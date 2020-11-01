Firecrawl для Claude Code и Codex: как превращать сайты в Markdown и данные для AI
Firecrawl · Claude Code · Codex · MCP · web data

Firecrawl для Claude Code и Codex: как превращать сайты в Markdown и данные для AI

LLM плохо работает с сырым HTML: меню, cookie banners, JavaScript, скрытые блоки и навигация создают шум. Firecrawl ставит между AI и вебом слой извлечения данных: на вход получает URL или поисковый запрос, а на выход отдаёт чистый Markdown, JSON, metadata, ссылки, PDF-текст или целый corpus сайта — уже пригодный для Claude, Codex, RAG и автоматизации.

API v2.11 актуальная линия Firecrawl API и cloud platform
Python SDK 4.42.0 последняя стабильная версия firecrawl-py на момент проверки
AGPL-3.0 core SDK и часть UI-компонентов лицензируются отдельно по MIT
Firecrawl на GitHub Установка Firecrawl vs Browser Use
Web data layer

Firecrawl не «ходит по интернету как человек» — он превращает веб в удобный контекст для машин

Большинство AI-приложений хочет не DOM-дерево и не скриншот страницы, а содержимое: текст статьи, характеристики товара, структуру документации, список ссылок, таблицу цен или набор страниц для knowledge base.

URL / Searchсайт, запрос или документ
Firecrawlrender · clean · extract · crawl
Markdown / JSONчистые данные
LLM / RAG / Agentанализ и действия
01 JavaScript rendering

Firecrawl умеет обрабатывать страницы, где содержимое появляется после выполнения JavaScript.

02 LLM-ready Markdown

Меню, повторяющийся шум и лишняя разметка удаляются лучше, чем при простом HTTP GET.

03 Site-wide crawl

Можно превратить документацию или целый раздел сайта в corpus для дальнейшего поиска.

04 Structured extraction

Данные можно получать сразу как JSON по заданной schema.

Выбираем правильный endpoint

Scrape, Map, Crawl и Search решают разные задачи

Scrape Вы уже знаете URL

Забрать одну страницу как Markdown, JSON, HTML, links, screenshot и другие форматы.

/v2/scrape
Map Нужно сначала найти URL внутри сайта

Быстро получить карту ссылок, не оплачивая полное извлечение содержимого каждой страницы.

/v2/map
Crawl Нужен целый раздел или сайт

Firecrawl обнаруживает дочерние страницы и возвращает corpus в едином формате.

/v2/crawl
Search Вы ещё не знаете, где информация

Веб-поиск плюс возможность сразу получить полный контент найденных страниц.

/v2/search
Parse PDF и документы

Специализированное извлечение содержимого из документов.

/v2/parse
Interact Нужно кликнуть/ввести/дождаться UI

Hosted browser session для динамических flow, когда одного scrape недостаточно.

Interact API
Не запускайте Crawl, если нужен один известный URL.

Правильный выбор endpoint уменьшает время, стоимость и объём лишних данных. Для неизвестной структуры часто разумный порядок: Map → выбрать URL → Scrape.

Python SDK

Минимальный старт с Firecrawl Cloud

На момент проверки актуальный стабильный Python SDK — firecrawl-py 4.42.0, требует Python 3.8 или новее и распространяется по MIT. 

pip install firecrawl-py==4.42.0

Одна страница → Markdown

from firecrawl import Firecrawl

app = Firecrawl(api_key="fc-YOUR_API_KEY")

result = app.scrape(
    "https://example.com"
)

print(result.markdown)

Поиск в интернете

from firecrawl import Firecrawl

app = Firecrawl(api_key="fc-YOUR_API_KEY")

result = app.search(
    "local LLM Ollama Windows",
    limit=5
)

print(result)
API key не вставляйте в Git repository или prompt coding-agent.

Используйте environment variable, secret storage IDE/MCP-клиента или отдельный secrets manager.

