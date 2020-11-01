Sprut.hub не видит Zigbee-устройство: причины и решения

Умный дом / Sprut.hub / Диагностика Zigbee Sprut.hub не видит Zigbee-устройство: что делать при ошибках подключения Датчик не добавляется, выключатель завис на опросе, появилось «Нет шаблона» или работавшее устройство стало недоступным? Разберём, как отличить несовместимость от проблем Zigbee-сети и найти причину без сброса всего умного дома. Нет шаблона Опрос не пройден Нет ответа Потеря связи Сверено с официальной Sprut.hub Wiki 9 октября 2026 года. Названия разделов соответствуют документированному классическому интерфейсу. В Sprut.hub 3.0 Beta они могут отличаться.

Коротко: с чего начать Сначала определите статус устройства в Zigbee-контроллере. Если оно вообще не появилось, проверьте режим поиска, сопряжение и доступность радиосети. Если не завершён опрос, проверьте маршрут через Zigbee-роутеры и повторите сопряжение. При «Нет шаблона» хаб уже увидел устройство: проверять нужно поддержку конкретной модели и доступность шаблона. При «Нет ответа» начните с питания, пробуждения батарейного датчика и его маршрута. Не сбрасывайте весь Sprut.hub ради одного устройства.

Первое правило: «не видит» не всегда означает одно и то же В Sprut.hub Zigbee-устройство сначала должно войти в сеть через координатор или доступный Zigbee-роутер, затем пройти опрос, и только после применения подходящего шаблона получить понятные элементы управления. Сбой на каждом этапе выглядит по-разному. Неправильно начинать любое исправление с полного сброса датчика и хаба. 01 / Не найдено Устройства нет в контроллере Процесс сопряжения не завершился или не начался. Ищем проблему с режимом добавления, питанием, радиосвязью и маршрутом. 02 / Опрос «Опрос не пройден» Устройство могло войти в сеть, но обмен нужными данными не завершился. Причина нередко в ненадёжной связи или роутере. 03 / Поддержка «Нет шаблона» Sprut.hub обнаружил оборудование, но не нашёл подходящего описания его функций. Само по себе усиление сигнала шаблон не создаст. 04 / Работа «Нет ответа» Ранее добавленное устройство временно перестало выходить на связь. Проверяем питание, сон батарейного датчика и сеть. Для устройства, прошедшего корректный опрос, официальная Wiki описывает статус «Опрос пройден». Он подтверждает завершение соответствующего этапа, но ещё не гарантирует, что все функции конкретной модели поддерживаются без ошибок.

Что проверить до переспаривания и сброса Если в хабе уже работают десятки устройств и сценариев, сначала соберите факты. Эти проверки безопаснее удаления связей и изменения параметров контроллера. Откройте раздел «Контроллеры» и убедитесь, что нужный Zigbee-контроллер существует и запущен. Посмотрите точный статус проблемного устройства в списке контроллера, а не только плитку в комнате. Проверьте питание, батарею, контакт в батарейном отсеке и предусмотренную изготовителем индикацию. Запишите маркировку модели, производителя Zigbee, ревизию и версию прошивки, если они доступны. Уточните, работает ли оборудование через встроенный Zigbee-координатор или внешний Sprut.stick. Проверьте: не пропали ли одновременно другие устройства, подключённые через тот же роутер. Перед рискованными действиями сохраните актуальную резервную копию конфигурации. Не меняйте одновременно Zigbee-канал, маршрутизаторы, прошивку и шаблон: иначе причина останется неизвестной. Важное отличие моделей хаба. Для встроенного Zigbee в Sprut.hub CE, 2 и 2 DIN отдельное ручное создание контроллера обычно не требуется. Пошаговая инструкция создания нового контроллера в Wiki прежде всего относится к USB Sprut.stick. Не создавайте второй контроллер «на всякий случай».

