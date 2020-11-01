Qwen N1 Pro vs Ray-Ban Meta vs Xiaomi AI Glasses: сравнение

Qwen Glasses N1 Pro, Ray-Ban Meta Gen 3* и Xiaomi AI Glasses относятся к одному быстро растущему классу AI-очков, но находятся на разных стадиях развития. Ray-Ban Meta Gen 3 уже являются зрелым серийным продуктом, Xiaomi делает ставку на лёгкую оправу и тесную интеграцию со своей экосистемой, а Qwen N1 Pro добавляет eye tracking и заявленную оплату с подтверждением по радужной оболочке глаза.

Ray-Ban Meta Gen 3* Самая зрелая из трёх платформ: серийные продажи, 12 Мп, 3K-видео, до 9 часов работы, развитая камера и аудио. Xiaomi AI Glasses Лёгкие очки массой около 40 г, 12-Мп камера, open-ear звук, перевод и варианты с электрохромными линзами. Qwen Glasses N1 Pro Самый новый подход: 50-Мп сенсор, eye tracking и iris-based payment, но продажи начинаются только 13 октября 2026 года.

Актуально на 30 сентября 2026 года. У Qwen N1 Pro ещё нет полноценного опыта серийной эксплуатации, поэтому в сравнении отдельно отмечены характеристики, которые Alibaba пока не раскрыла.

Qwen N1 Pro vs Ray-Ban Meta Gen 3 vs Xiaomi AI Glasses: краткое сравнение

Параметр Qwen Glasses N1 Pro Ray-Ban Meta Gen 3* Xiaomi AI Glasses Статус Предзаказ; продажи в Китае с 13.10.2026 Серийная коммерческая модель Продаются в Китае с июня 2025 года Камера 50-Мп сенсор 12 Мп 12 Мп Видео Полные режимы пока не раскрыты До 3K/30 fps Съёмка от первого лица; полные режимы зависят от версии ПО Eye tracking Да Нет Не заявлен Оплата по радужке Заявлена Нет Нет Open-ear аудио Полная спецификация пока не опубликована 2 динамика, 6 микрофонов Да Автономность Пока не раскрыта До 9 часов До 8,6 часа по данным Xiaomi Масса Пока не раскрыта Зависит от оправы и линз Около 40 г Рецептурные линзы Нужно уточнять после выхода Поддерживаются для части конфигураций Зависит от конфигурации и рынка Основная AI-экосистема Qwen / Alibaba Meta AI* Xiaomi / XiaoAI и экосистема HyperOS Главное преимущество Взгляд как дополнительный канал управления Зрелость камеры, аудио и серийной экосистемы Малая масса и интеграция с устройствами Xiaomi Главное ограничение Нет опыта массовой эксплуатации, неполная спецификация Региональные ограничения сервисов Meta* Ориентация прежде всего на китайскую экосистему

Эта таблица сразу показывает главную проблему прямого сравнения: 50 Мп у Qwen нельзя автоматически считать лучше 12 Мп у Ray-Ban или Xiaomi. Разрешение сенсора — только одна часть камеры. Для реального качества важны оптика, размер сенсора, стабилизация, алгоритмы обработки, режимы видео и тепловые ограничения.

Что представляют собой эти три модели

Qwen Glasses N1 Pro

N1 Pro — новая модель Alibaba, представленная в сентябре 2026 года. Компания официально заявляет 50-Мп сенсор для серии N1, а у версии Pro — eye tracking, визуальное взаимодействие, распознавание объектов и сценарий iris-based payment.

Главная интрига N1 Pro не в числе мегапикселей, а в том, что направление взгляда становится дополнительным контекстом для AI. Очки потенциально могут понимать не только то, что находится в кадре, но и на что именно смотрит пользователь.

Подробно подтверждённые характеристики и неизвестные пока параметры собраны в отдельном материале «Qwen Glasses N1 и N1 Pro».

