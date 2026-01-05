Электрика · автоматика · реле Сухой контакт: что это, COM, NO и NC простыми словами Сухой контакт сам не выдаёт 12, 24 или 230 В. Это электрически управляемый «выключатель», который замыкает или размыкает внешнюю цепь. Разбираем, что означают COM, NO и NC, где встречается такой выход, чем он отличается от обычного выхода с напряжением и почему одного значения «10 А» на корпусе недостаточно для правильного подключения.

COM общая клемма переключающего контакта NO нормально разомкнутый контакт NC нормально замкнутый контакт

Что такое сухой контакт Сухой контакт, или потенциально свободный контакт, представляет собой контакт реле или другого коммутационного аппарата, который сам по себе не является источником напряжения для управляемой цепи. Он только соединяет или разъединяет внешнюю цепь. COM / NO Внешнее напряжение подаёт сама управляемая цепь. Контакт реле только замыкает её. Например, контроллер ворот может ждать кратковременного замыкания входов START и COM. Котёл может иметь вход комнатного термостата, который запускает отопление при замыкании двух клемм. Домофон может иметь релейный выход COM/NO/NC для управления замком или внешним реле. Главное правило: если на устройстве написано COM/NO/NC, это ещё не означает, что на этих клеммах обязательно есть 12 В или другое питающее напряжение. Для релейного сухого контакта напряжение в управляемую цепь обычно приходит извне.

COM, NO и NC: что означают клеммы Обозначение Расшифровка Без срабатывания реле После срабатывания COM Common, общая клемма Общий подвижный контакт Соединяется либо с NO, либо с NC NO Normally Open, нормально разомкнутый COM–NO разомкнуто COM–NO замыкается NC Normally Closed, нормально замкнутый COM–NC замкнуто COM–NC размыкается Именно такое соотношение терминалов NO, NC и COM используется в документации производителей контактной аппаратуры: переключающий контакт объединяет одну общую клемму COM с нормально разомкнутой и нормально замкнутой ветвями. COM не означает «минус», «ноль» или землю. Это всего лишь общая клемма конкретной контактной группы. В одной схеме через неё может проходить +12 В, в другой 24 В, в третьей цепь 230 В, а в четвёртой вход контроллера вообще работает на собственном сигнальном уровне. Допустимость каждой схемы определяется документацией устройства.

Почему контакт называется «сухим» Термин подчёркивает, что сам контакт не выдаёт рабочее напряжение управляемой цепи. Электроника может питать катушку собственного реле, но контактная группа остаётся отдельным коммутационным элементом. Сухой контакт Сам не выдаёт рабочее напряжение COM и NO могут вести себя как обычный выключатель. Внешняя цепь имеет собственный источник питания или собственный сигнальный вход. Выход с напряжением На выходе появляется заданное напряжение Например, контроллер может выдавать 12 В DC при команде на открытие замка. Такой выход нельзя автоматически считать сухим контактом. На практике термины dry contact, potential-free contact, volt-free contact и «беспотенциальный контакт» обычно используют близко по смыслу. Но маркетингового обозначения недостаточно: нужно смотреть электрическую схему и характеристики конкретного устройства.

Как работает переключающий контакт Типичная группа COM/NO/NC представляет собой один переключающий контакт. В исходном состоянии COM соединён с NC. После срабатывания реле связь COM–NC разрывается, а COM соединяется с NO. Реле не сработало COM ↔ NC COM–NO разомкнуто Реле сработало COM ↔ NO COM–NC разомкнуто Для большинства задач управления используют COM + NO: действие происходит только после команды. NC удобен там, где цепь должна быть замкнута в нормальном состоянии или где важно диагностировать обрыв линии. Но конкретную fail-safe логику нельзя выбирать только по названию контакта: нужно учитывать поведение всей системы при пропадании питания, обрыве провода и отказе контроллера.

Где встречается сухой контакт Котлы и термостаты Комнатный ON/OFF-термостат часто не подаёт питание на котёл, а только замыкает предусмотренный изготовителем вход запроса тепла. Ворота и автоматика Вход START, STEP-BY-STEP, OPEN или BUTTON нередко активируется коротким замыканием сигнальной пары. Домофоны и СКУД Релейный выход панели или контроллера может коммутировать внешний источник питания, промежуточное реле либо разрешённый вход автоматики. Умный дом Сухой контакт позволяет отделить питание модуля от управляемой цепи и интегрировать оборудование с входом, рассчитанным на замыкание. Контакторы и промежуточные реле Маломощный контакт автоматики может включать катушку правильно подобранного реле или контактора, а уже его силовые контакты управляют нагрузкой. Сигнализация и диспетчеризация Реле аварии, датчики давления, термостаты и другое оборудование могут передавать состояние замыканием или размыканием контактной группы.

