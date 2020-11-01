Firecrawl · web data API · MCP · Claude Code · Codex Firecrawl: как дать Claude, Codex и LLM-агенту поиск, scraping и чистый Markdown из сайтов LLM плохо работает с «сырым интернетом»: HTML переполнен меню, рекламой, script-тегами, dynamic content и повторяющимися блоками. Firecrawl превращает сайт в данные, удобные именно для AI: Markdown, structured JSON, links, screenshots и другие форматы. Agent может искать страницы, обходить сайт, извлекать нужные поля и получать результат через API, CLI или MCP. Firecrawl v2.11.0 последний tagged core release на момент проверки Python SDK 4.42.0 production/stable SDK от 8 сентября 2026 года AGPL-3.0 core SDK и отдельные компоненты имеют собственные MIT-лицензии Firecrawl на GitHub Первый scrape MCP для Claude/Codex Что умеет Firecrawl scrape одной страницы;

crawl целого сайта;

search + scrape результатов;

map URL-структуры;

parse PDF/DOCX/XLSX/HTML;

structured JSON extraction;

browser interaction;

CLI/Skills для coding agents;

MCP tools.

Web data layer for AI Firecrawl не «ходит по сайту вместо человека» — он превращает web в данные Главная задача Firecrawl — получить из web-источника чистое содержимое в форме, которую удобно передать модели. Для обычного article это Markdown; для catalog — JSON по schema; для большого сайта — crawl/map; для свежей информации — search. URL / search query web source → Firecrawl fetch · render · clean · extract → Markdown / JSON LLM-ready data → Agent / RAG / app Claude · Codex · workflow 01 Убирает web boilerplate Navigation, layout noise и повторяющиеся элементы не должны съедать context window. 02 Рендерит dynamic страницы При необходимости использует browser/Playwright path, а не только обычный HTTP fetch. 03 Собирает сайт целиком Crawl автоматически обходит связанные страницы в заданных пределах. 04 Возвращает структуру Можно получить не только текст, но и JSON по заданной schema.

Чтобы не дублировать Browser Use Firecrawl и Browser Use решают разные web-задачи ЗадачаFirecrawlBrowser Use Прочитать 100 страниц сайта Основной сценарийИзбыточно Получить clean Markdown ДаНужно собирать отдельно Извлечь catalog в JSON ДаВозможно, но тяжелее Нажать кнопку / пройти форму Есть interaction/browser APIОсновной сценарий Действовать как autonomous browser-agent Не основной смыслДа Массовый crawl/search ДаНе лучший инструмент Browser Use Когда агенту нужен настоящий Chrome и действия на сайте →

Самый частый сценарий Один URL → чистый Markdown Python SDK pip install firecrawl-py==4.42.0 from firecrawl import Firecrawl firecrawl = Firecrawl( api_key="fc-YOUR-API-KEY" ) doc = firecrawl.scrape( "https://example.com" ) print(doc.markdown) REST API curl -X POST https://api.firecrawl.dev/v2/scrape \ -H "Authorization: Bearer fc-YOUR-API-KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "url": "https://example.com", "formats": ["markdown"] }' На v2.11 core endpoints получили keyless access через official clients в пределах daily limits. Для production и predictable quota всё равно разумнее использовать собственный API key.

Когда одной страницы мало Map сначала находит URL, Crawl затем собирает содержимое Map Быстро получить структуру сайта Подходит, чтобы понять количество URL и выбрать только нужные разделы. Crawl Обойти и scrape несколько страниц Собирает content для knowledge base, analysis или dataset. job = firecrawl.crawl( "https://docs.example.com", limit=100 ) Для больших сайтов полезно ограничивать paths, depth и page count. Это одновременно уменьшает стоимость, время и риск случайно собрать нерелевантные разделы. На большом сайте разумный workflow: Map → фильтрация URL → Crawl. Не нужно сразу обходить тысячи страниц, если agent реально работает только с одним product/docs разделом.

Fresh web data Search может сразу найти страницы и вернуть содержимое результатов result = firecrawl.search( "latest local LLM inference tools", limit=10 ) Firecrawl CLI также поддерживает time filters, country/location, web/news/images и специализированные categories вроде GitHub/developer/research. firecrawl search "AI agent security" \ --tbs qdr:w \ --scrape \ --scrape-formats markdown Search + scrape полезнее обычного search snippet, если ответ строится по фактическому содержимому страницы. Agent получает не только заголовок и две строки выдачи, а полный очищенный source material.

