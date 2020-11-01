Synology Hyper Backup не восстанавливает данные: что проверить

Synology · Hyper Backup · восстановление данных Synology Hyper Backup: резервная копия есть, но восстановление не запускается или идёт очень медленно Самый неприятный момент в резервном копировании наступает не во время создания backup, а при реальном восстановлении. Архив .hbk может существовать, задача Hyper Backup может показывать старые версии, но restore не запускается, не видит repository, требует ключ шифрования или восстанавливает данные заметно медленнее обычного копирования. Разбираем, где именно искать причину и как не повредить единственную резервную копию. .hbk — не обычная папка Многоверсионный backup читается через Hyper Backup, Hyper Backup Explorer или Hyper Backup Vault Restore медленнее копирования — не всегда ошибка Архив нужно читать, индексировать, дедуплицировать и собирать обратно в файлы Restore Only — тревожный статус Он означает обнаруженное повреждение repository после integrity check

Сначала определяем проблему У Hyper Backup несколько разных сценариев восстановления Что произошло Что делать первым Исходная задача Hyper Backup существует Открыть Restore или Backup Explorer и выбрать нужную версию Задача пропала, но .hbk сохранился Использовать Restore from existing repository или Hyper Backup Explorer Копия лежит на другом Synology Проверить Hyper Backup Vault, сетевой доступ и права Нужно достать только несколько файлов Не запускать полный restore: открыть Backup Explorer / Hyper Backup Explorer Restore очень медленный Проверить диски, storage pool, заполнение тома, CPU, сеть и destination Задача стала Restore Only Не продолжать backup в этот repository; сначала сохранить доступные данные и проверить хранилище Не начинайте с удаления задачи. До любых изменений зафиксируйте, где физически лежит backup, как называется repository, есть ли ключ шифрования и видны ли старые версии.

Если остался только архив Что такое .hbk и почему его нельзя восстанавливать как обычную папку Многоверсионные задачи Hyper Backup хранят данные в собственном формате Synology .hbk . Внутри находятся не просто исходные файлы по каталогам, а структура версий, индексы и дедуплицированные блоки. Поэтому копирование отдельных внутренних файлов из repository через File Station не является восстановлением. Hyper Backup Подходит для восстановления на Synology NAS и работы с существующим repository. Hyper Backup Explorer Позволяет открыть backup на Windows, macOS или Linux и извлечь отдельные файлы. Hyper Backup Vault Используется на удалённом Synology NAS как серверная сторона Hyper Backup. Не редактируйте содержимое .hbk вручную. Synology предупреждает: ручное удаление или изменение файлов на backup destination может повредить repository и привести к непредсказуемому результату.

Когда NAS неисправен Как достать отдельные файлы через Hyper Backup Explorer Если задача Hyper Backup потеряна, NAS временно недоступен или нужно быстро достать несколько документов, не обязательно восстанавливать весь объём. 01 Подключите носитель с backup к компьютеру Для локального backup это может быть USB-диск или скопированный repository. 02 Откройте Hyper Backup Explorer Выберите локальный backup и укажите файл или каталог .hbk . 03 Введите пароль или ключ, если backup зашифрован Без данных расшифровки содержимое корректного encrypted repository может быть недоступно. 04 Выберите нужную версию Проверьте не только последнюю точку. Если файл был повреждён или удалён раньше, нужна предыдущая версия. 05 Скопируйте данные в отдельное место Не извлекайте критичные файлы обратно поверх единственного backup repository. Для C2 Storage Synology рекомендует использовать соответствующий C2 Storage Explorer, а не обязательно локальный Hyper Backup Explorer.

Новый NAS или потерянная задача Когда нужен Relink to existing task Relink нужен, если backup repository сохранился, но исходной задачи Hyper Backup больше нет или её нужно продолжить на другом Synology NAS. В актуальной документации Synology есть несколько важных ограничений: relink поддерживается для многоверсионных задач, но не для single-version и не для LUN backup;

каждый .hbk repository может быть связан только с одной задачей;

repository может быть связан только с одной задачей; для relink нужен владелец .hbk или корректные права на repository;

или корректные права на repository; задачи, созданные Hyper Backup 3.0.0+, нельзя relink в более старой версии Hyper Backup;

локальный .hbk должен находиться на правильном уровне каталога, а не быть спрятан в произвольной вложенной папке. Ошибка «No directories available» не означает, что backup пуст. В 2026 Synology отдельно указывает три частые причины: неправильный владелец repository, отсутствие .hbk в выбранной общей папке или размещение .hbk не в корне нужной shared folder.

Самая частая жалоба Почему восстановление Hyper Backup может идти очень медленно Hyper Backup — не обычное копирование файлов. Для многоверсионного repository нужно читать индексы, находить нужные блоки, собирать версии, расшифровывать данные при включённом encryption и записывать результат на целевой том. Очень много мелких файлов Фото-превью, проекты, package data и тысячи мелких объектов обычно восстанавливаются заметно медленнее одного большого файла того же объёма. Медленный USB-диск Старый HDD, USB 2.0, SMR-диск или деградирующий внешний носитель может стать главным ограничением. Высокая загрузка дисков RAID rebuild, Data Scrubbing, расширение storage pool и другие операции конкурируют за I/O. Том заполнен Synology рекомендует обратить внимание на тома с заполнением выше 90 %, потому что это может ухудшать производительность операций Hyper Backup. Упирается CPU Дедупликация, индексы и encryption требуют процессорного времени, особенно на младших NAS. Сеть или remote NAS Ограничение bandwidth, нестабильный канал, неправильный MTU или медленные диски на удалённой стороне могут резко снизить скорость. Что проверить по порядку Storage Manager: storage pool и volume должны быть Healthy и не выполнять тяжёлую перестройку. Проверить состояние HDD/SSD и нет ли одного диска с аномально высокой загрузкой. Resource Monitor: CPU, RAM и Disk utilization. Проверить заполнение целевого тома. Для remote NAS проверить обе стороны, а не только исходный NAS. Проверить Traffic Control и другие ограничения bandwidth. Для USB проверить сам внешний диск, интерфейс и SMART/health, если доступно. Если ошибок нет, диски исправны, а repository содержит огромное количество мелких файлов или много версий, низкая скорость сама по себе ещё не доказывает неисправность Hyper Backup.