Ray-Ban Meta Gen 3*

Третье поколение Ray-Ban Meta — уже зрелые коммерческие AI-очки без визуального дисплея. Официальная спецификация для актуальных моделей указывает 12-Мп камеру, фото 3024 × 4032, запись до 3K/30 fps, два open-ear динамика, массив из шести микрофонов, 32 ГБ встроенной памяти, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Для Gen 3 заявлено до 9 часов работы на одном заряде. Очки выпускаются в нескольких формах оправ, включая Wayfarer, Aviator и Zena, а для части конфигураций доступны рецептурные линзы.

Xiaomi AI Glasses

Первая модель Xiaomi AI Glasses вышла в материковом Китае в июне 2025 года. Xiaomi заявляет массу около 40 г, 12-Мп камеру для съёмки от первого лица, open-ear аудио, перевод, AI-функции и до 8,6 часа автономной работы.

Отдельная особенность — варианты с электрохромными линзами. Их затемнение можно менять без механической замены линз. Кроме того, очки интегрируются с экосистемой Xiaomi и могут использоваться как дополнительная камера в совместимых сценариях видеозвонков и трансляций.

Камера: 50 Мп против 12 Мп — что это реально означает

На бумаге Qwen N1 Pro выглядят очевидным лидером: 50 Мп против 12 Мп у двух конкурентов. Но для носимой камеры такой вывод был бы слишком простым.

Qwen N1 Pro 50 Мп — самая высокая заявленная цифра в этой тройке. Но Alibaba пока не раскрыла размер сенсора, светосилу оптики, полные режимы записи и реальные ограничения продолжительной съёмки. Ray-Ban Meta Gen 3* 12 Мп, фото 3024 × 4032, видео до 3K/30 fps. Это уже понятная серийная камера с опубликованными режимами и накопленным пользовательским опытом. Xiaomi AI Glasses 12 Мп и съёмка от первого лица. Xiaomi также позволяет использовать камеру очков в совместимых видеозвонках и трансляциях внутри своей экосистемы.

Для фото и видео сегодня

Если устройство нужно именно сейчас как камера от первого лица, Ray-Ban Meta Gen 3 выглядят наиболее предсказуемым вариантом из трёх: известны режимы видео, память и реальная серийная платформа.

Qwen N1 Pro интереснее технически, но до выхода серийных устройств невозможно честно оценить, что 50-Мп сенсор даёт вечером, при ходьбе, в помещении и при длительной видеозаписи.

Как отличаются AI и распознавание окружающего мира

Все три продукта используют камеру не только для записи. Она даёт AI визуальный контекст, но экосистемы решают эту задачу по-разному.

Сценарий Qwen N1 Pro Ray-Ban Meta Gen 3* Xiaomi AI Glasses Вопросы об окружающих объектах Да, одна из ключевых функций Qwen Да, через Meta AI* Да, в рамках AI-функций Xiaomi Перевод Экосистема Qwen поддерживает перевод; набор языков N1 нужно уточнять Зависит от поддерживаемых функций Meta AI* и региона Заявлен перевод на 10 языков Контекст взгляда Да, у N1 Pro Нет eye tracking Eye tracking не заявлен Агентные действия Alibaba развивает действия через связанные сервисы Зависят от Meta AI* и приложений Сильная сторона — связь с экосистемой Xiaomi

Здесь Qwen N1 Pro предлагает самую интересную новую идею: AI получает не только изображение, но и сигнал о направлении внимания пользователя. Это потенциально сокращает количество уточнений.

Например, вместо «что это за устройство слева от красного кабеля?» пользователь теоретически может смотреть на нужный объект и спрашивать «что это?».

Eye tracking: главное отличие Qwen N1 Pro

Ray-Ban Meta и Xiaomi AI Glasses в основном управляются голосом и физическими/сенсорными элементами. Qwen N1 Pro добавляет направление взгляда.

Это не означает, что пользователь будет полностью управлять очками глазами. Официально Alibaba пока говорит о visual interaction, распознавании объектов и iris-based payment.

Но сама архитектура важна: взгляд становится четвёртым источником контекста наряду с голосом, камерой и обычными командами.