Сухой контакт котла: почему нельзя просто подавать 230 В Это одна из наиболее опасных ошибок. Если инструкция котла говорит о комнатном ON/OFF-термостате с потенциально свободным выходом, контроллер должен имитировать замыкание предусмотренных клемм, а не подавать на них сетевое напряжение. При этом нельзя переносить схему от другого котла, даже если разъёмы внешне похожи. У конкретной модели рядом могут находиться отдельные входы сухого контакта, OpenTherm, шины производителя и клеммы сетевого питания. Подробный разбор диагностики такого управления есть в материале «Котёл не реагирует на комнатный термостат». А цифровой OpenTherm принципиально отличается от простого замыкания контакта, что отдельно разобрано в статье про OpenTherm и Home Assistant.

Сухой контакт домофона, ворот и электрозамка У домофонов и СКУД особенно важно отличать релейный контакт от силового выхода питания замка. Если панель имеет COM/NO/NC, она может лишь коммутировать внешнюю цепь. Если же производитель указывает выход 12 В для замка, принцип работы другой. Пример: управление внешним реле +12 В внешнего БП → COM NO → A1 катушки реле 12 В DC A2 катушки → 0 В внешнего БП Так сухой контакт панели коммутирует только ток катушки. Силовую цепь замка переключает уже отдельное реле с подходящими характеристиками. Подобная логика подробно разобрана в материале «Видеодомофон и электромеханический замок CISA: подключение через реле». Для ворот сухой контакт часто используют как короткий управляющий импульс; отдельный пример есть в гайде про калитку, ворота и две входные точки.

Можно ли через сухой контакт включать 230 В Иногда можно, иногда нельзя. Сам термин «сухой контакт» ничего не говорит о допустимом напряжении, токе и типе нагрузки. Ответ даёт только паспорт контактной группы. Перед коммутацией нужно проверить максимальное и номинальное коммутируемое напряжение;

допустимый ток именно при нужном напряжении;

переменный или постоянный ток;

характер нагрузки: резистивная, индуктивная, ёмкостная, двигатель, LED-драйвер;

пусковой или бросковый ток;

электрический ресурс контактов;

изоляцию между контактной группой, электроникой и соседними каналами;

требования производителя к защите от перенапряжений на катушках и других индуктивных нагрузках. Надпись вроде «10 А 250 V AC» нельзя автоматически читать как «10 А для любой нагрузки». У коммутационных аппаратов допустимый рабочий ток может различаться в зависимости от категории применения и характера нагрузки. Особенно осторожно нужно относиться к LED-драйверам, электромагнитам, клапанам, контакторам, замкам и двигателям. Их пусковые или индуктивные процессы могут быть намного тяжелее для контакта, чем активная нагрузка той же номинальной мощности.

Почему «10 А» на реле не означает универсальные 10 А Контакты изнашиваются прежде всего в момент коммутации. При размыкании индуктивной цепи возникает перенапряжение и дуга, а ёмкостная нагрузка может дать большой бросок тока при включении. Поэтому два устройства с одинаковым рабочим током могут совершенно по-разному нагружать одно и то же реле. Нагрузка Что важно для контакта Типичная ошибка Нагреватель Рабочий ток и длительность включения Не учитывать нагрев клемм и корпуса Катушка реле/контактора Индуктивность, AC/DC, бросок и выброс при отключении Оценивать только ток удержания Электрозамок/соленоид Пусковой ток, длительность импульса, индуктивный выброс Питать мощный замок прямо от маломощного реле панели LED-драйвер Ёмкостной вход и высокий кратковременный inrush Считать нагрузку только по сумме ватт Двигатель Пусковой ток и категория коммутации Использовать обычное сигнальное реле как силовой пускатель Если нагрузка превышает возможности встроенного контакта или её характер плохо согласуется с ним, сухой контакт используют только как сигнал управления, а силовую коммутацию передают правильно выбранному промежуточному реле или контактору.

Сухой контакт и гальваническая развязка — не одно и то же Часто предполагают: раз контакт «сухой», значит выход автоматически полностью гальванически изолирован от всего устройства и соседних каналов. Так делать нельзя. У электромеханического реле контактная группа физически отделена от катушки, но степень изоляции, допустимая разность потенциалов, расстояния утечки и зазоры имеют конкретные паспортные значения. В многоканальных модулях отдельные выходы могут иметь общую клемму, а внутреннее устройство может ограничивать допустимые комбинации напряжений. Поэтому перед объединением 12 В, 24 В и 230 В в одном модуле нужно читать электрическую схему и документацию производителя, а не делать вывод только по надписи «relay output».

