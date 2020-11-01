IPD, диоптрии и астигматизм в AR/XR-очках: как подобрать

Размытые края, двоение, головная боль и ощущение, что AR/XR-очки «не подходят глазам» не всегда означают плохой дисплей или брак. На резкость влияют межзрачковое расстояние IPD, рецепт на зрение, астигматизм, положение оправы, eye box, носоупоры, наклон линз и сама конструкция оптики конкретной модели.

Коротко: до покупки AR/XR-очков желательно знать свой IPD и иметь актуальный рецепт на зрение. Встроенная регулировка диоптрий у некоторых моделей обычно компенсирует только близорукость и не заменяет цилиндрическую коррекцию при астигматизме. Если при небольшом смещении очков влево или вправо один глаз начинает видеть резче, а другой хуже, проблема часто связана с IPD, eye box или посадкой, а не с разрешением дисплея.

Почему AR/XR-очки могут мылить даже при хорошем дисплее

В обычном мониторе положение глаз пользователя почти не влияет на геометрию изображения. В AR/XR-очках каждый глаз смотрит через собственную оптическую систему на очень маленький дисплей, изображение которого оптика превращает в виртуальный экран.

Поэтому качество картинки зависит сразу от нескольких факторов:

физического IPD пользователя;

диапазона IPD, под который рассчитана оптика очков;

рефракции каждого глаза: SPH, CYL и AXIS;

расстояния глаза до оптики;

вертикального положения оправы;

угла наклона очков относительно лица;

размера eye box;

особенностей конкретной оптической схемы;

разрешения, PPD и качества рендеринга текста;

чистоты внутренних и внешних поверхностей оптики.

Именно поэтому два человека с одинаковым зрением могут по-разному оценивать одну и ту же модель: форма лица, IPD и положение глаз относительно оптики у них отличаются.

Практический вывод: фраза «у этой модели всё резко от края до края» не гарантирует, что так будет именно у вас. Для AR/XR-очков примерка перед покупкой значительно полезнее, чем для обычного монитора.

Что такое IPD и почему он критичен

IPD, Interpupillary Distance - расстояние между центрами зрачков. В обычных очках этот параметр нужен для правильного центрирования корректирующих линз. В AR/XR-очках каждый глаз дополнительно должен попасть в рабочую зону собственного оптического канала.

Если оптические центры очков и положение глаз существенно не совпадают, возможны размытые внешние или внутренние края, обрезание части виртуального изображения, двоение, разная резкость правого и левого глаза, цветные ореолы вокруг текста и быстрая зрительная усталость.

XREAL прямо связывает неправильную настройку IPD с неполным изображением, двоением и неясными краями. У XREAL One Pro производитель выпускает две физические версии оптики: M для IPD 57-66 мм и L для 66-75 мм.

Программный IPD и физический IPD - не одно и то же

В некоторых очках есть программная настройка IPD. Она может сместить вывод изображения так, чтобы лучше согласовать его с положением глаз. Но программная коррекция не способна физически переставить линзы, призмы или waveguide-оптику.

У XREAL One / 1S программная настройка заявлена примерно в диапазоне 59,5-70,5 мм, а One Pro всё равно сначала выбирается в физической версии M или L. При программной корректировке производитель предупреждает о возможном небольшом уменьшении максимального размера и дальности виртуального экрана.

Как правильно измерить IPD

Для дорогих AR/XR-очков лучше не угадывать IPD по фотографии и не брать значение «примерно 64». Ошибка в несколько миллиметров может быть важна, особенно если ваш IPD находится около границы диапазона модели.

Лучший способ: измерение у оптометриста

Это предпочтительный вариант, если IPD близок к границе размеров модели, нужна рецептурная вставка, есть астигматизм, правый и левый глаз требуют разной коррекции или раньше VR/AR-гарнитуры вызывали дискомфорт.

Самостоятельное измерение линейкой

Встаньте перед зеркалом и держите голову прямо. Расположите миллиметровую линейку горизонтально. Измерьте расстояние между центрами зрачков. Повторите измерение несколько раз. Если результаты заметно расходятся, используйте профессиональное измерение.

Приложения и измерение камерой

Производители и оптические сервисы предлагают измерение IPD камерой смартфона или ноутбука. Это удобно для предварительной оценки, но результат зависит от положения головы, перспективы, расстояния до камеры и алгоритма.

