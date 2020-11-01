Почему видеодомофон не звонит на телефон: Hik-Connect и push

Hik-Connect · push-уведомления · Android · iPhone · видеодомофон Почему видеодомофон не звонит на телефон: Hik-Connect, push-уведомления, Wi-Fi и интернет Если изображение с панели открывается вручную, это ещё не означает, что входящий вызов настроен правильно. Просмотр видео и звонок используют разные функции. Неисправность может находиться в панели, внутреннем мониторе, Hik-Connect, учётной записи, разрешениях телефона, режиме энергосбережения или домашней сети. Короткий ответ Сначала нажмите кнопку панели и проверьте журнал вызовов в Hik-Connect. Если записи нет, ищите проблему в домофонной системе, привязке устройства или облачном доступе. Если запись есть, но экран вызова не появляется, проверяйте уведомления приложения, расписание, беззвучный режим, Focus на iPhone и ограничения фоновой работы на Android. Если звонок приходит только при открытом приложении, причина чаще находится на стороне телефона, а не камеры или реле замка. Отправить модель в MAX Написать в Telegram Настройка видеодомофона

Сначала определите точный симптом Фраза «не приходит уведомление» может описывать разные неисправности. От симптома зависит направление диагностики. Симптом 1 В журнале Hik-Connect нет вызова Событие не дошло до учётной записи. Проверяются панель, монитор, адресация, облачный статус и привязка устройства. Симптом 2 В журнале вызов есть, но телефон молчит Событие дошло до сервиса. Проверяются уведомления, звук, расписание, Focus, беззвучный режим и ограничения приложения. Симптом 3 Звонок приходит только при открытом приложении Чаще всего приложение ограничено системой телефона в фоне либо отключены системные push-уведомления. Симптом 4 Монитор звонит, смартфон нет Локальная домофония работает. Проверяется переадресация, облачный доступ монитора или панели и мобильное приложение. Симптом 5 Телефон звонит с большой задержкой Проверяются таймер переадресации, спящий режим телефона, качество интернета и маршрут через облачный сервис. Симптом 6 Вызов есть, но нет изображения или звука Push работает, а медиасеанс не устанавливается. Проверяются поток, мобильная сеть, разрешения микрофона и состояние устройства. Главная развилка: сначала ищите вызов в журнале приложения. Это позволяет отделить неисправность домофона и облачной привязки от настроек конкретного смартфона.

Быстрая проверка за десять минут Откройте живое видео. Проверьте, доступно ли устройство через мобильный интернет, а не только через домашний Wi-Fi. Заблокируйте экран телефона. Нажмите кнопку панели и не открывайте Hik-Connect вручную. Посмотрите журнал вызовов. Если вызов записан, но не показан на экране, проблема ближе к настройкам телефона. Повторите тест на втором смартфоне. Используйте отдельную учётную запись или корректно предоставленный общий доступ. Переключите сеть телефона. Один тест выполните через Wi-Fi, второй через мобильную передачу данных. Проверьте локальный монитор. Если он тоже не звонит, начинать с настроек смартфона бессмысленно. Зафиксируйте время. Запишите момент нажатия и появления вызова, чтобы оценить реальную задержку. Не начинайте диагностику со сброса. Заводской сброс может удалить адресацию, пароль, привязку к монитору и облачной учётной записи, но не исправит запрещённые уведомления на телефоне.

Как вызов попадает на смартфон В разных комплектах облачный сервис подключается к разным устройствам. От этого зависит, что именно нужно проверять. Вариант 1 Панель → Hik-Connect → смартфон Панель самостоятельно зарегистрирована в облачном сервисе и умеет звонить непосредственно в приложение. Вариант 2 Панель → монитор → Hik-Connect Панель звонит внутренней станции, а монитор после заданного интервала переадресует вызов на телефон. Вариант 3 Подъездная линия → адаптер → монитор → приложение Сначала должен корректно сработать блок сопряжения и монитор. Только затем возможна мобильная переадресация. Почему это важно Если в приложение добавлен монитор, бессмысленно проверять облачный статус только панели. Если панель поддерживает прямой вызов, неправильная адресация внутренней станции может быть не основной причиной. Сначала определите реальную схему.

