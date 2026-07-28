FastMCP · Python · MCP server · Claude · Codex FastMCP: как создать свой MCP-сервер на Python для Claude, Codex и AI-агентов MCP позволяет AI-клиенту вызывать реальные функции, читать данные и использовать внешние сервисы. FastMCP превращает обычные Python-функции в MCP tools, автоматически строит schema из type hints, поддерживает resources, prompts, HTTP/stdio transports, authentication, background tasks и тестирование. Это один из самых прямых способов дать Claude, Codex или собственному агенту доступ к вашему API, БД или автоматизации. 4.0.5 актуальный stable release от 17 сентября 2026 года Python ≥ 3.10 typed Python framework для MCP servers и clients Apache-2.0 активно поддерживаемый standalone project FastMCP на GitHub Первый MCP-сервер Безопасность Что умеет FastMCP Python functions → MCP tools;

resources и resource templates;

prompts;

stdio и HTTP transports;

FastMCP client;

OAuth/JWT и scope-based auth;

background tasks;

OpenAPI providers;

interactive MCP apps.

MCP application framework FastMCP превращает Python API в инструменты, которые понимает LLM-клиент MCP отделяет AI-модель от внешних возможностей. Модель не должна знать, как напрямую работать с PostgreSQL, Home Assistant, WordPress REST API или внутренним сервисом. Она видит описанные tools/resources и вызывает их через стандартный MCP-протокол. Claude / Codex MCP client → FastMCP server schemas · auth · routing · validation → Python functions business logic → API / DB / device real systems 01 Pythonic Обычная функция с type hints превращается в tool schema. 02 Typed validation Arguments валидируются до вызова business logic. 03 Transport-independent Один server можно использовать локально через stdio или удалённо через HTTP. 04 Client тоже встроен FastMCP умеет не только публиковать, но и потреблять MCP servers.

Главное изменение 2026 года FastMCP 4 уже работает с новой ревизией MCP 2026-07-28 FastMCP 4 стал GA 31 августа 2026 года. Он поддерживает новую protocol revision и одновременно умеет договариваться со старыми MCP-клиентами о совместимой версии. Stateless HTTP Протокол больше не требует sticky session Новые HTTP requests несут protocol version/capabilities сами. Interactive tools Tool может попросить подтверждение/дополнительный input Полезно для human-in-the-loop actions. Background tasks Долгая работа выходит из request path Client может получить task ID и отслеживать status. Extensions Capabilities расширяются отдельно от core Tasks реализованы именно как protocol extension. New auth paths Agents/services и scope-aware authorization Появились новые механизмы для non-interactive identities. Backward negotiation Old clients не обязаны обновиться одновременно FastMCP выбирает общую supported protocol version. Старые FastMCP 2/3 tutorials нельзя копировать без проверки. В v4 удалены некоторые deprecated APIs, background tasks вынесены в extension package, а часть поведения server-side sessions и callbacks изменилась вместе с новым MCP protocol.

Stable 4.0.5 Установка Официальная документация рекомендует uv: uv init uv add fastmcp==4.0.5 Или обычный pip: python -m venv .venv # Windows PowerShell .\.venv\Scripts\Activate.ps1 pip install fastmcp==4.0.5 fastmcp version Current package требует Python 3.10+. Для отдельных возможностей есть extras: например tasks , apps , openai , anthropic , azure и другие integrations.

Минимальный MCP server Одна Python-функция — уже полноценный tool from fastmcp import FastMCP mcp = FastMCP("Workshop Tools") @mcp.tool def cable_current(power_w: float, voltage_v: float = 230.0) -> float: """Calculate current from active power and voltage.""" if voltage_v <= 0: raise ValueError("voltage_v must be positive") return round(power_w / voltage_v, 2) if __name__ == "__main__": mcp.run() FastMCP читает function name, docstring, arguments и type hints, после чего строит MCP tool definition и JSON Schema автоматически. mcp.run() — локальный stdio path. Это хороший вариант для Claude/Codex на том же компьютере: client сам запускает Python process и общается с ним через stdin/stdout.

