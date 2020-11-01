Несколько ИИ-учителей на одном ПК: математика, русский, английский

Локальный ИИ · обучение · несколько преподавателей

Несколько локальных ИИ-учителей на одном компьютере: предметы, роли и общий прогресс

Для математики, русского, английского, истории и других предметов не обязательно запускать отдельную большую LLM. Один локальный backend можно обернуть в несколько специализированных профилей: каждому задать свой system prompt, учебники, инструменты, голос и правила урока. Получается домашняя «учительская», где предметы разделены, а профиль ученика остаётся общим.

Актуально: сентябрь 2026 Open WebUI Models + Knowledge Одна LLM · много ролей
Math Teacher Russian Teacher English Teacher Knowledge Bases Per-model Voice Shared Progress
Коротко: несколько ИИ-учителей — это чаще всего не несколько LLM, а несколько конфигураций поверх одной базовой модели. В Open WebUI такой профиль может иметь собственный system prompt, Knowledge Bases, tools, skills, параметры и TTS-голос. Это экономит память и позволяет управлять предметами независимо.
МатематикОдна методика, свои учебники и вычислительные tools.
Русский языкДругие правила, словари и формат подсказок.
EnglishОтдельный голос, язык диалога и словарный уровень.
Общий профильВозраст, класс, слабые темы и динамика ученика доступны всем.

Нужна ли отдельная LLM для каждого учителя

Обычно нет. Если одна локальная модель достаточно хорошо работает на русском, математике, reasoning и английском, её можно использовать как общий «движок». Различия между преподавателями задаются выше уровня модели.

Одна LLM + профили Практичный вариант

Меньше VRAM, проще обновлять модель, единая инфраструктура и быстрый переход между предметами.

Отдельная LLM на предмет Только если есть причина

Например, одна модель заметно лучше в математике, а другая — в языках или vision.

Open WebUI прямо описывает свои Models как тонкие presets поверх базовой модели: preset может хранить инструкции, knowledge, tools, skills и параметры, не изменяя саму underlying model. citeturn465061search0

Практическое правило: сначала пытайтесь решить задачу разными профилями одной хорошей LLM. Подключайте отдельную специализированную модель только после реального теста, который показывает устойчивое преимущество.

Архитектура домашней «учительской»

Ученик текст · голос · фото · домашнее задание
Математикmath KB · calculator · строгая проверка
Русскийrules KB · словари · грамматика
EnglishEnglish KB · voice · roleplay
Историяtextbook KB · даты · источники
Одна базовая LLM локальный inference backend
Shared Profile DBкласс · навыки · ошибки · mastery
Local Storageучебники · отчёты · аудио · фото

При таком подходе предметные роли разделены, но состояние ученика не теряется. Например, русский учитель может знать возраст и общий уровень ребёнка, но не обязан получать весь журнал решений по математике.

Как это реализуется в Open WebUI Models

В Workspace → Models можно создать несколько reusable presets поверх одного base model. В актуальной документации к каждому preset можно привязать system prompt, knowledge bases, tools, skills, advanced parameters и отдельный TTS voice. citeturn465061search0turn465061search1

  1. Выбрать base model.Например, одну локальную instruction-модель через Ollama.
  2. Создать профиль «Математика».Системные правила, math Knowledge Base, calculator/tool.
  3. Создать профиль «Русский язык».Свои учебники, словари и методика проверки.
  4. Создать профиль «English».Английский system prompt, voice и отдельная база материалов.
  5. Подключить общий профиль ученика.Не как огромный prompt, а как компактные структурированные данные.
DOCSOpen WebUI Models

Presets, instructions, tools, knowledge и per-model TTS voice.

 DOCSKnowledge Bases

Отдельные коллекции документов для каждого преподавателя.

 DOCSPrompts

Reusable slash-команды для типовых учебных сценариев.

Как могут выглядеть предметные профили

Математика Алексей Викторович

Не принимает финальный ответ без хода решения. Даёт одну подсказку за раз. Для вычислений использует отдельный checker.

  • Knowledge: математика 2–4 класс
  • Tools: calculator / Python
  • Temperature: низкая
Русский язык Анна Сергеевна

Просит назвать правило, затем проверить слово или предложение. Не исправляет диктант целиком сразу.

  • Knowledge: учебник + словари
  • Tools: spell/rule checker
  • Ответы: кратко и по правилу
English Mr. John

Ведёт короткий разговор на английском, подбирает лексику по уровню и возвращается к русскому только при необходимости.

