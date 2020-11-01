AI-агент с долговременной памятью, который помнит проект между сессиями
Letta Code · MemGPT · long-term memory · MemFS · stateful agents

Letta Code: AI-агент с долговременной памятью, который помнит проект между сессиями

Обычный coding-agent хорошо работает внутри одной сессии, но новый чат часто снова начинается с объяснения структуры проекта, правил и принятых решений. Letta Code строится вокруг противоположной идеи: агент имеет собственную identity и долговременную память, сохраняет полезные факты между разговорами, умеет перерабатывать накопленный опыт и переносить его между моделями и компьютерами.

v0.32.15 актуальный Letta Code release от 21 сентября 2026 года
Apache-2.0 текущий Letta Code и основной Letta repository
MemFS git-backed memory filesystem для persistent agent memory
Letta Code на GitHub Установка Как устроена память
Stateful agent, а не просто chat session

У Letta основная сущность — долгоживущий агент, а не отдельный разговор

В обычной session-based архитектуре каждый новый чат почти независим: model получает system prompt, текущий history и, возможно, проектные инструкции. Letta привязывает conversations к persistent agent state. Агент может менять свою память по мере работы и использовать её в будущих разговорах.

Conversation 1изучает проект
Agent memoryправила · решения · факты · skills
Conversation 2продолжает с накопленным контекстом
Новая модель / ПКта же identity и память
01 Agent state живёт дольше одного чата

Новый conversation не означает полную потерю накопленных project facts.

02 Память редактируема

Agent может добавлять, исправлять и реорганизовывать durable information.

03 Модель отделена от identity

Можно менять provider/model, сохраняя memory и привычки агента.

04 Memory видима человеку

MemFS можно инспектировать как обычные Markdown-файлы и Git history.

Очень важное обновление 2026

Старые статьи про MemGPT и Python Letta server больше нельзя применять буквально

Проект вырос из MemGPT и затем был переименован в Letta. Но в 2026 произошёл ещё один архитектурный переход: основной repository letta-ai/letta теперь прямо сообщает, что current source находится в letta-ai/letta-code.

История MemGPT

Исследовательская идея persistent agents и memory management.

Legacy Letta V1 Python server

Сохранён в archive branch; старые 0.16.x tags доступны только для reproducibility.

Current Letta Code

Agent harness, CLI, desktop/web runtime, channels и App Server.

Не берите Docker-инструкцию старого Letta server из статьи 2025 года и не обновляйте container «на месте».

Официальный Docker image предупреждает: retired Python server end-of-life, security updates для него больше не выходят, а старую PostgreSQL data directory нельзя просто смонтировать в новый current image как совместимое состояние.

MemFS

Память — это git-backed filesystem с Markdown-файлами, а не скрытая «магия»

Current Letta использует MemFS — memory filesystem, которое проект также называет context repository. Память хранится в Markdown с YAML frontmatter, а изменения versioned через Git. 

---
description: "Рабочие правила проекта"
---

- Использовать pnpm.
- Не менять production schema без migration.
- Перед release запускать integration tests.
$MEMORY_DIR/ Git repository памяти агента
system/ Всегда в контексте identity, durable preferences, критические правила, активный project context
skills/ Procedural memory повторяемые workflows, scripts, инструкции
reference/ и другие файлы On-demand история проекта, длинные заметки, справочные материалы
Это решает классическую проблему «запихнуть всю память в system prompt».

В system/ остаётся только то, что должно быть видно на каждом turn. Объёмные reference notes хранятся отдельно и подгружаются по необходимости.

Контекст — ограниченный ресурс

System memory нужно держать короткой, иначе долговременная память сама начинает мешать

Hot memory system/

Всегда загружается в prompt. Сюда — identity, правила и то, что влияет почти на каждый ответ.

Warm memory Skills

Подключается, когда нужен конкретный workflow.

Cold/reference memory Остальные Markdown-файлы

В tree видны постоянно, full content читается только при необходимости.

Практический пример

system/ «В этом repo package manager — pnpm»

Короткое правило нужно практически постоянно.

reference/ История 30 прошлых releases

Не нужно тратить system tokens на каждом turn.

skills/ Полный release workflow

Procedural инструкция нужна только перед выпуском версии.

Memory quality важнее memory volume.

