Новости ESPHome и Home Assistant ESPHome 2026.7: что проверить перед обновлением ESP32, Zigbee и Modbus ESPHome 2026.7 переводит ESP32 и nRF52 на новые нативные инструменты сборки, прекращает поддержку Python 3.11, меняет конфигурацию Modbus и требует повторного подключения ESP32 Zigbee-устройств. Одновременно появились шифрование NVS, защита от отката OTA и новый механизм первичной настройки устройств. Разбираем, кого затронут изменения и как обновляться без потери работающей автоматики. Коротко: актуальное исправление ESPHome 2026.7.3 опубликовано 28 июля 2026 года. Пользователи официального дополнения Home Assistant и Docker обычно не столкнутся с проблемой Python 3.11, но владельцам собственных установок через pip, нестандартных ESP32-проектов, Zigbee-устройств и Modbus-конфигураций нужно проверить систему до прошивки.

Статус релиза Что изменилось в ветке ESPHome 2026.7 Основной релиз ESPHome 2026.7.0 принёс крупные изменения в сборке прошивок, безопасности, Zigbee, Modbus, Device Builder и веб-интерфейсе устройств. После него вышли исправления 2026.7.1, 2026.7.2 и 2026.7.3. Версия 2026.7.3 исправляет проблемы нативной сборки ESP-IDF, captive portal, Wi-Fi, BLE и работу с некоторыми сетевыми компонентами. Поэтому при плановом обновлении следует использовать последнее исправление ветки, а не первоначальную 2026.7.0. Не прошивайте сразу все устройства. Сначала соберите и обновите один некритичный ESP32-модуль, проверьте журнал, сеть, API, реле и датчики, затем переходите к остальным.

ESP32 и nRF52 Нативный ESP-IDF теперь используется по умолчанию Раньше многие проекты ESP32 собирались через PlatformIO. В ESPHome 2026.7 конфигурация без явно заданного параметра toolchain переключается на нативную сборку ESP-IDF. Было PlatformIO по умолчанию Старые проекты часто собирались через привычную среду PlatformIO, даже если использовался framework ESP-IDF. Стало Нативный ESP-IDF Если toolchain не указан, ESPHome использует собственную нативную цепочку ESP-IDF и общий кеш инструментов. Почему это важно первая сборка может занять больше времени из-за загрузки нового toolchain;

изменятся каталоги кеша и размер временных файлов;

нестандартные библиотеки и внешние компоненты могут собираться иначе;

собственные build flags требуют повторной проверки;

старый проект может успешно компилироваться в PlatformIO, но выдавать ошибку в нативном ESP-IDF;

поведение framework Arduino и toolchain нельзя считать одним и тем же параметром. Как временно сохранить старое поведение Для проекта, который пока нельзя переводить на новую цепочку сборки, можно явно оставить PlatformIO: esp32: board: esp32dev toolchain: platformio Это временная мера, а не обязательная рекомендация. Нативный ESP-IDF становится основным направлением ESPHome. Сначала лучше выяснить причину ошибки сборки и обновить несовместимый компонент.

Сервер сборки Python 3.11 больше не поддерживается Минимальной версией Python для прямой установки ESPHome стала Python 3.12. Это изменение касается пользователей, которые устанавливали ESPHome командой pip в Linux, Windows, macOS, виртуальном окружении или собственном контейнере. Вариант установки Нужно ли обновлять Python вручную Что проверить Home Assistant ESPHome Add-on Обычно нет Обновить дополнение и создать резервную копию Home Assistant. Официальный Docker-образ Обычно нет Среда Python поставляется внутри образа. Сохраните каталог конфигураций. pip / virtualenv Да Версию Python, виртуальное окружение, права и зависимости. Самодельный Dockerfile Да Базовый образ и строку установки Python. Удалённый сервер сборки Зависит от установки Версию Device Builder и Python именно на удалённом сервере. Старый встроенный dashboard удалён Пользователи прямой установки через pip больше не должны рассчитывать на старый Tornado dashboard. Для веб-интерфейса используется отдельный ESPHome Device Builder. Официальное дополнение Home Assistant и Docker уже работают с новой системой. Проверить Python можно командой: python3 --version