Если приложение показывает 65 мм, а ручное измерение 68 мм, не выбирайте размер дорогой модели наугад. Проверьте IPD в оптике.

Общий IPD и монокулярный IPD: в чём разница

Бинокулярный IPD Общее расстояние между центрами двух зрачков. Например, 64 мм. Монокулярный PD Расстояние от условной центральной линии лица до каждого зрачка отдельно. Например, 31 мм справа и 33 мм слева.

Сумма монокулярных значений обычно даёт общий PD, но раздельные значения полезнее, если лицо и положение глаз не идеально симметричны. Для выбора размера XR-очков производитель чаще указывает общий диапазон IPD, а для изготовления корректирующей вставки оптик может использовать данные каждого глаза отдельно.

Не путайте параметры: IPD устройства определяет совместимость положения глаз с его оптической системой. PD рецептурных линз нужен ещё и для правильного расположения оптических центров самой корректирующей вставки.

Какие данные из рецепта важны для AR/XR-очков

Параметр Что означает Почему важен OD / OS Правый / левый глаз Коррекция задаётся отдельно для каждого глаза SPH Сферическая коррекция Минус обычно соответствует миопии, плюс - гиперметропии CYL Цилиндр Показывает величину астигматизма AXIS Ось цилиндра, 0-180° Определяет ориентацию коррекции астигматизма PD / IPD Межзрачковое расстояние Нужно для центрирования и оценки совместимости с оптикой ADD Добавка для близи Используется при пресбиопии, бифокальных или прогрессивных линзах PRISM Призматическая коррекция Требует отдельной оценки и профессионального изготовления

Even Realities при заказе рецептурных G1 запрашивает SPH, CYL, AXIS и PD. Это хороший пример того, почему полноценная коррекция зрения не сводится к одной цифре «минус».

Какой рецепт нужен: для дали или для чтения?

У большинства XR-очков виртуальное изображение оптически находится не на расстоянии нескольких сантиметров от глаза, хотя физический дисплей расположен рядом. Поэтому рецепт для чтения нельзя автоматически использовать как рецепт для XR-вставки.

Если у вас разные рецепты для дали, компьютера и чтения, уточняйте у производителя вставки или оптометриста, какой именно рецепт нужен для вашей модели.

Близорукость: когда помогают встроенные диоптрийные регуляторы

Некоторые XR-очки имеют отдельную фокусировку для правого и левого глаза. Это удобно при миопии: пользователь вращает регулятор до тех пор, пока виртуальное изображение не станет резким.

Rokid Max официально поддерживает регулировку от 0 до −6,00 D. VITURE Pro XR поддерживает встроенную коррекцию миопии до −5,0 D, а в отдельных поколениях VITURE диапазон может доходить до −6,0 D.

Как настраивать встроенную коррекцию

Закройте левый глаз. Настройте резкость для правого глаза. Закройте правый глаз. Настройте левый. Откройте оба глаза и оцените комфорт бинокулярного изображения.

Важно: встроенная диоптрийная регулировка меняет фокус виртуального изображения. Она не превращает XR-очки в полноценную индивидуальную оптику и не компенсирует все виды нарушений зрения.

Астигматизм: почему встроенные крутилки обычно не помогают

При астигматизме оптическая система глаза фокусирует свет неодинаково в разных направлениях. В рецепте для этого используются CYL и AXIS.

Простой регулятор миопии изменяет сферический фокус. Он не создаёт отдельную цилиндрическую коррекцию с нужной осью. Поэтому VITURE рекомендует Prescription Lens Frame пользователям с выраженным астигматизмом, а Rokid поддерживает индивидуальные вставки для миопии и астигматизма.

Как проблема может проявляться

текст имеет тени или ореолы;

одни линии выглядят резче других;

белые символы на тёмном фоне особенно неприятны;

не удаётся получить одинаковую резкость всего изображения;

кино выглядит приемлемо, а мелкий текст быстро утомляет;

возникает желание щуриться или дофокусировать изображение глазами.

Такие симптомы не доказывают астигматизм. Похожую картину могут давать IPD, посадка, аберрации оптики или дефект экземпляра. Но в сообществах XREAL повторяется сценарий, когда человек хорошо видит в обычной жизни, а мелкий контрастный текст в XR-очках проявляет ранее незаметную небольшую коррекцию.