Агент, который «помнит всё», но хранит дубли, устаревшие решения и противоречивые правила, может работать хуже чистого session-based agent.

Dreaming

Letta умеет перерабатывать недавние разговоры в долговременную память в фоне

В current docs механизм называется dreaming и развивается из research-направления sleep-time compute. Background subagents анализируют недавние conversations, консолидируют полезные lessons и обновляют MemFS, не занимая основной active turn.

Рабочие диалогимного временного контекста
Dreamingbackground review
Consolidationубрать шум и дубли
MemFS commitdurable lesson

Dreaming можно конфигурировать через /sleeptime. Оно может срабатывать после определённого количества сообщений или в момент compaction context window.

Автоматическая consolidation тоже может ошибаться.

Периодически просматривайте memory viewer или Git history MemFS. Особенно важные правила лучше формулировать явно и проверять после сохранения.

Current CLI

Установка Letta Code

Current quickstart требует Node.js 18+.

npm install -g @letta-ai/letta-code

letta

При первом запуске CLI предлагает authenticate, после чего через /connect можно подключить model providers/coding plans, а через /model — менять модель.

Запуск tutorial agent

letta --new-agent --personality tutorial
CLI Windows · macOS · Linux

Основной terminal workflow.

Desktop Windows · macOS · Linux

GUI поверх тех же persistent agents.

Browser chat.letta.com

Cloud-connected agent можно продолжить в web/mobile.

Server letta server

Self-host/local App Server для собственных integrations.

Первый practical workflow

Инициализируем память проекта, затем явно учим durable rules

cd my-project
letta

1. Bootstrap project memory

/init

Agent исследует repository, может уточнить working style и сформировать начальную memory hierarchy.

2. Явно сохранить правило

/remember перед каждым release запускать integration tests

Agent сам выбирает подходящее место в MemFS и коммитит memory update.

3. Проверить здоровье памяти

/doctor

Current docs рекомендуют /doctor, если hierarchy разрослась, появились дубли или system prompt начал тратить слишком много tokens.

1/init

Сформировать стартовый context repository.

2Работать обычными сессиями

Agent собирает опыт.

3/remember

Зафиксировать критически важные durable lessons.

4Dreaming

Консолидировать менее явные lessons автоматически.

5/doctor

Проверить дубли и неправильное размещение.

6Git review MemFS

Человек остаётся final reviewer важных правил.

Procedural memory

Skills хранят не факты, а повторяемый способ выполнения задачи

Current Letta ecosystem использует знакомый format: каждый skill содержит SKILL.md с YAML frontmatter, а рядом могут лежать scripts, references и assets. 

---
name: release-check
description: Use before publishing a new release
---

# Release Check

1. Run tests.
2. Check changelog.
3. Verify version.
4. Build artifact.
5. Review git diff.

Shared repository letta-ai/skills прямо заявляет совместимость не только с Letta Code, но также с Claude Code, Codex CLI и другими agents, понимающими skills format.

Memory«Что мы знаем»

Facts, preferences, history, decisions.

Skill«Как мы это делаем»

Reusable procedure с scripts/references.

Mod«Как расширить harness»

Более глубокое изменение поведения Letta Code.

Не превращайте каждое разовое действие в skill.

Skill окупается, когда workflow действительно повторяется и должен одинаково выполняться в будущих conversations.

Memory-first, model-agnostic

Identity и память не должны быть привязаны к одной LLM

Через /connect current Letta Code позволяет подключать собственные providers/coding plans, а /model меняет active model. Repository и current runtime содержат поддержку нескольких provider families, включая OpenAI/ChatGPT, Anthropic и ряд OpenAI-compatible/local paths.

Сегодня Сильная cloud model

Agent строит memory и решает сложные задачи.

Завтра Другая model/provider

Agent identity и MemFS остаются теми же.

Model-agnostic не означает «любая OpenAI-compatible модель работает одинаково».

Tool calling, context windows, reasoning fields и provider adapters отличаются. В 2026 issue tracker содержит реальные compatibility fixes для custom/OpenAI-compatible providers. Проверяйте конкретный model path перед production deployment.

