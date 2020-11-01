ИБП стал быстро разряжаться: почему упало время автономной работы

ИБП раньше держал 30 минут, а теперь 5: почему резко упало время автономной работы
Если один и тот же ИБП раньше держал нагрузку полчаса, а теперь выключается через несколько минут, причина не всегда сводится к фразе «умер аккумулятор». Нужно отделить реальное падение ёмкости от выросшей нагрузки, неполного заряда, высокой температуры, ошибки оценки runtime и неисправности самого ИБП.
Пять вопросов, которые быстро сужают причину
сравнивайте автономность при одинаковой нагрузке и полном заряде. Иначе тест «раньше было 30 минут, сейчас 12» мало что доказывает.
Сначала проверьте: ИБП действительно стал работать меньше?
Многие ИБП показывают предполагаемое оставшееся время. Это расчёт, а не секундомер будущего отключения. Алгоритм учитывает нагрузку, состояние заряда, историю разрядов и параметры батареи.
На экране стало 5 минут
Но реальный тест под контролируемой нагрузкой ещё не проводился. Возможно, изменилась только оценка.
ИБП физически выключается через 5 минут
Это уже фактическое уменьшение доступной энергии или рост нагрузки, если тест выполнен при полном заряде.
Производители прямо указывают, что отображаемое время автономии является оценкой. Оно меняется вместе с нагрузкой, возрастом аккумулятора и историей предыдущих разрядов.
Аккумулятор потерял ёмкость
В бытовых и серверных ИБП часто используются герметичные свинцово-кислотные VRLA/AGM аккумуляторы. Они стареют даже тогда, когда большую часть времени стоят на поддерживающем заряде.
С возрастом растёт внутреннее сопротивление, под нагрузкой напряжение проседает быстрее, и ИБП раньше достигает порога отключения.
- ИБП несколько лет работает с одной батареей;
- автономность снижалась постепенно;
- после перехода на батарею заряд падает непропорционально быстро;
- под нагрузкой ИБП быстро сообщает Low Battery;
- после полного заряда результат почти не улучшается;
- self-test сообщает о необходимости замены батареи.
- автономность упала после добавления оборудования;
- ИБП недавно был долго разряжен;
- он стоит в сильно нагретом шкафу;
- после blackout не успел зарядиться;
- показывает мало минут, но реальный тест ещё не делали.
Нагрузка выросла, хотя кажется, что «всё подключено как раньше»
Это одна из самых недооценённых причин. Домашняя серверная постепенно растёт, но сам ИБП остаётся прежним.
Даже небольшое увеличение постоянной мощности заметно сокращает runtime. Для свинцовой батареи зависимость может быть ещё более нелинейной: при большом токе доступная ёмкость уменьшается сильнее, чем следует из простого деления ватт-часов на ватты.
Если раньше ИБП питал роутер и NAS, а сейчас ещё четыре камеры и PoE-точку доступа, сокращение времени работы само по себе не доказывает неисправность аккумулятора.
Аккумулятор не успел полностью зарядиться
После продолжительного отключения питания ИБП может вернуться в online-режим быстро, но полное восстановление заряда занимает значительно больше времени.
- электричество снова отключили вскоре после предыдущего blackout;
- ИБП долго хранился без питания;
- батарея глубоко разрядилась;
- зарядное устройство ограничивает ток;
- установлена внешняя батарея большей ёмкости, чем рассчитано штатным зарядным устройством;
- сама батарея уже плохо принимает заряд.
Перед сравнительным тестом ориентируйтесь на инструкцию конкретного ИБП по времени восстановления заряда. Значок 100 % не всегда является точным измерением реальной остаточной ёмкости старой батареи.
ИБП и аккумулятор работают в жарком шкафу
Температура особенно важна для VRLA/AGM. Тепло ускоряет химическое старение аккумулятора, а внутри корпуса ИБП батарея может быть горячее окружающего воздуха.