Не ставьте диагноз по AR-очкам. Если появляется стойкое размытие, двоение, боль или головная боль, прекратите использование и проверьте зрение у специалиста. AR/XR-очки могут проявить существующую проблему, но не являются диагностическим прибором.

Дальнозоркость и пресбиопия: что учитывать

Встроенные регуляторы многих XR-моделей ориентированы прежде всего на миопию. Это не означает автоматическую поддержку плюсовой коррекции, пресбиопии или прогрессивных линз.

Если в рецепте есть положительный SPH, ADD или призматическая коррекция, заранее проверяйте, поддерживает ли конкретная система индивидуальные вставки или полноценные рецептурные линзы.

Например, современные smart glasses с обычной оправой могут поддерживать индивидуальные линзы для миопии, астигматизма, прогрессивной коррекции и пресбиопии. Но это уже другой класс устройства, и наличие такой оптики не означает автоматически тот же XR-дисплей.

Рецептурные вставки: когда это лучший вариант

Prescription insert - дополнительная оправа с корректирующими линзами, которая устанавливается между глазом и оптической системой XR-очков.

Она особенно нужна, если есть астигматизм, SPH выходит за встроенный диапазон, глаза требуют разной коррекции, встроенной регулировки нет или производитель прямо предусматривает такую вставку.

Что передать изготовителю вставки

актуальный рецепт;

OD и OS;

SPH;

CYL;

AXIS;

PD, иногда отдельно для каждого глаза;

при необходимости ADD или данные о призме.

Вариант Плюсы Минусы Обычные очки под XR Можно быстро понять, помогает ли коррекция Толще конструкция, хуже посадка, больше расстояние до оптики, возможны отражения и давление Контактные линзы Не увеличивают расстояние между глазом и XR-оптикой Подходят не всем, требуют привычки и ухода Prescription insert Компактно, можно учесть SPH, CYL и AXIS Дополнительная стоимость, индивидуальный заказ Встроенная регулировка Быстро, ничего не нужно заказывать Обычно ограниченный диапазон миопии, астигматизм не исправляет

Как разные производители решают IPD и коррекцию зрения

Модель / семейство IPD и посадка Коррекция зрения XREAL One Pro Две версии: M 57-66 мм и L 66-75 мм; есть программная тонкая настройка Производитель рекомендует профессионально изготовленные рецептурные линзы XREAL One / 1S Программный диапазон примерно 59,5-70,5 мм, центральное значение 64 мм Рецептурная коррекция через совместимые вставки VITURE Pro Официальный IPD 56,5-70,5 мм; посадка регулируется носоупорами Встроенная коррекция миопии до −5,0 D; для выраженного астигматизма есть Prescription Lens Frame VITURE One / One Lite Официальный IPD примерно 57,5-69,5 мм Встроенная коррекция миопии до −5,0 D Rokid Max Критична правильная посадка Отдельная настройка каждого глаза 0…−6,0 D; за пределами диапазона используется Prescription Mount Rokid Glasses Критична высота посадки и положение носоупоров Магнитная prescription-вставка поддерживает миопию и астигматизм Even G1 Обычная оптическая посадка с индивидуальной регулировкой оправы При заказе используются SPH, CYL, AXIS и PD

Точные диапазоны и поддержка рецептов меняются от поколения к поколению. Перед покупкой сверяйте спецификацию именно нужной модели.

Почему мылит изображение: диагностика по симптомам

Симптом На что похоже Что проверить первым Центр резкий, края мыльные у обоих глаз Eye box, IPD, конструкция оптики, слишком большой виртуальный экран Посадку, IPD, носоупоры, размер экрана Один глаз резкий, другой нет Разный рецепт, положение оправы, индивидуальная оптика или дефект Тест по одному глазу, рецепт, смещение оправы При сдвиге очков влево резкость улучшается справа, но ухудшается слева Горизонтальное несовпадение IPD или оптических центров Реальный IPD и диапазон модели Низ или верх изображения обрезан / размыт Вертикальная посадка Носоупоры и высоту оправы Белый текст имеет цветные тени Астигматизм, аберрации, положение глаза вне оптимальной зоны Рецепт, eye box, тест по одному глазу Видео выглядит нормально, мелкий текст плохо Рефракционная ошибка, край sweet spot, недостаточный PPD Проверку зрения и меньший виртуальный экран Всё изображение размыто Рефракция, загрязнённая оптика, неправильная посадка, неисправность Чистоту линз, коррекцию зрения, тест по одному глазу Картинка резкая, но через 10-20 минут болят глаза Бинокулярный дискомфорт, IPD, неподходящий рецепт, яркость, сухость глаз Прекратить сеанс, перепроверить IPD и коррекцию

Посадка, носоупоры и eye box: почему миллиметры имеют значение

Eye box - область перед оптикой, внутри которой глаз получает корректное изображение. Чем она меньше, тем чувствительнее очки к положению лица.