LM Studio vs Ollama Если нужен именно локальный inference runtime →
Self-hosted agent runtime

Current App Server — это уже не старый Python API server

Самый простой current entrypoint: 

letta server

Для container deployment официальный Docker image также умеет запускать current App Server. В current examples используется отдельный capability token и WebSocket endpoint. 

openssl rand -hex 32 > app-server-token
chmod 600 app-server-token

docker run --rm \
  --name letta-app-server \
  -p 4500:4500 \
  -v letta-state:/root/.letta \
  -v letta-workspace:/workspace \
  -v "$PWD/app-server-token:/run/secrets/app-server-token:ro" \
  letta/letta:latest \
  letta server \
    --backend local \
    --listen ws://0.0.0.0:4500 \
    --ws-auth capability-token \
    --ws-token-file /run/secrets/app-server-token

Readiness check:

curl http://127.0.0.1:4500/readyz
App Server имеет shell и filesystem access на host/workspace.

Официальный Docker image прямо предупреждает: authentication token хранить в secret store, internet-facing deployment ставить за TLS и не публиковать unauthenticated server.

Long-lived agent имеет смысл вывести за пределы terminal

Letta поддерживает desktop/web и messaging channels

DesktopGUI к тому же агенту

Windows, macOS и Linux.

Webchat.letta.com

Cloud agent доступен из браузера/mobile.

TelegramAlways-on assistant

Local-backend channel server остаётся на вашей инфраструктуре.

Slack / DiscordAI coworker

Тот же persistent agent может жить в рабочем messenger.

Persistent agent интереснее обычного chatbot именно в messenger.

После недель работы он может помнить agreed conventions и project history вместо того, чтобы каждый раз начинать с чистого system prompt.

Не делаем очередное «кто лучше»

Главное различие Letta Code и обычного coding-agent — persistence layer

АспектSession-based coding agentLetta Code
Новый conversationЧасто новый ephemeral contextТот же persistent agent
Долговременные project lessonsОбычно project files/rules вручнуюMemFS + agent-managed memory
Memory historyЗависит от продуктаGit-backed filesystem
Background consolidationНе обязательнаDreaming
Model switchingЗависит от harnessMemory/identity отделены от выбранной model
SkillsМногие современные agents поддерживаютДа, плюс memory-first architecture

Это не означает, что persistent agent автоматически пишет код лучше. Letta делает ставку на качество накопленного контекста и continuity, а конкретный coding result всё равно зависит от model, tools, tests и project discipline.

Context7 Свежая документация внешних библиотек → Graphify Структура и связи внутри большого repository →
Agent с памятью и shell-доступом требует более жёсткой модели доверия

Ошибочное решение может сохраниться не на один turn, а стать частью будущего поведения

1 Не включать dangerous permission bypass без необходимости

Agent с shell/filesystem access должен иметь approval boundary.

2 Review MemFS

Критические правила и credentials не должны случайно становиться agent memory.

3 Secrets — вне memory files

API keys хранить в keychain/env/secret store, а не в system memory.

4 App Server только с auth

Capability token + TLS/VPN для удалённого доступа.

5 Контролировать skills/scripts

Procedural memory может содержать исполняемые scripts.

6 Не использовать legacy V1 server

Официальная security policy прямо говорит: archive branch unsupported и security fixes не получает.

Почему persistent memory добавляет новый класс ошибок

В обычном ephemeral chat плохая инструкция исчезает вместе с session. В stateful agent ошибочный lesson может быть записан в MemFS, затем использоваться через неделю и даже пережить смену model.

Поэтому память нужно воспринимать как configuration/code, а не как безобидную историю чата.

Git-backed MemFS здесь как раз полезен: важное изменение можно увидеть, понять источник и откатить.

Current Letta security policy направляет vulnerabilities через private disclosure и отдельно подчёркивает, что legacy V1 server security updates больше не получает.

Ограничения

Память агента — это дополнительная система, которую тоже нужно обслуживать

01Memory drift

Старое правило может остаться после изменения architecture.

02Duplication

Одно решение может попасть в несколько memory files и начать противоречить само себе.

03System token cost

Слишком большой system/ постоянно расходует context window.

04Wrong durable lesson

Ошибочный вывод может пережить текущую session.

05Complexity

Для разовых задач persistence layer не всегда оправдан.

06Provider differences

Смена модели сохраняет memory, но не гарантирует идентичное tool/reasoning behavior.

