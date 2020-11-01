Лучшие умные и AI-очки 2026: сравнение и выбор

Умные и AI-очки в 2026 году уже нельзя выбирать по одному параметру вроде камеры или наличия ChatGPT. Одни модели выглядят почти как обычные очки и умеют снимать видео, отвечать голосом и переводить речь. Другие выводят навигацию и субтитры прямо перед глазами. Третьи делают ставку на AI, eye tracking или глубокую интеграцию со смартфоном.

Для камеры и повседневного AI Ray-Ban Meta Gen 3* Для дисплея, перевода и навигации Rokid Glasses Для минималистичного дисплея без камеры Even G1 Для малого веса и Xiaomi-экосистемы Xiaomi AI Glasses Для экспериментов с eye tracking Qwen Glasses N1 Pro Для камеры и AI с длительной автономностью Solos AirGo V2 Prime 1

Актуально на 30 сентября 2026 года. В статье разделены устройства, которые уже продаются, и модели, которые только выходят на рынок. Характеристики и региональная доступность AI-функций проверялись по официальным материалам производителей.

Как мы сравниваем умные и AI-очки

Рынок пока слишком неоднороден, чтобы честно составить рейтинг только по принципу «место 1, место 2, место 3». Например, Ray-Ban Meta Gen 3 вообще не имеют дисплея, а Rokid Glasses и Even G1 выводят информацию в поле зрения. При этом Even G1 сознательно обходятся без камеры.

Поэтому полезнее сравнивать модели по сценариям:

камера и видео от первого лица;

голосовой AI и распознавание объектов;

дисплей перед глазами;

перевод и субтитры;

навигация;

автономность;

масса и пригодность для постоянного ношения;

рецептурные линзы;

экосистема и работа приложения;

региональные ограничения;

приватность;

зрелость устройства, а не только эффектность анонса.

Важно: AI-очки, display glasses и полноценные AR/XR-очки — не одно и то же. Если нужна подробная техническая классификация, смотрите материал AI-очки, display glasses и полноценные AR/XR-очки — не одно и то же. Если нужна подробная техническая классификация, смотрите материал «AI-очки, AR, MR, VR и XR: в чём разница»

Лучшие AI-очки 2026: краткая таблица

Модель Камера Дисплей Масса Главная особенность Статус Ray-Ban Meta Gen 3* 12 Мп, до 3K/30 fps Нет Зависит от оправы Зрелая камера, звук, Meta AI* Продаются Rokid Glasses 12 Мп Бинокулярный Micro-LED, 480×400, 30° 49 г Перевод, навигация, телесуфлёр, AI прямо в поле зрения Продаются Xiaomi AI Glasses 12 Мп Нет традиционного HUD Около 40 г Малая масса, Xiaomi-экосистема, электрохромные линзы Продаются в Китае Even G1 Нет Бинокулярный Micro-LED, 640×200, 25° Зависит от оправы и линз Приватный дисплей без камеры Продаются Solos AirGo V2 Prime 1 16 Мп, видео до 2K Нет Зависит от конфигурации До 16 часов фото/AI-сценариев Продаются Qwen Glasses N1 Pro 50-Мп сенсор Полная спецификация пока не раскрыта Не раскрыта Eye tracking и iris-based payment Продажи в Китае с 13.10.2026 Meta Ray-Ban Display* 12 Мп 600×600, монокулярный, 20° Зависит от конфигурации Полноцветный HUD + Neural Band с EMG Продаются на отдельных рынках

Таблица не показывает «абсолютного победителя», потому что устройства относятся к разным подтипам. Например, Even G1 будут слабым выбором для съёмки просто потому, что камеры у них нет, но именно это может быть преимуществом для пользователя, которому нужен дисплей без постоянной камеры на лице.

Ray-Ban Meta Gen 3*: зрелые AI-очки без дисплея

Подходят для Фото и видео от первого лица, звонков, музыки, голосового AI и повседневного использования без визуального дисплея.

Ray-Ban Meta Gen 3 — третье поколение одной из самых зрелых коммерческих платформ AI-очков. В актуальной линейке доступны несколько форм оправ, включая Wayfarer, Aviator и Zena.

Официальные характеристики Gen 3 включают:

12-Мп камеру;

фото 3024 × 4032;

видео до 3K/30 fps ;

; два open-ear динамика;

массив из шести микрофонов;

32 ГБ памяти;

Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3;

до 9 часов работы на одном заряде;

работы на одном заряде; до 50 дополнительных часов с полностью заряженным футляром;

рецептурные варианты для части оправ.

