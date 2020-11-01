Лучшие умные и AI-очки 2026: сравнение и выбор

Умные и AI-очки в 2026 году уже нельзя выбирать по одному параметру вроде камеры или наличия ChatGPT. Одни модели выглядят почти как обычные очки и умеют снимать видео, отвечать голосом и переводить речь. Другие выводят навигацию и субтитры прямо перед глазами. Третьи делают ставку на AI, eye tracking или глубокую интеграцию со смартфоном.
Как мы сравниваем умные и AI-очки
Рынок пока слишком неоднороден, чтобы честно составить рейтинг только по принципу «место 1, место 2, место 3». Например, Ray-Ban Meta Gen 3 вообще не имеют дисплея, а Rokid Glasses и Even G1 выводят информацию в поле зрения. При этом Even G1 сознательно обходятся без камеры.
Поэтому полезнее сравнивать модели по сценариям:
- камера и видео от первого лица;
- голосовой AI и распознавание объектов;
- дисплей перед глазами;
- перевод и субтитры;
- навигация;
- автономность;
- масса и пригодность для постоянного ношения;
- рецептурные линзы;
- экосистема и работа приложения;
- региональные ограничения;
- приватность;
- зрелость устройства, а не только эффектность анонса.
Лучшие AI-очки 2026: краткая таблица
|Модель
|Камера
|Дисплей
|Масса
|Главная особенность
|Статус
|Ray-Ban Meta Gen 3*
|12 Мп, до 3K/30 fps
|Нет
|Зависит от оправы
|Зрелая камера, звук, Meta AI*
|Продаются
|Rokid Glasses
|12 Мп
|Бинокулярный Micro-LED, 480×400, 30°
|49 г
|Перевод, навигация, телесуфлёр, AI прямо в поле зрения
|Продаются
|Xiaomi AI Glasses
|12 Мп
|Нет традиционного HUD
|Около 40 г
|Малая масса, Xiaomi-экосистема, электрохромные линзы
|Продаются в Китае
|Even G1
|Нет
|Бинокулярный Micro-LED, 640×200, 25°
|Зависит от оправы и линз
|Приватный дисплей без камеры
|Продаются
|Solos AirGo V2 Prime 1
|16 Мп, видео до 2K
|Нет
|Зависит от конфигурации
|До 16 часов фото/AI-сценариев
|Продаются
|Qwen Glasses N1 Pro
|50-Мп сенсор
|Полная спецификация пока не раскрыта
|Не раскрыта
|Eye tracking и iris-based payment
|Продажи в Китае с 13.10.2026
|Meta Ray-Ban Display*
|12 Мп
|600×600, монокулярный, 20°
|Зависит от конфигурации
|Полноцветный HUD + Neural Band с EMG
|Продаются на отдельных рынках
Таблица не показывает «абсолютного победителя», потому что устройства относятся к разным подтипам. Например, Even G1 будут слабым выбором для съёмки просто потому, что камеры у них нет, но именно это может быть преимуществом для пользователя, которому нужен дисплей без постоянной камеры на лице.
Ray-Ban Meta Gen 3*: зрелые AI-очки без дисплея
Фото и видео от первого лица, звонков, музыки, голосового AI и повседневного использования без визуального дисплея.
Ray-Ban Meta Gen 3 — третье поколение одной из самых зрелых коммерческих платформ AI-очков. В актуальной линейке доступны несколько форм оправ, включая Wayfarer, Aviator и Zena.
Официальные характеристики Gen 3 включают:
- 12-Мп камеру;
- фото 3024 × 4032;
- видео до 3K/30 fps;
- два open-ear динамика;
- массив из шести микрофонов;
- 32 ГБ памяти;
- Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3;
- до 9 часов работы на одном заряде;
- до 50 дополнительных часов с полностью заряженным футляром;
- рецептурные варианты для части оправ.
Сильные стороны
- понятная и уже зрелая камера;
- 3K-видео вместо неопределённых обещаний;
- развитая аудиосистема;
- большой выбор обычных и солнцезащитных линз;
- форм-фактор, максимально похожий на обычные очки;
- серийная экосистема с регулярными обновлениями.
Ограничения
- визуального дисплея перед глазами нет;
- Meta AI* и отдельные возможности доступны не во всех странах и языках;
- для полноценной работы требуется совместимый смартфон, аккаунт и приложение Meta AI*;
- официальный российский рынок отсутствует.