Sprut.hub вообще не находит Zigbee-устройство Если после поиска датчик, реле или выключатель не появляется в списке Zigbee-контроллера, проверяйте процедуру сопряжения в указанном порядке. Убедитесь, что это действительно Zigbee-модификация. В одной серии производитель может выпускать версии Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth и собственных радиопротоколов. Одинаковый корпус и название на маркетплейсе не подтверждают совместимость. Проверьте работу контроллера. В классическом интерфейсе откройте настройки и список контроллеров. Если используется внешний USB-стик, проверьте его фактическое наличие, порт и состояние контроллера. Запустите поиск. Используйте глобальное добавление через «+» в правом верхнем углу или поиск в конкретном Zigbee-контроллере. Последний вариант удобен для диагностики. Только после запуска поиска переведите само устройство в режим сопряжения. Способ зависит от модели: кнопка, последовательность нажатий либо сброс. Уточните его в инструкции производителя, не подбирайте длительность удержания наугад. Подключайте устройство там, где оно будет работать. Sprut.hub рекомендует сопрягать датчики на их штатном месте. Если участок дальний, сначала проверьте наличие исправного промежуточного Zigbee-роутера. Проверьте результат именно в контроллере. Устройство может появиться в списке, но ещё не стать полноценной плиткой управления. Смотрите этап опроса и сообщение о шаблоне. Если это первое устройство в системе, полезно проверить обнаружение другого заведомо совместимого устройства на близком расстоянии. Успешное подключение контрольного устройства помогает отделить проблему одного датчика от неисправности координатора или процесса поиска. Это диагностический тест, а не универсальное доказательство отсутствия радиопомех. Не переносите все датчики к хабу ради первоначального сопряжения. Успешное добавление вплотную к координатору не доказывает, что датчик сохранит связь на конечном месте установки. Проверьте его там, где планируется эксплуатация.

Устройство обнаружено, но пишет «Опрос не пройден» Этап опроса (interview) нужен, чтобы контроллер получил от Zigbee-устройства сведения о его возможностях. Незавершённый опрос нельзя автоматически считать отсутствием шаблона. Один из частых факторов — обмен через нестабильно работающий Zigbee-роутер. 1 Проверить статус Контроллер Zigbee → 2 Проверить связь Питание и родительский роутер → 3 Выбрать маршрут Надёжный роутер или координатор → 4 Повторить подключение И проверить «Опрос пройден» В настройках Zigbee-контроллера можно запустить поиск через конкретный роутер, расположенный ближе к датчику, либо непосредственно через запись Sprut zigbee для поиска у координатора. Это штатный механизм Sprut.hub, но результат зависит от того, какие маршруты и устройства реально доступны. Перед повторным подключением уже существующего устройства не удаляйте его плитку из раздела «Устройства». Для процедуры пересопряжения через другой роутер Wiki описывает удаление записи из списка Zigbee-контроллера, сохраняя аксессуар, чтобы система могла восстановить связь со сценариями. Выполняйте это только после резервирования и проверки соответствия инструкции своей версии интерфейса: при ошибке удаления можно потерять привязки.

Sprut.hub пишет «Нет шаблона»: в чём причина Шаблон — это описание того, как интерпретировать сообщения конкретного устройства: его сервисы, характеристики и доступные действия. Даже когда Zigbee-присоединение произошло, хаб не всегда знает, что означает каждый параметр оборудования. «Нет шаблона» не означает, что Zigbee-координатор не видит датчик. Он уже появился на уровне контроллера. Необходимо проверить, существует ли шаблон именно для этой модификации, как он распространяется и применился ли после обновления. Модель Нет поддержки Для конкретной ревизии устройства ещё не создан шаблон. Похожая модель может иметь другой идентификатор, набор кластеров и поведение. Доступ Не та ветка Шаблон может быть опубликован только в раннем или премиальном канале, а в установленной ветке отсутствовать. Загрузка Не применился Шаблоны не обновлены, не перезагружены или устройство не проходило повторного подключения после выхода поддержки. Список похожих устройств в интернет-магазине не заменяет проверку по каталогу Sprut.ai и точным идентификаторам, которые хаб считал при сопряжении. Для части производителей одинаковое коммерческое название не гарантирует одинаковую внутреннюю модель.