  • Knowledge: vocabulary + grammar
  • TTS voice: English
  • Mode: voice-first
История Историк

Отвечает по загруженному учебнику, различает факт, дату, причину и интерпретацию, всегда показывает источник.

  • Knowledge: учебник + хронология
  • RAG: обязательный
  • Citations: обязательны

Почему базы знаний лучше разделять

Open WebUI позволяет прикреплять Knowledge Bases непосредственно к model preset. Это удобно: математик всегда видит свои учебники, а историк — свои. citeturn465061search0turn465061search2

math-2-classучебник · правила · типовые задачи
russian-2-classучебник · словарь · орфография
english-a1лексика · grammar · диалоги
history-6-classучебник · даты · карты · источники

Это уменьшает шум retrieval. Если всё сложить в одну гигантскую базу, одинаковые слова и похожие понятия из разных предметов начнут конкурировать между собой.

Как загрузить учебники через RAG PDF, chunking, embeddings, reranking и citations →

System prompt тоже должен быть разным

Даже если все учителя используют одну базовую LLM, стиль учебного взаимодействия у них должен отличаться.

Математика 
Не называй ответ первым.
Попроси показать ход решения.
Если есть ошибка — укажи место,
но не исправляй весь пример.
Русский язык 
Сначала спроси правило.
Не исправляй всё слово сразу.
Проси подобрать проверочное слово
или объяснить орфограмму.
English 
Speak mostly English.
Use vocabulary at the student's level.
Correct one or two important mistakes,
not every sentence at once.

В Open WebUI system prompt можно задавать на уровне model preset, поэтому ребёнок выбирает преподавателя уже с готовым набором правил. citeturn465061search0turn465061search6

У каждого преподавателя могут быть свои инструменты

ПредметПолезный toolЗачем
МатематикаCalculator / PythonПроверять арифметику и вычисления детерминированно.
РусскийСловарь / rule checkerНе полагаться только на память LLM.
EnglishSTT / TTSРазговор, диктовка и языковая практика.
ИсторияKnowledge retrievalФакты и даты брать из учебника с citation.
ЧтениеASR + alignmentСкорость, пропуски, замены и понимание текста.

В Open WebUI tools можно привязывать к конкретным model presets, а значит ребёнку не нужно вручную включать нужный инструмент перед каждым занятием. citeturn465061search0

Можно ли каждому учителю дать свой голос

Да. В актуальной документации Open WebUI у Models есть per-model TTS voice. Это позволяет, например, математике дать один русский голос, русскому — другой, а английскому — отдельный English voice. citeturn465061search0

МатематикаСпокойный нейтральный голос

Короткие вопросы и пояснения.

РусскийДругой русский голос

Чтобы предметы ощущались как разные преподаватели.

EnglishEnglish TTS

Разговор и аудирование в одном режиме.

Для голосовых уроков Open WebUI также имеет Voice Mode и отдельный voice-mode system prompt, чтобы spoken answers были короче обычных. citeturn465061search5turn465061search7

Голосовой локальный ИИ-репетитор Whisper, LLM, TTS и голосовой режим без обязательного облака →

Как сделать общий прогресс ученика для всех преподавателей

Самая важная часть архитектуры — не хранить прогресс внутри конкретного чата. Иначе каждый учитель будет знать только собственную историю.

Профиль ученика общий для предметов
Класс2
Возраст8 лет
МатематикаВычитание: 71%
РусскийБезударные гласные: 64%
EnglishA1 · animals: 82%
ЧтениеТочность: 94%

Каждому учителю передаётся только нужный slice. Математику достаточно знать возраст, класс, математические навыки и общие настройки помощи. Ему не нужно получать полный transcript английских занятий.

Это лучше, чем одна глобальная «память обо всём». Меньше лишнего context, проще приватность и понятнее, почему учитель использовал конкретный факт.

Кто должен выбирать преподавателя

Вариант 1Ребёнок выбирает сам

Самый прозрачный интерфейс: «Математика», «Русский», «English».

Вариант 2Родитель запускает урок

Полезно для младших детей и заранее составленного расписания.

Вариант 3Router определяет предмет

Удобно, но может ошибаться и сложнее контролируется.

Для начальной школы я бы не делал автоматический router главным интерфейсом. Крупные понятные кнопки предметов проще, а система не ошибётся между «прочитай задачу» и «проверь чтение».