Eye tracking не равен AR. Отслеживание глаз — способ ввода и получения контекста. Оно само по себе не означает наличие пространственного AR-дисплея. Разница между AI, AR, MR, VR и XR подробно разобрана Отслеживание глаз — способ ввода и получения контекста. Оно само по себе не означает наличие пространственного AR-дисплея. Разница между AI, AR, MR, VR и XR подробно разобрана в отдельной статье

Звук, звонки и работа как гарнитура

Для повседневных очков качество звука и микрофонов часто важнее эффектной AI-функции: устройство находится на голове много часов и фактически заменяет часть функций гарнитуры.

Ray-Ban Meta Gen 3*

Официально указаны два open-ear динамика и массив из шести микрофонов. Meta заявляет улучшенное подавление фонового шума по сравнению с предыдущим поколением. Это делает Gen 3 наиболее подробно документированной аудиосистемой в текущем сравнении.

Xiaomi AI Glasses

Xiaomi прямо позиционирует модель ещё и как open-ear наушники. Для звонков и повседневного прослушивания это один из основных сценариев.

Qwen N1 Pro

Для новой серии N1 Alibaba пока не опубликовала достаточно подробную международную спецификацию аудиосистемы, чтобы корректно сравнивать число микрофонов, динамики и качество связи с двумя конкурентами.

Автономность

до 9 ч Ray-Ban Meta Gen 3* Официально заявленное время работы на одном заряде. Реальный результат зависит от съёмки, звонков и AI. до 8,6 ч Xiaomi AI Glasses Показатель Xiaomi для первой модели AI Glasses. Нагрузка камеры и AI также влияет на фактическое время. ? Qwen N1 Pro На 30 сентября 2026 года Alibaba не раскрыла официальный показатель автономности N1 Pro.

Поэтому сейчас нельзя утверждать, что Qwen N1 Pro дольше или меньше работает от аккумулятора. Любая конкретная цифра до официальной спецификации или серийных тестов была бы предположением.

Вес, линзы и удобство повседневного ношения

AI-очки отличаются от гарнитуры тем, что должны выглядеть и ощущаться как обычная оправа. Здесь несколько граммов могут быть важнее лишних мегапикселей.

Xiaomi AI Glasses

Масса около 40 г — одно из главных преимуществ Xiaomi. Для устройства с камерой, аккумулятором и аудио это достаточно лёгкая конструкция.

Кроме обычных вариантов Xiaomi предлагает электрохромные линзы. Затемнение меняется электронно, что позволяет адаптировать очки к освещению без смены оправы.

Ray-Ban Meta Gen 3*

Сильная сторона Ray-Ban — выбор привычных форм оправ и возможность заказать часть конфигураций с рецептурными линзами. Для пользователя, который действительно планирует носить AI-очки каждый день, это существенное преимущество.

Qwen N1 Pro

Точные масса, варианты коррекции зрения и набор доступных линз для N1 Pro пока требуют официального уточнения после выхода серийной модели.

Экосистема может быть важнее самих очков

AI-очки редко являются полностью автономным устройством. Их ценность определяется связкой с телефоном, приложениями, облачными сервисами и учётной записью.

Alibaba / Qwen

Alibaba развивает Qwen как основу не только для ответов на вопросы, но и для агентных действий. В китайской экосистеме это потенциально даёт глубокую связь с платежами, сервисами, поездками, заказами и рабочими инструментами.

Meta / Ray-Ban*

Ray-Ban Meta тесно связаны с Meta AI* и приложениями компании. Это зрелая потребительская экосистема на поддерживаемых рынках, но доступность функций зависит от страны.

Xiaomi

Xiaomi имеет сильное преимущество для владельцев её телефонов, планшетов и других устройств. HyperOS позволяет использовать камеру AI-очков как дополнительный источник изображения в совместимых видеозвонках и трансляциях.

Покупать AI-очки только по характеристикам камеры неправильно. Если ключевой AI-сервис, приложение или региональная интеграция не работают в вашей стране, значительная часть возможностей устройства может оказаться недоступной.

Приватность: какая модель собирает самые чувствительные данные

Все три модели имеют камеру и микрофоны. Уже поэтому они требуют внимательного отношения к приватности.

