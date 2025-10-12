ESPHome 2026.7: что проверить перед обновлением ESP32
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ESPHome 2026.7: что проверить перед обновлением ESP32, Zigbee и Modbus

ESPHome 2026.7 переводит ESP32 и nRF52 на новые нативные инструменты сборки, прекращает поддержку Python 3.11, меняет конфигурацию Modbus и требует повторного подключения ESP32 Zigbee-устройств. Одновременно появились шифрование NVS, защита от отката OTA и новый механизм первичной настройки устройств. Разбираем, кого затронут изменения и как обновляться без потери работающей автоматики.

Коротко: актуальное исправление ESPHome 2026.7.3 опубликовано 28 июля 2026 года. Пользователи официального дополнения Home Assistant и Docker обычно не столкнутся с проблемой Python 3.11, но владельцам собственных установок через pip, нестандартных ESP32-проектов, Zigbee-устройств и Modbus-конфигураций нужно проверить систему до прошивки.
Статус релиза

Что изменилось в ветке ESPHome 2026.7

Основной релиз ESPHome 2026.7.0 принёс крупные изменения в сборке прошивок, безопасности, Zigbee, Modbus, Device Builder и веб-интерфейсе устройств. После него вышли исправления 2026.7.1, 2026.7.2 и 2026.7.3.

Версия 2026.7.3 исправляет проблемы нативной сборки ESP-IDF, captive portal, Wi-Fi, BLE и работу с некоторыми сетевыми компонентами. Поэтому при плановом обновлении следует использовать последнее исправление ветки, а не первоначальную 2026.7.0.

Не прошивайте сразу все устройства. Сначала соберите и обновите один некритичный ESP32-модуль, проверьте журнал, сеть, API, реле и датчики, затем переходите к остальным.
ESP32 и nRF52

Нативный ESP-IDF теперь используется по умолчанию

Раньше многие проекты ESP32 собирались через PlatformIO. В ESPHome 2026.7 конфигурация без явно заданного параметра toolchain переключается на нативную сборку ESP-IDF.

Было

PlatformIO по умолчанию

Старые проекты часто собирались через привычную среду PlatformIO, даже если использовался framework ESP-IDF.

Стало

Нативный ESP-IDF

Если toolchain не указан, ESPHome использует собственную нативную цепочку ESP-IDF и общий кеш инструментов.

Почему это важно

  • первая сборка может занять больше времени из-за загрузки нового toolchain;
  • изменятся каталоги кеша и размер временных файлов;
  • нестандартные библиотеки и внешние компоненты могут собираться иначе;
  • собственные build flags требуют повторной проверки;
  • старый проект может успешно компилироваться в PlatformIO, но выдавать ошибку в нативном ESP-IDF;
  • поведение framework Arduino и toolchain нельзя считать одним и тем же параметром.

Как временно сохранить старое поведение

Для проекта, который пока нельзя переводить на новую цепочку сборки, можно явно оставить PlatformIO:

esp32:
  board: esp32dev
  toolchain: platformio
Это временная мера, а не обязательная рекомендация. Нативный ESP-IDF становится основным направлением ESPHome. Сначала лучше выяснить причину ошибки сборки и обновить несовместимый компонент.
Сервер сборки

Python 3.11 больше не поддерживается

Минимальной версией Python для прямой установки ESPHome стала Python 3.12. Это изменение касается пользователей, которые устанавливали ESPHome командой pip в Linux, Windows, macOS, виртуальном окружении или собственном контейнере.

Вариант установки Нужно ли обновлять Python вручную Что проверить
Home Assistant ESPHome Add-on Обычно нет Обновить дополнение и создать резервную копию Home Assistant.
Официальный Docker-образ Обычно нет Среда Python поставляется внутри образа. Сохраните каталог конфигураций.
pip / virtualenv Да Версию Python, виртуальное окружение, права и зависимости.
Самодельный Dockerfile Да Базовый образ и строку установки Python.
Удалённый сервер сборки Зависит от установки Версию Device Builder и Python именно на удалённом сервере.

Старый встроенный dashboard удалён

Пользователи прямой установки через pip больше не должны рассчитывать на старый Tornado dashboard. Для веб-интерфейса используется отдельный ESPHome Device Builder. Официальное дополнение Home Assistant и Docker уже работают с новой системой.

Проверить Python можно командой:

python3 --version
Критичное изменение

ESP32 Zigbee-устройства потребуется подключить заново

ESPHome 2026.7 обновляет esp-zigbee-sdk до версии 2.0.2, меняет хранение Zigbee-данных и добавляет объединение endpoint. Для существующих ESP32 Zigbee-устройств официально требуется повторное присоединение к сети, повторный interview и настройка.