Не только Markdown Structured extraction превращает страницу в JSON по вашей schema { "url": "https://example.com/product", "formats": [ { "type": "json", "schema": { "type": "object", "properties": { "name": {"type": "string"}, "price": {"type": "number"}, "in_stock": {"type": "boolean"} } } } ] } В v2.11 появилась также deterministicJson: Firecrawl создаёт reusable extractor по schema и кеширует его для сайта, чтобы повторные извлечения были более последовательными и не требовали LLM на каждый request. Markdown Для RAG/summary Когда agent должен сам интерпретировать текст. JSON Для one-off extraction Структурированное извлечение через schema. deterministicJson Для повторяемых сайтов Более predictable extraction без LLM-call на каждый scrape.

Не только URL Parse умеет принимать документы и возвращать LLM-ready content В current v2-линии /parse поддерживает локальные файлы, включая PDF, DOCX, DOC, ODT, RTF, XLSX, XLS и HTML. Для documents можно получать Markdown, JSON или summary. PDF Text + tables Подготовка документов для анализа и ingestion. DOCX Office documents Удобно для внутренних инструкций и reports. XLSX Tables Извлечение структурированных данных из spreadsheet. HTML Local page/file Можно обрабатывать не только публичные URL. Docling Когда нужен локальный document parser без web-crawling слоя →

Coding agents без ручного API-кода Firecrawl CLI ставит skills для Claude Code, Codex, Cursor и других agents Последний tagged CLI release — v1.23.3 от 27 августа 2026 года. CLI ставится отдельно и умеет search, scrape, crawl, map, interaction, research и agent jobs. npm install -g firecrawl-cli npx -y firecrawl-cli@latest init -y --browser Setup умеет автоматически устанавливать skills в поддерживаемые harness: Claude Code, Codex, Cursor, Windsurf, OpenCode, OpenClaw, OpenHands и Hermes Agent. firecrawl init --agent codex firecrawl setup skills --agent codex firecrawl init --agent claude-code firecrawl setup skills --agent claude-code CLI telemetry можно отключить. Документация сообщает, что CLI собирает anonymous usage data вроде версии CLI/OS/Node и обнаруженных dev tools, но не command data, URLs или file contents. Для отключения: FIRECRAWL_NO_TELEMETRY=1 .

Native tools для LLM Official Firecrawl MCP даёт agent search, scrape, parse и другие web tools Самый простой вариант — hosted MCP endpoint. Можно подключиться keyless, через browser sign-in или API key. { "mcpServers": { "firecrawl": { "type": "http", "url": "https://mcp.firecrawl.dev/v2/mcp", "headers": { "Authorization": "Bearer <FIRECRAWL_API_KEY>" } } } } Для OAuth/browser sign-in используется отдельный endpoint https://mcp.firecrawl.dev/v2/mcp-oauth . Search Найти актуальные web sources Не полагаться на training cutoff. Scrape Прочитать конкретную страницу Получить Markdown или structured content. Parse Документы PDF/DOCX и другие input formats. Interact Действия на web page Когда обычного scrape недостаточно. API key не вставляйте прямо в URL. Firecrawl docs рекомендуют передавать ключ через Authorization header, environment variable или secret storage клиента.

AGPL self-host Firecrawl можно поднять на своём сервере, но production setup уже не «один container» git clone https://github.com/firecrawl/firecrawl.git cd firecrawl docker compose up Current Compose stack включает API/workers, Playwright, Redis, RabbitMQ, NuQ PostgreSQL и optional FoundationDB queue backend. На host по умолчанию публикуется API port 3002. API HTTP endpoint Принимает scrape/crawl/search requests. Workers Job processing Выполняют scraping и processing. Playwright Browser rendering Для dynamic content и сложных страниц. Queues NuQ/Redis/RabbitMQ Нужны для async jobs и orchestration. Self-host baseline по умолчанию не является готовой production-security architecture. Официальный SELF_HOST.md прямо предупреждает: default API unauthenticated; перед выходом из trusted network нужны полноценная auth-схема, TLS и network policy. Также root Compose не создаёт persistent volumes для NuQ PostgreSQL, Redis и RabbitMQ. AI-backed features в self-host не получают модель автоматически. Нужно отдельно подключить OpenAI, OpenAI-compatible endpoint или Ollama, если конкретная feature требует model provider.

Данные web могут содержать PII v2.11 добавил автоматическую redaction до возврата документа Опция redactPII умеет удалять/маскировать персональные и чувствительные данные: имена, email, телефоны, адреса и secrets до того, как scraped content попадёт дальше в agent pipeline. { "url": "https://example.com", "formats": ["markdown"], "redactPII": true } До redaction Raw scraped content Может содержать email, phone, customer names, tokens или другие sensitive strings. После redaction Cleaner agent input Снижает риск передать PII следующей облачной модели или сохранить в traces. Redaction не заменяет собственную data classification policy. Если источник содержит секретные внутренние данные, сначала решите, вообще можно ли отправлять их в hosted scraping/LLM pipeline.

