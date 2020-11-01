Несколько ИИ-учителей на одном ПК: математика, русский, английский

Локальный ИИ · обучение · несколько преподавателей
Несколько локальных ИИ-учителей на одном компьютере: предметы, роли и общий прогресс
Для математики, русского, английского, истории и других предметов не обязательно запускать отдельную большую LLM. Один локальный backend можно обернуть в несколько специализированных профилей: каждому задать свой system prompt, учебники, инструменты, голос и правила урока. Получается домашняя «учительская», где предметы разделены, а профиль ученика остаётся общим.
Нужна ли отдельная LLM для каждого учителя
Обычно нет. Если одна локальная модель достаточно хорошо работает на русском, математике, reasoning и английском, её можно использовать как общий «движок». Различия между преподавателями задаются выше уровня модели.
Меньше VRAM, проще обновлять модель, единая инфраструктура и быстрый переход между предметами.
Например, одна модель заметно лучше в математике, а другая — в языках или vision.
Open WebUI прямо описывает свои Models как тонкие presets поверх базовой модели: preset может хранить инструкции, knowledge, tools, skills и параметры, не изменяя саму underlying model. citeturn465061search0
Архитектура домашней «учительской»
При таком подходе предметные роли разделены, но состояние ученика не теряется. Например, русский учитель может знать возраст и общий уровень ребёнка, но не обязан получать весь журнал решений по математике.
Как это реализуется в Open WebUI Models
В Workspace → Models можно создать несколько reusable presets поверх одного base model. В актуальной документации к каждому preset можно привязать system prompt, knowledge bases, tools, skills, advanced parameters и отдельный TTS voice. citeturn465061search0turn465061search1
- Выбрать base model.Например, одну локальную instruction-модель через Ollama.
- Создать профиль «Математика».Системные правила, math Knowledge Base, calculator/tool.
- Создать профиль «Русский язык».Свои учебники, словари и методика проверки.
- Создать профиль «English».Английский system prompt, voice и отдельная база материалов.
- Подключить общий профиль ученика.Не как огромный prompt, а как компактные структурированные данные.
Presets, instructions, tools, knowledge и per-model TTS voice.DOCSKnowledge Bases
Отдельные коллекции документов для каждого преподавателя.DOCSPrompts
Reusable slash-команды для типовых учебных сценариев.
Как могут выглядеть предметные профили
Не принимает финальный ответ без хода решения. Даёт одну подсказку за раз. Для вычислений использует отдельный checker.
- Knowledge: математика 2–4 класс
- Tools: calculator / Python
- Temperature: низкая
Просит назвать правило, затем проверить слово или предложение. Не исправляет диктант целиком сразу.
- Knowledge: учебник + словари
- Tools: spell/rule checker
- Ответы: кратко и по правилу
Ведёт короткий разговор на английском, подбирает лексику по уровню и возвращается к русскому только при необходимости.
- Knowledge: vocabulary + grammar
- TTS voice: English
- Mode: voice-first
Отвечает по загруженному учебнику, различает факт, дату, причину и интерпретацию, всегда показывает источник.
- Knowledge: учебник + хронология
- RAG: обязательный
- Citations: обязательны
Почему базы знаний лучше разделять
Open WebUI позволяет прикреплять Knowledge Bases непосредственно к model preset. Это удобно: математик всегда видит свои учебники, а историк — свои. citeturn465061search0turn465061search2
Это уменьшает шум retrieval. Если всё сложить в одну гигантскую базу, одинаковые слова и похожие понятия из разных предметов начнут конкурировать между собой.
System prompt тоже должен быть разным
Даже если все учителя используют одну базовую LLM, стиль учебного взаимодействия у них должен отличаться.
Не называй ответ первым.
Попроси показать ход решения.
Если есть ошибка — укажи место,
но не исправляй весь пример.
Сначала спроси правило.
Не исправляй всё слово сразу.
Проси подобрать проверочное слово
или объяснить орфограмму.
Speak mostly English.
Use vocabulary at the student's level.
Correct one or two important mistakes,
not every sentence at once.
В Open WebUI system prompt можно задавать на уровне model preset, поэтому ребёнок выбирает преподавателя уже с готовым набором правил. citeturn465061search0turn465061search6
У каждого преподавателя могут быть свои инструменты
|Предмет
|Полезный tool
|Зачем
|Математика
|Calculator / Python
|Проверять арифметику и вычисления детерминированно.
|Русский
|Словарь / rule checker
|Не полагаться только на память LLM.
|English
|STT / TTS
|Разговор, диктовка и языковая практика.
|История
|Knowledge retrieval
|Факты и даты брать из учебника с citation.
|Чтение
|ASR + alignment
|Скорость, пропуски, замены и понимание текста.
