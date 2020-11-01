Firecrawl · Claude Code · Codex · MCP · web data Firecrawl для Claude Code и Codex: как превращать сайты в Markdown и данные для AI LLM плохо работает с сырым HTML: меню, cookie banners, JavaScript, скрытые блоки и навигация создают шум. Firecrawl ставит между AI и вебом слой извлечения данных: на вход получает URL или поисковый запрос, а на выход отдаёт чистый Markdown, JSON, metadata, ссылки, PDF-текст или целый corpus сайта — уже пригодный для Claude, Codex, RAG и автоматизации. API v2.11 актуальная линия Firecrawl API и cloud platform Python SDK 4.42.0 последняя стабильная версия firecrawl-py на момент проверки AGPL-3.0 core SDK и часть UI-компонентов лицензируются отдельно по MIT Firecrawl на GitHub Установка Firecrawl vs Browser Use Основные endpoints Search — найти страницы и получить их содержимое;

— найти страницы и получить их содержимое; Scrape — превратить один URL в Markdown/JSON;

— превратить один URL в Markdown/JSON; Map — быстро узнать, какие URL есть на сайте;

— быстро узнать, какие URL есть на сайте; Crawl — пройти много страниц домена;

— пройти много страниц домена; Parse — документы и PDF;

— документы и PDF; Interact — hosted browser interaction;

— hosted browser interaction; Research/Developer Index — специализированный поиск для агентов.

Web data layer Firecrawl не «ходит по интернету как человек» — он превращает веб в удобный контекст для машин Большинство AI-приложений хочет не DOM-дерево и не скриншот страницы, а содержимое: текст статьи, характеристики товара, структуру документации, список ссылок, таблицу цен или набор страниц для knowledge base. URL / Search сайт, запрос или документ → Firecrawl render · clean · extract · crawl → Markdown / JSON чистые данные → LLM / RAG / Agent анализ и действия 01 JavaScript rendering Firecrawl умеет обрабатывать страницы, где содержимое появляется после выполнения JavaScript. 02 LLM-ready Markdown Меню, повторяющийся шум и лишняя разметка удаляются лучше, чем при простом HTTP GET. 03 Site-wide crawl Можно превратить документацию или целый раздел сайта в corpus для дальнейшего поиска. 04 Structured extraction Данные можно получать сразу как JSON по заданной schema.

Выбираем правильный endpoint Scrape, Map, Crawl и Search решают разные задачи Scrape Вы уже знаете URL Забрать одну страницу как Markdown, JSON, HTML, links, screenshot и другие форматы. /v2/scrape Map Нужно сначала найти URL внутри сайта Быстро получить карту ссылок, не оплачивая полное извлечение содержимого каждой страницы. /v2/map Crawl Нужен целый раздел или сайт Firecrawl обнаруживает дочерние страницы и возвращает corpus в едином формате. /v2/crawl Search Вы ещё не знаете, где информация Веб-поиск плюс возможность сразу получить полный контент найденных страниц. /v2/search Parse PDF и документы Специализированное извлечение содержимого из документов. /v2/parse Interact Нужно кликнуть/ввести/дождаться UI Hosted browser session для динамических flow, когда одного scrape недостаточно. Interact API Не запускайте Crawl, если нужен один известный URL. Правильный выбор endpoint уменьшает время, стоимость и объём лишних данных. Для неизвестной структуры часто разумный порядок: Map → выбрать URL → Scrape.

Python SDK Минимальный старт с Firecrawl Cloud На момент проверки актуальный стабильный Python SDK — firecrawl-py 4.42.0, требует Python 3.8 или новее и распространяется по MIT. pip install firecrawl-py==4.42.0 Одна страница → Markdown from firecrawl import Firecrawl app = Firecrawl(api_key="fc-YOUR_API_KEY") result = app.scrape( "https://example.com" ) print(result.markdown) Поиск в интернете from firecrawl import Firecrawl app = Firecrawl(api_key="fc-YOUR_API_KEY") result = app.search( "local LLM Ollama Windows", limit=5 ) print(result) API key не вставляйте в Git repository или prompt coding-agent. Используйте environment variable, secret storage IDE/MCP-клиента или отдельный secrets manager.

CLI + Agent Skills Claude Code и Codex можно научить пользоваться Firecrawl без написания Python-кода Установить CLI npm install -g firecrawl-cli Или выполнить onboarding одной командой: npx -y firecrawl-cli@latest init -y --browser CLI устанавливает authentication и может разложить skills по обнаруженным coding-agents. В текущем проекте поддерживаются Claude Code, Codex, Cursor, Windsurf, OpenCode, OpenClaw, OpenHands и Hermes Agent. Core Search / Scrape / Crawl / Interact firecrawl setup core Build Навыки для интеграции API в код firecrawl setup build Workflows Research, SEO, lead lists и готовые recipes firecrawl setup workflows MCP Добавить официальный MCP server firecrawl setup mcp Установить skills только в один agent # Claude Code firecrawl setup core --agent claude-code # OpenAI Codex firecrawl setup core --agent codex # Cursor firecrawl setup core --agent cursor