Вывод: это один из наиболее рациональных вариантов, если нужен именно зрелый класс «камера + open-ear звук + AI», а экран в линзе не требуется.
Rokid Glasses: сильный вариант с дисплеем
Перевода, субтитров, навигации, телесуфлёра, заметок и AI-подсказок непосредственно перед глазами.
Rokid Glasses заметно отличаются от обычных AI-очков: в оправу встроен бинокулярный Micro-LED waveguide-дисплей.
Официальная текущая спецификация указывает:
- массу 49 г;
- бинокулярный зелёный Micro-LED-дисплей;
- разрешение 480 × 400;
- поле зрения 30°;
- яркость до 1500 нит;
- 12-Мп Sony IMX681;
- фото 3024 × 4032;
- видео до 3K/30 fps;
- Snapdragon AR1;
- 2 ГБ RAM и 32 ГБ памяти;
- Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3;
- два направленных динамика;
- массив из четырёх микрофонов;
- IPX4;
- перевод до 89 языков в поддерживаемых режимах;
- навигацию, телесуфлёр, заметки и транскрибацию встреч.
Rokid также предлагает магнитную вставку для коррекции зрения. Это важная практическая деталь: умные очки бесполезны как повседневное устройство, если пользователь не может нормально решить вопрос с диоптриями.
Сильные стороны
- информация видна прямо в поле зрения;
- есть камера и AI, в отличие от многих чисто дисплейных моделей;
- перевод и субтитры — один из самых естественных сценариев для такого типа очков;
- относительно небольшой вес для устройства с дисплеем и камерой;
- есть навигация и телесуфлёр.
Ограничения
- экран монохромный зелёный, а не полноценный цветной AR;
- 30° FOV — это информационный дисплей, а не большое пространственное поле;
- часть функций и навигации может зависеть от подписки и региона;
- по удобству длительного ношения 49 г всё равно тяжелее обычной оправы.
Вывод: один из наиболее интересных вариантов 2026 года, если нужен именно видимый текст перед глазами, а не только голосовой ассистент.
Xiaomi AI Glasses: лёгкие очки для экосистемы Xiaomi
Владельцев устройств Xiaomi, которым важны небольшой вес, камера, open-ear звук и повседневный AI без крупного дисплея.
Xiaomi выпустила первое поколение AI Glasses в материковом Китае в июне 2025 года. По данным самой Xiaomi, модель весит около 40 г, получила 12-Мп камеру, open-ear аудио, перевод и до 8,6 часа работы.
Отдельно Xiaomi продвигает электрохромные варианты линз: степень затемнения меняется электронно, в том числе жестом по дужке.
Официальные материалы компании также указывают:
- 10-язычный перевод;
- съёмку от первого лица;
- использование камеры в совместимых видеозвонках и трансляциях;
- связь с экосистемой Xiaomi;
- стартовую цену первого поколения в Китае от 1999 юаней.
Сильные стороны
- около 40 г — хороший показатель для повседневной оправы с электроникой;
- экосистема Xiaomi уже огромна;
- электрохромные линзы дают реальное бытовое преимущество;
- камера и open-ear звук позволяют использовать очки без отдельного визуального HUD.
Ограничения
- первое поколение ориентировано прежде всего на китайский рынок;
- наличие глобальных сайтов Xiaomi ещё не означает одинаковый набор функций во всех странах;
- нужно отдельно проверять русский язык, приложение и облачные сервисы;
- если нужен текст перед глазами, это не тот класс устройства, что Rokid или Even G1.
Вывод: особенно логичный вариант для человека, уже находящегося в экосистеме Xiaomi, но перед импортом в Россию надо проверять региональные ограничения.
Even G1: умные очки с дисплеем, но без камеры
Пользователей, которым нужны заметки, перевод, навигация и телесуфлёр, но не нужна камера на лице.
Even G1 занимают отдельное место на рынке. Здесь нет камеры, зато есть аккуратный бинокулярный дисплей, ориентированный на текстовую информацию.
Официальная спецификация Even G1 указывает:
- бинокулярную waveguide-оптику;
- пропускание света около 98%;
- Micro-LED;
- зелёное изображение;
- разрешение 640 × 200;
- поле зрения 25°;
- яркость до 1000 нит;
- частоту 20 Гц;
- два микрофона;
- Bluetooth LE 5.2;
- QuickNote, Translate, Navigate, Teleprompt, Even AI, уведомления и транскрибацию;
- поддержку рецептурных линз.