APC/Schneider Electric для своих VRLA-батарей указывает оптимальный диапазон эксплуатации около 20–25 °C и как инженерный ориентир отмечает, что повышение температуры примерно на 8 °C может сократить ожидаемый срок службы батареи примерно вдвое.
Закрытый шкаф
NAS, PoE-switch и UPS нагревают друг друга при слабой вентиляции.
Рядом отопление
Котельная, радиатор или тёплая техническая ниша ускоряют старение АКБ.
Жаркое лето
Проблема нередко становится заметнее после сезона высокой температуры.
ИБП неправильно оценивает оставшееся время
Estimated Runtime строится по модели батареи и фактическому поведению системы. После замены АКБ или заметного изменения нагрузки оценка иногда временно не соответствует реальности.
Некоторые модели поддерживают Runtime Calibration. Во время такой процедуры ИБП намеренно работает от батареи и по разряду уточняет свою оценку доступного времени.
Полный цикл разряда изнашивает аккумулятор и может отключить подключённое оборудование, если батарея действительно неисправна. Калибровку выполняют только если её поддерживает конкретная модель и есть проблема именно с оценкой runtime.
Для разных семейств требования к уровню заряда, минимальной нагрузке и процедуре отличаются, поэтому универсальной инструкции для всех UPS нет.
ИБП отключается не из-за ёмкости, а из-за перегрузки
При переходе на батарею устройство, которое спокойно работает от сети, может перегрузить инвертор пусковым током или пиковой мощностью.
- мощный компьютер;
- лазерный принтер;
- насос или компрессор;
- холодильник;
- PoE-коммутатор с высокой нагрузкой;
- система, куда постепенно добавляли потребителей.
Если UPS выключается сразу при пропадании сети, а не постепенно разряжается, проверьте журнал на Overload, Low Battery, Battery Disconnected и другие причины отключения.
Проблема в зарядном устройстве или самом ИБП
Новый аккумулятор не поможет, если ИБП не заряжает его до нужного состояния или неверно определяет параметры батареи.
- новая совместимая батарея показывает такую же плохую автономность;
- заряд долго не достигает нормального состояния;
- ИБП сообщает Battery Disconnected;
- есть ошибки зарядного устройства;
- ИБП заметно перегревается или появился непривычный запах;
- после перехода на батарею выход отключается почти мгновенно без явной перегрузки.
Внутри есть опасные напряжения, а батарейные цепи способны отдавать большой ток даже при отключённой вилке 230 В. Высоковольтные DC-блоки обслуживаются специалистом.
Как понять причину без хаотичной замены деталей
Запишите модель UPS и батареи
Нужны точная модель ИБП, тип батареи, дата установки и история замен.
Зафиксируйте текущую нагрузку
Посмотрите Load % в ИБП или измерьте реальную мощность всей защищаемой системы безопасным внешним измерителем.
Дайте батарее полностью зарядиться
Используйте время из инструкции производителя, особенно после длительного разряда.
Посмотрите self-test и журнал
Запишите Battery, Replace Battery, Overload, Low Battery и другие события до сбросов.
Сравните Estimated Runtime с реальным поведением
Если производитель допускает безопасный тест от батареи, используйте некритичную или заранее подготовленную нагрузку.
Сравните результат с прежней нагрузкой
Если ватт стало заметно больше, сначала пересчитайте ожидаемую автономность.
Только потом решайте: АКБ, UPS или нагрузка
Это дешевле, чем менять батарею и затем обнаружить добавленные PoE-камеры или неисправность зарядника.
Записывайте реальное время раз в несколько месяцев
|Дата
|Нагрузка
|Заряд
|Фактическое время
|Комментарий
|Март
|85 Вт
|100 %
|31 мин
|Новая батарея
|Сентябрь
|88 Вт
|100 %
|27 мин
|Без изменений
|Март
|91 Вт
|100 %
|19 мин
|Проверить АКБ
Не обязательно регулярно разряжать UPS до полного отключения. Контрольный тест должен соответствовать рекомендациям производителя и задаче системы.
