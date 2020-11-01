Почему мылит и двоится в AR/XR-очках: причины и решения

Если в AR/XR-очках мылит изображение, двоится текст, режет глаза или через 10-30 минут начинает болеть голова, причина не обязательно в плохом дисплее. На резкость и комфорт одновременно влияют IPD, зрение, астигматизм, положение глаз внутри eye box, носоупоры, размер виртуального экрана, программная геометрия, режим фиксации и особенности оптики конкретной модели.

Быстрый тест: выведите мелкий контрастный текст, закройте один глаз и медленно смещайте очки на несколько миллиметров вверх, вниз, влево и вправо. Если зона резкости меняется вместе с положением оправы, сначала проверяйте посадку, IPD и eye box. Если один и тот же участок остаётся размытым при любых положениях, возможна особенность оптики или дефект конкретного экземпляра.

Сначала определяем, что именно происходит

Пользователи часто называют словом «мыло» сразу несколько разных эффектов. Для нормальной диагностики их нужно разделить.

Симптом Как выглядит Частые причины Общее размытие Весь экран не получается сделать резким Рецепт, астигматизм, диоптрийная настройка, загрязнение, дефект Размытые края Центр резкий, углы и боковые зоны мягкие Eye box, IPD, посадка, большой виртуальный экран, конструкция оптики Двоение Вместо одного объекта видны два смещённых изображения IPD, бинокулярное совмещение, программная геометрия, зрение Ghosting У букв есть светлая или цветная тень Астигматизм, аберрации оптики, положение глаза, отражения Обрезанный экран Не виден верх, низ или угол изображения Вертикальная посадка, носоупоры, расстояние глаза до оптики Резко только при сдвиге оправы Нужно постоянно двигать очки в сторону или прижимать к лицу IPD, eye box, форма лица, неподходящая геометрия модели Резко, но быстро устают глаза Картинка нормальная, через некоторое время появляется напряжение Бинокулярный дискомфорт, IPD, яркость, длительная фиксация, движение изображения Тошнота или укачивание Дискомфорт усиливается при движении головы или виртуальной камеры Задержка, движение изображения, вестибулярно-зрительный конфликт

Главный принцип: разные симптомы требуют разных решений. Если причина в астигматизме, смена носоупора не исправит рецепт. Если глаз находится вне eye box, повышение разрешения источника не вернёт резкость краёв.

Основные причины размытия и дискомфорта

1 IPD Глаза не совпадают с оптимальными горизонтальными зонами оптики. 2 Зрение Миопия, астигматизм или разница между глазами сильнее проявляются на мелком виртуальном тексте. 3 Посадка Оправа находится слишком высоко, низко, далеко или под неправильным углом. 4 Eye box Зрачок находится около края рабочей зоны оптической системы. 5 Оптика У конкретной модели резкость к краям может объективно снижаться. 6 Размер экрана Слишком большое виртуальное полотно заставляет использовать крайние зоны оптики. 7 Программная геометрия Неверный IPD, масштаб, режим фиксации или сбой калибровки. 8 Дефект Локальная нерезкость, перекос или проблема оптического модуля конкретного экземпляра.

IPD: одна из первых вещей, которую нужно проверить

IPD - межзрачковое расстояние. Оно определяет, где по горизонтали находятся зрачки относительно оптических каналов.

XREAL прямо рекомендует проверять IPD, если изображение неполное, двоится или края выглядят неясно. Для XREAL One / 1S заявлен программный диапазон примерно 59,5-70,5 мм. XREAL One Pro выпускается в двух физических вариантах оптики: M для 57-66 мм и L для 66-75 мм.

Это показывает важную вещь: программная настройка IPD не может бесконечно компенсировать неподходящую физическую геометрию.

Типичный признак несовпадения IPD

Правому глазу картинка становится резче, если сдвинуть оправу влево, а левому - если сдвинуть вправо. В результате невозможно подобрать одно положение, которое одновременно оптимально для двух глаз.