Почему отсутствие камеры может быть плюсом
Камера полезна для visual AI, но создаёт дополнительные вопросы приватности и социального восприятия. Даже если индикатор записи работает корректно, окружающий человек не всегда понимает, снимают его или нет.
Even G1 обходят эту проблему: очки могут выводить полезную информацию и принимать голос, не снимая окружающий мир.
Ограничения
- нет POV-фото и видео;
- нет визуального распознавания объектов через собственную камеру;
- дисплей рассчитан прежде всего на текст и простую графику;
- это не полноценная пространственная AR-система.
Вывод: хороший пример того, что «умные очки» не обязаны постоянно смотреть камерой на окружающих.
Solos AirGo V2 Prime 1: ставка на камеру и автономность
Пользователей, которым нужна камера без дисплея, длительная работа и поддержка Android/iOS.
Solos AirGo V2 Prime 1 — менее известная, но технически интересная альтернатива классу Ray-Ban Meta.
Производитель заявляет:
- 16-Мп фото;
- видео до 2K;
- поддержку Android и iOS;
- Bluetooth 5.2/BLE;
- примерно 16 часов работы в сценариях фото и AI-запросов;
- до 5 дней ожидания;
- быструю зарядку: около 3 часов работы после 15 минут зарядки;
- IP54.
Главная особенность Solos — модульная идея SmartHinge и большой выбор оправ и линз. Это делает платформу интересной именно как носимое устройство, а не как единичный гаджет.
Ограничения
- экосистема и узнаваемость заметно меньше, чем у Meta, Xiaomi или Google;
- нет визуального дисплея;
- AI-сервисы зависят от собственной облачной инфраструктуры Solos;
- перед покупкой в России особенно важно проверить доступность приложения и аккаунта.
Вывод: заслуживает внимания тех, кому нужен альтернативный форм-фактор без привязки к Meta*, особенно если важна продолжительная работа.
Qwen Glasses N1 Pro: самые интересные для наблюдения, но пока не для окончательных выводов
Ранних пользователей, которых интересуют eye tracking, визуальный AI и связка с экосистемой Qwen/Alibaba.
Qwen Glasses N1 Pro представлены Alibaba в сентябре 2026 года, но продажи в Китае начинаются только 13 октября 2026 года.
На дату публикации официально подтверждены:
- 50-Мп сенсор серии N1;
- съёмка от первого лица;
- eye tracking у N1 Pro;
- визуальное взаимодействие;
- распознавание объектов с учётом направления взгляда;
- заявленный сценарий iris-based payment.
Однако пока не стоит заполнять пробелы данными из слухов. Alibaba ещё не раскрыла международную полную спецификацию массы, автономности, режимов видеозаписи, дисплея и глобальной доступности N1 Pro.
Подробнее всё подтверждённое и неизвестное собрано в материале «Qwen Glasses N1 и N1 Pro».
Вывод: N1 Pro сейчас разумнее считать не готовой рекомендацией для покупки, а одной из самых важных моделей, за которой стоит следить после старта серийных продаж.
Meta Ray-Ban Display*: когда нужен цветной экран в линзе
Пользователей, которым нужен визуальный интерфейс Meta* с сообщениями, навигацией, переводом и управлением через Neural Band.
Meta Ray-Ban Display* — отдельный класс относительно обычных Ray-Ban Meta. В правой линзе находится полноцветный дисплей 600 × 600 с полем зрения около 20°.
На экран можно выводить:
- сообщения;
- изображения;
- уведомления;
- текст;
- визуальные ответы AI;
- субтитры перевода;
- навигацию.
Управление дополняется Meta Neural Band*. Браслет использует EMG, считывая электрические сигналы мышц запястья и кисти, чтобы распознавать небольшие жесты.
Официально заявлены 12-Мп камера, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 32 ГБ памяти и до 6 часов работы на одном заряде.
Главное ограничение
20° и один дисплей в правой линзе — это не тот же класс, что полноценные пространственные XR-очки. Устройство отлично подходит для компактной информации, но его не следует воспринимать как замену большому виртуальному монитору или полноценной AR-среде.
Вывод: один из наиболее интересных вариантов, если нужен именно цветной персональный HUD, но региональная доступность Meta AI* остаётся критичным фактором.