Критичное изменение ESP32 Zigbee-устройства потребуется подключить заново ESPHome 2026.7 обновляет esp-zigbee-sdk до версии 2.0.2, меняет хранение Zigbee-данных и добавляет объединение endpoint. Для существующих ESP32 Zigbee-устройств официально требуется повторное присоединение к сети, повторный interview и настройка. Это не относится ко всем Zigbee-датчикам в доме. Изменение касается устройств, прошивка которых создана в ESPHome на совместимом ESP32 с компонентом Zigbee. Обычные датчики Aqara, Sonoff, Tuya и другие готовые устройства из-за обновления ESPHome не переподключаются. До обновления ESP32 Zigbee-устройства сохраните его YAML-конфигурацию;

список endpoint и кластеров;

названия сущностей в Home Assistant;

привязанные автоматизации;

скриншоты параметров устройства в ZHA или Zigbee2MQTT;

место установки и физический доступ к кнопке сопряжения;

порядок перевода устройства в режим подключения. После повторного добавления идентификаторы сущностей или устройства могут отличаться. Перед удалением старой записи проверьте, какие автоматизации используют её напрямую.

Котлы, счётчики и автоматика Modbus получил новый парсер и изменённые параметры времени В ESPHome 2026.7 переработана внутренняя реализация Modbus. Изменения направлены на уменьшение выделений памяти, корректную обработку диапазонов регистров и разделение клиентской и серверной логики. Что может потребовать правки YAML Старый параметр Что делать disable_crc Удалить из конфигурации. send_wait_time у Modbus server Удалить. Для сервера параметр больше не используется. turnaround_time у Modbus server Удалить из серверной конфигурации. Старые ожидания по таймингам клиента Проверить связь: значения по умолчанию изменены. Новые значения по умолчанию для клиента: send_wait_time: 2000ms и turnaround_time: 600ms . Это может изменить скорость опроса нескольких устройств на одной шине. Не сокращайте задержки наугад. Котлы, тепловые насосы, счётчики и преобразователи могут отвечать с разной скоростью. Слишком частый опрос вызывает таймауты, коллизии и нестабильные показания.

Безопасность NVS encryption и защита от отката OTA В ESPHome появилась первая согласованная группа функций, направленная на будущую совместимость с требованиями EN 18031 для сетевых потребительских устройств. Это инфраструктурная работа, а не автоматическая сертификация любого самодельного ESP32-модуля. Шифрование NVS Опциональное шифрование энергонезависимого хранилища ESP32 с использованием HMAC-ключа в eFuse. OTA anti-rollback Проверка версии подписанной прошивки перед переключением загрузочного раздела. Provisioning window Ограниченное по времени окно первичной настройки устройства через API или ESP32 Improv. Digest для web_server Новый вариант аутентификации, при котором пароль не передаётся как обратимый Base64. Шифрование NVS нельзя включать экспериментально Для NVS encryption ключ записывается в выбранный блок eFuse. Запись eFuse является постоянной и необратимой. Ошибка в выборе блока, ключа или процедуре восстановления может сделать дальнейшее обслуживание устройства значительно сложнее. Не записывайте eFuse по случайной инструкции. Сначала нужно проверить точную модель ESP32, поддержку HMAC, схему резервного хранения ключей и возможность восстановления прошивки. Для обычного домашнего датчика такая функция не обязана включаться немедленно. Защита от отката работает только с подписанной OTA ESPHome сравнивает версию новой прошивки с уже установленной и блокирует переход на более старую. Однако механизм эффективен только при использовании подписанных OTA-образов. Обычное указание номера версии без подписи не создаёт полноценную защиту.

Web Server Что изменилось во встроенном веб-интерфейсе устройства web_server: version: 1 объявлен устаревающим, переход на v2 или v3 нужно завершить до ESPHome 2027.1;

объявлен устаревающим, переход на v2 или v3 нужно завершить до ESPHome 2027.1; URL, построенные по старому object ID, следует заменить на адреса по имени сущности;

для запросов с другой веб-страницы нужно явно задать allowed_origins ;

; Private Network Access больше не следует считать включённым автоматически;

появилась возможность выбрать Digest authentication;

в 2027.1 Digest должен стать вариантом по умолчанию вместо Basic. Если устройство используется только через Home Assistant API и его web_server не открыт, эти изменения могут не влиять на работу. В зоне риска пользовательские панели, собственные REST-запросы и веб-страницы, которые обращаются к ESPHome напрямую.

