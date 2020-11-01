Tantos Amelie HD SE и Marilyn Wi-Fi: подключение, кабель, замок

Tantos Amelie HD SE, Marilyn HD Wi-Fi IPS, Walle HD и iPanel 2 HD: полный гайд
Как выбрать популярный комплект Tantos для квартиры или частного дома, какой кабель нужен AHD-панели, почему производитель запрещает UTP, чем Walle HD отличается от iPanel 2 HD, как подключить электрозамок и кнопку выхода, управлять воротами и получить звонок на телефон.
Какие Tantos имеет смысл разбирать
Amelie HD SE kit
- 7" монитор Amelie HD SE;
- вызывная панель Walle HD;
- 2 панели и 2 камеры;
- до нескольких мониторов в интеркоме;
- AHD/TVI/CVI 1080p/720p и CVBS;
- HOOK/GATE для сопряжения или ворот;
- нет Wi-Fi и переадресации на телефон.
Marilyn HD Wi-Fi IPS
- 7" IPS 1024×600;
- 2 панели и 2 камеры;
- Wi-Fi 2,4 ГГц;
- приложение vhOme;
- переадресация вызова и удалённое открытие;
- запись на карту памяти;
- управление воротами.
Walle HD
- AHD 1080p/720p и CVBS;
- угол около 70° в HD;
- 12 В, до 2 Вт;
- реле замка до 30 В / 4 А;
- -40…+60 °C;
- угловой кронштейн.
iPanel 2 HD Metal
- AHD 1080p/720p и CVBS;
- 120° в 1080p;
- IP66;
- реле до 30 В / 4 А;
- ИК-подсветка;
- угловой кронштейн 30°;
- есть версии со считывателем Mifare.
Если нужна более новая экосистема приложения, в актуальной линейке есть Tuya/Smart Life модели. Но Amelie, Marilyn, Walle и iPanel особенно важны для поискового трафика, потому что их много в продаже и на уже смонтированных объектах.
Что умеет Amelie HD SE kit и чего от него не ждать
Большой 7" экран, HD-панель, дополнительные камеры, интерком и управление замком.
Wi-Fi, приложения, звонка на смартфон и полноценной сетевой домофонии.
Электрозамок, БП замка, кабель, кнопка выхода/контроллер, ворота и другое оборудование.
Не покупайте Amelie HD SE kit только потому, что он недорогой и популярный. Сразу выбирайте сетевой монитор уровня Marilyn HD Wi-Fi IPS или актуальную Tuya-модель.
Marilyn HD Wi-Fi IPS: вызов и открытие на смартфоне
Marilyn остаётся аналоговым/AHD-монитором по линии вызывной панели. Wi-Fi используется самим монитором для приложения.
Для настройки должна быть доступна совместимая сеть 2,4 ГГц.
Приложение отдаёт команду монитору, но физически замком управляет реле наружной панели.
Иногда приходится перепривязать сеть и устройство в приложении. Сохраняйте данные аккаунта.
У разных поколений и обозначений могут отличаться интерфейсы и сетевые возможности. Перед покупкой сверяйте точную модель и инструкцию.
Walle HD или iPanel 2 HD: почему угол важен
|Параметр
|Walle HD
|iPanel 2 HD Metal
|Видео
|AHD 1080p/720p, CVBS
|AHD 1080p/720p, CVBS
|Угол в HD
|около 70°
|120° в 1080p
|Защита
|уличный металлический корпус
|IP66, металлическая лицевая часть
|Кронштейн
|угловой
|около 30°
|Реле
|до 30 В / 4 А
|до 30 В / 4 А, электронное
|Лучший сценарий
|панель смотрит почти прямо на посетителя
|узкий проход, посетитель часто стоит сбоку
Для отдельных версий Tantos отдельно предупреждает о нежелательности постоянного прямого солнца из-за перегрева и деградации лицевой части. Правильное место установки важнее «красивой точки» на столбе.
Высота установки Tantos и когда нужен уголок
Такой ориентир указан в руководстве. Проверяйте реальный кадр до сверления.
Если панель стоит на боковой стороне столба, без поворота лицо может оказаться на краю кадра.
