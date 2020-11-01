Скважинный насос работает, но воды нет: причины и диагностика

Скважинный насос работает, но воды нет: почему не качает и что проверить
Если слышно работу скважинного насоса, автоматика показывает запуск, но вода в дом не приходит или идёт тонкой струёй и быстро пропадает, не спешите сразу поднимать насос из скважины. Причина может быть в уровне воды, обратном клапане, засоре, повреждении напорной трубы, автоматике, питании или самом насосе.
Сначала определите, что именно происходит
Есть ли вода хоть несколько секунд
Полное отсутствие воды и нормальная подача с последующим исчезновением часто имеют разные причины.
Смотрите на манометр
Растёт ли давление при работе насоса, стоит на месте или даже падает.
Запишите поведение автоматики
Есть ли Dry Run, Low Water, ошибка давления, циклические попытки перезапуска или обычная работа без ошибок.
Не оставляйте насос работать без воды
Если есть подозрение на сухой ход, многократные длительные запуски могут повредить насос или двигатель.
Электродвигатель может работать, а гидравлическая часть не создавать нужный расход или напор.
Симптом помогает сузить причину
Скважина может быть полной в покое и не успевать восстанавливаться при работе насоса
Важно различать статический и динамический уровень. Статический измеряют без водоразбора после восстановления скважины. Динамический формируется во время работы насоса.
Grundfos прямо указывает: если насос отбирает воду быстрее, чем скважина восстанавливается, динамический уровень способен опуститься ниже входной части насоса. Тогда погружной насос фактически начинает работать без воды.
Характерный сценарий
Если воды нет, насос не должен продолжать работать бесконечно
Защита от сухого хода бывает встроенной в насос, реализованной отдельным контроллером, датчиком уровня, реле потока, датчиком давления или электронной автоматикой. Алгоритм зависит от модели.
Защита сработала
Насос останавливается и иногда автоматически пытается перезапуститься после паузы.
Защиты нет или она неисправна
Насос способен продолжать работу при недостатке воды, что увеличивает риск повреждения.
У Grundfos MQ, например, dry-running определяется по сочетанию очень малого расхода и недостаточного давления, после чего автоматика останавливает двигатель и выполняет повторные попытки запуска по собственному алгоритму. Это пример конкретной системы, а не универсальный алгоритм всех насосов.
Если скважина не успевает восстанавливаться, нужно устранять причину или менять режим работы, а не убирать защиту.
Клапан может не только пропускать воду назад, но и заклинить в закрытом положении
В официальной диагностике Grundfos для сценария «насос работает, но воды нет» заклинивший обратный клапан указан среди прямых причин. Если клапан не открывается, насос создаёт давление внутри участка, но вода дальше не поступает.
Состояние встроенного клапана обычно нельзя полноценно проверить из дома. Если остальные причины исключены, может потребоваться подъём насоса.
Насос может качать воду, но возвращать её прямо в скважину
Если повреждена ПНД-труба, резьбовое соединение, муфта или переходник внутри скважины, насос может исправно вращаться и даже создавать заметный поток, но значительная часть воды будет уходить обратно в обсадную колонну.
Раньше давление набиралось заметно быстрее.
Насос работает долго и не достигает давления отключения.
При закрытых кранах давление всё равно почти не растёт.
Слышны необычные звуки воды из скважины или кессона.
Проблема появилась после зимы, работ в кессоне или подъёма насоса.
Электрически насос работает без очевидной перегрузки, но гидравлического результата нет.
Точное подтверждение требует проверки линии и иногда подъёма насоса. Менять насос до исключения разрыва трубы невыгодно: новый насос в той же повреждённой магистрали даст тот же симптом.
Забитая входная сетка уменьшает подачу даже при исправном двигателе
Grundfos в официальной таблице неисправностей отдельно указывает закрытую или засорённую всасывающую сетку как одну из причин, когда насос работает, но не подаёт воду.
Причина становится вероятнее, если:
- в воде раньше появлялся песок;
- скважина долго простаивала;
- подача ухудшалась постепенно;
- после прокачки или ремонта скважины в воде было много взвеси;
- насос установлен близко к дну или зоне накопления осадка.
Но слабую подачу нельзя автоматически объяснять «заиливанием скважины». Тот же симптом дают низкий динамический уровень, износ ступеней и повреждение напорной трубы.
Двигатель может работать, а гидравлическая часть уже не создавать нужный напор
У многоступенчатого скважинного насоса изнашиваются рабочие колёса, диффузоры и другие гидравлические элементы. Абразивный песок ускоряет износ. В результате двигатель запускается нормально, но напор и производительность постепенно падают.
Сравнение фактического расхода и давления с прежней работой полезнее, чем оценка «насос вроде шумит как раньше».
Плохое питание тоже может уменьшить производительность насоса
В свежей инструкции Pedrollo среди неисправностей скважинных насосов отдельно указаны несоответствующее питание, потеря фазы у трёхфазного двигателя, неисправный конденсатор однофазной схемы и повреждения кабеля.