Это не относится ко всем Zigbee-датчикам в доме. Изменение касается устройств, прошивка которых создана в ESPHome на совместимом ESP32 с компонентом Zigbee. Обычные датчики Aqara, Sonoff, Tuya и другие готовые устройства из-за обновления ESPHome не переподключаются.

До обновления ESP32 Zigbee-устройства сохраните

  • его YAML-конфигурацию;
  • список endpoint и кластеров;
  • названия сущностей в Home Assistant;
  • привязанные автоматизации;
  • скриншоты параметров устройства в ZHA или Zigbee2MQTT;
  • место установки и физический доступ к кнопке сопряжения;
  • порядок перевода устройства в режим подключения.

После повторного добавления идентификаторы сущностей или устройства могут отличаться. Перед удалением старой записи проверьте, какие автоматизации используют её напрямую.

Котлы, счётчики и автоматика

Modbus получил новый парсер и изменённые параметры времени

В ESPHome 2026.7 переработана внутренняя реализация Modbus. Изменения направлены на уменьшение выделений памяти, корректную обработку диапазонов регистров и разделение клиентской и серверной логики.

Что может потребовать правки YAML

Старый параметр Что делать
disable_crc Удалить из конфигурации.
send_wait_time у Modbus server Удалить. Для сервера параметр больше не используется.
turnaround_time у Modbus server Удалить из серверной конфигурации.
Старые ожидания по таймингам клиента Проверить связь: значения по умолчанию изменены.

Новые значения по умолчанию для клиента: send_wait_time: 2000ms и turnaround_time: 600ms. Это может изменить скорость опроса нескольких устройств на одной шине.

Не сокращайте задержки наугад. Котлы, тепловые насосы, счётчики и преобразователи могут отвечать с разной скоростью. Слишком частый опрос вызывает таймауты, коллизии и нестабильные показания.
Безопасность

NVS encryption и защита от отката OTA

В ESPHome появилась первая согласованная группа функций, направленная на будущую совместимость с требованиями EN 18031 для сетевых потребительских устройств. Это инфраструктурная работа, а не автоматическая сертификация любого самодельного ESP32-модуля.

Шифрование NVS

Опциональное шифрование энергонезависимого хранилища ESP32 с использованием HMAC-ключа в eFuse.

OTA anti-rollback

Проверка версии подписанной прошивки перед переключением загрузочного раздела.

Provisioning window

Ограниченное по времени окно первичной настройки устройства через API или ESP32 Improv.

Digest для web_server

Новый вариант аутентификации, при котором пароль не передаётся как обратимый Base64.

Шифрование NVS нельзя включать экспериментально

Для NVS encryption ключ записывается в выбранный блок eFuse. Запись eFuse является постоянной и необратимой. Ошибка в выборе блока, ключа или процедуре восстановления может сделать дальнейшее обслуживание устройства значительно сложнее.

Не записывайте eFuse по случайной инструкции. Сначала нужно проверить точную модель ESP32, поддержку HMAC, схему резервного хранения ключей и возможность восстановления прошивки. Для обычного домашнего датчика такая функция не обязана включаться немедленно.

Защита от отката работает только с подписанной OTA

ESPHome сравнивает версию новой прошивки с уже установленной и блокирует переход на более старую. Однако механизм эффективен только при использовании подписанных OTA-образов. Обычное указание номера версии без подписи не создаёт полноценную защиту.

Web Server

Что изменилось во встроенном веб-интерфейсе устройства

  • web_server: version: 1 объявлен устаревающим, переход на v2 или v3 нужно завершить до ESPHome 2027.1;
  • URL, построенные по старому object ID, следует заменить на адреса по имени сущности;
  • для запросов с другой веб-страницы нужно явно задать allowed_origins;
  • Private Network Access больше не следует считать включённым автоматически;
  • появилась возможность выбрать Digest authentication;
  • в 2027.1 Digest должен стать вариантом по умолчанию вместо Basic.

Если устройство используется только через Home Assistant API и его web_server не открыт, эти изменения могут не влиять на работу. В зоне риска пользовательские панели, собственные REST-запросы и веб-страницы, которые обращаются к ESPHome напрямую.