Проверка вызывной панели и внутреннего монитора 01 Локальный вызов Кнопка должна вызывать правильную квартиру или внутреннюю станцию. Ошибка номера комнаты и адресации не исправляется разрешениями телефона. 02 Связь устройств Панель и монитор должны видеть друг друга в сети, иметь правильные роли и не показывать состояние отключения. 03 Дата и время Неверный часовой пояс и NTP затрудняют сопоставление журнала, хотя сами по себе не всегда блокируют push. 04 Переадресация Если вызов сначала идёт на монитор, проверяется разрешение переадресации и установленная задержка. 05 Облачный статус Устройство, добавляемое в приложение, должно быть зарегистрировано в сервисе и показывать состояние Online. 06 Повторный вызов После завершения предыдущего разговора система должна вернуться в свободное состояние и принимать новый вызов. Монитор звонит, но телефон не получает вызов Это означает, что связь между панелью и внутренней станцией работает. Далее проверяют, какое устройство добавлено в Hik-Connect, включена ли переадресация и выходит ли это устройство в интернет. Не звонит ни монитор, ни телефон Проверяются питание панели, сеть, номер квартиры, регистрация панели на станции и аппаратная кнопка. Настройки iPhone или Android в этой ситуации не являются первичной причиной. Не меняйте номер комнаты и роли устройств без сохранения конфигурации. Неправильная перенумерация может нарушить локальный вызов во всей системе.

Что проверить в Hik-Connect Устройство Добавлено в правильную учётную запись Проверьте, кто является владельцем устройства и не используется ли только временный или ограниченный общий доступ. Состояние Устройство находится Online Если просмотр доступен только внутри домашней сети, облачное подключение может быть не настроено. Уведомления Notification включено Откройте настройки конкретного устройства и проверьте, разрешено ли получение уведомлений. Расписание Нет запрещающего интервала Hik-Connect может игнорировать события вне периода, заданного в Notification Schedule. Звук Не выбран беззвучный режим Событие может сохраняться в приложении без звукового оповещения, если выбран режим Mute. Журнал Проверены Call Logs Запись в журнале подтверждает, что вызов дошёл до облачной учётной записи. Живое видео работает, а вызов не приходит Просмотр подтверждает доступ к видеопотоку, но не доказывает правильную маршрутизацию домофонного вызова. Проверьте, добавлено ли именно домофонное устройство, а не отдельный канал камеры или NVR. Вызов приходит на владельца, но не на второго пользователя Проверьте способ предоставления доступа и права. У второго пользователя должны быть разрешены функции, связанные с домофонией. Простая передача логина и пароля всем членам семьи ухудшает безопасность и затрудняет диагностику. В официальной справке Hik-Connect журнал домофонных вызовов и уведомления являются отдельными проверяемыми разделами. Это позволяет установить, дошло ли событие до приложения, даже если входящий экран не появился.

Если вызов не приходит на iPhone 01 Разрешите уведомления Откройте настройки iPhone, выберите уведомления Hik-Connect и включите допуск уведомлений, звук, экран блокировки и баннеры. 02 Проверьте Focus Режимы «Не беспокоить», «Сон», «Работа» и другие могут заглушать приложение. Добавьте Hik-Connect в разрешённые приложения нужного режима. 03 Исключите из сводки Уведомления домофона не должны ожидать запланированной сводки. Входящий вызов должен показываться сразу. 04 Проверьте звук телефона Убедитесь, что громкость уведомлений достаточна, а подключённые часы или гарнитура не меняют способ оповещения. 05 Проверьте мобильные данные Приложению нужен доступ к сети, когда телефон находится вне домашнего Wi-Fi. 06 Повторите тест при заблокированном экране Официально поддерживаемый вызов должен показывать страницу приёма на экране блокировки. Проверяйте все активные режимы Focus. Настройки могут синхронизироваться между устройствами Apple, поэтому режим, включённый на другом устройстве, способен изменить поведение уведомлений iPhone.