Сильные стороны

понятная и уже зрелая камера;

3K-видео вместо неопределённых обещаний;

развитая аудиосистема;

большой выбор обычных и солнцезащитных линз;

форм-фактор, максимально похожий на обычные очки;

серийная экосистема с регулярными обновлениями.

Ограничения

визуального дисплея перед глазами нет;

Meta AI* и отдельные возможности доступны не во всех странах и языках;

для полноценной работы требуется совместимый смартфон, аккаунт и приложение Meta AI*;

официальный российский рынок отсутствует.

Вывод: это один из наиболее рациональных вариантов, если нужен именно зрелый класс «камера + open-ear звук + AI», а экран в линзе не требуется.

Rokid Glasses: сильный вариант с дисплеем

Подходят для Перевода, субтитров, навигации, телесуфлёра, заметок и AI-подсказок непосредственно перед глазами.

Rokid Glasses заметно отличаются от обычных AI-очков: в оправу встроен бинокулярный Micro-LED waveguide-дисплей.

Официальная текущая спецификация указывает:

массу 49 г ;

; бинокулярный зелёный Micro-LED-дисплей;

разрешение 480 × 400;

поле зрения 30° ;

; яркость до 1500 нит;

12-Мп Sony IMX681;

фото 3024 × 4032;

видео до 3K/30 fps;

Snapdragon AR1;

2 ГБ RAM и 32 ГБ памяти;

Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3;

два направленных динамика;

массив из четырёх микрофонов;

IPX4;

перевод до 89 языков в поддерживаемых режимах;

навигацию, телесуфлёр, заметки и транскрибацию встреч.

Rokid также предлагает магнитную вставку для коррекции зрения. Это важная практическая деталь: умные очки бесполезны как повседневное устройство, если пользователь не может нормально решить вопрос с диоптриями.

Сильные стороны

информация видна прямо в поле зрения;

есть камера и AI, в отличие от многих чисто дисплейных моделей;

перевод и субтитры — один из самых естественных сценариев для такого типа очков;

относительно небольшой вес для устройства с дисплеем и камерой;

есть навигация и телесуфлёр.

Ограничения

экран монохромный зелёный, а не полноценный цветной AR;

30° FOV — это информационный дисплей, а не большое пространственное поле;

часть функций и навигации может зависеть от подписки и региона;

по удобству длительного ношения 49 г всё равно тяжелее обычной оправы.

Вывод: один из наиболее интересных вариантов 2026 года, если нужен именно видимый текст перед глазами, а не только голосовой ассистент.

Xiaomi AI Glasses: лёгкие очки для экосистемы Xiaomi

Подходят для Владельцев устройств Xiaomi, которым важны небольшой вес, камера, open-ear звук и повседневный AI без крупного дисплея.

Xiaomi выпустила первое поколение AI Glasses в материковом Китае в июне 2025 года. По данным самой Xiaomi, модель весит около 40 г, получила 12-Мп камеру, open-ear аудио, перевод и до 8,6 часа работы.

Отдельно Xiaomi продвигает электрохромные варианты линз: степень затемнения меняется электронно, в том числе жестом по дужке.

Официальные материалы компании также указывают:

10-язычный перевод;

съёмку от первого лица;

использование камеры в совместимых видеозвонках и трансляциях;

связь с экосистемой Xiaomi;

стартовую цену первого поколения в Китае от 1999 юаней.

Сильные стороны

около 40 г — хороший показатель для повседневной оправы с электроникой;

экосистема Xiaomi уже огромна;

электрохромные линзы дают реальное бытовое преимущество;

камера и open-ear звук позволяют использовать очки без отдельного визуального HUD.

Ограничения

первое поколение ориентировано прежде всего на китайский рынок;

наличие глобальных сайтов Xiaomi ещё не означает одинаковый набор функций во всех странах;

нужно отдельно проверять русский язык, приложение и облачные сервисы;

если нужен текст перед глазами, это не тот класс устройства, что Rokid или Even G1.

Вывод: особенно логичный вариант для человека, уже находящегося в экосистеме Xiaomi, но перед импортом в Россию надо проверять региональные ограничения.

Even G1: умные очки с дисплеем, но без камеры

Подходят для Пользователей, которым нужны заметки, перевод, навигация и телесуфлёр, но не нужна камера на лице.

Even G1 занимают отдельное место на рынке. Здесь нет камеры, зато есть аккуратный бинокулярный дисплей, ориентированный на текстовую информацию.

