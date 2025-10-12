ESPHome 2026.7: что проверить перед обновлением ESP32, Zigbee и Modbus
ESPHome 2026.7 переводит ESP32 и nRF52 на новые нативные инструменты сборки, прекращает поддержку Python 3.11, меняет конфигурацию Modbus и требует повторного подключения ESP32 Zigbee-устройств. Одновременно появились шифрование NVS, защита от отката OTA и новый механизм первичной настройки устройств. Разбираем, кого затронут изменения и как обновляться без потери работающей автоматики.
Что изменилось в ветке ESPHome 2026.7
Основной релиз ESPHome 2026.7.0 принёс крупные изменения в сборке прошивок, безопасности, Zigbee, Modbus, Device Builder и веб-интерфейсе устройств. После него вышли исправления 2026.7.1, 2026.7.2 и 2026.7.3.
Версия 2026.7.3 исправляет проблемы нативной сборки ESP-IDF, captive portal, Wi-Fi, BLE и работу с некоторыми сетевыми компонентами. Поэтому при плановом обновлении следует использовать последнее исправление ветки, а не первоначальную 2026.7.0.
Нативный ESP-IDF теперь используется по умолчанию
Раньше многие проекты ESP32 собирались через PlatformIO. В ESPHome 2026.7 конфигурация без явно заданного параметра
toolchain переключается на нативную сборку ESP-IDF.
PlatformIO по умолчанию
Старые проекты часто собирались через привычную среду PlatformIO, даже если использовался framework ESP-IDF.
Нативный ESP-IDF
Если toolchain не указан, ESPHome использует собственную нативную цепочку ESP-IDF и общий кеш инструментов.
Почему это важно
- первая сборка может занять больше времени из-за загрузки нового toolchain;
- изменятся каталоги кеша и размер временных файлов;
- нестандартные библиотеки и внешние компоненты могут собираться иначе;
- собственные build flags требуют повторной проверки;
- старый проект может успешно компилироваться в PlatformIO, но выдавать ошибку в нативном ESP-IDF;
- поведение framework Arduino и toolchain нельзя считать одним и тем же параметром.
Как временно сохранить старое поведение
Для проекта, который пока нельзя переводить на новую цепочку сборки, можно явно оставить PlatformIO:
esp32:
board: esp32dev
toolchain: platformio
Python 3.11 больше не поддерживается
Минимальной версией Python для прямой установки ESPHome стала Python 3.12. Это изменение касается пользователей, которые устанавливали ESPHome командой pip в Linux, Windows, macOS, виртуальном окружении или собственном контейнере.
|Вариант установки
|Нужно ли обновлять Python вручную
|Что проверить
|Home Assistant ESPHome Add-on
|Обычно нет
|Обновить дополнение и создать резервную копию Home Assistant.
|Официальный Docker-образ
|Обычно нет
|Среда Python поставляется внутри образа. Сохраните каталог конфигураций.
|pip / virtualenv
|Да
|Версию Python, виртуальное окружение, права и зависимости.
|Самодельный Dockerfile
|Да
|Базовый образ и строку установки Python.
|Удалённый сервер сборки
|Зависит от установки
|Версию Device Builder и Python именно на удалённом сервере.
Старый встроенный dashboard удалён
Пользователи прямой установки через pip больше не должны рассчитывать на старый Tornado dashboard. Для веб-интерфейса используется отдельный ESPHome Device Builder. Официальное дополнение Home Assistant и Docker уже работают с новой системой.
Проверить Python можно командой:
python3 --version
ESP32 Zigbee-устройства потребуется подключить заново
ESPHome 2026.7 обновляет esp-zigbee-sdk до версии 2.0.2, меняет хранение Zigbee-данных и добавляет объединение endpoint. Для существующих ESP32 Zigbee-устройств официально требуется повторное присоединение к сети, повторный interview и настройка.