До обновления Пошаговая подготовка ESPHome Создайте резервную копию Home Assistant. Для дополнения ESPHome сохраните полную резервную копию и выгрузите её с сервера. Скопируйте все YAML. Включая packages, secrets, внешние компоненты и локальные файлы. Зафиксируйте текущую версию. Запишите версию ESPHome, framework, toolchain и плату каждого критичного устройства. Проверьте Python. Это обязательно для pip и собственных контейнеров. Найдите ESP32 Zigbee. Подготовьте доступ для повторного сопряжения. Проверьте Modbus YAML. Найдите удалённые параметры и запишите текущие интервалы опроса. Скомпилируйте без прошивки. Device Builder позволяет проверить несколько устройств действием Compile only. Начните с некритичного модуля. Не с котла, насоса, ворот, защиты от протечки или вводного контроля. Сохраните предыдущий binary. Он нужен для восстановления по USB, если OTA перестанет работать. Проверьте физический доступ. Устройство за потолком или в уличном шкафу должно быть доступно для кабельной прошивки.

После прошивки Что проверить на каждом устройстве Загрузка Нет ли циклических перезапусков и safe mode. Wi-Fi или Ethernet Устройство получает адрес и стабильно остаётся в сети. Home Assistant API Сущности доступны и не создались повторно. OTA Следующая тестовая прошивка загружается без кабеля. Реле Безопасное состояние после включения питания сохранилось. Датчики Значения реалистичны, единицы и точность не изменились. Modbus Нет CRC, timeout и пропущенных ответов. Bluetooth Proxy Реклама BLE поступает после перезапуска Home Assistant. Web Server Работают авторизация и пользовательские запросы. Автоматизации Идентификаторы сущностей и триггеры остались актуальными. Проверяйте реальную нагрузку. Команда из Home Assistant может отображаться выполненной, даже если реле, привод или Modbus-устройство физически не отработали.

Дополнительные улучшения Что ещё полезного появилось Удалённая сборка Слабый сервер Home Assistant может передать компиляцию более производительному компьютеру в локальной сети. Понятные ошибки YAML Device Builder лучше объясняет неправильные отступы, дубли ключей и misplaced-параметры. Ускорение Thread OTA Sleepy Thread-устройство может временно увеличить частоту опроса для более быстрой прошивки. RTC preferences Часть временных состояний ESP32 можно хранить в RTC-памяти вместо постоянной записи во flash. Новые дисплеи Расширена поддержка сенсорных, e-paper и AMOLED-панелей. ESP-NOW v2 Добавлена работа с увеличенными пакетами на совместимых чипах и SDK.

Вывод Нужно ли обновлять ESPHome 2026.7 Для обычного Home Assistant Add-on без собственных компонентов обновление обычно проходит проще, чем для ручной pip-установки. Но даже в этом случае не стоит массово прошивать все устройства одним нажатием. Самые важные проверки нужны владельцам ESP32 Zigbee, Modbus-автоматики, внешних компонентов, старого web_server и проектов, которые зависят от PlatformIO. Новые функции безопасности полезны, но NVS encryption и OTA anti-rollback нельзя включать только ради галочки. Они требуют подписанных прошивок, управления ключами и понимания необратимых eFuse.

Тула и удалённый разбор ESPHome перестал собираться или устройство пропало после обновления? Поможем проверить YAML, toolchain, внешние компоненты, Python, Device Builder, сеть, API, Zigbee и Modbus. Сначала определим причину и возможность отката, а не будем перепрошивать все модули наугад. Выезд и диагностика по Туле от 5000 ₽. Удалённый технический разбор выполняется по согласованной задаче. Стоимость зависит от числа устройств, платформы и состояния резервных копий. Написать в MAX Написать в Telegram Умный дом в Туле