В Open WebUI tools можно привязывать к конкретным model presets, а значит ребёнку не нужно вручную включать нужный инструмент перед каждым занятием. citeturn465061search0
Можно ли каждому учителю дать свой голос
Да. В актуальной документации Open WebUI у Models есть per-model TTS voice. Это позволяет, например, математике дать один русский голос, русскому — другой, а английскому — отдельный English voice. citeturn465061search0
Короткие вопросы и пояснения.
Чтобы предметы ощущались как разные преподаватели.
Разговор и аудирование в одном режиме.
Для голосовых уроков Open WebUI также имеет Voice Mode и отдельный voice-mode system prompt, чтобы spoken answers были короче обычных. citeturn465061search5turn465061search7
Как сделать общий прогресс ученика для всех преподавателей
Самая важная часть архитектуры — не хранить прогресс внутри конкретного чата. Иначе каждый учитель будет знать только собственную историю.
Каждому учителю передаётся только нужный slice. Математику достаточно знать возраст, класс, математические навыки и общие настройки помощи. Ему не нужно получать полный transcript английских занятий.
Кто должен выбирать преподавателя
Самый прозрачный интерфейс: «Математика», «Русский», «English».
Полезно для младших детей и заранее составленного расписания.
Удобно, но может ошибаться и сложнее контролируется.
Для начальной школы я бы не делал автоматический router главным интерфейсом. Крупные понятные кнопки предметов проще, а система не ошибётся между «прочитай задачу» и «проверь чтение».
Что действительно стоит передавать между предметами
Это позволяет избежать ситуации, когда одна огромная memory постоянно увеличивает prompt и начинает смешивать контексты.
Что происходит с нагрузкой на компьютер
Если профили используют одну и ту же base model, переключение учителя не обязательно означает загрузку ещё одной копии LLM в VRAM. Главное отличие — новый system prompt, Knowledge и tools.
Но если вы одновременно запускаете разные base models, Vision, STT и TTS, нагрузка растёт. Поэтому лучше разделять профиль преподавателя и физически отдельную модель.
Различаются инструкции и Knowledge.
Дополнительная нагрузка на голосовые сервисы.
Может потребоваться грамотное распределение CPU/GPU.
Доступ и ограничения
Open WebUI позволяет ограничивать доступ к model presets для пользователей и групп. Это полезно, если дома несколько детей или общий сервер: младшему ребёнку можно показывать только безопасные учебные профили, а взрослому — полный набор моделей. citeturn465061search0
Как собрать несколько учителей поэтапно
- Выбрать одну сильную base model.Проверить русский, математику и английский на реальных заданиях.
- Создать только двух учителей.Например, математика и русский. Не делать десять сразу.
- Разделить Knowledge Bases.Каждому преподавателю — свой набор учебников.
- Написать разные system prompts.Не копировать один шаблон с заменой названия предмета.
- Подключить предметные tools.Calculator для математики, RAG для истории и т. д.
- Сделать общую Student DB.Хранить навыки независимо от чатов.
- Добавить голоса при необходимости.После того как текстовая педагогическая логика уже работает.
- Тестировать одинаковыми сценариями.У каждого учителя должен быть свой набор regression-задач.
Типичные ошибки
Частые вопросы
Нужно ли загружать несколько копий одной LLM?
Нет, если все преподаватели используют один base model. В Open WebUI можно создать несколько presets поверх одной модели.
Можно ли каждому учителю дать свой учебник?
Да. Knowledge Bases можно привязать к конкретному model preset, поэтому предметные материалы не обязаны смешиваться.
Можно ли каждому учителю дать отдельный голос?
Да. Open WebUI Models поддерживают per-model TTS voice. Это удобно для разных ролей и языков.
Можно ли использовать разные base models для отдельных предметов?
Да. Например, отдельную модель для vision или специфической математики. Но сначала стоит проверить, действительно ли она даёт устойчивое преимущество.
Как сделать общую память ученика?
Хранить прогресс в отдельной структурированной базе: навыки, темы, результаты и помощь. Передавать каждому преподавателю только релевантную часть.
Можно ли сделать такую систему полностью локальной?
Да. Base model, Knowledge, embeddings, инструменты, STT/TTS и Student DB могут работать внутри домашней сети.
Источники и документация
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