Model Context Protocol Firecrawl MCP даёт агенту поиск и scraping как набор tools На момент проверки npm package официального MCP server имеет версию 3.24.1. Он умеет cloud и self-hosted endpoints, Search, Scrape, Map, Crawl, browser interaction и специализированный поиск research/developer источников. Локальный MCP через npx FIRECRAWL_API_KEY=fc-YOUR_API_KEY npx -y firecrawl-mcp Удалённый hosted MCP https://mcp.firecrawl.dev/v2/mcp У hosted MCP есть ограниченный keyless free tier: Search, Scrape и Parse можно попробовать без API key в рамках rate limits. Полный набор tools требует account/OAuth или API key. Никогда не добавляйте API key прямо в MCP URL или сообщение агенту. Официальная документация рекомендует secure header, environment variable или secret storage клиента.

Live web для coding-agent Что меняется после подключения Firecrawl к Claude Code или Codex Documentation Читать актуальные docs целиком Не ограничиваться snippet из search results и устаревшими знаниями модели. GitHub research Issues, merged PRs и README Developer Index создан специально для agentic research по коду и open-source ecosystem. Competitive research Собрать структуры нескольких сайтов Map/Crawl возвращает повторяемый corpus вместо ручного открытия каждой страницы. Implementation Проверить API до написания кода Agent может сначала прочитать текущую документацию и только потом генерировать integration. CLI даже умеет сделать Firecrawl default web provider в поддерживаемых agents. Команда firecrawl setup defaults может перенаправить native web search/fetch на Firecrawl. Это стоит включать осознанно: меняется способ, которым agent получает веб-контекст.

Web → Knowledge Base Firecrawl хорошо закрывает первую половину RAG: получение и очистку документов из веба Website docs / blog / help center → Firecrawl Crawl чистый Markdown → Chunking + Embeddings ваша RAG-система → Vector / Hybrid Search retrieval → LLM ответ по источникам Firecrawl сам не является вашей vector database и не заменяет retrieval layer. Его сильная сторона — получить из меняющегося веб-сайта нормализованный corpus, который уже можно загрузить в AnythingLLM, Open WebUI, Qdrant, pgvector или собственный pipeline. AnythingLLM + Ollama Как устроить локальный RAG по документам → Open WebUI Локальный AI-чат и Knowledge →

Не только Markdown Для automation лучше получать данные сразу в JSON по schema Если downstream-коду нужны цена, название, артикул и наличие, Markdown приходится повторно парсить. Firecrawl умеет structured extraction: вы описываете поля, а API возвращает объект. { "title": "Product name", "price": 19990, "currency": "RUB", "in_stock": true } В v2.11 появился также deterministicJson: Firecrawl генерирует extractor под schema и переиспользует его для того же сайта, чтобы повторные extraction были стабильнее и не требовали отдельного LLM-вызова каждый раз. Для периодического мониторинга одного и того же сайта это особенно полезно. Но изменение DOM всё равно способно потребовать переобучения/rebuild extractor.

Open source ≠ полный Cloud locally Firecrawl можно self-host, но hosted и open-source варианты функционально не идентичны Core repository открыт под AGPL-3.0. SDK и некоторые UI-компоненты имеют MIT-лицензию. Это важнее, чем часто пишут в обзорах: Firecrawl нельзя целиком называть MIT-проектом. Self-host Scrape / Crawl / Map / Search Основной open-source pipeline можно развернуть на собственной инфраструктуре. Cloud advantage Managed proxy / anti-bot layer Fire-engine и управляемая proxy-инфраструктура не входят в обычный open-source deployment. Hosted-only features Часть browser capabilities Текущая документация относит Agent, Browser, Interact и часть page-action/screenshot возможностей к cloud offering. Operations Redis / Postgres / workers Self-host означает, что масштабирование, очереди, browser workers и диагностика становятся вашей задачей. AGPL-3.0 требует отдельного внимания в коммерческом сетевом сервисе. Если вы модифицируете AGPL-компонент и предоставляете его функциональность пользователям по сети, проверьте обязательства лицензии. Это не тот случай, где можно автоматически применять правила MIT.

Чтобы не путать с предыдущей статьёй Firecrawl и Browser Use пересекаются, но основной workflow у них разный ЗадачаFirecrawlBrowser Use Прочитать известную страницу Scrape — естественный выборИзбыточно Получить целую документацию CrawlСлишком дорого и медленно Найти URL внутри сайта MapМожно, но не основной сценарий Получить JSON по schema Основная функцияНужен отдельный extraction step Кликать сложный UI Interact/Actions, в основном hostedОсновной сценарий Работать в моей авторизованной Chrome-сессии Не основной use caseДа Проверять UI после изменения кода Возможно ограниченноОчень естественный сценарий Собирать web corpus для RAG Сильная сторонаНеэффективно У Firecrawl появился Interact, поэтому граница уже не абсолютная. Но для массового получения web data Firecrawl остаётся data-first инструментом, а Browser Use — agent-first инструментом управления browser session. Browser Use Как дать Claude Code и Codex реальный Chrome →

