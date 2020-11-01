Скважинный насос работает, но воды нет: причины и диагностика

Скважина · насос · нет воды · давление · сухой ход Скважинный насос работает, но воды нет: почему не качает и что проверить Если слышно работу скважинного насоса, автоматика показывает запуск, но вода в дом не приходит или идёт тонкой струёй и быстро пропадает, не спешите сразу поднимать насос из скважины. Причина может быть в уровне воды, обратном клапане, засоре, повреждении напорной трубы, автоматике, питании или самом насосе. Воды нет совсем Проверяют уровень в скважине, клапан, засор, магистраль и гидравлическую часть насоса. Вода идёт и пропадает Подозревают падение динамического уровня или производительность выше дебита скважины. Насос работает, давление не растёт Ищут утечку, разрыв трубы, обратный слив, износ насоса или недостаточный напор.

Без подъёма насоса Сначала определите, что именно происходит 01 Есть ли вода хоть несколько секунд Полное отсутствие воды и нормальная подача с последующим исчезновением часто имеют разные причины. 02 Смотрите на манометр Растёт ли давление при работе насоса, стоит на месте или даже падает. 03 Запишите поведение автоматики Есть ли Dry Run, Low Water, ошибка давления, циклические попытки перезапуска или обычная работа без ошибок. 04 Не оставляйте насос работать без воды Если есть подозрение на сухой ход, многократные длительные запуски могут повредить насос или двигатель. Наличие звука двигателя ещё не означает, что насос реально подаёт воду. Электродвигатель может работать, а гидравлическая часть не создавать нужный расход или напор.

Быстрая развилка Симптом помогает сузить причину Что происходит Что проверять первым Насос включён, воды нет совсем Уровень воды, закрытую арматуру, обратный клапан, засор входа, гидравлическую часть насоса. Вода идёт нормально 10-60 секунд и пропадает Динамический уровень, дебит скважины, защиту от сухого хода и производительность насоса. Вода идёт слабой струёй постоянно Напряжение, износ ступеней, засор, повреждение трубы, фактический уровень воды и рабочую точку. Насос работает, но давление почти не растёт Крупную утечку, разрыв напорной трубы в скважине, клапан или изношенный насос. После остановки давление быстро исчезает Обратный клапан, утечку, соединения и трубопровод до дома. После дождей/сезона стало хуже Изменение уровня, песок/ил, состояние фильтра скважины и самого насоса.

Уровень воды Скважина может быть полной в покое и не успевать восстанавливаться при работе насоса Важно различать статический и динамический уровень. Статический измеряют без водоразбора после восстановления скважины. Динамический формируется во время работы насоса. Статический уровень Где находится вода после восстановления скважины без работы насоса. Динамический уровень До какого уровня вода опускается при конкретном расходе насоса. Grundfos прямо указывает: если насос отбирает воду быстрее, чем скважина восстанавливается, динамический уровень способен опуститься ниже входной части насоса. Тогда погружной насос фактически начинает работать без воды. Характерный сценарий 1 Насос включается Вода идёт нормально. → 2 Уровень падает Отбор выше восстановления скважины. → 3 Вода пропадает Вход насоса оказывается без нормального подпора. → 4 После паузы снова есть вода Скважина частично восстановилась.

Сухой ход Если воды нет, насос не должен продолжать работать бесконечно Защита от сухого хода бывает встроенной в насос, реализованной отдельным контроллером, датчиком уровня, реле потока, датчиком давления или электронной автоматикой. Алгоритм зависит от модели. Защита сработала Насос останавливается и иногда автоматически пытается перезапуститься после паузы. Защиты нет или она неисправна Насос способен продолжать работу при недостатке воды, что увеличивает риск повреждения. У Grundfos MQ, например, dry-running определяется по сочетанию очень малого расхода и недостаточного давления, после чего автоматика останавливает двигатель и выполняет повторные попытки запуска по собственному алгоритму. Это пример конкретной системы, а не универсальный алгоритм всех насосов. Не отключайте защиту от сухого хода ради того, чтобы «насос всё-таки докачал». Если скважина не успевает восстанавливаться, нужно устранять причину или менять режим работы, а не убирать защиту.

Обратный клапан Клапан может не только пропускать воду назад, но и заклинить в закрытом положении В официальной диагностике Grundfos для сценария «насос работает, но воды нет» заклинивший обратный клапан указан среди прямых причин. Если клапан не открывается, насос создаёт давление внутри участка, но вода дальше не поступает. Неисправность клапана Как проявляется Не держит обратно После остановки вода уходит назад, давление падает, возможны повторные пуски. Заклинил закрытым Насос работает, но подача воды отсутствует или резко ограничена. Засорён песком или отложениями Клапан работает нестабильно или имеет сильно уменьшенный проход. Состояние встроенного клапана обычно нельзя полноценно проверить из дома. Если остальные причины исключены, может потребоваться подъём насоса.

Напорная труба Насос может качать воду, но возвращать её прямо в скважину Если повреждена ПНД-труба, резьбовое соединение, муфта или переходник внутри скважины, насос может исправно вращаться и даже создавать заметный поток, но значительная часть воды будет уходить обратно в обсадную колонну. ✓ Раньше давление набиралось заметно быстрее. ✓ Насос работает долго и не достигает давления отключения. ✓ При закрытых кранах давление всё равно почти не растёт. ✓ Слышны необычные звуки воды из скважины или кессона. ✓ Проблема появилась после зимы, работ в кессоне или подъёма насоса. ✓ Электрически насос работает без очевидной перегрузки, но гидравлического результата нет. Точное подтверждение требует проверки линии и иногда подъёма насоса. Менять насос до исключения разрыва трубы невыгодно: новый насос в той же повреждённой магистрали даст тот же симптом.