Широкий угол лучше прощает боковое смещение посетителя.
Полезен, если панель физически нельзя поставить лицом к подходящему человеку.
Не направляйте камеру прямо на солнце или очень яркий фон за посетителем.
Проверьте взрослого, ребёнка, курьера и положение открытой калитки.
Какой кабель нужен Amelie HD SE и почему нельзя просто тянуть UTP
В официальной инструкции Amelie HD SE kit для связи панели и монитора указан КВК-В-2 2×0,75 мм² или аналогичный медный кабель с коаксиальной жилой и оплёткой.
Это штатная рекомендация конкретно для Amelie HD SE kit при указанном КВК. Для AHD/TVI/CVI производитель предупреждает против UTP/FTP, КСПВ и других кабелей, не предназначенных для видеосигнала.
Коаксиальная часть передаёт видео с подходящими электрическими параметрами, отдельные жилы используются для остальных цепей.
Помехи, нестабильная картинка, взаимопроникновение сигналов и проблемы со звуком.
Другие модели и ревизии Tantos имеют другие ограничения. Не переносите старое значение Marilyn на Amelie HD SE.
Если до калитки 70–100 м
Это уже за пределами штатной 50-метровой рекомендации Amelie HD SE. Вместо попытки «дожать» линию кабелем потолще лучше пересмотреть архитектуру: другой монитор/тип домофонии, промежуточный узел или IP-система.
Производитель отдельно требует подбирать его по току замка. Не считайте жилы кабеля видеопанели универсальным силовым проводом.
Электромеханический или электромагнитный и как его питать
Для частной калитки часто практичнее fail-secure: без питания остаётся закрытым, питание требуется при открытии, есть механический ключ и часто внутренняя кнопка.
Требует постоянного питания и корректной fail-safe архитектуры. При пропадании питания магнит отпускает створку.
Для индуктивного замка инструкция рекомендует подавление импульса катушки подходящим диодом или варистором по схеме производителя замка. Это снижает нагрузку на релейный выход.
Её реле электронное. Простая «прозвонка» мультиметром без рабочей нагрузки может дать ложный вывод, что реле неисправно. Проверяйте в штатной схеме.
Кнопка выхода в системе Tantos
Механическая кнопка на замке
Если электромеханический замок имеет удобную кнопку изнутри, отдельная электронная кнопка может не понадобиться.
Отдельная кнопка через контроллер
Кнопку выхода лучше подключать к входу контроллера доступа. Тогда считыватель, домофон и кнопка дают команды одному контроллеру, а не конкурируют на силовой цепи замка.
В Walle/iPanel это не штатный отдельный вход кнопки выхода. Для расширенной системы ставьте контроллер или используйте схему, предусмотренную конкретным БП/замком.
Можно ли открыть ворота с Amelie или Marilyn
Имеет универсальный выход HOOK/GATE. Его можно использовать для сопряжения с подъездной системой либо для управления воротами через подходящее реле/вход.
У сетевых ревизий есть отдельные возможности управления воротами. Сверяйте точную модель.
Домофон только замыкает управляющий вход автоматики. Двигатель ворот питается своей штатной схемой.
Что чаще всего ломает работу Tantos
Один из первых подозреваемых — неподходящий кабель. Особенно если AHD пустили по UTP/КСПВ.
У электронного реле проверка без нагрузки может быть некорректной. Проверяйте рабочую схему.
Это не поломка: у Amelie HD SE нет сетевой переадресации.
Проверьте 2,4 ГГц, пароль сети, привязку устройства, приложение и точную ревизию монитора.
Проверьте микрофон телефона, разрешения приложения и локальную двустороннюю связь на самом мониторе.
Типичная причина — неправильное объединение нескольких релейных источников. Домофон, кодовая панель и кнопка должны управлять контроллером, а не конфликтовать.
Для акриловых версий прямое солнце нежелательно. Используйте правильное место, козырёк или металлическую версию.
Tantos не гарантирует идеальную совместимость со сторонними панелями и мониторами, особенно по аудио и управлению замком.
Монтаж, настройка и переделка Tantos
Часто задаваемые вопросы по Tantos
Что входит в Tantos Amelie HD SE kit?