Изменение носоупора может поднять или опустить оптику, приблизить или отдалить её от глаз, изменить угол и вернуть потерянный верх или низ экрана. Rokid в инструкции прямо рекомендует поднять оправу, если нижняя часть дисплея выглядит мягкой или неполной.

Что попробовать

Начните со штатного среднего носоупора. Медленно перемещайте очки вверх и вниз на несколько миллиметров. Немного приблизьте и удалите оправу от глаз. Слегка измените угол, если конструкция это допускает. Проверьте весь экран каждым глазом отдельно. Только после этого меняйте программный IPD.

Тест по одному глазу: простой способ локализовать проблему

1 Выведите мелкий контрастный текст по всей ширине экрана. 2 Закройте левый глаз и оцените центр, внутренний и внешний края правым. 3 Не меняя положение головы, повторите тест левым глазом. 4 Медленно сдвиньте оправу горизонтально на 2-3 мм. 5 Потом переместите её немного выше и ниже. 6 Запишите, для какого глаза и в каком положении картинка становится резче.

Если каждый глаз по отдельности может получить резкое изображение, но для этого оправу приходится сдвигать в противоположные стороны, вероятно, оптические центры очков плохо совпадают с вашим IPD.

Если один глаз остаётся размытым при любых перемещениях, проверьте рецепт и саму оптику очков. Если оба глаза видят центр хорошо, а края остаются одинаково мягкими, возможна особенность оптической схемы или слишком большого виртуального экрана.

Что проверить до покупки AR/XR-очков

1. Измерьте IPD Не примерно, а в миллиметрах. 2. Сверьте диапазон модели Особенно если IPD ниже 60 или выше 68-70 мм. 3. Проверьте актуальный рецепт SPH, CYL, AXIS и PD. 4. Не забудьте про астигматизм Даже небольшой CYL может быть заметен на мелком тексте. 5. Выясните тип коррекции Встроенный регулятор, prescription insert или полноценные линзы. 6. Проверьте возврат Оптика очень индивидуальна, примерка иногда решает больше обзоров. 7. Оцените цель Видео терпимее к краевому blur, чем текст, код и таблицы. 8. Если возможно, примерьте Прочитайте мелкий текст по углам экрана обоими глазами.

Если очки нужны вместо монитора

Требования к резкости должны быть выше. Фильм может выглядеть отлично даже при мягких краях, но таблицы, IDE, браузер и мелкий интерфейс сразу показывают ограничения оптики.

Не покупайте XR-очки только по обещанию «экран 150-300 дюймов». Проверьте, насколько читаемы края и можно ли комфортно переводить взгляд по экрану без постоянного движения головы.

Что делать, если очки уже куплены и изображение мылит

Снимите защитные плёнки и аккуратно очистите оптические поверхности микрофиброй. Верните базовый режим отображения и отключите необычные режимы масштабирования. Уменьшите виртуальный экран. Крайние зоны оптики часто становятся менее критичными. Проверьте посадку. Попробуйте разные носоупоры и высоту оправы. Проверьте каждый глаз отдельно. Сверьте реальный IPD с физическим диапазоном модели. Проверьте коррекцию зрения. Если носите обычные очки, сравните качество с ними или с корректной вставкой. Если есть астигматизм, рассмотрите prescription insert. Сравните с другим экземпляром, если есть подозрение на локальные размытые пятна. Не заставляйте глаза привыкать через боль. Стойкий дискомфорт - повод остановить тест.

Когда настройкой проблему уже не решить

IPD вне физического диапазона Программная настройка не создаст новую оптическую геометрию, если конструкция слишком узкая или широкая. Нужна неподдерживаемая коррекция Например, выраженный астигматизм без возможности установить подходящую вставку. Есть локальные размытые зоны Если они не меняются при посадке и коррекции, возможен дефект оптики или дисплейного модуля. Оба глаза резкие только в разных положениях Правому глазу нужна оправа левее, а левому правее. Это типичный признак геометрического несовпадения. Через несколько минут появляется выраженная боль Не стоит использовать устройство длительно в надежде, что глаза обязательно привыкнут. Очки не подходят под вашу задачу Для кино мягкие края могут быть терпимы, а для работы с текстом и кодом - нет.