До обновления

Пошаговая подготовка ESPHome

  1. Создайте резервную копию Home Assistant. Для дополнения ESPHome сохраните полную резервную копию и выгрузите её с сервера.
  2. Скопируйте все YAML. Включая packages, secrets, внешние компоненты и локальные файлы.
  3. Зафиксируйте текущую версию. Запишите версию ESPHome, framework, toolchain и плату каждого критичного устройства.
  4. Проверьте Python. Это обязательно для pip и собственных контейнеров.
  5. Найдите ESP32 Zigbee. Подготовьте доступ для повторного сопряжения.
  6. Проверьте Modbus YAML. Найдите удалённые параметры и запишите текущие интервалы опроса.
  7. Скомпилируйте без прошивки. Device Builder позволяет проверить несколько устройств действием Compile only.
  8. Начните с некритичного модуля. Не с котла, насоса, ворот, защиты от протечки или вводного контроля.
  9. Сохраните предыдущий binary. Он нужен для восстановления по USB, если OTA перестанет работать.
  10. Проверьте физический доступ. Устройство за потолком или в уличном шкафу должно быть доступно для кабельной прошивки.
После прошивки

Что проверить на каждом устройстве

ЗагрузкаНет ли циклических перезапусков и safe mode.
Wi-Fi или EthernetУстройство получает адрес и стабильно остаётся в сети.
Home Assistant APIСущности доступны и не создались повторно.
OTAСледующая тестовая прошивка загружается без кабеля.
РелеБезопасное состояние после включения питания сохранилось.
ДатчикиЗначения реалистичны, единицы и точность не изменились.
ModbusНет CRC, timeout и пропущенных ответов.
Bluetooth ProxyРеклама BLE поступает после перезапуска Home Assistant.
Web ServerРаботают авторизация и пользовательские запросы.
АвтоматизацииИдентификаторы сущностей и триггеры остались актуальными.
Проверяйте реальную нагрузку. Команда из Home Assistant может отображаться выполненной, даже если реле, привод или Modbus-устройство физически не отработали.
Дополнительные улучшения

Что ещё полезного появилось

Удалённая сборка

Слабый сервер Home Assistant может передать компиляцию более производительному компьютеру в локальной сети.

Понятные ошибки YAML

Device Builder лучше объясняет неправильные отступы, дубли ключей и misplaced-параметры.

Ускорение Thread OTA

Sleepy Thread-устройство может временно увеличить частоту опроса для более быстрой прошивки.

RTC preferences

Часть временных состояний ESP32 можно хранить в RTC-памяти вместо постоянной записи во flash.

Новые дисплеи

Расширена поддержка сенсорных, e-paper и AMOLED-панелей.

ESP-NOW v2

Добавлена работа с увеличенными пакетами на совместимых чипах и SDK.

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Что изучить перед обновлением

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Вывод

Нужно ли обновлять ESPHome 2026.7

Для обычного Home Assistant Add-on без собственных компонентов обновление обычно проходит проще, чем для ручной pip-установки. Но даже в этом случае не стоит массово прошивать все устройства одним нажатием.

Самые важные проверки нужны владельцам ESP32 Zigbee, Modbus-автоматики, внешних компонентов, старого web_server и проектов, которые зависят от PlatformIO.

Новые функции безопасности полезны, но NVS encryption и OTA anti-rollback нельзя включать только ради галочки. Они требуют подписанных прошивок, управления ключами и понимания необратимых eFuse.

Тула и удалённый разбор

ESPHome перестал собираться или устройство пропало после обновления?

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FAQ

Частые вопросы об ESPHome 2026.7

Какая версия ESPHome 2026.7 актуальна?

На 2 августа 2026 года актуальным исправлением ветки является ESPHome 2026.7.3, опубликованная 28 июля.

Нужно ли обновлять Python в Home Assistant Add-on?

Обычно нет. Дополнение поставляется с собственной средой. Python 3.12 требуется прежде всего для прямых установок через pip и собственных образов.

Почему изменился процесс сборки ESP32?

ESPHome переключил toolchain по умолчанию с PlatformIO на нативный ESP-IDF. Framework и toolchain являются разными настройками.

Можно ли оставить PlatformIO?

Да, его можно временно указать явно параметром toolchain: platformio. Но несовместимость лучше устранить, поскольку нативный ESP-IDF стал основным направлением.

Все Zigbee-устройства нужно подключать заново?

Нет. Требование относится к Zigbee-устройствам, созданным на ESP32 через ESPHome. Готовые датчики других производителей не затрагиваются.

Что изменилось в Modbus?

Обновлён парсер, убраны некоторые параметры сервера и изменены значения ожидания клиента по умолчанию. После обновления нужно проверить опрос реального оборудования.

Шифрование NVS включается автоматически?

Нет. Это опциональная функция на поддерживаемых ESP32. Она требует HMAC-ключа в eFuse, запись которого необратима.

Защита от отката OTA работает без подписи?

Нет. Для эффективной anti-rollback защиты требуется подписанная OTA-прошивка и корректно заданная версия проекта.

Нужно ли обновлять все устройства одновременно?

Нет. Сначала следует проверить компиляцию и прошить один некритичный модуль, затем постепенно обновлять остальные.

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