Реле или контактор: в чём разница и что выбрать для нагрузки

Электрощит · автоматика · управление нагрузкой Реле или контактор: в чём разница и что выбрать для управления нагрузкой Реле и контактор могут внешне решать похожую задачу: по управляющему сигналу замыкать или размыкать электрическую цепь. Но выбирать аппарат только по надписи «16 А», «25 А» или по размеру корпуса нельзя. Важны назначение, категория применения, пусковой ток, характер нагрузки, ресурс коммутаций, напряжение катушки и место аппарата в схеме.

Реле часто работает в цепях управления, сигнализации и сравнительно небольших нагрузках Контактор рассчитан на частую коммутацию силовых цепей и выбирается по категории применения Не защита обычное реле и контактор сами по себе не заменяют автомат, УЗО или защиту двигателя

Короткий ответ: чем реле отличается от контактора Реле — очень широкое понятие. Оно может использоваться для логики, сигнализации, гальванического разделения цепей, управления катушкой другого аппарата или непосредственного включения небольшой нагрузки. Контактор — коммутационный аппарат, специально рассчитанный на многократное включение и отключение силовых цепей. Для него особенно важны категория применения, номинальный рабочий ток, коммутируемая нагрузка и электрический ресурс. Реле Команда и логика Управляющие цепи, сухие контакты, развязка, переключение сигналов, небольшие нагрузки, автоматика. Силовая коммутация Освещение, нагреватели, группы питания, двигатели и другие нагрузки, для которых аппарат выбран по нужной категории применения. Главное: контактор технически тоже относится к электромагнитным коммутационным аппаратам. Поэтому бытовое объяснение «реле и контактор — принципиально разные устройства» слишком грубое. Разница прежде всего в назначении, конструкции, стандартизованных режимах работы и допустимой нагрузке.

Почему правило «реле до 10 А, контактор выше 10 А» неверно На рынке есть реле с контактами 16 А и контакторы на сравнительно небольшие токи. Одной цифры в амперах недостаточно, потому что одинаковый ток может означать совершенно разную нагрузку. Нагрузка Что происходит при коммутации Почему одинаковые амперы не равны ТЭН, нагреватель Почти резистивная нагрузка Коммутация обычно легче, чем двигателя того же рабочего тока Электродвигатель Высокий пусковой ток и индуктивность Контакты должны выдерживать пуск и отключение двигателя LED-драйверы Кратковременный высокий inrush Сумма ватт не показывает реальную нагрузку на контакты при включении Катушка контактора Индуктивная цепь При отключении возникает выброс напряжения, а пуск катушки отличается от удержания Конденсаторная нагрузка Очень высокий ток заряда Нужна аппаратура, рассчитанная на такой режим Именно поэтому производители указывают не просто номинальный ток, а категории применения. Schneider Electric, например, для одного и того же контактора показывает разные допустимые режимы AC-1 и AC-3: резистивная нагрузка и двигатель создают для контактов совершенно разные условия.

Категории применения контакторов: AC-1, AC-3, AC-7a и другие Категория применения описывает, какую нагрузку и в каком режиме контактор должен включать и отключать. Это гораздо информативнее одной большой цифры «40 А» на лицевой стороне. Категория Типичная нагрузка Пример AC-1 Неиндуктивная или слабоиндуктивная нагрузка Электронагрев, распределительные цепи AC-3 Короткозамкнутый асинхронный двигатель: пуск и отключение работающего двигателя Насос, вентилятор, компрессор AC-5a Газоразрядное освещение Часть систем освещения с соответствующими ПРА AC-6b Конденсаторные батареи Компенсация реактивной мощности AC-7a Слабоиндуктивные бытовые и аналогичные нагрузки Часть модульных контакторов для домашней автоматики AC-7b Двигатели бытового назначения Небольшие насосы, вентиляторы и аналогичные механизмы при соответствии паспорту ABB и Schneider прямо связывают допустимый рабочий ток контактора с категорией применения. Один и тот же аппарат может иметь заметно больший допустимый ток по AC-1, чем по AC-3. Для двигателя нельзя выбирать контактор по AC-1. Если на аппарате крупно написано 25 или 40 А, нужно понять, к какой категории относится это значение. Для двигателя ориентируются на характеристики, предназначенные именно для моторной нагрузки.

А у реле тоже есть категории нагрузки Да. У реле управления и контакторных реле также нельзя смотреть только на «максимальный ток контакта». Для устройств цепей управления стандарт IEC 60947-5-1 использует, в частности, категории AC-15 и DC-13. Они характерны для управления электромагнитными нагрузками, например катушками контакторов и реле. Почему это важно Контакторное реле ABB может иметь условный тепловой ток заметно выше, чем допустимый рабочий ток при DC-13 на высоком постоянном напряжении. То есть крупная цифра в амперах не означает одинаковую коммутационную способность при любых AC/DC-режимах.