Официальная спецификация Even G1 указывает:

бинокулярную waveguide-оптику;

пропускание света около 98%;

Micro-LED;

зелёное изображение;

разрешение 640 × 200 ;

; поле зрения 25° ;

; яркость до 1000 нит;

частоту 20 Гц;

два микрофона;

Bluetooth LE 5.2;

QuickNote, Translate, Navigate, Teleprompt, Even AI, уведомления и транскрибацию;

поддержку рецептурных линз.

Почему отсутствие камеры может быть плюсом

Камера полезна для visual AI, но создаёт дополнительные вопросы приватности и социального восприятия. Даже если индикатор записи работает корректно, окружающий человек не всегда понимает, снимают его или нет.

Even G1 обходят эту проблему: очки могут выводить полезную информацию и принимать голос, не снимая окружающий мир.

Ограничения

нет POV-фото и видео;

нет визуального распознавания объектов через собственную камеру;

дисплей рассчитан прежде всего на текст и простую графику;

это не полноценная пространственная AR-система.

Вывод: хороший пример того, что «умные очки» не обязаны постоянно смотреть камерой на окружающих.

Solos AirGo V2 Prime 1: ставка на камеру и автономность

Подходят для Пользователей, которым нужна камера без дисплея, длительная работа и поддержка Android/iOS.

Solos AirGo V2 Prime 1 — менее известная, но технически интересная альтернатива классу Ray-Ban Meta.

Производитель заявляет:

16-Мп фото;

видео до 2K;

поддержку Android и iOS;

Bluetooth 5.2/BLE;

примерно 16 часов работы в сценариях фото и AI-запросов;

работы в сценариях фото и AI-запросов; до 5 дней ожидания;

быструю зарядку: около 3 часов работы после 15 минут зарядки;

IP54.

Главная особенность Solos — модульная идея SmartHinge и большой выбор оправ и линз. Это делает платформу интересной именно как носимое устройство, а не как единичный гаджет.

Ограничения

экосистема и узнаваемость заметно меньше, чем у Meta, Xiaomi или Google;

нет визуального дисплея;

AI-сервисы зависят от собственной облачной инфраструктуры Solos;

перед покупкой в России особенно важно проверить доступность приложения и аккаунта.

Вывод: заслуживает внимания тех, кому нужен альтернативный форм-фактор без привязки к Meta*, особенно если важна продолжительная работа.

Qwen Glasses N1 Pro: самые интересные для наблюдения, но пока не для окончательных выводов

Подходят для Ранних пользователей, которых интересуют eye tracking, визуальный AI и связка с экосистемой Qwen/Alibaba.

Qwen Glasses N1 Pro представлены Alibaba в сентябре 2026 года, но продажи в Китае начинаются только 13 октября 2026 года.

На дату публикации официально подтверждены:

50-Мп сенсор серии N1;

съёмка от первого лица;

eye tracking у N1 Pro;

визуальное взаимодействие;

распознавание объектов с учётом направления взгляда;

заявленный сценарий iris-based payment.

Однако пока не стоит заполнять пробелы данными из слухов. Alibaba ещё не раскрыла международную полную спецификацию массы, автономности, режимов видеозаписи, дисплея и глобальной доступности N1 Pro.

Подробнее всё подтверждённое и неизвестное собрано в материале «Qwen Glasses N1 и N1 Pro».

Вывод: N1 Pro сейчас разумнее считать не готовой рекомендацией для покупки, а одной из самых важных моделей, за которой стоит следить после старта серийных продаж.

Meta Ray-Ban Display*: когда нужен цветной экран в линзе

Подходят для Пользователей, которым нужен визуальный интерфейс Meta* с сообщениями, навигацией, переводом и управлением через Neural Band.

Meta Ray-Ban Display* — отдельный класс относительно обычных Ray-Ban Meta. В правой линзе находится полноцветный дисплей 600 × 600 с полем зрения около 20°.

На экран можно выводить:

сообщения;

изображения;

уведомления;

текст;

визуальные ответы AI;

субтитры перевода;

навигацию.

Управление дополняется Meta Neural Band*. Браслет использует EMG, считывая электрические сигналы мышц запястья и кисти, чтобы распознавать небольшие жесты.

Официально заявлены 12-Мп камера, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 32 ГБ памяти и до 6 часов работы на одном заряде.

Главное ограничение

20° и один дисплей в правой линзе — это не тот же класс, что полноценные пространственные XR-очки. Устройство отлично подходит для компактной информации, но его не следует воспринимать как замену большому виртуальному монитору или полноценной AR-среде.