Устройство уже работало, но стало «Нет ответа» Это другая неисправность. Шаблон обычно уже был применён, но контроллер перестал получать ожидаемые сообщения. У батарейных Zigbee-датчиков длительные интервалы сна — нормальная часть экономии энергии: устройство не обязано непрерывно отвечать, как сетевое реле. В официальной Sprut.hub Wiki для описанного механизма указано, что батарейное устройство может получить статус «Нет ответа» спустя четыре часа отсутствия связи. Это значение относится к документированному поведению платформы, а не является универсальным нормативом Zigbee для всех моделей и версий. Посмотрите, когда в последний раз обновлялись значения и была ли реальная активность датчика: открытие двери, изменение температуры или нажатие. Проверьте батарейку под нагрузкой и состояние контактов. Отображаемые «100% батареи» не всегда достоверны, особенно у недорогих Zigbee-устройств. Для модели, у которой это предусмотрено, кратко нажмите кнопку сопряжения для пробуждения, не удерживая её до заводского сброса. Проверьте питаемый от сети Zigbee-роутер, к которому датчик мог быть привязан. Его выключение или нестабильная прошивка могут лишить связи несколько батарейных устройств. Если связи нет, переходите к контролируемому пересопряжению, соблюдая инструкцию производителя и не удаляя работающие сценарии без необходимости. Не оценивайте датчик температуры только по тому, что показание не менялось несколько минут: репортинг может зависеть от порога изменения температуры и периодичности отправки. Для теста лучше использовать документированное событие, которое должно инициировать передачу данных.

Как проверить Zigbee-роутеры, родительские связи и карту сети Zigbee образует mesh-сеть: координатор управляет сетью, поддерживающие маршрутизацию устройства передают сообщения, а многие батарейные датчики являются конечными устройствами и не ретранслируют пакеты. Важно не количество ламп и розеток, а качество конкретных маршрутизаторов и их расположение. Координатор Sprut.hub Создаёт сеть ↔ Маршрутизатор Zigbee-розетка Ретранслирует ↔ Конечное устройство Датчик на батарейке Может спать Для просмотра карты в классическом интерфейсе перейдите в «Контроллеры» → нужный Zigbee-контроллер → настройки → карта. Переключитесь в режим маршрутов. Производитель рекомендует при оценке топологии не ограничивать карту только одной комнатой: устройство может использовать роутер из соседнего помещения. На что обратить внимание Общая точка отказа. Если сразу несколько датчиков перестали отвечать, выясните, нет ли у них общего родительского роутера.

Если сразу несколько датчиков перестали отвечать, выясните, нет ли у них общего родительского роутера. Выключатели без нуля. Не считайте такой выключатель полноценным Zigbee-роутером только потому, что он питается от сети. В документации Sprut.hub отдельно указано, что выключатели без нейтрали обычно не выполняют эту роль.

Не считайте такой выключатель полноценным Zigbee-роутером только потому, что он питается от сети. В документации Sprut.hub отдельно указано, что выключатели без нейтрали обычно не выполняют эту роль. Умные лампы. Лампочка может участвовать в маршрутизации, но её отключение обычным выключателем обесточивает возможный промежуточный узел.

Лампочка может участвовать в маршрутизации, но её отключение обычным выключателем обесточивает возможный промежуточный узел. Маршрут меняется. Карта показывает состояние сети в определённый момент; наличие линии не гарантирует стабильности при нагрузке, помехах или отключении узла.

Карта показывает состояние сети в определённый момент; наличие линии не гарантирует стабильности при нагрузке, помехах или отключении узла. Репортинг и поллинг. Устройства, требующие частого опроса вместо самостоятельной отправки изменений, способны создавать дополнительную нагрузку и давать задержки. Если нужна предварительная оценка количества промежуточных узлов, их расположения и влияния Wi-Fi, используйте наш планировщик Zigbee-сети. Он не заменяет проверку реального маршрута после монтажа.

Почему Zigbee пропадает: Wi-Fi 2,4 ГГц, металл и помехи Даже совместимое устройство с правильным шаблоном может плохо работать из-за радиосреды. Многие Zigbee-сети и Wi-Fi используют диапазон 2,4 ГГц. При плотном размещении оборудования, металлических шкафах, железобетоне и перегруженных каналах вероятность потерь пакетов возрастает. Признак Что проверять Связь пропадает в одной комнате Преграды, расположение маршрутизатора, карта сети, тест устройства на рабочем месте. Неисправности начинаются после отключения света Не обесточивается ли Zigbee-лампа или розетка, через которую шла связь. Проблемы рядом с роутером и USB-оборудованием Близость антенн, USB 3.0, металлических корпусов, Wi-Fi 2,4 ГГц и кабельных сборок. Задержки при массовых изменениях Частоту сообщений и опросов, проблемные модели роутеров, широковещательный трафик. Один новый прибор нарушил работу других Его поведение как роутера, прошивку, поллинг, появившиеся маршруты и повторяемость эффекта. Для диагностики изменяйте по одному фактору и записывайте результат. Перестановка Zigbee-роутера или корректировка размещения оборудования обычно информативнее, чем немедленная смена канала всей сети. Изменять канал действующей Zigbee-сети без подготовки опасно: часть устройств может потребовать повторного сопряжения.