CLI + Agent Skills

Claude Code и Codex можно научить пользоваться Firecrawl без написания Python-кода

Установить CLI

npm install -g firecrawl-cli

Или выполнить onboarding одной командой:

npx -y firecrawl-cli@latest init -y --browser

CLI устанавливает authentication и может разложить skills по обнаруженным coding-agents. В текущем проекте поддерживаются Claude Code, Codex, Cursor, Windsurf, OpenCode, OpenClaw, OpenHands и Hermes Agent.

Core Search / Scrape / Crawl / Interact 
firecrawl setup core
Build Навыки для интеграции API в код 
firecrawl setup build
Workflows Research, SEO, lead lists и готовые recipes 
firecrawl setup workflows
MCP Добавить официальный MCP server 
firecrawl setup mcp

Установить skills только в один agent

# Claude Code
firecrawl setup core --agent claude-code

# OpenAI Codex
firecrawl setup core --agent codex

# Cursor
firecrawl setup core --agent cursor
Model Context Protocol

Firecrawl MCP даёт агенту поиск и scraping как набор tools

На момент проверки npm package официального MCP server имеет версию 3.24.1. Он умеет cloud и self-hosted endpoints, Search, Scrape, Map, Crawl, browser interaction и специализированный поиск research/developer источников.

Локальный MCP через npx

FIRECRAWL_API_KEY=fc-YOUR_API_KEY npx -y firecrawl-mcp

Удалённый hosted MCP

https://mcp.firecrawl.dev/v2/mcp

У hosted MCP есть ограниченный keyless free tier: Search, Scrape и Parse можно попробовать без API key в рамках rate limits. Полный набор tools требует account/OAuth или API key.

Никогда не добавляйте API key прямо в MCP URL или сообщение агенту.

Официальная документация рекомендует secure header, environment variable или secret storage клиента.

Live web для coding-agent

Что меняется после подключения Firecrawl к Claude Code или Codex

Documentation Читать актуальные docs целиком

Не ограничиваться snippet из search results и устаревшими знаниями модели.

GitHub research Issues, merged PRs и README

Developer Index создан специально для agentic research по коду и open-source ecosystem.

Competitive research Собрать структуры нескольких сайтов

Map/Crawl возвращает повторяемый corpus вместо ручного открытия каждой страницы.

Implementation Проверить API до написания кода

Agent может сначала прочитать текущую документацию и только потом генерировать integration.

CLI даже умеет сделать Firecrawl default web provider в поддерживаемых agents.

Команда firecrawl setup defaults может перенаправить native web search/fetch на Firecrawl. Это стоит включать осознанно: меняется способ, которым agent получает веб-контекст.

Web → Knowledge Base

Firecrawl хорошо закрывает первую половину RAG: получение и очистку документов из веба

Websitedocs / blog / help center
Firecrawl Crawlчистый Markdown
Chunking + Embeddingsваша RAG-система
Vector / Hybrid Searchretrieval
LLMответ по источникам

Firecrawl сам не является вашей vector database и не заменяет retrieval layer. Его сильная сторона — получить из меняющегося веб-сайта нормализованный corpus, который уже можно загрузить в AnythingLLM, Open WebUI, Qdrant, pgvector или собственный pipeline.

AnythingLLM + Ollama Как устроить локальный RAG по документам → Open WebUI Локальный AI-чат и Knowledge →
Не только Markdown

Для automation лучше получать данные сразу в JSON по schema

Если downstream-коду нужны цена, название, артикул и наличие, Markdown приходится повторно парсить. Firecrawl умеет structured extraction: вы описываете поля, а API возвращает объект. 

{
  "title": "Product name",
  "price": 19990,
  "currency": "RUB",
  "in_stock": true
}

В v2.11 появился также deterministicJson: Firecrawl генерирует extractor под schema и переиспользует его для того же сайта, чтобы повторные extraction были стабильнее и не требовали отдельного LLM-вызова каждый раз.

Для периодического мониторинга одного и того же сайта это особенно полезно.

Но изменение DOM всё равно способно потребовать переобучения/rebuild extractor.

Open source ≠ полный Cloud locally

Firecrawl можно self-host, но hosted и open-source варианты функционально не идентичны

Core repository открыт под AGPL-3.0. SDK и некоторые UI-компоненты имеют MIT-лицензию. Это важнее, чем часто пишут в обзорах: Firecrawl нельзя целиком называть MIT-проектом.