Tools Tool — это действие, которое модель может вызвать from typing import Literal from fastmcp import FastMCP mcp = FastMCP("Site Tools") @mcp.tool def check_page( url: str, mode: Literal["headers", "status"] = "status", ) -> dict: """Check a web page and return diagnostic information.""" return { "url": url, "mode": mode, "status": "demo", } Чем точнее type hints и docstring, тем меньше модели приходится угадывать назначение arguments. Read-only Search / diagnostics Лучшие первые tools: риск минимален. Write Создание/изменение данных Нужны authorization и validation. Dangerous Delete / deploy / payment Нужны human approval и отдельные permissions. Long-running Import / scan / render Подходят для background tasks.

Resources Resource нужен, когда клиент читает данные, а не вызывает действие from fastmcp import FastMCP mcp = FastMCP("Project Context") @mcp.resource("project://rules") def project_rules() -> str: return """ - Python 3.12 - Use uv - Run tests before release """ @mcp.resource("device://{device_id}") def device_info(device_id: str) -> dict: return { "id": device_id, "status": "online", } Resource template с URI-параметрами подходит для данных, которые логично читать по адресу: документ, устройство, запись, config или справочник.

Prompts Prompt — повторяемый шаблон работы, который MCP-клиент может получить от сервера from fastmcp import FastMCP mcp = FastMCP("Review Server") @mcp.prompt def review_python(code: str) -> str: return f""" Проверь код на: 1. ошибки; 2. security; 3. лишнюю сложность; 4. проблемы типов. Код: {code} """ В современных agent systems prompts используются реже, чем tools, но полезны для стандартизированных review/analysis workflows.

Remote server Для сети используется HTTP transport вместо локального stdio Через CLI можно запустить server с HTTP transport, указав host/port/path. В production такой endpoint обычно помещают за TLS/reverse proxy и обязательно добавляют authentication. fastmcp run server.py \ --transport http \ --host 127.0.0.1 \ --port 8000 FastMCP 4 использует новый stateless protocol path для современных клиентов, но способен согласовать старый protocol с legacy client. Localhost и remote internet — разные threat models. Для локального stdio auth обычно не нужен. Для HTTP endpoint, доступного другим машинам, authorization уже обязательная часть architecture.

FastMCP Client Тем же framework можно программно подключаться к MCP servers import asyncio from fastmcp import Client async def main(): async with Client("https://example.com/mcp") as client: tools = await client.list_tools() for tool in tools: print(tool.name) asyncio.run(main()) Client берёт на себя transport negotiation, protocol lifecycle и auth. В FastMCP 4 появился ClientGroup для работы сразу с несколькими servers с namespacing и routing. В v4 строка означает URL. Старый shortcut Client("server.py") для stdio deprecated. Для local Python file current docs рекомендуют передавать Path , а строки оставлять для URLs.

Background tasks Долгий импорт или scan не должен держать MCP request открытым import asyncio from fastmcp import FastMCP mcp = FastMCP("Jobs") @mcp.tool(task=True) async def scan_files(count: int) -> str: for _ in range(count): await asyncio.sleep(1) return f"Processed {count} files" Для tasks нужен optional package/extras. Current task system использует Docket. In-memory backend удобен для development, а Redis/Valkey нужен для persistence и horizontal workers. memory:// Development Ноль инфраструктуры, но tasks теряются при restart. Redis/Valkey Production Persistent queue и дополнительные workers. Background task не делает функцию idempotent. Если job может повториться после retry/restart, business logic должна сама корректно обрабатывать повторное выполнение.