Что действительно стоит передавать между предметами

Возраст и классНужны всем преподавателям.
Предпочтительная длина ответаОбщая UX-настройка.
Уровень самостоятельностиСколько подсказок разрешено.
Расписание повторенийОбщий план занятий.
Предметный masteryПередавать только нужному преподавателю.
Сырые чатыОбычно не нужны другим предметам.

Это позволяет избежать ситуации, когда одна огромная memory постоянно увеличивает prompt и начинает смешивать контексты.

Что происходит с нагрузкой на компьютер

Если профили используют одну и ту же base model, переключение учителя не обязательно означает загрузку ещё одной копии LLM в VRAM. Главное отличие — новый system prompt, Knowledge и tools.

Но если вы одновременно запускаете разные base models, Vision, STT и TTS, нагрузка растёт. Поэтому лучше разделять профиль преподавателя и физически отдельную модель.

Легко4 профиля → 1 LLM

Различаются инструкции и Knowledge.

Средне1 LLM + STT/TTS

Дополнительная нагрузка на голосовые сервисы.

ТяжелоLLM + VLM + STT + TTS

Может потребоваться грамотное распределение CPU/GPU.

Доступ и ограничения

Open WebUI позволяет ограничивать доступ к model presets для пользователей и групп. Это полезно, если дома несколько детей или общий сервер: младшему ребёнку можно показывать только безопасные учебные профили, а взрослому — полный набор моделей. citeturn465061search0

РебёнокТолько учебные presets и разрешённые Knowledge Bases.
РодительНастройка моделей, отчёты и прогресс.
АдминистраторОбновление backend, tools и embeddings.
ГостьМожно полностью запретить доступ к учебной памяти.

Как собрать несколько учителей поэтапно

  1. Выбрать одну сильную base model.Проверить русский, математику и английский на реальных заданиях.
  2. Создать только двух учителей.Например, математика и русский. Не делать десять сразу.
  3. Разделить Knowledge Bases.Каждому преподавателю — свой набор учебников.
  4. Написать разные system prompts.Не копировать один шаблон с заменой названия предмета.
  5. Подключить предметные tools.Calculator для математики, RAG для истории и т. д.
  6. Сделать общую Student DB.Хранить навыки независимо от чатов.
  7. Добавить голоса при необходимости.После того как текстовая педагогическая логика уже работает.
  8. Тестировать одинаковыми сценариями.У каждого учителя должен быть свой набор regression-задач.

Типичные ошибки

Запускают отдельную LLM на каждый предметТратят VRAM без доказанной пользы.
Все учителя имеют одинаковый promptПолучаются разные имена, но одинаковое поведение.
Одна Knowledge Base на всёПоявляется шум между предметами.
Прогресс хранится в чатахПри новом диалоге учитель «забывает» уровень ученика.
Все данные передаются всем учителямЛишний context и слабее контроль приватности.
Роутер сам решает предметДля младшего ребёнка ручной выбор часто понятнее и надёжнее.

Частые вопросы

Нужно ли загружать несколько копий одной LLM?

Нет, если все преподаватели используют один base model. В Open WebUI можно создать несколько presets поверх одной модели.

Можно ли каждому учителю дать свой учебник?

Да. Knowledge Bases можно привязать к конкретному model preset, поэтому предметные материалы не обязаны смешиваться.

Можно ли каждому учителю дать отдельный голос?

Да. Open WebUI Models поддерживают per-model TTS voice. Это удобно для разных ролей и языков.

Можно ли использовать разные base models для отдельных предметов?

Да. Например, отдельную модель для vision или специфической математики. Но сначала стоит проверить, действительно ли она даёт устойчивое преимущество.

Как сделать общую память ученика?

Хранить прогресс в отдельной структурированной базе: навыки, темы, результаты и помощь. Передавать каждому преподавателю только релевантную часть.

Можно ли сделать такую систему полностью локальной?

Да. Base model, Knowledge, embeddings, инструменты, STT/TTS и Student DB могут работать внутри домашней сети.

Источники и документация

Продолжить про локальный ИИ для обучения

Локальный ИИ-репетиторОбщая архитектура домашнего учителя. Учебники и RAGКак привязать ответы к конкретным материалам. Голосовой ИИ-репетиторОтдельные голоса, STT и TTS.

Следующий материал

Родительская панель локального ИИ-репетитора

Как хранить прогресс, лимитировать помощь, разделять учебный и контрольный режимы и показывать взрослому понятные отчёты без слежки за каждым сообщением.
ИИ-репетитор Локальный ИИ
  • Интересное по теме