Что не является сухим контактом Выход Сухой контакт? Почему Релейный COM/NO/NC без собственного потенциала на контактах Обычно да Контакт только коммутирует внешнюю цепь Выход «12 V LOCK» Обычно нет Устройство само формирует напряжение питания замка Open collector Нет в обычном смысле Это транзисторный выход с определённой электрической схемой и полярностью Транзисторный PNP/NPN-выход Нет Он связан с питающей схемой и требует правильной полярности SSR, электронное твердотельное реле Не следует автоматически считать сухим На выходе полупроводниковый ключ со своими токами утечки, падением напряжения и требованиями OpenTherm, RS-485, KNX, Modbus Нет Это интерфейсы обмена данными, а не простое замыкание контакта

Как понять по инструкции, что перед вами сухой контакт Ищите не только русскую фразу «сухой контакт». Производители могут использовать несколько обозначений: dry contact volt-free contact potential-free contact relay output COM / NO / NC SPDT relay Но даже наличие COM/NO/NC нужно подтвердить схемой. В паспорте должны быть указаны допустимые напряжения и токи контактной группы. Для сложного оборудования полезно также проверить, независимы ли каналы друг от друга и есть ли общие клеммы.

Как проверить сухой контакт мультиметром Самый безопасный базовый способ — проверять контакт на полностью обесточенном и отсоединённом от внешних цепей устройстве, если это допускает инструкция производителя. Изучить схему клемм и определить COM, NO и NC. Исключить наличие внешнего напряжения на проверяемых проводах. Перевести мультиметр в режим прозвонки или измерения сопротивления. В исходном состоянии проверить COM–NC и COM–NO. Подать штатную команду на реле безопасным способом, предусмотренным изготовителем. Убедиться, что состояние пар поменялось: COM–NO замкнулось, COM–NC разомкнулось. Не используйте режим прозвонки на цепи под напряжением. Не измеряйте сопротивление и не прозванивайте контакт, пока он связан с сетью 230 В, блоком питания, котлом, воротами или другим активным оборудованием. Работы внутри электрощита и с сетевыми цепями должен выполнять специалист после снятия напряжения и проверки его отсутствия.

Нормативная и техническая основа Для электромеханических устройств цепей управления в России на 5 октября 2026 года действует ГОСТ IEC 60947-5-1-2014. Он распространяется, в частности, на аппараты управления, сигнализации, блокировки, контакторные реле, термостаты и другие электромеханические коммутационные элементы соответствующей области применения. ГОСТ IEC 60947-5-1-2026 уже принят и идентичен IEC 60947-5-1:2024, но его дата введения в действие в качестве национального стандарта РФ установлена на 1 августа 2027 года, с правом досрочного применения. До этой даты ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 продолжает действовать. При этом стандарт общего назначения не заменяет документацию конкретного изделия. Схему клемм, номиналы, допустимое напряжение, ток, категорию нагрузки и требования к монтажу всегда проверяют по паспорту производителя.

Типовые ошибки при подключении сухого контакта 01 Считать COM «минусом» или нейтралью 02 Ждать от COM/NO готовые 12 В 03 Подать 230 В на сигнальный вход котла или контроллера 04 Оценивать реле только по крупной цифре ампер на корпусе 05 Не учитывать DC, индуктивную и ёмкостную нагрузку 06 Коммутировать мощный замок встроенным реле домофона без проверки параметров 07 Принимать транзисторный выход за релейный контакт 08 Считать все каналы многоканального реле полностью изолированными 09 Путать сухой контакт с OpenTherm, RS-485 или другим интерфейсом 10 Прозванивать мультиметром цепь, которая остаётся под напряжением

Когда нужен промежуточный реле или контактор Встроенный сухой контакт удобно использовать как интерфейс управления, но он не обязан коммутировать саму мощную нагрузку. Промежуточное реле или контактор нужен, когда: ток нагрузки выше допустимого для встроенного контакта;

есть высокий пусковой ток;

нагрузка индуктивная или ёмкостная и паспорт встроенного реле не подтверждает нужный режим;

нужно коммутировать несколько цепей;

требуется другой класс аппарата, ресурс или способ монтажа;

необходимо сохранить малоточной управляющую цепь, а силовую часть разместить в щите. Именно по такому принципу строятся многие схемы мастер-выключателя. Маломощная кнопка, реле или контроллер формирует команду, а силовой контактор отключает выбранные группы. Подробнее это разобрано в статье «Мастер-выключатель в квартире и доме».

Коротко: как не ошибиться Определите тип выхода. Релейный COM/NO/NC, транзисторный выход, интерфейс данных или выход с напряжением — это разные вещи. Посмотрите схему производителя. Не переносите распиновку с похожей модели. Уточните электрические параметры. Напряжение, AC/DC, ток и характер нагрузки. Решите, что именно должен делать контакт. Замыкать сигнальный вход или напрямую коммутировать нагрузку. При необходимости разгрузите контакт. Используйте подходящее промежуточное реле или контактор. Проверяйте на обесточенной цепи. Особенно если рядом присутствует 230 В.