До обновления ESP32 Zigbee-устройства сохраните
- его YAML-конфигурацию;
- список endpoint и кластеров;
- названия сущностей в Home Assistant;
- привязанные автоматизации;
- скриншоты параметров устройства в ZHA или Zigbee2MQTT;
- место установки и физический доступ к кнопке сопряжения;
- порядок перевода устройства в режим подключения.
После повторного добавления идентификаторы сущностей или устройства могут отличаться. Перед удалением старой записи проверьте, какие автоматизации используют её напрямую.
Modbus получил новый парсер и изменённые параметры времени
В ESPHome 2026.7 переработана внутренняя реализация Modbus. Изменения направлены на уменьшение выделений памяти, корректную обработку диапазонов регистров и разделение клиентской и серверной логики.
Что может потребовать правки YAML
|Старый параметр
|Что делать
|
disable_crc
|Удалить из конфигурации.
|
send_wait_time у Modbus server
|Удалить. Для сервера параметр больше не используется.
|
turnaround_time у Modbus server
|Удалить из серверной конфигурации.
|Старые ожидания по таймингам клиента
|Проверить связь: значения по умолчанию изменены.
Новые значения по умолчанию для клиента:
send_wait_time: 2000ms и
turnaround_time: 600ms. Это может изменить скорость опроса нескольких устройств на одной шине.
NVS encryption и защита от отката OTA
В ESPHome появилась первая согласованная группа функций, направленная на будущую совместимость с требованиями EN 18031 для сетевых потребительских устройств. Это инфраструктурная работа, а не автоматическая сертификация любого самодельного ESP32-модуля.
Шифрование NVS
Опциональное шифрование энергонезависимого хранилища ESP32 с использованием HMAC-ключа в eFuse.
OTA anti-rollback
Проверка версии подписанной прошивки перед переключением загрузочного раздела.
Provisioning window
Ограниченное по времени окно первичной настройки устройства через API или ESP32 Improv.
Digest для web_server
Новый вариант аутентификации, при котором пароль не передаётся как обратимый Base64.
Шифрование NVS нельзя включать экспериментально
Для NVS encryption ключ записывается в выбранный блок eFuse. Запись eFuse является постоянной и необратимой. Ошибка в выборе блока, ключа или процедуре восстановления может сделать дальнейшее обслуживание устройства значительно сложнее.
Защита от отката работает только с подписанной OTA
ESPHome сравнивает версию новой прошивки с уже установленной и блокирует переход на более старую. Однако механизм эффективен только при использовании подписанных OTA-образов. Обычное указание номера версии без подписи не создаёт полноценную защиту.
Что изменилось во встроенном веб-интерфейсе устройства
web_server: version: 1объявлен устаревающим, переход на v2 или v3 нужно завершить до ESPHome 2027.1;
- URL, построенные по старому object ID, следует заменить на адреса по имени сущности;
- для запросов с другой веб-страницы нужно явно задать
allowed_origins;
- Private Network Access больше не следует считать включённым автоматически;
- появилась возможность выбрать Digest authentication;
- в 2027.1 Digest должен стать вариантом по умолчанию вместо Basic.
Если устройство используется только через Home Assistant API и его web_server не открыт, эти изменения могут не влиять на работу. В зоне риска пользовательские панели, собственные REST-запросы и веб-страницы, которые обращаются к ESPHome напрямую.
Пошаговая подготовка ESPHome
- Создайте резервную копию Home Assistant. Для дополнения ESPHome сохраните полную резервную копию и выгрузите её с сервера.
- Скопируйте все YAML. Включая packages, secrets, внешние компоненты и локальные файлы.
- Зафиксируйте текущую версию. Запишите версию ESPHome, framework, toolchain и плату каждого критичного устройства.
- Проверьте Python. Это обязательно для pip и собственных контейнеров.
- Найдите ESP32 Zigbee. Подготовьте доступ для повторного сопряжения.