Если этот тест похож на ваш случай, сначала прочитайте отдельный гайд про IPD, диоптрии и астигматизм в AR/XR-очках.

Диоптрии и астигматизм: почему «в жизни вижу нормально» недостаточно

Мелкий белый текст на тёмном фоне намного чувствительнее к небольшим рефракционным ошибкам, чем обычная бытовая сцена или кино.

Поэтому человек может не пользоваться очками в обычной жизни, но увидеть в XR:

ореол вокруг букв;

смазанность одного направления линий;

разную резкость правого и левого глаза;

усталость при чтении;

ощущение, что постоянно хочется «дофокусировать» изображение глазами.

На профильных форумах регулярно встречаются случаи, когда владельцы XR-очков после покупки впервые обнаруживали небольшой астигматизм или необходимость коррекции, потому что мелкий виртуальный текст оказался более требовательным.

Встроенная регулировка миопии обычно не исправляет астигматизм. Сферический регулятор меняет фокус, но не заменяет параметры CYL и AXIS рецептурной коррекции.

Eye box, посадка и носоупоры

Eye box - область перед оптикой, внутри которой глаз получает полноценное изображение. Если зрачок находится слишком близко к её краю, часть изображения может терять резкость, яркость или даже обрезаться.

Положение оправы меняет сразу несколько параметров:

высоту оптического центра относительно зрачка;

расстояние глаза до оптики;

угол наклона;

положение глаза внутри eye box.

XREAL в официальном FAQ при blurry edges рекомендует начать с выбора подходящего носоупора и положения дужек, затем проверить коррекцию зрения и чистоту линз.

Как проверить посадку

Выведите текст по всему экрану. Медленно поднимите оправу на несколько миллиметров. Опустите её. Приблизьте к глазам. Немного отдалите. Повторите для каждого глаза отдельно.

Если резкость заметно меняется от этих движений, проблема связана как минимум частично с геометрией посадки.

Почему центр резкий, а края мыльные

Это одна из самых частых жалоб владельцев очков для виртуального экрана.

Возможные причины:

глаз расположен близко к границе eye box;

реальный IPD плохо совпадает с конструкцией модели;

оправа сидит под неправильным углом;

виртуальный экран слишком большой;

вы смотрите глазами далеко в сторону вместо небольшого движения головы;

краевая зона конкретной оптики объективно имеет больше аберраций.

Почему фильм может выглядеть хорошо, а таблица плохо

Кино содержит движение, крупные детали и менее жёсткие требования к идеальной форме каждого пикселя. В IDE, браузере или Excel пользователь постоянно читает мелкий контрастный текст по всей площади.

Поэтому оценивать очки для работы нужно именно на рабочем интерфейсе, а не только на YouTube.

Слишком большой виртуальный экран сам создаёт проблему

Производители часто рекламируют виртуальные экраны на сотни дюймов. Но максимальный размер не всегда является оптимальным для чтения.

Чем больше экран:

тем дальше контент уходит к краям оптики;

тем сильнее приходится вращать глазами;

тем заметнее краевая нерезкость;

тем сложнее одновременно видеть весь интерфейс.

На форумах владельцы XREAL часто советуют при blurry edges сначала уменьшить виртуальный экран. Это логично: пользователь переводит важный контент обратно в центральную, наиболее качественную часть оптического поля.

Для работы: лучше немного меньший, но равномерно читаемый виртуальный монитор, чем максимальный экран, у которого приходится ловить резкость по краям.

Проверка каждого глаза отдельно

Это один из самых информативных домашних тестов.

1 Откройте страницу или изображение с мелким текстом по всей ширине. 2 Закройте левый глаз и оцените центр, левый и правый края правым. 3 Повторите то же левым глазом. 4 Медленно сдвиньте очки влево и вправо на 2-3 мм. 5 Поднимите и опустите оправу. 6 Сравните, где для каждого глаза находится лучшая зона резкости.