Но у Qwen N1 Pro появляется дополнительная категория информации — направление взгляда и биометрия радужной оболочки.

Тип данных Qwen N1 Pro Ray-Ban Meta Gen 3* Xiaomi AI Glasses Фото и видео Да Да Да Голос Да Да Да Направление взгляда Да Нет Не заявлено Радужка как биометрический фактор Заявлена для платёжного сценария Нет Нет

Перед покупкой N1 Pro особенно важно дождаться документации о том, где хранится биометрический шаблон, передаются ли изображения глаз в облако, можно ли удалить данные и какие компоненты участвуют в подтверждении платежа.

Для любых очков с камерой стоит также проверять индикацию записи и учитывать права людей, которые могут попасть в кадр.

Qwen, Ray-Ban Meta и Xiaomi AI Glasses в России

Это один из самых важных разделов для российского покупателя. Ни одна из трёх моделей не должна оцениваться только по принципу «можно заказать — значит всё заработает».

Модель Официальный рынок Главный риск для России Qwen N1 Pro На старте Китай Qwen-сервисы, платежи, приложение, языки и учётная запись могут быть ориентированы на китайский рынок Ray-Ban Meta Gen 3* Продаются на поддерживаемых рынках Ray-Ban/Meta* Официальные продажи и часть AI-функций в России не поддерживаются Xiaomi AI Glasses Материковый Китай Китайская версия приложения, AI-функции, перевод и сервисы могут отличаться от глобальных устройств Xiaomi

Поэтому перед покупкой через российский маркетплейс или параллельный импорт нужно проверить:

можно ли установить официальное приложение;

нужен ли китайский номер телефона или регион аккаунта;

работает ли русский язык именно в очках;

какие AI-функции требуют облака;

доступны ли обновления прошивки;

работает ли гарантия;

можно ли установить рецептурные линзы;

не привязаны ли платежи и сервисы к стране выпуска.

Что выбрать для работы электрика, монтажника или инженера

Для профессионального применения я бы оценивал эти модели не по «вау-функциям», а по трём задачам: фиксация работ, связь без занятых рук и получение контекстной информации.

Задача На что смотреть Какая модель интереснее Фото и видео объекта Стабильность камеры, качество видео, автономность Ray-Ban Meta Gen 3* сегодня наиболее предсказуемы; Qwen N1 Pro нужно тестировать после выхода Удалённая консультация Камера, микрофоны, связь, совместимые приложения Ray-Ban Meta* и Xiaomi уже имеют серийные сценарии; у Qwen нужно проверить фактическую реализацию Распознавание конкретного объекта Камера + AI + понимание контекста Qwen N1 Pro особенно интересна благодаря eye tracking Работа целый день Вес, посадка, заряд, возможность коррекции зрения Xiaomi выигрывает малой массой; Ray-Ban — выбором оправ и зрелостью оптической части Использование в России Приложение, язык, аккаунт, облако У всех трёх есть существенные региональные ограничения, проверять нужно до покупки

AI-очки не являются измерительным прибором или СИЗ. Они не заменяют указатель напряжения, мультиметр, измеритель сопротивления изоляции, защитные очки, лицевой щиток и другие средства, требуемые конкретной работой. Ответ AI или распознавание изображения нельзя использовать как подтверждение электрической безопасности.

Какая модель лучше подходит для разных задач

Универсального победителя здесь нет: устройства делают акцент на разных сценариях.