Когда нужен Install Code и режим повышенной безопасности Часть Zigbee-устройств использует дополнительные механизмы безопасного присоединения, в том числе Install Code. По документации Sprut.hub для некоторых моделей, например отдельных Aqara и Tuya, предусмотрен режим повышенной безопасности. Но это не универсальный переключатель для исправления ошибки подключения. Не включайте повышенную безопасность экспериментально. В документации производителя этот режим описан как необратимый через штатное отключение; после активации некоторые ранее подключённые устройства могут потребовать пересопряжения. Сначала убедитесь, что ваша точная модель действительно требует этого механизма, и проверьте актуальные инструкции к установленной версии хаба. Install Code следует брать с устройства или его документации, когда такой механизм предусмотрен изготовителем. QR-код Matter или HomeKit нельзя автоматически считать Zigbee Install Code: назначение и форматы отличаются.

Переспаривание, удаление и сброс: правильный порядок Одна из неприятных ситуаций — пользователь удаляет из Sprut.hub работающие аксессуары, надеясь исправить радиосвязь, а вместе с ними теряет привязки в сценариях. Чтобы этого избежать, различайте операции. Действие Когда уместно и в чём риск Пробуждение датчика Первый шаг при «Нет ответа» у батарейного устройства. Обычно не предполагает удаления из сети; способ уточняйте по модели. Повторный поиск / сопряжение При неполном опросе, выходе нового шаблона или потере связи. Проверьте, требуется ли удаление записи из списка контроллера. Удаление записи из Zigbee-контроллера По официальной инструкции возможно при пересопряжении через другой роутер. Делайте это осознанно, сохраняя плитку аксессуара и резервную копию. Удаление аксессуара из «Устройств» Может разорвать привязки в сценариях. Не используйте как обычный первый способ устранения сбоя. Заводской сброс хаба / сети Крайняя мера после диагностики и сохранения конфигурации; затрагивает всю систему. Если к Zigbee-реле подключены свет, отопление, привод или иная нагрузка, перед испытаниями убедитесь в наличии независимого безопасного управления. Работы внутри электрощита и подключение сетевых проводов выполняет квалифицированный специалист при снятом напряжении. Сценарий умного дома не заменяет электрические и температурные защиты.

Таблица диагностики: симптом → вероятная причина → следующий шаг Что видим Возможная причина Следующий шаг Поиск завершился, устройства нет Не активирован режим сопряжения, проблема с питанием, радиомаршрутом или типом протокола. Проверить модификацию, запуск поиска и процедуру Pair по инструкции устройства. Устройство видно, но опрос не пройден Обмен с устройством прерывается, проблемный Zigbee-роутер, недостаточно сообщений. Сверить маршрут, попробовать разрешённый поиск через конкретный роутер/координатор. «Нет шаблона» сразу после добавления Нет поддерживаемого шаблона для точной модификации. Проверить каталог и ветку шаблонов; при отсутствии отправить данные разработчикам. Шаблон объявлен, но не появился Не та ветка, не обновлены шаблоны, старое состояние после сопряжения. Обновить/перезагрузить шаблоны, затем корректно пересопрячь устройство. «Нет ответа» после длительного простоя Батарейный датчик спит, батарея разряжена, пропал родительский роутер. Проверить батарею, аккуратно разбудить устройство, проверить маршрут. Одновременно перестали работать несколько датчиков Сбой общего роутера, проблемы питания, помехи или отказ контроллера. Проверить контроллер и карту Zigbee; искать общий элемент отказа. Устройство работает вручную, но сценарий не реагирует Событие не формируется, устаревшее значение, проблема условий сценария. Сначала проверить изменение характеристики/событие, затем логику сценария. После обновления изменились доступные функции Новый шаблон, другая версия или прошивка устройства. Сравнить точную версию и параметры, сохранить диагностику, проверить журнал изменений. Если после устранения неполадок устройство управляется вручную, но не участвует в автоматизации, не нужно повторять всю настройку Zigbee. Дальше проверяют характеристики, события и условия уже в редакторе сценария.