Существующий REST API → MCP OpenAPI Provider превращает endpoints в MCP tools/resources Это один из самых сильных сценариев: вместо ручного написания десятков wrappers FastMCP может построить MCP components по OpenAPI schema. OpenAPI schema /users · /orders · /devices → FastMCP OpenAPI Provider routing + schema mapping → MCP tools/resources доступны agent Не публикуйте весь internal OpenAPI как tools автоматически. Лучше expose только нужные операции, а destructive/admin endpoints исключить или защищать отдельными scopes.

Authentication + Authorization Remote MCP server нельзя защищать одной «секретной ссылкой» FastMCP поддерживает bearer/JWT, OAuth providers и middleware authorization. Можно фильтровать tools/resources/prompts по scopes и tags. from fastmcp import FastMCP from fastmcp.server.auth import require_scopes, restrict_tag from fastmcp.server.middleware import AuthMiddleware mcp = FastMCP( "Protected Server", middleware=[ AuthMiddleware( auth=restrict_tag( "admin", scopes=["admin"], ) ) ], ) @mcp.tool(tags={"admin"}) def delete_record(record_id: int) -> str: return f"Would delete {record_id}" Current authorization middleware не применяется к stdio transport: OAuth-модель относится к HTTP/network path. Local stdio OS/user boundary Client запускает процесс локально. HTTP service Bearer/OAuth Нужна полноценная remote authentication. Tool-level Scopes/tags Даже authenticated user не обязан видеть admin tool.

MCP server — обычный production code Tools нужно тестировать без LLM import pytest from fastmcp import Client from server import mcp @pytest.mark.asyncio async def test_add_tool(): async with Client(mcp) as client: result = await client.call_tool( "add", { "a": 2, "b": 3, }, ) assert result.data == 5 Такой тест проверяет MCP schema/call path напрямую и не зависит от того, решила ли конкретная LLM вызвать tool правильно. Разделяйте два класса ошибок. Если tool сам возвращает неправильные данные — это server test. Если модель не выбрала правильный tool — это уже agent/evaluation problem. Pydantic AI Как тестировать уже сам agent/tool workflow →

Claude Code / Codex FastMCP server для клиента выглядит как любой другой MCP endpoint Для local stdio client configuration указывает команду, которая запускает ваш Python server. Для remote server client получает HTTP URL. Conceptual stdio configuration { "mcpServers": { "workshop": { "command": "python", "args": [ "D:/mcp/workshop/server.py" ] } } } Remote HTTP https://mcp.example.com/mcp Конкретный формат config зависит от клиента: Claude Code, Codex, Cursor и другие hosts хранят MCP settings по-разному, но server-side код FastMCP менять для каждого клиента не требуется. Context7 Пример готового remote MCP для coding agents → Browser Use MCP/skills для browser automation →

MCP server фактически расширяет права модели Главная задача — не дать AI больше полномочий, чем нужно 1 Read-only по умолчанию Начинайте с tools без destructive side effects. 2 Authorization внутри server Не полагайтесь на system prompt как permission boundary. 3 Минимальные credentials DB/API token MCP-процесса должен иметь минимально необходимые права. 4 Validate every argument Tool arguments приходят от модели и считаются недоверенными. 5 Human approval Delete, deploy, transfer и другие irreversible actions требуют отдельного шага. 6 Patch promptly MCP auth/OpenAPI — активно развивающаяся attack surface. Критическая OpenAPI SSRF/path traversal была исправлена в 3.2.0 CVE-2026-32871 затрагивала FastMCP до 3.2.0. Уязвимый OpenAPI Provider недостаточно безопасно подставлял path parameters, что могло позволить уйти за ожидаемый API path и обратиться к другим backend endpoints. Fixed version — 3.2.0; current 4.0.5 значительно новее. OAuth confused-deputy issue также закрыта в 3.2.0 CVE-2026-27124 касалась OAuth Proxy consent verification. Атакующий MCP client мог злоупотребить authorization flow, если upstream IdP пропускал повторный consent screen. Patched version — 3.2.0. Windows install command injection Старые FastMCP до 3.2.0 также имели command-injection issue в install commands для Claude Code/Gemini CLI на Windows, если server name содержал shell metacharacters. Это ещё одна причина не использовать старые 2.x/ранние 3.x tutorials как production baseline. Current 4.0.5 закрывает эти опубликованные старые диапазоны, но обновления всё равно нужно отслеживать. FastMCP быстро развивается вместе с MCP protocol, OAuth и provider integrations. Pin version в production и обновляйте её контролируемо с regression tests.