Что показывает этот тест

Результат Что вероятнее всего проверять дальше Оба глаза по отдельности резкие, вместе появляется дискомфорт IPD, бинокулярное совмещение, программную геометрию Один глаз всегда заметно хуже Рецепт, астигматизм, индивидуальную оптику, дефект одного канала Оба глаза резкие только при разных горизонтальных положениях IPD и физическую геометрию модели Нужно поднять очки, чтобы увидеть низ экрана Носоупор и вертикальное положение Центр хороший, края остаются мягкими при любых смещениях Оптические ограничения, FOV, размер экрана, экземпляр

Почему в AR/XR-очках может двоиться изображение

Настоящее двоение не нужно путать с ghosting. При двоении мозг получает два изображения, которые не удаётся нормально совместить.

Частые причины:

неподходящий IPD;

ошибка программной IPD-настройки;

несовпадение изображения двух дисплейных каналов;

проблема калибровки;

выраженная разница коррекции глаз;

индивидуальные особенности бинокулярного зрения.

XREAL официально указывает double vision как один из симптомов, при которых следует попробовать корректировку IPD.

Если двоение сохраняется после снятия устройства или появляется и в обычной жизни, это уже не вопрос настройки очков. Прекратите использование и обратитесь к специалисту по зрению.

Ghosting и цветные тени вокруг текста

Ghosting выглядит как дополнительный слабый контур рядом с основным изображением. Особенно хорошо он заметен на белом тексте на чёрном фоне.

Возможные источники:

астигматизм;

хроматические аберрации;

внутренние отражения;

положение зрачка вне оптимального участка;

особенность birdbath или waveguide-оптики;

загрязнение или микроповреждение поверхности.

Пользователи XREAL One Pro, например, описывают на форумах размытые красноватые тени около текста. Это полезный пользовательский сигнал для диагностики, но по одному симптому нельзя утверждать, что причина одинаковая у всех экземпляров.

Разрешение, масштаб и программные режимы

Не вся «мыльность» возникает внутри очков. Иногда проблема приходит от источника изображения.

Проверьте разрешение

Используйте нативный или рекомендованный режим очков. Если компьютер масштабирует изображение через нестандартное разрешение или плохой HDMI-конвертер, мелкий текст может потерять чёткость ещё до попадания в дисплей.

Проверьте масштаб интерфейса

Слишком мелкий UI заставляет читать символы размером в несколько пикселей. Даже небольшие оптические аберрации сразу становятся заметными.

Для рабочего виртуального монитора часто лучше увеличить системный масштаб Windows или macOS, чем пытаться читать интерфейс, оптимизированный для большого физического 4K-монитора.

Проверьте режим фиксации

В 3DoF/6DoF-режимах изображение проходит через дополнительную обработку и пространственную трансформацию. Если проблема появляется только в одном режиме, сравните картинку с обычным неподвижным режимом очков.

Когда экран следует за головой и вызывает укачивание

У пользователя могут быть идеально резкие очки и всё равно плохое самочувствие.

Причина может быть в конфликте между тем, что видят глаза, и тем, что сообщает вестибулярная система.

Особенно чувствительны сценарии, где:

виртуальная камера двигается без физического движения головы;

изображение заметно запаздывает;

экран «плывёт» при поворотах;

пространственная стабилизация нестабильна;

контент постоянно меняет глубину.

Если дискомфорт возникает именно при движении, а статический экран переносится нормально, проблема может быть не в фокусе.

Vergence-accommodation conflict: почему глазам приходится делать непривычную работу

В реальном мире два механизма обычно согласованы:

vergence - глаза поворачиваются так, чтобы смотреть на объект нужной глубины;

- глаза поворачиваются так, чтобы смотреть на объект нужной глубины; accommodation - хрусталик меняет фокус под реальное расстояние до объекта.

В стереоскопическом дисплее цифровой объект может казаться ближе или дальше благодаря разнице между изображениями двух глаз, при этом физическая фокусная плоскость дисплея остаётся другой.

Это называют vergence-accommodation conflict, VAC. Исследования near-eye displays связывают такие конфликты с ухудшением комфорта и ростом зрительной нагрузки при определённых сценариях.