Security, privacy и правила сайтов Web scraping — это не только техническая задача 1 robots.txt Core README указывает, что Firecrawl по умолчанию соблюдает directives robots.txt при crawling. 2 Terms of Service Разрешение crawler технически получить страницу не означает разрешение использовать данные любым способом. 3 Personal data Не складывайте в RAG персональные данные только потому, что они доступны в вебе. 4 API keys Firecrawl credentials нужно хранить в secret store/environment, а не в prompt или repository. 5 Prompt injection Полученный с сайта Markdown остаётся недоверенным содержимым для LLM-agent. 6 Output validation Structured JSON от extraction нужно валидировать перед финансовыми или необратимыми действиями. PII redaction В Firecrawl v2.11 добавлена опция redactPII , которая может автоматически удалить из scraped content имена, e-mail, телефоны, адреса и другие чувствительные данные. Это полезный дополнительный слой, но не замена полноценной data-governance проверке. Любой scraped text нужно считать недоверенным prompt input. Если Firecrawl подключён к автономному agent, веб-страница может содержать инструкции, направленные на модель. Отделяйте web content от system instructions и ограничивайте tools агента.

Практические сценарии Где Firecrawl приносит реальную пользу 01 Документация → coding-agent Claude/Codex перед интеграцией читает актуальные docs, а не полагается на знания модели. 02 Сайт → локальный RAG Crawl превращает help center/docs в Markdown, который затем индексируется локально. 03 Мониторинг страницы Периодически извлекать конкретные JSON-поля и сравнивать с предыдущим состоянием. 04 Research Search находит источники, Scrape возвращает полный текст, а агент анализирует уже реальные материалы. 05 SEO/content inventory Map/Crawl позволяют получить структуру большого сайта и метаданные страниц. 06 Developer Index Поиск по GitHub issues, merged PRs, README и research papers для более качественного технического анализа.

Ограничения Firecrawl не делает веб идеально структурированным и доступным автоматически 01 Anti-bot Защищённые сайты могут блокировать self-host crawler без качественных proxies и browser infrastructure. 02 Стоимость масштаба Полный crawl тысяч страниц дороже, чем точечный Map + Scrape. 03 Dynamic UI Иногда данные доступны только после сложной интеракции — тогда нужен Interact или browser-agent. 04 Extractor ошибается LLM/heuristic JSON extraction требует schema validation. 05 Сайт меняется Selectors, DOM и navigation могут ломать ранее стабильный workflow. 06 Self-host не равен Cloud Часть managed proxy/browser возможностей придётся обеспечивать самостоятельно. 07 Правовые ограничения Доступность страницы не отменяет ToS, copyright и privacy requirements. 08 Недоверенный контент Scraped Markdown может содержать prompt injection против downstream-agent. Лучший pattern — сначала уменьшить scope. Search/Map → выбрать нужные страницы → Scrape. Crawl всего домена используйте тогда, когда полный corpus действительно нужен.

Вывод Firecrawl полезен там, где AI нужен не «браузер», а качественный слой данных поверх веба Для одного URL Firecrawl превращает страницу в чистый Markdown. Для неизвестного сайта Map показывает структуру. Для базы знаний Crawl собирает corpus. Search находит свежие источники, а structured extraction возвращает данные уже в форме, пригодной для кода. Если же задача звучит «зайди в мой аккаунт, нажми кнопку, заполни форму и проверь результат» — это уже ближе к Browser Use. Разделение data-first и action-first сценариев помогает не строить слишком дорогую и хрупкую автоматизацию. Открыть Firecrawl на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы о Firecrawl Что такое Firecrawl простыми словами? Сервис и open-source stack, который получает веб-страницы, очищает их и возвращает данные в Markdown, JSON и других форматах, удобных для LLM и программ. Чем Scrape отличается от Crawl? Scrape обрабатывает известную страницу. Crawl обнаруживает и обрабатывает множество страниц сайта. Зачем нужен Map? Чтобы быстро увидеть URL сайта и выбрать нужные страницы до дорогого полного scrape/crawl. Firecrawl работает с Claude Code и Codex? Да. Есть официальный CLI/skills и MCP server; CLI поддерживает отдельные targets для Claude Code и Codex. Можно ли self-host Firecrawl? Да, core открыт под AGPL-3.0. Но self-host не включает всю managed proxy/anti-bot/browser infrastructure облачного сервиса. Firecrawl — MIT? Не целиком. Основной repository лицензируется преимущественно по AGPL-3.0. SDK и некоторые UI-компоненты имеют MIT-лицензию. Чем Firecrawl отличается от Browser Use? Firecrawl в первую очередь извлекает и нормализует web data. Browser Use в первую очередь управляет браузером и пользовательским интерфейсом. Можно ли использовать Firecrawl для RAG? Да. Crawl/Scrape хорошо подходят для получения corpus, после чего Markdown нужно передать вашему chunking, embedding и retrieval pipeline. Какие версии актуальны? На момент проверки используется API-линия v2.11, Python SDK firecrawl-py 4.42.0 и MCP package 3.24.1.