Android XR и Gemini: какие AI-очки выходят дальше
Google строит Android XR не вокруг одной модели, а как платформу для нескольких классов устройств.
На Google I/O 2026 компания официально разделила будущие повседневные очки на:
- audio glasses — камера, микрофоны, динамики и Gemini без визуального дисплея;
- display glasses — тот же AI-контекст плюс информация непосредственно в поле зрения.
Первые audio glasses создаются вместе с Samsung, Gentle Monster и Warby Parker. Google заявила их выход осенью 2026 года в США.
Это важный будущий конкурент Meta, Xiaomi и Alibaba, потому что Android XR получает прямую связь с Gemini, Android-приложениями, навигацией и смартфоном.
Какие AI-очки выбрать по конкретной задаче
|Задача
|Наиболее подходящий тип
|Модели, на которые стоит смотреть
|Фото и видео от первого лица
|AI-очки с камерой без обязательного дисплея
|Ray-Ban Meta Gen 3*, Xiaomi AI Glasses, Solos AirGo V2
|Перевод текстом перед глазами
|Display glasses
|Rokid Glasses, Even G1, Meta Ray-Ban Display*
|Навигация перед глазами
|Display glasses
|Rokid Glasses, Meta Ray-Ban Display*, Even G1
|Телесуфлёр
|Простой текстовый дисплей
|Rokid Glasses, Even G1
|Минимум вопросов приватности
|Очки без камеры
|Even G1
|Максимально привычный внешний вид
|AI-очки без HUD
|Ray-Ban Meta Gen 3*, Xiaomi AI Glasses
|Визуальный AI с учётом взгляда
|AI-очки с eye tracking
|Qwen N1 Pro после начала продаж
|Большой виртуальный экран
|Не этот класс устройств
|Нужны отдельные XR/AR-очки, например XREAL и аналогичные системы
Какие AI-очки имеет смысл покупать для России
Для российского пользователя проблема 2026 года не столько в том, можно ли физически заказать устройство, сколько в том, какая часть функций останется после импорта.
Перед оплатой нужно проверить:
- Приложение. Доступно ли оно для вашего аккаунта App Store или Google Play.
- Регион аккаунта. Не требуется ли китайский, американский или европейский регион.
- AI-сервис. Работает ли основной ассистент в России.
- Русский язык. Не путайте наличие русского языка у самой AI-модели с официальной поддержкой русского в конкретных очках.
- Обновления. Получает ли импортированная версия прошивки.
- Карты и навигация. Работают ли нужные сервисы в вашем регионе.
- Платежи. Не привязаны ли они только к китайской или американской инфраструктуре.
- Рецептурные линзы. Можно ли корректно изготовить их в России.
- Гарантия. Кто будет обслуживать устройство при неисправности.
Какие умные очки полезнее электрику, монтажнику и инженеру
Для профессиональной работы наиболее интересны не развлекательные функции, а возможность освободить руки и сохранить контекст происходящего.
Фотофиксация объекта
Подойдут Ray-Ban Meta Gen 3*, Xiaomi AI Glasses, Solos AirGo V2 или Rokid Glasses. Важны реальное качество камеры и автономность.
Удалённая консультация
Нужны хорошая камера, микрофоны и совместимое приложение видеосвязи. Проверять следует конкретный сценарий, а не только наличие камеры.
Чек-лист перед глазами
Здесь дисплей полезнее камеры. Rokid Glasses и Even G1 позволяют выводить текст без постоянного обращения к смартфону.
Распознавание объекта
Камера + мультимодальный AI позволяют распознавать маркировку и текст. Qwen N1 Pro дополнительно использует направление взгляда.
Перевод маркировки
Удобнее модели с дисплеем, потому что перевод можно видеть, а не только слушать. Но точность технических терминов всегда нужно перепроверять.
Протоколирование
Голосовые заметки, транскрибация и фото от первого лица могут упростить фиксацию выполненных работ и замечаний.
7 ошибок при выборе AI-очков
- Выбирать по числу мегапикселей. 50 Мп не гарантируют лучшую съёмку, чем 12 Мп.
- Считать, что у всех AI-очков есть дисплей. У Ray-Ban Meta Gen 3* его нет, и это не недостаток, если экран не нужен.
- Путать HUD с полноценной AR. Компактный текст в линзе и пространственный виртуальный объект — разные технологии.
