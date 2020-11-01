AI-агент с долговременной памятью, который помнит проект между сессиями

Self-hosted agent runtime Current App Server — это уже не старый Python API server

Самый простой current entrypoint:

letta server

Для container deployment официальный Docker image также умеет запускать current App Server. В current examples используется отдельный capability token и WebSocket endpoint.

openssl rand -hex 32 > app-server-token chmod 600 app-server-token docker run --rm \ --name letta-app-server \ -p 4500:4500 \ -v letta-state:/root/.letta \ -v letta-workspace:/workspace \ -v "$PWD/app-server-token:/run/secrets/app-server-token:ro" \ letta/letta:latest \ letta server \ --backend local \ --listen ws://0.0.0.0:4500 \ --ws-auth capability-token \ --ws-token-file /run/secrets/app-server-token

Readiness check:

curl http://127.0.0.1:4500/readyz