Песок, ил и загрязнение Забитая входная сетка уменьшает подачу даже при исправном двигателе Grundfos в официальной таблице неисправностей отдельно указывает закрытую или засорённую всасывающую сетку как одну из причин, когда насос работает, но не подаёт воду. Причина становится вероятнее, если: в воде раньше появлялся песок;

скважина долго простаивала;

подача ухудшалась постепенно;

после прокачки или ремонта скважины в воде было много взвеси;

насос установлен близко к дну или зоне накопления осадка. Но слабую подачу нельзя автоматически объяснять «заиливанием скважины». Тот же симптом дают низкий динамический уровень, износ ступеней и повреждение напорной трубы.

Сам насос Двигатель может работать, а гидравлическая часть уже не создавать нужный напор У многоступенчатого скважинного насоса изнашиваются рабочие колёса, диффузоры и другие гидравлические элементы. Абразивный песок ускоряет износ. В результате двигатель запускается нормально, но напор и производительность постепенно падают. Проблема появилась резко Сильнее проверяют клапан, трубу, уровень воды, питание и внезапную механическую неисправность. Подача ухудшалась месяцами Вероятнее становятся износ гидравлики, песок, засор и изменение состояния скважины. Сравнение фактического расхода и давления с прежней работой полезнее, чем оценка «насос вроде шумит как раньше».

Электрическая часть Плохое питание тоже может уменьшить производительность насоса В свежей инструкции Pedrollo среди неисправностей скважинных насосов отдельно указаны несоответствующее питание, потеря фазы у трёхфазного двигателя, неисправный конденсатор однофазной схемы и повреждения кабеля. Сценарий Что проверяет электрик Напряжение заметно проседает при запуске Ввод, длину и сечение линии, соединения, сеть и пусковой режим двигателя. Трёхфазный насос после работ качает хуже Наличие всех фаз и правильность чередования фаз. Однофазный насос плохо запускается Пусковую цепь, конденсатор, кабель и двигатель по схеме производителя. Выбивает УЗО или автомат Кабель, двигатель, изоляцию, ток и состояние защитных аппаратов. Не увеличивайте номинал автомата и не отключайте УЗО ради запуска насоса. Если есть электрическая неисправность, такое действие убирает защиту, а не причину.

Автоматика Иногда насос исправен, но контроллер останавливает его по реальной или ложной аварии Электронная автоматика может отслеживать давление, поток, ток двигателя или уровень воды. Поэтому полезно сначала записать точную ошибку, а не сбрасывать её многократно. Dry Run / Low Water Проверяют фактический уровень и дебит скважины, а также датчик или алгоритм защиты. Low Pressure Ищут разрыв трубы, утечку, изношенный насос или невозможность достичь заданного давления. Low Voltage Измеряют питание под реальной нагрузкой насоса. Frequent Restart Проверяют гидроаккумулятор, утечки, обратный клапан и логику автоматики. Названия кодов и пороги отличаются у производителей. Их нужно сверять с руководством именно установленного блока.

Алгоритм диагностики Как не поднимать насос без необходимости 01 Записать симптом Нет воды совсем, слабая подача или пропадает через время. 02 Посмотреть давление Что делает манометр во время работы насоса. 03 Проверить автоматику Коды, Dry Run, Low Pressure, попытки перезапуска. 04 Оценить уровень воды Статический и динамический, если есть возможность измерения. 05 Исключить утечку Дом, кессон, магистраль и обратный слив. 06 Проверить питание Напряжение и ток под нагрузкой специалистом. 07 Оценить расход Сравнить фактическую подачу с прежней работой. 08 Только затем подъём Клапан, сетка, труба и насос проверяются предметно. Если после паузы вода снова появляется, обязательно проверьте дебит и динамический уровень. Такой сценарий очень характерен для скважины, которую насос опустошает быстрее, чем она восстанавливается.

Нормативная основа Какие документы относятся к теме ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 На сентябрь 2026 года стандарт действует. Он устанавливает требования безопасности к электрическим насосам для жидкостей бытового и аналогичного применения в своей области действия. СП 31.13330.2021 Действующий свод правил относится к водоснабжению, наружным сетям и сооружениям. В актуальной редакции учитываются требования к источникам водоснабжения и насосным системам. Для частной скважины конкретные параметры дополнительно определяются её паспортом, дебитом, динамическим уровнем и характеристикой выбранного насоса. Для электрической части скважинного насоса также учитывают документацию производителя, условия прокладки погружного кабеля, защиту двигателя, УЗО и систему заземления объекта. Работы с электропитанием и измерениями выполняет специалист.

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Тула и Тульская область Насос включается, но вода в дом не приходит? Пришлите модель насоса и автоматики, фото манометра и щита с закрытой крышкой, глубину скважины, глубину установки насоса и опишите сценарий: воды нет совсем, она появляется после паузы или давление просто не набирается. По этим данным можно отделить электрическую проблему от уровня воды, автоматики, обратного клапана и неисправности насоса. Минимальный выезд и диагностика электрики по Туле от 5000 ₽. Написать в MAX Telegram Гайды для дома