Если есть электрическая неисправность, такое действие убирает защиту, а не причину.
Иногда насос исправен, но контроллер останавливает его по реальной или ложной аварии
Электронная автоматика может отслеживать давление, поток, ток двигателя или уровень воды. Поэтому полезно сначала записать точную ошибку, а не сбрасывать её многократно.
Dry Run / Low Water
Проверяют фактический уровень и дебит скважины, а также датчик или алгоритм защиты.
Low Pressure
Ищут разрыв трубы, утечку, изношенный насос или невозможность достичь заданного давления.
Low Voltage
Измеряют питание под реальной нагрузкой насоса.
Frequent Restart
Проверяют гидроаккумулятор, утечки, обратный клапан и логику автоматики.
Названия кодов и пороги отличаются у производителей. Их нужно сверять с руководством именно установленного блока.
Как не поднимать насос без необходимости
Нет воды совсем, слабая подача или пропадает через время.
Что делает манометр во время работы насоса.
Коды, Dry Run, Low Pressure, попытки перезапуска.
Статический и динамический, если есть возможность измерения.
Дом, кессон, магистраль и обратный слив.
Напряжение и ток под нагрузкой специалистом.
Сравнить фактическую подачу с прежней работой.
Клапан, сетка, труба и насос проверяются предметно.
Такой сценарий очень характерен для скважины, которую насос опустошает быстрее, чем она восстанавливается.
Какие документы относятся к теме
ГОСТ IEC 60335-2-41-2015
На сентябрь 2026 года стандарт действует. Он устанавливает требования безопасности к электрическим насосам для жидкостей бытового и аналогичного применения в своей области действия.
СП 31.13330.2021
Действующий свод правил относится к водоснабжению, наружным сетям и сооружениям. В актуальной редакции учитываются требования к источникам водоснабжения и насосным системам. Для частной скважины конкретные параметры дополнительно определяются её паспортом, дебитом, динамическим уровнем и характеристикой выбранного насоса.
Для электрической части скважинного насоса также учитывают документацию производителя, условия прокладки погружного кабеля, защиту двигателя, УЗО и систему заземления объекта. Работы с электропитанием и измерениями выполняет специалист.
Что ещё пригодится
Насос включается, но вода в дом не приходит?
Пришлите модель насоса и автоматики, фото манометра и щита с закрытой крышкой, глубину скважины, глубину установки насоса и опишите сценарий: воды нет совсем, она появляется после паузы или давление просто не набирается. По этим данным можно отделить электрическую проблему от уровня воды, автоматики, обратного клапана и неисправности насоса. Минимальный выезд и диагностика электрики по Туле от 5000 ₽.
Частые вопросы
Почему скважинный насос работает, а воды нет?
Проверяют уровень воды, сухой ход, обратный клапан, засор входа, напорную трубу, питание и гидравлическую часть насоса.
Почему вода идёт минуту, а потом пропадает?
Один из характерных сценариев - динамический уровень падает ниже входа насоса, потому что насос отбирает воду быстрее, чем скважина восстанавливается.
Почему после паузы вода снова появляется?
Скважина может успевать частично восстановить уровень. Нужно измерить динамический уровень и сопоставить производительность насоса с реальным дебитом.
Может ли насос качать воду обратно в скважину?
Да. При повреждении напорной трубы или соединения внутри скважины часть или весь поток может возвращаться в обсадную колонну, а давление в доме не будет набираться.
Может ли обратный клапан полностью перекрыть воду?
Да. Если клапан заклинил закрытым или сильно засорён, насос может работать, но подача будет отсутствовать или резко уменьшится.
Почему насос стал качать заметно слабее, чем раньше?
Проверяют изменение уровня воды, песок и засор, износ рабочих ступеней, повреждение трубы, питание и соответствие фактической рабочей точки насоса.
Можно ли несколько раз запускать насос, если он поймал сухой ход?
Не следует многократно запускать насос без понимания причины. Если воды действительно недостаточно, повторная работа без нормального охлаждения и потока может повредить оборудование.
Нужно ли сразу поднимать насос из скважины?
Нет. Сначала полезно проверить давление, ошибки автоматики, уровень воды, утечки и питание. Подъём нужен, когда внешняя диагностика указывает на клапан, сетку, трубу или сам насос.
Может ли низкое напряжение быть причиной слабой подачи?
Да, электрическое питание входит в обязательную диагностику двигателя. Напряжение и ток проверяют под реальной нагрузкой, а не только на отключённой линии.
Кого вызывать: электрика, буровика или специалиста по насосам?
Питание, кабель, автоматику, УЗО и ток двигателя проверяет электрик. Динамический уровень, состояние скважины и дебит относятся к скважине. Подъём и ремонт насоса выполняет специалист по насосному оборудованию. Иногда диагностика требует всех трёх направлений.