Если вызов не приходит на Android Названия меню отличаются у Google Pixel, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, Realme и других производителей. Проверяется не только общий переключатель уведомлений. 01 Все категории уведомлений Разрешите уведомления Hik-Connect и проверьте отдельные категории, связанные со звонками, событиями и фоновым сервисом. 02 Работа в фоне Для теста назначьте приложению режим без ограничения или Unrestricted, если такой пункт доступен. 03 Фоновая передача данных Разрешите приложению использовать мобильные данные и Wi-Fi в фоне. 04 Автозапуск На оболочках, где есть отдельный контроль автозапуска, разрешите запуск Hik-Connect после перезагрузки. 05 Экономия трафика и энергии Исключите приложение из ограничений Data Saver и режима экстремального энергосбережения. 06 Полноэкранные уведомления На отдельных версиях Android входящий экран и обычный баннер могут регулироваться разными разрешениями. Почему помогает режим Unrestricted Android оптимизирует работу приложений для экономии энергии. На некоторых телефонах это приводит к задержке фоновых уведомлений. Режим без ограничения полезен как диагностический тест, но может увеличить расход аккумулятора. Почему после перезагрузки всё снова не работает Некоторые оболочки не запускают стороннее приложение автоматически либо снова применяют ограничения. Проверьте автозапуск и выполните контрольный вызов после перезагрузки телефона. Если второй Android получает вызов сразу, а первый только после открытия приложения, домофон и облачный сервис, вероятнее всего, исправны. Сравнивайте настройки двух телефонов.

Проверка домашней сети и интернета Панель или монитор → Коммутатор или Wi-Fi → Роутер и DNS → Hik-Connect → Смартфон Стабильный адрес устройства Используйте корректный статический адрес или резервирование DHCP без конфликтов IP. Шлюз и DNS Устройство может открываться локально, но не выходить в облако при неправильном шлюзе или DNS. Качество Wi-Fi панели Сигнал проверяется в точке монтажа при закрытой металлической двери, а не рядом с роутером. Двойной роутер Несколько маршрутизаторов и изолированные сети могут мешать связи панели и монитора внутри объекта. Фильтрация трафика Родительский контроль, блокировка IoT и нестандартные DNS-фильтры могут ограничивать облачное соединение. Время работы без интернета Локальный монитор может звонить, но мобильный push обычно требует внешней связи. Как отделить домашний интернет от телефона Если устройство Online и один смартфон принимает вызов, домашний интернет, скорее всего, обеспечивает облачную связь. Если ни один телефон не получает звонок, но локальный монитор работает, проверьте облачный статус устройства и выход роутера в интернет. Не открывайте веб-интерфейс и RTSP напрямую в интернет ради push-вызова. Для штатной работы Hik-Connect ручной проброс портов обычно не является первым и необходимым шагом. Безопаснее использовать официальный сервис или VPN для отдельного удалённого доступа.

Почему звонок приходит с задержкой Задержка задана системой Сначала звонит монитор В некоторых схемах мобильная переадресация начинается только после того, как внутренний монитор не ответил в течение установленного времени. Телефон спит Приложение ограничено Энергосбережение Android или режимы уведомлений iPhone задерживают показ события. Слабая сеть Медленное установление медиасеанса Push может появиться сразу, но видео и разговор открываются позднее из-за нестабильного канала. Облачный маршрут Локально быстрее, удалённо медленнее Вызов на монитор внутри сети и уведомление через внешний сервис проходят разными маршрутами. Как измерять задержку Снимите на вторую камеру момент нажатия кнопки, начало звонка монитора и появление вызова на телефоне. Выполните не менее пяти тестов через Wi-Fi и мобильную сеть. Один случайный вызов не показывает устойчивость системы.

Вызов приходит, но нет видео, звука или открытия двери Симптом Что уже работает Что проверять дальше Есть вызов, нет видео Событие и push-маршрут. Доступ к потоку, состояние камеры, мобильную сеть, число активных просмотров. Видео есть, нет звука посетителя Поток изображения. Микрофон панели, громкость, аудиокодек и состояние разговора. Посетитель не слышит владельца Входящий звук и видео. Разрешение микрофона для приложения, кнопку включения звука и динамик панели. Разговор обрывается Первичное установление соединения. Стабильность Wi-Fi или мобильной сети, питание панели и прошивку. Кнопка открытия не действует Вызов и приложение. Права пользователя, реле, питание замка и безопасный модуль. Не объединяйте неисправности. Получение push, открытие видеопотока, двустороннее аудио и срабатывание реле являются разными этапами.

Почему на одном телефоне звонит, а на другом нет Если работает телефон владельца Проверяйте общий доступ правильный аккаунт второго пользователя;

принятое приглашение;

права на домофонные функции;

уведомления внутри приложения;

системные разрешения второго телефона. Если работает только один Android или iPhone Сравнивайте настройки телефонов режимы энергосбережения;

Focus и сводку уведомлений;

мобильные данные;

категории уведомлений;

версию приложения и ОС. Можно ли войти одним аккаунтом на все телефоны Техническое поведение зависит от версии приложения и правил сервиса, но для постоянной эксплуатации лучше использовать отдельные учётные записи и официальный общий доступ. Это упрощает отзыв прав и поиск неисправности. Почему звонит старый телефон после замены Проверьте активные устройства, старую учётную запись и предоставленный доступ. После продажи или утилизации телефона удалите приложение, завершите сеансы и смените пароль при необходимости.