07Fast-moving project

Current architecture менялась заметно даже внутри 2026 года.

08Self-host is real infrastructure

Auth, TLS, workspace permissions и updates становятся вашей ответственностью.

Если задача живёт один вечер, persistence может быть лишней.

Letta особенно интересна в проектах, где один и тот же agent работает неделями или месяцами, и accumulated context действительно имеет ценность.

Практические сценарии

Где долговременная agent memory реально даёт преимущество

01Большой долгоживущий codebase

Agent помнит conventions, решения и release workflow.

02Личный AI-assistant

Durable preferences и history между разговорами.

03DevOps/operator agent

Постоянные runbooks и learned failure modes.

04AI coworker в Telegram/Slack

Не теряет рабочий контекст после каждого dialogue thread.

05Research project

Сохраняет выводы, hypotheses и уже проверенные источники.

06Model experiments

Можно менять provider, сохраняя ту же accumulated memory.

Первоисточники

Letta Code: current source, MemFS, releases, Docker и security

Letta Code GitHub Текущий agent harness и Apache-2.0 source. Releases Latest v0.32.15 от 21 сентября 2026 года. Letta / former MemGPT Объяснение перехода current source в letta-code и archive V1. Letta Docs Current entrypoints: CLI, app, Agent SDK, App Server. MemFS Git-backed memory filesystem и tiers памяти. Memory & Dreaming /init, /remember, /doctor и background consolidation. Official Docker Image Current App Server, capability-token и migration warning. Letta Skills SKILL.md format и совместимость с другими agents. Security Policy Legacy V1 unsupported; reporting process для current products.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

Current Letta Code release — v0.32.15. Старые releases основного letta repository относятся к retired V1 server и не используются здесь как «latest current Letta».

Вывод

Letta интересна не ещё одним UI для LLM, а тем, что делает память частью архитектуры агента

MemFS превращает long-term context в обычные файлы, которые можно читать, редактировать, version-control и проверять. Dreaming помогает консолидировать опыт, а skills отделяют procedural knowledge от фактической памяти.

Для долгоживущего проекта это сильнее обычной папки с одним AGENTS.md: memory может расти, перестраиваться и частично подгружаться, не превращая каждый turn в гигантский system prompt.

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FAQ

Частые вопросы про Letta, MemGPT и долговременную память

Letta и MemGPT — это одно и то же?

Letta выросла из MemGPT. Название MemGPT относится к исходной research/project линии; current product и runtime развиваются под брендом Letta.

Какой repository сейчас основной?

Current source находится в letta-ai/letta-code. Основной letta-ai/letta repository сохраняет историю и прямо направляет новые проекты в Letta Code.

Что такое MemFS?

Git-backed filesystem памяти агента. Память хранится в Markdown: system/ всегда находится в context, skills содержат procedures, остальные файлы читаются по необходимости.

Агент действительно помнит между новыми чатами?

Да, durable memory принадлежит persistent agent, а не одному conversation. Новый conversation может использовать ту же MemFS/identity.

Что делает /remember?

Позволяет явно сообщить агенту durable lesson; агент выбирает подходящее место в memory hierarchy и сохраняет изменение.

Что такое dreaming?

Background memory consolidation: subagents анализируют недавние conversations, выделяют полезные lessons и обновляют MemFS вне active turn.

Можно ли менять модель и сохранить память?

Да. Memory/identity отделены от конкретной model. Но качество tool calling и reasoning после смены provider может измениться.

Можно ли self-host?

Да. Current Letta Code имеет App Server и официальный Docker image. Удалённый server должен быть защищён capability token, TLS/VPN и ограниченными filesystem permissions.

Можно ли использовать старый Letta Docker server 0.16.x?

Для production — нет. Официальная security policy и Docker documentation называют legacy V1 unsupported/EOL и не получающим security updates.

Какая версия актуальна?

На 21 сентября 2026 года latest Letta Code release — v0.32.15.

Persistent AI memory

Устали каждый новый чат заново объяснять агенту архитектуру проекта и рабочие правила?

Letta Code интересна именно как memory-first эксперимент: durable facts можно вынести в MemFS, повторяемые процедуры — в skills, а затем проверить, насколько это реально уменьшает повторное объяснение контекста.

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