Вывод: один из наиболее интересных вариантов, если нужен именно цветной персональный HUD, но региональная доступность Meta AI* остаётся критичным фактором.

Android XR и Gemini: какие AI-очки выходят дальше

Google строит Android XR не вокруг одной модели, а как платформу для нескольких классов устройств.

На Google I/O 2026 компания официально разделила будущие повседневные очки на:

audio glasses — камера, микрофоны, динамики и Gemini без визуального дисплея;

— камера, микрофоны, динамики и Gemini без визуального дисплея; display glasses — тот же AI-контекст плюс информация непосредственно в поле зрения.

Первые audio glasses создаются вместе с Samsung, Gentle Monster и Warby Parker. Google заявила их выход осенью 2026 года в США.

Это важный будущий конкурент Meta, Xiaomi и Alibaba, потому что Android XR получает прямую связь с Gemini, Android-приложениями, навигацией и смартфоном.

Но не стоит покупать неизвестные «Google AI Glasses» заранее. Пока официальные серийные модели и их характеристики не вышли, сравнивать их по камере, аккумулятору или цене невозможно.

Какие AI-очки выбрать по конкретной задаче

Задача Наиболее подходящий тип Модели, на которые стоит смотреть Фото и видео от первого лица AI-очки с камерой без обязательного дисплея Ray-Ban Meta Gen 3*, Xiaomi AI Glasses, Solos AirGo V2 Перевод текстом перед глазами Display glasses Rokid Glasses, Even G1, Meta Ray-Ban Display* Навигация перед глазами Display glasses Rokid Glasses, Meta Ray-Ban Display*, Even G1 Телесуфлёр Простой текстовый дисплей Rokid Glasses, Even G1 Минимум вопросов приватности Очки без камеры Even G1 Максимально привычный внешний вид AI-очки без HUD Ray-Ban Meta Gen 3*, Xiaomi AI Glasses Визуальный AI с учётом взгляда AI-очки с eye tracking Qwen N1 Pro после начала продаж Большой виртуальный экран Не этот класс устройств Нужны отдельные XR/AR-очки, например XREAL и аналогичные системы

Какие AI-очки имеет смысл покупать для России

Для российского пользователя проблема 2026 года не столько в том, можно ли физически заказать устройство, сколько в том, какая часть функций останется после импорта.

Перед оплатой нужно проверить:

Приложение. Доступно ли оно для вашего аккаунта App Store или Google Play. Регион аккаунта. Не требуется ли китайский, американский или европейский регион. AI-сервис. Работает ли основной ассистент в России. Русский язык. Не путайте наличие русского языка у самой AI-модели с официальной поддержкой русского в конкретных очках. Обновления. Получает ли импортированная версия прошивки. Карты и навигация. Работают ли нужные сервисы в вашем регионе. Платежи. Не привязаны ли они только к китайской или американской инфраструктуре. Рецептурные линзы. Можно ли корректно изготовить их в России. Гарантия. Кто будет обслуживать устройство при неисправности.

Практический принцип: для России лучше выбирать модель, у которой полезность не исчезает полностью без фирменного AI. Хорошая камера, open-ear звук, локальные уведомления, телесуфлёр и обычный Bluetooth могут оставаться полезными даже при ограничении части облачных функций.

Какие умные очки полезнее электрику, монтажнику и инженеру

Для профессиональной работы наиболее интересны не развлекательные функции, а возможность освободить руки и сохранить контекст происходящего.

Фотофиксация объекта Подойдут Ray-Ban Meta Gen 3*, Xiaomi AI Glasses, Solos AirGo V2 или Rokid Glasses. Важны реальное качество камеры и автономность. Удалённая консультация Нужны хорошая камера, микрофоны и совместимое приложение видеосвязи. Проверять следует конкретный сценарий, а не только наличие камеры. Чек-лист перед глазами Здесь дисплей полезнее камеры. Rokid Glasses и Even G1 позволяют выводить текст без постоянного обращения к смартфону. Распознавание объекта Камера + мультимодальный AI позволяют распознавать маркировку и текст. Qwen N1 Pro дополнительно использует направление взгляда. Перевод маркировки Удобнее модели с дисплеем, потому что перевод можно видеть, а не только слушать. Но точность технических терминов всегда нужно перепроверять. Протоколирование Голосовые заметки, транскрибация и фото от первого лица могут упростить фиксацию выполненных работ и замечаний.