Когда обновлять прошивку, переустанавливать приложение и делать сброс 1 Сначала сохранить данные Запишите модели, версии прошивок, IP-адреса, номер комнаты, владельца учётной записи и текущую схему. 2 Обновить приложение официально Используйте официальный магазин или официальный центр загрузки производителя. 3 Перезапустить по очереди Телефон, приложение, панель, монитор, коммутатор и роутер, фиксируя результат каждого шага. 4 Проверить совместимость прошивок Файл должен соответствовать точной модели, региону и аппаратной ревизии. 5 Сброс только после локализации Если доказано, что конфигурация устройства повреждена и есть данные для восстановления. Нельзя устанавливать прошивку от похожей модели или другого региона. Это может вывести панель или монитор из строя, нарушить совместимость и потребовать сервисного восстановления.

Итоговый чек-лист диагностики Локальный монитор принимает вызов. Вызов направляется в правильную квартиру. Определено облачное устройство: панель или монитор. Устройство показывает Online. Живое видео доступно через мобильную сеть. В журнале Hik-Connect появляется вызов. Notification включено. Расписание не блокирует вызов. Не выбран Mute. Уведомления разрешены в системе телефона. Focus или «Не беспокоить» не заглушает приложение. Android не ограничивает приложение в фоне. Разрешены фоновые мобильные данные. Выполнен тест при заблокированном экране. Выполнен тест на втором телефоне. Проверены Wi-Fi и мобильная сеть. Измерена задержка переадресации. Проверены микрофон и двусторонний звук. Конфигурация сохранена до обновления. Заводской сброс не выполнялся без необходимости.

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Частые вопросы Почему Hik-Connect показывает камеру, но не принимает звонок? Просмотр видео и домофонный вызов являются разными функциями. Проверьте, добавлено ли домофонное устройство, работает ли маршрутизация вызова и появляется ли запись в журнале. Почему вызов приходит только при открытом Hik-Connect? Чаще всего системные push-уведомления запрещены либо Android ограничивает приложение в фоне. Почему монитор звонит, а телефон нет? Локальная связь исправна. Проверяются переадресация, облачный статус устройства, настройки Hik-Connect и смартфона. Почему телефон звонит через 10 или 20 секунд? Возможно, сначала отрабатывает установленный таймер вызова внутренней станции, после чего включается мобильная переадресация. Как понять, дошёл ли вызов до Hik-Connect? Проверьте журнал вызовов. Если запись есть, но телефон не показал входящий экран, проблема ближе к уведомлениям телефона. Что проверить на iPhone? Допуск уведомлений, звук, экран блокировки, баннеры, Focus и запланированную сводку. Что проверить на Android? Категории уведомлений, фоновую работу, режим батареи, мобильные данные, автозапуск и полноэкранные уведомления. Нужно ли отключать оптимизацию батареи? Для диагностики можно назначить Hik-Connect режим Unrestricted. Это может увеличить расход аккумулятора. Почему на одном телефоне работает, а на другом нет? Сравните права учётных записей, настройки уведомлений, энергосбережение, Focus, мобильные данные и версии приложения. Работает ли звонок на телефон без интернета? Обычно нет. Локальный монитор и запись на NVR могут работать, но облачный push требует внешней связи. Нужно ли пробрасывать порты на роутере? Для штатного Hik-Connect обычно нет. Проброс портов не должен быть первым способом восстановления push-вызова. Почему вызов есть, а видео не открывается? Push-событие дошло, но не установился видеосеанс. Проверяются сеть, поток, устройство и число активных просмотров. Почему посетитель не слышит меня? Проверьте разрешение микрофона для приложения, включение двустороннего звука и динамик панели. Поможет ли переустановка Hik-Connect? Только если проблема находится в приложении или его разрешениях. Она не исправит неверную адресацию панели и отключённый облачный доступ. Когда делать заводской сброс? Только после сохранения конфигурации и локализации неисправности, когда другие проверки не помогли.