Какие данные подготовить для техподдержки или инженера Фраза «датчик не подключается» почти ничего не говорит о причине. Качественное обращение должно позволять воспроизвести ситуацию хотя бы по этапам. Модель хаба: Sprut.hub CE, 2, 2 DIN либо платформа со Sprut.stick. Версия установленного Sprut.hub и ветка Release/Beta. Точная модель Zigbee-устройства, маркировка на корпусе и версия прошивки. Статус в контроллере: отсутствует, опрос не пройден, нет шаблона, нет ответа. Где устройство стоит, что между ним и координатором, есть ли роутеры Zigbee. Что именно уже проверили и после какого действия поведение изменилось. Снимок конкретной строки контроллера или фрагмент диагностического журнала. Для «Нет шаблона» — ссылка на GitHub Issue, если обращение уже создано. Конфиденциальность. Перед публикацией скриншотов и журналов удалите пароли, ключи, сетевые адреса, идентификаторы учётных записей и сведения, позволяющие получить доступ к вашему умному дому. Не передавайте полный архив системы в публичный чат.

Частые вопросы о Zigbee в Sprut.hub Что означает «Нет шаблона» в Sprut.hub? Устройство обнаружено контроллером, но у системы нет применимого шаблона для представления его функций. Проверяйте точную модель, список поддерживаемых устройств, доступную ветку шаблонов и возможность отправить данные разработчикам. Можно ли использовать Zigbee-устройство без шаблона? Для полноценного управления средствами Sprut.hub нужен применимый шаблон. Сам факт присутствия устройства в Zigbee-контроллере ещё не создаёт сервисы управления в пользовательском интерфейсе. Как обновить шаблоны Sprut.hub? В документированном классическом интерфейсе — через «Настройки» → «Информация» с последующей перезагрузкой шаблонов при необходимости. Названия и расположение пунктов в Sprut.hub 3.0 могут отличаться. Почему датчик не появляется, хотя его можно подключить к Aqara или Tuya? Зависит от точной аппаратной модификации, протокола, версии прошивки и наличия шаблона в Sprut.hub. Совместимость с фирменным хабом одного производителя не гарантирует поддержку в другом. Что делать со статусом «Опрос не пройден»? Сначала проверьте питание и стабильность Zigbee-связи. Затем исследуйте маршрут и при необходимости повторите сопряжение через подходящий роутер или координатор с учётом сохранности существующих аксессуаров. Почему датчик на батарейке пишет «Нет ответа»? Он может долго спать, разрядиться либо потерять связь с родительским Zigbee-роутером. Проверьте последнее событие, батарею, корректное пробуждение и маршрут. Не нажимайте длительный сброс без необходимости. Нужно ли подключать Zigbee-датчик обязательно рядом с Sprut.hub? Производитель рекомендует сопрягать на фактическом месте установки. Если оно далеко, обеспечьте работающие промежуточные маршрутизаторы и при необходимости воспользуйтесь поиском через конкретный Zigbee-роутер. Умная лампочка может быть Zigbee-роутером? Некоторые могут, если конкретная модель поддерживает маршрутизацию. Однако обесточенная настенным выключателем лампа перестаёт ретранслировать сообщения. Не закладывайте ненадёжные или отключаемые роутеры как единственную связь с датчиками. Стоит ли сразу включать Install Code и повышенную безопасность? Нет. Эти настройки нужны для определённых устройств и имеют последствия для уже подключённых узлов. Используйте их только по актуальной инструкции к точной модели оборудования и версии хаба. Нужно ли удалять устройство из раздела «Устройства» перед пересопряжением? Как правило, нет. При специфическом повторном сопряжении через другой роутер инструкция Sprut.hub описывает удаление записи из Zigbee-контроллера с сохранением плитки аксессуара. До действий создайте бэкап и уточните порядок для своей сборки. Почему после подключения всё работает, а сценарий не запускается? Причина может находиться в логике автоматизации: неверный триггер, отсутствие нового события, старое состояние или конфликт условий. Сначала проверьте обновление характеристик в Sprut.hub, а затем сам сценарий.