Graphify для Claude Code и Codex: граф кодовой базы вместо бесконечного grep

Большой проект сложно понимать по одному файлу за раз. AI-агент находит класс через grep, затем читает импорт, потом соседний модуль, затем вызываемую функцию и снова возвращается назад. Graphify строит из кодовой базы граф: функции, классы, imports, calls, inheritance, design rationale и связи между файлами становятся узлами и рёбрами, которые можно запрашивать напрямую.

После построения агент может задавать новые вопросы без повторного полного сканирования проекта.

Базовый code graph можно строить и обходить без embedding-first архитектуры.

Кодовая сущность становится node, а calls/imports/inherits и другие отношения — edges, которые можно обходить.

Grep хорошо отвечает «где встречается это имя», но не хранит готовую карту отношений между сущностями.

При обычном поиске агент задаёт вопрос в духе «где реализована авторизация?» и получает набор файлов или строк. Но архитектура проекта — это не только совпадения текста. Важны связи: кто вызывает функцию, от какого класса идёт наследование, какой модуль импортирует другой, какая таблица связана foreign key и почему вообще появился конкретный workaround.

Такая связь должна восприниматься как гипотеза, а не факт.

Кодовые файлы проходят Tree-sitter parsing. Graphify извлекает классы, функции, imports, вызовы, inline-комментарии и другие структурные элементы. SQL получает отдельную обработку: таблицы, views, foreign keys и JOIN-связи могут извлекаться детерминированно.

что есть в каталоге

detect() что есть в каталоге

God nodes — наиболее связанные концепты проекта. Communities — группы узлов, которые алгоритм кластеризации считает отдельными подсистемами. Это не абсолютная «правильная архитектура», а вычисленная карта, которую нужно сверять с кодом.

Сначала граф сужает область интереса, затем агент открывает только нужные исходники.

Leading slash в PowerShell интерпретируется как separator. В terminal запускайте graphify . . Slash-команда относится к интерфейсу AI-assistant.

Официальный PyPI package называется graphifyy с двумя «y» . CLI-команда при этом — обычная graphify . Проект отдельно предупреждает, что другие похожие PyPI-пакеты не являются официальными.

graphify install --project --strict может заблокировать первое raw source read в сессии и направить агента сначала к графу. Дальше режим возвращается к обычному мягкому напоминанию.

В этом режиме skill кладётся внутрь текущего repository, например в .claude/skills/graphify/ или .agents/skills/graphify/ , после чего его можно версионировать вместе с проектом.

Skill плюс hook, который подталкивает агента сначала обратиться к графу.

Если в graph входят документы, изображения или другие материалы с semantic extraction, нужно отдельно смотреть, какой LLM backend настроен и какие данные ему передаются.

Эти материалы могут отправляться модели вашего IDE или настроенному backend.

Проект использует faster-whisper, затем transcript может участвовать в дальнейшей обработке.

Для code-only corpus Graphify строит AST-граф локально через Tree-sitter. В нормальном pipeline code files не отправляются semantic extractor. Если нужно гарантированно пропустить документы, PDF и media, есть отдельный флаг:

Code-only можно держать полностью локально, а semantic обработка документов зависит от выбранного backend.

При необходимости граф может включать транскрипты видео и другие источники.

Комментарии и архитектурные документы можно связывать с соответствующим кодом.

Tables, foreign keys, JOIN relationships и код, который с ними работает.

Почему конкретный модуль существует и какая документация его объясняет.

Одно из отличий проекта — попытка построить общую карту не только по символам кода. Комментарии вида # NOTE: , # WHY: и # HACK: , ссылки на ADR/RFC и документацию могут становиться отдельными nodes, связанными с реализацией.

Граф способен раскрывать структуру закрытого проекта, имена сущностей и архитектурные связи, даже если исходные файлы напрямую не раздаются.

MCP server даёт structured tools вроде query_graph , get_node , get_neighbors и shortest_path . Это удобнее, чем постоянно загружать целый graph.json в prompt.

Проверяем цифры В авторском code-intelligence benchmark агент с Graphify поднялся с 70,8% до 82,0% key-fact coverage

В benchmark проекта используется ERPNext — production repository примерно на миллион строк Python. Фиксированный coding-agent получает базовый набор grep/read/list и дополнительно один code-intelligence tool. В опубликованном описании для agent использовался Claude Opus 4.8 с лимитом до 14 turns.

70,8% baseline grep/read/list 82,0% с Graphify tool ~1M LOC ERPNext codebase ≤14 turns лимит agent run

В memory benchmark проект также публикует LOCOMO recall@10 0,497 и LongMemEval-S QA 76%. Но для статьи о понимании кодовой базы эти memory-цифры вторичны: они измеряют другой workload.