Признаки, что аккумулятор пора менять
Технические признаки
- резкое падение реального runtime при той же нагрузке;
- ошибка Replace Battery;
- неудачный self-test;
- быстрое падение заряда;
- после полного заряда автономность не восстанавливается.
Физические признаки
- вздутый корпус;
- следы протечки;
- необычный сильный нагрев;
- резкий химический запах;
- деформация батарейного отсека.
Отключите оборудование безопасным штатным способом и действуйте по инструкции производителя. Не вскрывайте герметичный аккумулятор.
Новая батарея должна быть совместимой. Нельзя выбирать замену только по надписи «12 В 9 А·ч»: важны тип, размер, клеммы, зарядный режим, схема блока и требования конкретного UPS.
Не ждите, пока старый ИБП внезапно обесточит NAS
Для NAS, Proxmox, Home Assistant, NVR и домашнего сервера важна не максимальная цифра автономности, а гарантированный запас времени для корректного shutdown.
Плохая схема — настраивать выключение в момент, когда UPS уже сообщает почти нулевой запас. С возрастом аккумулятора времени на остановку виртуальных машин, массива и сервисов может неожиданно не хватить.
Почему нельзя считать runtime только по формуле «12 В × 9 А·ч»
- КПД инвертора;
- собственное потребление ИБП;
- реальная нагрузка;
- порог отключения UPS;
- состояние аккумулятора;
- температура;
- зависимость доступной ёмкости свинцовой батареи от тока разряда;
- схема соединения нескольких АКБ.
Для приблизительного сравнения можно использовать калькулятор автономности ИБП на сайте, но для конкретной модели приоритет имеют официальные runtime-графики производителя и реальный тест системы.
Какие стандарты относятся к ИБП и аккумуляторам
ГОСТ IEC 62040-1-2024
Действующий с 1 апреля 2026 года стандарт устанавливает общие положения и требования безопасности к системам бесперебойного энергоснабжения, включая UPS с устройствами накопления энергии.
ГОСТ IEC 62040-3-2024
Действующий стандарт устанавливает метод установления эксплуатационных характеристик UPS и требования к испытаниям.
ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015
Действующий стандарт распространяется на стационарные свинцово-кислотные VRLA-батареи, в том числе используемые в источниках бесперебойного питания.
Что посмотреть дальше
ИБП резко потерял автономность и непонятно, менять батарею или сам UPS?
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Частые вопросы о падении автономности ИБП
Почему ИБП стал держать намного меньше?
Чаще всего из-за старения аккумулятора, роста нагрузки, неполного заряда или высокой температуры. Также может ошибаться оценка runtime или быть неисправен сам UPS.
Если ИБП показывает 5 минут, батарея точно плохая?
Нет. Estimated Runtime — расчётная величина. Сначала сравните его с реальным поведением при одинаковой нагрузке и полном заряде.
Сколько лет обычно работает аккумулятор в UPS?
Для VRLA производители часто называют срок порядка нескольких лет, но температура, разряды и режим эксплуатации сильно влияют на результат.
Нужно ли делать полную разрядку для calibration?
Только если процедура предусмотрена производителем конкретного ИБП и нужна именно для коррекции оценки runtime. Регулярные глубокие разряды ускоряют износ.
Почему новая батарея не увеличила runtime?
Проверьте полный заряд, совместимость батареи, нагрузку, ошибки UPS и точность прогноза.
Может ли жара сократить срок службы AGM?
Да. Особенно плохой сценарий — UPS вместе с NAS и PoE-коммутатором в закрытом плохо вентилируемом шкафу.
Почему UPS сразу выключается при пропадании сети?
Возможны деградировавшая батарея, перегрузка, плохой контакт батарейного блока или неисправность самого UPS.
Когда настраивать shutdown NAS?
С заметным запасом относительно минимального гарантированного runtime, а не в последние секунды разряда.