Почему могут уставать глаза и болеть голова

Дискомфорт может быть связан с неправильным IPD, неподходящим рецептом, астигматизмом без коррекции, плохой посадкой, высокой яркостью, сухостью глаз, длительной фиксацией взгляда, движением виртуального экрана или индивидуальной чувствительностью к стереоскопическому изображению.

На форумах XREAL регулярно встречаются жалобы на головную боль при пограничном IPD, краевой нерезкости и чтении мелкого текста. Это полезные пользовательские наблюдения, но они не позволяют определить причину без проверки посадки и зрения.

Если появляется боль, выраженное головокружение, стойкое двоение или ухудшение самочувствия, прекратите использование. Если симптомы повторяются, стоит пройти проверку зрения. Не нужно тренировать глаза через дискомфорт.

Главное: алгоритм выбора AR/XR-очков под своё зрение

1 Узнайте реальный IPD.

Желательно у оптометриста. 2 Возьмите актуальный рецепт.

SPH, CYL, AXIS, PD для каждого глаза. 3 Сверьте IPD с физическим диапазоном модели.

Не ориентируйтесь только на программную настройку. 4 Определите способ коррекции.

Встроенная миопия, вставка, контактные или индивидуальные линзы. 5 Проверьте астигматизм отдельно.

Сферический регулятор не заменяет CYL и AXIS. 6 Примерьте и прочитайте мелкий текст.

Центр, края, каждый глаз отдельно. 7 Проверьте комфорт 15-30 минут.

Не только эффект первых двух минут. 8 Покупайте с возможностью возврата.

Оптика остаётся индивидуальной даже при правильных цифрах.

Частые вопросы

Какой IPD считается нормальным для AR/XR-очков? Универсального диапазона для всех моделей нет. Нужно сравнивать свой IPD с диапазоном конкретных очков. Например, XREAL One Pro выпускается в версиях 57-66 мм и 66-75 мм. Можно ли пользоваться AR-очками при близорукости? Да. Некоторые модели имеют встроенную настройку миопии, другие требуют рецептурную вставку или контактные линзы. Если у меня −2,0, нужна ли вставка? Не обязательно. Если модель поддерживает встроенную коррекцию в вашем диапазоне и нет значимого астигматизма, регулятора может быть достаточно. Но результат нужно проверять индивидуально. Исправляет ли встроенная регулировка астигматизм? Обычно нет. Для астигматизма нужны CYL и AXIS, поэтому применяется индивидуальная линза или prescription insert. Почему очки резкие по центру, но мыльные по краям? Частые причины: eye box, IPD, посадка, большой виртуальный экран или особенность самой оптики. Иногда края становятся лучше после уменьшения экрана или смены носоупора. Почему один глаз видит чётче другого? Проверьте рецепт каждого глаза, положение оправы и тест по одному глазу. Причиной может быть как различие зрения, так и геометрия посадки. Поможет ли программная настройка IPD при большом IPD? Только если физический IPD уже находится внутри поддерживаемого конструкцией диапазона. Программная настройка не может бесконечно компенсировать неподходящее расстояние между оптическими каналами. Почему фильмы выглядят хорошо, а текст мылит? Мелкий контрастный текст намного чувствительнее к астигматизму, аберрациям и PPD. Видео скрывает небольшую нерезкость лучше. Можно ли заказать вставку по рецепту контактных линз? Лучше использовать актуальный рецепт именно для очков. Контактная и очковая коррекция не всегда взаимозаменяемы. Что важнее: IPD или диоптрии? Это разные параметры. Правильная коррекция зрения не исправит физическое несовпадение IPD, а правильный IPD не устранит миопию или астигматизм. Стоит ли покупать AR/XR-очки без примерки? Можно, если вы точно знаете IPD, понимаете требования к рецепту и у продавца есть нормальная политика возврата. Для пограничного IPD или сложного рецепта примерка особенно желательна. Может ли неправильный IPD вызывать головную боль? Несовпадение IPD может усиливать зрительный дискомфорт и напряжение. Но головная боль имеет много причин, поэтому при повторяющихся симптомах лучше прекратить использование и проверить зрение.