Монитор Amelie HD SE и панель Walle HD. Замок, блок питания замка, кабель и дополнительные элементы покупаются отдельно.
Можно ли открыть Amelie HD SE с телефона?
Нет. У этой модели нет Wi-Fi и переадресации вызова. Для смартфона нужен сетевой монитор, например Marilyn HD Wi-Fi IPS или актуальная Tuya-модель.
Какой кабель нужен Amelie HD SE?
Официальная инструкция рекомендует КВК-В-2 2×0,75 мм² или аналогичный медный кабель с коаксиальной линией видео.
Можно ли использовать UTP для Amelie HD SE?
Для AHD/TVI/CVI производитель предупреждает против UTP/FTP и других кабелей, не предназначенных для передачи видеосигнала.
Какое максимальное расстояние от панели до Amelie HD SE?
В инструкции комплекта указан предел до 50 м при рекомендованном КВК.
Почему для других Tantos встречается 100 м?
У разных моделей и ревизий разные требования. Не переносите параметры старого Marilyn или другой серии на Amelie HD SE.
Что лучше: Walle HD или iPanel 2 HD?
Walle компактнее и дешевле, но угол около 70°. iPanel 2 HD даёт около 120° в 1080p и лучше, если посетитель стоит сбоку.
На какой высоте ставить Walle HD?
Ориентир производителя — примерно 1,3–1,5 м. Финальную точку лучше выбирать после проверки реального кадра.
Зачем угловой кронштейн 30°?
Чтобы повернуть объектив к посетителю, если панель стоит на боковой плоскости столба или стены.
Почему iPanel 2 HD не прозванивается тестером?
Её реле электронное. Без рабочей нагрузки и напряжения обычная проверка на прозвонку может быть некорректной.
Нужен ли отдельный блок питания замка?
Да, это предпочтительная схема. Кабель питания выбирают по току замка и расстоянию.
Можно ли использовать электромеханический замок с Tantos?
Да. Для частной калитки это типовой вариант. Нужно проверить напряжение, ток, механику и релейную схему панели.
Куда подключать кнопку выхода?
В полноценной системе — к контроллеру доступа. Если электромеханический замок имеет встроенную кнопку изнутри, отдельная электрическая кнопка может не понадобиться.
Можно ли открыть ворота с Amelie HD SE?
Да, через HOOK/GATE и подходящий управляющий вход или реле автоматики. Этот же выход может использоваться под другую функцию, поэтому схему планируют заранее.
Marilyn работает только по Wi-Fi?
Зависит от точной ревизии. Перед покупкой сверяйте интерфейсы конкретной модели. Для приложения Wi-Fi обычно работает в диапазоне 2,4 ГГц.
Почему Marilyn не видит Wi-Fi 5 ГГц?
Эта линейка ориентирована на Wi-Fi 2,4 ГГц. Для настройки нужна совместимая сеть 2,4 ГГц.
Можно ли смешивать Tantos с панелью другого бренда?
Иногда система работает, но полной совместимости никто не гарантирует. Возможны проблемы аудио, формата видео и управления замком.
Почему замок щёлкает, но не открывается?
Проверьте напряжение на замке под нагрузкой, ток блока питания, сечение кабеля и механику калитки.
Почему чёрную iPanel нежелательно ставить на прямое солнце?
Для версий с чёрной акриловой лицевой частью производитель предупреждает о перегреве и деградации материала.
Можно ли переделать уже проложенную UTP под Tantos?
Иногда короткая линия может работать, но для Amelie HD SE это не соответствует базовой рекомендации производителя. Если есть помехи или односторонний звук, правильнее заменить линию или изменить архитектуру.
Есть Tantos, но система собрана неудачно?
Можно проверить кабель, панель и монитор, реле замка, кнопку выхода, управление воротами и сетевую часть Marilyn. В Туле выполняю монтаж и переделку, для других регионов доступен онлайн-разбор.
Мониторы со встроенным сетевым блоком питания, наружные линии, электрозамки и автоматику ворот подключает специалист. Работы выполняются на обесточенном оборудовании по схеме конкретной ревизии.