного ИБП по времени восстановления заряда. Значок 100 % не всегда является точным измерением реальной остаточной ёмкости старой батареи.

Причина №4

ИБП и аккумулятор работают в жарком шкафу

Температура особенно важна для VRLA/AGM. Тепло ускоряет химическое старение аккумулятора, а внутри корпуса ИБП батарея может быть горячее окружающего воздуха.

APC/Schneider Electric для своих VRLA-батарей указывает оптимальный диапазон эксплуатации около 20–25 °C и как инженерный ориентир отмечает, что повышение температуры примерно на 8 °C может сократить ожидаемый срок службы батареи примерно вдвое.

Закрытый шкаф

NAS, PoE-switch и UPS нагревают друг друга при слабой вентиляции.

Рядом отопление

Котельная, радиатор или тёплая техническая ниша ускоряют старение АКБ.

Жаркое лето

Проблема нередко становится заметнее после сезона высокой температуры.

Причина №5

ИБП неправильно оценивает оставшееся время

Estimated Runtime строится по модели батареи и фактическому поведению системы. После замены АКБ или заметного изменения нагрузки оценка иногда временно не соответствует реальности.

Некоторые модели поддерживают Runtime Calibration. Во время такой процедуры ИБП намеренно работает от батареи и по разряду уточняет свою оценку доступного времени.

Не запускайте глубокую калибровку «на всякий случай».

Полный цикл разряда изнашивает аккумулятор и может отключить подключённое оборудование, если батарея действительно неисправна. Калибровку выполняют только если её поддерживает конкретная модель и есть проблема именно с оценкой runtime.

Для разных семейств требования к уровню заряда, минимальной нагрузке и процедуре отличаются, поэтому универсальной инструкции для всех UPS нет.

Причина №6

ИБП отключается не из-за ёмкости, а из-за перегрузки

При переходе на батарею устройство, которое спокойно работает от сети, может перегрузить инвертор пусковым током или пиковой мощностью.

  • мощный компьютер;
  • лазерный принтер;
  • насос или компрессор;
  • холодильник;
  • PoE-коммутатор с высокой нагрузкой;
  • система, куда постепенно добавляли потребителей.

Если UPS выключается сразу при пропадании сети, а не постепенно разряжается, проверьте журнал на Overload, Low Battery, Battery Disconnected и другие причины отключения.

Причина №7

Проблема в зарядном устройстве или самом ИБП

Новый аккумулятор не поможет, если ИБП не заряжает его до нужного состояния или неверно определяет параметры батареи.

  • новая совместимая батарея показывает такую же плохую автономность;
  • заряд долго не достигает нормального состояния;
  • ИБП сообщает Battery Disconnected;
  • есть ошибки зарядного устройства;
  • ИБП заметно перегревается или появился непривычный запах;
  • после перехода на батарею выход отключается почти мгновенно без явной перегрузки.
Не разбирайте силовую часть ИБП самостоятельно.

Внутри есть опасные напряжения, а батарейные цепи способны отдавать большой ток даже при отключённой вилке 230 В. Высоковольтные DC-блоки обслуживаются специалистом.

Практический порядок

Как понять причину без хаотичной замены деталей

01

Запишите модель UPS и батареи

Нужны точная модель ИБП, тип батареи, дата установки и история замен.

02

Зафиксируйте текущую нагрузку

Посмотрите Load % в ИБП или измерьте реальную мощность всей защищаемой системы безопасным внешним измерителем.

03

Дайте батарее полностью зарядиться

Используйте время из инструкции производителя, особенно после длительного разряда.

04

Посмотрите self-test и журнал

Запишите Battery, Replace Battery, Overload, Low Battery и другие события до сбросов.

05

Сравните Estimated Runtime с реальным поведением

Если производитель допускает безопасный тест от батареи, используйте некритичную или заранее подготовленную нагрузку.

06

Сравните результат с прежней нагрузкой

Если ватт стало заметно больше, сначала пересчитайте ожидаемую автономность.

07

Только потом решайте: АКБ, UPS или нагрузка

Это дешевле, чем менять батарею и затем обнаружить добавленные PoE-камеры или неисправность зарядника.

Журнал автономности

Записывайте реальное время раз в несколько месяцев

ДатаНагрузкаЗарядФактическое времяКомментарий
Март85 Вт100 %31 минНовая батарея
Сентябрь88 Вт100 %27 минБез изменений
Март91 Вт100 %19 минПроверить АКБ

Не обязательно регулярно разряжать UPS до полного отключения. Контрольный тест должен соответствовать рекомендациям производителя и задаче системы.