Ограничения FastMCP упрощает protocol layer, но не проектирует ваш API и permissions за вас 01 Tool design остаётся вашей задачей Плохой гигантский tool остаётся плохим даже с идеальной schema. 02 LLM может вызвать не тот tool Нужны хорошие descriptions и agent evals. 03 MCP не заменяет authorization Protocol connectivity ≠ право на действие. 04 Remote deployment требует инфраструктуры TLS, OAuth/JWT, monitoring и secret management. 05 Protocol меняется быстро V4 появился только в конце августа 2026 года. 06 OpenAPI auto-exposure требует фильтрации Не все REST endpoints должны быть доступны LLM. Лучший первый MCP server — маленький. 3–5 узких read-only tools проще проверить, описать и защитить, чем сразу давать agent полный CRUD над production API.

Практические идеи Что можно сделать своим первым FastMCP server 01 WordPress diagnostics Read-only tools: version, cron status, plugin state, selected options. 02 NAS / files Search metadata и безопасное чтение разрешённых каталогов. 03 Home Assistant Получение sensor state и ограниченные approved actions. 04 Internal REST API Обернуть existing OpenAPI в curated MCP tools. 05 Network diagnostics Ping, DNS, device inventory и read-only checks. 06 Content workflow Search drafts, read metadata и запуск безопасных проверок.

Вывод FastMCP полезен, когда AI должен безопасно работать с вашей инфраструктурой через чёткий API Вместо того чтобы давать агенту shell и надеяться, что он правильно вызовет curl/sql, можно описать маленький набор строго типизированных tools. Это проще тестировать, ограничивать и переносить между Claude, Codex и другими MCP hosts. Особенно сильный сценарий — существующий Python/REST backend: FastMCP становится тонким controlled layer между AI и реальной системой, а permissions остаются в обычном application code. Открыть FastMCP на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про FastMCP Что такое FastMCP простыми словами? Python framework для создания и подключения MCP servers: обычные Python functions можно публиковать как tools/resources/prompts для Claude, Codex и других MCP clients. Нужен ли отдельный web server? Нет для локального stdio. Для remote deployment используется HTTP transport, reverse proxy/TLS и authentication. Можно ли подключить к Claude Code? Да. Локальный FastMCP server можно запустить как stdio command, а remote — подключить как HTTP MCP endpoint. Можно ли подключить к Codex? Да. Codex поддерживает MCP servers; FastMCP со стороны server использует стандартный protocol, поэтому отдельный server implementation под Codex не нужен. Можно ли сделать MCP из существующего REST API? Да. FastMCP имеет OpenAPI Provider для генерации tools/resources из OpenAPI specification. Destructive/admin endpoints нужно фильтровать и защищать отдельно. Есть ли background tasks? Да. В FastMCP 4 tasks реализованы через protocol extension; для production queue можно использовать Redis/Valkey backend. Есть ли OAuth? Да. Есть OAuth/JWT providers и scope/tag-based authorization middleware для HTTP deployments. FastMCP и Pydantic AI — конкуренты? Нет напрямую. FastMCP в первую очередь публикует/потребляет MCP tools и данные. Pydantic AI — agent framework, который может использовать MCP servers как один из источников tools. Безопасно ли публиковать FastMCP в интернет? Только с нормальной auth/TLS/network policy и минимальными tool permissions. Неавторизованный remote MCP с write/delete tools — плохая архитектура. Какая версия актуальна? На 21 сентября 2026 года latest stable release — FastMCP 4.0.5.