Что такое промежуточное реле Промежуточное реле ставят между управляющим устройством и исполнительной цепью. Оно позволяет согласовать напряжения и контакты, увеличить число независимых контактных групп или разгрузить выход контроллера. Контроллер / кнопка малый управляющий сигнал → Промежуточное реле логика / развязка → Контактор силовая нагрузка Например, сухой контакт домофона, термостата, реле напряжения или контроллера умного дома может управлять промежуточным реле, а оно уже катушкой контактора. Подробно COM, NO и NC разобраны в статье «Сухой контакт: COM, NO и NC».

Контактор не заменяет автоматический выключатель Обычный контактор предназначен для управляемой коммутации, но сам по себе не является защитой кабельной линии от перегрузки и короткого замыкания. Автомат защищает линию от сверхтока УЗО / АВДТ защищает по дифференциальному току в пределах своей функции Контактор включает и отключает нагрузку по управляющей команде Реле управления формирует или передаёт управляющий сигнал Поэтому схема «поставлю контактор вместо автомата» неправильна. В щите эти аппараты выполняют разные функции и часто работают вместе.

Контактор и магнитный пускатель: это одно и то же? Не совсем. В бытовой речи слова часто смешивают, но контактор — коммутационный аппарат, а пускатель — функционально более законченный узел для управления двигателем, который может включать контактор, защиту от перегрузки, органы управления и дополнительные элементы. ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 отдельно рассматривает электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей. Поэтому выражение «пускатель» не следует автоматически использовать как синоним любого контактора в квартирном щите.

Модульный контактор и промышленный контактор Модульный Для распределительного щита Устанавливается на DIN-рейку, часто применяется для освещения, нагревателей, групп питания и домашней автоматики. У некоторых серий оптимизирован шум катушки. Для механизмов и двигателей Широкий набор категорий применения, мощностей, вспомогательных контактов, блокировок, тепловых реле и принадлежностей. Нельзя считать модульный контактор «слабым промышленным» или промышленный контактор «улучшенным модульным». Они оптимизированы под разные условия эксплуатации и схемы.

Почему контактор может гудеть У контактора с электромагнитной катушкой возможен небольшой рабочий звук. Но выраженный гул, дребезг, перегрев или частые повторные срабатывания требуют проверки. Причиной могут быть неправильное напряжение катушки, просадка питания, загрязнение или износ магнитной системы, неисправность аппарата либо механическая вибрация. Подробнее диагностика таких симптомов разобрана в статье «Почему гудит автомат, УЗО или электрощит».

Катушка 230 В, 24 В AC или 24 В DC: это отдельный параметр Напряжение катушки определяет цепь управления. Оно не равно напряжению силовой нагрузки и не определяет допустимый ток силовых контактов. Катушка Где может быть удобна Что проверить 230 В AC Простая щитовая автоматика без отдельного БП управления Кнопки и вся управляющая цепь работают с сетевым напряжением 24 В AC Системы автоматики с безопасным пониженным напряжением Нужен соответствующий трансформатор или БП 24 В DC ПЛК, контроллеры, умный дом, промышленная автоматика Полярность и подавление выброса на катушке, если это требуется Нельзя подать 230 В на катушку 24 В. И наоборот, катушка 230 В может не сработать от низковольтного выхода контроллера. Управляющее напряжение всегда проверяют по точной маркировке аппарата.

Почему умное реле не всегда должно коммутировать мощную нагрузку напрямую Умное реле может иметь паспортную маркировку 10, 16 или даже больше ампер, но реальная допустимость нагрузки зависит от типа контактов и характера потребителя. Небольшая согласованная нагрузка Умное реле → нагрузка Допустимо, если паспорт прямо разрешает нужный тип и ток. Мощная или тяжёлая нагрузка Умное реле → катушка контактора → нагрузка Контроллер формирует команду, силовую коммутацию выполняет выбранный контактор. Такая архитектура используется в мастер-выключателях и управлении группами питания. Подробнее: «Мастер-выключатель в квартире и доме».

Реле напряжения и контактор: зачем их ставят вместе Реле напряжения контролирует параметры сети и принимает решение об отключении. Контактор выполняет силовую коммутацию, если это предусмотрено схемой. Такой вариант используют, когда встроенные контакты управляющего реле не предназначены для непосредственной коммутации всей нагрузки объекта либо производитель прямо рекомендует внешний контактор. Реле напряжения контроль сети → Катушка контактора управление → Силовые контакты нагрузка Само реле напряжения подробно разобрано в статье «Реле напряжения: что это и зачем нужно».

Что выбрать для бойлера и электрического отопления ТЭН является преимущественно резистивной нагрузкой, поэтому для него обычно смотрят характеристики аппарата для AC-1 или соответствующей бытовой категории. Но даже здесь нельзя выбирать только по мощности нагревателя. Нужно учитывать номинальный ток, температуру в щите, частоту коммутаций, число полюсов, клеммы и запас по ресурсу. Если термостат или контроллер имеет небольшой релейный выход, он может управлять катушкой контактора, а не пропускать через себя весь ток нагревателя.