Нужны готовые AI-очки прямо сейчас Ray-Ban Meta Gen 3* имеют наиболее зрелую серийную платформу из этой тройки: опубликованы подробные характеристики камеры, аудио, памяти и автономности. Важны малый вес и Xiaomi-экосистема Xiaomi AI Glasses интересны массой около 40 г, open-ear аудио, электрохромными вариантами и связью с устройствами Xiaomi. Интересен новый интерфейс на основе взгляда Qwen Glasses N1 Pro выделяются eye tracking и сочетанием направления взгляда с визуальным AI. Но разумно дождаться серийных тестов после 13 октября. Нужны платежи по радужке Такая возможность заявлена только у Qwen N1 Pro, но её фактическая география и совместимость с платёжными системами за пределами Китая пока не подтверждены. Нужен экран перед глазами Ни одну из этих трёх моделей не стоит выбирать только по этому критерию без проверки конкретной дисплейной системы. Для визуального интерфейса и пространственного AR существуют отдельные классы display glasses и XR-очков. Нужна покупка для России Сначала проверяйте не цену, а приложение, аккаунт, русский язык, обновления и доступность AI. Импортированное устройство может работать как камера и гарнитура, но потерять часть ключевых интеллектуальных функций.

Итог сравнения

Ray-Ban Meta Gen 3* сегодня выглядят наиболее зрелым продуктом: понятная камера, 3K-видео, хорошая документированность аудио и до 9 часов автономности.

Xiaomi AI Glasses делают ставку на лёгкий форм-фактор и собственную экосистему. Они особенно интересны владельцам совместимых устройств Xiaomi и тем, кому важны масса и электрохромные линзы.

Qwen Glasses N1 Pro технологически предлагают самое необычное нововведение этой тройки — eye tracking как дополнительный контекст для AI и биометрический платёжный сценарий. Но на 30 сентября 2026 года это ещё устройство до начала серийных продаж, поэтому окончательные выводы о качестве камеры, автономности, удобстве и надёжности делать рано.

Если интересует весь рынок, а не только эти три модели, начните с нашего тематического хаба «Умные очки и AI-очки в 2026 году».

Частые вопросы

Что лучше: Qwen N1 Pro или Ray-Ban Meta Gen 3? Это зависит от задачи. Ray-Ban Meta Gen 3 уже являются зрелым серийным продуктом с известными характеристиками. Qwen N1 Pro интереснее за счёт eye tracking и новых AI-сценариев, но продажи начинаются только 13 октября 2026 года, поэтому реальный опыт эксплуатации ещё предстоит оценить. 50 Мп у Qwen N1 Pro лучше 12 Мп у Ray-Ban Meta? Не обязательно. Количество мегапикселей не определяет итоговое качество камеры. Важны сенсор, оптика, стабилизация, обработка изображения и режимы видео. По N1 Pro полный набор этих характеристик пока не опубликован. Какие очки легче? Xiaomi официально заявляет массу около 40 г. Для Qwen N1 Pro точная масса пока не раскрыта. Масса Ray-Ban Meta зависит от конкретной оправы и линз. У каких очков есть eye tracking? В этой тройке eye tracking официально заявлен у Qwen Glasses N1 Pro. У каких очков есть дисплей? При выборе именно визуального интерфейса нужно проверять дисплей конкретной модели отдельно. Ray-Ban Meta Gen 3 не имеют визуального дисплея. Для серии Qwen N1 полная дисплейная спецификация на 30 сентября не опубликована. Xiaomi AI Glasses первого поколения ориентированы прежде всего на камеру, аудио и AI. Какие AI-очки лучше подходят для видеосъёмки? На сегодняшний день Ray-Ban Meta Gen 3 наиболее предсказуемы: официально заявлены 12-Мп камера и запись до 3K/30 fps. Qwen N1 Pro нужно оценивать после появления серийных тестов. Можно ли использовать эти очки в России? Физически импортировать устройства возможно, но набор AI-функций может быть ограничен регионом, приложением, учётной записью и облачными сервисами. Это нужно проверять для конкретной модели до покупки. Работает ли оплата по радужке у Qwen N1 Pro в России? На 30 сентября 2026 года такая совместимость не подтверждена. Alibaba заявляет iris-based payment, но география и поддерживаемая платёжная инфраструктура за пределами Китая пока не раскрыты. Какие очки лучше для электрика? Для фотофиксации и удалённой связи важнее зрелая камера, микрофоны и автономность. Для распознавания конкретных объектов Qwen N1 Pro потенциально интереснее из-за eye tracking. Но любые AI-очки остаются вспомогательным устройством и не заменяют измерительные приборы и СИЗ.