Self-host Scrape / Crawl / Map / Search

Основной open-source pipeline можно развернуть на собственной инфраструктуре.

Cloud advantage Managed proxy / anti-bot layer

Fire-engine и управляемая proxy-инфраструктура не входят в обычный open-source deployment.

Hosted-only features Часть browser capabilities

Текущая документация относит Agent, Browser, Interact и часть page-action/screenshot возможностей к cloud offering.

Operations Redis / Postgres / workers

Self-host означает, что масштабирование, очереди, browser workers и диагностика становятся вашей задачей.

AGPL-3.0 требует отдельного внимания в коммерческом сетевом сервисе.

Если вы модифицируете AGPL-компонент и предоставляете его функциональность пользователям по сети, проверьте обязательства лицензии. Это не тот случай, где можно автоматически применять правила MIT.

Чтобы не путать с предыдущей статьёй

Firecrawl и Browser Use пересекаются, но основной workflow у них разный

ЗадачаFirecrawlBrowser Use
Прочитать известную страницуScrape — естественный выборИзбыточно
Получить целую документациюCrawlСлишком дорого и медленно
Найти URL внутри сайтаMapМожно, но не основной сценарий
Получить JSON по schemaОсновная функцияНужен отдельный extraction step
Кликать сложный UIInteract/Actions, в основном hostedОсновной сценарий
Работать в моей авторизованной Chrome-сессииНе основной use caseДа
Проверять UI после изменения кодаВозможно ограниченноОчень естественный сценарий
Собирать web corpus для RAGСильная сторонаНеэффективно

У Firecrawl появился Interact, поэтому граница уже не абсолютная. Но для массового получения web data Firecrawl остаётся data-first инструментом, а Browser Use — agent-first инструментом управления browser session.

Browser Use Как дать Claude Code и Codex реальный Chrome →
Security, privacy и правила сайтов

Web scraping — это не только техническая задача

1 robots.txt

Core README указывает, что Firecrawl по умолчанию соблюдает directives robots.txt при crawling.

2 Terms of Service

Разрешение crawler технически получить страницу не означает разрешение использовать данные любым способом.

3 Personal data

Не складывайте в RAG персональные данные только потому, что они доступны в вебе.

4 API keys

Firecrawl credentials нужно хранить в secret store/environment, а не в prompt или repository.

5 Prompt injection

Полученный с сайта Markdown остаётся недоверенным содержимым для LLM-agent.

6 Output validation

Structured JSON от extraction нужно валидировать перед финансовыми или необратимыми действиями.

PII redaction

В Firecrawl v2.11 добавлена опция redactPII, которая может автоматически удалить из scraped content имена, e-mail, телефоны, адреса и другие чувствительные данные. Это полезный дополнительный слой, но не замена полноценной data-governance проверке.

Любой scraped text нужно считать недоверенным prompt input.

Если Firecrawl подключён к автономному agent, веб-страница может содержать инструкции, направленные на модель. Отделяйте web content от system instructions и ограничивайте tools агента.

Практические сценарии

Где Firecrawl приносит реальную пользу

01 Документация → coding-agent

Claude/Codex перед интеграцией читает актуальные docs, а не полагается на знания модели.

02 Сайт → локальный RAG

Crawl превращает help center/docs в Markdown, который затем индексируется локально.

03 Мониторинг страницы

Периодически извлекать конкретные JSON-поля и сравнивать с предыдущим состоянием.

04 Research

Search находит источники, Scrape возвращает полный текст, а агент анализирует уже реальные материалы.

05 SEO/content inventory

Map/Crawl позволяют получить структуру большого сайта и метаданные страниц.

06 Developer Index

Поиск по GitHub issues, merged PRs, README и research papers для более качественного технического анализа.

Ограничения

Firecrawl не делает веб идеально структурированным и доступным автоматически

01Anti-bot

Защищённые сайты могут блокировать self-host crawler без качественных proxies и browser infrastructure.

02Стоимость масштаба

Полный crawl тысяч страниц дороже, чем точечный Map + Scrape.