Web scraping — классическая SSRF-поверхность Firecrawl нужно рассматривать как сервис, который по запросу ходит во внешнюю сеть 1 Не открывать self-host без auth Иначе любой доступный клиент сможет заставлять server fetch произвольные URL. 2 Private network должен быть защищён Scraper не должен становиться мостом к metadata/internal services. 3 Проверять redirects SSRF часто обходится через разрешённый внешний URL, который редиректит внутрь сети. 4 Secrets только через env/secret store Не коммитить FIRECRAWL_API_KEY в MCP JSON или repository. 5 Queue/admin ports не публиковать Postgres, Redis, RabbitMQ и worker internals должны оставаться private. 6 Следить за security updates Проект активно обновляет Playwright/API/SDK dependencies. CVE-2026-32857: redirect-based SSRF bypass GitHub Advisory Database описывает high-severity проблему в Firecrawl 2.8.0 и более ранних версиях: URL проверялся до перехода, но redirect destination мог не пройти повторную network-policy validation. В результате внешний URL мог перенаправить browser к internal/restricted resource. Для нового deployment не используйте старые 2.8.x images. Текущий tagged core release — 2.11.0, а main дополнительно получает security dependency updates. Для self-host лучше фиксировать точный актуальный tag и следить за advisories/patches.

Ограничения Firecrawl полезен как data layer, но не делает web «идеально структурированным» 01 Сайт может блокировать scraping Anti-bot, login, captcha и нестандартный JS всё ещё усложняют доступ. 02 Crawl может быть дорогим Большой сайт легко превращается в тысячи requests/pages. 03 JSON extraction может ошибаться Schema не гарантирует, что источник содержит однозначный правильный ответ. 04 Hosted service требует доверия URL и scraped content проходят через внешнюю инфраструктуру Firecrawl. 05 Self-host требует эксплуатации Queues, browser workers, storage, updates и network security становятся вашей задачей. 06 Нужно соблюдать правила сайтов Проект прямо возлагает на пользователя ответственность за policies/privacy/terms и по умолчанию уважает robots.txt. Для одной статической страницы Firecrawl может быть избыточен. Он особенно полезен, когда нужно регулярно получать данные, обходить много URL, превращать web в структуру или давать web tools AI-agent.

Практические сценарии Где Firecrawl действительно полезен 01 Research agent Search → scrape sources → summary with citations. 02 RAG ingestion Crawl docs-сайта и сохранение clean Markdown. 03 Price/catalog monitoring Извлечение одинаковых JSON-полей с нескольких сайтов. 04 SEO/content audit Map сайта, titles/content и массовый анализ страниц. 05 Claude/Codex web tools Agent сам решает, когда искать или читать web-source. 06 Document pipeline Parse PDF/DOCX/XLSX перед дальнейшим LLM-анализом.

Вывод Firecrawl нужен тогда, когда web должен стать нормальным input для AI-системы Если Browser Use отвечает на вопрос «как дать агенту браузер и действия», Firecrawl отвечает на другой: «как массово и предсказуемо превратить web в данные». Поэтому эти инструменты не конкуренты — они закрывают разные уровни web automation. Для coding-agent особенно полезны CLI Skills и MCP: Claude/Codex может сначала найти свежий source, затем scrape содержимое, а уже после этого делать вывод или менять код. Открыть Firecrawl на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про Firecrawl Что такое Firecrawl простыми словами? Web data API и open-source stack, который ищет, scrape/crawl'ит страницы и превращает их в Markdown, JSON и другие форматы для AI-приложений. Чем Firecrawl отличается от Browser Use? Firecrawl ориентирован на получение и структурирование web-данных в масштабе. Browser Use ориентирован на autonomous browser interaction и действия как пользователь. Можно ли подключить Firecrawl к Claude Code или Codex? Да. Есть official MCP и отдельный CLI с skills для Claude Code, Codex, Cursor и других agents. Можно ли self-host? Да. Core доступен под AGPL-3.0 и имеет Docker Compose/Kubernetes starting points. Но default self-host baseline требует дополнительной auth, TLS, persistence и network hardening для production. Работает ли с PDF? Да. Parse поддерживает PDF и ряд офисных форматов, а scrape/crawl также умеют работать с PDF в web-сценариях. Можно ли получить JSON вместо Markdown? Да. Поддерживаются structured JSON и deterministicJson для повторяемых extraction-сценариев. Firecrawl полностью MIT? Нет. Core repository в основном AGPL-3.0; SDK и некоторые отдельные компоненты имеют MIT-лицензии. Безопасно ли открыть self-hosted Firecrawl в интернет? Не в default configuration. Официальный SELF_HOST.md прямо говорит, что baseline API unauthenticated; нужны auth, TLS и network policy. Какая версия актуальна? На 21 сентября 2026 года latest tagged core release — Firecrawl v2.11.0; Python SDK — 4.42.0.