- Не проверять регион. Можно купить дорогие очки и обнаружить, что основной AI-сервис не поддерживается.
- Игнорировать коррекцию зрения. Для постоянного использования это один из главных критериев.
- Верить заявлению «весь день» без сценария теста. Камера, звонки, перевод и AI разряжают батарею по-разному.
- Покупать устройство до выхода серийной версии по характеристикам прототипа. Особенно это актуально для новых моделей второй половины 2026 года.
Что выбрать в итоге
Нужны зрелые очки с камерой
Ray-Ban Meta Gen 3* — один из наиболее понятных серийных вариантов без визуального дисплея.
Нужен текст перед глазами
Rokid Glasses дают наиболее широкий набор функций: камера, AI, перевод, навигация и Micro-LED-дисплей.
Не нужна камера
Even G1 предлагают дисплей, перевод, заметки и навигацию без постоянной камеры на лице.
Уже используете Xiaomi
Xiaomi AI Glasses логично рассматривать из-за малого веса и интеграции с собственной экосистемой.
Нужен необычный новый интерфейс
Qwen N1 Pro интересны eye tracking, но окончательную оценку стоит делать после начала серийных продаж.
Нужен цветной HUD
Meta Ray-Ban Display* дают цветной экран и управление Neural Band, если региональные сервисы Meta* подходят.
Если вы только начинаете разбираться в теме, сначала полезно прочитать наш основной материал «Умные очки и AI-очки в 2026 году». Там рынок разобран по классам, а не по отдельным моделям.
Частые вопросы
Какие AI-очки лучше всего подходят для фото и видео?
Из уже зрелых серийных моделей Ray-Ban Meta Gen 3* предлагают 12-Мп камеру и запись до 3K/30 fps. Rokid Glasses также умеют записывать до 3K. Qwen N1 Pro получили 50-Мп сенсор, но до появления серийных тестов сравнивать итоговое качество преждевременно.
Какие умные очки показывают текст перед глазами?
Rokid Glasses, Even G1 и Meta Ray-Ban Display* имеют собственные дисплеи. Обычные Ray-Ban Meta Gen 3* и Xiaomi AI Glasses относятся к другому классу и не используют традиционный HUD перед глазами.
Какие AI-очки самые лёгкие?
Среди моделей в этой подборке Xiaomi заявляет около 40 г. Rokid Glasses с дисплеем весят 49 г. Масса Ray-Ban Meta зависит от конкретной оправы и линз.
Какие очки лучше для перевода?
Для перевода разговора подойдут многие AI-очки, но для субтитров прямо перед глазами удобнее модели с дисплеем, например Rokid Glasses или Even G1. Поддерживаемые языки нужно проверять для конкретного региона.
Можно ли использовать AI-очки без смартфона?
Полная автономность пока редка. Большинство моделей используют смартфон для настройки, интернета, приложений или части сервисов. Даже если фото и аудио работают самостоятельно, облачный AI обычно требует связи.
Какие очки лучше купить в России?
Универсального ответа нет. Перед покупкой важнее проверить приложение, регион аккаунта, русский язык, обновления и доступность AI. Импортированное устройство может сохранить камеру и Bluetooth, но потерять часть фирменных облачных возможностей.
Какие AI-очки лучше для электрика?
Для фотофиксации важнее камера и автономность, для чек-листов — дисплей. Но AI-очки остаются вспомогательной электроникой и не заменяют измерительные приборы, СИЗ и требования электробезопасности.
Стоит ли ждать Android XR-очки с Gemini?
Если покупка не срочная, за ними имеет смысл следить. Google заявила первые audio glasses на осень 2026 года, но окончательно сравнивать их с существующими моделями следует только после публикации серийных характеристик и условий продаж.
Стоит ли покупать Qwen N1 Pro сразу после выхода?
Для России разумнее дождаться первых серийных тестов и проверки региональных ограничений. Особенно важны автономность, приложение, русский язык, фактическая работа eye tracking и политика хранения биометрических данных.
* Meta Platforms Inc. включена Минюстом РФ в перечень экстремистских организаций; деятельность компании по реализации продуктов Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации.
Материал актуализирован по состоянию на 30 сентября 2026 года. Рынок AI-очков развивается быстро: программные функции, цены, география продаж и доступность облачных сервисов могут меняться после обновлений.