03Dynamic UI

Иногда данные доступны только после сложной интеракции — тогда нужен Interact или browser-agent.

04Extractor ошибается

LLM/heuristic JSON extraction требует schema validation.

05Сайт меняется

Selectors, DOM и navigation могут ломать ранее стабильный workflow.

06Self-host не равен Cloud

Часть managed proxy/browser возможностей придётся обеспечивать самостоятельно.

07Правовые ограничения

Доступность страницы не отменяет ToS, copyright и privacy requirements.

08Недоверенный контент

Scraped Markdown может содержать prompt injection против downstream-agent.

Лучший pattern — сначала уменьшить scope.

Search/Map → выбрать нужные страницы → Scrape. Crawl всего домена используйте тогда, когда полный corpus действительно нужен.

Первоисточники

Firecrawl: API, SDK, CLI, MCP и лицензирование

Firecrawl GitHub Core repository, README, self-host и лицензирование. Firecrawl Releases Линия v2.11 и текущие platform changes. Python SDK 4.42.0 Stable SDK, Python requirement и MIT license. Firecrawl CLI CLI, agent skills, workflows и supported coding agents. Official MCP Server Search, scrape, crawl и live web tools для MCP clients. MCP package 3.24.1 Текущая npm package metadata. Crawl Site-wide crawling, formats, cloud/self-host differences. Firecrawl 101 Search, Scrape, Parse, Crawl, Map и Interact в актуальном v2 API.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

Проверены Firecrawl v2.11, firecrawl-py 4.42.0, официальный MCP package 3.24.1 и текущая модель лицензирования AGPL-3.0/MIT.

Вывод

Firecrawl полезен там, где AI нужен не «браузер», а качественный слой данных поверх веба

Для одного URL Firecrawl превращает страницу в чистый Markdown. Для неизвестного сайта Map показывает структуру. Для базы знаний Crawl собирает corpus. Search находит свежие источники, а structured extraction возвращает данные уже в форме, пригодной для кода.

Если же задача звучит «зайди в мой аккаунт, нажми кнопку, заполни форму и проверь результат» — это уже ближе к Browser Use. Разделение data-first и action-first сценариев помогает не строить слишком дорогую и хрупкую автоматизацию.

Открыть Firecrawl на GitHub Все материалы про ИИ
FAQ

Частые вопросы о Firecrawl

Что такое Firecrawl простыми словами?

Сервис и open-source stack, который получает веб-страницы, очищает их и возвращает данные в Markdown, JSON и других форматах, удобных для LLM и программ.

Чем Scrape отличается от Crawl?

Scrape обрабатывает известную страницу. Crawl обнаруживает и обрабатывает множество страниц сайта.

Зачем нужен Map?

Чтобы быстро увидеть URL сайта и выбрать нужные страницы до дорогого полного scrape/crawl.

Firecrawl работает с Claude Code и Codex?

Да. Есть официальный CLI/skills и MCP server; CLI поддерживает отдельные targets для Claude Code и Codex.

Можно ли self-host Firecrawl?

Да, core открыт под AGPL-3.0. Но self-host не включает всю managed proxy/anti-bot/browser infrastructure облачного сервиса.

Firecrawl — MIT?

Не целиком. Основной repository лицензируется преимущественно по AGPL-3.0. SDK и некоторые UI-компоненты имеют MIT-лицензию.

Чем Firecrawl отличается от Browser Use?

Firecrawl в первую очередь извлекает и нормализует web data. Browser Use в первую очередь управляет браузером и пользовательским интерфейсом.

Можно ли использовать Firecrawl для RAG?

Да. Crawl/Scrape хорошо подходят для получения corpus, после чего Markdown нужно передать вашему chunking, embedding и retrieval pipeline.

Какие версии актуальны?

На момент проверки используется API-линия v2.11, Python SDK firecrawl-py 4.42.0 и MCP package 3.24.1.

AI-агенты и веб-данные

Нужно подключить к AI актуальные сайты, документацию или собственный web-corpus?

Можно подобрать схему Search/Map/Scrape/Crawl, MCP или self-host, чтобы не гонять browser-agent там, где достаточно чистого структурированного web data.

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