Быстро нужен один файл Не запускайте полный restore ради одной папки Если NAS работает и repository читается, для отдельных файлов быстрее использовать Backup Explorer. На компьютере ту же задачу выполняет Hyper Backup Explorer. Нужен один документ Backup Explorer → выбрать версию → Copy/Restore Нужна папка фотографий Выбрать нужную точку времени и извлечь только эту папку Нужно вернуть весь shared folder Использовать полноценный Restore через Hyper Backup Старый NAS умер Открыть .hbk через новый Synology или Hyper Backup Explorer

Integrity Check Что проверяет Hyper Backup и почему это важно до аварии Integrity Check состоит из проверки структуры индекса и, при включённой проверке данных, проверки backup data. Synology описывает цель этой процедуры прямо: проверить целостность backup и возможность корректного восстановления. Index structure check Проверяет структуру repository и является обязательной частью integrity check. Data check Дополнительно проверяет сами backup data. Для scheduled check можно ограничить время проверки. Если integrity check и очередной backup пересекаются, они выполняются последовательно, а не параллельно. В актуальной документации Synology указано, что ожидающая backup-задача может быть пропущена, если integrity check не завершился в течение трёх часов ожидания.

Красный флаг Что означает статус Restore Only Это не режим «backup закончился, можно только восстанавливать». Synology переводит задачу в Restore Only, когда integrity check обнаруживает повреждение данных на destination. Дальнейшие backup-запуски блокируются специально, чтобы не продолжать изменять повреждённый repository. Если появился Restore Only, не удаляйте repository. Сначала попытайтесь восстановить критичные данные в отдельное исправное место и выясните причину повреждения destination. Что проверять здоровье storage pool и volume на source NAS;

здоровье destination;

SMART/состояние накопителей;

ошибки памяти NAS;

аппаратные ошибки внешнего USB-диска;

если destination — второй Synology, его диски, память и storage pool тоже;

журнал Hyper Backup и DSM. После устранения причины Synology рекомендует создать новую backup-задачу, а старый повреждённый repository использовать только для доступного восстановления.

Encrypted backup Почему исправный backup может оказаться бесполезным без ключа Если при создании задачи было включено client-side encryption, для открытия repository требуется пароль или сохранённый ключ шифрования. Это принципиально отличается от обычного пароля администратора DSM: новый NAS или новый пользователь сам по себе не «знает» ключ старого зашифрованного backup. Ключ шифрования должен храниться отдельно от NAS. Если NAS погиб вместе с единственной копией ключа, физически исправный backup может быть невозможно расшифровать. Хорошая схема хранения: менеджер паролей + отдельная защищённая копия ключа вне основного NAS. Не отправляйте encryption key в открытые чаты и не храните его только внутри того же массива, который резервируется.

Другой NAS Почему после восстановления могут измениться права Когда данные восстанавливаются на другой Synology без общей службы каталогов, локальные пользователи и группы нового NAS могут не совпадать с исходной системой. Для обычного файла это может быть не критично, но для shared folders, package data и рабочих ресурсов права имеют значение. Synology рекомендует учитывать восстановление системной конфигурации и пользователей, если важно сохранить исходные privileges. Если нужно только забрать несколько файлов, Hyper Backup Explorer проще, но копирование отдельных файлов может не сохранить исходные permission в полном виде.

Чего не делать Ошибки, которые могут ухудшить ситуацию Не чинить .hbk вручную Не удаляйте внутренние файлы repository ради освобождения места. Не форматировать USB-диск Если DSM предлагает «починить» или переинициализировать неизвестный носитель, сначала убедитесь, что это не единственная backup-копия. Не перезаписывать единственный backup Восстанавливайте данные в отдельное место, если состояние repository вызывает сомнения. Не запускать всё одновременно RAID rebuild, scrubbing, antivirus scan и большой restore конкурируют за дисковый I/O. Не считать зелёный статус гарантией Backup Completed полезен, но периодическое тестовое восстановление всё равно нужно. Не хранить ключ только на NAS Encryption key должен пережить отказ основного устройства.

После успешного восстановления Что исправить, чтобы следующая авария прошла проще ✓ Запустить integrity check по расписанию. ✓ Периодически восстанавливать несколько файлов в тестовую папку. ✓ Хранить encryption key отдельно. ✓ Иметь вторую backup-копию по правилу 3-2-1. ✓ Контролировать SMART, storage pool и заполнение томов. ✓ Не допускать единственного backup на старом USB-диске. ✓ Записать инструкцию: где backup, чем открыть и какой ключ нужен. ✓ Для критичных данных проверить restore на другом устройстве до настоящей аварии.

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Удалённый разбор Backup есть, но страшно экспериментировать с единственной копией? Пришлите модель Synology, версию DSM и Hyper Backup, куда сохранена копия — USB, второй NAS, C2 или другое хранилище — и точный текст ошибки. Для проблем скорости полезны также объём backup, количество файлов, состояние storage pool и скрин Resource Monitor. Пароль и encryption key присылать не нужно. Описать проблему в MAX Telegram Гайды по NAS