При этом важно не делать из VAC универсальное объяснение любой головной боли. Современные исследования показывают, что дискомфорт в XR имеет несколько причин: вестибулярные конфликты, параметры контента, оптика, индивидуальное зрение и длительность использования.

Яркость, контраст и длительная работа

Слишком высокая яркость не делает текст автоматически резче. Она может повысить субъективный контраст, но одновременно усилить ощущение ореолов и утомление.

Слишком низкая яркость тоже плоха: пользователь начинает напрягаться, пытаясь различить мелкие детали на фоне окружающего света.

Для длительной работы

подберите минимальную комфортную яркость;

увеличьте размер текста;

делайте перерывы;

не держите экран максимально большим без необходимости;

периодически переводите взгляд вдаль;

не продолжайте работу через выраженную боль.

Когда голова болит из-за самой оправы

Не вся головная боль зрительная. XR-очки тяжелее обычных и могут давить на:

переносицу;

виски;

область за ушами;

брови, если оправа посажена слишком близко.

На форумах пользователи с пограничным IPD иногда вынуждены прижимать очки ближе к лицу ради резкости, после чего появляется уже физический дискомфорт от оправы и нагрева.

Если после снятия очков остаются болезненные точки давления, проверяйте посадку отдельно от изображения.

Как отличить проблему настройки от дефекта экземпляра

Наблюдение Больше похоже на настройку / пользователя Больше похоже на дефект Размытая зона перемещается при смещении очков Да Реже Другой человек видит проблему в том же месте Реже Да Один оптический канал заметно хуже второго при одинаковом рецепте Возможно Нужно проверять экземпляр После смены носоупора становится значительно лучше Да Маловероятно Локальное пятно остаётся в одном месте независимо от положения глаза Маловероятно Возможно Обычные очки или prescription insert делают всё резким Коррекция зрения Маловероятно После обновления прошивки проблема появилась только в пространственном режиме ПО / калибровка Не обязательно аппаратный дефект

Полезный способ проверки

Если есть возможность, сравните:

ваш экземпляр с таким же вторым;

ваш экземпляр на другом человеке с близким IPD;

другой источник сигнала;

обычный 0DoF-режим и пространственный режим;

картинку с рецептурной коррекцией и без неё.

Это позволяет не отправлять исправные очки в сервис из-за неправильной посадки и одновременно не тратить недели на настройки действительно неудачного экземпляра.

Пошаговая диагностика за 20 минут

01 Очистите оптику.

Микрофибра, без агрессивной химии. 02 Поставьте обычный режим.

Без максимального экрана и экспериментальных пространственных настроек. 03 Выведите тестовый текст.

Центр, углы, края, горизонтальные и вертикальные линии. 04 Проверьте правый глаз.

Центр и четыре края. 05 Проверьте левый глаз.

В тех же условиях. 06 Подвигайте оправу.

Вверх, вниз, влево, вправо, ближе и дальше. 07 Сверьте IPD.

Фактическое значение против диапазона модели. 08 Проверьте коррекцию зрения.

Особенно CYL и AXIS при астигматизме. 09 Уменьшите экран.

Оцените, исчезает ли краевое размытие. 10 Проверьте источник.

Нативное разрешение, масштаб, другой компьютер или телефон. 11 Сравните режимы.

Обычный экран против 3DoF/6DoF. 12 Оцените самочувствие.

Если есть боль или тошнота, тест прекращается.

Когда очки разумнее вернуть или обменять

Не каждая проблема обязана решаться настройками.

IPD вне физического диапазона Если модель конструктивно не рассчитана на ваше межзрачковое расстояние, программная настройка может не помочь. Один и тот же участок всегда размытый Особенно если то же видят другие пользователи на этом экземпляре. Невозможно получить резкость для двух глаз одновременно Даже после проверки рецепта и посадки. Для вашей работы края неприемлемы Очки могут быть хороши для фильмов, но не подходить для IDE, таблиц и текста. Стабильно возникает выраженная боль Не стоит рассчитывать, что глаза обязательно «натренируются». Модель не поддерживает нужную коррекцию Например, невозможно нормально установить prescription insert под ваш рецепт.