Когда замена оправдана

Признаки, что аккумулятор пора менять

Технические признаки

  • резкое падение реального runtime при той же нагрузке;
  • ошибка Replace Battery;
  • неудачный self-test;
  • быстрое падение заряда;
  • после полного заряда автономность не восстанавливается.

Физические признаки

  • вздутый корпус;
  • следы протечки;
  • необычный сильный нагрев;
  • резкий химический запах;
  • деформация батарейного отсека.
Вздутую или перегревающуюся батарею не тестируйте дальнейшими разрядами.

Отключите оборудование безопасным штатным способом и действуйте по инструкции производителя. Не вскрывайте герметичный аккумулятор.

Новая батарея должна быть совместимой. Нельзя выбирать замену только по надписи «12 В 9 А·ч»: важны тип, размер, клеммы, зарядный режим, схема блока и требования конкретного UPS.

NAS и домашний сервер

Не ждите, пока старый ИБП внезапно обесточит NAS

Для NAS, Proxmox, Home Assistant, NVR и домашнего сервера важна не максимальная цифра автономности, а гарантированный запас времени для корректного shutdown.

Нормальная батареяUPS держит систему 30 минут
Настройка shutdownНапример, завершение через 5–10 минут blackout
Есть запасДаже при постепенном старении батареи

Плохая схема — настраивать выключение в момент, когда UPS уже сообщает почти нулевой запас. С возрастом аккумулятора времени на остановку виртуальных машин, массива и сервисов может неожиданно не хватить.

Расчёт

Почему нельзя считать runtime только по формуле «12 В × 9 А·ч»

  • КПД инвертора;
  • собственное потребление ИБП;
  • реальная нагрузка;
  • порог отключения UPS;
  • состояние аккумулятора;
  • температура;
  • зависимость доступной ёмкости свинцовой батареи от тока разряда;
  • схема соединения нескольких АКБ.

Для приблизительного сравнения можно использовать калькулятор автономности ИБП на сайте, но для конкретной модели приоритет имеют официальные runtime-графики производителя и реальный тест системы.

Нормативная основа

Какие стандарты относятся к ИБП и аккумуляторам

ГОСТ IEC 62040-1-2024

Действующий с 1 апреля 2026 года стандарт устанавливает общие положения и требования безопасности к системам бесперебойного энергоснабжения, включая UPS с устройствами накопления энергии.

ГОСТ IEC 62040-3-2024

Действующий стандарт устанавливает метод установления эксплуатационных характеристик UPS и требования к испытаниям.

ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015

Действующий стандарт распространяется на стационарные свинцово-кислотные VRLA-батареи, в том числе используемые в источниках бесперебойного питания.

Важно: эти стандарты не задают универсальный срок замены любой батареи конкретного домашнего ИБП. Для обслуживания приоритет имеют инструкция UPS, спецификация батареи и фактическое состояние системы.
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Пришлите модель ИБП, модель и возраст аккумулятора, текущую нагрузку, показанный runtime и описание реального поведения при отключении сети. Для NAS и домашнего сервера полезен список оборудования, которое питается от ИБП. Минимальный выезд и диагностика по Туле — от 5000 ₽.

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FAQ

Частые вопросы о падении автономности ИБП

Почему ИБП стал держать намного меньше?

Чаще всего из-за старения аккумулятора, роста нагрузки, неполного заряда или высокой температуры. Также может ошибаться оценка runtime или быть неисправен сам UPS.

Если ИБП показывает 5 минут, батарея точно плохая?

Нет. Estimated Runtime — расчётная величина. Сначала сравните его с реальным поведением при одинаковой нагрузке и полном заряде.

Сколько лет обычно работает аккумулятор в UPS?

Для VRLA производители часто называют срок порядка нескольких лет, но температура, разряды и режим эксплуатации сильно влияют на результат.

Нужно ли делать полную разрядку для calibration?

Только если процедура предусмотрена производителем конкретного ИБП и нужна именно для коррекции оценки runtime. Регулярные глубокие разряды ускоряют износ.

Почему новая батарея не увеличила runtime?

Проверьте полный заряд, совместимость батареи, нагрузку, ошибки UPS и точность прогноза.

Может ли жара сократить срок службы AGM?

Да. Особенно плохой сценарий — UPS вместе с NAS и PoE-коммутатором в закрытом плохо вентилируемом шкафу.

Почему UPS сразу выключается при пропадании сети?

Возможны деградировавшая батарея, перегрузка, плохой контакт батарейного блока или неисправность самого UPS.

Когда настраивать shutdown NAS?

С заметным запасом относительно минимального гарантированного runtime, а не в последние секунды разряда.

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