- Проверьте Modbus YAML. Найдите удалённые параметры и запишите текущие интервалы опроса.
- Скомпилируйте без прошивки. Device Builder позволяет проверить несколько устройств действием Compile only.
- Начните с некритичного модуля. Не с котла, насоса, ворот, защиты от протечки или вводного контроля.
- Сохраните предыдущий binary. Он нужен для восстановления по USB, если OTA перестанет работать.
- Проверьте физический доступ. Устройство за потолком или в уличном шкафу должно быть доступно для кабельной прошивки.
Что проверить на каждом устройстве
Что ещё полезного появилось
Удалённая сборка
Слабый сервер Home Assistant может передать компиляцию более производительному компьютеру в локальной сети.
Понятные ошибки YAML
Device Builder лучше объясняет неправильные отступы, дубли ключей и misplaced-параметры.
Ускорение Thread OTA
Sleepy Thread-устройство может временно увеличить частоту опроса для более быстрой прошивки.
RTC preferences
Часть временных состояний ESP32 можно хранить в RTC-памяти вместо постоянной записи во flash.
Новые дисплеи
Расширена поддержка сенсорных, e-paper и AMOLED-панелей.
ESP-NOW v2
Добавлена работа с увеличенными пакетами на совместимых чипах и SDK.
Что изучить перед обновлением
Нужно ли обновлять ESPHome 2026.7
Для обычного Home Assistant Add-on без собственных компонентов обновление обычно проходит проще, чем для ручной pip-установки. Но даже в этом случае не стоит массово прошивать все устройства одним нажатием.
Самые важные проверки нужны владельцам ESP32 Zigbee, Modbus-автоматики, внешних компонентов, старого web_server и проектов, которые зависят от PlatformIO.
Новые функции безопасности полезны, но NVS encryption и OTA anti-rollback нельзя включать только ради галочки. Они требуют подписанных прошивок, управления ключами и понимания необратимых eFuse.
ESPHome перестал собираться или устройство пропало после обновления?
Поможем проверить YAML, toolchain, внешние компоненты, Python, Device Builder, сеть, API, Zigbee и Modbus. Сначала определим причину и возможность отката, а не будем перепрошивать все модули наугад.
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Частые вопросы об ESPHome 2026.7
Какая версия ESPHome 2026.7 актуальна?
На 2 августа 2026 года актуальным исправлением ветки является ESPHome 2026.7.3, опубликованная 28 июля.
Нужно ли обновлять Python в Home Assistant Add-on?
Обычно нет. Дополнение поставляется с собственной средой. Python 3.12 требуется прежде всего для прямых установок через pip и собственных образов.
Почему изменился процесс сборки ESP32?
ESPHome переключил toolchain по умолчанию с PlatformIO на нативный ESP-IDF. Framework и toolchain являются разными настройками.
Можно ли оставить PlatformIO?
Да, его можно временно указать явно параметром toolchain: platformio. Но несовместимость лучше устранить, поскольку нативный ESP-IDF стал основным направлением.
Все Zigbee-устройства нужно подключать заново?
Нет. Требование относится к Zigbee-устройствам, созданным на ESP32 через ESPHome. Готовые датчики других производителей не затрагиваются.
Что изменилось в Modbus?
Обновлён парсер, убраны некоторые параметры сервера и изменены значения ожидания клиента по умолчанию. После обновления нужно проверить опрос реального оборудования.
Шифрование NVS включается автоматически?
Нет. Это опциональная функция на поддерживаемых ESP32. Она требует HMAC-ключа в eFuse, запись которого необратима.
Защита от отката OTA работает без подписи?
Нет. Для эффективной anti-rollback защиты требуется подписанная OTA-прошивка и корректно заданная версия проекта.
Нужно ли обновлять все устройства одновременно?
Нет. Сначала следует проверить компиляцию и прошить один некритичный модуль, затем постепенно обновлять остальные.