AI-очки не являются измерительным прибором и средством индивидуальной защиты. Они не заменяют указатель напряжения, мультиметр, измеритель сопротивления изоляции, защитные очки, лицевой щиток и другие СИЗ. По изображению камеры или ответу AI нельзя подтверждать отсутствие напряжения и безопасность электроустановки.

7 ошибок при выборе AI-очков

Выбирать по числу мегапикселей. 50 Мп не гарантируют лучшую съёмку, чем 12 Мп. Считать, что у всех AI-очков есть дисплей. У Ray-Ban Meta Gen 3* его нет, и это не недостаток, если экран не нужен. Путать HUD с полноценной AR. Компактный текст в линзе и пространственный виртуальный объект — разные технологии. Не проверять регион. Можно купить дорогие очки и обнаружить, что основной AI-сервис не поддерживается. Игнорировать коррекцию зрения. Для постоянного использования это один из главных критериев. Верить заявлению «весь день» без сценария теста. Камера, звонки, перевод и AI разряжают батарею по-разному. Покупать устройство до выхода серийной версии по характеристикам прототипа. Особенно это актуально для новых моделей второй половины 2026 года.

Что выбрать в итоге

Нужны зрелые очки с камерой Ray-Ban Meta Gen 3* — один из наиболее понятных серийных вариантов без визуального дисплея. Нужен текст перед глазами Rokid Glasses дают наиболее широкий набор функций: камера, AI, перевод, навигация и Micro-LED-дисплей. Не нужна камера Even G1 предлагают дисплей, перевод, заметки и навигацию без постоянной камеры на лице. Уже используете Xiaomi Xiaomi AI Glasses логично рассматривать из-за малого веса и интеграции с собственной экосистемой. Нужен необычный новый интерфейс Qwen N1 Pro интересны eye tracking, но окончательную оценку стоит делать после начала серийных продаж. Нужен цветной HUD Meta Ray-Ban Display* дают цветной экран и управление Neural Band, если региональные сервисы Meta* подходят.

Если вы только начинаете разбираться в теме, сначала полезно прочитать наш основной материал «Умные очки и AI-очки в 2026 году». Там рынок разобран по классам, а не по отдельным моделям.

Частые вопросы

Какие AI-очки лучше всего подходят для фото и видео? Из уже зрелых серийных моделей Ray-Ban Meta Gen 3* предлагают 12-Мп камеру и запись до 3K/30 fps. Rokid Glasses также умеют записывать до 3K. Qwen N1 Pro получили 50-Мп сенсор, но до появления серийных тестов сравнивать итоговое качество преждевременно. Какие умные очки показывают текст перед глазами? Rokid Glasses, Even G1 и Meta Ray-Ban Display* имеют собственные дисплеи. Обычные Ray-Ban Meta Gen 3* и Xiaomi AI Glasses относятся к другому классу и не используют традиционный HUD перед глазами. Какие AI-очки самые лёгкие? Среди моделей в этой подборке Xiaomi заявляет около 40 г. Rokid Glasses с дисплеем весят 49 г. Масса Ray-Ban Meta зависит от конкретной оправы и линз. Какие очки лучше для перевода? Для перевода разговора подойдут многие AI-очки, но для субтитров прямо перед глазами удобнее модели с дисплеем, например Rokid Glasses или Even G1. Поддерживаемые языки нужно проверять для конкретного региона. Можно ли использовать AI-очки без смартфона? Полная автономность пока редка. Большинство моделей используют смартфон для настройки, интернета, приложений или части сервисов. Даже если фото и аудио работают самостоятельно, облачный AI обычно требует связи. Какие очки лучше купить в России? Универсального ответа нет. Перед покупкой важнее проверить приложение, регион аккаунта, русский язык, обновления и доступность AI. Импортированное устройство может сохранить камеру и Bluetooth, но потерять часть фирменных облачных возможностей. Какие AI-очки лучше для электрика? Для фотофиксации важнее камера и автономность, для чек-листов — дисплей. Но AI-очки остаются вспомогательной электроникой и не заменяют измерительные приборы, СИЗ и требования электробезопасности. Стоит ли ждать Android XR-очки с Gemini? Если покупка не срочная, за ними имеет смысл следить. Google заявила первые audio glasses на осень 2026 года, но окончательно сравнивать их с существующими моделями следует только после публикации серийных характеристик и условий продаж. Стоит ли покупать Qwen N1 Pro сразу после выхода? Для России разумнее дождаться первых серийных тестов и проверки региональных ограничений. Особенно важны автономность, приложение, русский язык, фактическая работа eye tracking и политика хранения биометрических данных.