Что выбрать для насоса, вентилятора или двигателя Для двигателя условия тяжелее. Контактор должен выдержать пусковой ток и режим отключения. Для типичного короткозамкнутого асинхронного двигателя используется категория AC-3, если режим соответствует её определению. Schneider указывает, что при AC-3 контактор при включении может коммутировать пусковой ток порядка 5–7 номинальных токов двигателя. Именно поэтому контактор «18 А AC-3» и аппарат с условными «18 А» для резистивной нагрузки нельзя считать эквивалентными. Контактор не заменяет защиту двигателя. Для двигателя отдельно решается защита от перегрузки, короткого замыкания, потери фаз и других аварийных режимов. Конкретная схема зависит от двигателя и установки.

Что выбрать для LED-освещения Светодиодные драйверы способны давать очень высокий кратковременный пусковой ток. Поэтому схема «1000 Вт LED при 230 В — это всего 4,35 А, значит подойдёт любое реле на 10 А» ненадёжна. Нужно смотреть таблицу допустимых LED-нагрузок конкретного аппарата либо данные по inrush current драйверов. Для большой группы света часто применяют специально подобранный контактор или другое коммутационное устройство.

NO и NC: контакты есть и у реле, и у контакторов Основные силовые контакты контактора чаще нормально разомкнутые, но существуют разные исполнения. Дополнительные контакты NO/NC используются для сигнализации, блокировок и логики управления. У реле количество и комбинации переключающих контактов обычно разнообразнее: NO, NC, changeover и несколько независимых групп. Если обозначения COM, NO и NC пока вызывают путаницу, используйте отдельную базовую статью про сухой контакт.

Импульсное реле — не замена контактору по названию Импульсное реле решает логическую задачу: каждый короткий импульс меняет состояние контактов. Контактор решает задачу силовой коммутации по состоянию своей катушки. Иногда импульсное реле само может включать освещение, если его контакты рассчитаны на нагрузку. В более мощной схеме импульсное реле управляет катушкой контактора.

Как выбрать между реле и контактором 01 Определить нагрузку Нагреватель, двигатель, LED, клапан, трансформатор, группа розеток или катушка другого аппарата. 02 Посчитать рабочий ток Но не останавливаться на этой цифре. 03 Оценить пуск Inrush, старт двигателя, ёмкостный вход или индуктивный выброс. 04 Найти категорию применения AC-1, AC-3, AC-7a, AC-15, DC-13 либо другой паспортный режим. 05 Определить частоту включений Один раз в сутки и десятки циклов в час предъявляют разные требования к ресурсу. 06 Выбрать катушку 230 В AC, 24 В AC/DC или другое напряжение управления. 07 Проверить полюса Сколько цепей нужно коммутировать и какие дополнительные контакты нужны. 08 Проверить защиту Автомат, предохранители, защита двигателя, УЗО и другие аппараты рассчитываются отдельно.

Быстрая таблица выбора Задача Что чаще подходит Почему Передать сухой контакт контроллера Промежуточное реле Развязка и дополнительные контакты Мастер-выключатель групп квартиры Модульный контактор Силовая коммутация в щите ТЭН / бойлер большой мощности Контактор по допустимой категории Контроллер или термостат не обязан пропускать весь ток нагрузки Насос / вентилятор / двигатель Контактор + соответствующая защита Пусковой ток и моторная категория применения Несколько сигнальных цепей Реле управления Удобны NO/NC и несколько независимых контактов Большая группа LED По таблице производителя: подходящее реле или контактор Решающим может быть inrush, а не номинальная мощность Частое включение мощной нагрузки Контактор, рассчитанный на требуемый duty Нужен соответствующий электрический ресурс

Типовые ошибки 01 Выбирать аппарат только по максимальному току на корпусе. 02 Считать, что любое реле на 16 А одинаково хорошо коммутирует ТЭН, LED и двигатель. 03 Использовать значение AC-1 для выбора контактора двигателя. 04 Подключать мощную нагрузку напрямую к слабому выходу контроллера. 05 Путать напряжение катушки с напряжением силовых контактов. 06 Считать контактор защитой от короткого замыкания. 07 Игнорировать пусковой ток LED-драйверов и двигателей. 08 Не учитывать количество коммутаций и электрический ресурс. 09 Ставить контактор без проверки температуры и места в щите. 10 Выбирать аппарат по совету «ставьте на один номинал выше» без расчёта режима.

Нормативная основа на октябрь 2026 года ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 Действующий стандарт для электромеханических контакторов и пускателей. Введён в действие 1 марта 2022 года. ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Действующий стандарт для электромеханических устройств цепей управления, включая контакторные реле. ГОСТ IEC 60947-5-1-2026 Уже принят, но дата введения — 1 августа 2027 года с правом досрочного применения. Он заменит редакцию 2014 года. Стандарты задают общую классификацию и испытательные режимы, но окончательный выбор делается по паспорту конкретного аппарата: категории применения, рабочему напряжению, току, ресурсу, катушке, числу полюсов и условиям монтажа.

Электрощиты и автоматика в Туле Нужно правильно управлять бойлером, насосом, освещением или группой питания? Подбираем схему под реальную нагрузку: реле, промежуточное реле, модульный контактор или силовой контактор. Проверяем пусковые токи, категорию применения, катушку, защиту линии и место в щите. Выезд и диагностика по Туле — от 5000 ₽, при заказе работ сумма учитывается.