Когда стоит проверить зрение

AR/XR-очки не являются медицинским тестом. Но они могут сделать заметной проблему, которой человек раньше почти не ощущал.

Проверка зрения особенно разумна, если:

один глаз стабильно видит хуже второго;

есть тени вокруг текста;

вы давно не проверяли рецепт;

очки или линзы явно улучшают XR-картинку;

появляется стойкое двоение;

после каждого сеанса возникает головная боль;

симптомы сохраняются после снятия устройства.

Не продолжайте использование через выраженную боль, головокружение или стойкое двоение. Если симптомы повторяются или сохраняются после снятия очков, нужна обычная проверка зрения и состояния глаз, а не дальнейшие эксперименты с настройками XR.

Короткая карта решений

Мылит только по краям Проверьте посадку → IPD → уменьшите экран → оцените пределы оптики. Один глаз хуже Тест каждого глаза → рецепт → CYL/AXIS → проверка конкретного оптического канала. Двоится IPD → программная геометрия → калибровка → бинокулярное зрение. Цветные тени Астигматизм → положение глаза → оптические аберрации → экземпляр. Болит через 10-20 минут Не терпеть → IPD → рецепт → яркость → движение изображения → перерыв. Тошнит при движении Проверить 0DoF/3DoF → задержку → стабилизацию → тип контента.

Частые вопросы

Нормально ли, что края AR/XR-очков немного менее резкие? У части оптических схем резкость к краю действительно снижается. Вопрос в степени: если мелкий текст становится нечитаемым или для каждого глаза нужна разная посадка, это уже стоит диагностировать. Почему при сдвиге очков в сторону изображение становится резче? Чаще всего вы перемещаете зрачок ближе к оптимальной зоне оптики. Это может указывать на IPD или eye box. Может ли астигматизм давать «двойные буквы»? Да, астигматизм способен создавать тени и размытие вокруг контрастных символов. Но настоящий бинокулярный double vision имеет и другие причины, поэтому симптомы нужно разделять. Почему один глаз видит края лучше другого? Причиной может быть асимметрия IPD, различный рецепт глаз, посадка оправы или различие двух оптических каналов. Поможет ли уменьшение виртуального экрана? Часто помогает при краевой нерезкости, потому что рабочий контент переносится ближе к центральной зоне оптики. Но это не исправит неподходящий рецепт или выраженное несовпадение IPD. Нужно ли повышать яркость, если текст мутный? Не обязательно. Яркость повышает контраст, но не исправляет фокус и может сделать ореолы заметнее. Сначала нужно найти оптическую причину. Почему видео нормальное, а текст читать невозможно? Мелкий статичный текст сильнее выявляет ограничения PPD, рецепт, астигматизм и краевые аберрации. Для работы требования выше, чем для кино. Можно ли привыкнуть к неправильному IPD? Не стоит рассчитывать на адаптацию как на способ исправить неподходящую геометрию. Если очки вызывают стабильный дискомфорт, нужно искать причину, а не увеличивать время через боль. Что проверить первым: зрение или очки? Начните с бесплатных проверок: чистота, посадка, каждый глаз отдельно, IPD и меньший экран. Если один глаз стабильно хуже или есть ореолы, актуальный рецепт становится одним из следующих шагов. Как понять, что экземпляр бракованный? Подозрение усиливается, если локальный дефект остаётся в одном месте при любой посадке, виден другим людям и отсутствует на другом экземпляре той же модели. Почему после XR болит голова? Причина может быть зрительной, вестибулярной или механической: IPD, коррекция зрения, посадка, VAC, задержка движения, слишком высокая яркость или давление оправы. Что делать, если двоение осталось после снятия очков? Прекратить использование и обратиться к специалисту по зрению. Это уже не следует решать программными настройками устройства.